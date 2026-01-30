Cách sử dụng Claude để lập kế hoạch bài giảng vào năm 2026

Lập kế hoạch bài giảng hiếm khi kết thúc khi ngày học kết thúc.

Nó lan sang buổi tối, cuối tuần và những giờ yên tĩnh khi bạn đáng lẽ ra nên nghỉ ngơi. Ngoài việc phác thảo các hoạt động, nó còn bao gồm việc điều chỉnh cho các trình độ học tập khác nhau, phù hợp với tiêu chuẩn, tìm kiếm tài liệu và đảm bảo bài giảng thực sự phù hợp với học sinh của bạn.

Không có gì ngạc nhiên khi giáo viên dành trung bình 12 giờ mỗi tuần cho việc lập kế hoạch bài giảng, theo Hiệp hội Giáo dục Quốc gia. Đó là gần như một ngày làm việc thêm dành cho việc chuẩn bị giảng dạy, chứ không phải giảng dạy.

Các công cụ như Claude hứa hẹn mang lại sự hỗ trợ. Khi được sử dụng hiệu quả, các công cụ AI này có thể giảm đáng kể thời gian kế hoạch và giúp bạn tạo ra các bản nháp bài giảng chất lượng trong vài phút thay vì vài giờ.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Claude đúng cách cho việc lập kế hoạch bài giảng. Từ việc chuẩn bị bối cảnh phù hợp, viết các gợi ý phản ánh thực tế lớp học của bạn, đến việc tinh chỉnh các kế hoạch do AI tạo ra thành các bài giảng mà bạn có thể tự tin giảng dạy, bạn sẽ học cách biến Claude thành một đối tác lập kế hoạch thực tế, chứ không chỉ là một tab bạn mở và đóng.

Những điều bạn cần chuẩn bị trước khi sử dụng Claude để lập kế hoạch bài giảng

Điều quan trọng nhất là chất lượng kết quả bạn nhận được từ Claude phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng đầu vào của bạn.

Chỉ cần dành 10 phút để sắp xếp ý tưởng và tài liệu trước đó có thể giúp bạn tiết kiệm hàng giờ chỉnh sửa và sửa đổi phiền phức. Việc cần làm là gì? Hãy cùng xem:

✅ Xác định mục tiêu học tập của bạn

Trước khi khám phá các kỹ thuật tạo câu hỏi AI khác nhau, bạn cần xác định rõ mục tiêu học tập mà học sinh cần đạt được. Mục tiêu học tập rõ ràng là nền tảng của bất kỳ bài giảng nào, và chúng cung cấp cho Claude một mục tiêu cụ thể để hướng tới. Nếu thiếu chúng, bạn chỉ đang yêu cầu một tập hợp các hoạt động mà không có mục đích rõ ràng.

Hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn học sinh biết, hiểu hoặc có thể làm trong việc cần làm vào cuối buổi học. Hãy cụ thể. Thay vì một mục tiêu chung chung như “học sinh sẽ học về Nội chiến”, hãy hướng đến một mục tiêu có thể đo lường được: “Học sinh sẽ có thể xác định ba nguyên nhân chính của Nội chiến và giải thích cách chúng góp phần vào cuộc xung đột.”

Đồng bộ hóa mục tiêu của bạn với tiêu chuẩn chương trình giảng dạy và xem xét các phong cách học tập VARK khác nhau sẽ cung cấp cho Claude một lớp ngữ cảnh bổ sung. Việc đề cập đến các tiêu chuẩn này trong lời nhắc của bạn giúp AI tạo ra nội dung đáp ứng mức độ nghiêm ngặt và liên quan cần thiết cho cấp độ lớp học của bạn. Đây là bước quan trọng trong việc lập kế hoạch bài giảng và đánh giá hiệu quả.

✅ Thu thập thông tin về bối cảnh và yêu cầu của khóa học.

Mỗi lớp học đều khác nhau. Những gì hiệu quả với một lớp 15 học sinh lớp 12 sẽ không hiệu quả với một lớp 30 học sinh lớp 3. Đây là loại bối cảnh mà Claude không thể đoán được, và đó là lý do tại sao các kế hoạch bài giảng chung chung thường thất bại.

Trước khi bắt đầu tạo câu hỏi, hãy lập một danh sách nhanh về thực tế lớp học của bạn:

Các bước cơ bản: Cấp lớp, môn học và thời lượng của tiết học.

Học sinh của bạn: Trình độ đọc viết chung, số lượng học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và bất kỳ yêu cầu hỗ trợ đặc biệt nào theo Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) mà bạn cần xem xét.

Nguồn lực của bạn: Công nghệ bạn có (hoặc không có), vật liệu nghệ thuật, thiết bị phòng thí nghiệm hoặc bất kỳ vật liệu vật lý nào khác có thể giới hạn hoạt động của bạn.

Việc xác định rõ các hạn chế này từ đầu sẽ ngăn Claude đề xuất một hoạt động nhóm tuyệt vời yêu cầu mỗi học sinh có một iPad riêng khi bạn chỉ có một máy tính trong lớp học. Bước đơn giản này đảm bảo kế hoạch bài giảng bạn nhận được dựa trên thực tế của môi trường giảng dạy của bạn.

📖 Đọc thêm: Cách tạo và tối ưu hóa bản đồ quy trình AI

✅ Chọn cấu trúc bài giảng ưa thích của bạn

Mỗi giáo viên đều có luồng giảng dạy ưa thích của riêng mình.

Dù bạn là người ủng hộ mô hình 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate), phương pháp giảng dạy trực tiếp của Madeline Hunter hay khung chương trình giảng dạy theo từng bước, việc thông báo cho Claude về cấu trúc ưa thích của bạn là rất quan trọng. Điều này đảm bảo kết quả đầu ra phù hợp với phong cách giảng dạy của bạn.

Nếu bạn không có mô hình chính thức nào để tuân theo, điều đó cũng không sao. Chỉ cần phác thảo một luồng logic đơn giản cho Claude. Một cấu trúc cổ điển mà bạn có thể sử dụng là:

Hoạt động khởi động: Một hoạt động nhanh để khơi gợi suy nghĩ của học sinh. Hướng dẫn: Phần giới thiệu khái niệm mới Thực hành hướng dẫn: Việc cần làm mà cả lớp cùng thực hiện. Công việc độc lập: Một công việc mà học sinh hoàn thành một mình. Kết thúc: Một tóm tắt ngắn gọn hoặc phiếu kiểm tra hiểu biết để đánh giá mức độ nắm bắt của học sinh.

Xác định cấu trúc giúp tạo sự nhất quán, đặc biệt khi bạn tạo nhiều kế hoạch bài giảng cho một đơn vị học tập. Điều này giúp kết quả đầu ra của AI trở nên dễ dự đoán hơn và dễ tích hợp vào chương trình giảng dạy hiện có của bạn.

Cách viết các gợi ý hiệu quả cho kế hoạch bài giảng trong Claude

Nếu chuẩn bị là nền tảng, thì việc viết các câu hỏi hiệu quả chính là kiến trúc của kế hoạch bài giảng. Một câu hỏi được thiết kế tốt là một bộ hướng dẫn chi tiết giúp Claude tạo ra kết quả hữu ích hơn. Các câu hỏi tốt hơn dẫn đến các kế hoạch bài giảng hoàn chỉnh và có thể sử dụng được hơn.

Đừng lo lắng nếu không hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên.

Kỹ năng tạo câu hỏi là một kỹ năng cần rèn luyện. Điều quan trọng là phải cụ thể và có cấu trúc càng nhiều càng tốt, đôi khi thậm chí sử dụng các kỹ thuật như chuỗi câu hỏi. Khi bạn tìm được công thức câu hỏi hiệu quả, hãy lưu lại. Bạn có thể tái sử dụng và điều chỉnh nó cho các bài giảng trong tương lai, giúp tiết kiệm thêm thời gian.

Ghi chú cấp lớp, môn học và giới hạn thời gian.

Ba chi tiết này là không thể thương lượng và phải có trong mọi gợi ý lập kế hoạch bài giảng mà bạn viết.

Cùng nhau, chúng tạo thành những yếu tố cơ bản và quan trọng nhất mà Claude cần để tạo ra một kế hoạch phù hợp và có thể sử dụng được.

Cấp độ lớp học: Điều này xác định từ vựng, mức độ phức tạp của các khái niệm và các loại hoạt động phù hợp với sự phát triển của học sinh.

Chủ đề: Điều này xác định kỳ vọng về độ chính xác của nội dung và các phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất. Một bài giảng khoa học yêu cầu cấu trúc khác với một bài giảng văn học.

Giới hạn thời gian: Điều này quyết định nhịp độ của bài giảng. Một kế hoạch cho khối thời gian 90 phút sẽ rất khác so với một tiết học 45 phút.

Dưới đây là cách bạn có thể tích hợp các chi tiết này vào một gợi ý tự nhiên:

“Tạo kế hoạch bài giảng 50 phút cho lớp sinh học lớp 10 về quá trình phân bào.”

Câu đơn giản này cung cấp bối cảnh cần thiết mà Claude cần để tạo ra một kế hoạch phù hợp.

Chúng tôi đã sử dụng Claude thông qua ClickUp Brain (đúng vậy, nó hỗ trợ nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) từ một giao diện duy nhất) và nhận được phản hồi này!

Xác định mô hình giảng dạy và nhu cầu của học sinh.

Bây giờ hãy thêm các chi tiết để tùy chỉnh kế hoạch bài giảng cho lớp học của bạn. Bắt đầu bằng cách đặt tên cho mô hình giảng dạy mà bạn đã chọn trong quá trình chuẩn bị. Ví dụ, bạn có thể nói: “Sử dụng mô hình ‘I Do, We Do, You Do’ để dần dần chuyển giao kiến thức cho bài học này.”

Tiếp theo, hãy xác định rõ nhu cầu của học sinh. Đây là lúc bạn có thể đảm bảo bài giảng phù hợp và thu hút với tất cả học sinh trong lớp. Hãy cụ thể về những gì bạn mong đợi từ Claude.

“Thêm các câu mở đầu cho học sinh học tiếng Anh trong buổi thảo luận nhóm.”

“Cung cấp phần mở rộng cho học sinh hoàn thành bài tập độc lập sớm.”

“Đề xuất một hoạt động thực hành thay thế cho bài tập trên giấy dành cho học sinh có xu hướng học qua vận động.”

Đối với một lớp học tiếng Anh, bạn có thể sử dụng tính năng gợi ý cho trợ lý để yêu cầu một bảng câu hỏi về giọng điệu và tâm trạng kèm theo các ví dụ văn bản đa dạng để hỗ trợ các trình độ đọc khác nhau. Claude có thể tạo ra các tài liệu phân hóa này, nhưng chỉ khi bạn yêu cầu rõ ràng.

Phản hồi của Claude đối với câu hỏi đầu tiên

⚡️Thư viện mẫu: Mẫu lập kế hoạch lớp học ClickUp giúp bạn tổ chức các lớp học riêng lẻ và điền vào chúng với các công việc và hoạt động được lập kế hoạch cẩn thận — hãy nghĩ đến nó như một công cụ tạo dàn ý theo lớp học hoặc một lịch trình hàng ngày. Mẫu này cung cấp các chế độ xem hàng ngày và hàng tuần để xác định mục tiêu học tập. Cấu hình các Trường Tùy chỉnh để đính kèm tệp đính kèm tài liệu giảng dạy, theo dõi tiến độ hoặc thêm ghi chú. Trong quá trình giảng dạy, bạn có thể mở mẫu này trên laptop và đánh dấu các công việc đã hoàn thành để tổ chức công việc dễ dàng hơn. Cuối giờ học, bạn có thể muốn giao bài tập về nhà — trong trường hợp đó, hãy sử dụng Danh sách Nộp Bài Tập để gửi biểu mẫu ClickUp cho học sinh nộp công việc. Theo dõi và chấm điểm bài tập với các trạng thái như Việc Cần Làm, Không Đạt và Đạt.

Yêu cầu các thành phần cụ thể của bài giảng

Một kế hoạch bài giảng hoàn thành, tương tự như các dự án được quản lý bằng phần mềm quản lý dự án kỹ thuật, không chỉ bao gồm các hoạt động. Nó bao gồm tất cả các chi tiết nhỏ nhưng quan trọng giúp bài giảng diễn ra suôn sẻ. Nếu bạn không yêu cầu các thành phần này, Claude có thể sẽ bỏ qua chúng.

Xem xét toàn bộ bài giảng từ đầu đến cuối và yêu cầu mọi thứ bạn cần. Một danh sách kiểm tra tốt bao gồm:

Mục tiêu học tập

Câu hỏi quan trọng cho ngày hôm nay

Hoạt động khởi động hoặc hoạt động mở đầu buổi học

Các điểm chính cho hướng dẫn trực tiếp của bạn

Hoạt động thực hành có hướng dẫn với các câu hỏi để đặt ra cho học sinh

Một công việc thực hành độc lập

Đánh giá định dạng hoặc phiếu xuất cảnh

Danh sách các vật liệu cần thiết

Yêu cầu ước lượng thời gian cho từng phần cũng là một bước thông minh. Điều này giúp bạn hình dung luồng của bài giảng và xác định các vấn đề về nhịp độ tiềm ẩn trước khi đứng trước lớp. Đây là phần quan trọng trong việc tích hợp kế hoạch bài giảng và đánh giá.

📮 ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích, thậm chí giúp tạo cơ sở dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và thời gian chuyển đổi sẽ tích lũy theo thời gian.

Cách xem xét và tùy chỉnh kết quả lập kế hoạch bài giảng của Claude

Xem kế hoạch bài giảng do AI tạo ra như một sản phẩm hoàn chỉnh là một sai lầm phổ biến. Đó là một bản nháp ban đầu tốt, nhưng nó cần sự điều chỉnh của con người để thực sự hiệu quả trong lớp học của bạn.

Claude không biết rằng một nửa lớp của bạn đã đi tham quan ngoại khóa hôm qua, hay lịch diễn tập phòng cháy vừa làm rối loạn thời gian của bạn. Việc xem xét và tùy chỉnh của bạn sẽ biến một tài liệu chung chung thành thứ bạn có thể thực sự sử dụng. Đây chính là lúc sự phán đoán chuyên môn của bạn trở nên quan trọng nhất.

Kiểm tra thời gian và nhịp độ cho lớp học của bạn.

Ước lượng thời gian của AI chỉ là ước lượng. Chúng dựa trên trung bình và không tính đến nhịp độ riêng biệt của lớp học của bạn. Bạn biết chính xác thời gian thực tế mà học sinh cần để chuyển đổi giữa các hoạt động, và số lượng câu hỏi họ sẽ có về một khái niệm mới.

Đọc qua kế hoạch đã tạo và hình dung từng bước một với học sinh cụ thể của bạn trong tâm trí.

Hãy thực tế: Nếu Claude đề xuất một hoạt động kéo dài 10 phút, nhưng bạn biết học sinh của mình sẽ mất 15 phút, hãy điều chỉnh kế hoạch.

Tạo khoảng trống dự phòng: Luôn thêm vài phút dự phòng cho các câu hỏi bất ngờ, sự cố kỹ thuật hoặc những khoảnh khắc giảng dạy đặc biệt mà bạn không thể có kế hoạch trước.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Tốc độ giảng dạy thường là phần yếu nhất của một bài giảng do AI tạo ra. Một kiểm tra thời gian nhanh chóng và thực tế có thể giúp bạn tránh tình trạng hết thời gian hoặc kết thúc sớm 20 phút.

Thêm giọng điệu giảng dạy và bối cảnh địa phương của bạn.

Một kế hoạch bài giảng từ Claude đôi khi có thể cảm thấy hơi… máy móc. Nó thiếu đi cá tính và sự ấm áp làm nên sự độc đáo trong giảng dạy của bạn. Học sinh có thể nhận ra khi bài giảng không mang phong cách của bạn, và sự thiếu kết nối đó có thể cản trở sự tham gia của học sinh.

Đây là cơ hội của bạn để đưa phong cách riêng của mình vào kế hoạch.

Thêm câu chuyện và ví dụ của riêng bạn: Kết nối nội dung với cuộc sống của học sinh, cộng đồng của bạn hoặc các bài học trước đó.

Tích hợp các thói quen của bạn: Nếu bạn có cách bắt đầu buổi học hoặc một hoạt động tương tác cụ thể, hãy ghi nó vào kế hoạch.

Điều chỉnh ngôn ngữ: Thay đổi cách diễn đạt sao cho phù hợp với cách bạn thực sự nói. Nếu bạn không bao giờ nói "Hãy bắt đầu với hoạt động này", hãy thay đổi nó thành một câu tự nhiên hơn.

Khi bài giảng mang đậm dấu ấn cá nhân của bạn, học sinh sẽ dễ dàng tương tác và tiếp thu nội dung hơn.

🛠️ Bộ công cụ: Một số ý tưởng bài giảng hay nhất không xuất hiện khi bạn đang ngồi tại bàn làm việc. Chúng đến khi bạn đang chấm bài, di chuyển hoặc suy nghĩ về bài giảng ngày mai một cách tự nhiên. Là ứng dụng độc lập trên desktop từ ClickUp, Brain MAX được trang bị tính năng Talk-to-Text, cho phép giáo viên ghi lại ý tưởng bài giảng, phác thảo hoạt động hoặc những suy nghĩ nhanh chóng chỉ bằng cách nói. Ứng dụng AI đa năng này chuyển đổi suy nghĩ của bạn thành nội dung có thể sử dụng ngay lập tức trong không gian làm việc của bạn, dù đó là ghi chú công việc, bản nháp tài liệu hay danh sách kiểm tra kế hoạch.

Điều chỉnh sự phân hóa cho học sinh của bạn

Mặc dù Claude có thể đưa ra gợi ý về việc phân hóa giảng dạy, bạn là người am hiểu nhất về nhu cầu cá nhân của học sinh. Các gợi ý của AI là một điểm khởi đầu tuyệt vời, nhưng chúng cần được điều chỉnh cho phù hợp với học sinh thực tế trong lớp học của bạn.

Khi xem xét kế hoạch, hãy nghĩ đến các học sinh cụ thể.

Hỗ trợ dần dần: Liệu các mẫu câu gợi ý có đủ cho một học sinh tiếng Anh cụ thể, hay họ cần thêm một danh sách từ vựng?

Phần mở rộng: Hoạt động thách thức có thực sự khó khăn đối với học sinh nâng cao của bạn, hay chỉ là những công việc tương tự?

Các biện pháp hỗ trợ: Kế hoạch này có phù hợp với các biện pháp hỗ trợ cụ thể được liệt kê trong Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) của học sinh không?

Đây là nơi chuyên môn của bạn phát huy tác dụng. AI có thể gợi ý các phương pháp phân hóa, nhưng chính bạn mới là người có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả cho học sinh của mình.

Cách lưu trữ và tổ chức kế hoạch bài giảng để sử dụng trong tương lai

Bạn thường dành hàng giờ để tạo và hoàn thiện một kế hoạch bài giảng tuyệt vời, chỉ để nó bị lạc trong một thư mục ngẫu nhiên trên máy tính của bạn, và không bao giờ được xem lại.

Khi kế hoạch bài giảng của bạn được phân tán trong các tài liệu và thư mục khác nhau, bạn sẽ lãng phí thời gian quý báu để tìm kiếm hoạt động tuyệt vời mà bạn đã thực hiện năm ngoái. Sự thiếu tổ chức này khiến việc xây dựng một chương trình giảng dạy nhất quán hoặc chia sẻ tài nguyên với đồng nghiệp trở nên khó khăn hơn.

Một hệ thống kế hoạch bài giảng được tổ chức khoa học sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian sau này. Nó cho phép bạn dễ dàng tìm kiếm, tái sử dụng và cải thiện những kế hoạch bài giảng tốt nhất của mình, giúp bạn tiết kiệm hàng giờ đồng hồ theo thời gian.

Claude, tất nhiên, rất giỏi trong việc soạn thảo kế hoạch bài giảng. Nó giúp bạn chuyển từ trang trắng sang phiên bản đầu tiên chắc chắn một cách nhanh chóng.

Nhưng một khi bài giảng đã được tạo ra, giáo viên vẫn phải đối mặt với vấn đề khó khăn hơn:

Nó nằm ở đâu?

Việc cần làm để tái sử dụng nó là gì?

Việc cần làm để tôi điều chỉnh nó cho tuần tới?

Làm thế nào để chia sẻ mà không cần làm lại mọi thứ?

Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng. Thay vì coi kết quả đầu ra của AI như một tài liệu tạm thời, ClickUp biến việc lập kế hoạch bài giảng thành một quy trình làm việc có thể lặp lại, có tổ chức, có thể mở rộng qua các lớp học, kỳ học và nhóm giảng dạy. Xem cách quy trình làm việc này được áp dụng trong thực tế.

Bắt đầu với việc soạn thảo AI linh hoạt bằng ClickUp Brain (đa mô hình, không bị giới hạn).

ClickUp Brain hỗ trợ nhiều mô hình AI và cho phép bạn truy cập chúng ngay trong bối cảnh công việc của mình.

Mỗi bài giảng đều bắt đầu theo cách tương tự: soạn thảo, chỉnh sửa và hoàn thiện ý tưởng.

ClickUp Brain cho phép bạn truy cập vào nhiều mô hình AI trong một nền tảng duy nhất, giúp bạn không bị giới hạn bởi một trợ lý duy nhất. Bạn có thể bắt đầu với Claude để phác thảo bài giảng, chuyển sang ChatGPT để đơn giản hóa hướng dẫn, hoặc sử dụng mô hình khác để tạo câu hỏi đánh giá, tất cả mà không cần sao chép nội dung giữa các công cụ.

Thay vì phải chuyển đổi giữa các tab và công cụ, Brain được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc của bạn. Điều đó có nghĩa là các yêu cầu của bạn sẽ dựa trên những gì bạn đang làm, dù đó là kế hoạch đơn vị, tài liệu tiêu chuẩn hay bài giảng tuần trước.

Đối với giáo viên, điều này giúp loại bỏ rào cản ngay tại thời điểm ý tưởng đang hình thành. Thay vì chọn "công cụ AI tốt nhất", bạn đang chọn kết quả tốt nhất cho công việc trước mắt.

Biến kế hoạch bài giảng thành công việc giảng dạy có thể thực hiện được.

Khi kế hoạch bài giảng đã hoàn thành, công việc thực sự mới bắt đầu: chuẩn bị tài liệu, điều chỉnh nhịp độ, đồng bộ hóa đánh giá và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Đây là nơi nhiệm vụ ClickUp trở thành nền tảng cho việc thực hiện bài giảng. Một bài giảng trở thành một công việc ghi lại toàn bộ nội dung, không chỉ là một tài liệu. Bạn có thể sử dụng Trường Tùy chỉnh để định nghĩa:

Cấp độ lớp học và môn học

Thời lượng bài giảng

Mức độ phức tạp hoặc phân hóa

Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn

Định dạng giảng dạy (giảng bài, làm việc nhóm, thực hành, thảo luận)

Từ đó, các công việc con phản ánh cách giáo viên thực sự chuẩn bị: thu thập tài liệu, hoàn thiện slide, in phiếu bài tập, và xem xét bài kiểm tra. Thay vì phải quản lý danh sách kiểm tra trong đầu hoặc ghi chú rời rạc, tất cả những gì cần thiết để giảng dạy bài học đó đều được tập trung trong một nơi có cấu trúc rõ ràng.

Dưới đây là cách kế hoạch bài giảng của bạn được cấu trúc trong nhiệm vụ ClickUp và các công việc con.

Mở rộng, hợp tác và hoàn thiện trong ClickUp Tài liệu

Một số chi tiết của bài giảng không nên nằm trong danh sách kiểm tra. Chúng cần không gian để phát triển.

ClickUp Docs là nơi chứa nội dung bài giảng. Điều này có nghĩa là các hướng dẫn chi tiết, câu hỏi thảo luận, ví dụ giải thích, ghi chú hỗ trợ và câu hỏi phản ánh đều được lưu trữ trong một tài liệu hợp tác được liên kết trực tiếp với công việc.

Điều này giúp quá trình chỉnh sửa trở nên tự nhiên. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung sau khi giảng bài, để lại nhận xét về những gì hiệu quả hoặc không hiệu quả, và hợp tác với đồng nghiệp mà không cần gửi qua lại các phiên bản qua email.

Nói chung, công việc cung cấp cấu trúc. Tài liệu mang lại chiều sâu. Khi kết hợp, chúng phản ánh cách giáo viên thực sự suy nghĩ: có tổ chức nhưng linh hoạt.

Sử dụng tài liệu được hỗ trợ bởi AI trong ClickUp để tạo và hoàn thiện bài giảng nhanh hơn.

Tìm kiếm bất kỳ bài giảng nào ngay lập tức với Enterprise Search

Kế hoạch bài giảng của bạn có thể được lưu trữ trong một tài liệu ClickUp. Bảng tính có thể nằm trong Google Drive. Bảng đánh giá của năm ngoái có thể bị ẩn trong một tệp PDF đính kèm hoặc một chủ đề bình luận cũ.

ClickUp’s Enterprise Search giải quyết vấn đề này bằng cách tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc kết nối và các ứng dụng của bên thứ ba, không chỉ giới hạn trong ClickUp.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể tìm kiếm tại một nơi duy nhất và ngay lập tức hiển thị:

Kế hoạch bài giảng được lưu trữ trong ClickUp Tài liệu

Bảng tính và bộ slide trong Tài liệu Google hoặc Google Drive kết nối.

Tệp đính kèm, tệp PDF và tệp liên kết với các công việc

Những bình luận, hướng dẫn và ghi chú liên quan đến các bài giảng trước đó.

Đối với giáo viên, điều này đặc biệt quan trọng trong các tình huống thực tế trong lớp học. Khi bạn đang lập kế hoạch cho bài giảng ngày mai, chuẩn bị cho giáo viên thay thế, hoặc điều chỉnh một đơn vị học tập giữa tuần, Enterprise Search cho phép bạn truy cập tài liệu chỉ trong vài giây, ngay cả khi chúng được tạo ra cách đây vài tháng bằng một công cụ khác.

Nó biến toàn bộ lịch sử giảng dạy của bạn thành một thư viện có thể tìm kiếm, mà không bắt bạn phải di chuyển mọi thứ ngay từ ngày đầu tiên.

ClickUp Enterprise Search giúp bạn tập trung toàn bộ bối cảnh công việc vào một nơi duy nhất.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Sử dụng một Super Agent tùy chỉnh để xử lý các phần lặp lại trong quá trình chuẩn bị bài giảng! Lập kế hoạch bài giảng bao gồm nhiều công việc lặp lại. Cấu trúc bài giảng theo cùng một cách, kiểm tra các thành phần thiếu sót, tạo danh sách kiểm tra chuẩn bị, gắn thẻ cấp độ lớp học hoặc nhắc nhở bản thân thêm các bài kiểm tra. Với Agent Studio không cần mã của ClickUp, giáo viên có thể dễ dàng tạo ra một Super Agent tùy chỉnh mà không cần viết một dòng mã nào. Bạn xác định những gì trợ lý nên tìm kiếm và những hành động nó nên thực hiện—ví dụ: kiểm tra các công việc bài giảng mới để đánh dấu các mục tiêu còn thiếu, tự động tạo các công việc con cho các thành phần bài giảng, đề xuất ý tưởng phân hóa, hoặc nhắc nhở bạn khi một bài giảng chưa được kiểm tra. Theo thời gian, Super Agent của bạn sẽ thích nghi với cách thiết lập kế hoạch của bạn. Nó tự động xử lý các công việc lặp đi lặp lại trong nền, giúp bạn tập trung năng lượng vào giảng dạy, sáng tạo và học sinh của mình.

Tại sao quy trình này hiệu quả cho giáo viên trong công việc

Claude giúp bạn soạn thảo nhanh hơn. ClickUp giúp bạn giảng dạy tốt hơn theo thời gian.

Bằng cách kết hợp AI đa mô hình, công việc có cấu trúc, tài liệu hợp tác và công cụ tìm kiếm mạnh mẽ trong một hệ thống, việc lập kế hoạch bài giảng không còn là công việc tạm thời mà trở thành một thư viện giảng dạy phát triển liên tục.

Với ClickUp, bạn thực chất đang xây dựng một hệ thống giúp bài giảng tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Đó là sự khác biệt giữa việc sử dụng AI thỉnh thoảng và tích hợp nó vào cách giảng dạy thực tế diễn ra.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Kế hoạch bài giảng sẽ tiến triển nhanh nhất khi phản hồi được tích hợp trực tiếp vào công việc. Thay vì thảo luận về các thay đổi qua email hoặc các công cụ trò chuyện không liên quan, ClickUp Chat cho phép các cuộc hội thoại được gắn trực tiếp vào các công việc bài giảng và tài liệu. Điều này có nghĩa là các giáo viên đồng giảng có thể đề xuất chỉnh sửa, đặt câu hỏi hoặc đánh dấu vấn đề ngay tại nơi bài giảng được lưu trữ, mà không làm mất hoặc trùng lặp thông tin.

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng Claude để lập kế hoạch bài giảng

Sử dụng AI để lập kế hoạch bài giảng giúp tiết kiệm 5,9 giờ mỗi tuần, nhưng có một số sai lầm phổ biến cần tránh. Tránh những sai lầm này giúp bạn nâng cao hiệu quả công việc trong việc lập kế hoạch bài giảng và tạo ra các bài giảng phù hợp với học sinh của mình.

Yêu cầu mơ hồ: Yêu cầu một “bài giảng về Chiến tranh Thế giới thứ hai” là quá chung chung. Bạn sẽ nhận được một kế hoạch chung chung, không thể sử dụng được. Sự cụ thể là người bạn tốt nhất của bạn.

Bỏ qua bước kiểm tra: Xem kết quả đầu ra của AI như sản phẩm cuối cùng là công thức dẫn đến thảm họa. Luôn kiểm tra độ chính xác, nhịp độ và tính phù hợp với học sinh của bạn.

Quên phân biệt: Claude có thể đưa ra những ý tưởng tuyệt vời cho việc phân biệt, nhưng đó không phải là việc cần làm tự động. Bạn phải yêu cầu các điều chỉnh và sau đó tùy chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của học sinh.

Không lưu các câu hỏi của bạn: Khi bạn tạo ra một câu hỏi mang lại kết quả tuyệt vời, hãy lưu nó vào thư viện câu hỏi!

Tin tưởng tuyệt đối vào nội dung: AI có thể mắc lỗi. Luôn kiểm tra lại thông tin sự thật, đặc biệt trong các môn học chuyên sâu hoặc phức tạp, so với chương trình giảng dạy và các nguồn tin cậy khác.

Mất đi giọng điệu cá nhân: Đừng để bài giảng của bạn nghe như được viết bởi một robot. Hãy thổi hồn vào kế hoạch bằng cá tính, câu chuyện và phong cách giảng dạy độc đáo của bạn để giữ học sinh hứng thú.

🎥 Tổ chức hiệu quả không chỉ dừng lại ở kế hoạch bài giảng cá nhân mà còn bao quát toàn bộ quy trình làm việc hàng tuần của bạn. Xem hướng dẫn thực tế này về cách cấu trúc tuần làm việc của bạn để duy trì tính nhất quán trong quy trình lập kế hoạch và đảm bảo các kế hoạch bài giảng do AI tạo ra được tích hợp mượt mà vào lịch giảng dạy của bạn.

Tăng gấp 10 lần hiệu quả kế hoạch bài giảng Claude với ClickUp

AI sẽ không thay thế phán đoán của bạn với tư cách là một giáo viên. Nhưng nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian, tăng sự rõ ràng và tạo không gian tinh thần khi được sử dụng một cách có chủ đích.

Claude rất mạnh mẽ trong việc soạn thảo kế hoạch bài giảng, nhưng hiệu quả thực sự đến từ những gì xảy ra sau đó. Việc xem xét, hoàn thiện và tái sử dụng các bài giảng theo thời gian chính là yếu tố biến AI từ một công cụ tạm thời thành một hệ thống lập kế hoạch bền vững. Nếu không có nơi lưu trữ bối cảnh, câu hỏi gợi ý và kế hoạch hoàn chỉnh, bạn sẽ phải tạo lại cùng một công việc nhiều lần.

Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng. Bằng cách tổ chức các kế hoạch bài giảng, câu hỏi, tài liệu và ghi chú trong một không gian làm việc chia sẻ, bạn có thể xây dựng một thư viện bài giảng sống động, phát triển cùng với bạn.

Với sự kết hợp của Docs, Search và ClickUp Brain, các bài giảng trước đây vẫn dễ dàng tìm kiếm, điều chỉnh và cải thiện, dù bạn đang lập kế hoạch cho tuần tới hay học kỳ tới. Và khi việc lập kế hoạch trở nên nhẹ nhàng và có tổ chức hơn, việc giảng dạy sẽ nhận được sự tập trung xứng đáng thay vì tiêu tốn thêm 10–12 giờ mỗi tuần.

Tập trung tất cả kế hoạch giảng dạy của bạn vào một không gian hợp tác duy nhất. Bắt đầu miễn phí với ClickUp.

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy, các nguyên tắc tương tự cũng áp dụng. Bạn có thể sử dụng Claude để tạo tài liệu đào tạo và hướng dẫn, không chỉ cho các bài giảng trong lớp, bằng cách cung cấp mục tiêu rõ ràng, bối cảnh về đối tượng và danh sách các thành phần cụ thể mà bạn cần.

Claude là một công cụ độc lập, có nghĩa là bạn sẽ sao chép và dán nội dung giữa nó và nơi bạn lưu trữ kế hoạch bài giảng. Truy cập các tài liệu và công việc hiện có của bạn để có thêm bối cảnh với ClickUp AI, được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

Cách tốt nhất là sử dụng một nền tảng chung, tập trung. Cho phép tất cả thành viên trong nhóm truy cập để tìm kiếm và đóng góp vào thư viện chung bằng cách lưu trữ kế hoạch bài giảng của bạn trong Không gian Làm việc ClickUp, được tổ chức theo môn học, đơn vị hoặc tiêu chuẩn. Bạn cũng có thể tận dụng mẫu kế hoạch bài giảng hàng tuần của Vertex42 để có định dạng truyền thống, có thể in được, nhằm bổ sung cho các kế hoạch do AI tạo ra.

Claude là một công cụ soạn thảo hữu ích, nhưng nó không thể thay thế cho một giáo viên chuyên nghiệp. Nó không biết học sinh của bạn, không thể quan sát động lực lớp học và đôi khi có thể mắc lỗi sự thật. Luôn sử dụng phán đoán chuyên môn của bạn để xem xét và điều chỉnh kết quả của nó.