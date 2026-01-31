Cách sử dụng Grok để phân tích cảm xúc trên X

Theo dõi cảm xúc thị trường theo thời gian thực trên X (trước đây là Twitter) quan trọng hơn bao giờ hết. Tại sao?

Vì hơn 53% người dùng dựa vào nền tảng này cho dịch vụ khách hàng và họ mong đợi nhận được phản hồi trong vòng 3 giờ.

Nhưng đây là vấn đề: các cuộc khảo sát truyền thống không thể theo kịp.

Một sự gia tăng đột ngột do một chiến dịch hoặc phản ứng tiêu cực trên X có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức về thương hiệu và doanh số bán hàng của bạn theo cách mà dữ liệu quá khứ không thể phản ánh được.

Grok AI, trợ lý AI được tích hợp trực tiếp vào X, cung cấp quyền truy cập độc quyền vào luồng dữ liệu trực tiếp của nền tảng.

Dưới đây, chúng tôi hướng dẫn bạn cách sử dụng Grok để phân tích đối tượng trên X. Chúng tôi cũng chia sẻ những giới hạn mà bạn có thể gặp phải và việc cần làm để đối phó với chúng.

Grok là gì và nó phân tích đối tượng như thế nào?

Grok AI là một trợ lý mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi xAI và tích hợp trực tiếp vào X (trước đây là Twitter). Khác với các công cụ AI độc lập, nó kết nối với luồng dữ liệu công khai thời gian thực của X, cho phép bạn truy cập vào các cuộc hội thoại khi chúng diễn ra.

Điều gì làm cho nó khác biệt?

Grok AI không dựa vào các tập dữ liệu hoặc mô hình phân loại đã được huấn luyện sẵn. Thay vào đó, nó sử dụng phương pháp mô-đun, dựa trên lệnh, nơi bạn hướng dẫn quá trình suy luận của nó thông qua các hướng dẫn cụ thể. Sự linh hoạt này cho phép phân tích cảm xúc thị trường chi tiết, được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của bạn bằng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Dưới đây là cách Grok AI phân tích đối tượng:

Đánh giá theo thời gian thực: Grok AI tính toán điểm số có trọng số từ -1 đến +1, dựa trên các yếu tố như số lượng người theo dõi và độ nổi tiếng của tác giả. Nó cung cấp lý do cho các phân loại của mình, kèm theo các ID bài đăng đại diện mà bạn có thể kiểm tra.

Phát hiện mẫu và xu hướng: Nó quét nội dung, phản hồi và trích dẫn gần đây trên X xung quanh các chủ đề để xác định các chủ đề đang thịnh hành, tín hiệu cảm xúc và mẫu cuộc hội thoại, giúp bạn hiểu rõ cảm nhận thực sự của đối tượng về các chiến dịch hoặc vấn đề.

Lọc và phân loại chủ đề: Các lời nhắc phân loại giúp lọc nội dung liên quan (như đề cập đến thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn)

Tổng hợp tín hiệu công khai: Nó thu thập dữ liệu thời gian thực từ các cuộc hội thoại trực tiếp trên X, hồ sơ người dùng, chỉ số tương tác (like, chia sẻ, bình luận) và các chủ đề hot để xác định nội dung nào thúc đẩy cuộc thảo luận. Grok trở thành công cụ hữu ích để theo dõi cảm xúc hiện tại và đang theo dõi sự thay đổi cảm xúc công khai trên các thị trường khác nhau.

⚠️ Lưu ý: Cửa sổ ngữ cảnh của Grok phụ thuộc vào mô hình bạn sử dụng. Một số mô hình hỗ trợ từ 128.000 đến 256.000 token, trong khi các biến thể Grok 4 mới hơn hỗ trợ lên đến 2 triệu token. Ngoài ra, Grok AI chỉ truy cập nội dung công khai; tài khoản riêng tư và tin nhắn trực tiếp vẫn bị giới hạn.

📮 ClickUp Insight: 13% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra các quyết định khó khăn và giải quyết các vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, chỉ có 28% cho biết họ sử dụng AI thường xuyên trong công việc. Một lý do có thể: Lo ngại về bảo mật! Người dùng có thể không muốn chia sẻ dữ liệu quyết định nhạy cảm với một hệ thống AI bên ngoài. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách mang công nghệ giải quyết vấn đề dựa trên AI trực tiếp vào Không gian Làm việc an toàn của bạn. Từ tiêu chuẩn SOC 2 đến ISO, ClickUp tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu cao nhất và giúp bạn sử dụng công nghệ AI tạo sinh một cách an toàn trên toàn bộ Không gian Làm việc của mình.

Các loại thông tin về đối tượng mà Grok có thể cung cấp

Các thương hiệu đang theo dõi ý kiến công chúng và phân tích cảm xúc thị trường để đánh giá phản ứng của khán giả và phản hồi trước những thay đổi trong nhận thức.

Dưới đây là những gì Grok AI có thể giúp bạn khám phá 👇

Loại thông tin Chức năng của nó Lợi ích của nó Điểm phân phối Hiển thị tỷ lệ cảm xúc tích cực, trung lập và phản hồi tiêu cực, kèm theo điểm số từ -1 đến +1. Đối với các tập dữ liệu lớn hơn, nó bao gồm kích thước mẫu và ID bài đăng đại diện để các nhóm có thể xem xét những yếu tố góp phần vào điểm số. Nhóm chủ đề Phân loại lượng lớn nội dung thành các chủ đề chung như phản hồi về sản phẩm, câu hỏi về giá cả hoặc vấn đề dịch vụ. Giúp các nhóm phát hiện các mẫu mà không cần đọc nội dung từng bài viết. Phát hiện xu hướng và đỉnh điểm Giao diện có thể thay đổi sau khi ra mắt, sự cố hoặc thông báo. Thực hiện cùng một quy trình theo thời gian sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi sự thay đổi của phản ứng. Dấu hiệu phản ứng tiêu cực ban đầu Phát hiện sớm các dấu hiệu của nội dung thể hiện sự bối rối hoặc thất vọng. Giúp các nhóm hiểu cách một vấn đề được định hình trước khi nó trở nên phổ biến. Bối cảnh định tính Nhấn mạnh giọng điệu và ngôn ngữ, bao gồm cả sự mỉa mai và những lo ngại lặp đi lặp lại. Nhà cung cấp bối cảnh vượt ra ngoài các điểm số số học.

🧠 Bạn có biết? Từ “grok” xuất phát từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Stranger in a Strange Land (1961) của Robert A. Heinlein. Nó có nghĩa là hiểu một điều gì đó một cách hoàn toàn đến mức người quan sát trở thành một phần của điều đang được quan sát, hợp nhất với chính trải nghiệm đó.

Cách sử dụng Grok để phân tích cảm xúc trên X

Trước khi bắt đầu sử dụng Grok AI để nâng cao năng suất kinh doanh, hãy nắm vững những kiến thức cơ bản.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách sử dụng Grok AI để theo dõi các cuộc hội thoại trên X.

Bước #1: Xác định mục tiêu phân tích của bạn

Viết ra mục tiêu của bạn trong một câu.

Ví dụ: Theo dõi phản ứng của khách hàng đối với việc ra mắt gói giá mới của chúng tôi. Hoặc theo dõi ý kiến xung quanh việc thu hồi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Xác định chính xác điều bạn đang cố gắng tìm hiểu:

Phản ứng bắt đầu từ đâu? (Hào hứng với thông báo, bối rối về các tính năng)

Bạn muốn họ đi đâu? (Hiểu giá trị, sẵn sàng mua hàng)

Những tín hiệu nào sẽ cho bạn biết liệu bạn có đang đi đúng hướng hay không?

Chuyển đổi thành các câu hỏi cụ thể:

Người dùng có đề cập đến lỗi không?

Họ nói về giá cả như thế nào?

Họ đang so sánh với đối thủ cạnh tranh như thế nào?

Bước #2: Thu thập các bài đăng liên quan bằng cách sử dụng các từ khóa tìm kiếm

Sử dụng khả năng tìm kiếm của Grok AI để lọc các cuộc hội thoại. Một lệnh phân loại sẽ hướng dẫn nó xác định nội dung phù hợp với tiêu chí của bạn và chỉ trả về các ID bài đăng liên quan phản ánh cảm xúc chung mà bạn đang theo dõi.

So sánh các lời nhắc sau:

❌ Yếu: “Tìm các tweet về sản phẩm của chúng tôi.”

✅ Mạnh: “Tìm kiếm các tweet công khai đề cập đến ‘BrandX launch’ trong giờ qua và trả về ID bài đăng cụ thể thảo luận về tính năng sản phẩm, trải nghiệm người dùng hoặc giá cả. Loại trừ các đề cập chung chung hoặc cuộc hội thoại không liên quan.”

Càng cụ thể tiêu chí tìm kiếm của bạn, dữ liệu của bạn sẽ càng chính xác.

📚 Đọc thêm: Cách tận dụng AI với dữ liệu thời gian thực

Bước #3: Cấu trúc lời nhắc của bạn

Tạo một lời nhắc riêng biệt để hướng dẫn Grok AI tính toán điểm số.

Hãy bao gồm các yếu tố sau trong các lệnh của bạn:

Khung thời gian chính xác (giờ qua, 24 giờ qua, phạm vi thời gian cụ thể)

Các từ khóa hoặc hashtag cần xem xét

Định dạng đầu ra yêu cầu (tỷ lệ cảm xúc, trích dẫn đại diện, lý do)

Hướng dẫn cân nhắc (xem xét số lượng người theo dõi, chỉ số tương tác)

🤖 Ví dụ về lệnh: “Phân tích 200 tweet gần đây nhất về #BrandXChallenge. Tính tỷ lệ (tích cực/trung lập/tiêu cực), cung cấp điểm tổng hợp từ -1 đến +1, và liệt kê ba trích dẫn đại diện từ mỗi danh mục. Đánh giá nội dung dựa trên số lượng người theo dõi và mức độ tương tác.”

⭐ Bonus: Chúng tôi đã tổng hợp hướng dẫn video ngắn này về kỹ thuật tạo prompt để giúp bạn đặt câu hỏi tốt hơn cho AI.

Đúng vậy, Grok AI cung cấp cho bạn bản nháp đầu tiên. Nhưng bạn cần phải xác minh nó.

Hãy đảm bảo kiểm tra nội dung cho:

Liệu sự mỉa mai có được nhận diện chính xác không? (“Đây chính xác là điều chúng ta cần” có thể là lời chỉ trích gay gắt)

Các bài đăng trung lập thực sự trung lập hay chỉ đơn giản là mơ hồ?

Điểm cảm xúc tổng thể có khớp với cảm nhận của bạn về cuộc hội thoại không?

Đọc ít nhất 10-15 ví dụ từ mỗi danh mục. Bạn sẽ phát hiện ra các trường hợp phân loại sai có thể làm sai lệch toàn bộ kết quả phân tích của bạn. Loại phân tích dữ liệu định tính này đòi hỏi sự phán đoán của con người mà các mô hình AI khó có thể sao chép.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy chú ý đặc biệt đến nội dung trên X có chứa emoji, meme hoặc nội dung mạng xã hội. Những nội dung này gây nhầm lẫn cho các mô hình ngôn ngữ hơn so với văn bản đơn giản.

Bước #5: Thiết lập lịch trình theo dõi định kỳ

Vì Grok AI không có tính năng đang theo dõi xu hướng tích hợp sẵn, bạn cần chạy các lệnh một cách nhất quán và ghi chép mọi thứ (đúng vậy, mọi thứ!) để duy trì ngữ cảnh.

Chọn tần suất theo dõi phù hợp với nhu cầu của bạn:

Kiểm tra hàng giờ cho các sự kiện quan trọng, khủng hoảng đột xuất hoặc tình huống thời gian thực.

Phân tích hàng ngày cho các chiến dịch đang diễn ra hoặc các bản phát hành sản phẩm.

Theo dõi hàng tuần để đánh giá sức khỏe thương hiệu tổng thể và đang theo dõi đối thủ cạnh tranh.

Ghi chép từng lần chạy với dấu thời gian, kích thước mẫu và điểm số. Nếu không có bản ghi này, việc theo dõi sự thay đổi theo thời gian hoặc đo lường tác động của chiến dịch sẽ trở nên khó khăn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tinh chỉnh qua các lần lặp, không phải bằng một lệnh duy nhất. Đừng cố xử lý mọi thứ cùng một lúc. Xử lý các vấn đề khác nhau trong các lần chạy prompt riêng biệt: Bước đầu tiên: Kiểm tra xem bạn có đang thu thập đúng các bài đăng hay không. Có quá nhiều thông tin không liên quan? Hãy thu hẹp các từ khóa của bạn. Bỏ lỡ các cuộc hội thoại quan trọng? Hãy mở rộng các từ khóa tìm kiếm của bạn.

Bước thứ hai: Kiểm tra độ chính xác của cảm xúc. Nếu điểm số có vẻ không chính xác, hãy điều chỉnh các係 số trọng số hoặc yêu cầu điểm tin cậy kèm theo các phân loại.

Lần kiểm tra thứ ba: Thử nghiệm các khung thời gian khác nhau. So sánh giữa khung thời gian theo giờ và theo ngày để xem khung thời gian nào cung cấp nhiều thông tin hữu ích hơn.

Bước #6: Chuyển đổi tín hiệu cảm xúc thành hành động

Phân tích cảm xúc chỉ có ý nghĩa nếu nó ảnh hưởng đến việc cần làm tiếp theo của nhóm. Sau khi xem xét và xác minh kết quả của Grok, bước cuối cùng là quyết định cách phản hồi.

Bắt đầu bằng cách ánh xạ các mẫu cảm xúc vào các hành động:

Cảm xúc tiêu cực kéo dài → Điều tra nguyên nhân gốc rễ và báo cáo lên bộ phận sản phẩm, hỗ trợ hoặc lãnh đạo.

Cảm xúc trung lập có nhiều sự nhầm lẫn → Làm rõ thông điệp, cập nhật FAQ hoặc đăng tải nội dung giải thích.

Cảm xúc tích cực mạnh mẽ → Tăng cường các thông điệp thành công, tái sử dụng ngôn ngữ trong các chiến dịch và tương tác với những người ủng hộ.

Xây dựng khung quyết định trả lời các câu hỏi: Ai là người chịu trách nhiệm phản hồi, việc cần làm dựa trên cảm xúc này là gì và kết quả mà chúng ta đang cố gắng đạt được là gì.

Ngoài ra, vì Grok không lưu trữ thông tin lịch sử hoặc đang theo dõi tiến trình, bạn sẽ phải ghi chép thủ công:

Các chủ đề cảm xúc chính

Ví dụ về bài đăng

Quyết định được đưa ra

Các hành động đã thực hiện

Bước này đảm bảo rằng các thông tin về cảm xúc không bị mất sau mỗi lần chạy lệnh.

⭐ Bonus: Bạn có thể tập trung tất cả các thông tin này trong ClickUp Tài liệu, tạo ra một công cụ theo dõi cảm xúc chung mà nhóm của bạn có thể cập nhật sau mỗi lần phân tích. ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn, cho phép bạn tóm tắt các cuộc thảo luận, trích xuất các chủ đề cảm xúc lặp lại và biến các quan sát thô thành các bước tiếp theo rõ ràng. Nhận thông tin chi tiết từ công cụ theo dõi cảm xúc khách hàng của bạn bằng cách kết hợp Docs + ClickUp Brain.

📮 ClickUp Insight: 47% các nhóm không đo lường tác động của AI, và chỉ 10% đang theo dõi kết quả bằng các chỉ số thực tế. Trong nhiều trường hợp, các nhà lãnh đạo thường không thể thấy được nơi các công cụ AI mang lại giá trị, nếu có. ClickUp Brain thay đổi điều đó bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào một không gian làm việc thống nhất, nơi mọi hành động, cập nhật và kết quả đều được kết nối. Và tác động hiển thị: hơn 150.000 doanh nghiệp, bao gồm Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM và Fortinet, sử dụng ClickUp Brain để đạt được kết quả đo lường được. Các nhóm báo cáo tiết kiệm chi phí lên đến 88%, tiết kiệm 1,1 ngày mỗi tuần và hoàn thành công việc nhanh gấp 3 lần vì Brain thay thế hàng chục công cụ rời rạc bằng một trí tuệ nhân tạo duy nhất hoạt động xuyên suốt toàn bộ quy trình làm việc của họ. Super Agents có thể tùy chỉnh và có thể thực hiện các quy trình làm việc rất cụ thể cho bạn.

Các thực hành tốt nhất khi sử dụng Grok

Grok AI có thể thu thập dữ liệu thời gian thực từ X, nhưng kết quả chỉ thực sự hữu ích khi bạn tiếp cận một cách chiến lược. Dưới đây là những thực hành tốt nhất đáng lưu ý: 👇

✅ Sử dụng các lời nhắc cụ thể và có cấu trúc

Các câu hỏi mơ hồ sẽ cho kết quả mơ hồ.

Thay vì hỏi “Mọi người nghĩ gì?”, hãy cụ thể hơn: “Tìm kiếm các tweet đề cập đến quảng cáo mới của chúng ta trong 12 giờ qua; cung cấp số lượng tích cực/trung lập/tiêu cực và liệt kê ba khiếu nại hàng đầu.”

🔔 Nhắc nhở thân thiện: Bạn cũng có thể yêu cầu các định dạng cụ thể như JSON cho công việc lập trình, danh sách gạch đầu dòng để xem nhanh, hoặc bảng để so sánh song song.

✅ Chọn khoảng thời gian lấy mẫu phù hợp

Ý kiến trên mạng xã hội thay đổi rất nhanh. Các khoảng thời gian ngắn (trong vòng một giờ) cho thấy phản ứng tức thì đối với tin tức nóng hổi hoặc thông báo ra mắt sản phẩm. Các khoảng thời gian dài hơn (24-48 giờ) giúp làm mịn sự biến động và cung cấp các chỉ số ổn định hơn.

Giữ cho khoảng thời gian so sánh các chỉ số giữa các chiến dịch luôn nhất quán. Việc chuyển từ mẫu theo giờ sang mẫu theo ngày giữa chừng sẽ khiến việc nhận diện xu hướng thị trường trở nên khó khăn hơn nhiều so với bình thường.

✅ Chạy nhiều mẫu để đảm bảo tính nhất quán

Khi sử dụng Grok, kết quả đầu ra có thể thay đổi nhẹ giữa các lần chạy do tính ngẫu nhiên của mô hình và luồng dữ liệu liên tục thay đổi của X. Hãy chạy các lệnh nhiều lần với các mẫu khác nhau để phát hiện các giá trị ngoại lệ và đảm bảo kết quả của bạn phản ánh chính xác cảm xúc chung.

Nếu điểm số dao động đáng kể giữa các lần chạy, hãy tăng kích thước mẫu hoặc phân tích nội dung cơ bản để hiểu nguyên nhân gây ra sự chênh lệch.

✅ Kết hợp phân tích AI với đánh giá của con người

Khi sử dụng Grok để xác định các chủ đề và tính toán điểm số sơ bộ, hãy yêu cầu các thành viên trong nhóm xác minh bối cảnh. Sự mỉa mai, các tham chiếu văn hóa và ngôn ngữ lóng đang phát triển thường gây nhầm lẫn cho các mô hình ngôn ngữ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một bình luận như “Thiết kế lại này thật hoàn hảo” có thể là lời khen chân thành hoặc chứa đầy sự mỉa mai. Bối cảnh rất quan trọng — liệu nó có được đăng sau một báo cáo lỗi không? Có kèm theo biểu tượng cảm xúc lắc đầu không? Bạn cần sự phán đoán của con người để nhận ra những chi tiết tinh tế này.

✅ Đặt câu hỏi một cách trung lập để tránh thiên vị.

Đừng ép mô hình đi đến những kết luận đã được xác định trước.

Một câu hỏi như “Giải thích tại sao khách hàng ghét thiết kế lại” giả định phản ứng tiêu cực và làm sai lệch kết quả. Thay vào đó, hãy hỏi “Khách hàng thể hiện những phản ứng gì về thiết kế lại?” và để dữ liệu hướng dẫn cách diễn giải của bạn.

🔔 Nhắc nhở thân thiện: Xu hướng thiên vị xác nhận sẽ làm mất giá trị. Cách tiếp cận trung lập sẽ mang lại cho bạn kết quả đáng tin cậy hơn, đáng để hành động.

✅ Ghi chép các yêu cầu, kết quả và phương pháp luận

Ghi chép chi tiết về mỗi phiên làm việc: lời nhắc chính xác bạn đã sử dụng, thời gian, kích thước mẫu, điểm số và các trích dẫn đại diện. Điều này giúp bạn tái hiện kết quả, theo dõi những gì đang hoạt động hiệu quả và chứng minh cách bạn đưa ra quyết định.

Đối với các ngành công nghiệp được quy định hoặc môi trường nhạy cảm về tuân thủ, tài liệu này đề cập đến các vấn đề đạo đức và chứng minh rằng bạn đã hoàn thành tất cả các việc cần làm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bật chế độ Fun Mode của Grok khi phân tích các chủ đề bình luận để phát hiện tốt hơn sự mỉa mai, các câu đùa riêng tư, sự châm biếm và cảm xúc được thúc đẩy bởi meme. Hãy nhớ tắt tính năng này khi bạn cần phân tích chính xác hoặc kết quả sẵn sàng cho quyết định, vì tính năng Grok này ưu tiên giọng điệu và sự hài hước hơn là tính chính xác.

⭐ Các mẫu prompt hiệu quả

Hãy cùng xem xét các mẫu prompt khác nhau mà bạn có thể sử dụng cho phân tích cảm xúc trên X.

1. Phân tích bài đăng đơn lẻ

🤖 Prompt: “Phân tích bài đăng này trên X về cảm xúc: [Chèn liên kết bài đăng]. Bạn đang phát hiện sự mỉa mai, biểu tượng cảm xúc và giọng điệu tinh tế. Trả về kết quả dưới định dạng JSON: {‘one_sentence_summary’: ‘giải thích’, ‘score’: -1. 0 đến +1. 0, ‘reasoning’: ‘phân tích chi tiết về giọng điệu, lựa chọn từ, biểu tượng cảm xúc, bối cảnh’}. Xem xét ý nghĩa ngụ ý và đảm bảo độ chính xác. ”

Biến thể của lời nhắc: Thêm “cảnh báo nếu phát hiện giọng điệu mỉa mai” hoặc “so sánh với giọng điệu thông thường của thương hiệu.”

✅ Tại sao nó hoạt động: Dữ liệu đầu ra có cấu trúc giúp thông tin cảm xúc trở nên có thể hành động và dễ theo dõi theo thời gian, trong khi định dạng JSON tích hợp mượt mà với các bảng điều khiển hoặc công cụ phân tích.

2. Tóm tắt chủ đề bài viết

🤖 Prompt: “Tóm tắt chủ đề này trên X [dán văn bản chủ đề]. Đầu tiên, liệt kê 3-4 điểm chính bao quát các nội dung chính của cuộc thảo luận. Sau đó phân tích các phản hồi: cung cấp tỷ lệ phần trăm cho cảm xúc tích cực, trung lập và tiêu cực (tổng cộng 100%). Cuối cùng, đưa ra điểm số cảm xúc tổng thể của chủ đề từ -1.0 đến +1.0 kèm lý do. Xử lý cẩn thận các trường hợp mỉa mai và cuộc thảo luận thay đổi theo thời gian.”

{biến thể lệnh: “Chỉ tập trung vào các tài khoản đã xác minh” hoặc “đánh giá theo mức độ tương tác (like, retweet)”.

✅ Tại sao nó hoạt động: Tách nội dung chủ đề tin nhắn khỏi phản ứng của khán giả, giúp xác định liệu thông điệp của bạn có được tiếp nhận như ý định và nơi cuộc hội thoại chuyển hướng.

3. Đang theo dõi phản ứng của chiến dịch

🤖 Prompt: “Theo dõi các bài đăng trên X chứa hashtag ‘#BrandX’ trong 24 giờ qua. Cung cấp: phân phối cảm xúc (tỷ lệ phần trăm tích cực, trung lập, tiêu cực), điểm tổng thể của chiến dịch (-1.0 đến +1.0), 3-4 chủ đề nổi bật và 2-3 trích dẫn đại diện (tích cực và tiêu cực) kèm bối cảnh. Tập trung vào phản ứng chân thực và lọc spam.”

Biến thể của lời nhắc: Thêm “min_faves:10 để làm tín hiệu chất lượng” hoặc “đang theo dõi hàng giờ để phát hiện đỉnh”.

✅ Tại sao nó hoạt động: Giám sát chiến dịch theo thời gian thực giúp phát hiện sớm những thay đổi trong xu hướng, cho phép bạn tăng cường những gì hiệu quả hoặc giải quyết các vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

4. Giám sát khủng hoảng

🤖 Prompt: “Theo dõi các đề cập đến ‘[tên sản phẩm] bị lỗi’, ‘không hoạt động’ hoặc ‘không chạy’ trong khoảng thời gian [thời gian]. Đánh dấu nếu cảm xúc trung bình giảm xuống dưới -0.5. Tóm tắt 3-5 khiếu nại hàng đầu dưới dạng danh sách gạch đầu dòng, trích dẫn 2-3 ví dụ tiêu cực chính, và cung cấp: điểm trung bình hiện tại, mức độ khẩn cấp (thấp/trung bình/cao dựa trên khối lượng/cường độ), và lý do.”

Biến thể lệnh: “Xác định những người phàn nàn có ảnh hưởng nhất dựa trên số lượng người theo dõi” hoặc “Nhóm các khiếu nại theo loại vấn đề (đăng nhập, hiệu suất, tính năng)”.

✅ Tại sao nó hoạt động: Định lượng mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng với các ngưỡng rõ ràng, giúp các nhóm ưu tiên nỗ lực phản ứng và nâng cấp phù hợp.

⭐ Bonus: Mẹo để làm cho bất kỳ lời nhắc nào hoạt động tốt hơn trong công cụ năng suất AI như Grok: Cung cấp bối cảnh cho Grok: Đừng cung cấp cho nó các bài đăng riêng lẻ. Hãy bao gồm toàn bộ chủ đề cuộc hội thoại, các hashtag liên quan và các cuộc thảo luận xung quanh để nó hiểu rõ những gì thực sự đang diễn ra.

Xác định vai trò rõ ràng ngay từ đầu: Hãy chỉ định chính xác cho Grok những gì bạn cần — “phân tích cảm xúc” chứ không phải “tóm tắt nội dung này”. Hãy làm rõ ý định của bạn ngay từ ban đầu.

Chọn định dạng đầu ra: Bạn muốn JSON cho bảng điều khiển? Danh sách gạch đầu dòng để xem nhanh? Phần trăm cho báo cáo? Hãy nói rõ ngay từ đầu, nếu không bạn sẽ nhận được bất kỳ định dạng nào mà Grok muốn cung cấp.

Yêu cầu giải thích trước: Yêu cầu logic từng bước trước khi nhận kết quả cuối cùng. Điều này giúp bạn phát hiện khi Grok hiểu nhầm sự mỉa mai hoặc bỏ qua các manh mối ngữ cảnh.

Lọc các tín hiệu chất lượng: Thêm các điều kiện như “min_faves:10” hoặc “loại trừ các tài khoản có dưới 100 người theo dõi” để loại bỏ thông tin không cần thiết và tập trung vào các phản hồi thực sự quan trọng.

Những lỗi thường gặp cần tránh

Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi sử dụng Grok để phân tích cảm xúc trên X 👇

Xem xét mẫu dữ liệu như đại diện thống kê: Khi sử dụng Grok, hãy nhớ rằng các mẫu dữ liệu không phản ánh toàn bộ cơ sở người dùng của X. Dân số người dùng trên nền tảng này có xu hướng nghiêng về nhóm trẻ tuổi và am hiểu công nghệ, và những người dùng hoạt động tích cực có thể làm nổi bật các quan điểm cực đoan hơn so với quan điểm chủ đạo.

Quá tin tưởng vào nhãn mà không xác minh: Điểm số là các heuristic định tính, không phải là các đo lường chính xác. Sự hài hước, ẩn dụ và châm biếm có thể hoàn toàn thay đổi phản ứng bề ngoài. Luôn xem xét bối cảnh cơ bản trước khi đưa ra kết luận.

Bỏ qua hiện tượng sụp đổ ngữ cảnh trong các cuộc hội thoại có chuỗi: Các chủ đề dài có thể nhánh thành nhiều chủ đề con. Grok AI có thể gặp khó khăn trong việc xác định các phản hồi nào liên quan đến các điểm nào. Chia chủ đề thành các đoạn và chỉ định những gì bạn đang theo dõi.

Không theo dõi được sự thay đổi theo thời gian: Nó không thể ghi nhớ các phiên trước đó. Nếu không có tài liệu tham khảo bên ngoài, bạn sẽ mất bối cảnh lịch sử và không thể đo lường tác động của chiến dịch, phát hiện sự thay đổi trong nhận thức hoặc hiểu được cảm xúc hiện tại so với phản ứng trong quá khứ.

Xem phân tích như một phép đo lường tuyệt đối: Sử dụng kết quả phân tích như một hướng dẫn, không phải là sự thật tuyệt đối. So sánh với các cuộc khảo sát, dữ liệu bán hàng và phiếu hỗ trợ trước khi đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng.

Thiếu quy trình hệ thống: Không có quy trình vận hành tiêu chuẩn cho các lệnh, tần suất lấy mẫu và yêu cầu tài liệu, công việc trở nên không nhất quán giữa các thành viên trong nhóm và các kỳ khác nhau.

🧠 Thực tế thú vị: Người Mỹ dành trung bình 34,1 phút mỗi ngày trên X!

Những Giới Hạn Thực Sự Khi Sử Dụng Grok

Hãy cùng xem qua những sai lầm thường gặp khi sử dụng Grok:

❌ Không có bộ nhớ liên tục giữa các phiên

Grok AI sẽ quên các cuộc hội thoại trước đó một khi cửa sổ ngữ cảnh được lấp đầy. Bạn không thể hỏi "Cảm xúc đã thay đổi như thế nào kể từ lần hội thoại cuối cùng của chúng ta?" vì không có bản ghi lịch sử. Mỗi phiên làm việc bắt đầu từ đầu, vì vậy bạn phải theo dõi thủ công các thay đổi theo thời gian.

Nếu không có công cụ bên ngoài để tổng hợp tất cả dữ liệu, dữ liệu của bạn sẽ chỉ nằm rải rác trong các phiên trò chuyện riêng lẻ.

❌ Không có tính năng theo dõi xu hướng hoặc trực quan hóa tích hợp sẵn

Grok không thể tổng hợp các chỉ số vào dòng thời gian hoặc bảng điều khiển cho bạn. Bạn phải chạy các lệnh một cách thủ công theo các khoảng thời gian cố định và chuyển kết quả đó vào bảng tính hoặc các công cụ trực quan hóa khác. Đối với các chiến dịch nhạy cảm về thời gian cần theo dõi dữ liệu liên tục, bạn sẽ phải tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Grok.

❌ Dấu vết kiểm tra giới hạn

Các phiên trò chuyện không dễ dàng xuất ra hoặc theo dõi. Khi bạn cần giải thích các quyết định cho báo cáo của các bên liên quan hoặc tuân thủ quy định, việc thiếu các bản ghi kiểm tra có cấu trúc trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

❌ Không có tích hợp quy trình làm việc hoặc quản lý hành động

Grok AI hiển thị kết quả phân tích nhưng không cung cấp cách thức để thực hiện các hành động trên nền tảng này. Nó có thể cung cấp thông tin về các phản ứng tiêu cực xung quanh một vấn đề sản phẩm, nhưng bạn không thể tạo công việc, đặt thời hạn hoặc theo dõi tiến độ. Tất cả các bước tiếp theo phải được thực hiện trên các hệ thống hoàn toàn riêng biệt.

❌ Hạn chế về chi phí và quyền truy cập

Nếu bạn đang sử dụng gói miễn phí, bạn sẽ gặp phải giới hạn truy vấn nghiêm ngặt — thường là 10-20 yêu cầu mỗi vài giờ với thời gian reset chậm chạp. Khi bạn đang theo dõi việc ra mắt chiến dịch, đang theo dõi các đề cập của đối thủ cạnh tranh hoặc thực hiện các cuộc quét cảm xúc hàng ngày, những giới hạn này trở thành vấn đề thực sự.

Để truy cập không giới hạn vào Grok AI, bạn cần đăng ký gói X Premium hoặc Premium+ ( $8-40/tháng ). Truy cập API đi kèm với giới hạn tốc độ riêng, có thể làm chậm các quy trình theo dõi có khối lượng lớn.

Xử lý hàng trăm bài đăng cho phân tích xu hướng hoặc đang theo dõi khủng hoảng? Bạn sẽ cần gói trả phí, và ngay cả khi đó, các tập dữ liệu lớn cũng mất thời gian xử lý, và thời gian này có thể tích lũy nhanh chóng.

❌ Giới hạn về độ chính xác và các điểm yếu đã biết

Mô hình thường xuyên gắn nhãn sai cho sự mỉa mai, gặp khó khăn trong việc giải thích ngôn ngữ lóng và biểu tượng cảm xúc, và mặc định gắn nhãn nội dung mơ hồ là trung lập thay vì đưa ra quyết định. Bạn sẽ gặp cả kết quả dương tính giả và âm tính giả cần được chỉnh sửa thủ công.

👀 Bạn có biết? X vẫn bị chặn ở các quốc gia như Trung Quốc, Iran, Triều Tiên, Nga và Venezuela. Điều này có nghĩa là phân tích cảm xúc của Grok bỏ qua một lượng lớn dân số và không thể nắm bắt được quan điểm khu vực từ các thị trường này.

Tại sao ClickUp là lựa chọn tốt hơn cho Audience Insights

Grok AI cung cấp thông tin thời gian thực về những gì đang diễn ra trên X ngay lúc này. Nó cho thấy sự thay đổi trong quan điểm công chúng nhưng không đi sâu vào việc giải thích. Bạn không thể theo dõi phản ứng theo thời gian, quản lý các bước tiếp theo hoặc kết nối kết quả phân tích với kết quả kinh doanh.

Giới thiệu: ClickUp.

Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nó thống nhất các công cụ và quy trình làm việc của bạn.

Hãy xem tại sao ClickUp là lựa chọn thông minh hơn để biến dữ liệu người dùng thành kết quả đo lường được 🏅

Trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh hiểu rõ công việc của bạn

ClickUp Brain là một lớp AI bối cảnh hoạt động trực tiếp trong không gian làm việc của bạn, với khả năng nhận thức cách công việc của bạn được tổ chức. Nó có thể tham chiếu:

Các công việc, công việc con và phân cấp công việc

Trạng thái, ưu tiên, ngày đáo hạn và các mối quan hệ phụ thuộc

Các tài liệu liên kết với dự án và công việc

Bình luận, quyết định và các cuộc hội thoại đang diễn ra

Quyền sở hữu và trách nhiệm giữa các nhóm

Với thông tin này, trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh có thể:

Tóm tắt các cuộc thảo luận từ nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, trò chuyện và bình luận để xác định các chủ đề lặp lại.

Kết nối phản hồi trong quá khứ với quyết định hiện tại , để bạn không phải phát hiện lại những kết quả tương tự nhiều lần.

Theo dõi các mẫu trong các cuộc hội thoại của khách hàng, phiếu hỗ trợ và kênh làm việc của nhóm để xác định những vấn đề mà đối tượng của bạn luôn quan tâm.

Kết nối thông tin về cảm xúc với các hành động cụ thể thông qua ClickUp Brain

Vì ClickUp Brain hoạt động trong mô hình quyền truy cập của không gian làm việc, nó chỉ hiển thị thông tin mà người dùng được phép truy cập. Không cần phải dán thông tin nền, lặp lại bối cảnh hoặc giải thích thủ công cách công việc được tổ chức trước khi đặt câu hỏi.

Thay vì tạo ra kết quả một cách độc lập, ClickUp Brain phân tích dữ liệu thời gian thực trong Không gian Làm việc ClickUp và trả về các phản hồi phản ánh trạng thái thực thi của công việc của bạn.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX là một ứng dụng AI đa năng trên desktop giúp giải quyết một số giới hạn mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Grok độc lập. Điều này bao gồm: Bối cảnh chi tiết từ công việc thực tế: ClickUp Brain có thể xem các công việc, tài liệu, bình luận và trạng thái của bạn, do đó các phản hồi sẽ phản ánh ưu tiên xung quanh các hạn chót.

Truy cập nhiều mô hình bên ngoài : Sử dụng các mô hình AI khác nhau cho các công việc khác nhau, để bạn không bị giới hạn bởi một phong cách suy luận hoặc khả năng duy nhất.

Tìm kiếm doanh nghiệp : Cho phép tìm kiếm thống nhất trên toàn bộ Không gian Làm việc và các công cụ kết nối, giúp dễ dàng hiển thị các tài liệu, công việc, bình luận và tệp tin liên quan ngay lập tức.

Các hành động tích hợp sẵn trong quy trình làm việc: Thay vì sao chép các phản hồi trở lại các công cụ, nó có thể tạo công việc, cập nhật trường dữ liệu, tạo công việc con và ghi lại tóm tắt ngay tại nơi nhóm của bạn làm việc.

Hỗ trợ tùy chỉnh theo vai trò: CSMs, PMs, kỹ sư và lãnh đạo đều có thể sử dụng cùng một AI, nhưng nhận được các kết quả khác nhau — tóm tắt trạng thái, ghi chú cuộc họp, CSMs, PMs, kỹ sư và lãnh đạo đều có thể sử dụng cùng một AI, nhưng nhận được các kết quả khác nhau — tóm tắt trạng thái, ghi chú cuộc họp, kho lưu trữ phản hồi của khách hàng , v.v.

Tìm kiếm đa công cụ với ClickUp Brain MAX: ClickUp Brain MAX thu thập thông tin từ ClickUp và các ứng dụng kết nối (như Drive hoặc Slack), giúp bạn trả lời câu hỏi với thông tin đầy đủ thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều tab AI.

Giảm thiểu sự lan rộng của AI : Một lớp AI hỗ trợ các quy trình làm việc về viết, kế hoạch, phân tích và hỗ trợ, vì vậy bạn không cần duy trì các công cụ kiểu Grok riêng biệt cho từng hàm. Một lớp AI hỗ trợ các quy trình làm việc về viết, kế hoạch, phân tích và hỗ trợ, vì vậy bạn không cần duy trì các công cụ kiểu Grok riêng biệt cho từng hàm.

Bảo mật cấp doanh nghiệp: Tất cả các tính năng này hoạt động trên nền tảng bảo mật của ClickUp (bao gồm các tiêu chuẩn tuân thủ GDPR, ISO, HIPAA và SOC 2), với các giới hạn nghiêm ngặt về việc đào tạo và lưu trữ dữ liệu từ bên thứ ba.

Các Super Agents sẽ giúp bạn thực hiện các việc cần làm nặng nhọc.

Trong khi Brain MAX giúp các nhóm đặt câu hỏi tốt hơn và phát hiện ra những thông tin hữu ích, ClickUp Super Agents được thiết kế để thực hiện những thông tin đó.

Super Agents là các trợ lý AI hoạt động liên tục trong không gian làm việc của bạn.

Họ theo dõi những gì đang diễn ra trên các công việc, dòng thời gian, mối quan hệ phụ thuộc và mô hình hoạt động, sau đó tự động phản hồi khi điều kiện thay đổi. Không cần nhập lệnh.

✨ Nếu bạn muốn xem điều này trong thực tế, video này sẽ hướng dẫn cách các Super Agents hỗ trợ hệ thống nội dung của chúng tôi.

Các bảng điều khiển đang theo dõi hành động và kết quả

Grok có thể cho bạn biết cảm xúc của người dùng trông như thế nào trong một khoảnh khắc. Nó không thể cho bạn biết liệu phản hồi của bạn có hiệu quả hay không.

Các bảng điều khiển ClickUp biến thông tin về cảm xúc thành những dữ liệu mà các nhóm có thể theo dõi, đánh giá và hành động theo thời gian.

Điều tuyệt vời nhất là họ không chỉ cung cấp dữ liệu cho bạn. AI Thẻ cung cấp cho bạn những giải thích dễ hiểu về ý nghĩa của dữ liệu.

Thẻ AI giúp bạn với:

Tổng hợp hoạt động liên quan đến cảm xúc theo thời gian với AI StandUp thẻ

Tạo các bản cập nhật sức khỏe cảm xúc cấp cao với Thẻ Cập nhật Dự án AI.

Hỏi các câu hỏi tùy chỉnh về xu hướng cảm xúc bằng AI Brain Thẻ

Tạo các bản tóm tắt sẵn sàng cho lãnh đạo với Thẻ Tóm tắt Điều hành AI.

Dưới đây là cách sử dụng kết hợp này 👇

📌 Ví dụ về bảng điều khiển cảm xúc tự cập nhật Nhóm marketing xem xét bảng điều khiển cảm xúc vào mỗi Monday. Thay vì chạy lại các lệnh Grok, họ thấy: Tổng quan về sự thay đổi của cảm xúc của khán giả trong tuần qua

Những chiến dịch nào đã kích hoạt sự nhầm lẫn, bực bội hoặc tương tác tích cực?

Các hành động đã được thực hiện để ứng phó

Những vấn đề nào vẫn chưa được giải quyết AI Thẻ tự động phát hiện các mẫu, chẳng hạn như các phản đối lặp lại, cải thiện cảm xúc sau khi làm rõ, hoặc các mối quan tâm mới xuất hiện trong nhiều chiến dịch.

Ghi chú: ClickUp cũng cung cấp cơ sở hạ tầng quản lý kiến thức để kết nối các phát hiện với các thực hành tốt nhất được tài liệu hóa, tiền lệ lịch sử và khung chiến lược.

Mẫu có sẵn

ClickUp cung cấp hơn 1.000 mẫu có sẵn giúp bạn biến ý tưởng thành hành động mà không cần bắt đầu từ đầu. Những mẫu này hoạt động như các hệ thống sẵn có — mang lại cho nhóm của bạn cấu trúc, tính hiển thị và quyền sở hữu từ ngày đầu tiên.

Chuyển đổi thông tin về cảm xúc thành hành động với hệ thống sẵn có.

Mẫu Phân tích Mạng xã hội của ClickUp giúp bạn theo dõi hiệu suất, phát hiện vấn đề sớm và kết nối thông tin với các bước tiếp theo mà không cần xây dựng bảng điều khiển hoặc quy trình làm việc từ đầu.

Bạn có thể theo dõi các chỉ số xã hội trên nhiều nền tảng và đánh dấu những vấn đề cần chú ý. Không cần phải sao chép và dán dữ liệu qua các bảng tính, ảnh chụp màn hình hoặc báo cáo.

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu phân tích mạng xã hội của ClickUp để hiển thị chiến lược mạng xã hội của bạn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Chế độ xem trên tất cả các kênh: Theo dõi các chỉ số như tương tác, lượt hiển thị, lượt nhấp chuột và bình luận cho các nền tảng như Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube và nhiều nền tảng khác.

Trạng thái hiệu suất tích hợp: Tự động phân loại các chỉ số thành Cần cải thiện hoặc Đạt yêu cầu để nhóm của bạn tập trung vào các mục quan trọng nhất.

Mục tiêu rõ ràng và theo dõi tiến độ: So sánh hiệu suất hiện tại với mục tiêu và tiêu chuẩn để nhanh chóng nhận biết xu hướng tăng hoặc giảm của cảm xúc, tương tác hoặc phạm vi tiếp cận.

Thiết kế sẵn sàng hành động: Kết nối các chỉ số với công việc, người chịu trách nhiệm và các bước theo dõi, giúp bạn dễ dàng chuyển từ phân tích sang thực thi mà không cần chuyển đổi công cụ.

📚 Đọc thêm: Phần mềm quản lý tài liệu tốt nhất với khả năng tích hợp nâng cao

Quản lý hoạt động truyền thông xã hội trên các nền tảng

Mẫu Mạng Xã Hội của ClickUp cho phép bạn lập kế hoạch, tạo, xem xét và đăng nội dung mạng xã hội trên nhiều nền tảng như X, LinkedIn, Instagram, v.v.

Bạn có thể tổ chức nội dung với các trạng thái và chế độ xem tùy chỉnh phù hợp với quy trình làm việc đa nền tảng.

Tải mẫu miễn phí Giữ sự nhất quán trên tất cả các kênh mạng xã hội với mẫu ClickUp Social Media Template.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi tiến độ nội dung với các trạng thái tùy chỉnh như Đang chờ duyệt, Đang thực hiện và Đã đăng.

Khuyến khích hợp tác giữa các nhóm, với các tính năng tích hợp như giao công việc, tệp đính kèm và bình luận.

Ghi lại và ưu tiên các ý tưởng thông qua biểu mẫu bài nộp/gửi và các chế độ xem có cấu trúc.

Các chế độ xem quy trình làm việc đa dạng (ví dụ: Giai đoạn Nội dung, Lịch, Hướng dẫn Bắt đầu) phù hợp với các giai đoạn khác nhau của chu kỳ sống xã hội — ý tưởng, tạo/lập nội dung, đánh giá và xuất bản.

📚 Đọc thêm: Cách tạo quy trình làm việc trên mạng xã hội

Biến tín hiệu thành kế hoạch hành động chiến lược với ClickUp

Grok AI theo dõi phân tích cảm xúc trên X.

ClickUp nổi bật trong việc biến những thông tin đó thành các hoạt động đa kênh bền vững và có thể mở rộng.

Sử dụng ClickUp Docs để ghi chép các thông tin và quyết định. Trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh sẽ tóm tắt các mẫu và nhấn mạnh các chủ đề lặp lại.

Các Super Agents tự động thực hiện các hành động dựa trên những thông tin đó bằng cách kích hoạt các bước tiếp theo, phân công trách nhiệm cho người phụ trách và duy trì tiến độ công việc mà không cần can thiệp thủ công.

Các bảng điều khiển đang theo dõi các hành động và kết quả tại một nơi duy nhất, giúp các nhóm có thể xem những gì đã thay đổi và những gì đã hiệu quả.

Đăng ký miễn phí trên ClickUp để bắt đầu.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Grok AI tính toán các tỷ lệ thể hiện phần trăm phản hồi tích cực, trung lập và tiêu cực, cùng với phạm vi điểm số từ -1 đến +1. Nó có thể tóm tắt các chủ đề thảo luận, xác định các cụm ý kiến và làm nổi bật các khiếu nại hoặc lời khen cụ thể. Bạn có thể yêu cầu Grok phát hiện các đỉnh điểm và xử lý phản ứng đối với các chiến dịch, sự kiện ra mắt sản phẩm hoặc tương tác dịch vụ khách hàng theo thời gian thực. Với tất cả những điều này, bạn sẽ có được những thông tin thời gian thực về ý kiến và nhận thức của công chúng.

Sự phụ thuộc của Grok vào dữ liệu X có thể tạo ra các thiên vị đặc thù của nền tảng, ưu tiên người dùng tích cực và thẳng thắn hơn so với các phân khúc đối tượng rộng hơn. Giống như tất cả các mô hình AI, nó có thể hiểu sai ngữ cảnh tùy thuộc vào cách bạn đặt câu hỏi hoặc độ phức tạp của chủ đề.

Các yêu cầu hiệu quả cần cụ thể và có cấu trúc. Bao gồm khung thời gian chính xác, từ khóa hoặc hashtag liên quan, định dạng đầu ra cần thiết (tỷ lệ, điểm số, trích dẫn) và số lượng người theo dõi. Sử dụng phương pháp hai bước: trước tiên phân loại nội dung liên quan, sau đó tính toán điểm số. Yêu cầu đầu ra có cấu trúc dưới dạng JSON hoặc danh sách gạch đầu dòng để đơn giản hóa công việc. Tránh các câu hỏi mơ hồ và chỉ định chính xác các chỉ số cần trả về khi làm việc với Grok AI.

Đúng vậy, việc truy cập thời gian thực vào nội dung công khai trên X cho phép phát hiện sớm các thay đổi. Bằng cách lấy mẫu thường xuyên và theo dõi các điểm số tiêu cực tăng cao, bạn có thể phát hiện phản ứng tiêu cực trước khi nó leo thang. Tuy nhiên, Grok AI không theo dõi tự động. Người dùng phải chạy các lệnh thường xuyên và duy trì các hệ thống bên ngoài để lưu trữ kết quả và theo dõi xu hướng theo thời gian.

Tần suất phụ thuộc vào mức độ rủi ro của chiến dịch, thời điểm ra mắt và tính nhạy cảm của vấn đề. Trong các tình huống ra mắt sản phẩm quan trọng hoặc khủng hoảng, việc lấy mẫu hàng giờ sẽ giúp nắm bắt những thay đổi nhanh chóng. Đối với việc theo dõi thương hiệu liên tục hoặc công việc theo dõi đối thủ cạnh tranh thường xuyên, việc thực hiện hàng ngày hoặc hàng tuần thường là đủ. Điểm quan trọng là duy trì các khung thời gian nhất quán để có thể so sánh xu hướng một cách có ý nghĩa. Điều chỉnh tần suất dựa trên độ biến động và tầm quan trọng của các cuộc hội thoại mà bạn đang theo dõi.