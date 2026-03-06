Cách sử dụng Microsoft Copilot để tự động hóa Excel

Bạn đã tạo bảng tính để giải quyết một vấn đề cụ thể.

Bây giờ bạn đang sửa công thức, dọn dẹp cột và viết lại cùng một logic điều kiện lần thứ ba.

Microsoft Copilot for Excel giúp bạn vượt qua vòng lặp đó. Bạn có thể yêu cầu nó tạo công thức, tóm tắt xu hướng, đánh dấu các bất thường hoặc tạo bảng pivot bằng ngôn ngữ thông thường. Nó xử lý các thao tác kỹ thuật để bạn có thể tập trung vào ý nghĩa của các số.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách sử dụng Microsoft Copilot cho các công việc tự động hóa trong Excel, nơi nó hoạt động hiệu quả và nơi giới hạn của nó trở nên rõ ràng.

Chúng tôi cũng sẽ đề cập ngắn gọn về lý do tại sao việc chuyển công việc đó vào một không gian làm việc tập trung như ClickUp lại hợp lý hơn. 😎

Microsoft Copilot trong Excel là gì?

Microsoft Copilot trong Excel là trợ lý AI tích hợp sẵn trong Microsoft 365, có thể phản hồi các yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường trực tiếp trong bảng tính của bạn. Bạn có thể tạo công thức, phân tích mẫu dữ liệu, tạo biểu đồ, đánh dấu ô và tóm tắt thông tin bằng cách nhập các lệnh trong cửa sổ Copilot.

Dưới đây là cách nó xử lý dữ liệu của bạn:

Tự động hóa việc xây dựng công thức : Tạo các phép tính phức tạp như $XLOOKUP$ hoặc các câu lệnh $IF$ có nhiều điều kiện bằng cách mô tả logic bạn cần bằng tiếng Anh thông thường.

Phát hiện xu hướng và giá trị ngoại lệ : Phát hiện các mẫu trong dữ liệu bán hàng hoặc sản phẩm của bạn mà có thể không rõ ràng ngay lập tức, chẳng hạn như sự sụt giảm theo mùa hoặc các phân khúc hoạt động tốt.

Hiển thị dữ liệu ngay lập tức: Tạo biểu đồ chuyên nghiệp và PivotTables mà không cần lựa chọn phạm vi thủ công hoặc kéo các trường vào các ô.

Nói một cách đơn giản, công cụ này được thiết kế cho bất kỳ ai có công việc liên quan đến dữ liệu trong Excel và muốn bỏ qua việc xây dựng công thức và định dạng thủ công.

🔎Bạn có biết? Microsoft gần đây đã tích hợp GPT-5.2 vào hệ sinh thái Copilot. Đối với người dùng Excel, điều này có nghĩa là khả năng suy luận được cải thiện đáng kể—nó giờ đây chính xác hơn nhiều trong việc theo dõi logic nhiều bước và toán học phức tạp so với các phiên bản có sẵn chỉ một năm trước.

Lợi ích của việc sử dụng Copilot để tự động hóa Excel

Hiểu rõ lợi ích của Copilot có thể giúp bạn quyết định liệu có nên thêm nó vào quy trình làm việc Excel của mình hay không.

1. Các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên thay thế cho các công thức phức tạp.

Thay vì phải ghi nhớ cú pháp của các hàm phức tạp trong Excel, bạn có thể mô tả những gì bạn muốn trong cửa sổ Copilot. Công cụ này sẽ tạo ra công thức Excel và thậm chí giải thích chức năng của nó, giúp bạn học hỏi trong công việc.

Ví dụ, một lệnh như, ‘Thêm một cột tính toán sự thay đổi phần trăm giữa doanh số quý 1 và quý 2,’ giúp bạn tránh phải vật lộn với cú pháp công thức.

2. Tăng tốc quy trình làm việc thông qua các đề xuất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Copilot không chỉ chờ bạn nhập lệnh. Nó chủ động đề xuất các gợi ý dựa trên dữ liệu của bạn. Bạn có thể thấy các nút như 'Hiển thị xu hướng' hoặc 'Nhấn mạnh các giá trị ngoại lệ' xuất hiện trong cửa sổ Copilot, giúp giảm bớt việc phỏng đoán về phân tích nào cần thực hiện tiếp theo.

Bạn cũng có thể xem trước bất kỳ thay đổi nào trước khi áp dụng, do đó không có nguy cơ vô tình làm hỏng dữ liệu của bạn.

3. Tự động hóa dễ dàng cho mọi trình độ kỹ năng

Bạn không cần phải biết VBA hay là một chuyên gia viết công thức để tự động hóa các công việc.

Copilot xử lý việc dịch thuật kỹ thuật, vì vậy ngay cả những người dùng Excel không phải là chuyên gia cũng có thể tự động hóa các công việc với trợ lý AI, giúp tăng năng suất làm việc của nhân viên mới lên đến 34%. Bạn có thể tập trung vào kết quả cần đạt được, trong khi AI sẽ xử lý các bước để đạt được kết quả đó.

🔎Bạn có biết? 70% người dùng Copilot cho biết họ trở nên có năng suất hơn, trong khi 68% cho biết chất lượng công việc được cải thiện.

Cách thêm Copilot vào Excel

Dưới đây là danh sách kiểm tra ba bước để kích hoạt thanh công cụ Copilot:

Bước 1: Đăng ký gói Microsoft 365

Copilot trong Excel yêu cầu gói đăng ký Microsoft 365, chẳng hạn như Gói Doanh nghiệp, Gói Enterprise hoặc Gói cá nhân đủ điều kiện. Cả ứng dụng máy tính (Excel 365) và ứng dụng web đều hỗ trợ Copilot sau khi gói đăng ký của bạn được kích hoạt.

📌Lưu ý quan trọng: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản công việc, bạn có thể cần liên hệ với quản trị viên IT để đảm bảo có quyền truy cập cấp tenant.

Bước 2: Thêm giấy phép Copilot

Copilot là một tiện ích bổ sung riêng biệt, vì vậy nó không được bao gồm trong Microsoft 365 theo mặc định.

Đối với người dùng kinh doanh, quản trị viên sẽ cấp phép Copilot thông qua Trung tâm quản trị Microsoft 365. Người dùng cá nhân có thể mua tiện ích bổ sung Copilot Pro thông qua cài đặt tài khoản Microsoft của họ.

Bước 3: Truy cập Copilot trong Excel

Sau khi giấy phép của bạn được cấp, hãy mở Excel và tìm biểu tượng Copilot ở phía bên phải của tab Home. Nhấp vào biểu tượng này sẽ mở ra giao diện trò chuyện, nơi bạn sẽ thực hiện tất cả các việc cần làm.

📌 Lưu ý quan trọng: Nếu bạn không thấy biểu tượng, hãy vào Tệp > Tài khoản > Cập nhật tùy chọn để đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất, vì các tính năng AI được liên kết với các bản cập nhật phần mềm gần đây.

Cách sử dụng Copilot trong Excel để tự động hóa

Khi đã kích hoạt Copilot, bạn có thể thực hiện theo quy trình từng bước sau để bắt đầu tự động hóa các công việc trong bảng tính của mình.

Bước 1: Định dạng dữ liệu của bạn thành bảng

Copilot yêu cầu dữ liệu của bạn phải được sắp xếp trong một bảng Excel, không chỉ là một phạm vi ô. Cấu trúc này cung cấp cho AI bối cảnh cần thiết để hiểu chính xác các cột và hàng của bạn.

Việc cần làm để thực hiện điều này:

Chọn phạm vi dữ liệu của bạn

Chuyển đến tab Chèn

Nhấp vào Bảng

Xác nhận lựa chọn của bạn

Bảng tính cũng hỗ trợ các tính năng như tham chiếu có cấu trúc, mà Copilot sử dụng để tạo ra các công thức chính xác hơn.

Bước 2: Mở bảng điều khiển Copilot

Nhấp vào biểu tượng Copilot trong tab Trang chủ để mở bảng điều khiển bên. Bảng điều khiển này hiển thị các gợi ý lệnh dựa trên dữ liệu hiện tại của bạn, cùng với hộp văn bản để nhập các yêu cầu tùy chỉnh.

qua Microsoft

📌 Lưu ý quan trọng: Hãy nhớ rằng sổ làm việc của bạn phải được lưu trữ trên OneDrive hoặc SharePoint để Copilot hoạt động, vì các tệp cục bộ không được hỗ trợ.

Bước 3: Nhập lệnh hoặc lựa chọn đề xuất

Bạn có thể nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ: ‘Sắp xếp bảng này theo doanh thu, từ cao nhất đến thấp nhất’ hoặc nhấp vào một trong các gợi ý của Copilot. Để đạt kết quả tốt nhất, hãy cụ thể trong các lệnh của bạn bằng cách bao gồm tên cột và kết quả chính xác mà bạn mong muốn.

📖 Đọc thêm: Kết quả bạn nhận được hoàn toàn phụ thuộc vào độ rõ ràng của yêu cầu đầu vào. Để học cách cấu trúc yêu cầu của bạn cho độ chính xác cao hơn, hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về Cách Viết Lệnh AI? Mẹo, Mẫu & Ví Dụ . Hướng dẫn này trình bày các khung làm việc cụ thể mà bạn có thể sử dụng để biến các câu hỏi mơ hồ thành các lệnh có thể thực thi.

Bước 4: Kiểm tra và áp dụng kết quả

Copilot luôn hiển thị bản xem trước của các thay đổi trước khi áp dụng chúng vào sổ làm việc của bạn. Hãy dành chút thời gian để xem xét công thức, định dạng hoặc phân tích mà nó đã tạo ra.

Bạn có thể chọn chấp nhận, chỉnh sửa hoặc từ chối đề xuất. Nếu kết quả chưa hoàn toàn chính xác, bạn có thể tinh chỉnh lời nhắc và thử lại, vì Copilot học hỏi từ ngữ cảnh của cuộc hội thoại của bạn.

📮ClickUp Insight: Trong khi 34% người dùng hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống AI, một nhóm lớn hơn một chút (38%) vẫn duy trì thái độ “tin tưởng nhưng kiểm tra”. Một công cụ độc lập không quen thuộc với bối cảnh công việc của bạn thường có nguy cơ cao hơn trong việc tạo ra các phản hồi không chính xác hoặc không đáp ứng yêu cầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi phát triển ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo kết nối quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác trong không gian làm việc của bạn cùng các công cụ bên thứ ba tích hợp. Nhận phản hồi theo ngữ cảnh mà không cần chuyển đổi chế độ và trải nghiệm sự tăng hiệu suất công việc lên 2–3 lần, giống như các khách hàng của chúng tôi tại Seequent.

Các lệnh tốt nhất cho Copilot trong các công việc tự động hóa Excel

Chất lượng đầu ra của Copilot phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn diễn đạt các lệnh. Bạn có thể tham khảo một số lệnh miễn phí từ đây:

Công thức và tính toán Tính toán các chỉ số tăng trưởng “Tạo công thức để tính tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước dựa trên các giá trị trong cột D” Tổng hợp có điều kiện “Thêm công thức SUMIFS để tính tổng tất cả doanh số bán hàng nơi vùng trong cột C bằng ‘West’” Tự động đánh dấu “Viết câu lệnh IF trong một cột mới để đặt nhãn cho bất kỳ đơn đặt hàng nào có giá trị trên $10,000 là ‘Ưu tiên’” Đồng bộ dữ liệu giữa các bảng tính “Sử dụng hàm XLOOKUP để lấy tên khách hàng từ ‘Sheet2’ vào bảng này, khớp theo cột ‘Customer ID’” Phân tích dữ liệu Xếp hạng hiệu suất “Xác định năm sản phẩm hàng đầu theo tổng doanh thu và lập danh sách chúng trong một trang tính mới” Tính trung bình “Hiển thị giá trị đơn đặt hàng trung bình theo từng tháng cho năm tài chính vừa qua” Phát hiện các bất thường “Phân tích cột ‘Chi phí vận chuyển’ và đánh dấu các giá trị ngoại lệ cao hơn 20% so với giá trị trung vị.” Tóm tắt tổng quan “Tóm tắt ba xu hướng bán hàng quan trọng nhất mà bạn thấy trong bộ dữ liệu này” Hình ảnh hóa So sánh các danh mục “Tạo biểu đồ cột nhóm so sánh tổng doanh số bán hàng trên tất cả các khu vực địa lý” Theo dõi xu hướng theo thời gian “Tạo biểu đồ đường để hiển thị sự tăng trưởng doanh thu hàng tháng của chúng ta trong 12 tháng qua” Phân tích thị phần “Tạo biểu đồ tròn hiển thị tỷ lệ phần trăm thị phần cho từng danh mục sản phẩm” Các công việc lặp đi lặp lại Dọn dẹp tập dữ liệu “Quét cột ‘Email’ và loại bỏ tất cả các hàng trùng lặp để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu” Kiểm tra so với giá trị trung bình “Tô sáng tất cả các ô trong cột B có giá trị nhỏ hơn trung bình của cột hiện tại bằng màu vàng” Quản lý thời hạn “Áp dụng định dạng có điều kiện cho cột ‘Hạn chót’ để chuyển các ngày đáo hạn thành màu đỏ sáng” Phân đoạn dữ liệu “Lọc bảng này để chỉ hiển thị kết quả từ quý 4 và sắp xếp theo ‘Doanh thu’ từ cao nhất đến thấp nhất”

Tự động hóa các công việc lặp lại trong Excel với Copilot

Mặc dù các lệnh đơn lẻ rất hữu ích cho các công việc một lần, bạn có thể nâng cao tự động hóa cho các công việc lặp đi lặp lại. Copilot có thể giúp bạn tạo ra các kịch bản Office Scripts, ngôn ngữ tự động hóa của Excel dựa trên JavaScript.

Bạn cũng có thể yêu cầu Copilot viết một skript, ví dụ như định dạng các mục nhập dữ liệu mới theo một bộ quy tắc cụ thể. Sau đó, bạn có thể kết nối skript đó với Power Automate để chạy theo lịch trình hoặc khi xảy ra một sự kiện cụ thể, chẳng hạn như khi có tệp mới được thêm vào một thư mục SharePoint.

Phương pháp này giúp bạn chuyển từ hỗ trợ một lần sang tự động hóa định kỳ. Hãy nhớ rằng mặc dù Copilot có thể viết mã, bạn nên luôn kiểm tra và thử nghiệm mã trước khi triển khai vào quy trình làm việc quan trọng.

Tạo kịch bản với Copilot (qua YouTube )

Để hiểu rõ hơn về cách AI có thể tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn ngoài Excel, hãy xem hướng dẫn thực tế này về việc sử dụng AI để tự động hóa công việc trên các ứng dụng và trường hợp sử dụng khác nhau.

Những giới hạn của Copilot trong tự động hóa Excel là gì?

Copilot có một số giới hạn cụ thể mà bạn nên biết trước khi tin tưởng sử dụng nó.

Yêu cầu lưu trữ trên đám mây: Các sổ làm việc của bạn phải được lưu trữ trên OneDrive hoặc SharePoint để AI có thể truy cập metadata của tệp và cung cấp các đề xuất thời gian thực.

Yêu cầu định dạng bảng chính thức: Copilot không thể nhận diện các phạm vi dữ liệu thô; bạn phải chuyển đổi dữ liệu của mình thành bảng Excel chính thức trước khi biểu tượng Copilot có thể được kích hoạt.

Kiểm tra độ chính xác : Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thỉnh thoảng hiểu sai logic phức tạp hoặc tạo ra cú pháp công thức không tồn tại, khiến việc xác minh thủ công trở thành bước không thể bỏ qua trong báo cáo quan trọng.

Giới hạn phân tích trong một sổ làm việc duy nhất: Công cụ hiện tại không có khả năng truy xuất dữ liệu hoặc thực hiện tra cứu từ các tệp bên ngoài không được mở và liên kết trong phiên làm việc hiện tại của bạn.

Lưu ý về tính khả dụng theo khu vực: Các tính năng và khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể khác nhau tùy thuộc vào gói đăng ký Microsoft 365 và khu vực địa lý của bạn.

Kiểm tra tuân thủ tổ chức: Vì các đầu vào của bạn được xử lý qua dịch vụ đám mây của Microsoft, hãy đảm bảo việc xử lý dữ liệu tuân thủ các chính sách bảo mật và quyền riêng tư cụ thể của công ty trước khi tải lên danh sách khách hàng nhạy cảm.

📌 Ghi chú quan trọng: Microsoft đã cập nhật Copilot để hỗ trợ các sổ làm việc Excel hiện đại được lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không còn phải lưu mọi tệp vào OneDrive hoặc SharePoint chỉ để sử dụng các tính năng AI. Tuy nhiên, bạn vẫn cần định dạng dữ liệu của mình thành Bảng Excel chính thức để công cụ hoạt động. Ngoài ra, trong khi phân tích được thực hiện trên máy tính của bạn, một số tính năng nâng cao, chẳng hạn như tham chiếu chéo các tài liệu khác, vẫn có thể yêu cầu kết nối đám mây để cung cấp kết quả đầy đủ. Điều này khiến giới hạn hiện có vẫn còn áp dụng.

Cách quản lý quy trình tự động hóa Excel trong ClickUp

Các công việc tự động hóa phân tán trong các tệp, chủ đề email và tin nhắn trò chuyện gây ra tình trạng "Tool Sprawl" — khi các nhóm lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin trên nhiều ứng dụng và nền tảng không kết nối với nhau.

ClickUp cung cấp một Không gian Làm việc AI tích hợp, giúp loại bỏ tình trạng phân tán công việc bằng cách tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất.

Kết nối khoảng cách giữa phân tích và hành động với nhiệm vụ ClickUp

Tạo nhiệm vụ ClickUp ngay hôm nay! Theo dõi tiến độ công việc của bạn trong ClickUp

Một bảng tính có thể cho bạn biết biên lợi nhuận quý 4 của bạn đang ở mức thấp, nhưng nó không thể đảm bảo rằng có việc cần làm về điều đó.

Bằng cách chuyển đổi kết quả Excel của bạn thành các nhiệm vụ ClickUp, bạn đưa các dự án tự động hóa ra khỏi tệp tĩnh và vào quy trình làm việc có trách nhiệm. Điều này biến một điểm dữ liệu thành một nhiệm vụ làm việc động, phù hợp với ưu tiên hàng ngày của nhóm. Ví dụ:

Giao quyền sở hữu rõ ràng cho các thành viên cụ thể trong nhóm để các thông tin phân tích dữ liệu không bị bỏ quên trong thư mục chia sẻ.

Đặt các cột mốc thời gian cứng và các cột mốc quan trọng để đảm bảo các kịch bản tự động hóa hoặc báo cáo được giao đúng hạn theo lịch trình dự kiến. để đảm bảo các kịch bản tự động hóa hoặc báo cáo được giao đúng hạn theo lịch trình dự kiến.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để theo dõi metadata kỹ thuật như ‘Ngôn ngữ kịch bản’ hoặc ‘Trạng thái tự động hóa’ trực tiếp trên thẻ công việc. để theo dõi metadata kỹ thuật như ‘Ngôn ngữ kịch bản’ hoặc ‘Trạng thái tự động hóa’ trực tiếp trên thẻ công việc.

Tăng tốc quy trình làm việc trên máy tính của bạn với ClickUp Brain

Viết tài liệu cho một macro Excel phức tạp hoặc soạn thảo bản tóm tắt dự án có thể mất thời gian ngang với chính quá trình phân tích. ClickUp Brain là trợ lý AI bối cảnh của bạn, đã hiểu rõ lịch sử dự án của bạn, giúp bạn tạo nội dung chỉ trong vài giây.

Sử dụng nó để:

Soạn thảo tài liệu kỹ thuật cho các quy trình làm việc Excel của bạn bằng cách yêu cầu cho các quy trình làm việc Excel của bạn bằng cách yêu cầu AI tóm tắt các bước bạn đã ghi lại trong các công việc của mình.

Tóm tắt các chủ đề bình luận dài để nhanh chóng nắm bắt tiến độ dự án mà không cần đọc qua hàng tuần cập nhật.

Tạo bản tóm tắt dự án bằng cách trích xuất các chi tiết liên quan từ tài liệu ClickUp và nhiệm vụ ClickUp để xây dựng một lộ trình rõ ràng cho dự án tự động hóa tiếp theo của bạn.

Savitree Cheaisang, Phó Chủ tịch Phụ trách tại Bubblely, đã chia sẻ kinh nghiệm của mình:

Công ty của tôi giờ đây trở nên tổ chức hơn và có thể kiểm soát dòng thời gian của từng dự án, đang theo dõi tất cả các hoạt động diễn ra trong đó. Tôi rất thích hàm tính toán cho phép xem nhanh các số mà không cần xuất ra Excel và thực hiện tính toán thủ công.

Công ty của tôi giờ đây trở nên tổ chức hơn và có thể kiểm soát dòng thời gian của từng dự án, đang theo dõi tất cả các hoạt động diễn ra trong đó. Tôi rất thích hàm tính toán cho phép xem nhanh các số mà không cần xuất ra Excel và thực hiện tính toán thủ công.

Tiêu chuẩn hóa cơ sở kiến thức của bạn với ClickUp Tài liệu

Tự động hóa Excel chỉ tốt như logic đằng sau nó.

Để tránh tình trạng kiến thức bị cô lập, nơi chỉ có một người biết cách hoạt động của một sổ làm việc phức tạp, hãy sử dụng ClickUp Docs để xây dựng một kho lưu trữ tập trung cho logic của bạn. Khác với tệp README ẩn trong một thư mục, các tài liệu này được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc dự án của bạn.

Tạo một kho lưu trữ tập trung để tham khảo với ClickUp Tài liệu

Bạn có thể sử dụng chúng để:

Xây dựng thư viện lệnh nơi nhóm của bạn có thể lưu trữ và hoàn thiện các mẫu Copilot hiệu quả cho các bộ dữ liệu khác nhau. nơi nhóm của bạn có thể lưu trữ và hoàn thiện các mẫu Copilot hiệu quả cho các bộ dữ liệu khác nhau.

Chèn trực tiếp các tệp Excel trực tuyến vào tài liệu để hướng dẫn và dữ liệu của bạn được hiển thị trong một chế độ xem duy nhất.

Kết nối tài liệu với công việc để cung cấp bối cảnh ngay lập tức cho người được giao nhiệm vụ chạy hoặc cập nhật tự động hóa.

Loại bỏ việc chuyển giao thủ công với ClickUp tự động hóa

Sau khi hoàn thành phân tích Excel, bước tiếp theo thường là thông báo cho bên liên quan hoặc chuyển sang giai đoạn tiếp theo của dự án. ClickUp Tự động hóa và các trường AI chi tiết sẽ xử lý quá trình chuyển đổi này cho bạn, đóng vai trò là cầu nối giữa dữ liệu và quy trình của bạn.

Nó giúp bạn:

Tự động thay đổi trạng thái khi một thành viên trong nhóm đánh dấu kiểm tra dữ liệu là hoàn thành.

Thông báo cho các bên liên quan cụ thể qua Slack hoặc email ngay khi một báo cáo mới được tải lên một công việc.

Áp dụng các mẫu chuẩn hóa cho các dự án mới để đảm bảo mọi quy trình kiểm tra tự động hóa đều tuân thủ cùng một danh sách kiểm tra nghiêm ngặt.

Hãy để AI xử lý các chi tiết về những gì cần làm và thời điểm thực hiện.

Nâng cao khả năng hiển thị tổng quan thông qua bảng điều khiển ClickUp.

Khi bạn đang quản lý nhiều quy trình tự động hóa trên các bộ phận khác nhau, bạn cần một cách để nắm bắt tổng quan mà không cần mở mười sổ làm việc khác nhau.

ClickUp Bảng điều khiển hoạt động như trung tâm điều khiển của bạn, thu thập dữ liệu từ khắp không gian làm việc để hiển thị chính xác nơi nguồn lực của bạn đang được sử dụng. Với nó, bạn có thể:

Hiển thị dữ liệu phức tạp với bảng điều khiển ClickUp

Theo dõi sức chứa của nhóm để xem các kỹ sư hoặc phân tích viên nào đang bị quá tải với các yêu cầu tự động hóa.

Theo dõi tình trạng dự án bằng các tiện ích theo thời gian thực để theo dõi số lượng công việc bị chặn hoặc quá hạn.

Tổng hợp nhiều nguồn dữ liệu thành một chế độ xem chuyên nghiệp cho báo cáo cấp cao hoặc đánh giá quý.

Đừng phân tích trong chân không. Hãy thử ClickUp.

Microsoft Copilot trong Excel chuyển đổi các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên của bạn thành công thức, phân tích và định dạng, loại bỏ nhu cầu phải ghi nhớ cú pháp phức tạp.

Quy trình làm việc rất đơn giản: định dạng dữ liệu của bạn thành bảng, mở cửa sổ Copilot, nhập các lệnh cụ thể và luôn kiểm tra kết quả trước khi áp dụng.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là phân tích dữ liệu chỉ là một phần của vấn đề. Để đảm bảo rằng những thông tin bạn thu được thực sự mang lại kết quả, bạn cần có cách để theo dõi các bước tiếp theo.

Di chuyển các báo cáo đã hoàn thành vào một không gian làm việc tập trung như ClickUp đảm bảo rằng mọi thông tin tự động hóa đều được gắn với người chịu trách nhiệm, thời hạn và lộ trình thực hiện rõ ràng.

✅ Bắt đầu sử dụng ClickUp ngay hôm nay hoàn toàn miễn phí!

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy, mặc dù Copilot chủ yếu tương tác với dữ liệu đã có trong sổ làm việc của bạn, bạn có thể sử dụng nó để nhập và phân tích dữ liệu từ các nguồn bên ngoài như trang web, các tệp Excel khác hoặc cơ sở dữ liệu nội bộ. Đối với tích hợp nâng cao hơn, bạn có thể sử dụng Chế độ Agent để kết nối với các nền tảng của bên thứ ba và kéo thông tin đó trực tiếp vào phân tích của mình.

Sự khác biệt chính là tích hợp theo ngữ cảnh. Các công cụ độc lập thường yêu cầu bạn xuất và tải dữ liệu vào một giao diện trò chuyện riêng biệt. Copilot được tích hợp trực tiếp vào thanh công cụ Excel, do đó nó hiểu cấu trúc bảng, tiêu đề và công thức của bạn một cách tự nhiên. Nó có thể áp dụng các thay đổi trực tiếp vào bảng của bạn thay vì chỉ cung cấp lời khuyên dưới dạng văn bản.

Để đạt kết quả tốt nhất, dữ liệu của bạn phải được định dạng dưới dạng Bảng Excel chính thức. Nếu bạn muốn sử dụng phạm vi tiêu chuẩn, phạm vi đó phải có một hàng tiêu đề duy nhất, không có hàng tiêu đề trống, hàng hoặc cột trống, và không có ô hợp nhất. Ngoài ra, tính năng AutoSave phải được bật cho tệp.

Có. Vì các tệp được kích hoạt Copilot được lưu trữ trên OneDrive hoặc SharePoint, nhiều người dùng có thể hợp tác trên cùng một sổ làm việc theo thời gian thực. Các thành viên trong nhóm có thể xem các công thức và biểu đồ mà Copilot tạo ra, và bạn thậm chí có thể sử dụng Copilot Pages để chia sẻ và tinh chỉnh các lệnh cụ thể và logic mà nhóm của bạn đã sử dụng để xây dựng tự động hóa.