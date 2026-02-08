Cách viết các lời nhắc thời gian thực Grok (kèm ví dụ)

Grok không đạt được thành công bằng cách hoạt động như các trợ lý AI khác. Với kết nối trực tiếp với X, nó phản hồi với những gì đang xảy ra ngay lúc này, từ tin tức nóng hổi đến sự thay đổi nhanh chóng của dư luận, thay vì dựa vào dữ liệu đào tạo đã được cố định. Trong nghiên cứu 'AI Big Bang' của OneLittleWeb từ tháng 8/2024 đến tháng 7/2025, Grok đạt trung bình 57,2 triệu lượt truy cập hàng tháng, tăng lên 129,8 triệu lượt/tháng trong quý cuối cùng (tháng 5–7/2025).

Grok hữu ích khi câu chuyện diễn ra nhanh hơn so với bảng điều khiển của bạn. Nếu nhóm của bạn dựa vào các tín hiệu thời gian thực từ X, tin tức và cảm xúc công chúng, cấu trúc lời nhắc quyết định liệu bạn nhận được bằng chứng mới nhất hay kết quả chung chung. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách viết lời nhắc Grok để lấy nguồn dữ liệu trực tiếp một cách đáng tin cậy, sau đó biến những gì bạn học được thành hành động trong ClickUp.

Grok Real-Time Data Prompts là gì?

Các lệnh Grok thời gian thực là các truy vấn có cấu trúc yêu cầu Grok thu thập nguồn tin mới nhất (X + web) trong một khoảng thời gian xác định, sau đó trả về kết quả kèm theo các liên kết mà bạn có thể kiểm tra. Nếu không có các giới hạn nguồn và thời gian rõ ràng, Grok vẫn có thể trả lời, nhưng kết quả có khả năng dựa vào kiến thức đã được đào tạo trước thay vì bằng chứng hiện tại.

Khác với nhiều Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs), Grok có khả năng duyệt web tích hợp và kết nối trực tiếp với X. Tuy nhiên, chỉ có quyền truy cập đó là chưa đủ. Grok chỉ tìm kiếm các nguồn trực tiếp khi lời nhắc yêu cầu rõ ràng. Nếu lời nhắc mơ hồ, Grok có thể mặc định sử dụng dữ liệu đào tạo tĩnh thay vì truy vấn thông tin thời gian thực.

Thuật ngữ ‘thời gian thực’ ở đây không có nghĩa là tức thì. Tùy thuộc vào nguồn dữ liệu, bạn đang xem dữ liệu từ vài giờ đến vài ngày trước. Cấu trúc lời nhắc của bạn là yếu tố quyết định Grok sẽ tìm kiếm dữ liệu trực tiếp hay mặc định sử dụng kiến thức đào tạo tĩnh của nó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Dưới đây là hai thành phần chính giúp một lời nhắc trở nên 'thời gian thực': Hướng dẫn nguồn: Yêu cầu Grok kiểm tra X, tin tức hoặc kết quả web một cách rõ ràng sẽ chỉ định cho nó nơi cần tìm kiếm. Dấu hiệu thời gian: Các từ như ‘hôm nay’, ‘tuần này’ hoặc ‘ngay bây giờ’ cho biết bạn cần thông tin mới nhất.

Tại sao dữ liệu thời gian thực Grok lại quan trọng đối với các nhóm?

Quyết định được hình thành bởi tin tức nóng hổi, sự thay đổi trong tâm lý thị trường và các động thái cạnh tranh diễn ra trong vài giờ, chứ không phải vài quý. Truy cập dữ liệu thời gian thực của Grok giúp các nhóm nắm bắt được những gì đang diễn ra ngay khi nó xảy ra.

Đây là nơi truy cập thời gian thực thực sự tạo ra sự khác biệt:

Theo dõi đối thủ cạnh tranh theo thời gian thực (các đợt ra mắt, tuyên bố, sự thay đổi trong câu chuyện).

Theo dõi các cuộc khủng hoảng khi cảm xúc thay đổi (điều gì đang gia tăng, điều gì đang giảm bớt)

Xác minh nghiên cứu dựa trên các nguồn hiện tại (phát hiện các tuyên bố lỗi thời hoặc có tranh cãi)

Phát hiện các tín hiệu nhu cầu sớm (phản đối, yêu cầu, đề cập đến đối thủ cạnh tranh)

Phát hiện các xu hướng mới nổi (chủ đề, hashtag, câu chuyện).

Đo lường nhận thức về thương hiệu liên tục (số lần đề cập, tông giọng, mức độ tương tác)

📮 ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và chi phí chuyển đổi ngữ cảnh liên quan sẽ tích lũy theo thời gian. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho ClickUp Brain. Nó hoạt động ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, hiểu rõ công việc bạn đang thực hiện, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp câu trả lời cực kỳ liên quan đến công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp!

Cách cấu hình Grok cho các truy vấn dữ liệu thời gian thực

Ngay cả AI tốt nhất được thiết kế cho thông tin thời gian thực cũng có thể cung cấp các phản hồi lỗi thời hoặc chung chung nếu lời nhắc không yêu cầu rõ ràng dữ liệu thời gian thực. Grok cũng không phải là ngoại lệ. Nếu không có các tín hiệu phù hợp, nó có thể mặc định sử dụng dữ liệu đào tạo tĩnh thay vì truy vấn các nguồn thời gian thực.

Cấu trúc lời nhắc quyết định kết quả. Những lựa chọn nhỏ—như cách bạn tham chiếu thời gian, nguồn và phạm vi—sẽ ảnh hưởng đến cách Grok hoạt động.

Thực hiện theo hướng dẫn trung lập, từng bước này để cấu hình Grok đúng cách cho các truy vấn dữ liệu thời gian thực.

Điều kiện tiên quyết

Gói đăng ký X Premium hoặc Premium+: Quyền truy cập Grok được giới hạn cho người dùng X trả phí.

Tài khoản Active X: Tài khoản phải đang hoạt động bình thường.

Xác minh độ tuổi: Yêu cầu để mở khóa các tính năng của Grok

Tài khoản xAI và khóa API (dành cho nhà phát triển): Được tạo từ bảng điều khiển. x. ai

Các bước cho người dùng

1. Đăng nhập vào X: Mở trang web x.com hoặc ứng dụng di động X và đăng nhập.

2. Truy cập Grok: Chọn biểu tượng Grok từ thanh điều hướng hoặc menu bên.

3. Sử dụng Chế độ Thông thường: Chuyển sang Chế độ Thông thường để nhận phản hồi chính xác và thời gian thực. Chế độ Giải trí ưu tiên giọng điệu hơn độ chính xác.

4. Viết truy vấn thời gian thực: Yêu cầu thông tin hiện tại một cách rõ ràng, ví dụ: “Điều gì đang xảy ra với [chủ đề] trên X ngay bây giờ?”

5. Sử dụng DeepSearch khi cần thiết: Kích hoạt DeepSearch để quét nhiều nguồn trực tiếp nhằm thu thập bối cảnh rộng hơn.

Các bước cho API / Nhà phát triển

1. Tạo tài khoản xAI: Đăng ký tại console. x. ai

2. Tạo khóa API: Tạo khóa mới từ phần Khóa API.

3. Bảo mật khóa API: Lưu trữ nó trong biến môi trường hoặc tệp .env.

4. Cấu hình yêu cầu API: Sử dụng SDK xAI hoặc yêu cầu HTTP trực tiếp với mô hình Grok.

5. Kích hoạt bối cảnh X thời gian thực: Cài đặt enable_x_context thành true để cho phép truy cập dữ liệu X thời gian thực.

6. Bật chế độ phát trực tiếp nếu cần thiết: Sử dụng phản hồi phát trực tiếp để nhận cập nhật khi Grok tạo ra chúng.

Sau khi được cấu hình, chất lượng kết quả phụ thuộc ít hơn vào quyền truy cập và nhiều hơn vào mức độ chính xác mà các lời nhắc chỉ định thời gian, nguồn và ý định, đây chính là lúc thiết kế lời nhắc thời gian thực trở nên quan trọng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu Grok trả về thông tin rõ ràng đã lỗi thời, hãy thử các bước sau: Xác nhận rằng bạn đang sử dụng phiên bản mô hình chính xác có khả năng thời gian thực. Tái cấu trúc lời nhắc của bạn với các dấu hiệu thời gian mạnh mẽ hơn. Kiểm tra xem truy vấn của bạn có quá rộng không.

Mẫu lời nhắc dữ liệu thời gian thực Grok cho nhóm

Việc viết prompt không nhất quán trong nhóm của bạn dẫn đến lãng phí nỗ lực và chất lượng dữ liệu không đồng đều. Đó chính là việc phải làm lại từ đầu mỗi ngày. 🛠️

Các mẫu này cung cấp cho nhóm của bạn các điểm khởi đầu có thể sao chép và dán. Tùy chỉnh các phần được đánh dấu ngoặc vuông cho ngành của bạn, đối thủ cạnh tranh hoặc trường hợp sử dụng cụ thể.

Các lời nhắc phân tích cảm xúc cho giám sát thị trường

Khi phản ứng thay đổi theo từng giờ, bạn cần hơn cả một cảm nhận chung về 'tích cực hay tiêu cực'. Các lời nhắc này giúp bạn nắm bắt cách mọi người đang phản ứng ngay lúc này với một thương hiệu, sự ra mắt sản phẩm hoặc chủ đề ngành, và lý do tại sao những phản ứng đó hình thành.

Prompt 1: Tính đến hôm nay, phân tích cảm xúc trên X và các bài báo tin tức gần đây về [THƯƠNG HIỆU/CHỦ ĐỀ]. Phân loại phản ứng thành tích cực, tiêu cực hoặc trung lập. Nêu bật những lời khen ngợi và chỉ trích được chia sẻ nhiều nhất trong 48 giờ qua và bao gồm các liên kết đến các bài đăng đại diện.

Prompt 2: Trong 72 giờ qua, xác định các vấn đề chính và phản ứng tích cực trên X liên quan đến [THƯƠNG HIỆU/SẢN PHẨM]. Phân loại phản hồi theo chủ đề và ghi chú các chủ đề nào đang thu hút nhiều tương tác nhất. Đính kèm liên kết đến bài đăng gốc.

Prompt 3: Phát hiện sự thay đổi cảm xúc So sánh cảm xúc trên X về [THƯƠNG HIỆU/CHỦ ĐỀ] trong 24 giờ qua với cảm xúc từ đầu tuần này. Xác định bất kỳ sự thay đổi đáng chú ý nào trong giọng điệu và giải thích các sự kiện hoặc cuộc hội thoại nào đã kích hoạt sự thay đổi đó. Trích dẫn nguồn.

Các lời nhắc kiểm tra sự thật cho việc xác minh nghiên cứu

Trước khi một tuyên bố được đưa vào báo cáo, bản trình bày hoặc bài viết, nó cần phải được kiểm chứng dựa trên các nguồn thông tin hiện tại. Các lời nhắc trong phần này giúp các nhóm xác minh sự thật, thách thức các giả định và phát hiện các sai sót mà dữ liệu đào tạo tĩnh không thể phát hiện.

Lời nhắc 1: Kiểm tra tính chính xác của tuyên bố sau bằng cách sử dụng các nguồn web hiện tại và tin tức từ tuần qua: [Tuyên bố]. Cung cấp bằng chứng hỗ trợ hoặc phản bác kèm theo liên kết nguồn. Ghi chú liệu thông tin có bị tranh cãi hoặc chưa được xác minh hay không.

Prompt 2: Xác minh [CLAIM] bằng cách so sánh thông tin từ ít nhất ba nguồn tin hiện tại được xuất bản trong vòng 7 ngày qua. Xác định bất kỳ sự khác biệt nào trong báo cáo và giải thích lý do tại sao chúng khác nhau. Bao gồm các liên kết.

Prompt 3: Xác minh xem [TRÍCH DẪN] được quy cho [NGƯỜI/TỔ CHỨC] có chính xác hay không dựa trên các báo cáo gần đây hoặc tuyên bố chính thức trong 5 ngày qua. Đánh dấu các trường hợp lỗi thời, quy sai hoặc thiếu bối cảnh.

Lời nhắc phát hiện xu hướng cho tình báo cạnh tranh

Không phải mọi đỉnh cao trong cuộc hội thoại đều đáng chú ý. Các lời nhắc dưới đây được thiết kế để phân biệt các tín hiệu ban đầu với tiếng ồn liên tục, giúp các nhóm nhận diện các xu hướng mới và sự thay đổi trong cạnh tranh.

Mẫu 1: Tìm kiếm X và tin tức gần đây về các xu hướng mới nổi liên quan đến [NGÀNH/ĐỐI THỦ] trong 7 ngày qua. Xác định các chủ đề đang thu hút sự chú ý mà không nổi bật vào tháng trước. Đính kèm liên kết đến nguồn gốc.

Prompt 2: Phân tích X cuộc hội thoại trong tuần qua về [ĐỐI THỦ CẠNH TRANH]. Xác định các câu chuyện mới, thảo luận về tính năng hoặc các vấn đề đang gia tăng về tần suất hoặc mức độ tương tác. Cung cấp ví dụ.

Prompt 3: Xác định các chủ đề liên quan đến [NGÀNH] đang phát triển nhanh nhất trên X trong 72 giờ qua. Xếp hạng chúng theo mức độ tăng trưởng về số lần đề cập và giải thích nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này.

Lời nhắc tổng hợp dữ liệu đa nền tảng

Việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn trực tiếp có thể trở nên phức tạp nhanh chóng. Các lời nhắc này kết hợp X, tin tức và các bài báo ngành thành các bản tóm tắt rõ ràng, có cấu trúc, phù hợp cho các bản cập nhật lãnh đạo và cuộc họp đồng bộ nhóm.

Mẫu 1: Tổng hợp một bản tóm tắt về [CHỦ ĐỀ] dựa trên dữ liệu từ X, Google News và các ấn phẩm chuyên ngành liên quan trong 72 giờ qua. Sắp xếp theo: (1) Các diễn biến chính, (2) Ý kiến nổi bật, (3) Các câu hỏi mở. Trích dẫn tất cả các nguồn.

Prompt 2: Tóm tắt những cập nhật quan trọng nhất về [CHỦ ĐỀ] từ X và tin tức gần đây trong 5 ngày qua. Nêu bật những thay đổi so với tuần trước và những điều các nhóm nên theo dõi tiếp theo. Bao gồm các liên kết.

Prompt 3: So sánh cách [CHỦ ĐỀ] được thảo luận trên X so với các kênh tin tức truyền thống trong 48 giờ qua. Xác định sự khác biệt về cách tiếp cận, giọng điệu và trọng tâm. Hỗ trợ kết quả bằng các ví dụ cụ thể.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Bạn đã có tất cả các lời nhắc Grok của mình, nhưng bạn lưu trữ chúng ở đâu để không phải viết lại cùng một nội dung nhiều lần? ClickUp Docs cho phép bạn tập trung tất cả các lời nhắc, mẫu và tài liệu tham khảo trong một không gian làm việc động. Thay vì phân tán chúng trong các chủ đề trò chuyện, email hoặc tệp tin ngẫu nhiên, bạn có thể tổ chức mọi thứ theo dự án, nhóm hoặc trường hợp sử dụng, giúp việc tìm kiếm lời nhắc phù hợp trở nên tức thì. Với tính năng chỉnh sửa trực tiếp, bạn và nhóm có thể hợp tác thời gian thực, tinh chỉnh các lời nhắc cùng nhau, cập nhật mẫu hoặc để lại bình luận để nhận phản hồi. Mọi thay đổi đều được lưu tự động, giúp nhóm luôn truy cập được phiên bản mới nhất. Tập trung, tổ chức và hợp tác trong việc tạo prompt với ClickUp Docs để giảm bớt công việc lặp đi lặp lại

Các nguyên tắc tốt nhất để viết các lời nhắc thời gian thực Grok

Nhóm của bạn đang sử dụng các mẫu này, nhưng kết quả vẫn còn thất thường. Điều này xảy ra khi bạn không hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật tạo lời nhắc AI, những yếu tố quyết định thành công hay thất bại của một lời nhắc.

Dưới đây là các mẫu giúp các lời nhắc thời gian thực trở nên hiệu quả. ✨

Hãy cụ thể về thời gian: Các lời nhắc mơ hồ sẽ cho ra dữ liệu mơ hồ. ‘Gần đây’ yếu hơn và kém hiệu quả hơn so với một khung thời gian cụ thể như ‘trong 24 giờ qua’.

Đặt tên cho nguồn của bạn: Yêu cầu Grok kiểm tra X, các trang tin tức hoặc các ấn phẩm cụ thể sẽ tăng độ chính xác của việc thu thập dữ liệu.

Yêu cầu trích dẫn: Luôn bao gồm liên kết hoặc trích dẫn nguồn trong lời nhắc của bạn để bạn có thể xác minh tính mới mẻ và độ tin cậy của thông tin.

Kiểm tra trước khi tin tưởng: Luôn chạy một sự kiện đã biết và gần đây qua cấu trúc lời nhắc của bạn để xác nhận rằng luồng dữ liệu trực tiếp đang được truyền tải chính xác trước khi sử dụng nó cho một công việc quan trọng.

Thử lại khi gặp thất bại: Nếu kết quả cảm thấy cũ kỹ, đừng bỏ cuộc. Thêm ngôn ngữ thời gian mạnh mẽ hơn hoặc hướng dẫn nguồn rõ ràng hơn và thử lại.

Khi các lời nhắc thời gian thực Grok không đáp ứng được yêu cầu

Dưới đây là các giới hạn chính cần lưu ý:

Không có bối cảnh nội bộ: Grok tìm kiếm trên web công khai, nhưng nó không biết các dự án, tài liệu hoặc ưu tiên của công ty bạn. Bạn luôn phải giải thích lại bối cảnh.

Quá trình lặp lại lời nhắc thủ công: Để có được dữ liệu chính xác thường đòi hỏi nhiều lần tinh chỉnh, và công cụ không lưu trữ thông tin về những gì đã hoạt động trước đó.

Không tích hợp quy trình làm việc: Các thông tin được hiển thị trong cửa sổ trò chuyện. Để chuyển một phát hiện thành công việc hoặc cập nhật chia sẻ, bạn cần sao chép và dán sang nơi khác.

Khoảng trống trong quản trị: Không có nhật ký kiểm tra về ai đã yêu cầu gì và không có quy trình phê duyệt để xử lý thông tin do AI tạo ra.

Sự biến động về chất lượng nguồn: Thời gian thực không có nghĩa là đáng tin cậy. Các bài đăng trên X và tin tức nóng hổi có thể sai lệch, và Grok không phải lúc nào cũng đánh dấu sự không chắc chắn.

📮 ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và nhảy giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý công việc của bạn từ trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và hơn thế nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giữ cho bối cảnh được kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý!

Mẹo quản lý cho các nhóm sử dụng lời nhắc Grok

Khả năng thời gian thực của Grok có thể cung cấp những thông tin nhanh chóng và không qua lọc, nhưng chính tốc độ đó cũng tăng nguy cơ nếu các lệnh và kết quả không được quản lý cẩn thận. Đối với các nhóm sử dụng Grok trong nghiên cứu, ra quyết định hoặc các quy trình làm việc hướng đến khách hàng, việc quản lý đảm bảo độ chính xác, trách nhiệm và sử dụng an toàn trên quy mô lớn.

Dưới đây là các thực hành quản trị tốt nhất mà các nhóm có thể áp dụng khi thực hiện công việc với các lời nhắc Grok.

Tiêu chuẩn hóa mẫu prompt: Duy trì thư viện chung các prompt đã được xác thực cho nghiên cứu, báo cáo và phân tích.

Thực hiện kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC): Xác định các vai trò như quản trị viên, người dùng nâng cao và thành viên để giới hạn quyền truy cập vào việc chỉnh sửa lời nhắc, truy cập dữ liệu nhạy cảm hoặc quản lý cài đặt API.

Bảo trì nhật ký kiểm toán không thể thay đổi: Theo dõi các thay đổi trong lời nhắc, mẫu sử dụng và cập nhật cấu hình để hỗ trợ kiểm toán và đánh giá sau sự cố.

Thực hiện các bài tập kiểm tra an ninh mạng định kỳ: Kiểm tra độ bền của lời nhắc bằng cách mô phỏng việc sử dụng sai, các trường hợp biên và các nỗ lực vượt qua các biện pháp an toàn.

Sử dụng các ký tự phân cách ngữ cảnh: Tách biệt các hướng dẫn và dữ liệu do người dùng cung cấp bằng các thẻ rõ ràng để giảm thiểu rủi ro tiêm mã vào lời nhắc.

Thiết lập chính sách tạm dừng: Cho phép các nhóm tạm dừng quy trình làm việc nếu kết quả đầu ra cho thấy sự thiên vị lặp lại, không nhất quán hoặc không ổn định.

Cách ClickUp Brain bổ sung cho dữ liệu thời gian thực của Grok

Bạn đã thành công trong việc trích xuất một phần dữ liệu thời gian thực quan trọng từ Grok.

Bây giờ thì sao?

Đó chỉ là văn bản trong cửa sổ trò chuyện, hoàn toàn tách biệt với kế hoạch dự án của bạn, công việc của nhóm và các quyết định cần thực hiện.

Sự mất kết nối này tạo ra ma sát đáng kể và việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục, làm giảm năng suất và gây ra "AI Sprawl " — sự phát triển không kiểm soát của các công cụ AI mà không có sự giám sát hoặc chiến lược.

Biểu đồ ClickUp so sánh trước và sau, nhấn mạnh lợi ích của việc hợp nhất công việc, báo cáo tự động hóa trong vài phút, ít bỏ lỡ cập nhật hơn và tiết kiệm thời gian.

ClickUp được thiết kế để lấp đầy khoảng trống đó.

Đây là Không gian Làm việc AI tích hợp tốt nhất, được thiết kế để tích hợp các công việc, tài liệu, mục tiêu, cuộc hội thoại và dòng thời gian vào một hệ thống duy nhất. Thay vì di chuyển thông tin giữa các công cụ, bạn có thể làm việc trong một môi trường chung nơi bối cảnh đã được kết nối sẵn. Khi thông tin từ bên ngoài được đưa vào, chúng có thể được gắn vào công việc, tham chiếu trong tài liệu, thảo luận trong bình luận và đang theo dõi qua quy trình làm việc.

Bạn có biết điều gì khiến điều này trở nên tuyệt vời hơn không?

ClickUp Brain mở rộng tính năng này bằng cách hoạt động như một trợ lý AI nhận thức ngữ cảnh trong không gian làm việc của bạn. Khác với các công cụ AI bên ngoài, nó hiểu bạn đang làm gì, ai là người chịu trách nhiệm và tiến độ công việc đang diễn ra như thế nào. Nó có thể chuyển đổi đầu ra thời gian thực của Grok thành tóm tắt, nhiệm vụ cần thực hiện, cập nhật công việc hoặc tài liệu, mà không làm mất ngữ cảnh hoặc đà tiến triển.

Hãy xem ClickUp Brain giúp bạn chuyển từ thông tin thời gian thực sang công việc thực tế như thế nào.

Trả lời dựa trên ngữ cảnh dự án thời gian thực.

ClickUp Brain hiểu công việc của bạn vì nó hoạt động ngay trong môi trường làm việc của bạn. Nó kết nối trực tiếp với các công việc, tài liệu, bình luận, trò chuyện, mục tiêu và các công cụ tích hợp của bạn, do đó các phản hồi của nó dựa trên ưu tiên thực tế của bạn - không chỉ dựa trên lời nhắc bạn nhập.

Thay vì yêu cầu các câu trả lời riêng lẻ, bạn có thể tin tưởng vào Brain để phân tích và hành động dựa trên ngữ cảnh không gian làm việc trực tiếp trên các nhóm và dự án. Dưới đây là một số cách thực tế mà ClickUp Brain hỗ trợ:

Tạo các mục cụ thể từ ghi chú cuộc họp, bình luận công việc hoặc cuộc trò chuyện, tự động liên kết chúng với người chịu trách nhiệm và thời hạn.

Tóm tắt ngay lập tức tiến độ công việc, dự án hoặc nhóm để các bên liên quan nhận được cập nhật chính xác mà không cần báo cáo trạng thái thủ công.

Tạo các công việc mới, công việc con hoặc tài liệu từ các cuộc hội thoại, ghi chú hoặc cuộc họp hiện có.

Soạn thảo, chỉnh sửa hoặc dịch nội dung trong các công việc và tài liệu Docs mà vẫn giữ nguyên ngữ cảnh và ý định của dự án.

Phát hiện các công việc tương tự hoặc trùng lặp và đánh dấu các công việc bị tắc nghẽn, quá hạn hoặc chưa được cập nhật với ClickUp Brain

Tự động hóa thực thi với Super Agents và Autopilot Agents

ClickUp Super Agents là các trợ lý AI được thiết kế để xử lý các quy trình làm việc nhiều bước, thích ứng theo thời gian và hoạt động liên tục mà không cần phải được nhắc nhở thủ công mỗi lần. Bạn có thể định nghĩa quyền truy cập của họ, các công cụ họ có thể sử dụng và phạm vi hoạt động của họ, đảm bảo mọi thứ được bảo mật và có chủ đích.

Trong thực tế, các Super Agents có thể:

Tổng hợp hoạt động trên các dự án hoặc nhóm.

Chuyển đổi cuộc hội thoại hoặc cập nhật thành các đầu ra có cấu trúc như bản tóm tắt, công việc hoặc tài liệu.

Thực hiện nghiên cứu, đưa ra đề xuất và học hỏi từ phản hồi theo thời gian.

Theo dõi công việc đang diễn ra và đánh dấu rủi ro khi chúng xuất hiện với ClickUp Agent

ClickUp Autopilot Agents, mặt khác, là lựa chọn tốt nhất khi bạn muốn hành vi AI dựa trên quy tắc và có thể dự đoán được. Chúng hoạt động trong các địa điểm cụ thể như Danh sách công việc, Thư mục, Không gian hoặc Kênh trò chuyện, và chỉ thực hiện hành động khi có tín hiệu kích hoạt và bộ điều kiện đã định được đáp ứng.

Chúng không suy luận trên toàn bộ Không gian Làm việc của bạn như các Super Agents, nhưng chúng cực kỳ hiệu quả trong việc xử lý các tác vụ lặp lại, có phạm vi cụ thể với sự rõ ràng và kiểm soát.

Triển khai các quy trình tự động hóa nhiều bước với ClickUp Autopilot Agents

Nếu bạn là trưởng nhóm kỹ thuật, bạn có thể sử dụng Super Agent để theo dõi liên tục tình trạng sprint trên các dự án, phát hiện các mẫu như số lượng lỗi tăng cao hoặc thời hạn bị bỏ lỡ. Khi một công việc vượt quá ngưỡng rủi ro, hãy giao cho Autopilot Agent đăng cập nhật trong kênh nhóm và tự động tạo các công việc theo dõi.

Hiển thị tiến độ với AI Thẻ

Bạn có bao giờ mong muốn bảng điều khiển của mình có thể tự động thông báo cho bạn những gì đang xảy ra mà không cần bạn phải hỏi?

AI Cards mang những thông tin do AI tạo ra trực tiếp vào bảng điều khiển ClickUp. Chúng được cập nhật tự động khi công việc thay đổi, giúp bạn luôn nắm bắt được tình trạng tiến độ, rủi ro và khoảng trống hiện tại.

Hiển thị động lực của nhóm bằng cách sử dụng ClickUp AI Cards để nhanh chóng nhận diện tiến độ, quyền sở hữu và các rào cản

Dưới đây là một số thẻ AI bạn sẽ thấy được sử dụng trong thực tế:

Thẻ Trí tuệ Nhân tạo (AI Brain Card): Chạy các lời nhắc AI tùy chỉnh trực tiếp trên dữ liệu không gian làm việc của bạn để so sánh các tùy chọn, tóm tắt công việc phức tạp hoặc trích xuất thông tin.

Thẻ AI StandUp: Nhận cái nhìn tổng quan nhanh về hoạt động gần đây trong khoảng thời gian đã chọn, hoàn hảo cho các cuộc họp StandUp không đồng bộ hoặc kiểm tra cuối ngày.

Thẻ Tóm tắt Điều hành AI: Cung cấp chế độ xem tổng quan về tình trạng dự án hoặc bộ phận, được thiết kế cho các cuộc đánh giá của lãnh đạo mà không cần đào sâu vào danh sách công việc.

Thẻ Cập nhật Dự án AI: Theo dõi các cột mốc quan trọng, tiến độ, rủi ro và các bước tiếp theo cho một không gian, thư mục hoặc danh sách công việc cụ thể.

Tìm kiếm và thực hiện hành động bằng ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX là trợ lý AI trên desktop của bạn, được thiết kế để giúp bạn suy nghĩ, tìm kiếm và hành động nhanh hơn trong suốt cả ngày công việc. Thay vì mở nhiều tab hoặc công cụ, Brain MAX hoạt động song song với công việc của bạn và giúp bạn tương tác với thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Tìm kiếm công việc nhanh hơn và hiển thị thông tin chính xác

Muốn tìm các tài liệu thiết kế cụ thể trong Google Drive? Chỉ cần hỏi Brain MAX một lần, và nó sẽ tìm kiếm câu trả lời từ tất cả các nguồn mà không cần rời khỏi ClickUp. Nó tìm kiếm trên mọi thứ từ nhiệm vụ ClickUp và Tài liệu Google đến các tệp trong các ứng dụng kết nối như Google Drive, GitHub, SharePoint và Slack.

Ghi chép công việc nhanh hơn bằng Talk-to-Text, sau đó chuyển đổi văn bản thành công việc hoặc ghi chú ngay lập tức

Để tăng cường năng suất làm việc của bạn, Brain MAX tích hợp tính năng ClickUp Talk-to-Text được hỗ trợ bởi AI, cho phép bạn ghi âm ý tưởng, truy vấn tìm kiếm hoặc ghi chú thay vì gõ phím. Bạn có thể ghi lại suy nghĩ ngay lập tức mà không làm gián đoạn tập trung. Chỉ cần nói, và Brain MAX sẽ chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản có thể tìm kiếm, lưu trữ hoặc sau đó chuyển đổi thành công việc.

Chọn mô hình phù hợp với trí tuệ đa mô hình ngôn ngữ (multi-LLM).

ClickUp không giới hạn bạn vào một mô hình duy nhất. Với ClickUp Brain, bạn có thể lựa chọn từ nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng đầu như ChatGPT, Claude hoặc Gemini, tùy thuộc vào công việc.

Chuyển đổi mô hình cho phân tích sâu hơn, nội dung sáng tạo hoặc tóm tắt ngắn gọn

Bạn có thể điều chỉnh AI phù hợp với ngữ cảnh mà không cần rời khỏi không gian làm việc, đồng thời duy trì quyền truy cập và bảo mật thống nhất trên tất cả các mô hình. Sự linh hoạt này đảm bảo bạn luôn có AI phù hợp cho từng tác vụ, tận dụng điểm mạnh của từng mô hình đồng thời giữ cho tất cả kết quả đầu ra kết nối chặt chẽ với công việc của bạn.

Đảm bảo việc sử dụng AI bảo mật và tuân thủ quy định.

Đừng lo lắng về việc ai đang hỏi gì. Với ClickUp, việc sử dụng được theo dõi qua nhật ký kiểm tra, và bạn có thể quản lý quyền truy cập và khả năng hiển thị của ClickUp để kiểm soát ai có thể xem gì, đảm bảo việc áp dụng AI bảo mật và tuân thủ.

Kết nối dữ liệu thời gian thực với thực thi của nhóm thông qua ClickUp

Grok giúp các nhóm hiểu rõ những gì đang diễn ra ngay lập tức bằng cách thu thập dữ liệu trực tiếp. Khi các lệnh được viết với mục đích rõ ràng, đây là cách đáng tin cậy để theo dõi các cuộc hội thoại diễn ra nhanh chóng và nắm bắt các thay đổi khi chúng xảy ra.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi những thông tin đó thành ghi chú nghiên cứu, cập nhật dự án hoặc các bước hành động cụ thể thường gặp khó khăn khi dữ liệu nằm ngoài các công cụ phục vụ công việc chính của bạn. Việc sao chép và dán giữa các ứng dụng làm mất bối cảnh và cản trở năng suất của bạn.

Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng.

ClickUp Brain cung cấp cho nhóm một trí tuệ nhân tạo (AI) nhận thức ngữ cảnh trong không gian làm việc của họ để tóm tắt thông tin, tạo công việc và duy trì tiến độ công việc. ClickUp Agents xử lý giám sát và tự động hóa mà không cần nỗ lực thủ công, trong khi ClickUp BrainGPT tích hợp tìm kiếm thống nhất, nhập liệu bằng giọng nói và AI đa mô hình vào một nền tảng duy nhất.

Đăng ký ClickUp miễn phí để thực sự thúc đẩy công việc tiến triển.