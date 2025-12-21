16 mẫu biểu theo dõi thanh toán nợ miễn phí để quản lý và thanh toán nợ nhanh hơn.

Nợ có cách len lỏi vào cuộc sống của bạn…

Một lần quẹt thẻ ở đây, một gói đăng ký "thử miễn phí 7 ngày" ở đó, và đột nhiên bạn phải đối mặt với ba ngày đáo hạn khác nhau và không biết nên ưu tiên thanh toán khoản nợ nào trước.

Nhìn rộng ra, điều này giải thích tại sao gánh nặng nợ nần lại nặng nề đến vậy: số dư thẻ tín dụng tại Hoa Kỳ đã đạt khoảng $1,21 nghìn tỷ vào quý 2 năm 2025. Đó là một khoản lãi suất đang âm thầm tích lũy trong khi bạn chỉ đang cố gắng theo kịp cuộc sống hàng ngày.

Mẫu theo dõi thanh toán nợ là cách bạn chuyển từ "Tôi hy vọng điều này sẽ hiệu quả" sang "Tôi biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi thực hiện khoản thanh toán này". Nó liệt kê tất cả số dư, tỷ lệ lãi suất, khoản thanh toán tối thiểu và ngày đáo hạn trên một trang duy nhất.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy 16 mẫu theo dõi thanh toán nợ miễn phí trên ClickUp, Google Trang tính, Excel và các mẫu in sẵn, giúp bạn quản lý việc thanh toán nợ theo tốc độ của riêng mình.

Mẫu theo dõi thanh toán nợ là gì?

Mẫu theo dõi thanh toán nợ là công cụ giúp tổ chức việc thanh toán nợ tại một nơi duy nhất. Chúng liệt kê từng tài khoản với số dư hiện tại, tỷ lệ lãi suất, số tiền thanh toán tối thiểu, ngày thanh toán và số tiền bạn có kế hoạch thanh toán.

Hầu hết các bố cục này cũng tính tổng số dư nợ, ước lượng thời gian thanh toán và hiển thị tổng số tiền lãi suất đã trả dựa trên phương pháp bạn chọn.

Bạn có thể sắp xếp các khoản nợ theo phương pháp "snowball" (mục tiêu là khoản nợ có số dư nhỏ nhất trước) hoặc phương pháp "avalanche" (mục tiêu là khoản nợ có tỷ lệ lãi suất cao nhất trước).

Khi bạn ghi lại các khoản thanh toán hàng tháng và bất kỳ khoản thanh toán bổ sung nào, mẫu sẽ cập nhật số dư còn lại và đánh dấu khoản nợ tiếp theo cần tập trung. Các định dạng bao gồm từ danh sách kiểm tra có thể in đến bảng tính thanh toán nợ trong Google Trang tính hoặc Microsoft Excel, cũng như các mẫu không gian làm việc đang theo dõi tiến độ theo thời gian.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu theo dõi thanh toán nợ tốt?

Một mẫu theo dõi thanh toán nợ tốt giúp bạn theo dõi rõ ràng từng tài khoản, đánh giá các chiến lược thanh toán phù hợp với dòng tiền của bạn và theo dõi tiến độ đều đặn mà không cần thêm công việc.

Mẫu lý tưởng nên bao gồm:

Các trường thông tin bao gồm: số dư hiện tại, tỷ lệ lãi suất, số tiền thanh toán tối thiểu, ngày đáo hạn và số tiền thanh toán theo kế hoạch.

Khả năng sắp xếp theo phương pháp "snowball" (bắt đầu với khoản nợ có số dư nhỏ nhất) hoặc phương pháp "avalanche" (bắt đầu với khoản nợ có tỷ lệ lãi suất cao nhất).

Tổng số nợ, số dư còn lại và thời gian dự kiến thanh toán được tính tự động.

Tính toán tổng lãi suất và số tiền lãi đã trả khi bạn ghi lại các khoản thanh toán hàng tháng và các khoản thanh toán bổ sung.

Một chỉ báo nợ rõ ràng để mỗi đồng đô la mới có mục đích sử dụng.

Cập nhật đơn giản, nhanh chóng trong Google Trang tính hoặc Microsoft Excel với công thức minh bạch.

Các nhắc nhở về lãi suất khuyến mãi và cảnh báo khi thanh toán số tiền tối thiểu có thể làm tăng chi phí.

👀 Thông tin thú vị: Bản sao kê thẻ tín dụng tại Hoa Kỳ phải hiển thị thời gian cần thiết để thanh toán hết số dư nếu bạn chỉ thanh toán số tiền tối thiểu và số tiền cố định hàng tháng cần thiết để thanh toán hết trong 36 tháng. Hãy tích hợp hai con số này vào công cụ theo dõi của bạn để đảm bảo tính chính xác của kế hoạch .

Mẫu theo dõi thanh toán nợ miễn phí - Tổng quan

Dưới đây là tóm tắt nhanh về các mẫu theo dõi thanh toán nợ miễn phí tốt nhất:

16 Mẫu theo dõi thanh toán nợ

Việc theo dõi nợ thường gặp vấn đề trước khi kế hoạch bị phá vỡ. Số dư nợ được liệt kê trong bảng tính, ngày đáo hạn bị ẩn trong email, và một cuộc trò chuyện riêng với chatbot AI của ngân hàng nơi bạn đã nhập câu hỏi: “Nợ nào tôi nên trả trước?”

Đó chính là hiện tượng " Work Sprawl " trong thời gian thực – và nó khiến ngay cả những quyết định đơn giản cũng trở nên phức tạp hơn cần thiết.

ClickUp tích hợp tất cả những thông tin đó vào một Không gian Làm việc AI tích hợp. Số dư, ngày đáo hạn, chiến lược thanh toán và các công việc "thực hiện thanh toán" được hiển thị song song với tài liệu, lời nhắc nhở và trí tuệ nhân tạo.

Bạn có thể ghi lại các khoản nợ một lần, cài đặt các khoản thanh toán định kỳ, thêm số tiền bổ sung khi có thể, và theo dõi tiến độ cập nhật theo thời gian thực thay vì phải mở qua năm tab khác nhau.

Nếu bạn muốn một không gian đã được cài đặt sẵn để đưa ra quyết định tài chính, ClickUp Finance cung cấp các chế độ xem và bảng điều khiển sẵn sàng sử dụng cho ngân sách, hóa đơn và dòng tiền.

Như một người đánh giá trên G2 đã nói,

Tôi cũng rất thích rằng nó kết hợp nhiều công cụ vào một nền tảng duy nhất: tài liệu, mục tiêu, trò chuyện và Bảng trắng, nên tôi không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Tôi cũng rất thích rằng nó kết hợp nhiều công cụ vào một nền tảng duy nhất: tài liệu, mục tiêu, trò chuyện và Bảng trắng, nên tôi không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Dưới đây là một số mẫu theo dõi thanh toán nợ thực tế mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay hôm nay.

1. Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo công việc trong ClickUp để phân loại chi tiêu và theo dõi các mục chi tiêu với mẫu ngân sách cá nhân ClickUp.

Mẫu ngân sách cá nhân ClickUp tổng hợp thu nhập, hóa đơn và khoản trả nợ vào một chế độ xem đơn giản, giúp kế hoạch trả nợ của bạn phù hợp với dòng tiền thực tế. Bạn có thể xem tất cả tài khoản, ngày đáo hạn và số tiền có thể cam kết thanh toán mà không cần phỏng đoán.

Quá trình thiết lập chỉ mất vài phút. Bạn có thể nhập số dư hiện tại, tỷ lệ lãi suất và số tiền thanh toán tối thiểu của từng tài khoản, sau đó liệt kê các khoản thanh toán hàng tháng cho nhà ở, tiện ích và các chi phí thiết yếu khác.

Khi bạn ghi lại các khoản thanh toán và thêm các khoản thanh toán bổ sung, số dư còn lại và thời gian thanh toán sẽ được cập nhật tự động. Bạn luôn biết khoản nợ tiếp theo cần tập trung và liệu khoản thanh toán hôm nay có giúp bạn duy trì tiến độ hay không.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi thu nhập, chi phí cố định và các khoản thanh toán nợ tại một nơi duy nhất.

Sắp xếp nợ theo số dư nhỏ nhất hoặc lãi suất cao nhất để phù hợp với chiến lược trả nợ của bạn.

Theo dõi ngày thanh toán và số tiền thanh toán tối thiểu để tránh phí phạt.

Theo dõi tổng số nợ, số dư còn lại và tổng số tiền lãi suất đã trả được cập nhật theo thời gian thực.

✨ Phù hợp cho: Cá nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ muốn có một ngân sách đơn giản để đảm bảo việc trả nợ đều đặn.

2. Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo biểu đồ trực quan cho các danh mục ngân sách của bạn với mẫu ngân sách đơn giản ClickUp.

Ngân sách hoạt động hiệu quả nhất khi dễ đọc và dễ cập nhật. Mẫu Ngân sách Đơn giản ClickUp cung cấp cho bạn danh sách rõ ràng về thu nhập và chi tiêu, cái nhìn nhanh về tiền mặt ròng, và nơi ghi chú các khoản thanh toán hàng tháng cho thẻ tín dụng hoặc khoản vay sinh viên.

Bạn có thể thêm các danh mục một lần, sau đó ghi chép chi tiêu khi nó xảy ra. Bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về nơi tiền được chi tiêu, nơi cần cắt giảm và số tiền miễn phí để thanh toán thêm.

Nếu bạn ưa chuộng phương pháp "snowball", bạn có thể sử dụng số tiền dư để thanh toán khoản nợ có số dư nhỏ nhất trước tiên. Nếu bạn muốn áp dụng phương pháp "avalanche", bạn có thể sử dụng số tiền dư để thanh toán khoản nợ có tỷ lệ lãi suất cao nhất.

Việc chia sẻ hoặc xem xét rất đơn giản. Bạn có thể mở kế hoạch ngân sách, kiểm tra tổng số tiền của tháng này và điều chỉnh số tiền thanh toán cho tuần tới mà không cần phải xây dựng lại bảng tính.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các danh mục trực quan cho thu nhập, hóa đơn và chi tiêu linh hoạt.

Các chế độ xem sẵn sàng cho Kế hoạch Ngân sách, Thu nhập, Tiền mặt ròng, Hướng dẫn Bắt đầu và Chi phí.

Các trường Tùy chỉnh để theo dõi số tháng, tổng phụ và tổng cộng dồn.

Xuất nhanh để chia sẻ bản tóm tắt với đối tác hoặc cố vấn.

Nhắc nhở nhẹ nhàng để kiểm tra ngày đáo hạn và khoản thanh toán hàng tháng.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một ngân sách đơn giản giúp giải phóng tiền mặt cho việc trả nợ mà không cần thiết lập phức tạp.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt nhắc nhở ClickUp cho từng ngày đáo hạn thanh toán nợ để tránh bị phạt trễ hạn hoặc ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Bạn có thể tạo nhắc nhở lặp lại để nhận thông báo vài ngày trước khi đến ngày đáo hạn thanh toán, giúp bạn có thời gian chuyển khoản hoặc điều chỉnh ngân sách. Các nhắc nhở có thể được tùy chỉnh theo mức độ ưu tiên — đánh dấu các khoản nợ có lãi suất cao nhất là cấp bách để các thanh toán này luôn được ưu tiên hàng đầu. Luôn nắm bắt mọi hạn thanh toán với tính năng Nhắc nhở của ClickUp

3. Mẫu Lịch Sử Thanh Toán ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý và theo dõi các khoản thanh toán của bạn từ một nơi trung tâm với mẫu Lịch sử Thanh toán ClickUp.

Mẫu Lịch Sử Thanh Toán ClickUp ghi lại chi tiết các khoản thanh toán và thu nhập của bạn. Bạn có thể ghi chú số tiền thanh toán, ngày thanh toán, phương thức thanh toán và số tham chiếu, sau đó gắn thẻ cho các hóa đơn thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân hoặc các nghĩa vụ tài chính khác.

Đây là cách nhanh chóng để xác nhận số tiền thanh toán tối thiểu, hiển thị ngày đáo hạn và xem dòng tiền di chuyển trong tháng.

Tra cứu thông tin rất đơn giản. Lọc để tìm các mục chưa hoàn thành, kiểm tra bảng khách hàng để xem hoạt động trước đây, hoặc xuất bản sao lưu sạch sẽ cho hồ sơ của bạn. Cần chứng minh rằng khoản thanh toán tháng trước đã được ghi nhận đúng hạn? Thông tin đó ngay tại đây.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Một nơi để ghi chép các khoản thanh toán vào và ra.

Xem trạng thái rõ ràng để biết những khoản nào còn mở hoặc đã hoàn thành.

Các trường thông tin tiện lợi cho số tiền, phương thức thanh toán, số biên lai và ghi chú.

Các chế độ xem sẵn sàng cho mục nhập hóa đơn, khởi động nhanh, bảng khách hàng và tất cả các mục.

Nhắc nhở nhẹ nhàng để kiểm tra các ngày thanh toán sắp tới và số tiền thanh toán hàng tháng.

✨️ Phù hợp cho: Cá nhân, hộ gia đình và các nhóm nhỏ muốn có một bản ghi chép rõ ràng để theo dõi việc trả nợ và các hóa đơn hàng ngày đúng hạn.

💡Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain có thể đọc danh sách công việc và tài liệu của bạn, tóm tắt chi tiêu theo từng danh mục trong tháng trước, đánh dấu các khoản chi vượt quá ngân sách và tạo lịch trình trả nợ theo phương pháp "snowball" hoặc "avalanche" dựa trên số dư và lãi suất của bạn. Nó có thể biến những kế hoạch đó thành các công việc có ngày hết hạn kèm theo nhắc nhở, giúp mẫu của bạn trở thành một thói quen linh hoạt. Thử các gợi ý như: “Tổng hợp chi tiêu của tháng này từ danh sách Ngân sách Đơn giản của tôi và làm nổi bật các danh mục vượt quá kế hoạch.”

“Tạo một kế hoạch trả nợ theo phương pháp 'đá tuyết' từ các số dư và lãi suất hàng năm (APR), thêm ngày đáo hạn và cài đặt khoản thanh toán thêm hàng tháng là 3.000.”

“Tôi có thể cắt giảm những gì để đạt được mục tiêu thanh toán trong 12 tháng, hiển thị hai kịch bản và cập nhật các công việc của mình cho phù hợp?” Tổng hợp chi tiêu và phân loại chúng để dễ dàng kiểm tra vào cuối tháng với ClickUp Brain

📖 Xem thêm: Mẫu tổ chức hóa đơn miễn phí để theo dõi chi tiêu hiệu quả hơn

4. Mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý ngân sách và theo dõi chi tiêu một cách nhanh chóng và dễ dàng với mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng ClickUp.

Mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng ClickUp cung cấp một bản ghi liên tục cho tháng, giúp bạn dễ dàng theo dõi chi tiêu của mình trước khi nó trở thành bất ngờ.

Thêm các hóa đơn cố định và chi phí hàng ngày thông thường, sau đó phân loại chúng cho phù hợp. Các mẫu chi tiêu sẽ nhanh chóng lộ ra. Điều này cũng giúp việc trả nợ trở nên đơn giản hơn, vì bạn có thể giải phóng dòng tiền và quyết định xem các khoản thanh toán thêm nên được dùng để trả nợ có số dư nhỏ nhất hay nợ có lãi suất cao nhất.

Khi bạn cần thông tin, việc cần làm là không tìm kiếm. So sánh tháng này với tháng trước, lấy một bản tóm tắt nhanh để chia sẻ và cài đặt số tiền thanh toán tiếp theo với sự tự tin hơn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Một nơi để ghi chép chi phí cố định và biến đổi với tổng số tiền rõ ràng hàng tháng.

Các chế độ xem hiển thị các cách tiết kiệm dễ dàng.

Xuất dữ liệu đơn giản để có cái nhìn tổng quan rõ ràng khi bạn cần.

So sánh theo tháng để phát hiện xu hướng sớm.

Một cách thực tế để giải phóng tiền mặt cho các khoản thanh toán bổ sung trong kế hoạch trả nợ của bạn.

✨️ Phù hợp cho: Các hộ gia đình và nhóm nhỏ muốn có báo cáo hàng tháng chính xác để hỗ trợ việc trả nợ đều đặn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi quyết định bất kỳ kế hoạch nào, hãy thực hiện kiểm tra nhanh với Công cụ Đánh giá Rủi ro ClickUp đơn giản này để phát hiện sớm các rủi ro liên quan đến lãi suất biến động hoặc phí trễ hạn.

5. Mẫu quản lý tài chính ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo công việc với tối đa 28 trạng thái tùy chỉnh bằng mẫu Quản lý Tài chính ClickUp.

Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp tích hợp ngân sách, chi phí và thanh toán nợ vào một nơi duy nhất, giúp bạn điều chỉnh kế hoạch phù hợp với dòng tiền thực tế và cài đặt số tiền thanh toán phù hợp.

Bạn có thể thêm các hóa đơn định kỳ, chi tiêu biến động và các nghĩa vụ tài chính, sau đó đặt nhãn cho các khoản nợ cần ưu tiên. Nếu bạn muốn đạt kết quả nhanh chóng, hãy tập trung vào khoản nợ có số dư nhỏ nhất. Để giảm thiểu lãi suất, hãy chuyển khoản thanh toán thêm vào tài khoản có tỷ lệ lãi suất cao nhất.

Dù bằng cách nào, bạn cũng sẽ có chế độ xem rõ ràng hơn về bước tiếp theo và tác động đến thời gian thanh toán. Theo thời gian, bạn có thể so sánh các tháng, xác định các hạng mục cần cắt giảm và quyết định thời điểm tăng khoản thanh toán hàng tháng. Bản tóm tắt này dễ dàng chia sẻ với đối tác hoặc kế toán, giúp quá trình ra quyết định diễn ra suôn sẻ.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi ngân sách và chi tiêu cùng với việc trả nợ trong một không gian làm việc duy nhất.

Xem rõ luồng tiền và cài đặt các khoản thanh toán hàng tháng hợp lý.

So sánh ưu tiên giữa phương pháp "Snowball" và "Avalanche" mà không cần xây dựng lại kế hoạch.

Đánh dấu các ngày thanh toán sắp tới và gia hạn để tránh phí.

Chia sẻ bản tóm tắt rõ ràng để xem xét nhanh chóng và đưa ra quyết định.

✨️ Phù hợp cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ, freelancer và các hộ gia đình muốn có một nền tảng duy nhất để quản lý ngân sách, theo dõi dòng tiền và chuyển các khoản thanh toán dư thừa đến đúng khoản nợ.

6. Mẫu thiết lập mục tiêu tài chính ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi tiến độ và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu với mẫu thiết lập mục tiêu tài chính ClickUp.

Mục tiêu chỉ hiệu quả khi chúng phù hợp với số. Mẫu thiết lập mục tiêu tài chính ClickUp giúp bạn biến những ý tưởng như “thoát khỏi nợ nần” hoặc “tiết kiệm ba tháng chi phí” thành các bước cụ thể mà bạn có thể theo dõi.

Để đạt được điều đó, bạn có thể xác định mục tiêu trả nợ, thêm các mốc kiểm tra cho khoản nợ có số dư nhỏ nhất hoặc lãi suất cao nhất, và cài đặt khoản thanh toán hàng tháng ổn định mà không ảnh hưởng đến dòng tiền.

Khi thu nhập hoặc chi tiêu thay đổi, bạn chỉ cần điều chỉnh bước tiếp theo thay vì phải viết lại toàn bộ kế hoạch. Bạn cũng có thể theo dõi tiến độ của mình. Trước khi quyết định việc cần làm tiếp theo, bạn có thể xem những gì đang đi đúng hướng, những gì cần được thúc đẩy và nơi nào cần thanh toán thêm để đạt hiệu quả cao nhất.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chuyển đổi các mục tiêu tài chính chung thành các bước cụ thể và cột mốc quan trọng.

Đồng bộ hóa các khoản thanh toán hàng tháng với dòng tiền để kế hoạch trở nên thực tế.

Theo dõi tiến độ trả nợ mà không cần sử dụng thêm bảng tính.

Đánh dấu các ưu tiên để biết khoản nợ nào cần tập trung thanh toán tiếp theo.

Chia sẻ một bản tóm tắt đơn giản để giữ cho đối tác hoặc đồng đội luôn đồng bộ.

✨️ Phù hợp cho: Cá nhân và các nhóm nhỏ muốn có mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được để hướng dẫn việc trả nợ đều đặn.

7. Mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi thu nhập, chi phí, lợi nhuận, lỗ và nhiều hơn nữa với mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính ClickUp.

Khi bạn không tin tưởng vào số, quyết định sẽ bị trì hoãn. Mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính ClickUp tổng hợp thu nhập, chi phí, lợi nhuận và lỗ vào một báo cáo rõ ràng mà bạn có thể đọc trong vài phút. Bạn sẽ có các bảng đơn giản có thể chuyển đổi thành biểu đồ, giúp dễ dàng giải thích nguồn gốc và đích đến của tiền.

Mẫu này kết hợp tốt với kế hoạch trả nợ. Bạn có thể xem chi phí nào đang tăng, số tiền mặt còn lại sau các khoản thanh toán hàng tháng, và liệu khoản thanh toán bổ sung nên được áp dụng cho khoản nợ có số dư nhỏ nhất hay khoản nợ có lãi suất cao nhất.

Hình ảnh sẽ cập nhật ngay lập tức khi bạn điều chỉnh dữ liệu đầu vào, vì vậy bạn không cần tạo bảng tính khác để thử nghiệm ý tưởng. Lưu bản sao cho tháng hoặc quý, trả lời các câu hỏi nhanh chóng chỉ với một chế độ xem, và cài đặt số tiền thanh toán cho tháng tiếp theo với sự tự tin hơn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Một báo cáo tổng hợp về thu nhập, chi phí và kết quả ròng.

Biểu đồ nhanh giúp dễ dàng nhận ra xu hướng.

So sánh đơn giản theo tháng hoặc theo quý.

Một cái nhìn rõ ràng hơn về dòng tiền để hướng dẫn các khoản thanh toán bổ sung.

Dễ dàng xuất dữ liệu cho đối tác, khách hàng hoặc cố vấn.

✨️ Phù hợp cho: Các nhóm nhỏ và cá nhân muốn có cái nhìn rõ ràng về tình hình tài chính để được hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định trả nợ thông minh hơn.

Mẹo nhanh: Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp cho các mục như chi tiêu dự kiến so với chi tiêu thực tế, nhà cung cấp và ngày thanh toán. Điều này có nghĩa là công cụ theo dõi trả nợ của bạn sẽ nằm trong bức tranh tổng thể về nơi tiền của bạn đang đi, chứ không phải trong một tệp riêng lẻ.

8. Mẫu bảng tính Excel và Google Trang tính cho nợ cá nhân của Template. net

Nếu bạn ưa thích sự tiện lợi của bảng tính Excel hoặc Google Trang tính, mẫu bảng theo dõi nợ cá nhân của Template.net là công cụ đơn giản để liệt kê số dư, tỷ lệ lãi suất và ngày đáo hạn của từng khoản nợ. Nhập số dư hiện tại, tỷ lệ lãi suất và số tiền thanh toán tối thiểu cho từng khoản vay hoặc thẻ tín dụng, sau đó ghi lại các khoản thanh toán hàng tháng theo thời gian.

Bạn có thể sử dụng nó như một bảng tính thanh toán nợ cho cả hai phương pháp. Sắp xếp theo số dư nhỏ nhất cho phương pháp "snowball" hoặc theo tỷ lệ lãi suất cao nhất cho phương pháp "avalanche". Thêm một cột cho các khoản thanh toán bổ sung, và bạn sẽ thấy số dư còn lại và thời gian thanh toán nợ di chuyển theo hướng đúng.

Lưu bản sao để lưu trữ, giao cho đối tác hoặc xuất bản sao trước khi cài đặt số tiền thanh toán cho tháng tới.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bố cục bảng tính quen thuộc trong Excel và Google Trang tính

Các cột bao gồm số dư hiện tại, tỷ lệ lãi suất, ngày đáo hạn, số tiền thanh toán tối thiểu và số tiền thanh toán.

Hoạt động với phương pháp "snowball" hoặc "avalanche" mà không cần thay đổi thiết lập.

Tổng số dư nợ, số dư còn lại và tổng số tiền lãi suất đã trả.

Dễ dàng sao chép và chia sẻ để xem xét hoặc cập nhật.

✨️ Phù hợp cho: Người dùng bảng tính muốn có một công cụ theo dõi thanh toán nợ gọn gàng, có thể chỉnh sửa mà không cần các công cụ bổ sung.

👀 Thực tế thú vị: Những thành công nhỏ cũng quan trọng. Các nghiên cứu cho thấy việc tập trung thanh toán để trả hết một khoản nợ tại một thời điểm sẽ tăng động lực và sự kiên trì, đó là lý do nhiều người vẫn duy trì phương pháp "quả cầu tuyết" (snowball), ngay cả khi phương pháp "lở tuyết" (avalanche) có thể tiết kiệm nhiều lãi suất hơn trên giấy tờ.

9. Mẫu theo dõi nợ hàng tháng bằng Excel và Google Trang tính của Template.net

Nếu bạn thích chế độ xem tổng quan theo tháng, mẫu bảng tính Excel và Google Trang tính về nợ hàng tháng của Template.net sẽ giúp bạn theo dõi tất cả các ngày đáo hạn và khoản thanh toán trong một bảng tính duy nhất. Liệt kê từng tài khoản với số dư hiện tại, tỷ lệ lãi suất và khoản thanh toán tối thiểu, sau đó theo dõi các khoản thanh toán hàng tháng theo thời gian thực.

Bạn sẽ có một lịch trình cho tháng, cùng với một phần rõ ràng để ghi chép các khoản thanh toán thêm.

Chia sẻ với người khác cũng rất đơn giản. Bạn có thể gửi bảng tính cho cố vấn, lưu bản sao hàng tháng để lưu trữ và điều chỉnh số tiền thanh toán cho tháng tiếp theo mà không cần xây dựng lại bất kỳ thứ gì.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bố cục quen thuộc trong Excel và Google Trang tính

Các trường thông tin bao gồm số dư hiện tại, tỷ lệ lãi suất, số tiền thanh toán tối thiểu và ngày đáo hạn.

Đang theo dõi hàng tháng số tiền thanh toán và số dư còn lại.

Hoạt động với phương pháp "snowball" hoặc "avalanche" mà không cần thay đổi cấu trúc.

Tổng số nợ và lãi suất đã trả đến nay

✨️ Phù hợp cho: Người dùng bảng tính muốn có một công cụ theo dõi hàng tháng gọn gàng cho các ngày đáo hạn, số tiền thanh toán tối thiểu và các khoản thanh toán bổ sung.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đang theo dõi nhiều khoản nợ khác nhau—thẻ tín dụng, vay sinh viên, trả góp xe hơi, vay cá nhân—có nghĩa là theo dõi số dư, tỷ lệ lãi suất, lịch trình thanh toán và tiến độ đạt được mục tiêu trả nợ trên các tài khoản và tổ chức cho vay khác nhau. ClickUp BrainGPT giúp bạn phân tích dữ liệu trả nợ mà không cần tính toán thủ công xem nên ưu tiên trả nợ nào hoặc cách các khoản thanh toán thêm ảnh hưởng đến dòng thời gian của bạn. Hình dung và tối ưu hóa mọi quyết định thanh toán với ClickUp BrainGPT Dưới đây là cách thực hiện: Câu trả lời chiến lược trả nợ ngay lập tức : Hỏi BrainGPT các câu hỏi như “Nếu tôi trả thêm $200 trong tháng này, nên áp dụng số tiền đó vào khoản nợ nào?” và nhận câu trả lời dựa trên dữ liệu nợ thực tế của bạn đang được theo dõi trong ClickUp.

Tìm kiếm lịch sử thanh toán và tài liệu ngay lập tức : Tìm kiếm qua tất cả các công việc theo dõi nợ, biên lai thanh toán và hợp đồng vay để tìm chi tiết giao dịch cụ thể, thay đổi tỷ lệ lãi suất hoặc thông tin liên lạc từ chủ nợ mà không cần lục lọi các thư mục.

Ghi chép thanh toán bằng giọng nói : Sử dụng : Sử dụng tính năng "Nói để ghi chép" để ghi chép thanh toán, cập nhật số dư hoặc ghi chép các khoản thanh toán thêm mà không cần dùng tay — chỉ cần nói "Ghi chép khoản thanh toán $150 cho thẻ Capital One" trong khi bạn đang thực hiện thanh toán.

Nhiều mô hình AI cho tính toán tài chính : Sử dụng ChatGPT, Claude, Gemini và các mô hình AI khác để giúp bạn phân tích các kịch bản trả nợ khác nhau.

Tổng kết tiến độ tự động: Tổng kết tiến độ trả nợ của bạn trong tháng hoặc quý vừa qua, và tạo báo cáo dựa trên dữ liệu thanh toán thực tế của bạn.

10. Mẫu công cụ quản lý nợ Excel và Google Trang tính của Template.net

Nếu thông tin tài khoản của bạn được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau, mẫu công cụ quản lý nợ Excel và Google Trang tính của Template.net là một công cụ giúp tổng hợp chúng thành một danh sách chính thống nhất và gọn gàng.

Bạn có thể ghi lại các thông tin cơ bản cho từng khoản nợ trên một bảng tính duy nhất, giúp bạn dễ dàng theo dõi tổng số nợ, người cho vay và các bước tiếp theo mà không cần chuyển đổi giữa các trang web khác nhau.

Đây là bước đầu tiên hữu ích trước khi bạn chọn chiến lược trả nợ. Với tất cả số dư hiện tại, tỷ lệ lãi suất, số tiền thanh toán tối thiểu và ngày đáo hạn được hiển thị trong một chế độ xem, bạn có thể nhanh chóng xác định khoản nợ có tỷ lệ lãi suất cao nhất hoặc số dư nhỏ nhất. Thêm cột thanh toán bổ sung, và bạn sẽ thấy kế hoạch bắt đầu có hiệu quả.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Một nơi để liệt kê thông tin về bên cho vay, tên tài khoản, số dư hiện tại, tỷ lệ lãi suất, số tiền thanh toán tối thiểu và ngày đáo hạn.

Các cột tùy chọn cho lãi suất khuyến mãi, trạng thái thanh toán tự động và ghi chú.

Bộ lọc để sắp xếp theo lãi suất cao nhất hoặc số dư nhỏ nhất cho phương pháp avalanche hoặc snowball.

Tổng số nợ và số dư còn lại được tính toán nhanh chóng.

Chế độ xem in thân thiện để có một bản tóm tắt một trang mà bạn có thể giữ bên mình.

✨️ Phù hợp cho: Bất kỳ ai bắt đầu hành trình thoát nợ và muốn có cái nhìn tổng quan, có thể chỉnh sửa về tất cả các tài khoản trước khi lựa chọn phương pháp "snowball" hoặc "avalanche".

11. Mẫu bảng tính theo dõi thanh toán nợ của Credit Canada

Qua Tín dụng Canada

Nếu bạn muốn một kế hoạch rõ ràng mà không cần thiết lập nhiều công thức, mẫu bảng tính thanh toán nợ của Credit Canada là lựa chọn phù hợp. Liệt kê từng khoản nợ với số dư hiện tại, tỷ lệ lãi suất, số tiền thanh toán tối thiểu và ngày đáo hạn, sau đó tuân theo lịch trình hàng tháng để biết số tiền cần thanh toán tiếp theo.

Thêm một khoản thanh toán bổ sung, và bảng tính sẽ cập nhật thời gian thanh toán và tổng lãi suất, giúp bạn thấy ngay tác động của việc đó. Bạn có thể lưu bản sao cho riêng mình hoặc chia sẻ với đối tác hoặc cố vấn, và cả hai sẽ thấy cùng một kế hoạch.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các cột đơn giản cho thông tin về chủ nợ, số dư, lãi suất, số tiền tối thiểu và ngày đáo hạn.

Tùy chọn tích hợp giữa phương pháp "Snowball" hoặc "Avalanche"

Tổng số nợ, số dư còn lại và số tiền lãi suất đã trả được tính tự động.

Lịch trình theo tháng dễ đọc và dễ theo dõi.

Hoạt động trên Google Trang tính hoặc Excel

✨️ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một bảng tính đơn giản giúp theo dõi kế hoạch và tiến độ một cách rõ ràng trong chế độ xem.

👀 Thú vị: Thanh toán thẻ tín dụng giữa chu kỳ có thể giảm lãi suất vì nhiều nhà phát hành tính lãi hàng ngày dựa trên số dư trung bình hàng ngày của bạn, do đó giảm số dư sớm hơn sẽ giảm số lãi phải trả.

12. Mẫu kế hoạch và công cụ theo dõi trả nợ Excel của The Happy Giraffe

Qua The Happy Giraffe

Bạn muốn một bảng tính vừa cung cấp kế hoạch vừa theo dõi tiến độ? Mẫu Excel Debt Payoff Planner and Tracker Template của The Happy Giraffe làm được cả hai. Nhập tên khoản nợ, số dư hiện tại, tỷ lệ lãi suất, ngày đáo hạn và số tiền bạn có thể trả thêm ngoài mức tối thiểu.

Mẫu này sẽ hướng dẫn các bước cần thực hiện và cung cấp một bảng theo dõi đơn giản mà bạn có thể cập nhật khi thanh toán. Mẫu này cũng tự động cập nhật ngày dự kiến thoát khỏi nợ của bạn theo tiến độ. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ tính toán ClickUp Days Calculator để ước tính ngày thanh toán nợ từ hôm nay và duy trì dòng thời gian thực tế.

Bạn có thể sao chép nó vào Google Trang tính hoặc lưu trữ trong Excel và lưu lại bản sao hàng tháng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kế hoạch và theo dõi trong một tệp duy nhất

Hỗ trợ phương pháp trả nợ theo kiểu "snowball" hoặc "avalanche" ngay từ đầu.

Hướng dẫn chi tiết về kế hoạch trả nợ tiếp theo với các bước đơn giản và thời gian cụ thể.

Cập nhật tự động ngày dự kiến thoát khỏi nợ nần

Excel hoặc Google Trang tính, miễn phí tải xuống.

✨️ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn sử dụng bảng tính miễn phí, phi lợi nhuận để theo dõi tiến độ và hiển thị bước tiếp theo trong cùng một nơi.

📖 Xem thêm: Mẫu theo dõi chi tiêu miễn phí trên Google Trang tính để tối ưu hóa tài chính của bạn

13. Công cụ theo dõi thanh toán nợ (5 trong 1) của Vertex42

Qua Vertex42

Nếu bạn muốn theo dõi nhiều khoản nợ trên một bảng tính duy nhất, mẫu theo dõi thanh toán nợ (5-in-1) của Vertex42 là lựa chọn đơn giản. Nhập số nợ ban đầu và số tiền thanh toán tối thiểu cho từng khoản, biểu đồ sẽ tự động tính toán số tiền mục tiêu cho bạn. Bạn có thể tô màu các ô hoặc đánh dấu khi đạt được các cột mốc quan trọng, và ghi lại ngày cho từng bước để tiến độ luôn hiển thị.

Quy trình thiết lập cũng rất đơn giản. Chỉnh sửa các nhãn cần thiết, liệt kê các tài khoản của bạn, và bạn đã sẵn sàng để đánh dấu các khoản thanh toán trên một chế độ xem duy nhất. Nó hoạt động như một tệp PDF có thể in hoặc tệp Excel, vì vậy bạn có thể lưu bản sao trên bàn làm việc hoặc ổ đĩa của mình.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi nhiều khoản nợ trên một bảng tính duy nhất.

Số tiền mục tiêu sẽ được điền tự động sau khi bạn nhập ngày bắt đầu của khoản nợ và số tiền tối thiểu.

Đánh dấu hoặc tô màu sắc tiến độ và ghi chú ngày hoàn thành.

Hoạt động trên Excel hoặc dưới dạng tệp PDF có thể chỉnh sửa.

✨️ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một công cụ theo dõi duy nhất, có thể in ra và tự động cập nhật.

14. Công cụ theo dõi phương pháp "Debt Snowball" của Vertex42

Qua Vertex42

Công cụ theo dõi nợ theo phương pháp "Snowball" của Vertex42 có giao diện thân thiện và dễ hiểu. Bạn nhập tổng số nợ, và bảng tính sẽ tạo ra mục tiêu với các "cục tuyết" mà bạn tô màu sắc khi thanh toán. Trong Excel, các "cục tuyết" thậm chí tự động điền màu sắc nhờ định dạng điều kiện, giúp tiến độ của bạn hiển thị mà không cần công việc thêm.

Các ô "số tiền tối thiểu" và "số tiền thêm" được cung cấp để tham khảo, giúp tập trung vào đà tiến triển. Bạn sẽ nhận được một gợi ý trực quan để tiếp tục, cùng với cách đơn giản để xem bạn đã tiến xa đến đâu. Sử dụng nó để duy trì động lực giữa các lần kiểm tra ngân sách đầy đủ. Tô màu sắc một vài ô "số tiền thêm" sau mỗi lần thanh toán và theo dõi mục tiêu dần dần được hoàn thành.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Mục tiêu trực quan sẽ được điền đầy khi bạn thanh toán các khoản trả góp.

Tự động tô màu sắc trong Excel thông qua định dạng có điều kiện

Các box tham khảo đơn giản cho khoản thanh toán tối thiểu và khoản thanh toán thêm.

Tùy chọn PDF in được nếu bạn thích sử dụng bút và giấy.

✨️ Phù hợp cho: Người dùng phương pháp Snowball muốn có kết quả trực quan nhanh chóng sau mỗi lần thanh toán.

15. Biểu đồ hành trình thoát nợ của Vertex42

Qua Vertex42

Nếu bạn ưa thích bản tóm tắt hàng tháng, các biểu đồ Hành trình Trả Nợ của Vertex42 cung cấp một biểu diễn trực quan khi số dư giảm dần. Bạn ghi lại số dư mới mỗi tháng, và hình nền sẽ xuất hiện từng phần, giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ chỉ với một cái nhìn.

Bảng tính tương thích với Excel. Sử dụng công thức đơn giản như =EDATE(prevdate,1) để tự động cập nhật tháng và giữ cho dòng thời gian gọn gàng. Kết hợp với công cụ theo dõi thanh toán chính của bạn. Giữ tab này làm "bảng tiến độ hàng tháng" và để ngân sách của bạn quản lý các số hàng ngày.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bảng theo dõi số dư hàng tháng với biểu đồ hiển thị theo từng bước.

Xử lý ngày tháng dễ dàng với mẹo công thức Excel tích hợp sẵn.

Giao diện trực quan để xem xét cùng đối tác hoặc huấn luyện viên.

Giữ động lực cao giữa các phiên lập ngân sách.

✨️ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một biểu đồ tiến độ hàng tháng đơn giản giúp hiển thị rõ ràng tiến trình trả nợ.

16. Bảng theo dõi thanh toán nợ của Vertex42

Qua Vertex42

Bạn thích đánh dấu các ô khi hoàn thành? Mẫu bảng theo dõi trả nợ của Vertex42 cung cấp 200 ô để bạn tô màu hoặc gạch chéo khi đạt được từng mục tiêu. Thêm thông tin về chủ nợ và số tiền thanh toán tối thiểu ở phần trên, nhập số nợ ban đầu, in ra và bắt đầu theo dõi tiến độ.

Bạn có thể dán nó lên tủ lạnh hoặc để bên cạnh laptop. Việc nhìn thấy bảng theo dõi được điền đầy giúp bạn duy trì kế hoạch ngay cả khi tháng đó bận rộn. Sử dụng nó cho một khoản nợ duy nhất hoặc tạo một bảng cho mỗi tài khoản. Số tiền bạn giải phóng khi bảng theo dõi đạt đến con số 0 sẽ trở thành nguồn lực để thanh toán khoản nợ tiếp theo.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bảng 200 ô, bạn chọn màu sắc khi thanh toán.

Không gian để ghi chú thông tin về chủ nợ, số tiền thanh toán tối thiểu và thời điểm bắt đầu trả nợ.

Phiên bản PDF và Excel có thể in được.

Rất hữu ích như một lời nhắc nhở trực quan giữa các ngày thanh toán.

✨️ Phù hợp cho: Những người thích theo dõi bằng hình ảnh với lưới giấy thân thiện, hiển thị tiến độ đều đặn.

📮 ClickUp Insight: 78% số người tham gia khảo sát gặp khó khăn trong việc duy trì động lực cho các mục tiêu dài hạn. Điều này không phải do thiếu động lực—mà là cách não bộ của chúng ta hoạt động! Chúng ta cần nhìn thấy những thành công để duy trì động lực. 💪 Đó chính là nơi ClickUp phát huy tác dụng. Theo dõi tiến độ với ClickUp cột mốc, xem tổng quan tiến độ ngay lập tức với tổng hợp và duy trì tập trung với các lời nhắc nhở thông minh. Việc hình dung những thành công nhỏ này sẽ tạo đà cho hành trình dài hạn. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm khoảng 10% công việc mà không cảm thấy quá tải.

Tối ưu hóa quá trình thanh toán nợ với ClickUp

Tự do tài chính được xây dựng, không phải đoán mò. Nó đến từ một kế hoạch rõ ràng, những điều chỉnh nhỏ mà bạn có thể thực hiện mà không gặp trở ngại, và bằng chứng rằng mỗi thanh toán đang giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu. Bây giờ bạn đã có bộ mẫu để theo dõi tổng số tiền, lập ngày đáo hạn và chọn phương thức thanh toán phù hợp với cách bạn muốn.

Nếu bạn muốn có một nơi duy nhất để lưu trữ số liệu, ghi chú và các bước tiếp theo, ClickUp sẽ là nơi lý tưởng để lưu trữ kế hoạch trả nợ của bạn.

Bạn có thể theo dõi các tài khoản song song với ngân sách của mình, xem xét tiến độ hàng tháng mà không cần phải lục lọi qua các tab, và điều chỉnh thời gian khi cuộc sống có thay đổi. Cả phương pháp "debt snowball" và "avalanche" đều hiệu quả ở đây vì kế hoạch và các hành động đều được hiển thị trong cùng một chế độ xem.

Chọn một mẫu, cài đặt tốc độ phù hợp với dòng tiền của bạn và để các khoản thanh toán đều đặn làm việc nặng nhọc. Thành công là sự rõ ràng hôm nay và động lực cho ngày mai.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để quản lý ngân sách và kế hoạch trả nợ trong một không gian làm việc duy nhất.