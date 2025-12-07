Top 10 Mẫu Bảng Điểm Trung Học Phổ Thông Miễn Phí Được Lựa Chọn

Bảng điểm trung học cơ bản là bản tóm tắt thành tích học tập của học sinh. Nó thể hiện các môn học đã theo học, số tín dụng đã tích lũy và thành tích học tập của học sinh trong bốn năm – tất cả trên một trang duy nhất.

Ngoài ra, hơn 1.800 cơ sở giáo dục tại Mỹ đã bãi bỏ yêu cầu về điểm SAT/ACT, điều này có nghĩa là lịch sử môn học, điểm số và thang điểm rõ ràng sẽ có trọng lượng lớn hơn khi xem xét hồ sơ của học sinh.

Hướng dẫn này tổng hợp các mẫu bảng điểm trung học phổ thông miễn phí, sẵn sàng sử dụng. Chúng tôi sẽ khám phá các tính năng chính của từng mẫu và nêu rõ những yếu tố làm nên một mẫu bảng điểm tốt. Như một phần thưởng, chúng tôi sẽ chia sẻ những lựa chọn tốt nhất dành cho giáo viên, cán bộ quản lý trường học và phụ huynh dạy con tại nhà.

Top 10 Mẫu Bảng Điểm Trung Học Phổ Thông Miễn Phí Nổi Bật

Dưới đây là bảng tóm tắt về 10 mẫu bảng điểm trung học phổ thông hàng đầu mà chúng tôi lựa chọn (bao gồm cả những mẫu từ ClickUp ):

Dưới đây là bảng của bạn với cột “Tính năng tốt nhất” được viết lại cho rõ ràng và nhất quán, theo phong cách của mẫu Weekly Coffee Chat:

Mẫu bảng điểm trung học là gì?

Mẫu bảng điểm trung học phổ thông là một tài liệu sẵn có giúp chuẩn hóa cách ghi chép lịch sử học tập của học sinh. Nó bao gồm các thông tin cơ bản trong một tài liệu duy nhất: thông tin học sinh, các môn học trung học theo kỳ, số tín dụng đã đăng ký và đã hoàn thành, điểm chữ, thang điểm, tính toán điểm trung bình (GPA), và không gian để ghi chú về các môn học danh dự, môn học liên kết hoặc các môn học lặp lại.

Nhiều phiên bản cũng bao gồm các trường thông tin về ngày tốt nghiệp, chữ ký của cố vấn hoặc quản trị viên, và con dấu tùy chọn cho bảng điểm chính thức.

Các mẫu này có sẵn ở các định dạng phổ biến như Tài liệu Google, Google Trang tính và PDF, giúp bạn có thể in hoặc chia sẻ trực tuyến.

Phụ huynh dạy học tại nhà có thể điều chỉnh cùng một bố cục cho bảng điểm trung học phổ thông tại nhà bằng cách thêm tên trường học tại nhà, các kỳ học trong năm học và mô tả các môn học để làm rõ nội dung được giảng dạy.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu bảng điểm trung học phổ thông tốt?

Dưới đây là những việc cần làm của một mẫu bảng điểm trung học phổ thông lý tưởng:

Hiển thị các thông tin cơ bản một cách nhanh chóng: thông tin học sinh, các môn học được phân nhóm theo kỳ học, số tín dụng đã đăng ký và đã hoàn thành, điểm chữ, và thang điểm đánh giá rõ ràng.

Cập nhật điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy tự động khi nhập điểm, không cần tính toán thêm.

Xử lý đúng các loại môn học khác nhau, bao gồm môn học danh dự, AP, IB và chương trình học song song.

Tổng số tín dụng đã tích lũy ở phía dưới, với các môn học lặp lại và các môn học một học kỳ có nhãn rõ ràng.

Bảo đảm có không gian cho ngày tốt nghiệp, dòng chữ ký, thông tin liên hệ của trường và con dấu chính thức (nếu có) cho bản sao kế hoạch học tập chính thức.

Xuất sang PDF một cách gọn gàng đồng thời giữ lại phiên bản có thể chỉnh sửa trong Tài liệu Google hoặc Google Trang tính để sửa chữa nhanh chóng.

Top 10 Mẫu Bảng Điểm Trung Học Phổ Thông Miễn Phí

Hồ sơ học tập thường được phân phối trên nhiều hệ thống khác nhau. Bản nháp bảng điểm được lưu trong một thư mục, mô tả môn học được lưu trong thư mục khác, tín dụng được tổ chức trong bảng tính, và tính toán điểm trung bình (GPA) chỉ tồn tại trong báo cáo.

Đó là Work Sprawl, những công việc, tài liệu và cập nhật lộn xộn che giấu chi tiết và lãng phí thời gian.

Nếu bạn đang hệ thống hóa cách lưu trữ hồ sơ và tài liệu môn học, một hệ thống quản lý kiến thức vững chắc sẽ giúp mọi thứ dễ tìm kiếm và nhất quán suốt cả năm học.

ClickUp tích hợp tất cả vào một Không gian Làm việc AI tích hợp, vì vậy dữ liệu bảng điểm, danh sách môn học, thang điểm và ghi chú của bạn được lưu trữ cùng nhau. Bạn có thể tạo một tài liệu ClickUp cho bảng điểm của học sinh, đính kèm mô tả môn học, theo dõi tín dụng bằng Trường Tùy chỉnh và duy trì một nguồn thông tin chính xác mà bất kỳ ai trong nhóm đều có thể xem xét.

👀 Thực tế thú vị: Trong chu kỳ 2023–24, khoảng 5% các trường đại học thành viên Common App yêu cầu điểm SAT/ACT, điều này có nghĩa là bảng điểm và độ khó của các môn học được chú ý nhiều hơn.

1. Mẫu Báo cáo Tiến độ Học sinh ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo báo cáo chính xác cho phụ huynh, cán bộ quản lý hoặc các bên liên quan khác với mẫu Báo cáo Tiến độ Học sinh ClickUp.

Mẫu Báo cáo Tiến độ Học sinh ClickUp giúp tổ chức hiệu quả thành tích học tập, ghi chú hành vi và hoạt động tương tác của học sinh trong một địa điểm duy nhất, dễ quản lý.

Mẫu này sử dụng các Trường Tùy chỉnh có cấu trúc cho các môn học, nỗ lực và thông tin liên hệ của phụ huynh, trong khi các chế độ xem tích hợp như “Hướng dẫn, Cần chú ý, Vấn đề hành vi và Danh sách”. Điều này giúp dễ dàng quét qua lớp học và tập trung vào những học sinh cần hỗ trợ.

Các trạng thái rõ ràng thể hiện hành trình từ "Hoàn thành tốt" đến "Cần chú ý" hoặc "Cần xây dựng sự tự tin", và bạn có thể xuất báo cáo sạch sẽ khi cần cập nhật điểm số hoặc chia sẻ bằng chứng cho các cuộc họp.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Giữ tiến độ, quan sát và theo dõi trong một nguồn thông tin duy nhất.

Phát hiện sớm học sinh có nguy cơ với chế độ xem "Cần chú ý".

Tiêu chuẩn hóa ghi chú bằng các Trường Tùy chỉnh cho hành vi, nỗ lực và các môn học.

Xem nhanh toàn bộ lớp học trong chế độ xem danh sách và xem chi tiết từng hồ sơ cá nhân.

Xuất báo cáo ngắn gọn để tham khảo khi cập nhật bảng điểm của học sinh.

✨ Phù hợp cho: Giáo viên và cố vấn muốn theo dõi tiến độ học tập một cách nhất quán, dễ dàng tích hợp vào bảng điểm và hồ sơ cuối kỳ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn muốn công cụ theo dõi tiến độ này tích hợp với tất cả các hoạt động khác mà bạn quản lý cho lớp học hoặc trường học, ClickUp for Education sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan. Bạn có thể tạo giáo trình và cơ sở kiến thức trong Docs, quản lý kế hoạch bài giảng và ngày đáo hạn trong công việc, và quản lý bài tập, thông tin học sinh và công việc quản trị viên tại một nơi duy nhất. ClickUp Biểu mẫu và khảo sát giúp bạn thu thập yêu cầu nhập học, bài tập và nhu cầu vật tư, trong khi bảng điều khiển hiển thị sức chứa lớp học, hiệu suất học sinh và các chỉ số quan trọng khác chỉ với một cái nhìn.

2. Mẫu Báo cáo Hiệu suất ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo báo cáo tự động hóa để luôn cập nhật mà không cần nỗ lực thêm với mẫu báo cáo hiệu suất ClickUp.

Mẫu Báo cáo Hiệu suất ClickUp, mặc dù được thiết kế cho môi trường công việc, là một điểm khởi đầu tuyệt vời để tạo ra một bảng điểm trung học chi tiết. Bạn có thể ghi lại điểm số học kỳ, theo dõi GPA (thay vì KPI và cột mốc thời gian), và ghi chép việc hoàn thành môn học theo một định dạng có cấu trúc, dễ đọc. Bạn cũng có thể thêm các Trường Tùy chỉnh cho điểm thi chuẩn hóa, hồ sơ tham dự và nhận xét của giáo viên, giúp dễ dàng thu thập tất cả thông tin mà các trường đại học và ủy ban học bổng tìm kiếm.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Giữ điểm số, bài kiểm tra đơn vị và ghi chú bài tập cùng nhau để xem xét nhanh hơn.

Theo dõi xu hướng và tiến độ một cách nhanh chóng với các phần được cấu trúc rõ ràng.

Tiêu chuẩn hóa các cập nhật bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh và trạng thái rõ ràng.

Chuyển đổi chế độ xem để xem khối lượng công việc, dòng thời gian và tổng hợp hàng tuần.

Chia sẻ báo cáo sạch sẽ với các bên liên quan mà không cần xây dựng lại slide.

✨ Phù hợp cho: Trưởng bộ phận, điều phối viên học thuật và chủ dự án muốn có cái nhìn tổng quan về hiệu suất hàng tuần hoặc hàng tháng liên quan đến công việc.

📮 ClickUp Insight: Mỗi ngày, một chuyên gia trung bình dành hơn 30 phút để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc; điều đó tương đương với hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào Không gian Làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Hãy thử ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây, giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần nhờ ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

3. Mẫu Sổ điểm ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Dễ dàng xác định các lĩnh vực mà học sinh cần cải thiện với mẫu sổ điểm ClickUp.

“Tôi đã nhập bài kiểm tra đó chưa, và tôi đã tính điểm đúng chưa?” Mỗi giáo viên đều từng trải qua khoảnh khắc đó trước khi lập báo cáo tiến độ. Khi điểm số nằm rải rác trong các tab và ghi chú dán, việc tính điểm cuối cùng mất nhiều thời gian hơn cả việc chấm điểm.

Một sổ điểm rõ ràng tổng hợp, tính trung bình và ghi chú trong một nơi giúp cả tuần trở nên thoải mái hơn. Mẫu sổ điểm ClickUp tập trung điểm số, bình luận và xu hướng để bạn có thể theo dõi hiệu suất học sinh trong một chế độ xem duy nhất. Sử dụng Trường Tùy chỉnh cho “Tham gia”, “Bài kiểm tra dài”, “Tháng” và “Bài tập về nhà” để tính trung bình, và để mẫu tự động tổng hợp tổng điểm mà không cần tính toán thủ công.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Giữ tất cả điểm số và nhận xét trong một không gian được tổ chức gọn gàng.

Tính trung bình và điểm cuối cùng mà không cần tạo công thức mới.

Chế độ xem danh sách lớp theo mức độ tham gia để xác định những học sinh cần được nhắc nhở.

Sử dụng thang điểm để làm rõ yêu cầu và tăng tốc quá trình chấm điểm nhất quán.

Xuất báo cáo điểm số gọn gàng cho các cuộc họp và cập nhật bảng điểm.

✨ Phù hợp cho: Giáo viên muốn có một sổ điểm gọn gàng, thân thiện với thang điểm, tự động cập nhật điểm trung bình và hỗ trợ giao tiếp nhanh chóng với phụ huynh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt điểm số học kỳ của học sinh thành một đoạn văn ngắn gọn, phù hợp với bảng điểm, nhấn mạnh sự khác biệt về hệ số điểm cho các môn danh dự và AP, và tạo danh sách công việc với các mục thiếu hoặc nộp trễ ảnh hưởng đến điểm số cuối cùng. Biến các điểm số rời rạc thành các tóm tắt gọn gàng, các bước tiếp theo và ít việc cần làm lại hơn với ClickUp Brain

4. Mẫu bài tập lớp ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Thông báo bài tập và ngày đáo hạn cho học sinh bằng mẫu ClickUp Class Assignments Template.

“Tôi đã đăng bài thực hành, dời hạn nộp bài luận và nhắc nhở lớp 3 về bài kiểm tra chưa?” Chúng ta đều đã từng trải qua tình huống đó. Mẫu ClickUp Class Assignments Template giúp bạn tổ chức công việc học tập trong một không gian gọn gàng. Mẫu này cung cấp các chế độ xem “Danh sách, Danh sách theo ngày đáo hạn, Thi cử, Bài luận và Bắt đầu từ đây”, giúp bạn lập kế hoạch cho tuần và học sinh có thể xem những gì sắp tới.

Chia sẻ ngày đáo hạn, tệp đính kèm tiêu chí đánh giá và lọc theo lớp học hoặc tuần khi cần chuẩn bị. Bạn cũng có thể thêm ghi chú bổ sung, công cụ học tập, ứng dụng tăng năng suất cho học sinh và các thông tin liên quan khác tại một nơi duy nhất.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Giữ tất cả các bài tập, hướng dẫn và ngày đáo hạn trong một chế độ xem duy nhất.

Sắp xếp theo lớp học, chủ đề hoặc trạng thái để xem những gì cần sự chú ý của bạn ngay bây giờ.

Chuẩn bị trước với chế độ xem Thi và Bài tập để tránh trùng lặp thời hạn.

Thêm các Trường Tùy chỉnh và tệp đính kèm để học sinh biết tiêu chuẩn đánh giá là gì.

Theo dõi tiến độ theo thời gian thực và giảm bớt các tin nhắn theo dõi.

✨ Phù hợp cho: Giáo viên muốn có một hệ thống thân thiện, có tổ chức để lập kế hoạch, thông báo và theo dõi công việc học tập của học sinh trong các lớp học.

Mẹo nhanh: Hãy thử Brain MAX để nâng cao hiệu quả trong việc theo dõi thành tích học tập của học sinh. Đây là cách thực hiện: Sử dụng tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX để ghi lại lý do nhanh chóng cho việc thay đổi điểm số trong giờ học và tạo tệp đính kèm vào hồ sơ của học sinh để có các bản ghi kiểm tra rõ ràng. Điều này giúp dễ dàng ghi chép quyết định ngay lập tức, đảm bảo tính minh bạch cho mọi điều chỉnh.

Với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cao cấp của Brain MAX như Gemini, Claude và GPT , bạn có thể chọn mô hình AI phù hợp nhất để tóm tắt, phân tích hoặc tạo phản hồi cho học sinh.

Ngoài ra, tính năng tìm kiếm thống nhất nội bộ cho phép bạn tìm kiếm nhanh chóng bất kỳ ghi chú, bình luận hoặc hồ sơ nào trong không gian làm việc của mình — giúp bạn không bao giờ bỏ lỡ thông tin quan trọng về học sinh hoặc tài liệu liên quan. Lưu ý rằng ClickUp Brain và Brain MAX học từ không gian làm việc của bạn, vì vậy chúng có thể truy xuất thang điểm chính thức và chuyển đổi phần trăm thành chữ cái, đảm bảo tính nhất quán trong tính toán GPA giữa các môn học.

5. Mẫu bảng điểm tham dự ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Phát hiện xu hướng và sự chênh lệch về sự tham gia với mẫu bảng theo dõi sự tham gia ClickUp.

“Ai có mặt, ai đến muộn và ai cần kiểm tra?” Khoảnh khắc điểm danh thiết lập tone cho cả ngày. Mẫu bảng điểm danh ClickUp giúp hiển thị tên, trạng thái và ghi chú nhanh trong một chế độ xem điểm danh đơn giản, giúp bạn hoàn thành việc điểm danh chỉ trong vài giây.

Ghi chú tình trạng của học sinh là Có mặt, Trễ, Vắng mặt hoặc Đã lên lịch, và thêm thông tin chi tiết bằng các Trường Tùy chỉnh. Nếu cần bản tóm tắt cho quản trị viên hoặc gia đình, lọc theo ngày, lớp học hoặc trạng thái và xuất bản tóm tắt sạch sẽ mà không cần gõ lại bất kỳ thông tin nào.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Kiểm tra danh sách học sinh nhanh chóng và duy trì lịch sử học tập đáng tin cậy cho từng học sinh.

Ghi lại lý do và thông tin liên hệ bằng các Trường Tùy chỉnh mà bạn có thể sắp xếp.

Sử dụng Biểu mẫu Phiếu Chấm Công để ghi chép mục nhập từ bất kỳ thiết bị nào chỉ trong vài giây.

Lọc theo ngày, lớp học hoặc trạng thái để phát hiện xu hướng và xử lý nhanh chóng.

Xuất bản tóm tắt gọn gàng cho báo cáo hoặc giao tiếp với phụ huynh.

✨ Phù hợp cho: Giáo viên và điều phối viên muốn theo dõi sự tham gia của học sinh một cách nhanh chóng và đáng tin cậy, kèm theo thông tin hữu ích cho các hoạt động theo dõi sau đó.

Muốn biết cách tạo bố cục bảng điểm nhất quán và không sai sót bằng các mẫu có thể tái sử dụng trong ClickUp? Xem video này để biết thêm chi tiết:

6. Mẫu giáo dục cho học sinh ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo kế hoạch dự án với ngày đáo hạn để đảm bảo hoàn thành kịp thời các bài tập với mẫu ClickUp Student Education Template.

Bạn đã bao giờ nhìn vào kế hoạch học kỳ và nghĩ, “Điều này trông giống như ba lịch và một giấc mơ”? Mẫu ClickUp Student Education Template giúp bạn tổ chức các môn học, cột mốc và đơn vị tín dụng trong một nơi duy nhất.

Sử dụng “Chương trình học” để lập kế hoạch các môn học và ngày đáo hạn, “Điều kiện tiên quyết” để xác định những gì cần hoàn thành trước, và “Hướng dẫn bắt đầu” để ghi lại các mẹo và tài nguyên.

Các trường Tùy chỉnh như Mã môn học, Trạng thái môn học, Số tín chỉ, Email và Điểm số cuối cùng giúp thông tin dễ dàng tìm kiếm. Bạn có thể thêm công việc cho bài tập, thiết lập dòng thời gian và xem tổng quan trên biểu đồ Gantt khi cần cái nhìn tổng thể.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Quản lý các môn học, bài tập và đơn vị tín dụng trong một chế độ xem tổ chức gọn gàng.

Xem các điều kiện tiên quyết và tránh xung đột lịch học trước khi chúng xảy ra.

Theo dõi tiến độ với các trạng thái rõ ràng và lọc theo môn học hoặc tuần.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để giữ dữ liệu môn học gọn gàng và dễ tìm kiếm.

Lập kế hoạch trước với các dòng thời gian hiển thị các nhiệm vụ cần hoàn thành và thời hạn.

✨ Phù hợp cho: Học sinh và cố vấn muốn có một hệ thống đáng tin cậy để lập kế hoạch môn học, theo dõi khối lượng công việc và đảm bảo tín dụng được duy trì đúng tiến độ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp for Students biến "Tôi sẽ nhớ điều đó sau" thành một kế hoạch thực tế. Học sinh có thể quản lý các môn học, bài tập, kỳ thi, câu lạc bộ và dự án cá nhân trong một không gian làm việc duy nhất, sử dụng công việc, lịch và danh sách kiểm tra để luôn dẫn đầu so với thời hạn. Biến các môn học, bài tập, kỳ thi và mục tiêu thành một kế hoạch rõ ràng với hạn chót bằng ClickUp for Students. Họ có thể lưu trữ ghi chú trong Tài liệu, đang theo dõi mục tiêu dài hạn và sử dụng các chế độ xem khác nhau (như Xem dạng danh sách, Lịch hoặc Bảng) để xem chính xác những gì cần hoàn thành và thời hạn. Khi kết hợp với thiết lập ClickUp của riêng bạn, nó tạo ra một ngôn ngữ chung cho việc theo dõi tiến độ — giáo viên theo dõi sự phát triển, học sinh theo dõi cam kết, và mọi người làm việc trên cùng một hệ thống tổ chức.

7. Mẫu Bảng Điểm Học Thuật PDF của Template. Net

Mẫu Bảng Điểm Học Thuật PDF của Template. Net cung cấp cho bạn một bố cục chuyên nghiệp với các phần dành cho thông tin học sinh, danh sách môn học theo kỳ, điểm chữ, số tín dụng đã đăng ký và đã hoàn thành, cùng không gian để hiển thị điểm trung bình (GPA).

Mẫu này có thể chỉnh sửa và in được, giúp bạn cập nhật nhanh chóng trong trình chỉnh sửa và xuất file hoàn chỉnh để lưu trữ. Bạn có thể sử dụng nó để hiển thị thang điểm và tổng số tín dụng ở phần dưới, đồng thời thêm ghi chú ngắn khi môn học cần bối cảnh. Nếu bạn đang lập bảng điểm cho học sinh để chuyển trường hoặc hồ sơ học bổng, định dạng này giúp mọi thứ rõ ràng và nhất quán.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bắt đầu với một tệp PDF sạch sẽ, chuyên nghiệp trông chính thức ngay từ đầu.

Ghi chép các môn học theo kỳ học với các trường thông tin về tín dụng và điểm số chữ cái.

Giữ điểm trung bình (GPA) và tổng số tín dụng hiển thị để kiểm tra nhanh chóng.

Chỉnh sửa trực tuyến, sau đó in hoặc chia sẻ dưới dạng bảng điểm hoàn chỉnh.

Sử dụng trường ghi chú để làm rõ các trường hợp lặp lại, hệ số điểm danh dự hoặc đăng ký kép.

✨ Phù hợp cho: Giáo viên, cán bộ tuyển sinh và phụ huynh dạy con tại nhà muốn có một bố cục bảng điểm đơn giản, có thể in được và hoàn thiện nhanh chóng.

👀 Thực tế thú vị: Năm 2019, khoảng 35% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hoa Kỳ đã tham gia ít nhất một khóa học song song, với tỷ lệ tham gia cao hơn đáng kể ở các khu vực nông thôn.

8. Mẫu bảng điểm trung học phổ thông của Scribd

Qua Scribd

Bạn có bao giờ cần một bản sao học bạ nhanh chóng, có thể in được mà vẫn trông chuyên nghiệp? Khi bạn đang chuẩn bị hồ sơ cho việc chuyển trường, học bổng hoặc hồ sơ nhập học đại học, một bố cục sẵn sàng điền sẽ tiện lợi hơn nhiều so với việc phải tự tạo công thức. Scribd cung cấp nhiều mẫu bảng điểm trung học phổ thông mà bạn có thể mở, chỉnh sửa và xuất mà không cần bắt đầu từ đầu.

Mẫu bảng điểm trung học trên Scribd thường bao gồm thông tin học sinh, bảng môn học theo kỳ, số tín dụng đã đăng ký và đã hoàn thành, điểm chữ, và không gian để tính điểm trung bình tích lũy (GPA) và thang điểm.

Nhiều phiên bản bao gồm các trường thông tin về kỳ thi tiêu chuẩn (SAT/ACT), ngày tốt nghiệp và khu vực chữ ký/dấu của người quản lý, rất hữu ích khi bạn cần một định dạng bảng điểm chính thức. Bạn sẽ tìm thấy cả bố cục dành cho trường truyền thống và trường học tại nhà, bao gồm bảng theo môn học và bảng theo năm học mà bạn có thể tùy chỉnh.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bắt đầu với một mẫu bảng điểm đã được thiết kế sẵn, bao gồm các trường thông tin về tín dụng, điểm số và điểm trung bình (GPA).

Chọn giữa các phiên bản truyền thống hoặc giáo dục tại nhà, với dòng điểm thi tùy chọn.

Giữ cho việc xác minh đơn giản với các khu vực chữ ký/dấu mộc và thông tin tốt nghiệp.

Chỉnh sửa, lưu và xuất file PDF chuyên nghiệp cho các bộ hồ sơ hoặc đánh giá.

Chọn bảng theo môn học hoặc theo từng kỳ học để phù hợp với phong cách ghi chép của bạn.

✨ Phù hợp cho: Tư vấn viên và phụ huynh dạy con tại nhà cần một bản sao học bạ sạch sẽ, có thể in nhanh chóng, với không gian dành cho điểm trung bình (GPA), điểm thi và chữ ký.

9. Mẫu bảng điểm học tại nhà của Lone Star

Qua Lone Star

“Liệu điều này có đủ cho việc xét tuyển đại học?” là câu hỏi mà hầu hết các bậc phụ huynh dạy con tại nhà đặt ra khi xây dựng bảng điểm cho con. Bạn muốn một bố cục quen thuộc với người đọc hồ sơ tuyển sinh, hiển thị rõ ràng tín dụng trung học và để dành không gian cho mô tả môn học khi tiêu đề môn học không trùng khớp với tiêu đề tiêu chuẩn.

Mẫu bảng điểm học tại nhà Homeschool Transcript Template by Lone Star tuân theo định dạng giống trường học, dễ đọc, với thông tin học sinh và tên trường học tại nhà ở phần trên. Mẫu này sau đó phân nhóm các môn học trung học theo năm học, hiển thị số tín dụng đã đăng ký và đã hoàn thành, điểm chữ, và các trường điểm trung bình.

Bạn có thể ghi nhận một tín chỉ trung học hoặc nửa tín chỉ cho một học kỳ, ghi chú các môn học tín chỉ kép được học tại trường cao đẳng cộng đồng, và liệt kê các kỳ thi bổ sung như CLEP nếu có liên quan.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Trình bày một bản sao học bạ theo phong cách trường học quen thuộc mà các trường đại học chấp nhận một cách tự tin.

Ghi lại tên môn học, tín dụng và điểm số theo năm, với các trường GPA đơn giản.

Thêm mô tả môn học để giải thích nội dung được giảng dạy hoặc nghiên cứu độc lập.

Bao gồm các mục bổ sung như các môn học song song, các môn học danh dự và ghi chú về kỳ thi CLEP.

In một bản sao kê đã hoàn thành và lưu trữ phiên bản kỹ thuật số để cập nhật nhanh chóng.

✨ Phù hợp cho: Phụ huynh dạy con tại nhà và học sinh tốt nghiệp từ chương trình dạy con tại nhà đang chuẩn bị bảng điểm cho học bổng, chuyển trường và xét tuyển đại học.

10. Mẫu bảng điểm trung học phổ thông của Flanders Family

Qua Gia đình Flanders

Khi bạn muốn một bảng điểm học tại nhà trông "chính thức" mà không phức tạp, sự đơn giản là lựa chọn tốt nhất.

Mẫu bảng điểm trung học phổ thông của Flanders Family giúp mọi thứ trở nên quen thuộc và gọn gàng. Bạn có thể thêm tên trường học tại nhà và thông tin học sinh, sau đó tạo danh sách các môn học trung học theo năm học kèm theo số tín dụng đã đăng ký và đạt được, điểm chữ, và không gian để tính điểm trung bình tích lũy (GPA).

Thang điểm được hiển thị rõ ràng trên trang, và các trường thông tin chữ ký/ngày tháng giúp dễ dàng hoàn tất khi ai đó yêu cầu bản sao chính thức. Nếu cần thông tin chi tiết cho một môn học đặc biệt, hãy bao gồm mô tả ngắn gọn về môn học trên một trang phụ và tạo tệp đính kèm nó vào bảng điểm đã hoàn thành.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Trình bày mẫu bảng điểm theo phong cách truyền thống của trường học, và các gia đình học tại nhà có thể điền vào nhanh chóng.

Ghi chép tên môn học, tín dụng, điểm chữ và điểm trung bình (GPA) trong một bảng lưới sạch sẽ, dễ đọc.

Giữ thang điểm trên trang để người đọc hiểu cách điểm số được chuyển đổi.

Thêm dòng chữ ký và ngày tháng để hoàn tất bảng điểm chính thức khi cần thiết.

In một tệp PDF hoàn chỉnh và giữ một bản sao có thể chỉnh sửa để cập nhật giữa năm.

✨ Phù hợp cho: Các bậc phụ huynh dạy con tại nhà muốn có một bảng điểm đơn giản, thân thiện với các trường đại học, có thể in và nộp một cách tự tin.

Quản lý tín dụng với ClickUp

Nếu bảng điểm trung học là câu chuyện chính thức, ClickUp là trình chỉnh sửa im lặng giúp duy trì sự chính xác của nội dung.

Các môn học được sắp xếp, tín dụng được tính toán và thang điểm không thay đổi giữa chừng. Bạn có một nơi gọn gàng để xây dựng bảng điểm của học sinh mà không cần tìm kiếm các tệp tin.

Dù bạn đang hoàn thiện bảng điểm trung học phổ thông cho học sinh học tại nhà hay xuất file PDF gọn gàng cho bảng điểm chính thức, việc kết hợp mẫu phù hợp với ClickUp sẽ giúp bạn tránh được những bất ngờ không mong muốn.

Bạn có thể thêm mô tả ngắn gọn cho các môn học khi tiêu đề cần bối cảnh, ghi chú bên cạnh bảng điểm của học sinh và không cần phải hỏi xem số liệu của kỳ học trước đã đi đâu.

Đơn giản, gọn gàng, đã xong. ✨️

Sẵn sàng để biến câu hỏi “Tôi đã lưu nó ở đâu?” thành dĩ vãng. Đăng ký ClickUp và bắt đầu tạo bảng điểm của bạn.