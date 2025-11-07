20 mẫu theo dõi thói quen miễn phí trên Notion để xây dựng thói quen tốt hơn

“Thói quen cũ khó bỏ.” Đó là điều chúng ta luôn được nghe.

Nhưng việc xây dựng thói quen tích cực vào thói quen hàng ngày của bạn không khó khăn như người ta thường nghĩ. Tất cả những gì bạn cần là một cấu trúc rõ ràng.

Và cấu trúc đó bắt đầu từ một mẫu đang theo dõi thói quen đơn giản. Loại mẫu này giúp bạn hình dung tiến độ, đang theo dõi các hành động hàng ngày và duy trì động lực bằng cách kỷ niệm những thành công nhỏ.

Các mẫu đang theo dõi thói quen của Notion cung cấp chính xác điều đó. Với không gian riêng dành cho thói quen hàng ngày của bạn, các mẫu này biến không gian Notion của bạn thành một hệ thống trung tâm giúp bạn phản ánh, lập kế hoạch và phát triển.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp các mẫu đang theo dõi thói quen tốt nhất trên Notion để giúp bạn bắt đầu đang theo dõi thói quen của mình một cách dễ dàng và nhất quán.

Các mẫu theo dõi thói quen hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là tóm tắt nhanh cho bạn:

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu theo dõi thói quen Notion tốt?

Một mẫu theo dõi thói quen Notion tốt thực sự khuyến khích bạn duy trì thói quen.

Mỗi ngày, bạn mở một trang mới, đánh dấu các thói quen hàng ngày của mình, nhìn lướt qua thanh tiến độ phản ánh sự nhất quán của bạn một cách nhẹ nhàng và ghi lại một vài suy nghĩ trong phần phản ánh.

Các mẫu theo dõi thói quen tốt nhất trên Notion mang lại trải nghiệm trực quan, hỗ trợ theo dõi không giới hạn số lượng thói quen và thích ứng với nhu cầu của bạn thông qua các tính năng sau:

✅ Tùy chỉnh công cụ theo dõi thói quen của bạn để phù hợp với thói quen, mục tiêu và sở thích cá nhân của bạn.

✅ Hiển thị tiến độ của bạn thông qua biểu đồ, thanh hoặc bộ đếm chuỗi để duy trì động lực.

✅ Thêm nhắc nhở tích hợp sẵn để giúp bạn bắt đầu đang theo dõi và duy trì sự nhất quán.

✅ Bao gồm không gian để ghi chép suy ngẫm, hỗ trợ sự phát triển cá nhân và đánh giá thói quen.

✅ Kết hợp việc đang theo dõi thói quen với mục tiêu, ghi chú và công việc để luôn tổ chức một cách hoàn hảo.

20 mẫu theo dõi thói quen Notion

Chúng tôi đã tổng hợp 20 mẫu Notion tốt nhất có thể giúp bạn đang theo dõi thói quen một cách có ý nghĩa và xây dựng những thói quen lâu dài giúp bạn đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu từng mẫu một.

1. Theo dõi sức khỏe và thói quen

qua Notion

Bạn có đang cố nhớ xem mình đã uống thuốc vào sáng nay chưa? Hay liệu loại thực phẩm bổ sung mới đó có thực sự mang lại hiệu quả?

Thói quen lành mạnh bắt đầu từ việc chăm sóc bản thân và tập trung vào việc cải thiện bản thân. Mẫu theo dõi thói quen Notion này là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai đang quản lý các điều kiện mãn tính, sức khỏe tinh thần hoặc đơn giản là đang nỗ lực xây dựng thói quen hàng ngày tốt hơn trong công việc.

Nó cho phép bạn ghi chép thuốc men, theo dõi triệu chứng theo thời gian và kết nối tất cả với hệ thống đang theo dõi thói quen của bạn, giúp bạn nhận ra các mẫu, điều chỉnh thói quen và đưa ra quyết định dựa trên thông tin.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Ghi chép thuốc, triệu chứng và thói quen trong một nơi duy nhất để dễ dàng nhận ra các mẫu và yếu tố kích hoạt.

Theo dõi chuỗi ngày liên tục và thanh tiến độ để sự nhất quán và những trở ngại được hiển thị rõ ràng ngay lập tức.

Thêm ghi chú bên cạnh các mục nhập để các điều chỉnh được hướng dẫn bởi bối cảnh thực tế.

✨ Phù hợp cho: Những người đang quản lý các điều kiện sức khỏe lâu dài, lịch trình dùng thuốc hoặc các thói quen chăm sóc sức khỏe.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng Notion cho quản lý dự án

2. Công cụ theo dõi thói quen

qua Notion

Đôi khi, những thói quen đơn giản như uống đủ nước hoặc dành thời gian cho một buổi tập luyện ngắn có thể trở nên áp lực với lịch trình bận rộn.

Mẫu đang theo dõi thói quen động này giúp việc đang theo dõi thói quen hàng ngày trở nên dễ dàng, nhờ tính năng thiết lập chỉ với một cú nhấp chuột sử dụng khối nút của Notion. Nó rất phù hợp để xây dựng động lực cho các thói quen đơn giản và theo dõi tiến độ một cách nhanh chóng, mà không làm phức tạp hóa mọi thứ.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tạo các buổi kiểm tra hàng ngày chỉ với một nút, giúp việc đang theo dõi trở nên nhẹ nhàng và không gây áp lực.

Xem lịch đơn giản và chế độ xem chuỗi để động lực luôn được đặt lên hàng đầu.

Tùy chỉnh danh sách thói quen và tần suất để thiết lập của bạn phù hợp với cuộc sống thực tế.

✨ Phù hợp cho: Người mới bắt đầu xây dựng các thói quen hàng ngày cơ bản như uống nước, tập thể dục hoặc thiền định.

👀 Thực tế thú vị: Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Duke, thói quen chiếm khoảng 40% hành vi hàng ngày của chúng ta. Điều đó có nghĩa là gần một nửa việc cần làm diễn ra một cách tự động!

3. Công cụ theo dõi thói quen có yếu tố trò chơi

qua Notion

Nếu các ô đánh dấu cảm thấy quá nhàm chán, đây chính là lựa chọn dành cho bạn. Mẫu Gamified Habit Tracker biến quy trình đang theo dõi thói quen của bạn thành một trò chơi, với hệ thống EXP thưởng cho mỗi thói quen bạn hoàn thành.

Dù bạn đang cố gắng duy trì sự nhất quán với một công cụ theo dõi thói quen hàng ngày hay chỉ muốn một cách thú vị hơn để xây dựng thói quen tốt hơn, mẫu này giúp bạn duy trì động lực thông qua các điểm tiến độ thay vì áp lực. Rất phù hợp cho những ai phát triển tốt nhờ những thành công nhỏ và các phần thưởng trực quan!

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Kiếm XP và nâng cấp cấp độ cho mỗi lần hoàn thành, biến thói quen thành trò chơi thú vị và có phần thưởng.

Mở khóa mục tiêu và huy hiệu để những thành công nhỏ giúp duy trì động lực.

Xem chế độ xem bảng xếp hạng hoặc thống kê cá nhân để việc theo dõi tiến độ trở nên thú vị.

✨ Phù hợp cho: Game thủ, sinh viên hoặc bất kỳ ai cần một cách thú vị, không áp lực để đang theo dõi thói quen.

4. Quản lý công việc hàng ngày

qua Notion

Giả sử ngày của bạn bao gồm tập thể dục buổi sáng, hai cuộc họp với khách hàng, viết báo cáo và nhớ gọi điện cho bố mẹ—mẫu Quản lý Công việc Hàng ngày sẽ giúp bạn thực sự sắp xếp được tất cả những việc đó.

Được thiết kế dành cho những người có thói quen hàng ngày trùng lặp với các hạn chót và trách nhiệm thực tế, nó kết hợp kế hoạch công việc với đang theo dõi thói quen trong một bố cục sạch sẽ, trực quan.

Bạn có thể chế độ xem tuần, quản lý ưu tiên và liên kết các công việc với các thói quen lặp lại.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tạo kế hoạch cho công việc và thói quen cùng nhau để ngày của bạn cân bằng giữa những việc cần làm và thói quen hàng ngày.

Ưu tiên theo mức độ khẩn cấp/nỗ lực để năng lượng phù hợp với khối lượng công việc.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Lịch, Bảng và Xem dạng danh sách để quá trình thực hiện luôn rõ ràng.

✨ Phù hợp cho: Những người quản lý cả thói quen có cấu trúc và những ngày bận rộn với nhiều công việc, như nhân viên làm việc từ xa hoặc sinh viên đa nhiệm.

📮 ClickUp Insight: Sức khỏe và thể dục đứng đầu danh sách mục tiêu cá nhân, nhưng 38% người thừa nhận họ không đang theo dõi tiến độ một cách nhất quán. Đó chính là khoảng cách giữa ý định và hành động – và đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng. Với các mẫu theo dõi thói quen và công việc lặp lại, bạn có thể xây dựng thói quen, ghi chép các buổi tập luyện và cuối cùng duy trì chuỗi thiền định của mình. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp báo cáo năng suất cao gấp đôi — vì việc duy trì tiến độ bắt đầu từ việc thực sự nhìn thấy tiến trình.

5. Mẫu theo dõi sách đọc tối ưu

qua Notion

Bạn còn nhớ khi đọc xong một cuốn sách không còn cảm thấy như một thành tựu? Mẫu theo dõi đọc sách Ultimate Reading Book Tracker giúp bạn duy trì động lực. Giữa công việc, màn hình và vô số tab mở, ngay cả việc hoàn thành một chương sách cũng có thể cảm thấy như một chiến thắng. Mẫu này mang việc đọc sách trở lại cuộc sống của bạn với mức độ cấu trúc vừa đủ.

Theo dõi tiến độ, ghi lại số trang đã đọc và đánh dấu sách đã hoàn thành với nút "Hoàn thành" đầy thỏa mãn. Ngoài ra, mỗi mục nhập đều có không gian riêng dành cho ghi chú và suy ngẫm.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi trang, trạng thái và ngày hoàn thành để duy trì nhịp độ đọc sách một cách đều đặn.

Lưu trữ trích dẫn và ghi chú theo từng cuốn sách để những ý tưởng không bị lãng quên.

Lọc theo thể loại hoặc mức độ ưu tiên để lựa chọn nội dung tiếp theo một cách tự động.

✨ Phù hợp cho: Những người yêu sách, sinh viên hoặc bất kỳ ai đang xây dựng thói quen đọc sách hàng ngày với cấu trúc và sự hiểu biết sâu sắc.

6. Kế hoạch hàng tuần tối giản + đang theo dõi (Không áp lực)

qua Notion

Nếu bạn từng mở một công cụ đang theo dõi thói quen mới trong Notion và đã đóng nó sau năm phút vì cảm thấy quá phức tạp, mẫu Minimal Weekly Plan + Track chính là dành cho bạn.

Nó loại bỏ những chi tiết thừa và tập trung vào những điều quan trọng: một bố cục gọn gàng cho mục tiêu hàng tuần của bạn, một danh sách công việc hàng ngày ngắn gọn và một công cụ theo dõi thói quen đơn giản, miễn phí để xây dựng sự nhất quán. Mọi thứ diễn ra trong luồng—từ việc chuyển tiếp các công việc chưa hoàn thành đến việc kiểm tra tiến độ—mà không làm quá tải màn hình (hay bộ não) của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Đặt mục tiêu hàng tuần và danh sách công việc hàng ngày để kế hoạch luôn đơn giản và linh hoạt.

Tự động chuyển các mục chưa hoàn thành để không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Giữ cho bảng điều khiển luôn gọn gàng để bạn có thể mở nó hàng ngày mà không cảm thấy lo lắng.

✨ Phù hợp cho: Người dùng Notion muốn có cấu trúc mà không gây áp lực, đặc biệt là những người mới bắt đầu kế hoạch hoặc đang theo dõi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu buổi sáng của bạn cảm thấy vội vã hoặc không hiệu quả, bài viết "Cách Tạo Danh Sách Kiểm Tra Thói Quen Buổi Sáng Cho Người Lớn" sẽ hướng dẫn bạn một hệ thống đơn giản để bắt đầu mỗi ngày với sự rõ ràng, bình tĩnh và mục đích.

7. Theo dõi mục tiêu và thói quen

qua Notion

Nếu bạn từng đặt ra những mục tiêu lớn nhưng sau đó lại bị cuốn vào sự hỗn loạn của cuộc sống hàng ngày, mẫu theo dõi mục tiêu và thói quen sẽ giúp bạn tập trung trở lại. Nó chia nhỏ các mục tiêu của bạn thành các dòng thời gian (từ 12 tuần đến 5 năm), thêm cấu trúc với các bước hành động cụ thể và kết nối tất cả lại với nhau thông qua công cụ theo dõi thói quen hàng ngày để xây dựng sự nhất quán theo thời gian.

Bạn thậm chí có thể phân loại theo các lĩnh vực cuộc sống như sự nghiệp hoặc phát triển cá nhân, và thậm chí tạo ra một bản đồ tầm nhìn để giữ cho mục tiêu của bạn luôn hiển thị.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Phân chia các mục tiêu dài hạn thành các bước và thói quen hàng ngày để kết quả được tích lũy theo thời gian.

Gắn thẻ các lĩnh vực cuộc sống và khung thời gian để ưu tiên được cân bằng.

Xem lại tiến độ thông qua dòng thời gian và phản ánh để việc điều chỉnh hướng đi trở nên dễ dàng.

✨ Phù hợp cho: Những người đang cân bằng giữa mục tiêu dài hạn và thói quen hàng ngày, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển cá nhân hoặc kế hoạch sự nghiệp.

Sử dụng các ứng dụng đang theo dõi mục tiêu này để duy trì tiến độ. 👇🏼

8. Mẫu theo dõi thói quen tốt nhất (Streak)

qua Notion

Bạn đang cố gắng duy trì thói quen hàng ngày nhưng cần hơn một ô đánh dấu để duy trì sự hứng thú?

Mẫu theo dõi thói quen tốt nhất của Notion mang đến động lực với lưới đóng góp phong cách GitHub, biến tiến độ của bạn thành bản đồ nhiệt trực quan.

Dù bạn đang theo dõi các buổi tập luyện, ghi chép nhật ký hay thiền định, bạn sẽ nhận được các số liệu chi tiết và bộ đếm chuỗi ngày liên tục, giúp việc duy trì thói quen trở nên thú vị và có ý nghĩa. Ngoài ra, giao diện còn trông tuyệt vời trong Chế độ Tối.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sử dụng lưới bản đồ nhiệt để các mẫu nhất quán nổi bật ngay lập tức.

Chuỗi ngày liên tục và thống kê cho từng thói quen đang được theo dõi để thành công có thể đo lường được.

Chuyển đổi giữa bố cục tối và bố cục sạch để công cụ theo dõi khuyến khích việc sử dụng hàng ngày.

✨ Phù hợp cho: Người học bằng hình ảnh, những người yêu thích năng suất, hoặc bất kỳ ai tìm thấy động lực từ chuỗi ngày liên tục và biểu đồ nhiệt.

📖 Xem thêm: Ứng dụng theo dõi thói quen tốt nhất

9. Theo dõi tài chính

qua Notion

Bạn có kiểm tra số dư tài khoản bao nhiêu lần và tự hỏi, “Tiền của tôi đã đi đâu hết rồi?”

Bạn không phải là người duy nhất, đó là lý do tại sao mẫu theo dõi tài chính (Money Tracker template) cung cấp một hệ thống gọn gàng, trực quan để ghi chép chi tiêu, thu nhập và hoàn tiền trên nhiều tài khoản khác nhau.

Với biểu đồ chi tiêu động và chế độ xem dạng danh sách phân loại, việc đang theo dõi thói quen tài chính trở nên tự nhiên như một phần của thói quen hàng ngày của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Ghi chép thu nhập/chi tiêu theo từng danh mục để thói quen chi tiêu trở nên minh bạch.

Hiển thị xu hướng hàng tháng để phát hiện sớm các trường hợp vượt quá giới hạn.

Chế độ xem tài khoản và giao dịch trong một trung tâm duy nhất để việc đối chiếu trở nên đơn giản.

✨ Phù hợp cho: Học sinh, freelancer hoặc bất kỳ ai đang xây dựng thói quen quản lý tài chính thông minh với thiết lập tối giản.

10. Công cụ theo dõi đơn xin việc

qua Notion

Việc lục lọi qua email và bảng tính để nhớ lại thời gian, địa điểm và vai trò công việc bạn đã ứng tuyển có thể rất mệt mỏi.

Mẫu theo dõi đơn xin việc giúp tập trung tất cả nỗ lực tìm kiếm việc làm của bạn vào một nơi duy nhất — theo dõi đơn xin việc, các bước theo dõi và chuẩn bị phỏng vấn một cách rõ ràng. Sử dụng chế độ xem bảng, lịch hoặc bảng để hình dung tiến độ, theo dõi các hạn chót và dành sự tập trung xứng đáng cho từng đơn xin việc.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi vai trò, giai đoạn và hạn chót để đảm bảo các công việc theo dõi không bị bỏ sót.

Lưu trữ CV, ghi chú và danh sách kiểm tra chuẩn bị theo từng công ty để các cuộc phỏng vấn diễn ra một cách thoải mái.

Xem dòng công việc theo bảng/lịch để động lực luôn được hiển thị.

✨ Phù hợp cho: Ứng viên đang ứng tuyển vào nhiều vai trò, ngành nghề và dòng thời gian khác nhau.

👀 Thực tế thú vị: Não bộ của bạn không hoàn toàn "xóa bỏ" những thói quen cũ. Chúng có thể tái xuất hiện dưới áp lực trừ khi được thay thế bằng những thói quen mạnh mẽ hơn.

11. Bảng điều khiển mùa hè 2025

qua Notion

Kỳ nghỉ hè nghe có vẻ thư giãn… cho đến khi bạn nhận ra rằng thật dễ dàng để để những tuần trôi qua mà không có tiến độ thực sự.

Mẫu bảng điều khiển mùa hè 2025 giúp bạn tổ chức mùa hè của mình theo các lĩnh vực chính: theo dõi sách bạn đang đọc, ghi chú những ý tưởng từ video, chuẩn bị cho công việc mùa hè và chia nhỏ mục tiêu cá nhân thành các bước hàng ngày.

Với trình theo dõi thói quen tích hợp, các công việc hàng ngày và lịch trực quan, nó kết hợp giữa việc phản ánh và năng suất mà không gây áp lực.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Lập kế hoạch cho mục tiêu, học tập và ca công việc để kỳ nghỉ có cấu trúc.

Theo dõi thói quen và công việc hàng ngày để mỗi ngày không trôi qua một cách vô nghĩa.

Ghi lại những điểm nổi bật và bài học để tiến độ trở nên cụ thể và dễ nhận thấy.

✨ Phù hợp cho: Học sinh và những người tự học muốn duy trì sự tập trung và tổ chức trong kỳ nghỉ hè.

📖 Xem thêm: Các ứng dụng đang theo dõi mục tiêu tốt nhất

12. 75 Hard Challenge Tracker

qua Notion

Bắt đầu 75 Hard là một chuyện. Duy trì nó trong 75 ngày liên tục là lúc đa số mọi người bỏ cuộc.

Mẫu theo dõi thách thức 75 Hard được thiết kế để giúp bạn duy trì trách nhiệm từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 75, với danh sách kiểm tra tích hợp, biểu đồ tiến độ và các nút giúp đơn giản hóa việc ghi chép thói quen của bạn.

Theo dõi các buổi tập luyện, lượng nước uống, đọc sách, bữa ăn và ảnh hàng ngày, tất cả trong một bố cục có cấu trúc phản ánh những yêu cầu nghiêm ngặt của thách thức.

Hãy nhớ: Khi động lực suy giảm, cấu trúc sẽ giúp bạn tiếp tục.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Áp dụng 75 quy tắc với các ô đánh dấu hàng ngày để việc tuân thủ trở nên rõ ràng.

Xem các bộ đếm chuỗi và biểu đồ trực quan để duy trì động lực ngay cả trong những ngày khó khăn.

Sử dụng các nút ghi nhanh để việc đang theo dõi chỉ mất vài giây, không cần đến ý chí.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai đã commit Thử thách 75 Hard và đang tìm kiếm một cách rõ ràng, đáng tin cậy để theo dõi mọi quy tắc, mỗi ngày.

13. Công cụ theo dõi thói quen buổi sáng và buổi tối

qua Notion

Nếu ngày của bạn bắt đầu trong vội vã và kết thúc với những việc cần làm bị quên, mẫu Morning + Evening Routine Tracker sẽ giúp mang lại cấu trúc cho cả hai đầu của thói quen hàng ngày của bạn.

Sử dụng nó để tạo bản đồ cho các thói quen hàng ngày như tập luyện, ghi chép nhật ký hoặc đọc sách, với các phần riêng biệt cho luồng buổi sáng và luồng buổi tối. Thanh tiến độ tích hợp giúp bạn duy trì sự nhất quán và phản ánh về những thành công hàng tuần, giúp dễ dàng duy trì nhịp độ bình tĩnh và năng suất mỗi ngày.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tách biệt các luồng sáng/chiều để các thói quen đầu và cuối ngày luôn được thực hiện có chủ đích.

Thêm các gợi ý và suy ngẫm để thói quen ngày càng được cải thiện theo thời gian.

Đang theo dõi tỷ lệ hoàn thành hàng tuần để cân bằng trở thành thói quen.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn xây dựng thói quen cân bằng, giúp tập trung tốt hơn, tăng cường năng lượng và có thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu mọi công việc đều cảm thấy cấp bách, không có gì được hoàn thành đúng cách. Hướng dẫn "Cách ưu tiên công việc tại công việc " sẽ giúp bạn xác định những gì thực sự quan trọng để giảm bớt hỗn loạn và tránh trở thành nút thắt cổ chai của nhóm.

14. Bảng điều khiển – Lịch trình cá nhân

qua Notion

Nếu bạn từng bắt đầu ngày mới mà không biết nên tập trung vào điều gì, mẫu bảng điều khiển – Personal Planner chính là nút reset của bạn. Được thiết kế như một trung tâm điều khiển cá nhân, mẫu này kết hợp kế hoạch hàng ngày và hàng tuần, đang theo dõi thói quen và nhật ký sức khỏe, giúp bạn điều chỉnh các công việc sao cho phù hợp với cảm xúc thực tế của mình.

Bạn sẽ ngừng nghi ngờ danh sách việc cần làm của mình và bắt đầu xây dựng một thói quen hỗ trợ cả mục tiêu và năng lượng của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Kết hợp sổ tay, thói quen và ghi chú sức khỏe để các quyết định phù hợp với năng lượng của bạn.

Đồng bộ hóa các công việc hàng ngày với mục tiêu hàng tuần để nỗ lực được tích lũy.

Xem xét xu hướng tâm trạng và tập trung để lịch trình phù hợp với thực tế.

✨ Phù hợp cho: Những người lập kế hoạch cảm thấy quá tải, muốn có cấu trúc mà không phải hy sinh sự tỉnh thức hay linh hoạt.

Dưới đây là video ngắn giới thiệu cách ClickUp giúp bạn ưu tiên các công việc với các tính năng tích hợp sẵn:

15. Mẫu theo dõi hàng tháng thẩm mỹ

qua Notion

Thỉnh thoảng, phần khó khăn nhất trong việc xây dựng thói quen tốt hơn chính là việc duy trì sự hiện diện. Đó là lúc thiết kế phát huy tác dụng.

Mẫu theo dõi thói quen thẩm mỹ biến kế hoạch hàng tháng của bạn thành một không gian mà bạn thực sự muốn mở ra, sắp xếp gọn gàng và tạo cảm giác tối giản, thư giãn khi nhìn vào. Với các chế độ xem có cấu trúc cho thói quen hàng ngày, ưu tiên hàng tuần và mục tiêu hàng tháng, nó kết hợp sự bình yên với hàm.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sử dụng bố cục sạch sẽ, thư giãn để bạn cảm thấy hứng thú kiểm tra hàng ngày.

Lập kế hoạch cho các chế độ xem theo tháng, tuần và ngày để mục tiêu luôn được theo dõi.

Đang theo dõi các chấm thói quen và thanh tiến độ để động lực trở nên hiển thị.

✨ Phù hợp cho: Những người suy nghĩ bằng hình ảnh, những người yêu thích ghi chép nhật ký, hoặc bất kỳ ai tìm thấy động lực từ những không gian kỹ thuật số sạch sẽ và đẹp mắt.

📖 Xem thêm: Mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân miễn phí

16. Trình theo dõi học bổng

qua Notion

Giữa việc lựa chọn trường đại học, viết bản nháp bài luận và hạn chót nộp đơn học bổng, thật dễ dàng để mất tập trung và bỏ lỡ cơ hội.

Mẫu đang theo dõi học bổng cung cấp cho bạn một không gian tổ chức duy nhất để quản lý mọi thứ: lập danh sách các trường đại học, xây dựng kế hoạch nộp đơn và theo dõi các nhiệm vụ và trạng thái của từng học bổng. Thay vì sử dụng các bảng tính rời rạc và phải vội vàng vào phút chót, bạn sẽ có một hệ thống rõ ràng để tiến hành mọi việc một cách tự tin.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tập trung các hạn chót, yêu cầu và trạng thái để đảm bảo các bài nộp/gửi đang theo dõi đúng tiến độ.

Gắn các tệp đính kèm (bao gồm bài luận và ghi chú) cho từng học bổng để việc tái sử dụng trở nên dễ dàng.

Sắp xếp theo mức độ phù hợp, số lượng hoặc ngày đáo hạn để nỗ lực được tập trung vào những điều quan trọng.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên đang nộp đơn vào các trường đại học cần một cách đáng tin cậy để quản lý học bổng và các công việc liên quan đến đơn đăng ký.

17. Phiên bản Gamify của Mục tiêu và Nhiệm vụ Cuộc sống

qua Notion

Bạn có thể chơi game hàng giờ liền, nhưng hoàn thành danh sách công việc? Không thú vị như vậy.

Mẫu "The Gamify Version of Life Goals and Tasks" biến các mục tiêu cuộc sống và công việc hàng ngày của bạn thành một hệ thống giống như trò chơi, khen thưởng sự nhất quán và cập nhật kịp thời. Dù bạn đang hướng tới các kế hoạch dài hạn trong công việc hay cố gắng xây dựng thói quen tích cực, thiết lập vui nhộn này giúp bạn duy trì động lực và sự tham gia thông qua điểm số.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Chuyển đổi mục tiêu và thói quen thành điểm số để tiến độ trở nên thú vị như một trò chơi.

Cài đặt các cấp độ/phần thưởng để sự nhất quán mang lại kết quả hiển thị.

Xem lại bảng điểm và lịch sử để động lực được nhân lên.

✨ Phù hợp cho: Game thủ, người sáng tạo hoặc bất kỳ ai muốn biến việc tăng năng suất thành một trải nghiệm thú vị hơn là một nhiệm vụ nhàm chán.

👀 Thông tin thú vị: Thói quen xấu có thể lây lan. Bạn có khả năng cao sẽ học theo hành vi của ai đó chỉ bằng cách tiếp xúc với họ thường xuyên.

18. Mẫu theo dõi thói quen đơn giản nhất

qua Notion

Hầu hết các mẫu theo dõi thói quen yêu cầu bạn đang theo dõi mọi thứ.

Mẫu theo dõi thói quen SIMPLEST giúp bạn thực sự làm việc cần làm. Nếu bạn từng mất nhiều thời gian để cài đặt hệ thống hơn là duy trì nó, mẫu theo dõi thói quen đơn giản này sẽ giúp bạn loại bỏ những rắc rối không cần thiết.

Với lịch tự động cập nhật, danh sách kiểm tra hàng ngày và các chỉ báo tiến độ tùy chọn, nó được thiết kế để duy trì sự nhất quán mà không gặp trở ngại.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sử dụng danh sách kiểm tra tối giản và lịch để giảm thiểu rào cản.

Tự động tạo trang hàng ngày, giúp quá trình thiết lập không làm chậm tiến độ của bạn.

Theo dõi các chỉ số tùy chọn để dữ liệu luôn hữu ích, không quá phức tạp.

✨ Phù hợp cho: Những người theo chủ nghĩa tối giản, những người xây dựng thói quen và bất kỳ ai cảm thấy mệt mỏi với các hệ thống đang theo dõi quá phức tạp.

📖 Xem thêm: Các ứng dụng lịch trình kỹ thuật số miễn phí tốt nhất

19. Biểu đồ theo dõi thói quen trực quan

qua Notion

Nếu bạn là người cần thấy tiến độ của mình để duy trì động lực, mẫu Visual Habit Tracker Graphics được thiết kế dành riêng cho bạn.

Nó tạo ra các trang hàng ngày chỉ với một cú nhấp chuột để đánh dấu các thói quen đã hoàn thành và tự động cập nhật tiến độ hàng tuần và biểu đồ hàng năm, giúp bạn nhận ra các mẫu và duy trì hướng đi đúng đắn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tự động tạo biểu đồ và tóm tắt hàng tuần để xu hướng nổi bật.

Trang hàng ngày chỉ với một cú nhấp chuột, giúp việc ghi chép trở nên tức thì.

So sánh theo tuần và tháng để những cải thiện trở nên rõ ràng.

✨ Phù hợp cho: Những người học bằng hình ảnh và những ai mong muốn có cái nhìn tổng quan trực quan về thói quen hàng ngày của mình.

20. Hệ thống thưởng cho thói quen

qua Notion

Đôi khi, việc xây dựng thói quen tốt hơn cần có lý do.

Mẫu Hệ thống Thưởng Thói quen cho phép bạn thiết lập phần thưởng tùy chỉnh cho việc hoàn thành thói quen, biến sự nhất quán thành động lực mà bạn mong đợi.

Bạn có thể xác định thói quen của mình, gán các phần thưởng có ý nghĩa và bắt đầu đánh dấu hoàn thành. Đây là cách tuyệt vời để biến những thành công nhỏ thành động lực thực sự bền vững.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Kết nối thói quen với những phần thưởng có ý nghĩa để các phần thưởng luôn mang tính cá nhân.

Theo dõi các hành động đã hoàn thành so với mục tiêu để nhận được phần thưởng.

Xem các thước đo tiến độ đến phần thưởng để cột mốc tiếp theo cảm thấy gần hơn.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai thích được khích lệ và muốn biến thói quen hàng ngày thành trò chơi với các phần thưởng tích hợp sẵn.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Microsoft Excel

Giới hạn của Notion

Các mẫu Notion giúp đơn giản hóa quá trình thiết lập, nhưng chúng thường gây ra trở ngại ngay khi hệ thống của bạn cần điều chỉnh.

Các mẫu thường không tính đến cách đang theo dõi thói quen giao thoa với phần còn lại của cuộc sống bạn, như sự thay đổi ưu tiên, thay đổi thói quen hoặc trách nhiệm đa vai trò.

Nhiều mẫu ép bạn vào các danh mục cố định (ví dụ: sức khỏe, năng suất) không phản ánh cách thói quen của bạn thực sự giao thoa hoặc phát triển.

Các công cụ theo dõi trực quan như thanh tiến độ và bộ đếm chuỗi dễ bị gián đoạn khi bạn thêm hoặc bớt thói quen giữa tháng.

Việc lặp lại các thói quen hàng ngày trong một dòng thời gian dài có thể dẫn đến cơ sở dữ liệu phình to và hiệu suất chậm, đặc biệt là trên thiết bị di động.

Hầu hết các mẫu không hỗ trợ đang theo dõi thói quen trên nhiều bối cảnh khác nhau (ví dụ: cá nhân, mục tiêu tập luyện, học tập) một cách thống nhất, khiến hệ thống của bạn trở nên phân mảnh theo thời gian.

Mẫu Notion thay thế

Khác với Notion, ClickUp cung cấp một cấu trúc linh hoạt có thể điều chỉnh theo quy trình làm việc của bạn. Dưới đây là một số lựa chọn mẫu thay thế cho Notion từ ClickUp để bạn dễ dàng sử dụng:

1. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Theo dõi khối lượng công việc so với mục tiêu hàng ngày và hiển thị các thói quen đã hoàn thành bằng mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp.

Giả sử bạn đang cố gắng uống nhiều nước hơn, ghi chép hàng ngày và giới hạn thời gian sử dụng màn hình, nhưng mẫu theo dõi thói quen Notion hiện tại của bạn bị gián đoạn ngay khi bạn bỏ lỡ một ngày hoặc thay đổi thói quen.

Mẫu theo dõi thói quen cá nhân của ClickUp giải quyết vấn đề này với các công việc lặp lại, nhắc nhở tự động hóa và đang theo dõi thời gian thực điều chỉnh theo tiến trình của bạn. Bạn không cần phải xây dựng lại hệ thống mỗi khi thói quen của mình thay đổi.

Với các cập nhật tiến độ trực quan, mục tiêu hàng ngày và khả năng đang theo dõi linh hoạt trên cả không gian cá nhân và làm việc, mẫu này giúp bạn duy trì sự nhất quán mà không cần nỗ lực thủ công.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sử dụng các công việc lặp lại và nhắc nhở để thói quen của bạn vẫn duy trì ngay cả khi lịch trình thay đổi.

Theo dõi tiến độ và mục tiêu thông qua bảng điều khiển để nhận phản hồi theo thời gian thực.

Chuyển đổi giữa không gian cá nhân và không gian làm việc để thói quen phù hợp với toàn bộ cuộc sống của bạn.

✨ Phù hợp cho: Những người bận rộn muốn đang theo dõi thói quen đang phát triển mà không cần phải điều chỉnh liên tục thiết lập của mình.

2. Mẫu công việc cần làm ClickUp

Thực hiện công việc hàng ngày của bạn một cách suôn sẻ với mẫu ClickUp Work Việc Cần Làm.

Bạn bắt đầu ngày mới với năm công việc khẩn cấp, ba việc cần theo dõi và một cuộc họp mà bạn quên chuẩn bị: có quen không?

Mẫu ClickUp Work To Do giúp bạn chia nhỏ khối lượng công việc quá tải thành các bước có tổ chức và có thể thực hiện được.

Bạn có thể ưu tiên theo mức độ khẩn cấp, đang theo dõi tiến độ bằng bảng Kanban hoặc biểu đồ Gantt, và tổ chức các công việc thành danh sách công việc với các công việc con và hạn chót.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Ưu tiên theo mức độ khẩn cấp và tác động để ngày mới bắt đầu một cách rõ ràng.

Phân chia công việc thành các công việc con và dòng thời gian để đảm bảo tiến độ hoàn thành được dự đoán trước.

Xem danh sách, bảng và biểu đồ Gantt để kế hoạch phù hợp với phong cách của bạn.

✨ Phù hợp cho: Các chuyên gia quản lý khối lượng công việc nhanh chóng cần một hệ thống rõ ràng, linh hoạt để duy trì sự tổ chức và tập trung.

3. Mẫu Danh sách Việc Cần Làm Hàng Ngày của ClickUp

Giữ đà trong suốt ngày mà không bị rối bởi các hệ thống phức tạp với mẫu ClickUp Daily Việc Cần Làm.

Bạn ngồi vào bàn làm việc và không nhớ liệu mình đã liên hệ lại với khách hàng, gửi báo cáo sáng hay thậm chí đã ăn sáng chưa. Mẫu ClickUp Daily Things To Do giúp bạn lập kế hoạch cho ngày của mình theo từng giờ.

Bạn có thể sử dụng Trường Tùy chỉnh để phân tách công việc và nhiệm vụ cá nhân, thêm danh sách kiểm tra cho các thói quen lặp lại và đánh dấu những gì đã hoàn thành để giữ cho thói quen hàng ngày và trách nhiệm của bạn luôn đồng bộ.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Phân chia khối thời gian trong ngày bằng danh sách công việc để động lực được duy trì từng giờ.

Tách biệt công việc/cá nhân bằng các Trường Tùy chỉnh để duy trì sự tập trung rõ ràng.

Đặt lại hàng ngày với quy tắc chuyển tiếp để không có gì bị bỏ sót.

✨ Phù hợp cho: Các chuyên gia cần cân bằng giữa các cuộc họp, công việc quản trị viên và công việc cá nhân, đồng thời cần một quy trình hàng ngày có cấu trúc để reset lại bản thân.

👀 Thông tin thú vị: Các nhà nghiên cứu tại MIT phát hiện ra rằng não bộ biểu mẫu thói quen thông qua vòng lặp "dấu hiệu - thói quen - phần thưởng" khi nghiên cứu chuột di chuyển trong mê cung để nhận phần thưởng thức ăn. Phát hiện này cho thấy rằng một khi thói quen đã được biểu mẫu, não bộ sẽ tiết kiệm năng lượng bằng cách tự động thực hiện thói quen - một phát hiện nay là nền tảng của khoa học về thói quen hiện đại.

4. Mẫu danh sách việc cần làm trên lịch ClickUp

Quản lý việc chuyển đổi giữa công việc sâu và các thành tựu nhanh chóng bằng mẫu Lịch Danh sách Việc cần làm của ClickUp.

Bạn có cuộc gọi với khách hàng lúc 11 giờ, bản đề xuất phải nộp trước 3 giờ, và hàng tá công việc khác đang lởn vởn trong đầu. Vấn đề ở đây là: bạn không biết làm thế nào để sắp xếp tất cả những việc đó vào lịch trình trong ngày của mình.

Mẫu lịch và danh sách việc cần làm ClickUp Calendar cung cấp cho bạn một chế độ xem duy nhất để lên lịch, ưu tiên và lập kế hoạch cho toàn bộ khối lượng công việc theo giờ, ngày hoặc tuần.

Kéo và thả các công việc vào các ô trống, tạo khoảng trống giữa các cuộc họp và đang theo dõi thời gian thực tế để hoàn thành các công việc.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Kéo các công việc vào các khung thời gian trên lịch để kế hoạch trở nên thực tế, không chỉ là hy vọng.

Tạo khoảng trống và ước tính thời lượng để lịch trình phản ánh nỗ lực.

So sánh chế độ xem ngày/tuần để đảm bảo tính trung thực trong việc theo dõi sức chứa.

✨ Phù hợp cho: Những người chuyên nghiệp dựa vào phương pháp chia khối thời gian hoặc muốn mang lại cấu trúc cho lịch trình hỗn loạn.

5. Mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp

Giữ sự trung thực với bản thân trong quá trình đang theo dõi bằng cách sử dụng mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp.

Bạn có những mục tiêu. Có thể là thay đổi nghề nghiệp, cải thiện sức khỏe hoặc nâng cao sự tập trung. Nhưng việc đang theo dõi những gì thực sự đang tiến triển cũng là một phần quan trọng của thách thức.

Mẫu Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân ClickUp giúp bạn có một nơi duy nhất để đặt ra mục tiêu rõ ràng, xác định lý do tại sao chúng quan trọng và chia nhỏ chúng thành các bước hành động cụ thể.

Bạn có thể tổ chức tài nguyên, tạo bản đồ dòng thời gian và sử dụng tính năng đang theo dõi tiến độ để biến sự phát triển có chủ đích thành một phần của thói quen, đảm bảo trải nghiệm miễn phí, không chỉ là một quyết tâm mơ hồ.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định mục tiêu, lý do tại sao chúng quan trọng và các bước cụ thể để sự phát triển trở nên rõ ràng.

Theo dõi các cột mốc và tiến độ để duy trì động lực luôn tươi mới.

Sắp xếp tài nguyên và dòng thời gian để hành động vượt qua ý định.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang theo đuổi sự phát triển lâu dài về sức khỏe, sự nghiệp hoặc tư duy với một kế hoạch có cấu trúc và có thể đo lường được.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Có một vài phút rảnh rỗi bất ngờ? Bài viết "50 Việc Cần Làm Trong Thời Gian Rảnh " sẽ cung cấp cho bạn những ý tưởng nhanh chóng, ít tốn nỗ lực để biến thời gian rảnh rỗi thành tiến độ có ý nghĩa.

6. Mẫu Lịch Trình Cá Nhân Hàng Ngày Cho Trẻ Em của ClickUp

Tạo cấu trúc cho thói quen hàng ngày của con bạn mà không gây áp lực với mẫu Lịch Trình Cá Nhân Hàng Ngày Cho Trẻ Em của ClickUp.

Quản lý việc học, thời gian sử dụng màn hình và thời gian chơi trong một ngày là điều không dễ dàng, đặc biệt khi con bạn liên tục hỏi: “Con cần làm gì tiếp theo?”

Mẫu Lịch Trình Cá Nhân Hàng Ngày Cho Trẻ Em của ClickUp cung cấp một lịch trình trực quan, thân thiện với trẻ em, là bản đồ cho mọi hoạt động từ thời gian đọc sách đến các khoảng nghỉ ngoài trời.

Với các khối thời gian dành cho học tập, công việc nhà, bữa ăn và giải trí, nó giúp trẻ em hiểu rõ lịch trình ngày của mình chỉ trong nháy mắt. Phụ huynh có thể cài đặt các nhắc nhở nhẹ nhàng và theo dõi tiến độ, trong khi trẻ em có thể xây dựng thói quen và thói quen tích cực một cách dễ dàng và độc lập.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xây dựng thói quen thân thiện với trẻ em bằng các khối hình ảnh để mỗi ngày trở nên dễ dự đoán.

Thêm các nhắc nhở nhẹ nhàng và kiểm tra tiến độ để sự độc lập được phát triển.

Cân bằng giữa học tập, công việc nhà và vui chơi để thói quen biểu mẫu một cách tự nhiên.

✨ Phù hợp cho: Bố mẹ, người dạy học tại nhà hoặc người giám hộ hỗ trợ trẻ em duy trì các thói quen hàng ngày có cấu trúc tại nhà.

7. Mẫu công cụ quản lý năng suất cá nhân ClickUp

Ưu tiên theo mức độ cấp bách và theo dõi tiến độ trên các dự án với mẫu ClickUp Personal Năng suất Template.

Đó là sáng Monday, và bạn đang nhìn chằm chằm vào năm công việc chưa hoàn thành từ tuần trước, hai hạn chót dự án mới, và không có kế hoạch cụ thể nào để hoàn thành bất kỳ điều gì trong số đó.

Mẫu ClickUp Năng suất cá nhân giúp bạn sắp xếp sự hỗn loạn bằng cách biến các công việc rời rạc thành một hệ thống có cấu trúc và có thể theo dõi. Bạn có thể chia công việc thành các bước hành động cụ thể, đánh dấu các mục khẩn cấp và hình dung cách mỗi công việc đóng góp vào mục tiêu hàng tuần của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Phân loại các công việc thành ưu tiên hàng tuần để nỗ lực phù hợp với mục tiêu.

Đánh dấu mức độ ưu tiên và người chịu trách nhiệm để các bước tiếp theo trở nên rõ ràng.

Xem lại bảng điều khiển để điều chỉnh trước khi hạn chót trôi qua.

✨ Phù hợp cho: Những người bận rộn cần một hệ thống rõ ràng để quản lý các công việc chồng chéo và công việc chưa hoàn thành trong suốt tuần.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Gặp khó khăn trong việc duy trì thói quen buổi sáng? Bài viết "Cách tối ưu hóa cuộc sống với phương pháp xếp chồng thói quen " sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối các thói quen nhỏ, dễ thực hiện với nhau để chúng thực sự bám rễ, không cần đến ý chí.

8. Mẫu Mục tiêu Thông minh ClickUp

Giữ cho toàn bộ nhóm đồng bộ và có trách nhiệm bằng cách sử dụng mẫu Mục tiêu SMART của ClickUp.

Bạn đã nói về việc ra mắt sản phẩm mới đó trong nhiều tháng… nhưng thiếu dòng thời gian cụ thể hoặc quyền sở hữu rõ ràng, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.

Mẫu SMART Goals của ClickUp giúp bạn biến những mục tiêu mơ hồ thành các cột mốc có cấu trúc và có thể theo dõi. Chia nhỏ mục tiêu thành các công việc cụ thể, đo lường được, khả thi, liên quan và có thời hạn; đặt thời hạn; và theo dõi tiến độ của nhóm trong thời gian thực.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Chuyển đổi mục tiêu lớn thành các cột mốc đo lường được để tiến độ có thể theo dõi.

Giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm và đặt ngày đáo hạn để đảm bảo tính trách nhiệm được duy trì.

Hiển thị trạng thái và tiến độ để việc đánh giá trở nên nhanh chóng và chính xác.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm hoặc chuyên gia độc lập muốn biến các mục tiêu tổng thể thành các kế hoạch tập trung, khả thi với kết quả đo lường được.

Đang theo dõi thói quen chỉ với một cú nhấp chuột (ClickUp)

Thói quen tốt không duy trì được vì chúng ta bắt đầu chúng, mà vì chúng ta đang theo dõi chúng.

Dù mục tiêu của bạn là gì—uống nhiều nước hơn, đọc 10 trang mỗi ngày hay duy trì sự tập trung trong giờ công việc—điều quan trọng là bạn có thể nhìn thấy tiến độ. Khi chúng ta ngừng đang theo dõi, thói quen sẽ dần phai nhạt.

Đây chính là nơi hầu hết các hệ thống thất bại. Một mẫu có sẵn có thể trông gọn gàng, nhưng nếu nó không thể thích ứng khi thói quen của bạn phát triển hoặc ưu tiên của bạn thay đổi, nó cuối cùng sẽ cản trở thành công của bạn.

ClickUp, ngược lại, là nhà cung cấp tính năng đang theo dõi thói quen hoạt động, có hàm ý tương tự như quy trình làm việc của bạn, với tính năng các công việc lặp lại, mục tiêu trực quan và cập nhật tiến độ theo thời gian thực.

Và không chỉ dành cho cá nhân.

Việc theo dõi và tổ chức các dự án công ty trở nên rất dễ dàng và hiệu quả với phần mềm ClickUp. Từ danh sách đơn giản đến các dự án phức tạp, ClickUp đã được sử dụng để hoàn thành công việc như mong đợi. Đây là phần mềm rất hiệu quả khi giải quyết các vấn đề quản lý công việc và đang theo dõi tiến độ của các công việc và dự án đang diễn ra.

Nếu mục tiêu của bạn là đang theo dõi thói quen, hãy sử dụng công cụ được thiết kế để đang theo dõi mọi thứ bằng cách đăng ký ClickUp ngay hôm nay!