15 mẫu Asana tốt nhất cho việc ra mắt sản phẩm dành cho nhóm

Ra mắt sản phẩm là một chuỗi phản ứng dây chuyền. Nếu thiết kế bị trì hoãn, các kỹ sư và bộ phận kiểm thử chất lượng (QA) sẽ phải chờ đợi. Nếu nội dung bị trễ, bộ phận tiếp thị sẽ có ít thời gian hơn để lập kế hoạch và triển khai chiến dịch ra mắt.

Trước khi bạn nhận ra, ngày ra mắt sản phẩm mà bạn đã đánh dấu từ nhiều tháng trước đang trôi qua. Mẫu kế hoạch ra mắt sản phẩm Asana giúp đảm bảo mọi công việc được thực hiện theo đúng thứ tự.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ 15 mẫu Asana mà bạn có thể sử dụng để thay đổi cách thức hoạt động của quy trình làm việc. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một số mẫu ClickUp bổ sung để tăng tính linh hoạt, cấu trúc và hợp tác ra mắt sản phẩm một cách trơn tru.

Tổng quan về các mẫu khởi chạy sản phẩm

Dưới đây là bảng tóm tắt nhanh về các mẫu khởi chạy sản phẩm Asana và ClickUp trong danh sách công việc trong bài viết này:

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu khởi chạy sản phẩm Asana tốt?

Một mẫu kế hoạch ra mắt sản phẩm Asana tốt sẽ chia quá trình ra mắt thành các giai đoạn rõ ràng, với việc phân công công việc đa chức năng, các mối phụ thuộc tích hợp sẵn và các điểm kiểm tra quyết định "tiếp tục" hoặc "dừng lại".

Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu quản lý sản phẩm:

Gồm các thông tin quan trọng về ra mắt sản phẩm như mục tiêu, dòng thời gian và cột mốc.

Cho phép bạn phân công vai trò cho các bên liên quan trong các nhóm khác nhau.

Tập trung các thông số kỹ thuật, thiết kế, thông điệp và tài liệu hướng dẫn.

Làm bản đồ dòng thời gian và phụ thuộc giữa các công việc để phát hiện xung đột sớm và tránh trễ hẹn.

Tùy chỉnh các trường và quy trình làm việc cho từng lần ra mắt để sử dụng làm mẫu có thể tái sử dụng cho các dự án trong tương lai.

Cho phép hợp tác mượt mà thông qua bình luận và tích hợp với các công cụ của bên thứ ba.

🧠 Thú vị: Lần ra mắt sản phẩm đầu tiên được phát sóng trên truyền hình diễn ra vào năm 1941 khi Bulova phát một quảng cáo 10 giây trong một trận bóng chày. Chi phí cho quảng cáo này là $9 và đánh dấu sự khởi đầu của việc sử dụng truyền thông đại chúng để quảng bá một sản phẩm mới.

Mẫu khởi chạy sản phẩm Asana Miễn phí

Bạn không cần phải bắt đầu từ đầu hoặc trả thêm phí để thực hiện một chiến dịch ra mắt suôn sẻ trên Asana. Công cụ quản lý sản phẩm này cung cấp các mẫu miễn phí, sẵn sàng sử dụng, bao gồm mọi thứ từ cài đặt cột mốc, phân công công việc đến đang theo dõi hạn chót.

Dưới đây là 15 mẫu Asana tốt nhất cho việc ra mắt sản phẩm.

1. Mẫu khởi chạy sản phẩm của Asana

Mẫu này hoạt động như một trung tâm điều hành cho kế hoạch ra mắt sản phẩm. Nó ghi lại các mốc thời gian, phụ thuộc, tài nguyên và cập nhật trạng thái trong một không gian làm việc chia sẻ.

Các công việc được tổ chức một cách trực quan trong các chế độ xem Timeline, Bảng, Danh sách công việc hoặc Calendar. Điều này giúp dễ dàng phối hợp các nhóm đa chức năng, phát hiện sớm các xung đột lịch trình và chia sẻ cập nhật tiến độ theo thời gian thực.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Quản lý các công việc ra mắt đa chức năng, trường tùy chỉnh và chế độ xem dự án.

Truy cập các tài nguyên khóa như thông số kỹ thuật, thiết kế và thông điệp bên trong Asana thông qua tệp đính kèm và tích hợp.

Hiển thị thời gian ra mắt bằng chế độ xem Gantt để xác định các mối quan hệ phụ thuộc.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm marketing, thiết kế và phát triển nhỏ muốn có một dòng thời gian có cấu trúc để duy trì trang đồng bộ.

🚀 Kiểm soát ra mắt: Sự ra mắt iPhone của Apple vào năm 2007 thường được coi là tiêu chuẩn vàng của các sự kiện ra mắt sản phẩm hiện đại, nhưng điều làm nên sự biểu tượng của nó không chỉ là công nghệ. Steve Jobs đã cấu trúc bài phát biểu như một vở kịch ba hồi, tạo ra sự hồi hộp trước khi tiết lộ rằng iPod, điện thoại và thiết bị truyền thông internet là một thiết bị duy nhất.

2. Mẫu lộ trình sản phẩm của Asana

Mẫu này cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan rõ ràng và chi tiết về chiến lược sản phẩm của bạn. Nó ghi lại các sáng kiến, thời hạn và ưu tiên trong một nơi duy nhất để các nhóm có thể đồng bộ hóa về những gì sắp tới.

Với các trường tích hợp sẵn cho phạm vi, nỗ lực và trạng thái, mẫu lộ trình dự án này đảm bảo các bên liên quan hiểu rõ cả bức tranh tổng thể và chi tiết chiến lược của lộ trình. Sự linh hoạt này giúp quản lý sản phẩm cân bằng nguồn lực, dự đoán các rào cản và chia sẻ cập nhật tiến độ với ban lãnh đạo.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ bằng các nhãn trạng thái như Chưa bắt đầu, Đang tiến hành và Đã ra mắt.

Sắp xếp các mục trong lộ trình theo phạm vi, nỗ lực hoặc chủ đề để phù hợp với mục tiêu của công ty SaaS.

Điều chỉnh thời hạn, ưu tiên lại và hợp tác với các bên liên quan để nhận được sự ủng hộ sớm.

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và các nhóm đa chức năng muốn có một bản đồ sản phẩm trực quan, có thể lặp lại để đồng bộ hóa ưu tiên, chia sẻ dòng thời gian và lập kế hoạch triển khai tính năng.

3. Mẫu khởi chạy tiếp thị sản phẩm của Asana

Mẫu này mang lại sự thống nhất cho mọi chiến dịch tiếp thị sản phẩm. Nó tổng hợp mục tiêu, thông điệp, dòng thời gian và giao tiếp của nhóm thông qua các chế độ xem tích hợp và đang theo dõi trạng thái. Nó cũng giúp các đội ngũ đa chức năng duy trì sự đồng bộ, hành động nhanh chóng và thích ứng với thay đổi.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị quá trình ra mắt trên dòng thời gian để bạn có thể xác định các công việc phụ thuộc và tránh xung đột lịch trình.

Đồng bộ hóa các nhóm marketing, sản phẩm và đội ngũ hỗ trợ để có một nguồn thông tin duy nhất.

Cung cấp cập nhật trạng thái tích hợp sẵn, giúp giảm thiểu các chủ đề email dài dòng.

📌 Phù hợp cho: Nhóm tiếp thị sản phẩm muốn có một khung làm việc ra mắt đáng tin cậy, hợp tác với các tính năng tích hợp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo vòng lặp ra mắt, không phải các sự kiện riêng lẻ. Mỗi nội dung, demo hoặc tweet nên liên kết trở lại với một tài sản hoặc hành động khác. Hãy nghĩ đến sự tích lũy, không phải các đợt bùng nổ riêng lẻ.

4. Mẫu lịch trình sản xuất của Asana

Mẫu kế hoạch ra mắt sản phẩm Asana này giúp duy trì dòng thời gian sản xuất dự đoán được, ngay cả khi có những trì hoãn không lường trước. Nó mô tả toàn bộ quy trình sản xuất, từ chi tiết đơn đặt hàng và vật liệu cần thiết đến thời gian thực hiện công việc và ước tính thời gian giao hàng.

Mẫu lịch trình sản xuất thường được sử dụng trong sản xuất công nghiệp, nơi việc sản xuất hàng trăm—thậm chí hàng nghìn—sản phẩm mỗi ngày là điều phổ biến. Sự rõ ràng này giúp bạn dự đoán chính xác các điểm nghẽn, so sánh sản lượng theo kế hoạch với thực tế và duy trì việc thực hiện một cách nhất quán.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi trạng thái sản xuất và ngày đáo hạn để cập nhật cho các bên liên quan về tiến độ và dòng thời gian.

Gồm các trường thông tin về số lượng và nguyên liệu thô để so sánh sản xuất theo kế hoạch với thực tế, hỗ trợ lập kế hoạch nguồn lực.

Tích hợp với các công cụ quản lý tệp như Google Drive, Dropbox và OneDrive để truy cập dễ dàng vào các tài liệu kỹ thuật và phương tiện truyền thông.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm sản xuất, vận hành và quản lý sản xuất nhằm loại bỏ trễ hẹn, quản lý quy trình làm việc phức tạp và đảm bảo giao hàng đúng hạn.

5. Mẫu Danh sách Công việc Sản phẩm của Asana

Muốn xây dựng nền tảng cho các quy trình làm việc Agile hiệu quả? Mẫu khởi chạy sản phẩm Asana này cung cấp một khung làm việc có thể tái sử dụng để đảm bảo danh sách công việc (backlog) luôn nhất quán, chi tiết và sẵn sàng mở rộng. Từ yêu cầu tính năng đến đang theo dõi lỗi, mỗi mục trong danh sách công việc đều bao gồm các thông tin khóa như ưu tiên công việc và điểm câu chuyện, giúp các nhà phát triển biết chính xác công việc tiếp theo cần thực hiện.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Từng công việc đang theo dõi hành trình của mình, đồng bộ hóa công việc với sprint và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào.

Nhận hỗ trợ cho các yếu tố Agile quan trọng để xử lý các mục trong danh sách công việc.

Nhận thông báo tự động hóa và cập nhật trạng thái để giảm thiểu việc đang theo dõi thủ công.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm Agile và Scrum, đặc biệt là quản lý sản phẩm và đội phát triển, cần một mẫu linh hoạt để quản lý danh sách công việc có khối lượng lớn.

🚀 Kiểm soát ra mắt: Vụ ra mắt nổi tiếng của Coca-Cola với 'New Coke' vào năm 1985 đã thất bại, nhưng kỳ lạ thay, nó lại tăng cường sự trung thành với phiên bản gốc của Coca-Cola. Người tiêu dùng phản đối mạnh mẽ đến mức công ty đã đưa công thức gốc trở lại chỉ trong vòng ba tháng.

6. Mẫu Nghiên cứu Thị trường của Asana

Mẫu nghiên cứu thị trường này cung cấp một phương pháp lặp lại để triển khai các dự án nghiên cứu thị trường. Bạn sẽ có các phần đã được xây dựng sẵn để xác định mục tiêu nghiên cứu, phác thảo nhân vật người mua, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu và tổng hợp kết quả.

Trong Asana, mẫu tùy chỉnh hỗ trợ các biểu mẫu thông minh, bảng điều khiển và nhiều chế độ xem. Điều này giúp bạn thu thập phản hồi, theo dõi tiến độ và cung cấp các phân tích chuyên nghiệp.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi các công việc nghiên cứu và các chỉ số KPI và métric quản lý sản phẩm trên bảng điều khiển để có cái nhìn tổng quan tức thì về tiến độ và khối lượng công việc.

Lọc theo đối tượng, danh mục và mức độ ưu tiên để bạn không bao giờ bỏ lỡ những thông tin quan trọng.

Thu thập phản hồi khảo sát và yêu cầu một cách liền mạch với các biểu mẫu Asana chuẩn hóa.

Hiển thị quy trình nghiên cứu trong các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng hoặc Dòng thời gian để quản lý quá trình brainstorming từ giai đoạn lập kế hoạch đến báo cáo.

📌 Phù hợp cho: Các startup, nhóm sản phẩm, chuyên gia tư vấn và nhóm marketing mong muốn tối ưu hóa quá trình nghiên cứu thị trường.

📣 Tò mò về cách sử dụng AI cho các hoạt động tiếp thị như ra mắt sản phẩm? Xem video này:

7. Mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng tùy chỉnh của Asana

Mẫu khởi chạy sản phẩm Asana mang lại sự rõ ràng cho trải nghiệm khách hàng. Bạn có thể lập kế hoạch chi tiết từ giai đoạn nhận thức đến giai đoạn ủng hộ, giúp các nhóm xác định chính xác nơi người dùng thành công và nơi họ gặp khó khăn. Khác với các bản trình chiếu tĩnh, mẫu này luôn đồng bộ với nhóm của bạn, cho phép bạn thu thập thông tin và phản hồi trong thời gian thực.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi hành động của khách hàng, điểm tiếp xúc và điểm khó khăn qua các giai đoạn như nhận thức, onboarding và giữ chân khách hàng.

Thu thập phản hồi, cảm nhận và ưu tiên bằng cách sử dụng biểu mẫu và Trường Tùy chỉnh để có được thông tin chi tiết có cấu trúc.

Hình dung hành trình của bạn với các bảng điều khiển hiển thị mục tiêu OKR của sản phẩm , tiến độ, khoảng trống và xu hướng dữ liệu chỉ trong nháy mắt.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm đa hàm như marketing, UX, sản phẩm và thành công của khách hàng, cần một khung làm việc dựa trên dữ liệu để thúc đẩy quá trình quản lý phát hành.

🚀 Kiểm soát ra mắt: Năm 2019, Tesla đã ra mắt Cybertruck với một demo kính "không vỡ" … nhưng nó đã vỡ. Điều tưởng chừng như thảm họa đã trở thành một khoảnh khắc viral, thu hút hàng triệu lượt xem và thúc đẩy đơn đặt hàng trước.

8. Mẫu biểu đồ Gantt cho ra mắt sản phẩm của Asana

Mẫu kế hoạch ra mắt sản phẩm Asana này biến quy trình lập kế hoạch dự án thành một bản đồ trực quan, hiển thị các công việc, hạn chót và vai trò của nhóm trong định dạng dòng thời gian ngang. Bạn không cần phải tạo biểu đồ Gantt từ đầu mỗi lần. Bạn sẽ có một khung làm việc có thể tái sử dụng, cho thấy cách các thành phần cụ thể của dự án kết hợp với nhau một cách hài hòa.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị các mối phụ thuộc giữa các công việc và các cột mốc để giải quyết xung đột chủ động và kế hoạch hiệu quả.

Dễ dàng điều chỉnh lịch trình bằng cách kéo thả các thanh thời gian, phụ thuộc và khoảng trống.

Nổi bật đường dẫn quan trọng và so sánh cơ sở để theo dõi các dòng thời gian khóa và sự chênh lệch.

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án và các nhóm muốn sử dụng công cụ lập kế hoạch trực quan, tập trung vào dòng thời gian để tổ chức các quy trình làm việc phức tạp.

9. Mẫu Nghiên cứu Người dùng của Asana

Mẫu này đảm bảo nghiên cứu người dùng của bạn không bị lãng quên. Nó cung cấp một khung làm việc nhất quán và có tổ chức để xác định mục tiêu, hướng dẫn các phiên thử nghiệm tính năng và cung cấp thông tin chi tiết. Được thiết kế với sự hợp tác và theo dõi chặt chẽ, mẫu này tích hợp với các công cụ như Zoom và Gmail, tiêu chuẩn hóa quy trình thiết lập cho mỗi phiên.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi lại thông tin chi tiết trực tiếp trong Asana và giao mục hành động.

Ưu tiên và đang theo dõi các công việc tiếp theo theo thời gian để đảm bảo nghiên cứu dẫn đến những cải tiến cụ thể.

Ghi lại bản ghi âm, ghi chú và bản ghi chép trực tiếp trong công việc của phiên họp.

Phát hiện các chủ đề lặp lại và điểm yếu bằng cách gắn thẻ và phân loại các thông tin.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm nghiên cứu, thiết kế và sản phẩm thường xuyên thực hiện các bài kiểm tra khả dụng hoặc phỏng vấn người dùng.

🚀 Kiểm soát ra mắt: Khi Amazon ra mắt vào năm 1995, nó được quảng bá là "cửa hàng sách lớn nhất Trái Đất", nhưng Jeff Bezos luôn có kế hoạch để nó bán mọi thứ. Sách là sản phẩm mở đường. Việc ra mắt thực chất là để thử nghiệm hạ tầng cho một tầm nhìn lớn hơn nhiều.

10. Mẫu kế hoạch kiểm thử khả dụng của Asana

Mẫu kế hoạch kiểm thử khả dụng của Asana hướng dẫn bạn qua các bước chuẩn bị quan trọng trước phiên kiểm thử. Điều này bao gồm xác định giả thuyết, tiêu chí tham gia của người tham gia và kế hoạch xác minh, giúp nhóm của bạn có thể nhanh chóng chuyển từ giai đoạn thiết lập sang thu thập thông tin.

Được thiết kế để kết hợp giữa cấu trúc và tính linh hoạt, mẫu này tích hợp các trường tùy chỉnh, chế độ xem dự án và biểu mẫu đăng ký. Bạn có thể thu thập đăng ký tham gia trực tiếp, đang theo dõi công việc và kết quả, cũng như phân công các nhiệm vụ theo dõi.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lập bản đồ các giai đoạn thử nghiệm, từ chuẩn bị đến phân tích, để đảm bảo một phương pháp tiếp cận nhất quán.

Thu thập đăng ký tham gia của người tham gia thông qua các biểu mẫu được tích hợp trực tiếp vào dự án của bạn.

Theo dõi ghi chú phiên họp, quan sát và trích dẫn của người dùng theo thời gian thực.

Ưu tiên các công việc theo dõi và theo dõi xu hướng theo thời gian, để các thông tin chi tiết trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định.

Quản lý các tài liệu thử nghiệm, như kịch bản, mẫu thử nghiệm và biểu mẫu đồng ý.

Chia sẻ kết quả với các bên liên quan thông qua bảng điều khiển dự án và công cụ báo cáo.

📌 Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu UX, nhóm sản phẩm và trưởng nhóm thiết kế thường xuyên thực hiện các bài kiểm tra khả dụng.

📖 Xem thêm: Các công cụ quản lý phát hành hàng đầu

11. Mẫu phản hồi của khách hàng tùy chỉnh do Asana cung cấp

Mẫu phản hồi khách hàng của Asana giúp tổ chức các phản hồi từ các cuộc khảo sát, kênh hỗ trợ, mạng xã hội và email thành một dự án có cấu trúc. Bạn sẽ có các tính năng tích hợp như trường tùy chỉnh, bảng điều khiển và tự động hóa dựa trên quy tắc để phân loại mọi thứ một cách chính xác.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị xu hướng phản hồi thông qua các bảng điều khiển và chế độ xem dự án như danh sách, bảng, dòng thời gian hoặc lịch.

Tự động hóa quy trình làm việc với các quy tắc di chuyển phản hồi qua các giai đoạn: mới, đang xem xét, đã được giao.

Đính kèm tệp hỗ trợ như ảnh chụp màn hình, bản ghi chép hoặc nhật ký trò chuyện cho từng công việc phản hồi để đảm bảo tính rõ ràng.

Chia sẻ tiến độ và ưu tiên bằng cách tích hợp với các công cụ như Zendesk, HubSpot hoặc ServiceNow để thu thập phản hồi từ toàn bộ hệ sinh thái.

📌 Phù hợp cho: Các đội ngũ sản phẩm, thành công của khách hàng và đội ngũ hỗ trợ cần một hệ thống sạch sẽ, có thể lặp lại để thu thập, ưu tiên và xử lý phản hồi của khách hàng.

12. Mẫu lập kế hoạch sức chứa của Asana

Mẫu Asana này giúp bạn đánh giá khả năng làm việc của nhóm, tức là mỗi thành viên có thể đảm nhận bao nhiêu công việc một cách thực tế. Bạn có thể ghi lại tất cả thông tin khóa như công việc, nguồn lực cần thiết và khả năng sẵn sàng của nhóm ngay trên nền tảng. Cài đặt một lần, sử dụng mãi mãi: sao chép mẫu này vào đầu mỗi dự án mới, điền vào các ước tính công việc và khả năng sẵn sàng của nhóm.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

So sánh số giờ làm việc khả dụng của nhóm với yêu cầu dự án để nhanh chóng xác định tình trạng thiếu hoặc thừa sức chứa.

Cập nhật sức chứa và ước tính công việc theo thời gian thực khi dự án thay đổi hoặc tình trạng sẵn sàng của nhân viên thay đổi.

Tính toán tổng số giờ làm việc của từng thành viên trong nhóm một cách tự động, giảm thiểu lỗi do đang theo dõi thủ công.

Dự báo nhu cầu tài nguyên trước thời hạn, giúp bạn xây dựng kế hoạch dự án và dòng thời gian thực tế.

Chia sẻ các bản tóm tắt sức chứa rõ ràng với các bên liên quan để ưu tiên và hạn chế luôn được hiển thị từ ngày đầu tiên.

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và đội ngũ vận hành muốn đảm bảo khối lượng công việc phù hợp với khả năng xử lý.

13. Mẫu sơ đồ quy trình của Asana

Bạn không cần phải vẽ lại các bước tương tự trên slide hoặc bảng trắng; bạn có thể xây dựng chúng trực tiếp trong Asana. Điều đó có nghĩa là quy trình của bạn luôn được duy trì: mọi người đều hiểu rõ luồng công việc và các thiếu sót sẽ được phát hiện rõ ràng.

Bản đồ quy trình kỹ thuật số kết hợp giữa việc lập bản đồ truyền thống và thực thi quy trình làm việc. Sau khi xác định điểm bắt đầu và kết thúc, cũng như sắp xếp các bước theo thứ tự, bạn có thể triển khai các quy trình làm việc hướng dẫn nhóm của mình theo thời gian thực.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Biến các sơ đồ luồng tĩnh thành các quy trình làm việc có thể thực hiện được.

Xác định rõ quyền sở hữu bằng cách giao công việc cho các thành viên phù hợp trong mỗi bước.

Xác định các điểm nghẽn và sự kém hiệu quả một cách nhanh chóng bằng cách tạo bản đồ luồng công việc đối với dòng thời gian.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm vận hành, sản phẩm và tiếp thị phụ thuộc vào các quy trình làm việc có cấu trúc, nhiều bước (ví dụ: quy trình onboarding, chu kỳ đánh giá, phê duyệt).

14. Mẫu kế hoạch phân bổ tài nguyên của Asana

Mẫu kế hoạch ra mắt sản phẩm Asana giúp bạn chuẩn bị nền tảng trước khi dự án bắt đầu. Bạn có thể xác định chính xác các nguồn lực cần thiết (nhân sự, công cụ, ngân sách), thời điểm cần chúng và chi phí tương ứng. Đây là cách thông minh để tiêu chuẩn hóa việc lập kế hoạch nguồn lực cho các dự án. Trong Asana, mẫu này tổ chức các chi tiết quan trọng như tên nguồn lực, công việc liên quan, vai trò, giới hạn khả năng, tính sẵn có và ngày dự án.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đồng bộ hóa sức chứa và tính sẵn có của tài nguyên với dòng thời gian dự án để tránh tình trạng cam kết quá mức.

Xác định vai trò và gán bối cảnh (quyền sở hữu công việc hoặc bộ kỹ năng) trong mỗi mục nhập tài nguyên.

Hiển thị khả năng làm việc của nhóm thông qua các chế độ xem Khối lượng công việc tích hợp để phát hiện xung đột sớm.

Quản lý nhu cầu tài nguyên của nhiều dự án trong Danh mục đầu tư để có chế độ xem tổng quan, xuyên suốt các dự án.

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng bộ phận vận hành và điều phối viên nhóm cần một kế hoạch tài nguyên thống nhất và có thể mở rộng.

15. Mẫu lập kế hoạch chiến lược của Asana

Mẫu này biến những mục tiêu cao cả của công ty thành một lộ trình cụ thể và hợp tác. Nó giúp định hình tầm nhìn dài hạn của bạn, như sứ mệnh và mục tiêu chiến lược, cùng với các sáng kiến và công việc ngắn hạn thúc đẩy tiến độ.

Bạn có thể kết hợp Mục tiêu, trường tùy chỉnh, mối quan hệ phụ thuộc và các chế độ xem dự án chia sẻ để kết nối chiến lược tổng thể với công việc thực tế. Điều này giúp tạo sự rõ ràng giữa các nhóm, giữ cho mọi người tập trung vào những điều quan trọng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đồng bộ hóa công việc hàng ngày của nhóm với sứ mệnh, mục tiêu dài hạn và tầm nhìn của công ty.

Gán các trường tùy chỉnh cho dự án như mức độ ưu tiên, dòng thời gian hoặc quyền sở hữu để sắp xếp và lọc.

Gắn các tệp đính kèm (tức là các sáng kiến, cột mốc và nhiệm vụ) trực tiếp vào các đối tượng chiến lược tổng thể để đảm bảo tính minh bạch và theo dõi liền mạch.

Đang theo dõi tiến độ so với các mục tiêu chiến lược bằng cách sử dụng Asana Goals, liên kết với các công việc và dự án liên quan.

📌 Phù hợp cho: Nhóm lãnh đạo, nhóm chiến lược hoặc nhóm lập kế hoạch đa hàm, đặc biệt là trong các startup, kinh doanh phát triển nhanh hoặc tổ chức phi lợi nhuận.

Giới hạn của Asana

Mặc dù các mẫu khởi chạy sản phẩm Asana có thể là công cụ quản lý dự án mạnh mẽ, nhưng chúng cũng có một số nhược điểm:

Số mẫu công việc giới hạn cho mỗi dự án (thường từ 10 đến 60), điều này hạn chế việc xây dựng các quy trình làm việc lớn và tiêu chuẩn hóa.

Mỗi công việc chỉ có một người được giao khiến việc quản lý trách nhiệm chia sẻ trở nên khó khăn hơn.

Các Trường Tùy chỉnh bị giới hạn ở 100 trường mỗi dự án/ danh mục đầu tư, với chỉ 60 trường hiển thị trong một công việc duy nhất.

Không có tính năng đang theo dõi vị trí gốc hoặc trường tùy chỉnh địa lý cho kế hoạch dựa trên vị trí.

Số lượng quy tắc cho mỗi dự án/mẫu thường bị giới hạn từ 20 đến 50, làm giảm tiềm năng tự động hóa.

Một số thành phần, như các phần, không khả dụng cho các trình kích hoạt tự động hóa.

Việc xuất dữ liệu bị giới hạn ở định dạng CSV và JSON; để xuất sang PDF hoặc Excel, cần sử dụng công cụ của bên thứ ba.

Một số tích hợp của bên thứ ba không hỗ trợ đầy đủ các mẫu hoặc trường tùy chỉnh.

Không có tính năng theo dõi thời gian tích hợp cho việc tính phí, sprint hoặc quản lý sử dụng.

🧠 Thú vị: Việc ra mắt Barbie vào năm 1959 bao gồm một quảng cáo truyền hình trên chương trình The Mickey Mouse Club—một trong những quảng cáo đồ chơi đầu tiên nhắm trực tiếp đến trẻ em. Mattel đã bỏ qua hoàn toàn phụ huynh và tạo ra nhu cầu trực tiếp từ chính các em nhỏ.

Mẫu Asana thay thế

Nếu bạn đang lập kế hoạch chiến lược sản phẩm, quản lý tài nguyên, thực hiện các sprint và xây dựng lịch trình ra mắt, ClickUp chính là giải pháp bạn cần.

ClickUp vượt xa các mẫu cơ bản với tư cách là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc. Ngoài ra, các mẫu ClickUp ở đây không chỉ là danh sách tác vụ—chúng là trung tâm điều khiển đầy đủ với Trường Tùy chỉnh cho trạng thái ra mắt, phụ thuộc tích hợp sẵn và khả năng hiển thị thời gian thực trên các bộ phận tiếp thị, thiết kế và phát triển. Điều này loại bỏ hoàn toàn tình trạng phân tán công việc, cung cấp 100% bối cảnh và một nơi duy nhất cho con người và các tác nhân làm việc cùng nhau.

Xem ý kiến của Siobhan Wheeler từ SDW Consulting:

ClickUp đã thay đổi cách làm việc của nhóm chúng tôi, cung cấp một nguồn thông tin duy nhất giúp nhóm đồng bộ và đảm bảo nhóm luôn tập trung vào mục tiêu. Sử dụng mẫu, tự động hóa và thiết lập quy trình công việc một cách hợp lý đã mang lại sự thay đổi đáng kể về hiệu quả và giao tiếp.

ClickUp đã thay đổi cách làm việc của nhóm chúng tôi, cung cấp một nguồn thông tin duy nhất giúp nhóm đồng bộ và đảm bảo nhóm luôn tập trung vào mục tiêu. Sử dụng mẫu, tự động hóa và thiết lập quy trình công việc một cách hợp lý đã mang lại sự thay đổi đáng kể về hiệu quả và giao tiếp.

Hãy cùng khám phá một số mẫu khởi chạy sản phẩm tốt nhất từ ClickUp, một công cụ tuyệt vời để quản lý quá trình khởi chạy sản phẩm.

1. Mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo dòng thời gian ra mắt sản phẩm hiệu quả với mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp.

Mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp giúp tổ chức mọi giai đoạn của quá trình ra mắt sản phẩm trong một nơi duy nhất. Mỗi phần được chia thành các nhóm công việc rõ ràng, chẳng hạn như Phân tích thị trường, Đối tượng mục tiêu, Giá cả, và Thông điệp, với ngày bắt đầu và ngày đáo hạn đã được thiết lập sẵn.

Danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm tích hợp sẵn đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bước nào.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi tiến độ các công việc nghiên cứu, định giá và vị trí sản phẩm trong chế độ xem tổ chức.

Giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm và đặt ưu tiên để đảm bảo các bước ra mắt được thực hiện đúng tiến độ.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Gantt, dòng thời gian hoặc xem dạng danh sách tùy theo nhu cầu của dự án.

Theo dõi cập nhật trạng thái theo thời gian thực để đảm bảo tính hiển thị giữa các bộ phận.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm Marketing, Sản phẩm và Thiết kế muốn có một danh sách kiểm tra có thể lặp lại cho các chiến dịch ra mắt mà không bỏ sót các bước khóa.

📮 ClickUp Insight: 31% quản lý ưa chuộng bảng trực quan, trong khi những người khác dựa vào biểu đồ Gantt, bảng điều khiển hoặc chế độ xem tài nguyên. Tuy nhiên, hầu hết các công cụ buộc bạn phải chọn một trong số đó. Nếu chế độ xem không phù hợp với cách bạn suy nghĩ, nó chỉ trở thành một lớp cản trở thêm. Với ClickUp, bạn không cần phải lựa chọn. Chuyển đổi giữa các biểu đồ Gantt được hỗ trợ bởi AI, bảng Kanban, bảng điều khiển hoặc chế độ xem khối lượng công việc chỉ với một cú nhấp chuột. Và với ClickUp AI, bạn có thể tự động tạo các chế độ xem hoặc tóm tắt tùy chỉnh dựa trên người xem - dù đó là bạn, một nhà quản lý cấp cao hay nhà thiết kế của bạn. 💫 Kết quả thực tế: CEMEX đã tăng tốc độ ra mắt sản phẩm lên 15% và giảm thời gian trễ trong giao tiếp từ 24 giờ xuống còn vài giây nhờ sử dụng ClickUp.

2. Mẫu phát triển sản phẩm mới ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức quy trình phát triển sản phẩm từ giai đoạn ý tưởng đến khi ra mắt với mẫu ClickUp New Product Development Template.

Mẫu phát triển sản phẩm mới ClickUp chia chu kỳ phát triển sản phẩm thành các giai đoạn rõ ràng, có thể theo dõi. Các giai đoạn này bao gồm: Lọc ý tưởng, Phát triển và thử nghiệm ý tưởng, và Chiến lược tiếp thị & Phân tích kinh doanh.

Mỗi giai đoạn đều có ngày bắt đầu và ngày đáo hạn, mức độ phức tạp của công việc, mức độ ảnh hưởng và phân công nhiệm vụ cho nhóm, giúp trách nhiệm luôn rõ ràng. Các nhãn màu giúp dễ dàng xác định các điểm tắc nghẽn, cân bằng khối lượng công việc và duy trì sự đồng bộ với toàn bộ nhóm.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Gán mức độ phức tạp, nỗ lực và tác động của công việc để ưu tiên hiệu quả.

Cân bằng khối lượng công việc giữa các nhóm sản phẩm, kỹ thuật, bán hàng và kiểm thử chất lượng (QA).

Theo dõi thời hạn và mối quan hệ phụ thuộc với các chế độ xem Gantt và dòng thời gian.

Ghi lại cả kế hoạch chiến lược và thực thi thực tế trong một không gian làm việc duy nhất.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm đa hàm trong lĩnh vực sản phẩm, kỹ thuật và tiếp thị cần một lộ trình có cấu trúc để phát triển và thử nghiệm các sản phẩm mới.

3. Mẫu chiến lược sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác định rõ đối tượng sản phẩm của bạn với mẫu chiến lược sản phẩm ClickUp.

Mẫu Chiến lược Sản phẩm ClickUp cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để lập kế hoạch, đang theo dõi và đồng bộ hóa lộ trình sản phẩm với mục tiêu kinh doanh. Mẫu này phân loại các tính năng theo mức độ nỗ lực, ưu tiên và danh mục (như Tính năng sử dụng, Tương tác, Hệ thống hoặc Doanh nghiệp), giúp dễ dàng cân bằng giữa các thành công nhanh chóng và các sáng kiến dài hạn.

Với các trường thông tin về ngày khởi động, chu kỳ đánh giá và trưởng nhóm, mẫu chiến lược ra mắt sản phẩm này đảm bảo tính trách nhiệm và sự rõ ràng trong suốt vòng đời sản phẩm.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp phát triển tính năng theo mức độ nỗ lực để ưu tiên hiệu quả hơn.

Đang theo dõi trạng thái tính năng với các nhãn rõ ràng như Hoàn thành, Đang tiến hành, Đang tạm dừng và Mở

Đồng bộ hóa các sáng kiến với các danh mục khóa như Tăng trưởng người dùng, Nội dung, Tính năng sử dụng hoặc doanh nghiệp .

Chỉ định các trưởng nhóm để đảm bảo quyền sở hữu và tính hiển thị xuyên suốt các bộ phận khác nhau.

Ghi lại các cột mốc quan trọng với ngày khởi động, ngày đáo hạn và chu kỳ đánh giá.

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm chiến lược và các nhà lãnh đạo đa chức năng muốn đồng bộ hóa các tính năng khóa với mục tiêu dài hạn.

🔍 Bạn có biết? Năm 2004, Gmail ra mắt vào ngày Cá tháng Tư với dung lượng lưu trữ miễn phí lên đến 1 gigabyte, gấp 100 lần so với đối thủ. Mọi người đều nghĩ đó là một trò đùa. Sự ồn ào đó đã giúp kích thích sự tò mò và nhu cầu trước khi các lời mời thậm chí còn chưa được mở.

4. Mẫu kế hoạch dự án ClickUp cho việc ra mắt sản phẩm

Tải miễn phí mẫu Phân chia các quy trình phức tạp thành các công việc có thể thực hiện được với mẫu kế hoạch dự án ClickUp cho việc ra mắt sản phẩm.

Mẫu Kế hoạch Dự án cho Ra mắt Sản phẩm của ClickUp cung cấp cho các nhóm một lộ trình hoàn chỉnh để quản lý quá trình ra mắt sản phẩm hoặc dự án phát triển phần mềm phức tạp. Với các phần cấu trúc như Tóm tắt Điều hành, Quản lý Phạm vi, Quản lý Lịch trình và Quản lý Chi phí, nó đảm bảo rằng mọi chi tiết của quá trình ra mắt đều được bao quát một cách toàn diện từ đầu đến cuối.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Cung cấp khung làm việc toàn diện cho việc lập kế hoạch dự án với nhiều thành phần phức tạp.

Đang theo dõi mức độ nỗ lực và tác động để ưu tiên các công việc quan trọng nhất.

Đồng bộ hóa các bộ phận (PMO, Hoạt động, v.v.) để xác định rõ quyền sở hữu.

Đảm bảo trách nhiệm với ngày đáo hạn và trạng thái công việc (từ "việc cần làm" đến "Hoàn thành").

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án, nhóm ra mắt sản phẩm và các văn phòng quản lý dự án (PMO) quản lý các đợt ra mắt sản phẩm phức tạp hoặc các sáng kiến liên bộ phận.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Với ClickUp Brain, nhóm của bạn luôn được tổ chức và đang theo dõi tiến độ vì Brain tự động tạo công việc, gửi thông báo và đang theo dõi tiến độ cho mọi hoạt động ra mắt sản phẩm. Ngoài ra, bạn có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và thông minh hơn nhờ các câu trả lời tức thì và thông tin hữu ích được cung cấp bởi tính năng tìm kiếm và tóm tắt được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp Brain.

5. Mẫu Kế Hoạch Hành Động ClickUp cho Ra Mắt Sản Phẩm

Tải miễn phí mẫu Tạo kế hoạch chi tiết cho tất cả các giai đoạn ra mắt sản phẩm với mẫu Kế hoạch Hành động ClickUp cho Ra mắt Sản phẩm.

Mẫu Kế hoạch Hành động ClickUp cho Ra mắt Sản phẩm là hướng dẫn hàng ngày giúp các nhóm chia nhỏ các chiến dịch ra mắt lớn thành các bước nhỏ, dễ quản lý và theo dõi. Các công việc được tổ chức theo ưu tiên hàng ngày, với hiển thị vào trạng thái, ưu tiên, bộ phận và độ phức tạp của công việc.

Nó cung cấp tính trách nhiệm bằng cách phân công chủ sở hữu rõ ràng, thời hạn và trách nhiệm của các bộ phận trong các nhóm bán hàng, logistics, PMO và nhân sự.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị mức độ ưu tiên và độ phức tạp của công việc để tập trung nỗ lực vào những nơi quan trọng nhất.

Theo dõi cập nhật trạng thái theo thời gian thực (việc cần làm, đang tiến hành, hoàn thành)

Giúp xác định các phụ thuộc và điểm nghẽn sớm.

Giữ mọi người đồng bộ với các bình luận, ghi chú và tệp đính kèm vào công việc.

📌 Phù hợp cho: Quản lý ra mắt sản phẩm, nhóm vận hành và các nhóm đa hàm cần một kế hoạch thực thi hàng ngày thực tế cho các chiến dịch ra mắt phức tạp.

6. Mẫu kế hoạch tiếp thị ra mắt sản phẩm mới ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác định đối tượng mục tiêu và phát triển chiến lược truyền thông hiệu quả với mẫu kế hoạch tiếp thị ra mắt sản phẩm mới của ClickUp.

Mẫu kế hoạch tiếp thị ra mắt sản phẩm mới của ClickUp giúp đồng bộ hóa mục tiêu tiếp thị, quá trình thực hiện và đang theo dõi kết quả cho các chiến dịch ra mắt sản phẩm mới. Mẫu này tổ chức các hoạt động theo thứ tự ưu tiên, ngày đáo hạn, quý và mức độ nỗ lực.

Ngoài ra, mỗi công việc được liên kết với các kết quả khóa như cải thiện website, tăng trưởng mạng xã hội, thử nghiệm chiến dịch hoặc hiệu quả tiếp thị trả phí. Tiến độ được đánh dấu là Đang tiến triển, Có rủi ro, Đạt được hoặc Không đạt được.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Gán mức độ nỗ lực (Cao, Trung bình, Thấp) để phân bổ tài nguyên một cách thông minh.

Nổi bật tác động đa kênh (mạng xã hội, trang web, email, in ấn, di động)

Liên kết trực tiếp đến các kết quả khóa để đo lường ROI của các hoạt động tiếp thị.

Giúp các nhóm tập trung vào cả nhận thức thương hiệu và các chỉ số chuyển đổi.

📌 Phù hợp cho: Nhóm marketing, chiến lược gia tăng trưởng và quản lý sản phẩm muốn đảm bảo tính hiển thị của sự kiện ra mắt và duy trì thương hiệu nhất quán.

7. Mẫu cấu trúc phân chia công việc (WBS) cho việc ra mắt sản phẩm mới của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi tiến độ và cột mốc với mẫu Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS) cho Lễ ra mắt Sản phẩm Mới của ClickUp để giám sát tất cả các khía cạnh của dự án.

Mẫu Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS) cho Ra mắt Sản phẩm Mới của ClickUp cung cấp một cấu trúc phân chia chi tiết các giai đoạn dự án, công việc và sản phẩm đầu ra. Mỗi giai đoạn được chia thành các công việc cụ thể với số WBS, ngày đáo hạn, cập nhật trạng thái, đang theo dõi tiến độ và phân công cho các bên liên quan.

Mẫu quản lý sản phẩm này tuân theo chu kỳ quản lý dự án truyền thống:

Giai đoạn khởi động: Xác định đối tượng, xác định các bên liên quan

Lập kế hoạch: Phát triển kế hoạch dự án, thiết kế bản vẽ sơ đồ và phê duyệt các ý tưởng.

Thực thi: Xây dựng, di chuyển, kiểm thử và triển khai sản phẩm.

Kết thúc: Theo dõi hiệu suất và thực hiện đánh giá sau khi ra mắt.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kết nối các công việc với giai đoạn cụ thể và đang theo dõi trạng thái theo thời gian thực, như Sẵn sàng, Khối bị chặn, Đang tiến hành, Chưa bắt đầu và tỷ lệ tiến độ.

Đảm bảo việc theo dõi và đánh giá sau khi ra mắt được bao gồm (thường bị bỏ qua trong các chiến dịch ra mắt).

Giảm thiểu rủi ro bằng cách áp dụng quy trình thực hiện có cấu trúc thay vì giao công việc ngẫu hứng.

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, trưởng dự án và các nhóm cần một phương pháp tiếp cận có hệ thống, chia theo giai đoạn. Điều này đảm bảo mọi khía cạnh của việc ra mắt sản phẩm đều được bao quát và hoàn thành đúng tiến độ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ra mắt sản phẩm trên nhiều múi giờ, không chỉ trong khung giờ cố định. Hợp tác với các đại sứ khu vực hoặc đối tác để duy trì sự hào hứng liên tục 24/7.

8. Mẫu sản phẩm tối thiểu khả thi (MVP) của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng và kiểm chứng ý tưởng sản phẩm của bạn với mẫu Minimum Viable Product (MVP) của ClickUp.

Mẫu sản phẩm tối thiểu khả thi (MVP) của ClickUp giúp các nhóm xác định, thử nghiệm và xác thực ý tưởng sản phẩm một cách nhanh chóng trước khi commit nguồn lực lớn. Mẫu này tập trung vào việc đặt ra mục tiêu rõ ràng, xác định các giả định và tổ chức các thí nghiệm để xác thực sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm tên dự án và ngày để quản lý phiên bản rõ ràng với phần tiêu đề dự án .

Xác định vấn đề cần giải quyết và mục tiêu tổng thể cho phiên bản MVP.

Xác định rõ dữ liệu nào có sẵn, dữ liệu nào chưa rõ và dữ liệu nào cần được xác minh.

Giảm thiểu rủi ro bằng cách thử nghiệm ý tưởng trước khi mở rộng phát triển.

📌 Phù hợp cho: Các startup, nhóm đổi mới và quản lý sản phẩm cần xác thực ý tưởng nhanh chóng và giảm thiểu nỗ lực lãng phí.

9. Mẫu lịch quảng cáo ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch cho các hoạt động quảng bá và đang theo dõi tiến độ của chúng với mẫu Lịch Quảng bá ClickUp.

Mẫu Lịch Quảng Cáo ClickUp cho phép các nhóm marketing lập kế hoạch, đang theo dõi và triển khai các chiến dịch quảng cáo trong các dịp lễ, mùa vụ và sự kiện ra mắt sản phẩm. Nó tạo ra một trung tâm quản lý tập trung cho tất cả chi tiết chiến dịch, hạn chót, mã khuyến mãi và giảm giá.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Gồm các chi tiết công việc như người được giao nhiệm vụ, mã khuyến mãi, ưu đãi, ngày gửi, thời lượng và hạn sử dụng trong mỗi chương trình khuyến mãi.

Sắp xếp các chương trình khuyến mãi theo các danh mục, bao gồm các dịp lễ, thử nghiệm A/B, quản lý SEO và sản xuất video.

Theo dõi tiến độ và sự sẵn sàng về hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo.

📌 Phù hợp cho: Đội ngũ marketing, quản lý ra mắt sản phẩm và đội ngũ phát triển muốn theo dõi dòng thời gian chiến dịch một cách hiệu quả.

10. Mẫu kế hoạch truyền thông ra mắt sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức mọi thông báo một cách nhất quán với mẫu kế hoạch truyền thông ra mắt sản phẩm ClickUp.

Mẫu Kế hoạch Truyền thông Ra Mắt Sản Phẩm ClickUp đảm bảo thông điệp ra mắt của bạn luôn thống nhất, kịp thời và được phân phối qua các kênh phù hợp.

Trong mẫu này, bạn sẽ tìm thấy các trường thông tin về kênh (ví dụ: email, mạng xã hội), đối tượng mục tiêu, ngày giao hàng, người chịu trách nhiệm và các giai đoạn của chiến dịch. Với chế độ xem Dòng thời gian và Bảng, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng và chia sẻ về những gì sẽ được triển khai, thời gian và người chịu trách nhiệm.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Lên lịch thông báo ra mắt theo từng giai đoạn, từ các teaser trước khi ra mắt đến các cập nhật sau khi ra mắt.

Giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm về truyền thông, đảm bảo rõ ràng về ai sẽ soạn thảo, phê duyệt và triển khai từng thông điệp.

Theo dõi trạng thái (ví dụ: Bản nháp, Đã lên lịch, Đã gửi) và ngày giao hàng để đảm bảo tính hiển thị và trách nhiệm.

Tổ chức các chiến dịch trên email, mạng xã hội, quan hệ công chúng và truyền thông nội bộ với các công việc cụ thể cho từng kênh.

📌 Phù hợp cho: Quản lý marketing, nhóm quan hệ công chúng và các chuyên gia chiến lược ra mắt sản phẩm cần một khung làm việc giao tiếp đa kênh minh bạch.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo cho người dùng sớm một khoảnh khắc đáng tự hào. Các huy hiệu tùy chỉnh, tính năng xem trước độc quyền hoặc thậm chí là lời cảm ơn công khai có thể biến họ thành những người ủng hộ lâu dài.

Lập kế hoạch cho một sự kiện ra mắt sản phẩm thành công với ClickUp

Ra mắt sản phẩm đòi hỏi sự tổ chức và một không gian làm việc có thể phát triển cùng bạn.

Trong khi các mẫu khởi chạy sản phẩm Asana cung cấp cho nhóm của bạn một điểm khởi đầu mạnh mẽ, các mẫu có sẵn của ClickUp đi kèm với các tính năng tích hợp như tài liệu, chế độ xem, công cụ AI và tự động hóa.

Từ giai đoạn brainstorming đến triển khai cuối cùng, nền tảng này giúp bạn tạo bản đồ chiến lược, phân công công việc và theo dõi tiến độ trong một nền tảng duy nhất.

