10 Chiến lược tốt nhất để nâng cao năng suất hoạt động của công ty marketing của bạn

Evie Harrison là một blogger theo lựa chọn. Cô yêu thích việc khám phá thế giới xung quanh mình. Cô thích chia sẻ những khám phá, trải nghiệm của mình và thể hiện bản thân qua các bài viết trên blog.

Bạn muốn biết công thức đơn giản nhất để thành công?

Năng suất = Lợi nhuận

Rất đơn giản, phải không?

Nhưng nhiều chủ sở hữu công ty marketing sẽ đồng ý rằng điều này phức tạp hơn vẻ bề ngoài. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng suất tổng thể của kinh doanh bạn. Và bạn phải quản lý tất cả những yếu tố đó vì uy tín của công ty bạn đang bị đe dọa.

Bạn đang tìm kiếm các phương pháp có thể nâng cao năng suất làm việc của công ty? Đừng tìm kiếm đâu xa, vì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc cần làm để nâng cao năng suất đó.

Nhưng trước khi đi sâu vào chủ đề, bạn cần hiểu rằng năng suất không chỉ đơn thuần là hoàn thành các nhiệm vụ trong danh sách công việc. Để cơ quan của bạn trở nên năng suất, nó cần phải:

Hoàn thành một lượng công việc hợp lý trong thời hạn dự kiến.

Tạo ra sản phẩm chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn đã đề ra.

Sử dụng thời gian, tiền bạc, nỗ lực và các nguồn lực khác một cách hiệu quả.

Với những điểm chính này, hãy cùng điểm qua một số chiến lược hiệu quả nhất để nâng cao năng suất của công ty bạn.

Đây có lẽ là một trong những cách đơn giản nhất để tăng năng suất. Với các công cụ phù hợp, bạn có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, tốn thời gian và tiết kiệm thời gian cũng như nguồn lực. Hơn nữa, bạn có thể tự động hóa nhiều khía cạnh của cơ quan mình, từ tối ưu hóa quy trình, tổ chức công việc cho đến cung cấp nội dung cá nhân hóa cho các đối tượng mục tiêu.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của cơ quan, bạn cần đầu tư vào công cụ phù hợp. Ví dụ, một nền tảng quản lý năng suất toàn diện như ClickUp có thể giúp hoàn thành công việc từ bất kỳ đâu. Nền tảng này cung cấp các tính năng cho phép bạn theo dõi tiến độ của tất cả các dự án, xem những gì các thành viên khác trong nhóm đang làm theo thời gian thực, quản lý khối lượng công việc của nhóm, trò chuyện với nhân viên để thúc đẩy hợp tác tức thì và giúp ưu tiên các công việc để công việc quan trọng được hoàn thành trước tiên.

2. Đừng lãng phí thời gian trên đường.

Theo báo cáo của Viện Giao thông Texas A&M, người đi làm trung bình ở Mỹ lãng phí 54 giờ mỗi năm do ùn tắc giao thông. Đó là một khoảng thời gian đáng kể mà bạn có thể tận dụng hiệu quả.

Ví dụ, trong quá trình di chuyển đến và từ nơi công việc, bạn có thể nghe podcast để nâng cao năng suất làm việc cá nhân và của đội nhóm. Nếu bạn di chuyển bằng tàu hỏa, thay vì lướt mạng xã hội, hãy lập kế hoạch cho các công việc trong ngày. Hoặc hoàn thành nghiên cứu sơ bộ về khách hàng, kiểm tra email, tổ chức cuộc họp, hoặc thực hiện một loạt cuộc gọi điện thoại ngắn.

3. Xây dựng nhóm của bạn

Giống như bất kỳ doanh nghiệp nào khác, các công ty quảng cáo kỹ thuật số cần tuyển dụng những nhân viên có năng lực và có khả năng làm việc độc lập. Với một cấu trúc văn phòng hợp lý, công ty của bạn có thể hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự lãnh đạo hiệu quả, giao tiếp, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo công việc được hoàn thành đúng hạn và các mục tiêu được đạt được.

Quan trọng hơn, hãy học cách phân công trách nhiệm cho nhân viên phù hợp. Điều đó có nghĩa là nhân viên phù hợp sẽ đảm nhận các công việc mà họ có thể hoàn thành tốt nhất. Điều này giúp cơ quan của bạn phát triển và tạo ra nhiều doanh thu hơn.

Khả năng phân phối khối lượng công việc là yếu tố quan trọng đối với công ty quảng cáo kỹ thuật số của bạn. Quá nhiều lần, các nhà quản lý lãng phí thời gian quý báu vào việc quản lý chi tiết từng công việc của nhân viên, những người liên tục cần được xác nhận rằng họ đang thực hiện công việc một cách đúng đắn. Trong những trường hợp khác, các công việc quá tốn thời gian hoặc nhân viên không đủ kỹ năng để xử lý chúng. Dù trong trường hợp nào, bạn cần tìm người khác có khả năng thực hiện công việc tốt hơn hoặc xem xét việc thuê ngoài công việc đó.

Landscape kỹ thuật số tiếp tục thay đổi. Vì vậy, ngay cả khi bạn đã tuyển dụng những nhân viên giỏi, họ vẫn cần phải nâng cao kỹ năng của mình theo thời gian. Để giúp nhân viên và agency kỹ thuật số của bạn luôn dẫn đầu, hãy xem xét việc cung cấp các khóa đào tạo bổ sung và các buổi workshop về năng suất để biến họ thành những tài sản quý giá hơn cho agency của bạn.

Tiếp thị kỹ thuật số là một ngành phát triển nhanh chóng, nơi sự tham vọng và năng lượng tích cực là yếu tố then chốt. Vì vậy, các phiên đào tạo này không chỉ hữu ích mà còn có tác dụng động viên. Việc học hỏi kỹ năng mới cùng với các nhà tiếp thị trực tuyến đam mê khác sẽ giúp nhân viên của bạn tăng cường sự tự tin và luôn cập nhật với các xu hướng mới nhất.

Để xác định những kỹ năng mà bạn cần đào tạo, hãy thực hiện phân tích khoảng cách kỹ năng. Điều này sẽ giúp xác định những kỹ năng mà nhân viên của bạn hiện chưa có nhưng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của họ. Nếu được tạo điều kiện, hầu hết nhân viên đều sẵn sàng học cách cải thiện quy trình làm việc, quản lý thời gian hiệu quả hơn và phát triển kỹ năng mới. Để biết thêm thông tin về cách mỗi nhân viên có thể nâng cao mức độ năng suất của mình, hãy tham khảo bài viết này về quản lý công việc cá nhân.

5. Tránh tình trạng kiệt sức của nhân viên

Áp lực công việc quá mức có thể làm giảm hiệu suất và năng suất của nhân viên. Theo Career Builder, 61% nhân viên cho biết họ cảm thấy kiệt sức trong công việc hiện tại.

Đó là lý do tại sao công ty quảng cáo kỹ thuật số của bạn cần thực hiện các biện pháp phù hợp ngay từ đầu và đảm bảo nhân viên luôn vui vẻ và không bị căng thẳng. Các mẹo sau đây có thể giúp tránh tình trạng kiệt sức:

Lên lịch các khoảng thời gian nghỉ uống cà phê và ăn trưa trong suốt ngày làm việc để mọi người có đủ thời gian thư giãn.

Đặt ra các mục tiêu và thời hạn thực tế.

Nếu bạn đang làm việc với khách hàng quốc tế, đừng bắt nhân viên của mình phải thực hiện công việc 24/7. Hãy thiết lập ca làm việc và ngày nghỉ.

Xem xét việc thuê ngoài các công việc hoặc dự án làm giảm năng suất của nhân viên cho các công ty tiếp thị kỹ thuật số khác có đủ nguồn lực để hoàn thành công việc.

Tổ chức các sự kiện cho nhóm để nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên.

6. Giảm tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên

Sau khi đầu tư thời gian và tiền bạc để đào tạo nhân viên, điều cuối cùng bạn muốn là những nhân viên giỏi của mình rời bỏ công ty quảng cáo kỹ thuật số của bạn. Để thể hiện sự tri ân đối với công việc họ đã làm, hãy cung cấp mức lương hợp lý, các phúc lợi và các khoản thưởng xứng đáng.

Tuy nhiên, bạn không phải lúc nào cũng cần phải cung cấp các lợi ích tài chính. Một bữa tối ngoài trời hoặc thậm chí là lời khen ngợi về nỗ lực của họ cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng. Thực tế, đây là những cách đơn giản để xây dựng tinh thần tích cực, nâng cao tinh thần làm việc và tăng cường sự gắn bó của nhân viên.

Hãy thường xuyên đánh giá cao nỗ lực của nhân viên. Tạo ra một chương trình công nhận nhân viên, trong đó mọi người đều biết các phần thưởng khác nhau mà họ có thể nhận được và quy trình phê duyệt. Bằng cách này, đóng góp của nhân viên sẽ được công nhận và thưởng ngay lập tức. Theo hbr.org, 40% nhân viên cho biết họ sẽ nỗ lực hơn trong công việc khi nỗ lực của họ được công nhận. Quan trọng hơn, bạn cần cung cấp phản hồi xây dựng để hướng dẫn nhân viên đi đúng hướng.

7. Loại bỏ khách hàng xấu

Từ chối khách hàng có lẽ không phải là lựa chọn khi bạn mới bước chân vào lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số. Tuy nhiên, khi đã khẳng định được vị thế của mình, bạn có thể từ chối những khách hàng không phù hợp. Đáng ngạc nhiên là nhiều chủ sở hữu agency tiếp thị kỹ thuật số cho rằng họ không thể thực hiện việc này hoặc sợ hãi khi phải thực hiện việc này. Tuy nhiên, một số agency có năng suất cao và có lợi nhuận cao lại từ chối những công việc không phù hợp với họ.

Không phải tất cả khách hàng đều phù hợp với bạn. Hãy nhận ra những khách hàng:

có chi phí cơ hội cao

chiếm dụng nhiều thời gian của nhân viên hơn so với số giờ có thể tính phí.

Yêu cầu các nguồn lực mà bạn không có để phục vụ họ một cách tốt nhất.

có tiếng là không thanh toán đầy đủ.

Thay vì tập trung vào những khách hàng này, hãy tìm cách thu hút thêm khách hàng tiềm năng và hợp tác với những đối tác phù hợp với dịch vụ của bạn.

8. Cung cấp các lựa chọn công việc linh hoạt

Mỗi nhân viên đều có đặc điểm riêng. Một số người làm việc hiệu quả nhất trong môi trường văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trong khi những người khác lại ưa thích làm việc từ xa. Cung cấp sự linh hoạt trong công việc cho phép nhân viên hoàn thành công việc khi họ có năng suất cao nhất và cảm thấy thoải mái nhất. Điều quan trọng là theo dõi tiến độ của nhân viên và nhận ra thời điểm họ sáng tạo và có năng suất cao nhất.

9. Giao tiếp hiệu quả

Luôn thẳng thắn với nhân viên, cung cấp hướng dẫn rõ ràng và phản hồi nhanh chóng các tin nhắn. Với các nguyên tắc giao tiếp cơ bản được thiết lập, bạn có thể duy trì hoạt động trơn tru của cơ quan.

Xem xét việc sử dụng các phương tiện giao tiếp khác nhau. Ví dụ, tin nhắn tức thì là lựa chọn lý tưởng cho các cuộc trò chuyện ngắn gọn và cần thiết ngay lập tức, trong khi email phù hợp cho các cuộc trao đổi dài hơn. Ngoài ra, có rất nhiều phần mềm và công cụ tiếp thị dành cho các agency để hỗ trợ cải thiện giao tiếp trong tổ chức. Chẳng hạn, các nền tảng giao tiếp kinh doanh như Slack giúp các thành viên trong nhóm giao tiếp hiệu quả hơn và duy trì sự tổ chức tốt hơn.

Nhưng không gì có thể sánh được với các cuộc họp nhóm trực tiếp. Việc dành thời gian cho các cuộc họp định kỳ sẽ giúp nâng cao đáng kể năng suất làm việc. Điều này tạo ra cơ hội lý tưởng để giải quyết vấn đề một cách trực tiếp, brainstorm ý tưởng mới, thảo luận về mục tiêu, lập kế hoạch cho tuần tới và nhiều hơn nữa.

10. Đánh giá, phân tích và nâng cao năng suất hoạt động của cơ quan.

Giống như mọi khía cạnh khác trong tiếp thị kỹ thuật số, một trong những cách tốt nhất để nâng cao năng suất hoạt động của agency là đo lường nó. Hãy đảm bảo bạn đang sử dụng các công cụ phù hợp để phân tích các lĩnh vực khác nhau của agency. Việc biết được nguồn gốc của những kết quả tích cực sẽ giúp bạn tập trung hơn vào chúng và tạo ra nhiều doanh thu hơn. Ngược lại, những lĩnh vực không mang lại kết quả như mong đợi có thể được điều chỉnh lại để trở nên hiệu quả hơn.

Bạn cũng có thể đo lường năng suất làm việc của cơ quan bằng cách theo dõi mức độ năng suất cá nhân của từng nhân viên. Điều này giúp xác định mức độ đóng góp của mỗi nhân viên vào năng suất tổng thể và những nhân viên nào có giá trị hơn. Bằng cách xác định điểm mạnh và điểm yếu của cơ quan, bạn có thể nâng cao năng suất làm việc và biên lợi nhuận.

Đến lượt bạn

Để công ty quảng cáo kỹ thuật số của bạn duy trì sự thành công, bạn cần đảm bảo rằng năng suất làm việc tối ưu được đạt được ở mọi bộ phận. Áp dụng các mẹo được đề cập ở trên có thể nâng cao đáng kể năng suất làm việc tổng thể. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ hoàn thành nhiều công việc hơn trong thời gian ngắn nhất và với chi phí hiệu quả hơn.

Đã đến lúc bắt đầu nâng cao năng suất làm việc của nhân viên ngay từ hôm nay.

Bạn đã sẵn sàng để thực hiện công việc thông minh hơn, không phải vất vả hơn?