LevelUp 2020: 11 bài học và những điều tiếp theo cho tương lai của công việc

Thầm thì nhé! Nếu bạn đang tìm kiếm LevelUp 2021, bạn có thể đăng ký tại đây!

Và đó là kết thúc cho hội nghị ClickUp đầu tiên của chúng tôi! 🎉

Cảm ơn hơn 12.000 người tham dự đã đến và tương tác với nhóm của chúng tôi — sự tham gia của các bạn là điều đã làm cho sự kiện này trở nên thật sự đặc biệt.

Chúng tôi hy vọng bạn cũng thu được nhiều điều từ sự kiện này như chúng tôi khi tổ chức; chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ quá trình này và đánh giá cao phản hồi của bạn để chúng tôi có thể nâng cấp… LevelUp 2020! 🙌

Nếu bạn đã bỏ lỡ LevelUp, đừng lo lắng.

Chúng tôi có các điểm nổi bật và phiên của sự kiện LevelUp 2020 ngay tại đây. 👇

Hãy cùng bắt đầu!

1. Hành trình của ClickUp và những dự định cho năm 2021

Giám đốc điều hành ClickUp và nhà tiên phong trong lĩnh vực công việc Zeb Evans đã khai mạc sự kiện của chúng tôi bằng phần giới thiệu chương trình của ngày, lời cảm ơn đặc biệt đến cộng đồng của chúng tôi, tóm tắt về năm 2020 đầy biến động (và năng suất) và hướng đi của chúng tôi trong năm tới.

“Sứ mệnh của ClickUp luôn là giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn. Và chúng tôi đã cùng nhau thực hiện điều này bằng cách lắng nghe ý kiến của các bạn, những người dùng của chúng tôi. Phản hồi của các bạn sẽ tiếp tục giúp định hướng cho ClickUp trong năm 2021. ”

—Zeb Evans, Giám đốc điều hành tại ClickUp

Kết thúc năm nay: chúng tôi đã mở rộng cộng đồng của mình lên hơn 200.000 nhóm, huy động được 35 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series A để giúp thế giới trở nên năng suất hơn, và phát hành một bản cập nhật lớn mỗi tuần với tổng số:

Hơn 310 tính năng đã được phát hành

Hơn 55 tính năng được cải thiện

Hơn 40 tích hợp

Zeb đã đề cập đến tầm quan trọng của việc tiếp tục cải tiến ClickUp như một nền tảng và cách chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong việc người dùng chấp nhận ClickUp 2.0 — tất cả là nhờ những phản hồi tuyệt vời từ người dùng!

Có thể nói rằng Zeb nhấn mạnh vào việc lắng nghe người dùng để liên tục cải tiến là một trong những chủ đề chính của LevelUp.

Chúng tôi cũng đã được biết một số tin tức vô cùng thú vị về những gì sắp diễn ra trong quý 1 năm 2021:

Bản địa hóa ClickUp sang hơn 7 ngôn ngữ

Cải thiện các tính năng hiện có ; chẳng hạn như Trang chủ, Hộp thư đến và Mục tiêu

Giao hàng ứng dụng gốc cho trải nghiệm di động cực nhanh

Xây dựng độ tin cậy với độ phủ kiểm thử đầy đủ

Thêm hỗ trợ 24/7; hỗ trợ qua điện thoại thời gian thực, hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và Chương trình huấn luyện mới 🙌

“Giá trị cốt lõi số 1 của chúng tôi luôn là dịch vụ khách hàng tốt nhất trong ngành và cũng là trải nghiệm khách hàng tốt nhất mà bất kỳ ai từng có”, Zeb cho biết.

“Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đang bổ sung dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 theo thời gian thực. Chúng tôi cũng đang giới thiệu các đội ngũ hỗ trợ trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi sẽ giới thiệu dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại và Zoom với Chương trình huấn luyện mới của ClickUp để giúp bạn giải quyết mọi vấn đề. ”

2. Cách các nhà phát triển của chúng tôi giao hàng siêu nhanh bằng ClickUp

Làm thế nào mà nhóm phát triển sản phẩm tiên phong của chúng tôi có thể lặp lại và phát hành các tính năng hàng tuần?

Alex Yurkowski, Giám đốc công nghệ của ClickUp, giải thích cách nhóm kỹ sư của chúng tôi nâng các nguyên tắc phát triển Agile lên một tầm cao mới bằng cách sử dụng ClickUp.

“Để cung cấp các bản cập nhật hàng tuần, chúng tôi tận dụng ba thành phần mạnh mẽ và kết nối của ClickUp: các mục có thể thực hiện để duy trì tiến độ, Sprint để đo lường và phân bổ các nguồn lực cần thiết, và các tính năng giao tiếp nội bộ và bên ngoài để rút ngắn vòng phản hồi. ”

—Alex Yurkowski, Giám đốc công nghệ tại ClickUp

Ba thành phần khóa mà nhóm của Alex tận dụng hàng ngày bao gồm:

Các mục nhỏ, có thể thực hiện được để theo dõi công việc như Nhiệm vụ, Trạng thái, Tự động hóa và Bình luận được chỉ định

Sprints ClickApp sử dụng ước tính Sprint, phân chia sử dụng ước tính Sprint, phân chia điểm Sprint theo người được giao cho các dự án lớn và xoay vòng tài nguyên Sprint bằng phương pháp Agile

Tính năng giao tiếp để xóa bỏ rào cản giữa các bộ phận và giữ cho nhóm phân phối của bạn đồng bộ trên nhiều múi giờ

Chúng tôi đã học được rằng một nhóm sản phẩm phát triển nhanh phải có sự thống nhất và hiển thị toàn diện về công việc từ mọi góc độ, đó là lý do tại sao quản lý công việc, Sprint và bình luận là những yếu tố thiết yếu để phát hành sản phẩm hàng tuần cho người dùng.

Phá vỡ rào cản giao tiếp là chìa khóa quan trọng, vì nhóm sản phẩm có thể liên lạc liền mạch với nhiều nhóm trong một khoảng thời gian ngắn để phát triển các tính năng mới: QA để kiểm tra, marketing để tạo nội dung và đội ngũ hỗ trợ để khắc phục sự cố.

Alex cũng đề cập đến sức mạnh của Bảng điều khiển ClickUp và cách nhóm làm việc từ xa của anh ấy sử dụng chúng để theo dõi mọi thứ, từ sức chứa khối lượng công việc đến các điểm nghẽn, chẳng hạn như các bản cập nhật nào bị kẹt trong QA và những mục nào cần được chú ý hơn để đảm bảo quá trình phát hành diễn ra suôn sẻ.

3. Mẫu mới và Trung tâm ứng dụng để bắt đầu nhanh hơn

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tạo, tùy chỉnh và xem trước tất cả các mẫu quy trình làm việc của mình ở một nơi duy nhất? Truy cập tất cả các ứng dụng và tích hợp của bạn và kích hoạt chúng theo nhóm?

Đó chính xác là những việc bạn có thể làm với Trung tâm Mẫu và Ứng dụng mới của ClickUp!

“Trung tâm Mẫu và Ứng dụng mới được thiết kế để nâng năng suất của bạn lên một tầm cao mới. Bạn sẽ có thể điều hướng và tùy chỉnh các mẫu một cách dễ dàng, đồng thời điều chỉnh các ứng dụng của mình ở cấp độ chi tiết trong Không gian Làm việc của bạn. ”

—Sophia Kaminski, Giám đốc thành công khách hàng tại ClickUp

Với Trung tâm mẫu mới, bạn sẽ tiết kiệm thời gian, có thể tái sử dụng và chỉnh sửa các mẫu, đồng thời chia sẻ các tác phẩm của mình với bất kỳ ai trong nhóm.

Một số điểm nhấn khác bao gồm khả năng:

Duyệt thư viện các mẫu do ClickUp và nhóm của bạn tạo

Thêm mô tả mẫu

Xem trước các mẫu trước khi nộp đơn

Tính năng thứ hai được Sophia giới thiệu là Trung tâm ứng dụng mới

Với Trung tâm ứng dụng ClickUp, cuối cùng bạn sẽ có tất cả các ứng dụng và tích hợp của mình ở một nơi!

Điều này sẽ giúp các nhóm dễ dàng duyệt và lựa chọn các tiện ích bổ sung phù hợp nhất với nhóm của mình và áp dụng tất cả cùng một lúc.

Sophia cũng hé lộ thêm về chức năng bổ sung cho phép các nhóm tạo và cấu hình ứng dụng của mình theo nhu cầu khác nhau của nhóm trong Không gian Làm việc. Ví dụ: bạn sẽ có thể đặt quyền truy cập chi tiết cho chia sẻ đám mây với các tích hợp như Dropbox và Google Drive.

4. Cách ClickUp tận dụng tiếp thị hữu cơ để tạo ra hơn 12 triệu đô la từ các lần nhấp chuột miễn phí hàng tháng

Làm thế nào để bạn có thể khởi động hoạt động tiếp thị của mình trong ngành công nghiệp phần mềm cạnh tranh nhất thế giới?

Đó là câu hỏi mà chỉ Aaron Cort, Giám đốc Marketing của chúng tôi, mới có thể trả lời.

“Làm thế nào để bạn có thể thu hút hàng triệu người ủng hộ và tạo ra hàng triệu lượt nhấp chuột miễn phí mỗi tháng? Cần có một cách tiếp cận hữu cơ, dẫn dắt bởi sản phẩm, người dùng và nội dung chiến lược để hướng dẫn họ trong hành trình của mình. ”

—Aaron Cort, Giám đốc Marketing tại ClickUp

Aaron đã chia sẻ các chiến lược khóa giúp ClickUp phát triển một cách hữu cơ từ đầu thông qua nội dung và sự phát triển dẫn dắt bởi sản phẩm, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của ClickUp ngày nay.

Ba trụ cột chiến lược này bao gồm:

Tăng trưởng dẫn dắt bởi sản phẩm: giữ sản phẩm ở vị trí trung tâm để hướng dẫn hành trình của người dùng

Tăng trưởng do người dùng dẫn dắt: lắng nghe và tương tác với cộng đồng của bạn để giành được sự ủng hộ

Tăng trưởng dựa trên nội dung: xây dựng hiển thị của bạn với SEO và nội dung chất lượng cao

Ba trụ cột này trông như thế nào trong thực tế? Aaron đã chia sẻ một số chiến lược hỗ trợ sự phát triển hữu cơ của ClickUp:

Cập nhật hàng tuần mà không đối thủ nào có thể theo kịp

Dẫn đầu ngành với Gói Miễn phí vĩnh viễn

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Phản hồi của người dùng và sự tham gia của cộng đồng qua email, mạng xã hội và bảng tin

Thống trị SEO với nội dung tập trung vào người dùng

Aaron cũng đề cập đến bí quyết thành công của ClickUp: các giá trị cốt lõi của chúng tôi là tính khẩn trương và sự hài lòng của khách hàng, cũng như cách những giá trị này thúc đẩy hoạt động tiếp thị của chúng tôi.

…và sau đó là một bất ngờ! Mọi người đã được gặp Melissa!

5. Đưa nội dung tập trung vào thương hiệu và người dùng lên một tầm cao mới

Melissa Rosenthal, Giám đốc Sáng tạo mới của chúng tôi, đã lên sân khấu để giới thiệu một số sự kiện lớn sắp diễn ra, sẽ đưa nội dung của ClickUp lên một tầm cao mới!

“Chúng tôi muốn ClickUp trở thành người bạn giúp bạn vượt qua một ngày, thấu hiểu những khó khăn của bạn và đền đáp lại cho bạn — cho dù bạn là người dùng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ hay nhóm doanh nghiệp. ”

—Melissa Rosenthal, Giám đốc sáng tạo tại ClickUp

Đúng vậy, chúng tôi đang xây dựng một số định dạng nội dung mới thú vị, được thiết kế để giúp mọi người tận dụng tối đa các công cụ họ sử dụng hàng ngày.

Melissa đã hé lộ một số định dạng nội dung mới sau đây:

Podcast gốc

Nội dung giáo dục mới

Câu chuyện về ClickUp

Mặc dù hiện tại hầu hết chỉ là những đoạn giới thiệu, nhưng Melissa cho biết điều đầu tiên mà người dùng có thể trải nghiệm là ClickUp Stories, một loạt phim mới tập trung vào cách mọi người tận dụng cuộc sống hơn nhờ ClickUp.

Đây là những video ngắn giới thiệu người dùng và cách họ vượt qua những thách thức hàng ngày bằng sức mạnh của năng suất và quản lý dự án!

Bạn có câu chuyện của riêng mình muốn chia sẻ?

Tuyệt vời! Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn (và có thể sẽ chọn bạn làm ngôi sao), vì vậy hãy điền vào biểu mẫu của chúng tôi tại đây!

6. Cách các doanh nhân sử dụng ClickUp để đạt được mục tiêu kinh doanh khi làm việc tại nhà

Phiên thảo luận tiếp theo có sự thay đổi lớn về định dạng… chúng tôi đã nghe ba chuyên gia tư vấn và doanh nhân ClickUp chia sẻ một số thủ thuật và mẹo mà họ sử dụng để đẩy quá trình kinh doanh WFH của mình lên một tầm cao mới.

Courtney, Yvonne và Luci

Một số điểm nổi bật mà chúng tôi học được từ những người dùng ClickUp là:

Bảng điều khiển và Mục tiêu là các tính năng yêu thích để đo lường tiến độ và duy trì tiến độ

Các quy trình làm việc linh hoạt của ClickUp là giải pháp hoàn hảo để tạo ra một hệ thống CRM đầy đủ chức năng cho doanh nghiệp của bạn

Bạn có thể tạo mẫu cho hầu hết mọi thứ trong ClickUp, vì vậy hãy lưu các mẫu Trạng thái Tùy chỉnh, Nhiệm vụ và Trường Tùy chỉnh cho các dự án lặp lại hoặc tương tự

Tự động hóa là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian cho các công việc hành chính lặp đi lặp lại

Bản đồ Tư duy có thể giúp bạn hình dung ý tưởng của mình và liên kết các ý tưởng (và công việc) kinh doanh quan trọng với nhau

…và còn nhiều, nhiều hơn nữa!

Nếu bạn thấy những mẹo thực tế như vậy hữu ích, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang web của họ và theo dõi họ trên YouTube!

7. Mẹo Marketing với Neil Patel và Dan Fleyshman

Các diễn giả khách mời tiếp tục là hai tên tuổi lớn đã trở thành người nổi tiếng trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số và xây dựng thương hiệu: Neil Patel và Dan Fleyshman.

Dan đã phỏng vấn Neil về cách anh ấy bắt đầu xây dựng đế chế nội dung của mình, chiến lược SEO trong năm 2021, các phương pháp hay nhất cho nội dung trên mạng xã hội và YouTube, quảng cáo trả phí và nhiều hơn nữa.

“Nếu bạn muốn làm tốt việc xây dựng SEO trong năm 2021 và những năm tiếp theo, thì có một số điều bạn cần tập trung vào: liên kết ngược chất lượng và trải nghiệm trang. Bạn muốn xây dựng trải nghiệm chất lượng và nhận liên kết từ các trang web chất lượng. ”

—Neil Patel, Chuyên gia Marketing & Tác giả bestseller

Neil đã chia sẻ một số kiến thức hữu ích cho bất kỳ chủ doanh nghiệp nào muốn mở rộng kế hoạch kỹ thuật số của mình, bao gồm:

Tầm quan trọng của việc tạo nội dung ở nơi khán giả của bạn sinh sống, đặc biệt là trên LinkedIn, TikTok và YouTube

Tái sử dụng ý tưởng nội dung của bạn từ mạng xã hội sang YouTube

Đừng ngại quay video bằng điện thoại của bạn (khán giả rất thích sự chân thực)

Trang web của bạn là chìa khóa để xây dựng thương hiệu và khách hàng tiềm năng

Các kênh xã hội như LinkedIn và Instagram đã trở thành chìa khóa để thúc đẩy các cuộc hội thoại dẫn đến kinh doanh mới

Đừng bỏ qua sức mạnh của bình luận để tăng tương tác

Tìm kiếm bằng giọng nói sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn

Tối ưu hóa nội dung của bạn cho các đoạn trích nổi bật

…và còn nhiều hơn nữa! Xem phỏng vấn đầy đủ bên dưới.

8. Cách xây dựng ứng dụng năng suất tùy chỉnh

Bạn có thể xây dựng các ứng dụng năng suất tùy chỉnh trong ClickUp mà không cần biết mã hóa không?

Câu trả lời là CÓ, Vincent Khadige, Giám đốc tài khoản doanh nghiệp tại ClickUp đã chứng minh điều đó.

“Nếu bạn giống tôi, bạn muốn thiết lập các quy trình công việc hoàn hảo mà không cần viết một dòng mã nào. Tin tốt là bạn có thể xây dựng các ứng dụng năng suất cực kỳ mạnh mẽ với ClickUp để đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu mà không cần mã. ”

—Vincent Khadige, Giám đốc sản phẩm doanh nghiệp tại ClickUp

Bài thuyết trình của Vincent bao gồm tất cả mọi thứ, từ những kiến thức cơ bản về cách cá nhân hóa cấu trúc công việc của bạn với Phân cấp của ClickUp đến tùy chỉnh Nhiệm vụ thành các mục cho các trường hợp sử dụng khác nhau và xây dựng Bảng điều khiển trực quan để đo lường mọi thứ, từ theo dõi lỗi đến doanh thu!

Một số điều chúng tôi đã học được về việc cần làm:

Tạo quy trình công việc Waterfall cho hầu hết mọi nhu cầu của nhóm, từ cho hầu hết mọi nhu cầu của nhóm, từ phân chia công việc đến phân bổ sức chứa

Chuyển đổi công việc thành các mục vượt ra ngoài phạm vi quản lý công việc

Tạo các kênh trò chuyện giống Slack

Thích ứng phân cấp, việc con lồng nhau và hơn thế nữa trong nhiều Danh sách công việc

Tạo hệ thống CRM dễ dàng, có thể mở rộng với Trường Tùy chỉnh, Email, Biểu mẫu và Tự động hóa

Tính chất có thể tùy chỉnh cao của ClickUp có nghĩa là bạn có thể chuyển đổi hầu hết mọi tính năng để thay thế công nghệ hiện có và thực sự tập trung tất cả công việc của mình vào một nơi — giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của bạn.

Hơn nữa, Vincent còn hé lộ một số tính năng mới sẽ sớm ra mắt:

Công việc con lồng nhau

Mối quan hệ giữa công việc và tài liệu

Email trong ClickUp

Bố cục đơn giản

Xem toàn bộ phiên để tìm hiểu thêm!

9. Cách chúng tôi giải quyết những thách thức trong ngành năng suất

Khi nói đến việc định hình lại một ngành công nghiệp, David Sacks không phải là người xa lạ.

Cựu COO của PayPal và hiện là nhà đầu tư/cố vấn của ClickUp đã tham gia cùng Zeb và Tommy Wang, Giám đốc bán hàng tại ClickUp, trong một cuộc thảo luận bàn tròn về những thách thức và hướng đi của không gian năng suất và hợp tác.

Chúng tôi đã tìm hiểu về tương lai của danh mục này theo quan điểm của David: sự kết hợp lại các công cụ năng suất mạnh mẽ sau nhiều thập kỷ Microsoft Office tách riêng các công cụ này.

“Tầm nhìn của Zeb về ClickUp như một sản phẩm toàn diện, tốc độ phát triển nhanh chóng của nhóm và sự hài lòng của người dùng khi sử dụng nền tảng này là những chỉ số cho thấy công ty này đang định nghĩa lại ngành công nghiệp này. ”

—David Sacks, Nhà sáng lập công nghệ và Nhà đầu tư

David cũng giải thích tầm nhìn của mình về ClickUp như một nền tảng vượt trội, có vị trí giúp trao quyền cho các nhóm bằng cách tập hợp tất cả công việc của họ vào một nơi.

Tommy cũng đặt câu hỏi cho Zeb về cách ClickUp đang giải quyết những thách thức của ngành:

Cách chúng ta có thể hợp nhất các công cụ để tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất

Phần mềm có quan điểm và lý do tại sao mọi người muốn có các công cụ bổ sung cho công việc của họ, chứ không phải chỉ cho họ biết họ nên làm việc như thế nào

Tại sao sự phát triển nhanh chóng và niềm đam mê là chìa khóa để xây dựng một công cụ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

…và còn nhiều hơn nữa!

Xem toàn bộ phiên dưới đây.

10. Tầm nhìn sản phẩm ClickUp 2021

Kết thúc các phiên trong ngày là phần giới thiệu trước những gì người dùng có thể mong đợi trong năm tới.

Trong phiên này, Zeb đã trình bày tầm nhìn dài hạn của ClickUp cũng như kế hoạch ngắn hạn cho quý 1 năm 2021.

“Nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay vẫn giống như khi chúng tôi bắt đầu ba năm trước: tập hợp tất cả công việc và công cụ của bạn vào một nơi. ”

—Zeb Evans, Giám đốc điều hành tại ClickUp

“Chúng tôi luôn đặt ra phương châm là một ứng dụng thay thế tất cả. Và hôm nay, chúng tôi đã tiến gần hơn bao giờ hết đến mục tiêu đó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước để hoàn thiện các công cụ năng suất không cần mã của mình. ”

Zeb đã mở rộng nội dung về trọng tâm sản phẩm của ClickUp trong bài phát biểu chính, đồng thời hé lộ thêm về những gì sẽ diễn ra trong tương lai:

Cải thiện các tính năng hiện có (Mục tiêu, Trang chủ, Hộp thư đến và hơn thế nữa)

Tốc độ và hiệu suất nền tảng trên tất cả các ứng dụng

Độ tin cậy với thử nghiệm tự động hoàn hảo và cơ sở hạ tầng có thể mở rộng

Brian Shen, Giám đốc sản phẩm chính, đã lên sân khấu để giới thiệu thêm các tính năng sắp ra mắt!

“Mặc dù tốc độ và độ tin cậy vẫn là trọng tâm chính của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng đang xây dựng các tính năng mang tính cách mạng dựa trên những yêu cầu của bạn: nhiều cách hơn để duy trì sự tổ chức và đưa các phương thức liên lạc (như email) vào ClickUp. ”

—Brian Shen, Giám đốc sản phẩm chính tại ClickUp

Mở rộng bài trình bày trước đó của Vincent về việc chuyển đổi công việc thành các mục đa năng, Brian đã chỉ ra cách các công việc có thể đại diện cho mọi thứ, từ danh bạ đến công ty và giao dịch.

Bạn sẽ sớm có thể thực hiện nhiều tùy chỉnh chi tiết hơn nữa với một số tính năng mới sắp ra mắt:

Mối quan hệ giữa công việc và tài liệu

Công việc con lồng nhau

Email trong ClickUp

Đồng bộ 2 chiều với Lịch Google & Outlook

…và nhiều hơn nữa sẽ có trong quý 1 năm 2021 (Thư mục lồng nhau, Loại mục, Mục tiêu V2, v.v.)

Brian cũng đã hé lộ những trường hợp sử dụng tiềm năng (và giao diện người dùng) cho từng tính năng mới — chúng tôi khuyên bạn nên xem toàn bộ phiên để xem tất cả các tính năng này hoạt động!

11. Kết thúc với một cú hích mạnh mẽ: Ứng dụng di động mới

Cuối cùng, chúng tôi đã được nghe một thông báo rất đặc biệt từ Nick Krekow, Giám đốc sản phẩm tại ClickUp.

“Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến của bạn và quyết định xây dựng lại hoàn toàn các ứng dụng di động gốc mới từ đầu. Giờ đây, bạn có thể sử dụng ClickUp trên Android và iOS với tốc độ nhanh, độ tin cậy cao và giao diện người dùng di động đẹp mắt, dễ sử dụng. ”

—Nick Krekow, Giám đốc sản phẩm tại ClickUp

Nick và nhóm sản phẩm đã làm việc chăm chỉ phía sau hậu trường để thiết kế lại hoàn toàn trải nghiệm di động ClickUp bằng cách sử dụng một khung giao diện người dùng mới có tên Flutter.

Flutter đã giúp nhóm sản phẩm của chúng tôi:

Xây dựng trải nghiệm ClickUp hoàn toàn bản địa với giao diện người dùng ưu tiên thiết bị di động

Tăng tốc thời gian phát triển ứng dụng di động

Tạo trải nghiệm ClickUp nhất quán trên cả Android và iOS

Vậy tốc độ thực sự của các ứng dụng mới này sẽ nhanh đến mức nào? Nick giải thích rằng thời gian khởi động trung bình đã giảm từ 10 giây xuống chỉ còn 1 giây* nhờ những cải tiến của Flutter.

Thậm chí, Nick còn cho chúng ta xem qua giao diện người dùng di động mới của ClickUp:

Các tính năng di động này chỉ là bước khởi đầu. Nick cũng đề cập đến nhiều tính năng web khác sẽ sớm được tối ưu hóa hoàn toàn cho thiết bị di động, chẳng hạn như:

Hộp thư đến

Notepad

Bảng điều khiển

Theo dõi thời gian

Phần hay nhất? Các ứng dụng di động mới sẽ có mặt trên các cửa hàng ứng dụng vào tuần tới!

Tổng kết toàn bộ

Có thể nói rằng mọi người tham dự LevelUp đều thu được điều hữu ích, cho dù bạn đang tìm kiếm các chiến lược khả thi để tăng năng suất, các tính năng mới thú vị hay chỉ muốn tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm và tầm nhìn của chúng tôi.

Quan trọng nhất, chúng tôi đã học được cách Zeb và nhóm tiếp tục lắng nghe cộng đồng mỗi ngày để cải thiện nền tảng và làm cho thế giới trở thành một nơi năng suất hơn.

“Chúng tôi muốn chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự LevelUp. Số lượng người tham dự đã vượt xa sự mong đợi của chúng tôi và chúng tôi không thể hạnh phúc hơn khi có cơ hội được giao lưu với các bạn. Và xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những người đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình này — chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn tại sự kiện này vào năm sau!”

—Zeb Evans, Giám đốc điều hành tại ClickUp

Hãy theo dõi các tính năng mới này và nhiều tính năng khác sẽ được giới thiệu hàng tuần. Chúng tôi mong được gặp lại bạn vào năm sau tại LevelUp!