Gönüllü Koordinasyonu için En İyi Kilise Planlama Yazılımı

Kiliseler gönüllülere büyük ölçüde bağımlıdır, ancak katılım ve tutarlılık sürekli bir sorun olmaya devam etmektedir. Araştırmalar, birçok cemaatin temel hizmetleri yürütmek için gönüllülere bağımlı olduğunu, ancak kilise liderleri için sürekli katılım ve devamlılığı sağlamak konusunda sürekli bir mücadele olduğunu göstermektedir. Bu uçurum nadiren ilgisizlikten kaynaklanır. Genellikle manuel planlama sistemleri, iletişim kopuklukları ve koordinasyon sorunlarından kaynaklanır. Gönüllülerin çalışma saatlerinin değeri saat başına 34,79 dolar olduğu düşünüldüğünde, bu durumun etkisi hızla artmaktadır.

Bu kılavuz, elektronik tablo karmaşasını ortadan kaldıran on kilise planlama yazılımı seçeneğini tanıtıyor ve özel bakanlık platformlarını, takımınızın daha geniş koordinasyon ihtiyaçlarının yanı sıra planlamayı da yöneten ClickUp gibi esnek iş yönetimi araçlarıyla karşılaştırıyor.

Kilise Planlama Yazılımına Genel Bakış

Araç En uygun olan En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Görevler, iletişim ve planlama ile bağlantı sağlayan planlama isteyen kiliseler Takvim Görünümü, Otomasyonlar, Formlar, AI Not Alıcı, Gösterge Panelleri, ClickUp'ta E-posta Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumlar için özel özelleştirme imkanı mevcuttur. Planlama Merkezi Özel olarak tasarlanmış gönüllü planlama ve hizmet planlamasına ihtiyaç duyan kiliseler Hizmetler modülü, gönüllülerin kendi programlarını kendilerinin yapması, mobil uygulama bildirimleri Planlar aylık 14 $'dan başlar. Ministry Scheduler Pro Otomasyonlu, kural tabanlı gönüllü planlamaya ihtiyaç duyan kiliseler Otomatik olarak oluşturulan programlar, beceri eşleştirme, çakışma algılama Planlar aylık 50 $'dan başlar. Breeze ChMS Basit planlama özelliğine sahip, kolay ve yeni başlayanlar için uygun bir ChMS isteyen kiliseler Gönüllü planlama, etiketleme sistemi, hatırlatıcılar, üye veritabanı Aylık 72 $'dan başlayan fiyatlarla ChurchTrac Uygun fiyatlı hepsi bir arada planlama ve üye yönetimi isteyen küçük kiliseler Etkinlik takvimi, üye veritabanı, katılım izleme Planlar aylık 9 $'dan başlar. One Church Software Planlama ve otomasyon özelliklerine sahip, sabit ücretli, hepsi bir arada ChMS isteyen kiliseler Gönüllü modülü, birleşik takvim, check-in sistemi Planlar aylık 57 $'dan başlar. Elvanto (Tithely ChMS) Güçlü hizmet planlaması ve gönüllü planlamasına ihtiyaç duyan kiliseler Hizmet yürütme çizelgeleri, gönüllü planlama, iletişim araçları Planlar aylık 50 $'dan başlar. Servant Keeper Üye ve katkı izleme ile birlikte planlama isteyen kiliseler Gönüllü koordinasyonu, tam üye veritabanı, katkı kayıtları Planlar aylık 59,99 $'dan başlar. Pushpay (ChurchStaq) Katılım analizleriyle bağlantılı planlamaya ihtiyaç duyan büyük kiliseler Etkileşim analizi, mobil uygulama, çoklu kampüs destek Özel fiyatlandırma Churchteams Gönüllü planlamayla ş akışı otomasyonu isteyen kiliseler Otomasyonlar, gönüllü görevleri, grup yönetimi Planlar aylık 37 $'dan başlar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Kilise Planlama Yazılımı Nedir?

Gönüllüleri elektronik tablolar, grup metinleri ve kağıt kayıt formları ile koordine etmek kafa karışıklığına ve verimsizliğe neden olur. Sürekli olarak uygunluk durumlarını takip eder, son dakika hatırlatıcıları gönderir ve kaçınılmaz olarak planlanan görevlerini unutanların yerini doldurmaya çalışırsınız. Bu idari karmaşa, planlama çakışmalarına, gönüllülerin tükenmesine ( kar amacı gütmeyen kuruluşların liderlerinin %95'i personel tükenmesi konusunda endişelerini dile getiriyor) ve bakanlık liderlerinin insanlardan çok lojistik işlere daha fazla zaman ayırmasına neden olur.

Kilise planlama yazılımı, bu sorunu çözmek için tasarlanmış dijital bir araçtır. Tek bir platformdan gönüllüleri, hizmetleri, etkinlikleri ve tesis kullanımını koordine etmenize yardımcı olur ve tüm bakanlık koordinasyon ihtiyaçlarınız için merkezi bir merkez görevi görür.

Bu yazılım, gönüllülerin uygunluk durumlarını merkezileştirerek, hatırlatıcıları otomatikleştirerek ve bakanlık liderlerine kimin nerede ve ne zaman hizmet verdiğine dair net ve gerçek zamanlı bir görünüm sunarak çalışır. Bazı platformlar özel planlayıcılardır, diğerleri ise üye veritabanları ve bağış izleme içeren daha büyük bir kilise yönetim yazılımının (ChMS) parçasıdır. Cemaatiniz için doğru araç, basit bir planlayıcıya mı yoksa birden fazla idari fonksiyonu yerine getiren daha kapsamlı bir sisteme mi ihtiyacınız olduğuna bağlıdır.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları kaydetmek ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik bilgiler dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturabilirsiniz!

Kilise Planlama Yazılımında Aranması Gereken Özellikler

Hangi özelliklerin önemli olduğunu bilmeden bir araç seçmek, temel sorunlarınızı çözmeyen veya gönüllülerinizin benimsemesi için çok karmaşık olan bir yazılım satın almanıza neden olabilir. Sonunda kimsenin kullanmadığı pahalı bir abonelikle kalırsınız ve tekrar bir elektronik tabloda programları yönetmeye başlarsınız. Anahtar, aramaya başlamadan önce neye bakmanız gerektiğini anlamaktır.

En önemli özellikler üç kategoriye ayrılır: gönüllü koordinasyonu, takvim yönetimi ve iletişim. Yazılımın tekrarlayan etkinlikleri nasıl işlediğini, birden fazla bakanlığı nasıl yönettiğini ve halihazırda kullandığınız araçlarla nasıl entegrasyonlar yaptığını da göz önünde bulundurmalısınız.

Değerlendirmeniz gereken temel özellikler şunlardır:

Gönüllülerin kendi kendine hizmet: Gönüllüler, her seferinde bir yöneticinin müdahalesi olmadan kendi uygunluk durumlarını ayarlayabilir, izin talep edebilir ve vardiyalarını değiştirebilir mi?

Otomatik hatırlatıcılar: Sistem, gelmeyenleri azaltmak için e-posta, SMS veya uygulama bildirimleri yoluyla otomatik hatırlatıcılar gönderiyor mu?

Çakışma algılama: Birini yanlışlıkla aynı anda iki rol için planladığınızda yazılım bunu işaretleyecek mi?

Raporlama ve görünürlük: Bakanlık liderleri, kimlerin hizmet verdiğine hızlı bir şekilde genel bakış elde edebilir, katılım eğilimlerini görebilir ve programdaki boşlukları tespit edebilir mi?

Kullanım kolaylığı: Yazılım, her yaştan ve teknik beceriye sahip gönüllülerin gerçekten kullanabileceği kadar sezgisel mi?

🔍 Biliyor muydunuz? Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Önemli bir ayrıntı bir e-postada gizli kalabilir, bir Slack konu dizisinde genişletilebilir ve ayrı bir araçta belgelenebilir. Bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olur.

🔍 Biliyor muydunuz? Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Anahtar bir ayrıntı bir e-postada gizli kalabilir, bir Slack konu dizisinde genişletilebilir ve ayrı bir araçta belgelenebilir. Bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olur.

Ayrıca okuyun: Verimli Operasyonlar için Ş Akışı Otomasyon Yazılımı

En İyi 10 Kilise Planlama Yazılımı

1. ClickUp (Planlama ve koordinasyonu birleştiren yapay zeka destekli iş yönetimi isteyen takımlar için en iyisi)

ClickUp Takvim ile programınızı akıllıca planlayın.

Gönüllü planlaması, insanların umursamaması nedeniyle nadiren bozulur. Sistem dağınık olduğu için bozulur. Kullanılabilirlik bir elektronik tabloda, hatırlatıcılar grup metinlerinde, hizmet planları bir belgede saklanır ve son dakika değişiklikleri, plana asla yansıtılmayan yan konuşmalarda gerçekleşir.

Bu, iş yükünün yayılmasıdır: koordinasyon, birbirinden bağımsız araçlara yayılır, önemli ayrıntılar gözden kaçar ve liderler sadece işleri yolunda tutmak için enerji harcarlar. Kimin ne zaman hizmet vereceğine dair net ve paylaşılan bir görünüm olmadan, küçük boşluklar bile son dakikada telaşlı koşuşturmalara dönüşebilir.

ClickUp, kilisenize sadece program değil, tüm koordinasyon katmanını yönetebileceğiniz tek bir yer sunarak bu sorunu çözer. ClickUp Takvim ile, bakanlık liderleri tüm hizmetleri, etkinlikleri ve gönüllü görevlerini tek bir görünümde görebilir, böylece eksiklikleri erken tespit edip sorun haline gelmeden planları ayarlayabilirler.

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim özelliğini kullanarak doğal dil ile toplantılar planlayın.

Gönüllü planlamayı bağımsız bir yönetici görevi olarak ele almak yerine, ClickUp bunu pazar günlerini ve etkinlikleri gerçekten işler kılan her şeyle bağlantı kurar: kayıt, görevler, hatırlatıcılar, hizmet hazırlığı, iletişim ve bakanlık liderleri için görünürlük.

ClickUp Chat ile takımınızla iletişim kurun ve sohbet pencerenizden görevler oluşturun.

Uygulamada, bu "insanları kovalamaktan" "bir sistemi yönetmeye" geçmek gibi hissettirir. Bir gönüllü uygunluk durumunu bildirir veya hizmet için kaydolur, yanıtı ClickUp Formları aracılığıyla doğrudan planlama ş Akışınıza aktarılır ve kimse bir elektronik tabloya dokunmadan görevler otomatik olarak güncellenir. Liderler, Takvim Görünümü'nde yaklaşan hizmet kapsamını anında görüntüleyebilir, boşlukları erken tespit edebilir ve her değişikliği aynı görevle bağlantılı tutarak ayarlamalar yapabilir. Güncellemeler, konuşmalar ve kararlar işin kendisine bağlı kalır, böylece takımınız hafızasına güvenmek veya birinin en son mesajı yakalamış olmasını ummak zorunda kalmaz.

ClickUp, takip işlemlerini liderlerin hatırlaması gereken bir şey olmaktan çıkarıp sistemin bir parçası haline getirir. Onaylar ve hatırlatıcılar ClickUp Otomasyonları aracılığıyla otomatik olarak çalıştırılabilir, personel eksiklikleri ortaya çıkar çıkmaz doğru bakanlık liderine yönlendirilebilir ve hizmet hazırlıkları, görevler ve kontrol listeleri içinde net bir sahiplik dağılımı ile ilerleyebilir.

ClickUp otomasyonları ile AI çıktısı bir görev haline geldiği anda bir sonraki adımı tetikleyin.

Takımınız plan yapmak için bir araya geldiğinde, ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak anahtar kararları ve eylem öğelerini kaydedebilir ve bunların unutulmuş notlar arasında kaybolmak yerine işle bağlantılı kalmasını sağlayabilir . Sonuç basit: daha az sürpriz, daha az devamsızlık ve bakanlığınızı yürüten kişiler için daha az yorgunluk.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tüm bakanlık programınızı tek bir yerde görselleştirin, böylece kapsam eksikliklerini hızlı bir şekilde tespit edebilir ve Takvim Görünümü'nü kullanarak basit sürükle ve bırak işlemleriyle görevleri ayarlayabilirsiniz.

Gönüllü kayıtlarını ve uygunluk durumlarını, elektronik tablolar yerine özelleştirilebilir formlar aracılığıyla yanıtları toplayarak otomatik olarak yapılandırılmış, izlenebilir bir işe dönüştürün.

Otomasyonlar ile basit ş Akışı kuralları oluşturarak hatırlatıcıları, onayları ve takipleri manuel çaba harcamadan tutarlı bir şekilde çalıştırın.

ClickUp Çalışma Alanınıza entegre edilmiş yapay zeka asistanı ClickUp Brain'i kullanarak hızlı yanıtlar alın, güncellemeleri özetleyin ve gönüllü iletişimlerini daha hızlı hazırlayın.

Planlama toplantılarını aranabilir özetler ve eylem ögeleri olarak kaydedin, böylece kararlar yerleşik AI Notetaker kullanılarak uygulamaya dönüştürülsün.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

İş yükünü birleştirir: Planlama, iletişim ve görev yönetimini tek bir Çalışma Alanı’na getirerek, gönüllü koordinatörlerinin bilişsel yükünü azaltır ve bilgi silolarını ortadan kaldırırsınız.

Kod gerektirmeden yüksek düzeyde özelleştirilebilir: ClickUp'ın esnekliği, ClickUp Özel Alanları, ClickUp Görünümleri ve benzersiz ş Akışınıza uyum sağlayan Otomasyonlar'ı kullanarak Çalışma Alanınızı kilisenizin gerçek işleyişine göre yapılandırmanıza olanak tanır.

Dahil olan AI özellikleri: ClickUp Brain, mesajlar hazırlayarak, etkinlikleri özetleyerek ve planlama verilerinizden içgörüler ortaya çıkararak bakanlık liderlerinin daha hızlı iş yapmasına yardımcı olur.

Eksileri:

Bazı kullanıcılar, karmaşık otomasyonları ve özel görünümleri ilk kez ayarlarken bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor.

Gösterge paneli gibi gelişmiş özellikler, kiliseye özgü metrikler için yapılandırmak üzere başlangıçta zaman yatırımı gerektirir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🎥 Bu videoyu izleyin ve AI'nın sürekli takip veya araç değiştirme gerektirmeden planlamayı nasıl otomasyon ile gerçekleştirdiğini, iş yüklerini nasıl dengelediğini ve ş akışlarını nasıl sürdürdüğünü görün.

2. Planning Center (Özel olarak tasarlanmış gönüllü planlama ve hizmet planlamasına ihtiyaç duyan kiliseler için en iyisi)

Planning Center aracılığıyla

Planning Center, kiliseler için sıfırdan oluşturulmuştur, bu nedenle bakanlık dilinizi kurumsal jargona çevirmenize gerek kalmaz. İbadet akışını, şarkı sözlerini ve gönüllü programlarını ayrı yerlerde yönetmenin zorluğu, temel Hizmetler modülü ile çözülür.

Bu platform, İnsanlar ve Hizmetler modüllerini birbirine bağlayarak gönüllü planlamasını yönetir. Gönüllüler, mobil uygulama veya e-posta yoluyla kendi engellenen tarihlerini belirleyebilir, planlama taleplerine yanıt verebilir ve diğer nitelikli takım üyeleriyle pozisyonlarını değiştirebilir. Sistem, "pozisyonlar" (ses teknisyeni, karşılama görevlisi) ve "takımlar" (ibadet takımı, çocuk bakanlığı) gibi kiliseye özgü kavramları anlar.

Modüler fiyatlandırma modeli, kiliselerin sadece ihtiyaçları olan kadar ödeme yapmalarını sağlayan anahtar bir özelliktir. Küçük bir kilise sadece Hizmetler ve Kişiler modülleriyle başlayabilirken, daha büyük bir kilise Gruplar, Check-In'ler ve Bağışlar modüllerini de ekleyebilir.

Planning Center'ın en iyi özellikleri

Hizmet modülü: Bu özel olarak tasarlanmış modül, hizmet siparişinin oluşturulması, akor grafikleri ile şarkı seçimi, gönüllü planlama ve prova planlamasını tek bir ş Akışında birleştirir.

Gönüllülerin kendi programlarını kendileri oluşturması: Takım üyeleri program taleplerini alır, uygunluk durumlarını bildirir ve diğer nitelikli gönüllülerle yer değiştirme işlemlerini başlatabilir, böylece idari yükü azaltır.

Takımlar için mobil uygulama: Özel uygulama, gönüllülere programlarını, hizmet siparişlerini ve takım iletişimini cep telefonlarında sunar ve hatırlatıcı bildirimler gönderir.

Planning Center'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Kiliseye özel tasarım: Yazılım, bakanlık dilini ve ş akışlarını kullanır, bu nedenle kilise personeli ve gönüllüler için sezgisel bir his verir.

Güçlü mobil deneyim: Her modül için özel olarak tasarlanmış uygulamalar iyi tasarlanmış ve gönüllüler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Modüler esneklik: Sadece planlama ile başlayabilir ve kilisenizin ihtiyaçları arttıkça daha fazla fonksiyon ekleyebilirsiniz.

Eksileri:

Modüller her zaman verileri sorunsuz bir şekilde paylaşmaz, bu da yinelenen girdi veya senkronizasyon sorunlarına neden olabilir.

Raporlama özellikleri, genel amaçlı proje yönetimi araçlarına kıyasla basittir.

Proje izleme veya belge işbirliği gibi tipik kilise yönetiminin dışında kalan işler için ek araçlara ihtiyacınız olacak.

Planning Center fiyatlandırması

Ücretli planlar: Aylık 14 $'dan başlayan fiyatlarla (Hizmetler)

Planning Center puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (140'tan fazla yorum) Capterra: 4,7/5 (1.100'den fazla yorum)

3. Ministry Scheduler Pro (Otomasyon, kural tabanlı gönüllü planlaması isteyen kiliseler için en iyisi)

Ministry Scheduler Pro aracılığıyla

Düzinelerce gönüllü için adil ve dengeli bir programı manuel olarak oluşturmak için gereken zaman, birçok kilise yöneticisi için büyük bir baş ağrısıdır. Ministry Scheduler Pro'nun temel gücü, tüm bu süreci otomasyonla otomatikleştiren programlama algoritmasıdır.

Yazılım, bir insanın çözmesi saatler sürecek karmaşık gereksinimleri halleder. Gönüllülerin çok sık hizmet vermemesini sağlar, becerileri pozisyonlarla eşleştirir (sertifikalı kreş çalışanları gibi) ve aile gruplarını dikkate alır. Çakışma algılama özelliği, program yayınlanmadan önce çakışan rezervasyonları yakalar.

Ministry Scheduler Pro, geleneksel olarak tek seferlik lisans ücreti olan bir masaüstü uygulamasıdır, ancak artık web tabanlı seçenekler de mevcuttur. Bu model, aylık abonelik ücreti ödemek yerine yazılımı doğrudan satın almayı tercih eden kiliseler için caziptir.

Ministry Scheduler Pro'nun en iyi özellikleri

Otomatik program oluşturma: Algoritma, kullanılabilirlik, beceriler ve sıklık tercihlerini dikkate alarak minimum manuel iş ile eksiksiz programlar oluşturur.

Beceri ve sertifika izleme: Gönüllülere nitelikler atayabilirsiniz (ör. geçmiş kontrolü yapılmış, CPR sertifikalı) böylece pozisyonların yalnızca nitelikli kişiler tarafından doldurulmasını sağlayabilirsiniz.

Toplu iletişim araçları: Program bildirimlerini, hatırlatıcıları ve yedek taleplerini doğrudan platformdan e-posta veya metin yoluyla gönderin.

Ministry Scheduler Pro'nun artıları ve eksileri

Artıları:

Güçlü planlama algoritması: Otomatik planlama özellikleri, karmaşık gönüllü listelerine sahip kiliseler için gerçek bir zaman tasarrufu sağlar.

Tek seferlik lisanslama seçeneği: Abonelik yerine sermaye harcamalarını tercih eden kiliseler, kalıcı lisans satın alabilirler.

Olgun özellik seti: Yazılım, yeni araçların gözden kaçırabileceği birçok uç durum ve karmaşık senaryoyu ele alır.

Eksileri:

Kullanıcı arayüzü, modern web uygulamalarına kıyasla eski moda görünüyor ve bu da gönüllülerin benimsemesini etkileyebilir.

Masaüstü tabanlı dağıtım modeli, yerel makinelerde kurulum ve güncelleme gerektirir.

Öğrenme eğrisi, daha basit planlama araçlarına göre daha diktir.

Ministry Scheduler Pro fiyatlandırması

Ücretli planlar: Aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla

Ministry Scheduler Pro puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

4. Breeze Church Management (Yerleşik planlama özelliği ile basit kilise yönetimi ihtiyacı olan kiliseler için en iyisi)

Breeze Kilise Yönetimi aracılığıyla

Karmaşık kurumsal yazılımlarla boğuşan kiliseler için Breeze ChMS (artık Tithely'in bir parçası), temel fonksiyonlardan ödün vermeyen sezgisel bir çözüm sunar. Platform, temiz arayüzü ve kolay öğrenilebilirliği ile sürekli övgü almaktadır ve teknik deneyimi sınırlı gönüllüler için bile erişilebilir olmasını sağlamaktadır.

Breeze, daha geniş kilise yönetim sisteminin bir parçası olarak gönüllü planlamasını yönetir. Benzersiz etiketleme sistemi, etkili gönüllü organizasyonu ve iletişimi sağlar; RSVP bildirimleri ile otomatik hatırlatıcılar, kilise etkinliklerinin ve gönüllü planlarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini garanti eder.

Breeze ChMS'nin en iyi özellikleri

Gönüllü yönetimi modülü: Kolay atama ve izleme özellikleriyle belirli etkinlikler için gönüllüleri planlayın.

Etiketleme sistemi: Hedefli iletişim için gönüllüleri bakanlık, beceri veya uygunluk durumlarına göre esnek bir şekilde kategorize etme

Otomatik hatırlatıcılar: E-posta ve metin yoluyla bildirimler göndererek ve RSVP izlemeyi kullanarak katılımcıların gelmemesi durumlarını azaltın.

Üye veritabanı entegrasyonu: Gönüllü planlama, yinelenen veri girişi olmadan eksiksiz üye kayıtlarından alınır.

Breeze ChMS artıları ve eksileri

Artıları:

Temiz, sezgisel arayüz: Platform, basitlik için tasarlanmıştır ve tüm teknik becerilere sahip gönüllüler için erişilebilir hale getirilmiştir.

Kolay öğrenme eğrisi: Yeni kullanıcılar, kapsamlı bir eğitim almadan hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirler.

Uygun sabit fiyatlandırma: Kullanıcı başına ücret olmadan öngörülebilir aylık maliyet

Eksileri:

Planlama özellikleri, özel araçlara göre daha az gelişmiştir; otomatik plan oluşturma algoritması yoktur.

Gelişmiş raporlama, Enterprise platformlara kıyasla geçici çözümler gerektirir.

Çok kampüslü kiliseler bu özellik setini sınırlayıcı bulabilir.

Breeze Kilise Yönetimi fiyatlandırması

Ücretli planlar: Aylık 72 $'dan başlayan fiyatlarla

Breeze Church Management puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (60'tan fazla yorum) Capterra: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Kilise planlama yazılımını değerlendirirken, deneme dönemini talep edin ve test sürecine gerçek gönüllüleri dahil edin. Gönüllülerinizin kullanımı karmaşık veya zor bulması durumunda, en zengin özelliklere sahip platform bile yardımcı olmayacaktır.

5. ChurchTrac (Uygun fiyatlı hepsi bir arada planlama ve üye yönetimi isteyen küçük kiliseler için en iyisi)

ChurchTrac aracılığıyla

Küçük ve orta boyutlu kiliseler için kurumsal düzeydeki yazılımlar hem çok pahalı hem de çok karmaşık olabilir. ChurchTrac, gönüllü yöneticileri zorlamayan, basit bir pakette sağlam ve temel özellikler sunarak bu sorunu çözmek için tasarlanmıştır.

ChurchTrac'teki planlama, daha geniş kilise yönetim sistemi içinde çalışır. Etkinlikler ve hizmetler paylaşılan bir takvime yerleştirilir ve gönüllüler pozisyonlara atanır. Her şey üye veritabanına bağlı olduğu için, planlama yaparken her bir kişinin tüm bilgilerine (iletişim bilgileri, aile ilişkileri, katılım alışkanlıkları) ulaşabilirsiniz.

ChurchTrac'ın en iyi özellikleri

Entegre etkinlik takvimi: Üye veritabanınıza bağlantı kurulu bir takvimden hizmetleri, etkinlikleri ve gönüllü görevlerini planlayın.

Üye veritabanı entegrasyonu: Gönüllü planlama, tüm üye kayıtlarınızdan bilgi alır, böylece dizin ile planlayıcınız arasında yinelenen veri girişi olmaz.

Katılım izleme: Hizmet için kimlerin geldiğini kaydedin, bu da güvenilir gönüllüleri belirlemenize ve potansiyel tükenmişliği tespit etmenize yardımcı olur.

ChurchTrac'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Küçük kiliseler için erişilebilir: Arayüzü basittir ve fiyatlandırma, küçük kiliselerin bütçelerine uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Hepsi bir arada basitlik: Üye yönetimi, planlama ve katkıların tek bir sistemde olması, entegrasyon sorunlarını ortadan kaldırır.

Duyarlı müşteri desteği: Kullanıcılar, kilise bağlamını anlayan yardımcı destek personelini sıklıkla övüyor.

Eksileri:

Planlama özellikleri, özel araçlara göre daha az gelişmiştir; otomatik plan oluşturma özelliği yoktur.

Mobil deneyim, özel gönüllü uygulamalarına sahip platformlara kıyasla sınırlıdır.

Daha büyük kiliseler platformun kapasitesini aşabilir.

ChurchTrac fiyatlandırması

Ücretli planlar: Aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

ChurchTrac puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (800'den fazla yorum)

6. One Church Software (Planlama özelliğine sahip eksiksiz bir kilise yönetim platformu isteyen kiliseler için en iyisi)

One Church Software aracılığıyla

Farklı modüller veya eklentiler için maliyet hesaplamaktan bıktınız mı? One Church Software, aylık sabit bir ücret karşılığında planlama dahil olmak üzere tam bir kilise yönetim paketi sunar. Bu birleşik yaklaşım, birden fazla tedarikçiyi yönetmeden öngörülebilir fiyatlandırma ve kapsamlı özellikler isteyen kiliseler için caziptir.

Planlama, daha geniş platformla sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Takvim etkinlikleri yönetir, gönüllü yönetimi modülü görevleri yönetir ve check-in sistemi katılımı izler. Her şey tek bir üye veritabanına bağlıdır, böylece veri parçalanması ortadan kalkar.

One Church Software'in en iyi özellikleri

Birleşik platform: Planlama, üye yönetimi, check-in, iletişim ve bağışlar, paylaşımla tek bir sistemde bir arada bulunur.

Gönüllü yönetimi modülü: Özel bir gönüllü arayüzünden uygunluk durumunu izleyin, pozisyonları atayın ve hatırlatıcılar gönderin.

Check-in sistemleri: Çocuk bakanlığı ve etkinlikler için entegre check-in sistemi, veli yetkilendirme gibi güvenlik özellikleriyle planlama verilerinize bağlantı kurar.

One Church Software'in artıları ve eksileri

Artıları:

Öngörülebilir fiyatlandırma: Sabit aylık ücret tüm özellikleri içerir, kiliseniz büyüdükçe bütçe sürprizlerini ortadan kaldırır.

Kapsamlı özellik seti: Birden fazla tedarikçiyi bir araya getirmek zorunda kalmadan eksiksiz bir araç setine sahip olursunuz.

Modern arayüz: Platformun görünümü ve hissi çağdaş olup, gönüllülerin benimsemesine yardımcı olabilir.

Eksileri:

En iyi araçlara kıyasla, herhangi bir alanda daha az uzmanlık derinliği vardır.

Daha küçük bir kullanıcı topluluğu, daha az üçüncü taraf kaynağı ve öğretici anlamına gelir.

Çok özel ş akışı ihtiyaçları olan kiliseler, "herkese uyan tek çözüm" yaklaşımının sınırlayıcı olduğunu düşünebilir.

One Church Software fiyatlandırması

Ücretli planlar: Aylık 57 $'dan başlayan fiyatlarla

One Church Software puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum) Capterra: 4,9/5 (70'den fazla yorum)

7. Elvanto (Gönüllü planlaması ile güçlü hizmet planlamasına ihtiyaç duyan kiliseler için en iyisi)

Elvanto aracılığıyla

Elvanto, artık Tithely ChMS olarak Tithely ailesinin bir parçasıdır ve özellikle güçlü hizmet planlama ve gönüllü planlama yeteneklerine sahip bulut tabanlı bir kilise yönetim sistemi sunar. Platform, kapsamlı fonksiyonları makul bir karmaşıklıkla dengeler, bu da onu temel araçları aşmış ancak kurumsal ölçekli çözümlere ihtiyaç duymayan kiliseler için uygun hale getirir.

Sistem, ibadet hizmetlerini planlarken son derece yararlı olan hizmet yürütme sayfalarını destekler ve gönüllü görevlerini doğrudan her hizmet öğesinin akışına bağlantı kurar.

Elvanto'nun en iyi özellikleri

Hizmet planlama araçları: İbadet taslakları oluşturun, dosyaları ve bağlantıları görünümde görüntüleyin ve hizmet unsurlarıyla doğrudan bağlantılı gönüllü görevleriyle provaları planlayın.

Gönüllü planlama: Güçlü planlama özellikleri, herkesin bir rolü olmasını ve otomasyon aracılığıyla bilgilendirilmesini sağlar.

İletişim araçları: Belirli gruplara veya kişilere yönelik kişiselleştirilmiş mesajlaşma, katılımı artırır ve gelmeme oranını azaltır.

Üye portalı: Bireyler programlarına, gruplarına ve etkinliklerine erişebilir, aktif katılımı teşvik edebilir.

Elvanto'nun artıları ve eksileri

Artıları:

Hizmet odaklı tasarım: Platform, gönüllü görevlerinin ibadet hizmetlerinin akışına bağlantısını sağlamada mükemmeldir.

Kapsamlı fonksiyon: Orta boyutlu kiliseler için özellik derinliği ile kullanılabilirlik arasında denge sağlar.

Bulut tabanlı erişilebilirlik: Yerel kurulum gereksinimleri olmadan sisteminize her yerden erişin

Eksileri:

Platform, küçük kiliselerin ihtiyaç duyduğundan daha fazla fonksiyon sunabilir ve bu da yönetimi karmaşıklaştırabilir.

Tithely dışındaki araçlarla entegrasyonlar için geçici çözümler gerekir.

Özel uygulamalar gibi özellikler ekledikçe fiyatlar artar.

Elvanto fiyatlandırması

Ücretli planlar: Aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla

Elvanto puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (140'tan fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Organize Koordinasyon için Etkinlik Planlama Şablonları

8. Servant Keeper (Üye ve katkı izleme ile birlikte planlama isteyen kiliseler için en iyisi)

Servant Keeper aracılığıyla

Servant Keeper, gönüllü koordinasyonunu sağlam katkı izleme ve üye yönetimi ile birleştiren kapsamlı bir kilise yönetim platformudur. Yazılım, basitlik ilkesini temel alarak tasarlanmıştır, bu da teknik uzman olmayan kilise yöneticileri için erişilebilir olmasını sağlar.

Gönüllü planlama, üye izleme, katılım kaydı ve finansal yönetim ile birlikte iş yaparak, her bir kişinin kiliseyle olan ilişkisini tek bir görünümde birleştirir.

Servant Keeper'ın en iyi özellikleri

Gönüllü koordinasyon araçları: Gönüllüler, programlara erişip uygunluk durumlarını bildirebilecekleri için iletişim, programlama ve görev atamalarını kolaylaştırın.

Üye veritabanı: İletişim bilgileri, aile ilişkileri, katılım düzenleri ve bağış geçmişi dahil olmak üzere kapsamlı kayıtlar

Katkı izleme: Kolay yıl sonu beyannamesi oluşturma ile hızlı ve doğru kayıt tutma

Mobil uygulamalar: Yöneticiler, hareket halindeyken verileri yönetebilir ve iletişim kurabilir.

Servant Keeper'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Güçlü izleme: Finansal yönetim özellikleri sağlamdır ve üye kayıtlarıyla iyi bir şekilde entegre edilmiştir.

Basitlik odaklı tasarım: Teknik bilgisi olmayan yöneticiler için erişilebilir

Kapsamlı üye yönetimi: Her bir kişinin kilise katılımına ilişkin birleşik bir görünüm oluşturur.

Eksileri:

Arayüz, modern web uygulamalarına kıyasla eski moda görünüyor.

Masaüstü tabanlı sürüm yerel kurulum gerektirir ve Mac ile uyumlu değildir.

Bazı kullanıcılar, başlangıçta beklenmeyen fiyat artışları ve ek destek maliyetleri olduğunu bildiriyor.

Servant Keeper fiyatlandırması

Ücretli planlar: 59,99 $/ay'dan başlar.

Servant Keeper puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (50'den fazla yorum) Capterra: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

9. Pushpay (Katılım analizleriyle bağlantılı planlamaya ihtiyaç duyan büyük kiliseler için en iyisi)

Pushpay aracılığıyla

Daha büyük kiliseler için zorluk sadece planlama değil, hizmetin genel üye katılımıyla nasıl bağlantı kurduğunu anlamaktır. Başlangıçta mobil bağışlarla tanınan Pushpay, bu daha geniş ihtiyacı karşılayan ChurchStaq adlı kapsamlı bir katılım platformuna dönüşmüştür.

ChurchStaq'ta planlama, bağışlar, gruplar ve etkinlikler genelinde üye katılımına odaklanan bir stratejinin parçasıdır. Gönüllü planlama verileri, katılım metrikleriyle bağlantılıdır ve liderlerin hizmet etmenin bir kişinin genel katılımını ve manevi gelişimini nasıl etkilediğini görmelerine yardımcı olur.

Pushpay'in en iyi özellikleri

Entegre katılım platformu: Planlama, bağışlar, gruplar ve iletişim ile birlikte çalışır ve liderlere üyelerle olan bağlantıların tam bir resmini sunar.

Mobil öncelikli tasarım: Üye uygulaması, programlar, bağışlar ve etkinlik kayıtları için kusursuz bir mobil deneyim sunar.

Kurumsal ölçeklenebilirlik: Platform, karmaşık organizasyon yapıları ve raporlama ihtiyaçları olan büyük, çok kampüslü kiliseleri yönetmek için tasarlanmıştır.

Pushpay'in artıları ve eksileri

Artıları:

Katılım odaklı analitik: Platform, liderlerin hizmetin genel üye katılımı ve sadakatiyle nasıl bağlantı içinde olduğunu anlamalarına yardımcı olur.

Güçlü mobil deneyim: İyi tasarlanmış üye odaklı uygulama, cemaat üyeleri arasında benimsenmesini teşvik eder.

Çoklu kampüs destekleri: Birden fazla konuma sahip kiliseler, kampüse özel planlama ve konsolide raporlama dahil olmak üzere karmaşıklıklarına uygun araçlar elde ederler.

Eksileri:

Özel fiyatlandırma modeli, satış takımıyla iletişime geçene kadar maliyetlerin şeffaf olmadığı anlamına gelir.

Platformun karmaşıklığı, yapılandırma ve bakım için önemli bir idari yatırım gerektirir.

Daha küçük kiliseler bu özellikleri çok karmaşık bulabilir.

Pushpay fiyatlandırması

Fiyatlandırma: Özel (satış teklifi)

Pushpay puanları ve yorumları

Capterra: 4,2/5 (180'den fazla yorum)

10. Churchteams (Gönüllü planlamayla ş Akışı otomasyonu isteyen kiliseler için en iyisi)

Churchteams aracılığıyla

Churchteams, küçük ve orta boyutlu kiliseler için özel olarak tasarlanmış, ş akışı otomasyonu ve gönüllü yönetiminde dikkate değer güçlü yönleri olan bulut tabanlı bir kilise yönetim platformu sunar. Sistem, tekrarlayan idari görevleri otomatikleştirerek kiliselerin manuel süreçlerin ötesine geçmesine yardımcı olur.

Platform, grup yönetimi, üye izleme ve etkinlik koordinasyonunu içeren daha geniş bir paket kapsamında gönüllü planlama hizmeti sağlar.

Churchteams'in en iyi özellikleri

Ş Akışı otomasyonu: Takip iletişimlerini gönderme, üye kayıtlarını güncelleme ve belirli etkinliklere veya tarihlere göre hatırlatıcılar tetikleyiciyi çalıştırma gibi tekrarlayan görevleri yerine getirir.

Gönüllü planlama araçları: Müsaitlik durumunu izleyerek etkinliklere ve hizmetlere atama

Grup yönetimi: Entegre iletişim ile bakanlıkları, küçük grupları ve takımları organize edin.

Üye katılımının izleme süreci: Bireylerin kilise yaşamının farklı yönleriyle nasıl bağlantı kurduklarına dair görünürlük

Churchteams artıları ve eksileri

Artıları:

Güçlü iş akışı otomasyonu: Platform, tekrarlayan idari görevleri otomatikleştirmede mükemmeldir.

Küçük kiliseler odaklı: Küçük cemaatlerin ihtiyaçları ve bütçeleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Entegre iletişim: Harici platformlar olmadan gönüllülere ve üyelere ulaşmak için yerleşik araçlar

Eksileri:

Arayüz, bazı yeni rakiplere göre daha az gelişmiş hissedilebilir.

Dokümantasyon ve eğitim kaynakları, daha büyük platformlar kadar kapsamlı değildir.

Üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar daha sınırlıdır.

Churchteams fiyatlandırması

Ücretli planlar: Aylık 37 $'dan başlayan fiyatlarla

Churchteams puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (470+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: En iyi planlama yazılımı, mutlaka en fazla özelliğe sahip olan yazılım değildir; gönüllülerinizin gerçekten tutarlı bir şekilde kullanacağı yazılımdır. Cemaatiniz için seçenekleri değerlendirirken, özelliklerin derinliğinden çok kullanım kolaylığını önceliklendirin.

Doğru Kilise Planlama Yazılımını Seçme

Karar nihayetinde şu önemli soruya bağlıdır: Önceden oluşturulmuş bakanlık ş akışlarına sahip kiliseye özel bir araca mı, yoksa benzersiz bağlamınıza uyarlayabileceğiniz esnek bir platforma mı ihtiyacınız var? En iyi seçim, kilisenizin boyutuna, teknik rahatlığına, bütçesine ve planlamanın bağımsız bir görev mi yoksa daha büyük bir idari iş ağının parçası mı olduğuna bağlıdır.

Kilisenizin boyutunu ve büyüme eğilimini göz önünde bulundurun.

Sınırlı sayıda personel ve gönüllüye sahip küçük kiliseler, karmaşık olmayan ve temel planlamayı gerçekleştiren ChurchTrac veya Breeze gibi daha basit ve uygun fiyatlı araçlardan sıklıkla yararlanır. Birden fazla kampüsü, çok sayıda bakanlığı ve yüzlerce gönüllüsü olan daha büyük cemaatler, Pushpay gibi kurumsal platformlara veya Ministry Scheduler Pro'daki gelişmiş algoritmalara ihtiyaç duyabilir.

Toplam sahiplik maliyetini değerlendirin

Aylık abonelik maliyetleri sadece bir faktördür. Kurulum ücretlerini, eğitim süresini, mevcut araçlarla entegrasyon maliyetini ve planlama yazılımının yeteneklerinin dışında kalan işleri yürütmek için ek platformlara ihtiyacınız olup olmadığını da göz önünde bulundurun. Biraz daha pahalı olan birleşik bir platform, birden fazla özel aracı bir araya getirmekten daha ucuza mal olabilir.

Entegrasyon gereksinimlerini değerlendirin

Kilisesi zaten bağış, iletişim veya üye yönetimi için belirli araçlar kullanıyorsa, planlama yazılımının bunlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın. Veri siloları ekstra iş yükü yaratır ve hata riskini artırır. ClickUp gibi kapsamlı iş yönetimi merkezleri olarak hizmet veren platformlar, birden fazla entegrasyon ihtiyacını azaltabilir.

Gerçek kullanıcılarla test edin

Karar vermeden önce, yazılımı günlük olarak kullanacak kişileri (hem yöneticileri hem de gönüllüleri) sürece dahil edin. Kullanılabilirlikle ilgili geri bildirimleri, genellikle özellik karşılaştırmalarında veya demo sunumlarında görünmeyen sorunları ortaya çıkarır.

Doğru Planlama Yazılımı ile Gönüllü Koordinasyonunu Basitleştirin

Temel sorun, yani gönüllüleri elektronik tablolar ve grup metinleriyle boğulmadan koordine etmek, doğru teknolojiyle çözülebilir. Doğru kilise planlama yazılımı, idari yükü azaltır, gönüllülerin deneyimini iyileştirir ve bakanlık liderlerinizin lojistik yerine insanlara odaklanmalarını sağlar.

Kiliseniz büyüdükçe, bugün seçtiğiniz sistem de sizinle birlikte büyüyebilmelidir. Proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi ile birlikte planlama ihtiyacı olan kiliseler, işleri birbirinden bağımsız araçlara bölmek yerine tüm bu fonksiyonları bir araya getiren birleşik Çalışma Alanlarından en fazla fayda sağlar.

Uygun planlama yazılımına yapılan yatırım, gönüllülerin elde tutulması, gelmeme oranlarının azalması ve bakanlık liderlerinin akıl sağlığı açısından fayda sağlar. Koordinasyon sistemleriniz sorunsuz çalıştığında, takımınız gerçekten önemli olan şeylere, yani topluluğunuza hizmet etmeye ve misyonunuzu ilerletmeye odaklanabilir.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve birleşik bir çalışma alanının kilise gönüllülerinin koordinasyonunu nasıl dönüştürdüğünü keşfedin.

Sık Sorulan Sorular

Kilise planlama yazılımı ile kilise yönetim yazılımı arasındaki fark nedir?

Kilise planlama yazılımı, özellikle gönüllüleri, hizmetleri ve etkinlikleri koordine etmeye odaklanır. Kilise yönetim yazılımı (ChMS) daha geniştir ve genellikle planlamanın yanı sıra üye veritabanları, katkı izleme, iletişim araçları ve raporlama yeteneklerini içerir. Bazı kuruluşlar yalnızca planlama fonksiyonuna ihtiyaç duyarken, diğerleri tam ChMS platformlarının kapsamlı yaklaşımından yararlanır.

Genel bir proje yönetimi aracı kilise planlaması için işe yarayabilir mi?

Evet, ClickUp gibi esnek bir iş yönetimi platformu, bakanlık ş akışları için yapılandırılabilir ve genellikle kiliseye özgü katı varsayımlara dayanan araçlardan daha fazla uyarlanabilirlik sağlar. Bu yaklaşım, bazı başlangıç kurulumları gerektirir, ancak gönüllü planlamanın ötesinde projeler, belgeler ve takım iletişimini de yönetmesi gereken kiliseler için uzun vadede daha uygun olabilir.

Özel kilise yazılımı ile hepsi bir arada iş platformu arasında nasıl seçim yapabilirim?

Takımınızın tüm çalışma kapsamını göz önünde bulundurun. Personeliniz gönüllü koordinasyonunun ötesinde birçok sorumluluğu üstleniyorsa (etkinlik planlama, iletişim, proje yönetimi, belge oluşturma gibi), ClickUp gibi birleşik bir çalışma alanı, araçların yayılmasını ve bağlam değiştirmeyi azaltabilir. Planlama birincil ihtiyacınızsa ve amaca yönelik bakanlık özellikleri istiyorsanız, özel kilise yazılımı daha uygun olabilir.

Küçük kiliseler planlama yazılımında hangi özelliklere öncelik vermelidir?

Küçük kiliseler, gönüllülerin kendi kendine hizmet yeteneklerine, otomasyonlu hatırlatıcılara ve kullanım kolaylığına odaklanmalıdır. Kullanmayacağınız karmaşık kurumsal özelliklere aşırı yatırım yapmaktan kaçının. En önemli faktör, gönüllülerinizin gerçekten tutarlı bir şekilde kullanacağı bir yazılım seçmektir. Kullanılan basit bir araç, kullanılmayan güçlü bir araçtan daha iyidir.

Daha iyi planlama yaparak gönüllülerin kalıcılığını nasıl artırabilirim?

Etkili planlama yazılımı, gönüllülerin tercihlerine saygı göstererek, tükenmişliğe yol açan aşırı planlamayı önleyerek, çatışmalar ortaya çıktığında kolay vardiya değişimlerini mümkün kılarak ve unutulan taahhütlerin utancını azaltan zamanında hatırlatıcılar göndererek bağlılığı artırır. Gönüllüler, zamanlarının değer verildiğini ve sürecin kolay olduğunu hissettiklerinde, hizmet etmeye devam etme olasılıkları daha yüksektir.