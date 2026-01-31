İçerik Toplu İşleme 101: Daha Az Zamanda Daha Fazla İçerik Oluşturun

Her gün içerik oluşturmak için koşturmaktan yorulduysanız, içerik toplu işleme hayatınızı değiştirmek üzere. Bu kılavuz, içerik oluşturma işlerinizi toplu hale getirmek için bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor: içerik temel unsurlarınızı belirlemekten takviminizi planlamaya, ClickUp'ın birleştirilmiş Çalışma Alanını kullanarak tüm iş akışınızı tek bir yerde düzene sokmaya kadar.

İçerik Toplu İşleme Nedir?

Çoğu içerik oluşturucu günlük rutini bilir: uyanmak, ne yayınlayacağını bulmak için uğraşmak, aceleyle bir şeyler oluşturmak ve ertesi gün aynı şeyi tekrarlamak. Bu reaktif yaklaşım yaratıcı enerjiyi tüketir ve tutarsız sonuçlar üretir. İçerik gruplandırma, temelde farklı bir iş yöntemi sunar.

İçerik toplu işleme, tek bir odaklanmış oturumda birden fazla içerik parçası oluşturduğunuz bir verimlilik tekniğidir. Her gün tek bir sosyal medya gönderisi yazmak yerine, haftanın tüm gönderilerini tek seferde yazarsınız. Bu yaklaşım, benzer görevleri bir araya getirerek daha kısa sürede daha fazla iş yapma fikrine dayanır.

Bunu, içeriğiniz için yemek hazırlamak gibi düşünün. Günde üç kez sıfırdan yepyeni bir yemek pişirmezsiniz, değil mi? Muhtemelen hafta içi zaman kazanmak için pazar günü malzemeleri veya hatta tam öğünleri hazırlarsınız. İçerik gruplama, aynı mantığı yaratıcı işlerinize uygular ve günlük telaş olmadan istikrarlı bir içerik akışı oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu yöntem, bağlam değiştirmeyi en aza indirerek çalışır. Bağlam değiştirme, birbiriyle bağlantısı olmayan araçlar ve görevler arasında geçiş yaparken (örneğin yazmaktan tasarıma, tasarımdan çekime geçmek gibi) verimliliğin düşmesine neden olur. Tek bir faaliyete odaklanmış bloklar ayırarak, akış halinde kalır ve daha verimli iş yaparsınız.

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. Araştırmalarımız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir modern platformda birleştirir. Sohbet, belgeler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutar.

İçerik Toplu İşleme Neden İşe Yarar?

Toplu işleme, tüm oluşturucular için oyunun kurallarını değiştiren bir avantajdır, özellikle de pazarlama yöneticilerinin %40'ı 2024 yılında 3 ila 5 kat daha fazla içerik üretmeyi planladığında. Toplu işlemenin arkasındaki psikolojiyi anlamak, ilk başta alışık olmadığınız bir yaklaşım olsa bile bu yöntemi commit etmenize yardımcı olur.

Önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar.

Farklı yaratıcı görevler arasında sürekli geçiş yapmanın zihinsel yorgunluğunu azaltırsınız. Benzer etkinlikleri bir araya topladığınızda, beyniniz her yeni içerik parçası için bağlamı yeniden yüklemek zorunda kalmaz. Her bir gönderinin başlatma süresi esasen ortadan kalkar.

Tutarlılığı garanti eder.

İyi stoklanmış bir içerik boru hattı, hiçbir yayın gününü kaçırmamanızı ve izleyicilerinizin ilgisini canlı tutmanızı sağlar. Son dakikada içerik oluşturmak için koşturmak zorunda kalmadığınızda, takipçileriniz ve algoritmalarla güven ilişkisi kuran düzenli bir yayın programı sürdürebilirsiniz.

Günlük stresi azaltır.

İçerikiniz hazır olduğunda, "ne yayınlamalıyım?" şeklindeki günlük baskı ortadan kalkar. Bugünün içeriği hakkında endişelenerek uyanmak yerine, stratejik düşünceye, topluluk katılımına veya işinizi ileriye götürecek diğer konulara odaklanabilirsiniz.

Kaliteyi artırır

Lojistik işleri halledildiğinde, yaratıcılık ve stratejiye odaklanmak için daha fazla zihinsel alanınız olur. Son teslim tarihi baskısı altında aceleyle oluşturulan içerikler, odaklanmış, stres seviyesi düşük toplu oturumlarda oluşturulan içeriklerin kalitesine nadiren ulaşır.

Verimliliği artırır.

Sadece birkaç odaklanmış toplu oturumda bir haftalık, hatta bir aylık içerik üretebilirsiniz. Bu çarpan etkisi, toplu işlemeyi içerik üretimini ölçeklendirmek için bu kadar güçlü kılan şeydir.

Bu teknik inanılmaz derecede çok yönlüdür ve sosyal medya gönderileri, blog makaleleri, videolar ve grafikler dahil olmak üzere hayal edebileceğiniz hemen hemen her tür içerik için kullanılabilir. Birden fazla platformu aynı anda yöneten modern içerik oluşturucular ve pazarlamacılar için, yorulmadan bir adım önde olmak için vazgeçilmez bir stratejidir.

🔍 Biliyor muydunuz? İçerik stratejilerini belgeleyen pazarlamacılar, bunu yapmayanlara göre %313 daha fazla başarı bildirme eğilimindedir. İyi planlanmış bir içerik takvimi sadece hoş bir özellik değil, oyunun kurallarını değiştiren bir unsurdur.

Sosyal Medya İçeriğini Toplu Olarak Hazırlama

Başarılı bir toplu oluşturma süreci, kaosu net ve tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürür. Genellikle üç aşamaya ayrılır: planlama, üretim ve dağıtım. Bu üretim ş akışının her aşamasına odaklanmış zaman blokları ayırarak, büyük hacimli yüksek kaliteli içeriği verimli bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Adım 1: İçerik temelini belirleyin

Tek bir kelime bile yazmadan önce, ne hakkında konuşacağınızı bilmeniz gerekir. İçerik temel unsurları, içerik stratejinizi yönlendiren ana temalar veya konulardır. Bunları, markanızın sahip olduğu ve hedef kitlenizin ilgilendiği üç ila beş ana konu olarak düşünün.

Temel unsurlarınızı belirlemek için, önce hedef kitlenizin kişiliklerini ve sizden ne beklediklerini anlamaya çalışın. Ardından, bunu benzersiz marka mesajınızla uyumlu hale getirin. Böylece içeriğinizin her zaman alakalı ve değerli olmasını sağlayabilirsiniz.

Temel unsurlarınız şuna benzer olabilir:

Eğitim içeriki, izleyicilerinize bir beceri öğreten kullanım kılavuzları, öğreticiler ve ipuçlarını içerir. Bu, sizi bir uzman olarak pozisyona getirir ve insanların geri gelmesini sağlayan gerçek bir değer sunar.

Eğlenceli içerik, memler, ilişkilendirilebilir hikayeler ve bağlantı kuran perde arkası materyallerini kapsar. Bu, markanızı insanileştirir ve paylaşımı teşvik eden duygusal bağlılık yaratır.

Promosyon içerik, ürünlerinizi, hizmetlerinizi veya özel tekliflerinizi öne çıkarır. Bu, iş sonuçlarını doğrudan etkilediğiniz alandır, ancak değer öncelikli içerikle dengelenmelidir.

Topluluk oluşturma içeriği, etkileşimi teşvik eden sorular, anketler ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri içerir. Bu, iki yönlü konuşma oluşturur ve hedef kitlenizin pasif tüketiciler değil, katılımcılar gibi hissetmesini sağlar.

Örneğin, bir finans danışmanı "Yatırım 101", "Borçsuz Yaşam" ve "Emeklilik Planlaması" gibi temel unsurlar belirleyebilir. Bu tanımlanmış içerik temaları sayesinde, artık boş bir sayfaya bakmak zorunda kalmayacağınız için fikir üretmek çok daha kolay hale gelir. Bunun yerine, temel konularınızın her biri için boşlukları doldurmanız yeterlidir.

Adım 2: İçerik listesini oluşturun

Temel unsurlarınızı belirledikten sonra, toplu planlama zamanı gelir. Bu aşamada, her bir temel unsur için belirli fikirler üzerinde beyin fırtınası yapar ve bunları bir içerik takviminde düzenlersiniz. Hedefiniz, istediğiniz zaman kullanabileceğiniz fikirlerden oluşan bir içerik birikimi oluşturmaktır.

Her bir temel için olabildiğince çok fikir üretmekle başlayın. Zihin haritaları, trend olan konuları araştırma veya rakiplerinizin yaptıklarını analiz etme gibi teknikleri kullanabilirsiniz. Bu aşamada kendinizi sınırlamayın, tüm fikirleri yazın.

Ardından, bu fikirleri bir yayın takviminde düzenleyin. Yayın sıklığınızı (ne sıklıkta yayın yapacağınızı) ve kanal karışımınızı (hangi platformları kullanacağınızı) belirleyin. Her fikir için, biçim (karusel, video, tek resim veya metin paylaşımı), hedef kitlenizin yapmasını istediğiniz eylem çağrısı, içeriği oluşturmaktan sorumlu sahibi ve hazır olması gereken son teslim tarihi gibi anahtar ayrıntıları listenize ekleyin.

Toplu işlerinizi daha da verimli hale getirmek için, bir içerik serisi veya kampanyası oluşturmayı düşünün. Bu, birden fazla gönderinin tek bir tema etrafında bir araya geldiği ve tek seferde tutarlı bir içerik seti oluşturmanıza olanak tanıyan bir yöntemdir.

3. Adım: Üretim gruplarını gerçekleştirin

İçerik listeniz hazır olduğunda, her bir üretim faaliyeti için özel zaman ayırın. Tüm altyazıları tek bir oturumda yazın, tüm grafikleri başka bir oturumda tasarlayın ve tüm videoları üçüncü bir oturumda çekin. Bu, zihinsel olarak aynı modda kalmanızı sağlar ve sizi önemli ölçüde hızlandırır.

Her üretim grubu sırasında dikkatinizi dağıtan unsurları tamamen ortadan kaldırın. Gereksiz sekmeleri kapatın, bildirimleri sessize alın ve elinizdeki göreve tamamen odaklanın. Gruplandırmanın sihri, kesintisiz olarak derin bir odaklanma sağlayabildiğinizde ortaya çıkar.

4. Adım: Planlayın ve dağıtım yapın

İçeriğiniz oluşturulduktan sonra, yayınlama araçlarınızı kullanarak her şeyi önceden planlayın. Bu son adım, toplu işleme sürecini tamamlar ve sizi günlük yayınlama yükümlülüklerinden kurtarır. Böylece, içerik oluşturma yerine etkileşim ve topluluk yönetimine odaklanabilirsiniz. \

Zaman Kazanmak ve Yorulmamak İçin İçerik Toplu İşleme İpuçları

İçerik gruplandırmayı benimsemek harika bir ilk adımdır, ancak sizi gerçekten yorgunluktan kurtaran şey, sürecinizi optimize etmektir. Bu stratejiler, yaratıcı enerjinizi korurken gruplandırma oturumlarından daha fazla yararlanmanıza yardımcı olur.

Derin odaklanma için tema günleri kullanın

Tema günleri, belirli günleri belirli görevlere ayırdığınız klasik bir zaman bloklama tekniğidir. Örneğin, Monday günleri başlık yazmak, salı günleri video çekmek ve çarşamba günleri grafik tasarlamak için ayrılabilir. Bu, bağlam değiştirmeyi önlemenize ve en iyi işinizi ortaya çıkaracak derin bir odaklanma durumuna girmenize yardımcı olur.

Şablon kitaplığı oluşturun

Her gönderi oluşturduğunuzda tekerleği yeniden icat etmekten vazgeçin. Alıntı grafikleri, karuseller veya video tanıtımları gibi farklı biçimler için yeniden kullanılabilir şablonlardan oluşan bir kütüphane oluşturun. Böylece, yeni içeriği eklemeniz ve yayınlamanız yeterlidir. Şablonlar ayrıca tüm içeriğinizde marka tutarlılığını sağlar.

Yeniden kullanım stratejisi geliştirin

Her fikirden daha fazla verim alın. Tek bir blog yazısı, beş sosyal medya gönderisine, kısa bir video senaryosuna ve e-posta bülteninizin bir bölümüne dönüştürülebilir. Bu, çabanızı katlamadan çıktınızı katlar ve mesajınızı tüm kanallarda güçlendirir.

Makro ve mikro toplu işleme arasında seçim yapın

Size uygun bir zaman çizelgesi belirleyin. Makro toplu işleme, bir ay veya çeyrek için bir seferde içerik oluşturmayı içerir ve bu, bir tampon oluşturmak ve sürekli stresi azaltmak için harikadır. Mikro toplu işleme, önümüzdeki hafta için içerik oluşturmaya odaklanır ve trendlere ve güncel etkinliklere daha esnek bir şekilde tepki verme imkanı sunar. Çoğu oluşturucu, hibrit bir yaklaşımla başarıya ulaşır.

Yaratıcı enerjinizi yönetin

Gün ve hafta boyunca yaratıcı enerji seviyenize dikkat edin. Yazma ve strateji gibi yüksek konsantrasyon gerektiren görevleri, zihninizin en keskin olduğu saatlere planlayın. Gönderi planlama veya varlık kitaplığınızı düzenleme gibi daha az enerji gerektiren görevleri, yaratıcı hissetmediğiniz zamanlara saklayın.

Benzer görevleri bir araya getirin

Tek tek yazı yazmak, tasarım yapmak ve planlama yapmak yerine, tüm yazılarınızı bir kerede yazın. Ardından, tüm tasarımları yapın. Son olarak, tüm planlamaları yapın. Bu, zihinsel olarak aynı modda kalmanızı sağlar, farklı iş türleri arasında geçiş yapmanın getirdiği bilişsel yükü azaltırken sizi daha hızlı ve verimli hale getirir.

Son olarak, gerçekçi olun. Toplu işleme yeniyseniz, bir hafta sonu içinde üç aylık içerik oluşturmaya çalışmayın. Bir haftalık içerikle başlayın ve oradan devam edin. Hedef, stresi azaltmak, gerçekçi olmayan beklentilerle daha fazla stres yaratmak değil.

💡 Profesyonel İpucu: En enerjik olduğunuz saatleri oluşturma için, en az enerjik olduğunuz saatleri ise planlama ve organize etme gibi idari görevler için ayırın. Doğal enerji ritminize saygı gösterdiğinizde yaratıcı çıktınız önemli ölçüde artacaktır.

ClickUp, içerik gruplandırmayı nasıl kolaylaştırır?

İçerik gruplandırmanın en büyük zorluğu genellikle işin yayılmasıdır — işin birbirinden bağımsız birden fazla araca yayılması — fikirleriniz bir uygulamada, taslaklarınız başka bir uygulamada ve takviminiz üçüncü bir uygulamada olabilir. Bu araç değiştirme kaosu, gruplandırma ile elde etmeye çalıştığınız verimlilik artışını baltalar.

Araç değiştirme karmaşasını ortadan kaldırın ve tüm üretim ş Akışınızı, projeleri, belgeleri ve konuşmaları, işinizi anlayan bir zeka katmanı olarak yapay zeka ile bir araya getiren tek bir platform olan dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanı ClickUp ile tek bir yerde toplayın.

ClickUp Brain ile yazar blokunu aşın.

ClickUp Brain ile yazar tıkanıklığını aşın ve anında yeni fikirler üretin. Bu güçlü AI asistanı, beyin fırtınası yapmanıza, sosyal medya başlıkları yazmanıza veya ayrıntılı içerik taslakları oluşturmanıza yardımcı olmak için doğrudan çalışma alanınıza entegre edilmiştir. Çalışma alanınızın bağlamını bildiği için, öneriler her zaman markanız ve devam eden projelerinizle alakalıdır.

ClickUp Brain ile kampanyanız için bağlamsal yanıtlar alın

Herhangi bir görev yorumuna @brain yazın veya ClickUp Belge'ye tıklayın, içerik temeliniz için konu bulma, sosyal medya başlıkları yazma veya ayrıntılı içerik taslakları oluşturma konusunda yardım alın. İçerik oluşturma görevlerini kolaylaştırmak için halihazırda yapay zeka kullanan pazarlamacıların %81'ine katılacaksınız.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturmak için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırsınız. Tüm bunları yaparken çalışma alanınızın tamamındaki bağlamı korursunuz.

Takvim Görünümü ile yayın programınızı görselleştirin

ClickUp Takvim Görünümü ile tüm yayın programınızı kuşbakışı görün. Sırada ne olduğunu tahmin etmeye çalışmayın, tüm ayı bir bakışta görün. Görevleri kolayca sürükleyip bırakarak yayınları yeniden planlayın, görünümler arasında geçiş yapın ve içeriğinizi renk kodlarıyla işaretleyerek yayın takviminizdeki boşlukları hızlıca belirleyin.

Özel Alanlar ile her ayrıntıyı izleyin

ClickUp Özel Alanları ile her ayrıntıyı düzenli tutun ve önemli bilgilerin karışıklık içinde kaybolmasına izin vermeyin. Hedef platform, içerik türü ve durum gibi önemli verileri izlemek için görevlerinize alanlar ekleyin. Biçimler için açılır menüler, etkileşim metrikleri için sayı alanları veya takımınıza görevler atamak için kişi alanları oluşturabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile ş akışınızı otomatikleştirin.

ClickUp Otomasyonları ile içeriği fikir aşamasından yayınlanmış gönderi aşamasına manuel aktarımlar olmadan taşıyın. Bir görevin durumunu otomatik olarak güncellemek, bir parça incelemeye hazır olduğunda takım üyesine bildirim göndermek veya haftalık içerik seriniz için Yineleyen görevler oluşturmak için kurallar belirleyin. Bu otomasyonlar yoğun işleri halleder, böylece siz yaratıcılığa odaklanabilirsiniz.

✨ Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor. Bu zamanı gerçek içerik oluşturmak için geri kazanmayı hayal edin.

Beyaz Tahtalarla görsel beyin fırtınası yapın

ClickUp Beyaz Tahtaları ile içerik stratejinizi görsel olarak planlayın ve bir sonraki büyük kampanyanız için beyin fırtınası yapın. Bu esnek tuval, içerik temelinizin zihin haritalarını oluşturmak, görsel konseptleri çizmek veya işbirliğine dayalı akış şemaları oluşturmak için mükemmeldir. Takımınız dijital yapışkan notlara fikirler ekleyebilir ve konseptleri gerçek zamanlı olarak birbirine bağlayabilir.

Şablonlarla hızlı bir başlangıç yapın

ClickUp Şablonları ile ş akışınızı hızlandırın ve sıfırdan oluşturmaya son verin. ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonu, platformları ve durumları izlemek için önceden yapılandırılmış Özel Alanlar ve ş akışınızı görselleştirmek için bir Pano Görünümü ile birlikte gelir. Basit bir sürükle ve bırak arayüzü ile her bir içeriğin aşamaları geçmesini izleyin.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak pazarlama stratejilerinizi planlayın, düzenleyin ve izleyin.

İçerik takvimi şablonundaki her kart, blog yazısı, sosyal medya güncellemesi veya video gibi bir görevi temsil eder ve içerik kanalı, kategori ve yayın tarihi gibi anahtar bilgileri gösterir.

Sosyal Medya Takvimi Şablonu ve İçerik Pazarlama Yayın Takvimi Şablonu gibi ek şablonlar, özel olarak tasarlanmış ş Akışlarıyla belirli içerik türlerini yönetmenize yardımcı olur.

Sonuç

İçerik gruplandırma, günlük telaşı sistematik ve stressiz bir içerik oluşturma yaklaşımına dönüştürür. Benzer görevleri bir araya getirerek, net içerik temelleri oluşturarak ve odaklanmış üretim oturumlarında iş yaparak, daha kısa sürede daha fazla içerik oluşturabilir ve daha yüksek kaliteyi koruyabilirsiniz.

Önemli olan, toplu iş akışınızı destekleyecek doğru araçları bulmaktır. Fikirleriniz, taslaklarınız, takviminiz ve takım iletişiminiz ayrı uygulamalarda yer alıyorsa, toplu işlerin sağlaması gereken verimlilik artışını kaybedersiniz.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve birleştirilmiş Çalışma Alanının araç dağınıklığını ortadan kaldırırken içerik verimliliğinizi nasıl katladığını keşfedin.

SSS

İçeriğimi ne sıklıkta toplu olarak hazırlamalıyım? Çoğu oluşturucu, haftalık veya iki haftalık toplu oturumlarla başarıya ulaşır. Bir haftalık içeriği toplu olarak hazırlayarak başlayın, ardından sürece alıştıkça yavaş yavaş iki haftaya veya bir aya uzatın. Doğru ritim, içerik hacminize, sektörünüzün ne kadar hızlı değiştiğine ve kişisel yaratıcı ritminize bağlıdır.

Makro ve mikro toplu işleme arasındaki fark nedir? Makro toplu işleme, bir ay veya çeyrek için içeriği tek seferde oluşturmayı içerir ve beklenmedik program değişikliklerine karşı büyük bir tampon sağlar. Mikro toplu işleme, önümüzdeki haftaya odaklanır ve trendlere ve güncel etkinliklere daha esnek bir şekilde yanıt verme imkanı sunar. Birçok başarılı oluşturucu, makro toplu işleme ile kalıcı içeriği, mikro toplu işleme ile ise güncel içeriği oluşturmak gibi karma bir yaklaşım kullanır.

Toplu olarak içerik oluştururken kaliteyi nasıl koruyabilirim? Toplu olarak içerik oluşturmak, son dakikada aceleyle çalışmak yerine odaklanmış, baskı hissetmediğiniz bir ortamda içerik oluşturmanıza olanak tanıdığından, aslında kaliteyi artırma eğilimindedir. Anahtar, sürecinize inceleme zamanı eklemektir; içerik oluşturduktan hemen sonra yayınlamayın. İçeriği bir gün bekletin, ardından planlamadan önce yeni bir bakış açısıyla inceleyin.

İçerik gruplandırmaya başlamak için hangi araçlara ihtiyacım var? En azından, fikirleri düzenlemek için bir sisteme, planlama için bir takvime ve içerik varlıklarınızı depolamak için bir depolama alanına ihtiyacınız var. Ancak, birbirinden bağımsız birden fazla araç kullanmak, gruplandırmanın çözmeyi amaçladığı bağlam değiştirme sorunlarını yaratır. Tüm bu fonksiyonları tek bir yerde birleştiren ClickUp gibi birleşik bir platform, gruplandırma verimliliğinizi en üst düzeye çıkarır.

Tüm içeriklerim önceden planlanmışsa trend olan konuları nasıl ele almalıyım? İçerik takviminizin %20-30'unu zamanında ve reaktif içerikler için açık bırakarak toplu işleme sisteminize esneklik katın. Bu, toplu işleme içeriğinizin verimliliğini korurken trendlere yanıt verebilmenizi sağlar. Ayrıca, zamanında ortaya çıkan bir konu olduğunda taşınabilecek veya değiştirilebilecek "her zaman güncel" içeriklerden oluşan bir yedek liste de tutabilirsiniz.