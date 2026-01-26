Cartesia vs. Elevenlabs: [yıl] Karşılaştırması

Çoğu takım, özellik listesine göre bir metin-konuşma platformu seçer, ancak daha sonra yanlış şey için optimizasyon yaptıklarını fark eder. Podcast'iniz robotik sesliyse, ışık hızında yanıt süreleri önemsizdir ve chatbot'unuz yarım saniye gecikiyorsa stüdyo kalitesinde sesler işe yaramaz!

Bu kılavuz, ses projenizin başarılı olup olmayacağını belirleyen ölçütler açısından Cartesia AI ile ElevenLabs'ı karşılaştırır, böylece tereddüt etmeyi bırakıp işe yarayan sesleri yayınlamaya başlayabilirsiniz.

Cartesia AI ve ElevenLabs'a Genel Bakış

AI sesli ses üretmek için bir metin-konuşma (TTS) aracına ihtiyacınız var, ancak hangisinin sizin için doğru olduğunu bulmak kafa karıştırıcı olabilir. Piyasa, hız için geliştirilmiş araçlar ve kalite için geliştirilmiş araçlar olarak ikiye ayrılmıştır ve yanlış olanı seçmek projenizi rayından çıkarabilir. Cartesia AI ve ElevenLabs tartışmasının özü budur.

Basitçe açıklamak için, işte hızlı bir özet.

Özellik/Kategori Cartesia AI ElevenLabs Başlıca güçlü yönleri Gerçek zamanlı, düşük gecikmeli ses etkileşimleri Ultra gerçekçi, duygusal olarak ifade gücü yüksek ses En uygun Sesli ajanlar, müşteri desteği, telefon Sesli kitaplar, podcast'ler, profesyonel seslendirmeler Gecikme ~40 ms (Sonic 3) Daha yüksek (kaliteye optimize edilmiş) Ses kitaplığı Telefon odaklı, temiz 8 kHz sesler Duygusal derinlik içeren geniş kitaplık Ses klonlama Ses tasarım araçları Profesyonel Ses Klonlama Özelleştirme Hız/ses seviyesi kontrolü Sıcaklık, duygusal kontrol Fiyatlandırma* Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar ve aylık olarak faturalandırılır Ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar ve aylık olarak faturalandırılır

Doğru seçim, tamamen gerçek zamanlı etkileşimler için hıza mı yoksa ilgi çekici içerik oluşturmak için duygusal ifade gücüne mi ihtiyacınız olduğuna bağlıdır.

Teknik ayrıntılara girmeden önce, bu metin-konuşma platformlarının daha geniş AI uygulamaları manzarasına nasıl uyduğunu anlamak faydalı olacaktır. Bu videoyu izleyerek çeşitli AI kullanım örneklerini keşfedin ve ses teknolojisinin endüstrileri nasıl dönüştürdüğünü görün:

Cartesia AI Genel Bakış

Cartesia AI, minimum gecikmenin kritik öneme sahip olduğu gerçek zamanlı ses uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir metin-ses platformudur. Müşteri desteği botları, randevu planlayıcıları ve hızlı tepki vermesi gereken telefon tabanlı asistanlar gibi etkileşimli sesli AI için ideal seçimdir.

İnsanlar insan konuşmasına son derece duyarlı oldukları için TTS için riskler çok yüksektir. Her milisaniyelik gecikme, konuşmayı doğal olmayan ve hantal hale getirir, bu da kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir ve yüksek bırakma oranlarına yol açabilir. Botunuz, sonunda bir bot gibi hissettirir. 🤖

Sesli ajanlar anında yanıt vermelidir. 2025 yılında müşteri hizmetleri liderlerinin %85'i konuşma yapabilen yapay zekayı deneme aşamasındadır.

Bu nedenle, hız için sıfırdan oluşturulmuş bir TTS platformuna ihtiyacınız var.

Catesia AI'yı bu kadar hızlı yapan şey şudur:

Sonic modelleri: Sonic 2 ve Sonic 3 dahil olmak üzere Cartesia'nın ses modelleri, hızlı sentez için tasarlanmıştır. Sonic 3 modeli, doğal, karşılıklı konuşma için yeterince hızlı olan 40 milisaniyeye kadar düşük gecikme süresine ulaşabilir.

Telefon optimizasyonu: Sesleri, telefon hatları için standart olan 8 kHz ses için ayarlanmıştır. Bu, arka plan gürültüsünü azaltır ve podcast için istediğiniz zenginliği biraz feda etmek anlamına gelse bile, aramalar sırasında netlik sağlar.

API öncelikli yaklaşım: Platform, basit bir web arayüzü arayan içerik oluşturucular için değil, uygulamalarına Platform, basit bir web arayüzü arayan içerik oluşturucular için değil, uygulamalarına bir konuşma API'sı entegre etmesi gereken geliştiriciler için oluşturulmuştur.

Cartesia, bu inanılmaz hız için duygusal derinliği biraz feda ediyor. Sesler temiz ve profesyonel, ancak hikaye anlatımı veya ikna edici satış içeriği için gerekli olan nüanslı ifade gücünden yoksun olabilir.

Cartesia fiyatlandırması

Yüksek hacimli bir iletişim merkezinin maliyetlerini yönetmek, özellikle karakter başına öngörülemeyen fiyatlandırma ile baş ağrıtıcı olabilir. Cartesia, yoğun kullanımlı takımlar için tasarlanmış kredi tabanlı bir fiyatlandırma modeli kullanır. Fiyatlandırma yapısı genel olarak şunları içerir:

Ücretsiz seviye: Geliştiricilerin API'yi test etmeleri ve prototipler oluşturmaları için belirli bir sayıda kredi

Pro Plan : Aylık 5 $

Başlangıç : 49 $/ay

Ölçek: Aylık 299 $

Kurumsal: Her gün binlerce çağrı işleyen iletişim merkezleri gibi büyük ölçekli dağıtımlar için özel fiyatlandırma planları mevcuttur.

Bu model, sık API isteği olan takımlar için tasarlanmıştır. Her zaman olduğu gibi, kesin fiyatları Cartesia'nın web sitesinden doğrulamanız gerekir.

ElevenLabs Genel Bakış

ElevenLabs, mevcut en gerçekçi ve duygusal olarak en ifade gücü yüksek AI seslerini üretmesiyle ünlü bir metin-konuşma platformudur. Dinleyicilerin ilgisini çeken yüksek kaliteli seslere ihtiyaç duyan içerik oluşturucular, yayıncılar ve pazarlamacılar için endüstri standardı haline gelmiştir.

Bazı sesli kitaplarda ve videolarda kullanılan AI seslendirme yazılımıyla oluşturulan AI seslendirmeleri bazen düz ve robotik gelebilir. Bu, sizi deneyimin dışına tamamen çıkarır. İçerikinizin izleyiciyle duygusal bir bağlantı kurması gerektiğinde, genel ve cansız bir ses yeterli olmaz.

Her şeyden önce gerçekçilik ve duygusal derinliği ön planda tutan bir TTS platformuna ihtiyacınız var.

ElevenLabs'ın kaliteli içerik için en iyi seçim olmasının nedenleri:

İfade gücü yüksek ses kitaplığı: Platform, çok çeşitli tonlar, aksanlar ve duygusal aralıklar içeren kapsamlı bir hazır ses koleksiyonu sunar.

Profesyonel Ses Klonlama: Sadece birkaç dakikalık ses kaydından belirli bir sesin neredeyse mükemmel bir dijital kopyasını oluşturabilirsiniz. Bu, marka tutarlılığını korumak veya CEO'nun şirket çapında duyuruları seslendirmesi için mükemmeldir.

Ayrıntılı duygusal kontrol: "Sıcaklık" kaydırıcı gibi parametrelerle, sesin ne kadar ifade gücü yüksek veya kısıtlı olacağını ince ayar yapabilir ve prozodi ayarlamalarıyla "Sıcaklık" kaydırıcı gibi parametrelerle, sesin ne kadar ifade gücü yüksek veya kısıtlı olacağını ince ayar yapabilir ve prozodi ayarlamalarıyla doğallığı %21 oranında artırabilen yönetmen düzeyinde kontrol elde edebilirsiniz.

Uzun biçimli içerik üretimi: ElevenLabs, sesli kitabın tüm bölümleri boyunca doğal prozodi ( ElevenLabs, sesli kitabın tüm bölümleri boyunca doğal prozodi ( konuşmanın ritmi ve tonlaması ) koruyarak daha uzun metinler için optimize edilmiştir.

Kaliteye verilen bu önem, daha yüksek gecikme süresiyle birlikte gelir ve bu da onu gerçek zamanlı sesli ajanlar için daha az uygun hale getirir. Ancak, podcast'ler veya video seslendirmeleri gibi önceden kaydedilmiş içerikler için, eşsiz gerçekçilik ekstra işlem süresine değer.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları kaydetmek ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur.

ElevenLabs fiyatlandırması

Premium ses kalitesine yatırım yapmak, özellikle her ay kaç karakter kullanacağınızı bilmediğinizde büyük bir taahhüt gibi gelebilir. ElevenLabs, karakter sınırlarına dayalı kademeli bir abonelik modeli sunar, böylece üretim ihtiyaçlarınıza uygun bir plan seçebilirsiniz.

Mevcut seviyeler genellikle şunları içerir:

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 5 $

Oluşturucu: Aylık 11 $

Pro: Aylık 99 $

Ölçek: Aylık 330 $

İş: @1320/ay

Kurumsal: Kurumsal düzeydeki ihtiyaçlar için özel destek içeren özel planlar

Güçlü Profesyonel Ses Klonlama özelliği genellikle üst düzey planlara ayrılmıştır. Üstün kalitesi, ses performansının anahtar olduğu tüm projeler için idealdir.

Cartesia AI ve ElevenLabs Özellik Karşılaştırması

İşte bu iki platform arasında seçim yaparken en önemli olan özellikler. Her özellik karşılaştırması, daha hızlı karar vermenize yardımcı olacak kısa bir değerlendirme içerir. 🛠️

Ses kalitesi ve doğallık

Ses kaydı oluştururken ses her şeydir. Net ve profesyonel bir ses, telefon menüsü için mükemmel olabilir, ancak bir polisiye romanı anlatırken tuhaf gelebilir!

Cartesia AI: Net ve profesyonel sesler üretir. Telefon ortamlarında netlik için optimize edilmiştir, yani telefon görüşmelerinde arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır. Ses kalitesi güvenilirdir, ancak biraz mekanik hissedilebilir, bu da bilgi aktarmanın ana hedef olduğu işlem odaklı konuşmalar için en uygun seçenektir.

ElevenLabs: Piyasadaki en Piyasadaki en insan benzeri AI seslerini üretmesiyle tanınır. Ses, doğal nefes alma kalıpları, ince tonlamalar ve gerçek duygusal nüanslar içerir. Satış görüşmesi için sıcak ve samimi bir ses veya eğitim modülü için otoriter bir ses gibi belirli bir tonu iletmede mükemmeldir.

🏆 Sonuç: ElevenLabs, saf ses kalitesi ve doğallık açısından galip geliyor. Gürültülü bir telefon ortamında netlik, duygusal derinlikten daha önemliyse Cartesia'yı tercih edin.

Gecikme ve hız performansı

Gerçek zamanlı bir konuşmada, 500 ms'lik gecikme, konuşmacıların birbirini kesmesini ve sessiz kalmasını artırarak konuşmaları doğal olmayan bir hale getirir. AI sesli asistanınız buna ayak uyduramazsa, kullanıcılar sinirlenir ve telefonu kapatır.

Cartesia AI: Düşük gecikmenin vazgeçilmez olduğu gerçek zamanlı uygulamalar için geliştirilmiştir. Sonic 3 modeli, 40 milisaniye gibi kısa bir sürede ses üretebilir, bu da doğal ve konuşma akışına benzer bir deneyim sunar. Akışlı ses kullanır, böylece kullanıcılar yanıtı neredeyse anında duyarlar.

ElevenLabs: Hızdan çok ses kalitesine öncelik verir, bu da daha yüksek gecikme süresine sonuç olarak neden olur. Flash v2. 5 modeli daha hızlı olsa da, 100 ms'nin altında tepki süresi gerektiren çoğu gerçek zamanlı sesli ajans için hala yeterince hızlı değildir. Bir seferde tüm ses dosyasını oluşturduğunuz toplu işleme için daha uygundur.

🏆 Sonuç: Cartesia hız konusunda açık ara önde. Gerçek zamanlı sesli asistan veya etkileşimli telefon sistemi geliştiriyorsanız, düşük gecikme süresi çok önemlidir.

Ses klonlama yetenekleri

Bazen, önceden hazırlanmış bir ses yeterli olmaz. Marka tutarlılığı için belirli bir kişinin sesini taklit etmeniz veya bir karakter için benzersiz bir ses oluşturmanız gerekebilir.

Cartesia AI: Hız ve ses seviyesi gibi parametreleri ayarlayarak mevcut sesleri özel hale getirmenize olanak tanıyan "ses tasarımı" araçları sunar. Ancak, ses örneğinden gerçek özel ses klonlama özelliği sunmaz.

ElevenLabs: Profesyonel Ses Klonlama özelliği, sadece birkaç dakikalık yüksek kaliteli ses kaydından neredeyse mükemmel bir dijital ses kopyası oluşturabilir. Bu, tüm ses içeriklerinizde tutarlı bir marka sesi oluşturmak için inanılmaz derecede kullanışlıdır. Klonlanan sesler, duygusal aralıklarını bile korur.

🏆 Sonuç: ElevenLabs, ses klonlama konusunda açık ara kazanan. Özel bir marka sesi oluşturmanız veya belirli bir kişinin konuşmasını taklit etmeniz gerekiyorsa, bu teknolojinin çok daha yetenekli olduğunu göreceksiniz.

Ses özelleştirme ve kontrol edilebilirlik

Nihai performans üzerinde ne kadar kontrol sahibi olmanız gerekiyor? Bazı takımlar basit ve güvenilir bir çıktı isterken, diğerleri AI sesini bir aktör gibi yönlendirmek ister.

Cartesia AI: Basit hız ve ses kontrolü ile işleri kolaylaştırır. Seçim yapabileceğiniz ses modeli sayısı daha az olduğu için karar verme yorgunluğu daha azdır ve kontroller geliştirici dostudur.

ElevenLabs: "Sıcaklık" (sesin ne kadar ifade gücü olduğu) ve "istikrar" (sesin ne kadar tutarlı olduğu) parametreleriyle ayrıntılı kontrol sunar. Bu, sesi mutlu, üzgün veya acil bir şekilde yönlendirmenize olanak tanır, ancak aynı zamanda daha dik bir öğrenme eğrisiyle birlikte gelir.

🏆 Sonuç: ElevenLabs daha ayrıntılı kontrol sunar. Cartesia, düzinelerce ayarı değiştirmeye gerek kalmadan güvenilir ve tutarlı sonuçlar isteyen takımlar için daha iyi bir seçimdir.

Dil destek ve ses kitaplığı

Projeniz birden fazla dil veya belirli bölgesel aksanları gerektiriyor mu? Ses kitaplığının boyutu ve çeşitliliği belirleyici bir faktör olabilir.

Cartesia AI: Telefon görüşmeleri için özel olarak optimize edilmiş seslerle birden fazla dili destekler. Kütüphane daha odaklıdır ve çok çeşitli seçimler yerine telefon görüşmelerinde netliği önceliklendirir.

ElevenLabs: Çok sayıda dil, aksan ve konuşma stilini içeren devasa bir ses kitaplığına sahiptir. Düzenli olarak yeni sesler ekler ve hatta çok dilli ses klonlamayı destekler, böylece klonlanmış sesin farklı dilleri akıcı bir şekilde konuşmasını sağlar.

🏆 Sonuç: ElevenLabs daha geniş ve daha çeşitli bir ses kitaplığına sahiptir. Cartesia'nın seçimi birçok iş uygulaması için yeterli olsa da, belirli aksanlara veya geniş dil kapsamına ihtiyaç duyan takımlar ElevenLabs'ta daha fazla seçenek bulacaktır.

Reddit'te Cartesia AI ile ElevenLabs karşılaştırması

Gerçek kullanıcılar, özellik listelerinin ötesinde değerli bir bakış açısı sunar.

r/TextToSpeech'te bir kullanıcı, video oyunları için Cartesia'yı kullanmayı tartışırken şöyle dedi:

Ses-ses video oyunları geliştiriyoruz, bu nedenle gecikme süresi ve maliyet bizim için çok önemli, ancak kabul edebileceğimiz bir kalite sınırı var. Cartesia Sonic kullanıyoruz. 200 ms'nin altında gecikme süresi, saatte yaklaşık 2 dolar (birçok ticari alternatiften çok daha ucuz). Ses klonlama tabanlı. Oynatma kontrolleri. Çok özel gereksinimlerimiz için bulduğumuz en iyi seçenek bu.

Buna karşılık, r/selfpublish'teki bir kullanıcı bir anlatım projesindeki deneyimini paylaştı:

İş yerinde bir süre ElevenLabs'ı kullanmak zorunda kaldım ve bu fırsatı kendi yazdıklarımla aracı test etmek için değerlendirdim. Bu araca verebileceğim en büyük övgü, revizyon için muhteşem bir araç olmasıdır. Microsoft Word'ün metin okuma özelliğini sık sık kullanarak bölümlerimi bana okutuyorum ve bu, başka türlü fark edemeyeceğim yazım hatalarını ve garip cümleleri tespit etmeme yardımcı oluyor. ElevenLabs bu açıdan Word'den çok daha iyidir.

İnternet bir konsensüse varmıştır. Etkileşimli sistemler geliştiren geliştiriciler Cartesia'nın hızını övürken, yüksek kaliteli, ifade gücü yüksek seslere ihtiyaç duyan içerik oluşturucular neredeyse her zaman ElevenLabs'ı tercih etmektedir.

ClickUp ile toplantı — Cartesia AI ve ElevenLabs'ı en iyi şekilde kullanmanın yolu

TTS aracı seçmek, yapbozun sadece bir parçasıdır. Takımınız hala bir uygulamada senaryolar, başka bir uygulamada geri bildirimler ve bir elektronik tabloda proje planları arasında gidip gelmek zorunda kalıyor. Bu iş dağınıklığı, yani birbiriyle iletişim kurmayan birden fazla araç arasında iş faaliyetlerinin parçalanması, bağlamın kaybolduğu, son teslim tarihlerinin kaçırıldığı ve hayal kırıklığının arttığı dağınık ve bağlantısız bir ş Akışı yaratır.

Tüm içerik üretim sürecinizi, işinizi anlayan bağlamsal yapay zeka ile desteklenen, projelerin, belgelerin ve konuşmaların bir arada bulunduğu tek bir platform olan ClickUp, Converged AI Çalışma Alanı'na taşıyarak iş yükünü azaltın.

Sadece ses üretmek yerine, içeriğinizin fikir aşamasından yayınlanmasına kadar tüm yaşam döngüsünü tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Dağınık belgeleri ortadan kaldırın ve ClickUp Docs ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Görevlerinizi yönettiğiniz yerde senaryolar ve gösteri notları yazın, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın. Gerçek zamanlı işbirliği sayesinde yazarlarınız, düzenleyicileriniz ve seslendirme sanatçılarınız aynı anda birlikte çalışabilir ve herhangi bir yorum eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürülebilir, böylece geri bildirimler asla kaybolmaz.

ClickUp Otomasyonları ile manuel aktarımlara ve sürekli durum kontrollerine son verin. İş akışınızı otomatikleştirmek için basit kurallar belirleyebilirsiniz. Örneğin, bir senaryonun durumu "Onaylandı" olarak değiştirildiğinde, seslendirme sanatçısı için otomatik olarak yeni bir görev oluşturabilir ve proje yöneticisini bilgilendirebilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker ile dağınık toplantı notlarını yapılandırılmış eylem öğelerine dönüştürün. Toplantılarınıza katılabilir, tam transkript ve video kaydı sağlayabilir ve önemli kararlar ve eylem öğelerini içeren bir özet oluşturabilir. Artık beyin fırtınası oturumları ve senaryo incelemeleri anında yakalanıp görevlere dönüştürülüyor.

ClickUp Brain'e sorarak anında yanıtlar alın ve içeriği daha hızlı taslak haline getirin. Görevlerinizin, belgelerinizin ve konuşmalarınızın tam bağlamına sahip olduğu için, senaryo taslakları hazırlamanıza, uzun geri bildirim konuları özetlemenize veya bir projenin durumu hakkındaki soruları yanıtlamanıza yardımcı olabilir. Bir görev yorumunda, tıpkı bir takım arkadaşı gibi Brain'i @bahsetme yoluyla etiketleyebilirsiniz.

Tek bir arayüzden birden fazla LLM kullanın!

Ve pastanın üzerindeki krema: ClickUp Süper Ajanları.

Sesli metninizin ilk taslağını oluşturmak için %100 iş bağlamına sahip bir Süper Ajan oluşturun ve bunu metin uzmanınıza atayın. AI seslendirmenizi oluşturun ve ardından ajanı, görevini üretime geçirmek üzere ayarlayın. Durum "Seslendirme hazır" olarak değiştiğinde

ClickUp, TTS aracınızın yerini almaz; tüm ses üretim ş akışınıza bir yuva sağlar.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-posta dahil olmak üzere içerik oluşturmak için AI kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve ClickUp Çalışma Alanı gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir.

Takımınız için Cartesia AI mı yoksa ElevenLabs mı seçmelisiniz?

İki platform arasında nasıl karar vereceğinizi burada bulabilirsiniz.

Cartesia AI'yı seçin, eğer: Hızın en önemli faktör olduğu gerçek zamanlı sesli ajanlar, Hızın en önemli faktör olduğu gerçek zamanlı sesli ajanlar, müşteri desteği botları veya etkileşimli telefon sistemleri geliştiriyorsanız. Düşük gecikmesi rakipsizdir.

ElevenLabs'ı seçin, eğer: Dinleyicilerinizi çekmek için duygusal ifade gücü ve ses kalitesinin çok önemli olduğu sesli kitaplar, podcast'ler veya video seslendirmeleri oluşturuyorsanız. Ses klonlama özelliği de çok daha üstündür.

Çoğu durumda, bir şirket her ikisini de kullanabilir: müşteri hizmetleri altyapısı için Cartesia'yı, pazarlama içeriği için ElevenLabs'ı.

Hangi TTS platformunu seçerseniz seçin, senaryo oluşturma, geri bildirim döngüleri ve proje izleme gibi ilgili ş akışları, her şeyi düzenli tutmak için merkezi bir merkeze ihtiyaç duyar. Güçlü bir ses, ancak arkasındaki süreç sorunsuzsa etkili olabilir.

Ses içeriğinizle ilgili tüm işleri tek bir yerde toplayın. ClickUp ile bugün ücretsiz olarak başlayın.