2026 için En İyi 12 Method CRM Alternatifi

Method CRM, işiniz QuickBooks veya Xero içinde çalışıyorsa iyi sonuç verir, ancak muhasebeye odaklanması sınırlayıcı olabilir.

Bir süreç muhasebe odaklı dünyaya tam olarak uymadığında takımınızın zorlandığını fark edebilirsiniz. Bu durum, özellikle bir anlaşma imzalandığında ve asıl iş başladığında, başka bir araca geçmenizi ve aynı güncellemeleri birden fazla platformda tekrarlamanızı gerektirdiğinde geçerlidir.

Bu kılavuz, bu devir sorununu çözen 12 Method CRM alternatifini ayrıntılı olarak inceler ve CRM yeteneklerini, otomasyon gücünü, proje yönetimi özelliklerini ve ilk temastan son teslimata kadar müşteri bağlamını koruma yeteneklerini karşılaştırır.

Neden Method CRM Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Satış verileriniz bir yerde, proje yürütme verileriniz başka bir yerdeyse, ivme kaybedersiniz. Takımınız bilgileri manuel olarak aktarmakla zaman kaybeder ve müşteri hikayesinin tamamı bu karışıklıkta kaybolur. Sınırlı özelleştirme seçenekleri veya sağlam proje yönetimi özelliklerinin eksikliği nedeniyle kısıtlandığınızı hissediyorsanız, bir alternatif düşünmenin zamanı gelmiştir.

Değişiklik arayışında olmanızın anahtar nedenleri şunlardır:

Sınırlı entegrasyon ekosistemi: Temel muhasebe entegrasyonlarının ötesinde, seçenekleriniz sınırlıdır, bu da diğer önemli araçlarınızla bağlantı kurmayı zorlaştırır.

Yerleşik proje yönetimi yok: Potansiyel müşterileri izlemeyi yapabilirsiniz, ancak bir anlaşma kazanıldığında, gerçek işi yönetmek için ayrı bir sisteme geçmeniz gerekir, bu da bir kopukluk yaratır.

Temel otomasyon yetenekleri: Ş Akışı otomasyonu, takımınız büyüdükçe karmaşık, çok adımlı süreçleri yönetmek için gereken gücü ve esnekliği sağlamaz.

Ölçeklenebilirlik sorunları: Büyüyen birçok takım, Method CRM'nin yapabileceklerinin sınırına hızla ulaştıklarını fark eder ve daha sonra zorlu bir geçiş süreciyle karşı karşıya kalır.

Silo haline gelmiş müşteri verileri: Müşteri bilgileriniz satış aşamasında sıkışıp kalır ve teslimat ve destek takımlarına doğal bir şekilde akış göstermez.

Modern alternatifler, birleştirilmiş Çalışma Alanları sağlayarak bu sorunları çözer. CRM'nizi, projelerinizi, belgelerinizi ve takım iletişiminizi tek bir yerde bir araya getirerek, sizi yavaşlatan araç dağınıklığını ortadan kaldırır.

Method CRM Alternatiflerine Genel Bakış

İşte kısa bir özet:

ClickUp AI Süper Ajanlar; Birleşik CRM ve Projeler; Otomasyonlu anlaşma-proje dönüşümü Tüm Boyutlar (Satış ve teslimat arasındaki boşluğu dolduran takımlar) Sonsuza Kadar Ücretsiz; Özel planlar mevcuttur Salesforce Sales Bulut Einstein AI; Massive AppExchange; Sınırsız özel özelleştirme Enterprise (Karmaşık, küresel satış döngülerine sahip büyük kuruluşlar) Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar HubSpot CRM Gelen pazarlama araçları; Ücretsiz temel CRM; E-posta dizileri KOBİ'lerden orta ölçekli pazara (pazarlama odaklı takımlar potansiyel müşteri oluşturmayı ölçeklendiriyor) Ücretsiz; Ücretli planlar 15 $/kullanıcı/aydan başlar Zoho CRM Zia AI; Canvas UI Studio; 50'den fazla uygulama içeren Zoho One paketinin bir parçası Küçük İşletmeler (Bütçesi sınırlı olan ve kapsamlı özellikler arayan takımlar) Kullanıcı başına aylık 14 $'dan başlayan ücretli planlar Pipedrive Görsel Kanban boru hattı; Etkinlik tabanlı istemler; Akıllı Belgeler Küçük ve Orta Boyutlu (İvmeye odaklanan satış odaklı takımlar) Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan ücretli planlar monday CRM Kod gerektirmeyen görsel panolar; Panolar arası gösterge panelleri; Yüksek esneklik Tüm Boyutlar (Son derece görsel, özel ş Akışları isteyen takımlar) Aylık 12 $/kullanıcı başı ücretli planlar Dynamics 365 Microsoft 365 yerel; Power BI analitiği; LinkedIn senkronizasyonu Enterprise (Microsoft ürün yelpazesini zaten yoğun olarak kullanan kuruluşlar) 65 $/kullanıcı/aydan başlayan ücretli planlar Nutshell Yerleşik e-posta pazarlama; Basit boru hatları; Boru hattı otomasyonu Küçük Takımlar (Kendi pazarlama faaliyetlerini yürüten satış takımları) Ücretli planlar 19 $/kullanıcı/ay'dan başlar Bigin by Zoho Pipeline odaklı; Yerleşik telefon sistemi; Web formları Mikro Takımlar/Tek Kişilik Takımlar (Standart CRM'leri zor bulan yeni kullanıcılar) Ücretsiz; Aylık 9 $'dan başlayan ücretli planlar ActiveCampaign Gelişmiş otomasyon oluşturucu; Site izleme; Potansiyel müşteri puanlama Pazarlama Ağırlıklı (Gelişmiş e-posta yönetimi üzerine odaklanan takımlar) Aylık 15 $'dan başlayan ücretli planlar Insightly İlişki bağlantısı; Entegre proje devri; Özel nesneler KOBİ Sağlayıcıları (Satış sonrası proje teslimatını yöneten takımlar) Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar Freshsales Freddy AI; Yerleşik telefon/e-posta; Satış dizileri Orta Ölçekli Pazar (AI kullanarak potansiyel müşterileri puanlayan hızlı büyüyen takımlar) Ücretsiz; Ücretli planlar 11 $/kullanıcı/aydan başlar

Kullanılacak En İyi Method CRM Alternatifleri

Her bir aracı, Method CRM kullanıcılarının en büyük zorlukları açısından inceledik. Değerlendirmemiz, CRM yetenekleri, diğer araçlarla entegrasyonlar, proje yönetimi özellikleri ve ş akışlarını otomasyonla yönetme yeteneğine odaklandı. Diğer araçlar belirli alanlarda üstünlük sağlarken, tek gerçek birleşik Çalışma Alanı olan ClickUp'ı kullanarak araçların yayılmasını ortadan kaldırın. ✨

1. ClickUp (Yerleşik CRM özellikleriyle AI destekli iş yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile tüm belgelerinizi, projelerinizi, konuşmalarınızı ve daha fazlasını tek bir kapsamlı platformda yönetin.

Method CRM, muhasebe odaklı bir sistemde anlaşmaları izlemeye odaklandığınızda iyi sonuç verir. Anlaşma kapandığı anda sorunlar başlar. Müşteri bilgileri CRM'de bulunurken, asıl iş başka bir yerde yapılır. Projeler bağlamsız başlar, teslimat takımları beklentileri yeniden oluşturmak zorunda kalır ve satış vaatleri kayıt sisteminde değil e-postalarda yer alır.

ClickUp, tüm müşteri yaşam döngüsünü tek bir yerden yönetmek isteyen takımlar için geliştirilmiştir. CRM ve proje yürütmeyi ayrı aşamalar olarak ele almak yerine, ClickUp bunları tek bir ş akışı içinde birbirine bağlar. Potansiyel müşteriler, anlaşmalar, teslimat işleri, belgeler ve iletişim aynı Çalışma Alanı’nda bulunur, böylece sahiplik değiştiğinde bağlam kaybolmaz.

Satış aşamasında, takımlar ClickUp'ın CRM yapısını kullanarak, gerçek satışlarını yansıtan satış boru hattındaki potansiyel müşterileri, hesapları ve fırsatları izler. Müşteri ayrıntıları, anlaşma değeri, zaman çizelgeleri ve notlar, Özel Alanlar aracılığıyla her kayda eklenir ve satış ve teslimat takımlarına ilişkinin gelişimi hakkında ortak bir görünüm sunar. Bu, bilgileri daha sonra yeniden oluşturma veya yeniden yorumlama ihtiyacını ortadan kaldırır.

Bir anlaşma kazanılmış olarak işaretlendiğinde, otomasyon devreye girer. ClickUp Otomasyonları, anlaşmayı anında bir teslimat projesine dönüştürebilir, sahipler atayabilir, zaman çizelgeleri belirleyebilir ve manuel koordinasyon gerektirmeden doğru takımları bilgilendirebilir. Sistem, devretme veya takip mesajlarına güvenmek yerine, işin net bir sahiplik ve beklentilerle hemen başlamasını sağlar.

ClickUp Süper Ajanları bu müdahalesiz yaklaşımı daha da genişletir . Gelen talepleri sıralamaya, görev güncellemelerini oluşturmaya, rutin takipleri yönetmeye ve önceden tanımlanmış kurallar veya bağlamlara göre işi ilerletmeye yardımcı olabilirler. Bu, sürekli kontrol ve durum güncellemeleri ihtiyacını azaltarak takımların koordinasyondan ziyade uygulamaya odaklanmalarını sağlar.

ClickUp'taki Süper Ajanlar, insan müdahalesi olmadan ş akışlarını uçtan uca yönetebilir.

İşler ilerledikçe, ClickUp operasyonel merkez olmaya devam eder. Görevler, bağımlılıklar ve dönüm noktaları müşteri bilgileriyle birlikte yer alırken, ClickUp Brain takımların anlaşmalar ve projelerde neler olup bittiğini hızlı bir şekilde anlamasına yardımcı olur. Kayıtları veya gösterge panellerini incelemeden faaliyetleri özetleyebilir, riskleri ortaya çıkarabilir ve anında bağlam sağlayabilir.

İşbirliği ve bilgi saklama, işin zaten yapıldığı yerde gerçekleşir. Sözleşmeler, teklifler, çalışma kitapları ve teslimat notları ClickUp Docs'ta belgelenir ve doğrudan görevlere ve müşterilere bağlanır. Konuşmalar, araçlara dağılmak yerine, atıfta bulundukları işle bağlantılı olarak ClickUp Chat'te gerçekleşir. Bu, derin bağlamla desteklenen, CRM'nize ek olarak yapay zeka destekli bir yürütme katmanıdır!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp CRM Şablonu: Satış sürecini yönetmek için kullanıma hazır bir çerçeve edinin. Potansiyel müşteriler, hesaplar ve anlaşmalar için özelleştirilebilir aşamalarla tamamlanan bu çerçeve sayesinde, ilerlemeyi hemen izlemeye başlayabilirsiniz.

ClickUp Brain: Yerleşik AI asistanını kullanarak müşteri iletişimlerini taslak haline getirin, anlaşma geçmişini özetleyin ve CRM verilerinize dayalı akıllı öneriler alın — hepsi ClickUp içinde.

ClickUp Otomasyonları: Anlaşmaları aşamalar arasında otomatik olarak taşımak, takip görevleri atamak veya anlaşma durumu değiştiğinde bildirim göndermek için özel, kod gerektirmeyen ş akışları oluşturun.

ClickUp Gösterge Panelleri: Çalışma alanınızdaki gerçek zamanlı verileri kullanarak, satış boru hattı değeri, dönüşüm oranları ve takım performansı gibi anahtar metrikleri izlemek için görsel satış gösterge panelleri oluşturun. Çalışma alanınızdaki gerçek zamanlı verileri kullanarak, satış boru hattı değeri, dönüşüm oranları ve takım performansı gibi anahtar metrikleri izlemek için görsel satış gösterge panelleri oluşturun.

ClickUp Özel Alanlar: Anlaşma değeri, potansiyel müşteri kaynağı veya sözleşme yenileme tarihleri gibi ihtiyacınız olan tüm veri noktalarını izlemek için esnek alanlar ekleyerek CRM'inizi tam olarak süreçlerinize uyarlayın.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

CRM, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir platformda bir araya getirerek müşteri bağlamının satıştan teslimata kadar sorunsuz bir şekilde akışını sağlayın.

ClickUp Brain ile yerel AI yetenekleri: AI, çalışma alanınızın bağlamını anlayarak görevleri otomasyonla gerçekleştirir, iletişim taslakları oluşturur ve üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duymadan içgörüler sunar.

Kod gerektirmeden yüksek düzeyde özelleştirilebilir: Geliştiricinin yardımı gerekmeden, Özel Alanlar, durumlar ve Otomasyonlar kullanarak ş Akışınıza tam olarak uyan bir CRM oluşturabilirsiniz.

Dezavantajları:

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir platformlara yeni başlayan takımlar için öğrenme eğrisi

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne göre daha az özelliğe sahiptir.

Gelişmiş, çok adımlı otomasyonlar için ilk kurulum süresi gerekir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

ClickUp son derece çok yönlüdür ve neredeyse her türlü iş senaryosu veya süreci için çözümler oluşturmama olanak tanır. Otomasyonlar ve AI ajanları da son derece güçlüdür! Mantık veya AI komutları aracılığıyla otomatik eylem kurulumları yapabilir ve ClickUp'ta hayal edebileceğim hemen hemen her eylemi gerçekleştirebilirim. Son olarak, ürün güncellemelerinin hızı da dikkat çekicidir. Her ay gerçekten önemli özellik güncellemeleri yapılır ve şirket büyümesine büyük yatırımlar yapar.

2. Salesforce Sales Cloud (Kapsamlı özelleştirme özelliğine sahip kurumsal düzeyde CRM için en iyisi)

Salesforce aracılığıyla

İşletmenizin Method CRM'nin daha basit yapısını aştığını ve özelleştirme sınırları nedeniyle tıkanma noktasına geldiğini düşünüyorsanız, Salesforce kurumsal düzeyde bir alternatiftir. Karmaşık satış süreciniz katı bir sisteme zorlanıyor ve kuruluşunuzun etkili bir şekilde ölçeklendirilmesi için gereken özel ş Akışlarını oluşturamıyorsunuz. Bu, daha fazla güce ihtiyaç duyan işletmeler için yaygın bir büyüme sorunu.

Salesforce Sales Cloud, neredeyse sınırsız özel özelleştirme imkanı sunarak bu sorunu çözmek için tasarlanmıştır. QuickBooks üzerine kurulu Method CRM'den farklı olarak, Salesforce üzerine inşa edebileceğiniz bir platformdur. Lightning Platform ve AppExchange pazarı ile, kullandığınız hemen hemen tüm diğer iş sistemleriyle entegrasyonlar yaparak, benzersiz ve karmaşık satış operasyonlarınızı mükemmel bir şekilde yansıtan bir CRM oluşturabilirsiniz.

Einstein adlı yapay zeka, tahmini müşteri puanlaması ve tahminlerde yardımcı olurken, raporlama araçları satış döngüsünün her yönüne derin görünürlük sağlar. Ancak, bu güç önemli bir karmaşıklıkla birlikte gelir. Salesforce'u uygulamak genellikle özel yöneticiler veya harici danışmanlar gerektirir, bu da onu kurulum ve sürekli bakım için yatırım yapacak kaynaklara sahip büyük kuruluşlar için daha uygun hale getirir.

Salesforce Sales Cloud'un en iyi özellikleri

Einstein AI: Satış takımlarının, tahmine dayalı potansiyel müşteri puanlaması, fırsat içgörüleri ve otomasyonla gerçekleştirilen etkinlik yakalama özellikleriyle en yüksek değere sahip potansiyel müşterilere odaklanmasına yardımcı olur.

AppExchange ekosistemi: Binlerce hazır entegrasyon ve üçüncü taraf uygulamasıyla temel CRM'nin çok ötesinde fonksiyon sunar.

Lightning Platform: Karmaşık kurumsal satış süreçlerine uyarlanmış özel uygulamalar, ş akışları ve otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır.

Gelişmiş raporlama ve tahmin: Son derece özelleştirilebilir gösterge panelleri ve yapay zeka destekli tahminlerle, satış sürecinin durumu ve gelir tahminleri hakkında derinlemesine görünürlük sağlar.

Salesforce Bulut Sales Cloud'un artıları ve eksileri

Artıları:

Karmaşık kurumsal ihtiyaçlar için kapsamlı özelleştirme ve ölçeklenebilirlik

AppExchange aracılığıyla kapsamlı bir entegrasyon ekosistemi

Einstein özelliği ile sektör lideri AI yetenekleri

Dezavantajları:

Özel yönetici kaynakları gerektiren zorlu bir öğrenme eğrisi

Uygulama karmaşıktır ve genellikle bir danışman tutmayı gerektirir.

Küçük takımlar için çok karmaşık ve aşırı pahalı olabilir.

Salesforce Bulut Satış fiyatlandırması

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 dolar

Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 175 $

Salesforce Bulut Sales Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Salesforce Sales Cloud hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Salesforce Sales Cloud'un favori yönü, hem AI ajanı hem de insan SDR için sağladığı sorunsuz entegrasyon. Verileri merkezileştirme yeteneği çok önemli. Bu yüksek kullanım sıklığı, AI'nın gerçekten sıcak potansiyel müşterileri belirlemesini ve insan SDR'nin anında harekete geçmesini sağlar. Sistemin kullanım kolaylığı ve sorunsuz uygulama kolaylığı, hemen işe koyulmamızı sağladı. Ayrıca, güvenilir müşteri desteği, tüm sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar. Bu sorunsuz işbirliği, verimliliği gerçekten artıran ve dönüşümleri en üst düzeye çıkaran şeydir.

3. HubSpot CRM (Pazarlama otomasyonuna sahip ücretsiz CRM için en iyisi)

HubSpot aracılığıyla

Tam özellikli bir CRM'nin maliyeti takımınız için bir engel mi? İhtiyacınız olandan daha fazla özelliğe sahip bir araç için ödeme yapmak ya da çok pahalı olduğu için önemli pazarlama otomasyonunu kaçırmak arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu, güçlü ancak erişilebilir bir çözüm arayan küçük işletmeler ve girişimler için yaygın bir sıkıntıdır.

HubSpot CRM, popüler freemium modeliyle bu sorunu doğrudan ele alıyor. Temel CRM, kullanıcı sınırı olmaksızın tamamen ücretsizdir, bu da finansal taahhütte bulunmadan önce bir platformu denemek isteyen Method CRM'den ayrılan takımlar için cazip bir seçenek haline getirir.

Bu araç, kampanyalarınızı doğrudan CRM kayıtlarınıza bağlayan e-posta dizileri, açılış sayfaları ve potansiyel müşteri geliştirme ş Akışları gibi entegre pazarlama araçlarıyla birlikte gelir. Arayüzü temiz ve sezgiseldir, bu da hızlı bir şekilde benimsemeyi sağlar. Ücretsiz CRM cömert olsa da, daha gelişmiş satış ve pazarlama özelliklerine erişmek için ücretli "Hub'lara" yükseltme yapmanız gerektiğini ve bu da takımınız büyüdükçe maliyetli hale gelebileceğini unutmayın.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Ücretsiz temel CRM: Sınırsız sayıda kullanıcı için ücretsiz olarak kişi yönetimi, anlaşma izleme ve temel raporlama özelliklerinden yararlanın.

Marketing Hub entegrasyonu: Pazarlama kampanyalarınız ve satış boru hattınız arasında kesintisiz bir bağlantı ile tam dönüşüm hunisi görünürlüğü elde edin.

E-posta dizileri ve ş akışları: CRM içinde doğrudan otomasyonla desteklenen takip dizileri ve potansiyel müşteri geliştirme ş akışları oluşturun.

Toplantı planlayıcı: Takviminizle senkronizasyon sağlayan ve toplantıları otomatik olarak kişi kayıtlarına kaydeden yerleşik planlama aracını kullanın.

HubSpot CRM'nin artıları ve eksileri

Artıları:

Temel CRM fonksiyonları için kullanıcı sınırı olmayan cömert bir ücretsiz plan

Gelen odaklı takımlar için mükemmel pazarlama otomasyonu özellikleri

Minimum eğitim gerektiren sezgisel bir arayüz

Dezavantajları:

Gelişmiş özelliklere erişmek için farklı Hub'lara pahalı yükseltmeler gerekir.

Özelleştirme seçenekleri, kurumsal düzeydeki alternatiflere kıyasla daha sınırlıdır.

Satış süreçleriniz karmaşıklaştıkça platform kısıtlayıcı gelebilir.

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç Müşteri Platformu: Aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel Özel Müşteri Platformu: Aylık 1.300 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise Müşteri Platformu: Aylık 4.300 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot CRM puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (29.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot CRM hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

HubSpot'u daha önce hiç kullanmamış olmama rağmen kurulumu kolaydı. Satış sürecimizi yönetmekten ş akışı otomasyonlarına kadar birçok yararlı özellik sunuyor. Aynı zamanda müşteri veritabanımız da bu. Diğer kullandığımız platformlarla iletişim kurabilmemiz için birçok kolay entegrasyonu var. Müşteri desteği oldukça hızlı ve yardımcı oluyor.

4. Zoho CRM (Uygun fiyatlı CRM arayan küçük işler için en iyisi)

Zoho CRM aracılığıyla

Method CRM'nin sunduğundan daha fazla güç arıyorsanız, ancak kurumsal çözümlerin yüksek maliyetlerinden çekiniyorsanız, kendinizi iki ateş arasında kalmış hissedebilirsiniz. Bu, daha büyük oyuncularla rekabet etmeyi hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için sıkça karşılaşılan bir zorluktur.

Zoho CRM, bu alanda değer lideridir ve çok daha uygun fiyatlarla kapsamlı bir CRM özellikleri paketi sunar. Maliyet veya özellik sınırlamaları nedeniyle Method CRM'den ayrılan takımlar için Zoho, harcanan her dolar için daha fazla fonksiyon sunar. AI asistanı Zia, potansiyel müşteri puanlaması ve anlaşma tahminlerinde yardımcı olurken, Blueprint özelliği satış sürecinizi standartlaştırmak için görsel ş Akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, Zoho CRM, CRM'yi düzinelerce diğer iş uygulamasıyla bir araya getiren daha geniş Zoho One ekosisteminin bir parçasıdır. Bu, CRM'nin ötesinde yazılım yığınlarını konsolide etmek isteyen takımlar için, finansdan İK'ya kadar her şeyi tek bir abonelikle kapsayan, derinlemesine entegre bir paket oluşturur.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Zia AI asistanı: Takımınızın çabalarını etkili bir şekilde önceliklendirmesi için potansiyel müşteri puanlama, anlaşma tahminleri ve anomali tespiti konusunda yardım alın.

Blueprint süreç otomasyonu: Görsel ş Akışı oluşturucuyu kullanarak satış süreçlerinizi standartlaştırın ve takım genelinde tutarlılığı sağlayın.

Canvas tasarım stüdyosu: Herhangi bir kod yazmanıza gerek kalmadan, CRM arayüzünün görünümünü ve hissini takımınızın tercihlerine göre özel hale getirin.

Zoho ekosistem entegrasyonu: Zoho Books, Projeler, Desk ve Zoho paketindeki düzinelerce diğer uygulamayla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun.

Zoho CRM'nin artıları ve eksileri

Artıları:

Son derece rekabetçi fiyatlarla kapsamlı özellikler sunan mükemmel değer

Zia ile güçlü AI yetenekleri tüm ücretli planlarda mevcuttur.

Tamamen entegre iş uygulamaları isteyen takımlar için kapsamlı bir ekosistem

Dezavantajları:

Kullanıcı arayüzü, daha modern CRM platformlarına kıyasla eski moda hissedilebilir.

En gelişmiş özelliklerin bazıları üst düzey planlara ayrılmıştır.

Müşteri desteği yanıt süreleri, plan seviyenize göre değişebilir.

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho CRM hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Zoho CRM, özellikle küçük ve orta boyutlu işletmeler için güvenilir ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sezgisel arayüzü, gezinmeyi kolaylaştırıyor, ancak bazı gelişmiş özellikleri öğrenmek biraz daha zaman alabilir. Kurulum süreci, deneyimi kolaylaştırmaya yardımcı olan açık talimatlar ve hazır şablonlar sayesinde kolayca takip edilebilir. Zoho CRM, günlük kullanım için tasarlanmıştır ve devam eden satış faaliyetlerini ve müşteri ilişkilerini yönetmede mükemmeldir. Platform, otomasyon, analitik ve yapay zeka destekli içgörüler dahil olmak üzere, tümü önemli bir değer katan sağlam bir özellikler paketi sunar. Müşteri desteği genellikle hızlı yanıt verir, ancak yardımın kalitesi abonelik düzeyinize göre farklılık gösterebilir. Diğer Zoho ürünleri ve üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyonlar sorunsuz ve esnektir, bu da Zoho CRM'yi çeşitli iş gereksinimleri için çok yönlü bir çözüm haline getirir.

5. Pipedrive (Görsel boru hattı yönetimi ile satış odaklı takımlar için en iyisi)

Pipedrive aracılığıyla

CRM'niz size bir sonraki adımda yapılacakları göstermezse, temsilciler odaklarını kaybedebilir ve fırsatlar kaçabilir. Pipedrive , tam da bu sorunu çözmek için satış temsilcileri tarafından geliştirilmiştir .

Felsefesi, faaliyet tabanlı satışa odaklanmaktadır, yani takımınızın anlaşmaları ilerleten somut eylemler (aramalar, e-posta ve toplantılar) üzerine odaklanmasını sağlar. Platformun merkezinde, anlaşmaların ilerlemesini sezgisel ve yönetimi kolay hale getiren görsel Kanban boru hattı bulunmaktadır.

Bu araç, her anlaşma için tam olarak yapılacakları görmenize yardımcı olarak hiçbir takip işleminin atlanmamasını sağlar. Tamamen satış aracı olarak tasarlanmıştır. Bu, boru hattı yönetiminde mükemmel olmasına rağmen, daha sağlam proje yönetimi veya pazarlama otomasyonu için diğer araçları entegre etmeniz gerektiği anlamına gelir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Görsel boru hattı yönetimi: Sürükle ve bırak Kanban arayüzü, her anlaşmanın durumunu ve bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğini kolayca görmenizi sağlar.

Etkinlik tabanlı satış: Platform, her anlaşma için etkinlikler planlamanızı teşvik ederek, temsilcilerinizin tutarlı eylemlerde bulunmasını sağlar.

Smart Docs: E-imzalı ve CRM verileriyle otomatik olarak doldurulabilen, izlenebilir belgelerle teklif ş akışınızı kolaylaştırın.

AI Satış Asistanı: Bir sonraki adımlarınız, performans ipuçları ve anlaşmalarınızla ilgili içgörüler için proaktif öneriler alın.

Pipedrive'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Minimum eğitim gerektiren, son derece sezgisel bir görsel boru hattı

Faaliyet odaklı yaklaşım, satış takımlarının eylem odaklı ve hesap verebilir olmasını sağlar.

Kullanıcıları gereksiz özelliklerle boğmayan, temiz ve düzenli bir arayüz.

Dezavantajları:

Satış tamamlandıktan sonra sınırlı proje yönetimi yetenekleri

Pazarlama otomasyonu özellikleri için eklentiler veya üçüncü taraf entegrasyonları gerekir.

Raporlama, kurumsal düzeydeki alternatiflerde bulabileceğinizden daha az özelleştirilebilir.

Pipedrive fiyatlandırması

Essential: Kullanıcı başına aylık 24 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 44 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 64 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 79 $

Enterprise: Kullanım başına aylık 129 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pipedrive hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Zorlu formlar veya onay kutuları yerine doğru faaliyetlere odaklanıyor. Bilgisayar ve telefon erişimi arasındaki entegrasyonlar anında gerçekleşiyor ve gerçekten çok yardımcı oluyor. Her gün, nerede olursam olayım kullanıyorum. Yıllar boyunca birkaç başka CRM kullandım ve satış odaklı, çok sayıda hizmet takibi gerektiren ihtiyaçlarım için Pipedrive'ın en iyisi olduğuna inanıyorum.

6. Monday CRM (Özelleştirilebilir ş akışları ve takım işbirliği için en iyisi)

via Monday

Method CRM'nin katı yapısından rahatsızsanız ve tam olarak istediğiniz gibi görünen ve hissettiren bir satış ş Akışı oluşturmak istiyorsanız, yalnız değilsiniz. Birçok takım, hazır CRM'lerin kendilerini benzersiz süreçlerine uyarlamak yerine bir kalıba soktuğunu düşünüyor.

monday CRM, son derece esnek monday.com Work OS üzerine kuruludur ve görsel ve yapısal özgürlük isteyen takımlar için bir çözüm sunar. Proje yönetimi için zaten monday.com kullanıyorsanız, CRM doğal bir uzantı gibi hissedeceksiniz. Kod gerektirmeyen, sürükle ve bırak arayüzü, herhangi bir teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan panolar, sütunlar ve gösterge panelleri ile özel bir CRM oluşturmanıza olanak tanır.

Bu görsel yaklaşım, tüm satış sürecini bir bakışta görmenizi ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı kolaylaştırır. Ancak, genel bir çalışma platformu üzerine inşa edilmiş yeni bir ürün olduğu için, özel CRM'lerde bulunan bazı derin, satışa özgü özellikler daha az olgun olabilir veya yaratıcı bir yapılandırma gerektirebilir.

monday CRM'nin en iyi özellikleri

Görsel pano tabanlı CRM: 25'ten fazla sütun türüne sahip, son derece özelleştirilebilir panoları kullanarak hayal edebileceğiniz tüm satış verilerini izleyin.

Kod gerektirmeyen otomasyonlar: Geliştiriciye ihtiyaç duymadan, basit "eğer-o zaman" mantığını kullanarak güçlü ş akışı otomasyonları oluşturun.

Çapraz gösterge panelleri: Birden fazla satış ve proje panosundan verileri tek bir gösterge paneline çekerek müşteri yaşam döngüsü boyunca tam görünürlük sağlayın.

monday. com ekosistemi: Satıştan satış sonrası proje takımlarına sorunsuz geçiş için monday proje yönetimi ile sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Monday CRM'nin artıları ve eksileri

Artıları:

Çok az eğitim gerektiren, son derece görsel ve sezgisel bir arayüz

Herhangi bir kod yazmaya gerek kalmadan olağanüstü özel özelleştirme esnekliği

Takım tabanlı satış için ideal olan güçlü işbirliği özellikleri

Dezavantajları:

Daha yeni bir CRM ürünü olarak, özellikleri yerleşik rakiplerine göre daha az olgunlaşmıştır.

Bazı CRM'ye özgü fonksiyonların uygulanması için yaratıcı çözümler gerekebilir.

Kovalı koltuk fiyatlandırması, takımınız büyüdükçe beklenmedik maliyet artışlarına yol açabilir.

Monday CRM fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 17 $

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 28 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday CRM puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar monday CRM hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Monday CRM'nin e-postaları ve etkinlikleri özelliğini çok seviyorum. Bu özellik, müşterilere ve potansiyel müşterilere gönderilen e-postaları otomatik olarak etiketleyerek izlemeyi inanılmaz derecede verimli hale getiriyor. Bu otomasyon, yapay zeka özellikleriyle birleştiğinde, takip tarihleri ve önemli ayrıntılar gibi önemli bilgileri zahmetsizce elde etmeme yardımcı oluyor. İş Akışı Merkezi, işimi ilerleten ve durgunluğu önleyen, sonuçta hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlayan "eğer-bu-o-zaman" ifadeleri gibi gelişmiş otomasyon sunan bir başka öne çıkan özelliktir.

7. Dynamics 365 (Microsoft ekosistem entegrasyonları için en iyisi)

Dynamics 365 aracılığıyla

Kuruluşunuz zaten Microsoft üzerinde çalışıyor mu? Öyleyse, Outlook, Teams veya SharePoint ile yerel olarak bağlantı kurmayan Method CRM gibi bir araç kullanmanın zorluklarını muhtemelen hissetmişsinizdir.

Dynamics 365 Sales, bu sorun için sağlam bir çözümdür. Microsoft ekosistemine yoğun bir şekilde yatırım yapan tüm kuruluşlar için doğal CRM seçeneğidir ve diğer platformların sunamadığı sorunsuz, yerel entegrasyon sağlar. Araç, tüm Microsoft iş yığınıyla entegre olarak takımınıza birleşik bir deneyim sunar.

Ancak, gerçek değer Power Platform ile entegrasyonundan gelir. Gelişmiş analitik için Power BI'yi, karmaşık iş akışı otomasyonu için Power Automate'i ve özel iş uygulamaları oluşturmak için Power Apps'i kullanabilirsiniz. Bu, onu Microsoft ortamını yönetme uzmanlığına sahip şirketler için en uygun, karşılık gelen karmaşıklığa sahip, kurumsal odaklı bir çözüm haline getirir.

Dynamics 365'in en iyi özellikleri

Yerel Microsoft entegrasyonu: Outlook, Teams, SharePoint ve Excel ile derin, kullanıma hazır entegrasyon deneyimi yaşayın.

Power Platform bağlantısı: Power BI gösterge panelleri, Power Automate ş akışları ve özel Power Apps ile CRM'nizin yeteneklerini genişletin.

LinkedIn Sales Navigator entegrasyonu: Güçlü sosyal satış ve potansiyel müşteri araştırması için LinkedIn'e yerleşik bağlantı elde edin.

AI destekli içgörüler: Satış çabalarınızı yönlendirmek için ilişki analizi, tahmine dayalı puanlama ve konuşma zekasını kullanın.

Dynamics 365'in artıları ve eksileri

Artıları:

Microsoft merkezli kuruluşlar için eşsiz, sorunsuz entegrasyonlar

Power Platform, özel geliştirmeye gerek kalmadan yetenekleri önemli ölçüde genişletir.

Güçlü yapay zeka ve analiz özellikleri platforma entegre edilmiştir.

Dezavantajları:

Uygulama karmaşıktır ve genellikle özel Microsoft uzmanlığı gerektirir.

Kullanıcı arayüzü, daha modern CRM alternatiflerine göre daha az sezgisel olabilir.

Birden fazla modüle sahip lisanslama modeli, gezinmeyi kafa karıştırıcı hale getirebilir.

Dynamics 365 fiyatlandırması

Satış Uzmanı: Aylık 65 $'dan başlayan fiyatlarla

Sales Enterprise: Aylık 105 $'dan başlayan fiyatlarla

Sales Premium: Aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla

Microsoft İlişki Satışları: Aylık 162 $'dan başlayan fiyatlarla

Dynamics 365 puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.700'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Dynamics 365 hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Ben Dynamics 365 CRM'yi öncelikle iş ortağı akreditasyonlarımızı yönetmek ve müşterilerimizle olan geçmişlerini incelemek için kullanıyorum. Tüm bu bilgilerin tek bir yerde olması, etkileşimleri izlemeyi, kayıtları güncel tutmayı ve iş ortaklarımıza etkili bir şekilde destek olmayı kolaylaştırdığı için inanılmaz derecede yararlı. Raporlama araçları ve Microsoft uygulamalarıyla entegrasyonlar gerçek bir artı ve işbirliğini çok daha sorunsuz hale getiriyor.

Ben Dynamics 365 CRM'yi öncelikle iş ortağı akreditasyonlarımızı yönetmek ve müşterilerimizle olan geçmişlerini incelemek için kullanıyorum. Tüm bu bilgilerin tek bir yerde olması, etkileşimleri izlemeyi, kayıtları güncel tutmayı ve iş ortaklarımıza etkili bir şekilde destek sağladığımızdan emin olmayı kolaylaştırdığı için inanılmaz derecede yararlı. Raporlama araçları ve Microsoft uygulamalarıyla entegrasyonlar gerçek bir artı ve işbirliğini çok daha sorunsuz hale getiriyor.

8. Nutshell (E-posta pazarlaması ile basit CRM için en iyisi)

Nutshell aracılığıyla

Nutshell, basit bir CRM ile yerleşik e-posta pazarlama özelliklerini bir araya getirir. Büyüme için gerekli temel araçlardan ödün vermeden basitlik isteyen küçük takımlar için tasarlanmıştır. Tüm kişileriniz otomatik olarak senkronize edilirken, CRM'den doğrudan e-posta kampanyaları, otomasyonlu damla dizileri ve haber bültenleri oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

Bu hepsi bir arada yaklaşım, hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenizi sağlar.

Nutshell'in sadeliğe odaklanması, daha büyük kuruluşların ihtiyaç duyduğu bazı gelişmiş özelleştirme veya raporlama özelliklerinden yoksun olabileceği anlamına gelir. Ancak, küçük takımlar için satış ve pazarlama faaliyetlerini tek bir yerden yönetmek için temiz ve etkili bir çözüm sunar.

Nutshell'in en iyi özellikleri

Yerleşik e-posta pazarlama: E-posta kampanyaları ve haber bültenlerini doğrudan CRM'nizden oluşturup gönderin, ayrı bir araca ihtiyaç duymayın.

Pipeline otomasyonu: Tanımladığınız tetikleyicilere göre otomatik müşteri adayı atama, görev oluşturma ve aşama ilerlemesi ayarlayın.

Kişisel e-posta dizileri: Kişiselleştirilmiş iletişim için otomasyonla desteklenen bire bir e-posta dizileri gönderin.

Google Çalışma Alanı entegrasyonu: Sorunsuz e-posta senkronizasyonu ve planlama için Gmail ve Google Takvim ile derin entegrasyonun avantajlarından yararlanın.

Nutshell'in artıları ve eksileri

Artıları:

Birleştirilmiş CRM ve e-posta pazarlama fonksiyonu, ayrı araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Küçük takımlar tarafından hızlı bir şekilde benimsenmesi için tasarlanmış temiz ve sezgisel bir arayüz

Son derece duyarlı bir takımla mükemmel müşteri desteği

Dezavantajları:

Gelişmiş özel özelleştirme için sınırlı seçenekler

Raporlama yetenekleri, kurumsal alternatiflerde bulunanlara göre daha az sağlamdır.

Daha büyük platformlara kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyonu

Nutshell fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 32 $

Artıları: Kullanıcı başına aylık 49 $

İş: Kullanıcı başına aylık 67 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 89 $

Nutshell puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Nutshell hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Nutshell, satış takımlarının benimsemesi ve günlük olarak kullanması kolay bir araçtır. Arayüzü temizdir, satış süreçleri esnektir ve ağır veya aşırı karmaşık hissettirmeden yapılandırılmış bir satış sürecini destekler. Anlaşmalar ve faaliyetler hakkında sağlam bir görünürlük sağlar, bu da takımın yönetimini ve koçluğunu daha basit hale getirir.

9. Bigin by Zoho CRM (CRM'ye yeni başlayan küçük takımlar için en iyisi)

Bigin aracılığıyla

Method CRM gibi "basit" CRM'leri bile zor bulan çok küçük bir takım veya tek başına çalışan bir girişimci misiniz? Çoğu CRM platformunun karmaşıklığı, maliyeti ve aşırı özellikleri, yeni başlayanlar için büyük bir engel olabilir.

Bigin by Zoho CRM size yardımcı olabilir. Bu, CRM'ye yeni başlayan küçük takımlar ve bireyler için özel olarak tasarlanmış, giriş seviyesi, boru hattı odaklı bir CRM'dir. Tüm karmaşık özellikleri ortadan kaldırır ve kesinlikle gerekli olanlara odaklanır: kişileri yönetmek ve satış sürecinizi görselleştirmek. Bu, Method CRM'den ayrılıp çok daha basit bir şey arayan kişiler için ideal bir ilk adımdır.

Bigin ile farklı süreçler için birden fazla boru hattı kurabilir, yerleşik telefon özelliğini kullanarak arama yapabilir ve kayıt altına alabilir, potansiyel müşterileri yakalamak için web formları oluşturabilirsiniz. Hızlı kurulum ve anında kullanım için tasarlanmıştır.

Bigin by Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Çoklu boru hatları: Yeni işler ve yenilemeler gibi farklı satış süreçlerini ayrı, anlaşılması kolay görsel boru hatlarında yönetin.

Yerleşik telefon özelliği: Tüm etkinlikler otomatik olarak kaydedilirken, CRM içinde doğrudan arama yapın ve aramaları alın.

Web formları: Web siteniz için yeni kişileri doğrudan satış sürecine aktaran basit müşteri adayı yakalama formları oluşturun.

Zoho CRM yükseltme yolu: Takımınız Bigin'in kapasitesini aştığında, tüm verilerinizi tam Zoho CRM platformuna kolayca taşıyın.

Bigin by Zoho CRM'nin artıları ve eksileri

Artıları:

CRM'ye yeni başlayanlar için tasarlanmış son derece basit ve temiz bir arayüz

Başlamak için minimum yapılandırma gerektiren hızlı kurulum

Çok küçük takımlar ve tek başına çalışan kullanıcılar için uygun fiyatlı bir giriş noktası

Dezavantajları:

Özelleştirme seçenekleri, tam özellikli CRM'lere kıyasla çok sınırlıdır.

Takımlar bir veya iki yıl içinde bu yazılımın kapasitesini aşacaktır.

Tam Zoho CRM'ye göre daha az entegrasyon mevcuttur.

Bigin by Zoho CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Express: Aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Premier: Aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Bigin 360: Aylık 21 $'dan başlayan fiyatlarla

Bigin by Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bigin by Zoho CRM hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Bigin'de en çok sevdiğim şey, sadeliği ve netliği. Daha büyük CRM'lerin karmaşıklığı olmadan özel boru hatları tasarlayabilir ve iş süreçlerini düzenleyebilirsiniz, bu da takımın benimsemesini kolaylaştırır. Satış boru hattını düzenlemek, bilgileri merkezileştirmek ve fırsat izlemesini iyileştirmek isteyen KOBİ'ler için çok kullanışlıdır. Aşamaların ve alanların özelleştirilebilmesi, kullanıcıları zorlamadan gerçek süreçlere uyarlanmasını sağlar.

10. ActiveCampaign (CRM özellikleriyle e-posta pazarlaması için en iyisi)

ActiveCampaign aracılığıyla

En büyük zorluğunuz, sofistike, davranış odaklı e-posta kampanyalarıyla potansiyel müşterileri beslemek mi? Method CRM kullanıyorsanız, pazarlama otomasyonunun eksikliğinden muhtemelen rahatsızlık duyuyorsunuzdur.

ActiveCampaign, geleneksel CRM modelini tamamen değiştirerek bu sorunu çözüyor. Yetenekli bir CRM içeren pazarlama otomasyonu gücüyle, satış süreci büyük ölçüde e-posta ile müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine dayanan takımlar için mükemmel bir seçimdir. Sınıfının en iyisi olan görsel otomasyon oluşturucusu, e-posta açılışlarına, bağlantı tıklamalarına ve web sitesi ziyaretlerine yanıt veren karmaşık ş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Araç, potansiyel müşterileri etkileşimlerine göre otomatik olarak puanlar, hedef kitlenizi hassas bir şekilde segmentlere ayırır ve bir potansiyel müşteri sıcak hale geldiğinde satış takımınız için görevleri tetikler. CRM özellikleri sağlam olsa da, pazarlama otomasyonu yeteneklerine göre ikincil öneme sahiptir. Derin ve karmaşık satış boru hattı yönetimine ihtiyaç duyan takımlar, özel bir satış CRM'sine kıyasla bu aracı sınırlayıcı bulabilir.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Gelişmiş otomasyon oluşturucu: Görsel ş akışı oluşturucuyu kullanarak karmaşık, davranış tetiklemeli otomasyon dizileri oluşturun.

Site izleme: Web sitenizi ziyaret edenlerin davranışlarını izleyin ve ziyaret ettikleri sayfalara göre otomasyon tetikleyicileri tetikleyin.

Potansiyel müşteri puanlama: Satış takımınızın potansiyel müşterilere öncelik vermesine yardımcı olmak için, potansiyel müşterilerinizi etkileşim ve demografik verilerine göre otomatik olarak puanlayın.

E-posta teslim edilebilirliği: E-postalarınızın gelen kutusuna ulaşmasını sağlamak için güçlü bir itibar ve etkili teslim edilebilirlik araçlarından yararlanın.

ActiveCampaign'in artıları ve eksileri

Artıları:

Sektör lideri pazarlama otomasyonu yetenekleri

Gelişmiş potansiyel müşteri puanlama ve hedef kitle segmentasyonu özellikleri

Güçlü e-posta teslim oranları ve itibar

Dezavantajları:

CRM özellikleri, özel CRM platformlarında bulabileceğiniz özelliklerden daha az sağlamdır.

Arayüz, yalnızca CRM görevlerine odaklanan kullanıcılar için karmaşık gelebilir.

Gelişmiş otomasyon özelliklerini ustalaşmak için bir öğrenme süreci vardır.

ActiveCampaign fiyatlandırması

Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ActiveCampaign hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

ActiveCampaign, işimin can damarıdır. Bu araç olmasaydı, pazarlama çabalarım bu kadar başarılı olmazdı ve program adaylarıma ilgili bilgileri zamanında iletemezdim. Active Intelligence, pazarlama takımımda bir pazar araştırmacısı, metin yazarı, grafik tasarımcı ve danışman olması gibidir.

11. Insightly (CRM entegrasyonu ile proje yönetimi için en iyisi)

Insightly aracılığıyla

İşiniz sadece bir anlaşma kazanıldıktan sonra mı başlıyor? Birçok hizmet tabanlı işletme için satış süreci, karmaşık bir projenin sadece başlangıcıdır. Method CRM gibi bir araç kullanmak büyük bir kopukluk yaratır: bir anlaşma "kazanıldı" olarak işaretlendiği anda, tüm değerli müşteri bilgileri geride kalır ve proje takımınız ayrı bir sistemde sıfırdan başlamak zorunda kalır.

Insightly tam da bu boşluğu doldurur. Entegre proje yönetimi içeren bir CRM'dir ve tek bir tıklama ile kazanılan bir fırsatı doğrudan bir projeye dönüştürmenizi sağlar. Satış sürecindeki tüm kişiler, e-postalar ve notlar aktarılır, böylece zahmetli devir işlemleri ortadan kalkar ve teslimat takımınızın tüm bilgilere sahip olması sağlanır.

İlişki kurma özelliği, kişiler, kuruluşlar, fırsatlar ve projeleri birbirine bağlayarak müşteri ilişkilerinizi 360 derece eksiksiz bir görünümde gösterir. Insightly, satış ve projeler arasındaki boşluğu başarıyla doldururken, ne CRM ne de proje yönetimi özelliklerinin, her kategori için özel olarak geliştirilmiş, sınıfının en iyisi araçlarda bulabileceğiniz kadar kapsamlı olmadığını belirtmek gerekir.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Entegre proje yönetimi: Kazanılan fırsatları doğrudan projelere dönüştürün, tüm müşteri bağlamını koruyun ve manuel veri aktarımını ortadan kaldırın.

İlişki bağlantısı: Kişileri, kuruluşları, fırsatları ve projeleri birbirine bağlayarak müşteri ilişkilerinizin tam geçmişini ve ağını görselleştirin.

Gmail ve Outlook kenar çubuğu: Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan, CRM verilerinize erişin ve e-postalarınızı doğrudan gelen kutunuzdan kaydedin.

Özel nesneler: Sektöre özgü bilgileri veya benzersiz iş gereksinimlerini karşılamak için özel veri yapıları oluşturun.

Insightly'nin artıları ve eksileri

Artıları:

Eşsiz CRM-proje devri, bir anlaşma kapandığında bağlam kaybını ortadan kaldırır.

Güçlü ilişki görselleştirme, müşterinin tam bir resmini sunar.

Hem CRM hem de temel proje yönetimi ihtiyaçları olan takımlar için uygun değer

Dezavantajları:

Ne CRM ne de proje yönetimi özellikleri, özel araçlar kadar kapsamlı değildir.

Kullanıcı arayüzü, daha modern alternatiflere kıyasla eski moda hissedilebilir.

Otomasyon yetenekleri, birçok rakibine göre daha sınırlıdır.

Insightly fiyatlandırması

CRM Plus: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Insightly puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Insightly hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Insightly'nin en beğendiğim özelliği, CRM ve proje yönetimini tek bir platformda birleştirerek, ilk müşteri adayından teslimata kadar tüm süreci izlemenizi sağlamasıdır. Ayrıca, temiz ş Akışları ve güçlü e-posta ve takvim entegrasyonları ile kullanımı çok kolaydır.

12. Freshsales (AI destekli potansiyel müşteri puanlama ve satış otomasyonu için en iyisi)

Satış elemanlarınız, soğuk müşteri adaylarının peşinde çok fazla zaman harcıyor ve satın almaya hazır potansiyel müşterilere yeterince zaman ayırmıyor mu?

Freshworks ekosisteminin bir parçası olan Freshsales, AI asistanı Freddy ile bu sorunu çözüyor. Satış takımlarının daha akıllı iş yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış modern bir CRM'dir. Freddy AI, tahmini potansiyel müşteri puanlaması, anlaşma bilgileri ve bir sonraki en iyi eylem önerileri sunarak takımınızın enerjisini en yüksek olasılıkla sonuçlanacak fırsatlara odaklamasını sağlar.

Freshsales, yapay zeka yeteneklerinin yanı sıra, CRM'den ayrılmadan potansiyel müşterilerle iletişim kurmanıza ve tüm etkinlikleri kaydetmenize olanak tanıyan yerleşik telefon ve e-posta araçları içerir. Ayrıca, Freshdesk gibi diğer Freshworks ürünleriyle de yerel olarak entegre olur, bu da onu müşteri desteği veya pazarlama için Freshworks paketini zaten kullanan takımlar için güçlü bir seçenek haline getirir.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Freddy AI: Tüm satış süreci boyunca tahmine dayalı potansiyel müşteri puanlaması, anlaşma bilgileri ve akıllı öneriler alın.

Yerleşik telefon ve e-posta: Tüm iletişimlerin otomatik olarak kaydedilmesi ve izlenmesi ile yerel arama ve e-posta özelliklerini kullanın.

Satış dizileri: Tutarlı bir takip sağlamak için e-posta, telefon görüşmeleri ve görevleri birleştiren çok kanallı otomasyon dizileri oluşturun.

Freshworks ekosistemi: Freshdesk, Freshmarketer ve Freshworks paketindeki diğer ürünlerle yerel entegrasyonların avantajlarından yararlanın.

Freshsales'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Güçlü yapay zeka özellikleri, uygun fiyatlı, orta seviye pazar fiyatlarıyla erişilebilir.

Yerleşik iletişim araçları, ayrı çeviricilere veya e-posta istemcilerine olan ihtiyacı azaltır.

Sezgisel gezinme özelliğine sahip temiz ve modern bir arayüz

Dezavantajları:

Freddy AI'nın yeteneklerinin derinliği, plan seviyenize bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.

Bazı büyük CRM platformlarına göre daha az üçüncü taraf entegrasyonuna sahiptir.

Raporlama özelleştirme, kurumsal düzeydeki alternatiflerde bulabileceğinizden daha sınırlıdır.

Freshsales fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 11 $

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 47 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 71 $

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Freshsales hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Freshsales'ın maliyet etkinliğini beğeniyorum; bu maliyet karşılığında, sıralamalar ve toplu e-posta gönderme gibi birçok özelliğe sahip eksiksiz bir paket elde ediyorsunuz. Adım adım kılavuz sağladığı için her şeyi ayarlamak gerçekten çok kolaydı. Hesap alanları ve şirket oluşturduk, Freshsales ise diğer şeyler için şablonlar sağladı. Gelen kutularını bağlamadan e-posta sağlığını test ettik, ardından Freshsales'ta DKIM, SPF ve DMARC kurulumuyla test ettik. E-postaları açan müşterilere takip e-postaları göndermek gibi belirli bir mantık kullanarak e-posta göndermek için Sıralamaları kullanabilirsiniz. Otomasyon ile e-posta kampanyaları göndermenize olanak tanır ve toplu e-posta ile tek bir e-postayı kampanya olarak gönderebilir ve her e-postanın her yönünü kişiselleştirebiliriz.

ClickUp ile Yöntemlerinizi Güncelleyin

Method CRM, muhasebe işlemlerinizin merkezinde olduğunda en iyi şekilde çalışır. Ancak, anlaşma imzalandıktan sonra asıl işin başladığı takımlar için bu model hızla bozulur. Bağlam parçalanır, teslimat yavaşlar ve takımlar, müşterileri ilerletmek için araçları bir araya getirmeye başlar.

En iyi Method CRM alternatifleri, satış, uygulama ve işbirliğini birbirine bağlı tutarak bu sorunu çözer. Bazıları boru hattı yönetiminde mükemmeldir. Diğerleri ise pazarlama otomasyonu veya kurumsal özelleştirmeye odaklanır. Doğru seçim, işinizin bugün en çok sürtüşme yarattığı alana bağlıdır.

En büyük zorluğunuz satıştan teslimata geçiş ise, ClickUp tasarımıyla öne çıkıyor. Sadece müşteri ilişkilerini izlemekle kalmaz. Bunları yapılandırılmış işlere dönüştürür, geçişleri otomasyonla otomatikleştirir ve ilk konuşmadan son teslimata kadar bağlamı bozulmadan korur.

Nihayetinde hedef, Method CRM'yi başka bir silo ile değiştirmek değildir. Asıl hedef, işlerin gerçekte nasıl yapıldığını destekleyen bir sistem seçmektir. ClickUp'ı deneyin ve işleri nasıl odak noktasına getirdiğini görün!

Sık Sorulan Sorular

Evet, bu listedeki çoğu alternatif muhasebe yazılımından bağımsız olarak fonksiyoneldir. ClickUp, HubSpot ve Pipedrive gibi platformlar, QuickBooks veya Xero gerektirmeden sağlam CRM özellikleri sunar, ancak çoğu muhasebe entegrasyonlarını isteğe bağlı eklentiler olarak sunar.

Method CRM, QuickBooks kullanan küçük işletmeler için geliştirilmiştir ve bu nedenle oldukça niş bir üründür. Salesforce, küçük takımlar için genellikle çok karmaşık ve pahalı olan, derinlemesine özel özelleştirme imkanı sunan bir kurumsal platformdur. QuickBooks ile bağlantısı olmayan küçük işletmeler için ClickUp veya Zoho CRM gibi alternatifler genellikle daha iyi bir güç ve uygun fiyat dengesi sunar.

Method CRM'nin sınırlayıcı olabileceği yaygın alanlar olan boru hattı görselleştirme, iş akışı otomasyonu ve entegrasyonlar üzerine odaklanın. En önemlisi, bir anlaşmayı kapatmak ile işi teslim etmek arasındaki bağlam boşluğunu ortadan kaldırmak için CRM verilerinizi proje yönetimi iş akışlarınıza bağlayan bir platform arayın.