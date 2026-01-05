Güvenli AI Asistanları için En İyi 11 Langdock Alternatifi

McKinsey'nin yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre, yıllık geliri 500 milyon doların üzerinde olan şirketler GenAI'nin benimsenmesinde öncülük ediyor ve ş akışlarını diğerlerinden daha hızlı yeniden tasarlıyor.

AI artık bir yan proje değil, günlük altyapı haline geliyor. Langdock gibi platformlar, bu deneyimi sohbet, akıl yürütme ve otomasyon ile tek bir yerde birleştirmeyi vaat ediyor.

Ancak Langdock birçok özelliği tek bir çatı altında sunsa da, derinlik açısından yetersiz kalıyor. Sınırlı entegrasyonlar, katı ş Akışları ve tutarsız bağlam saklama özelliği, basit kullanım örneklerinin ötesine geçmeyi zorlaştırıyor.

Bu makale, bu sınırlamaları inceler ve AI'nın takımın yapacağı işte gerçekten işe yaramasını isteyen takımlar için geliştirilmiş daha iyi alternatifleri tanıtır.

En İyi 11 Langdock Alternatifi Bir Bakışta

Langdock büyüklüğü sınırlı geliyorsa, iyi haber şu ki, daha iyi arama, çoklu ajan ş Akışı, belge ayrıştırma veya tam bir birleşik Çalışma Alanı istiyorsanız, daha güçlü ve daha esnek birçok alternatif var. İşte en iyi seçeneklere hızlı bir bakış.

Araç En İyisi Temel Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Yerleşik AI ile birleşik iş yönetimi Takım boyutu: Startup'lardan büyük kurumsal işletmelere İş yükü ve zaman çizelgesi görünümleri, Özel Alanlar, görevler + belgeler, otomasyonlar, Çalışma Alanı'na dayalı AI yanıtları, 1.000'den fazla entegrasyon Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal özelleştirme mevcuttur Flowise Çoklu ajan + RAG ş akışları için görsel oluşturucu Takım boyutu: Geliştirme ekipleri + teknik oluşturucular Sürükle ve bırak Chatflows & Agentflows, Araç çağırma, HITL onayları, Vektör DB konektörleri, Gözlemlenebilirlik Ücretsiz; ücretli planlar 35 $/kullanıcı/ay'dan başlar. LlamaIndex Belge merkezli ayrıştırma, RAG ve ajan düzenleme Takım boyutu: Veri ekipleri + AI mühendisleri LlamaParse, LlamaExtract, ajanlar için SDK'lar, Ş Akışı geçişleri, Geniş model + DB destek Ücretsiz; ücretli planlar aylık 50 $'dan başlar. AutoGPT Sürekli düşük kodlu otonom ajanlar Takım boyutu: Otomasyon geliştiren mühendislik takımları Programlar/etkinlikler için bulut ajanları, Adım zincirleme, API/araç uzantıları, Maliyet sınırları, İzleme Özel fiyatlandırma Kore. ai Kurumsal arama, hizmet ve süreç otomasyonuTakım boyutu: Orta ölçekli pazar + kurumsal hizmet takımları Kod gerektirmeyen + profesyonel kod oluşturucu, Çoklu ajan düzenleme, İK/BT hızlandırıcılar, RBAC, Denetim günlükleri Ücretsiz katman; özel fiyatlandırma TensorFlow Büyük ölçekte makine öğrenimi modelleri oluşturma + sunma Takım boyutu: AI/ML araştırma + mühendislik organizasyonları Keras API, Dağıtılmış eğitim, TFX boru hatları, TensorBoard, Çapraz platform dağıtımı Ücretsiz Haystack Üretim sınıfı RAG + ajan boru hatları Takım boyutu: Arama sistemleri sunan geliştiriciler Yeniden kullanılabilir bileşenler, Boru Hatları, Günlük Kaydı, İzleme, LLM ve vektör deposu entegrasyonları Ücretsiz TESS AI 200'den fazla AI modeli için birleşik Çalışma Alanı Takım boyutu: Çoklu modele erişim gerektiren bireyler + takımlar Tek bir sohbette model değiştirme, Paylaşılan krediler, Kod gerektirmeyen ajan stüdyosu, Web/sosyal arama, Görüntü araçları Ücretli planlar 7,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Basitleştirilmiş Kod gerektirmeyen çoklu ajan pazarlama ş Akışları Takım boyutu: Pazarlama ekipleri + içerik oluşturucular AI yazma/tasarım, Video’dan klibe dönüştürme, Marka kitleri, Sosyal takvim, İşbirliği ve onaylar Özel fiyatlandırma Akka. io Kurumsal ölçekte dayanıklı ajan sistemleri Takım boyutu: Dağıtılmış sistemlere sahip büyük mühendislik kuruluşları Dayanıklı orkestrasyon, Hata kurtarma, Akka Ajanları ve Bellek, Gerçek zamanlı akış, Yüksek kullanılabilirlik SLA'ları Ücretsiz; ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar. Modüler AI Birleşik hesaplama katmanı + düşük gecikmeli model sunumuTakım boyutu: Altyapı + ML platformu ekipleri Donanım taşınabilirliği, MAX hizmet, Mojo dili, Mammoth ölçeklendirme, 500'den fazla optimize edilmiş model Ücretsiz plan; uç noktalar için GPU saati fiyatlandırması

Langdock alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Langdock gibi birçok takımın avantajları vardır, ancak bazı şeyler sizi yavaşlatabilir.

Bir öğrenme eğrisi vardır; API, asistanlar ve ş akışları için hala olgunlaşma aşamasındadır ve bazı modeller belirli bölgelere önce ulaşmaktadır. Bu durum, tek bir platforma güvenmeyi zorlaştırabilir.

Langdock alternatiflerinde nelere dikkat edilmeli:

Gerçek bir sürükle ve bırak arayüzü artı insan kontrolü (Langdock artık gerçek zamanlı ş Akışı izlemeyi destekliyor)

Veri soyu, model seçimi ve entegrasyonlar üzerinde tam kontrol sağlayan Langdock, modelden bağımsız ş akışlarını ve kurumsal düzeyde uyumluluğu destekler.

İzleme, onaylar ve hata yönetimi ile çoklu ajan düzenleme ve ş akışı zincirleri (artık Langdock'un "Ş Akışları" modülü ile mümkün)

Kendi LLM'nizi değiştirme veya getirme, vektör veritabanlarını entegre etme ve yığınınıza yerleştirme yeteneği

Görevlerin, veri analizinin ve dahili asistanların ilk günden itibaren otomasyonu

ClickUp Brain ile görevleri otomasyonla gerçekleştirmek, kaynakları optimize etmek ve takım işbirliğini artırmak için içeriden AI proje yönetimi stratejilerini keşfedin.

En İyi Langdock Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

"AI burada, AI her yerde." Google Bulut'un son özetinde, drive-thru sipariş acentelerinden bankacılık yardımcı pilotlarına ve fabrika planlayıcılarına kadar 601 gerçek dünya Gen AI kullanım örneği var ve bu sayı bir yılda altı kat arttı.

Bu tür bir ivme, dil modellerini pratik AI ajanlarına dönüştüren, özel verilere bağlantı sağlayan ve ekstra zahmet olmadan gerçek ş Akışı otomasyonunu destekleyen araçları ödüllendirir. Langdock ihtiyaçlarınız için biraz yetersiz geliyorsa, bulunduğunuz noktada size uygun ve takımınız büyüdükçe ölçeklenebilen seçenekleri değerlendirmek mantıklıdır.

Peki, şimdi farklı AI platformlarını ve en iyi Langdock alternatiflerini tartışalım.

1. ClickUp (Yerleşik AI asistanları ve ş akışları ile en iyi birleşik çalışma platformu)

ClickUp Brain ile geçmiş projelerden kalıpları tespit edin ve daha hızlı öğrenin

Herkes aynı 24 saati alır, ancak takımlar bu süreyi çok farklı şekillerde geçirir. Sohbet, e-posta, belgeler ve rastgele AI sekmelerinde güncellemeleri takip etmekle zaman kaybediyorsanız, bu Work Sprawl'dır.

Size yardımcı olmak için ClickUp, gerçek iş bağlamı ve basit otomasyonlarla bunu tek bir birleşik AI Çalışma Alanına taşır, böylece işler gerçekten ilerler.

ClickUp Brain ile takımınızın güvenebileceği anlık yanıtlar alın

ClickUp Brain ile çalışma alanınızın verilerinden anında yanıtlar alın

ClickUp Brain , herkesin doğal sorular sormasına ve tam olarak ilgili belge, görev veya yorumla bağlantılı yanıtlar almasına olanak tanır.

Bir ürün yöneticisi, "Bu hafta mobil sürüm planında ne değişti?" diye sorabilir ve canlı işe bağlantılar içeren kısa bir cevap alabilir. Bir satış müdürü, hesaplarda bahsedilen yenileme risklerini sorabilir ve doğrudan kaynak notlarına geçebilir.

Cevaplar Çalışma Alanınızda yer aldığı için, liderler durum bildirimlerini takip etmek zorunda kalmadan bağlamı kavrayabilirler. Ayrı bir araç değil, yardımcı bir takım arkadaşı gibi hissettirir.

Ayrıca, uzun konu dizileri ve toplantılar aynı çalışma alanında temiz özetler, eylem öğeleri ve son teslim tarihleri haline gelir. Başlangıçtan sonra, ClickUp Brain tasarım, kopya, veri entegrasyonu ve kalite güvencesi için sahipleri olan görevler oluşturur, böylece plan çalışmaya hazır hale gelir.

Proje süresince haftalık güncellemeleri derler, engelleyicileri işaretler ve sonraki adımları önerir. Daha az masraf ve daha fazla ivme elde edersiniz. Zamanla, bu sistem çok adımlı akıl yürütme ş akışlarını yolunda tutmanın basit yolu haline gelir.

Anında cevaplar, daha akıllı planlama ve zahmetsizce organize edilmiş işler için AI ortağınız olarak ClickUp Brain'i çalışırken görün.

Zaman kazanmak için Çalışma Alanı bilgisi entegrasyonu

ClickUp Brain kullanarak toplantıları özetleyin ve takip görevleri oluşturun

ClickUp, görevleri, belgeleri, yorumları, Beyaz Tahtaları ve sohbetleri birbirine bağlar, ardından ClickUp Brain'in semantik arama tarzı bir anlayışla tüm bunları aramasına olanak tanır.

Belirli bir müşteriyle ilgili tüm materyalleri isteyin ve görevleri, belgeleri ve kararları tek bir listede görün. Genellikle lansmanı geciktiren adımların hangileri olduğunu sorun ve orijinal notlara bağlantılarla geçmiş projelerdeki kalıpları görün.

Bu özellik, cevaplar Çalışma Alanınızda kaldığı için arama süresini kısaltır ve özel verilerin yönetimine yardımcı olur.

ClickUp Belge ile tek bir yerden planlayın, uygulayın ve durumu görün

ClickUp belgeleri ile gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin ve geri bildirimleri bir arada tutun

Çoğu takım, dağınık güncellemeler ve belirsiz sahiplerle uğraşır. ClickUp, gerçek işlerin ilerleyişini yansıtan listeler, kanbanlar, zaman çizelgeleri ve gösterge panelleri sunar.

ClickUp belgeleri, görevlerin yanında yer alır ve kararları kolayca bulmanızı sağlar. Özel Alanlar, liderlerin önem verdiği ayrıntıları izlemenizi sağlar.

Standup sırasında, tarihleri sürükleyebilir, sahipleri değiştirebilir ve öncelikleri saniyeler içinde yeniden sıralayabilirsiniz. Günlük kullanım için yeterince basit ve üretim ortamları için yeterince yapılandırılmıştır.

ClickUp Otomasyonları ile aktarımları ve manuel işleri azaltın

Bir tetikleyici ayarlayın ve ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak rutin adımların kendiliğinden çalışmasını sağlayın

ClickUp, otomasyon oluşturucu ve şablon kitaplığı içerir, böylece rutin adımlar kendi kendine çalışır.

ClickUp otomasyonları ile durum değiştiğinde, form geldiğinde veya tarih yaklaştığında eylemleri tetikleyebilir ve güncellemeleri otomatik olarak doğru kişilere gönderebilirsiniz. Dinamik atanan kişiler, işi oluşturuculara, izleyicilere veya belirli bir role yönlendirir, böylece hiçbir şey durmaz.

Ayrıca, yararlı olduğu durumlarda modelden bağımsız komut istemlerini katmanlayarak, basit bir talimatı tutarlı bir yorum veya özet haline getirebilirsiniz.

ClickUp Brain MAX ile bilgileri yakalayın ve daha hızlı çıktı elde edin

ClickUp Brain Max'ı kullanarak çalışma alanı genelinde sorular sorun ve alıntılarla birlikte cevaplar alın

ClickUp Brain MAX, liderlere tüm Çalışma Alanı’nda kurumsal arama ve belge arama olanağı sunar. Son çeyrekteki engeller, müşteri geri bildirimleri veya dönüm noktalarına göre açık riskler hakkında bilgi isteyin ve bağlamsal bağlantılarla yanıtlar alın.

ClickUp Talk to Text, sözlü olarak güncellemeler yapmanızı sağlarken, ClickUp metni düzeltir, isimleri bahsetme olarak ekler ve uygun görevleri veya belgeleri bağlar. Yoğun bir gün boyunca notları güncel tutmanın kolay bir yoludur.

💡 Profesyonel İpucu: Verimliliğinizi artırmak için daha fazla AI özelliği mi arıyorsunuz? ClickUp AI Ajanları, küçük ama sürekli işleri hallederek insanların odaklanmalarını sağlar. Ambient Ajanları, takımın sorularını dinler ve bağlam içeren zengin cevaplar verir veya haftalık özetler ve sağlık kontrolleri otomatik olarak üretir. Ayrıca, bir komut istemi, izlenecek kaynakların kapsamı ve gerçekleştirilecek eylemleri seçerek kod kullanmadan kendi ajansınızı oluşturabilirsiniz. Google Drive veya GitHub'a bağlanın ve bir temsilcinin yol haritalarını güncel tutmasını, birikmiş işleri öncelik sırasına koymasını veya takım teslimat yaparken sürüm notlarını hazırlamasını sağlayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takımların, gerçek işlerle bağlantılı, net hedefler ve ölçülebilir anahtar sonuçlar oluşturmasına olanak tanıyın.

Görsel gösterge panelleri ve özel görünümler ile gerçek zamanlı ilerleme izleme sağlayın.

Ortak hedefler ve güncellemeler aracılığıyla departmanlar arası işbirliğini sağlayın.

Farklı ş Akışlarına uyum sağlayan alanlar, durumlar ve şablonlarla özelleştirmeyi destekleyin.

Microsoft Teams, Google Çalışma Alanı ve Slack ile entegrasyonları olan bir hedef izleme uygulaması olarak da kullanılabilir.

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik nedeniyle ilk başta biraz zorlayıcı gelebilir.

En yüksek değeri elde etmek için tutarlı kurulum ve güncellemeler gerekir.

Gelişmiş özel özelleştirmeler, yeni kullanıcıların öğrenmesi için ekstra zaman gerektirebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 kullanıcısı şunları not etti:

ClickUp Brain MAX, ş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor.

ClickUp Brain MAX, ş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor.

📖 Ayrıca okuyun: Ş Akışlarını Kolaylaştırmak için Otomasyon için En İyi AI Ajanları

2. Flowise (Çoklu ajan sistemleri ve RAG ş Akışları için en iyi açık kaynaklı görsel oluşturucu)

via Flowise

Takımınızın şu anda karşılaştığı sorunlar oldukça spesifik: Tek bir tedarikçiye bağlı kalmadan gerçek AI çözümleri sunmak istiyorsunuz, özel verileri güvenli bir şekilde alabilen otonom AI ajanlarına ihtiyacınız var ve net izler ve onaylarla yönetişimi kanıtlamanız gerekiyor.

Flowise bu dünyaya hitap ediyor. Birden fazla araçta karmaşık AI ş akışları tasarlamak, çeşitli dil modelleri ve vektör veritabanları arasında bağlantı kurmak ve hassas kararlar alındığında insanları sürecin içinde tutmak için sürükle ve bırak arayüzü sunar.

Çoklu ajan sistemlerine, birden fazla veri kaynağı üzerinden geri alma destekli üretim ve yerinde çalıştırma seçeneğine ihtiyacınız olduğu için Langdock alternatiflerini değerlendiriyorsanız, Flowise tam da bunun için tasarlanmıştır.

Flowise'ın en iyi özellikleri

OpenAI o1/o1-mini, Claude 3. 5, Gemini 2. 0 ve Mistral Large 2 dahil olmak üzere en yeni akıl yürütme modellerini destekler.

Agentflow ile çoklu ajan sistemleri oluşturun ve paralel veya sıralı adımları koordine edin.

Chatflow, araç çağırma ve geri alma ile güçlendirilmiş oluşturma özellikleriyle tek ajanlı asistanlar tasarlayın.

Belgeleri ve veri kaynaklarını (PDF, DOC, CSV, SQL, web) alın ve yeniden sıralayıcıları ve geri getiricileri bağlayın.

Kritik çıktıları onaylamak veya düzeltmek için insan müdahalesi içeren incelemeler ekleyin.

Olay günlükleriyle yürütme yollarını izleyin ve daha derin gözlemlenebilirlik için Prometheus + OpenTelemetry'yi entegre edin.

Flowise sınırlamaları

Karmaşık ajan grafikleri ve dallanma mantığı için bir öğrenme eğrisi bekleyin.

Modellerin yayılması, vektör depoları ve ortamlar arası kimlik bilgileri için erken aşamada plan yapın.

Her alan için RAG kalitesini (parçalama, geri getirme ve yeniden sıralama) ayarlamak için zaman ayırın.

Kendi model/API hesaplarınız ve maliyet yönetiminiz gerekir.

Flowise fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 35 $

Pro: Aylık 65 $

Flowise puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Flowise hakkında ne diyor?

Bu Reddit yorumunda öne çıkan özellikler:

Flowise, bir çözümü hızlı bir şekilde bağlamak için harika bir düşük seviyeli AI kodsuz araç sağlar. İhtiyacınız olan tüm yerel AI parçalarını sağlar.

Flowise, bir çözümü hızlı bir şekilde bağlamak için harika bir düşük seviyeli AI kodsuz araç sağlar. İhtiyacınız olan tüm yerel AI parçalarını sağlar.

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Önemli bir ayrıntı bir e-postada gizli kalabilir, bir Slack konu dizisinde genişletilebilir ve ayrı bir araçta belgelenebilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olur. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey bağlantılı, senkronizasyon halinde ve anında erişilebilir kalır. "İşle ilgili işlere" veda edin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

3. LlamaIndex (Ayrıştırma, RAG ve ş akışı düzenlemesi için en iyi belge odaklı ajan çerçevesi)

via LlamaIndex

Takımınızın gününün çoğu PDF'ler, karmaşık tablolar ve SharePoint klasörleri içinde geçiyor. Başka bir sohbet robotuna ihtiyacınız yok; güvenebileceğiniz cevaplara ve otomasyonla takip işlemlerini gerçekleştirecek bir yönteme ihtiyacınız var.

LlamaIndex, belgelerinizi merkeze alır ve dağınık dosyaları, üzerinde gerçekten çalışabileceğiniz yapılandırılmış, aranabilir bir bağlama dönüştürür.

LlamaCloud'un ayrıştırma ve çıkarma özelliği sayesinde, çirkin çok sayfalı tablolar ve gömülü görüntüler yolculuktan zarar görmez ve sizin için önemli olan alanlar temiz bir şekilde görünür. Ardından bunu indeksleyin ve LlamaIndex SDK'larını kullanarak kaynakları gösteren RAG, sohbet ve ajanları çalıştırın.

LlamaIndex'in en iyi özellikleri

LlamaParse V2, son derece büyük, tablo ağırlıklı, düzen açısından zengin PDF'leri destekler.

LlamaExtract, aşağı akış uygulamaları için temiz, yapılandırılmış alanlar çıkarır.

Ş Akışları (artık GA) geçitleri, tetikleyicileri ve insan incelemesini destekler

Özel ajanlar, RAG ve boru hatları için Python + TypeScript'teki SDK'lar

Mevcut yığınınıza uyması için popüler Büyük Dil Modelleri , vektör veritabanları ve veri kaynaklarıyla entegre edin.

Başlıca vektör veritabanlarına ve kurumsal veri kaynaklarına bağlanır

LlamaIndex sınırlamaları

Tak ve çalıştır uygulama oluşturucularına kıyasla, mühendislik sahipliğinin SDK'ları, indeksleri ve dağıtımları kurmasını bekleyin.

Çok büyük, tablo ağırlıklı belge kümelerini işlerken belirteç ve ayrıştırma maliyetlerini planlayın.

Markalı, geliştirici olmayan bir deneyime ihtiyacınız varsa kendi Front veya sohbet kullanıcı arayüzünüzü getirin.

Değerlendirmeleri, anlık sürümleri ve zaman içindeki geri alma kalitesini yönetmek için hafif MLOps personeli görevlendirin.

LlamaIndex fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 50 $

Pro : 500 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LlamaIndex puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar LlamaIndex hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

Büyük dil modelleri (LLM) ile çalışan bir veri bilimcisi olarak, LlamaIndex'i yönetmek için oldukça yararlı buldum.

Büyük dil modelleri (LLM) ile çalışan bir veri bilimcisi olarak, LlamaIndex'i yönetmek için oldukça yararlı buldum.

📮 ClickUp Insight: Anketimizde, katılımcıların %50'si cuma gününün en verimli günleri olduğunu söyledi. Daha az toplantı ve tam bir hafta boyunca aynı ortamda çalışmak muhtemelen buna yardımcı oluyor. Daha az kesinti. Daha derin iş. Tüm hafta boyunca Cuma günkü odaklanma hissini yaşamak ister misiniz? ClickUp'ta asenkron alışkanlıkları deneyin. Clips ile ekranınızı kaydedin, ClickUp Brain ile anında transkriptler alın ve AI Notetaker'ın toplantının önemli noktalarını sizin için yakalayıp özetlemesine izin verin.

📖 Ayrıca okuyun: Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Arasındaki Fark

4. AutoGPT (Sürekli, düşük kodlu otonom ajanlar için en iyi açık kaynak platformu)

via AutoGPT

Bir takımı yönetiyorsanız, fikirlerinizden eksiklik çekmezsiniz. Sizin için zor olan şey, zaman ve tutarlı uygulama.

Hala denetime ihtiyaç duyan AI yardımcılarını denediniz ve genişleyen yelpazeye bir sekme daha eklediniz, bu yüzden asıl soru "AI yazabilir mi?" değil, "Siz müdahale etmeden bir süreci baştan sona yürütebilir mi?"

AutoGPT, tetikleyicilerle uyanıp sınırlı oyun kitaplarını takip eden ve onay için size bitmiş çıktıları sunan ajanlarla bu boşluğu doldurmaya odaklanıyor.

Operasyon liderleri, adımları ve inceleme aşamalarını zincirlemek için düşük kodlu bir tuval elde ederken, mühendisler temel özellikler yeterli olmadığında araçlarınız ve verilerinizle bunu genişletir. Ajanın neyi görebileceğini, nerede hareket edebileceğini ve ne zaman üst düzeye çıkması gerektiğini siz belirlersiniz ve üretimde doğru şekilde çalışması için maliyet sınırları ve gözlemlenebilirlik ayarları yaparsınız.

AutoGPT'nin en iyi özellikleri

Olay tetikleyicileri ve zamanlamalarla sürekli bulut ajanları çalıştırın

Yeni Toolchain Builder'ı kullanarak araçları, adımları ve incelemeleri zincirleyin.

İçerik akışları, araştırma ve veri işlemleri için önceden oluşturulmuş modeller

Açık kaynak kod, API'ler ve özel kullanım durumları için kendi araçlarınızla genişletin.

Prototip oluşturma döngülerini kısaltmak için geniş bir topluluk ve örneklerden yararlanın.

AutoGPT sınırlamaları

Kendi sunucunuzda barındırmak için teknik kurulum ve daha kapsamlı özel özelleştirme seçenekleri bekleyebilirsiniz.

Ajanlar birden fazla aracı döngüye soktuğunda, taradığında veya aradığında model/API kullanımı için bütçe ayırın.

Riskli eylemler için insan denetimini planlayın ve halüsinasyonları azaltın.

Kusursuz bir kullanıcı deneyimi istiyorsanız kendi markanızın kullanıcı arayüzünü kullanın.

Zaman içinde yeniden denemeleri, hataları ve hızlı sapmaları yönetmek için izleme ve koruma önlemleri ekleyin.

AutoGPT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AutoGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

5. Kore. ai (Arama, hizmet ve süreç otomasyonu için en iyi kurumsal ajan platformu)

Ölçeklendirme ve hesap verebilirlikten sorumluysanız, sorununuz AI eksikliği değil, sonuç eksikliğidir. İş hayatı CRM, ITSM, HRIS, bilgi tabanları ve gelen kutularında geçer, bu nedenle her "basit" talep bir kovalamacaya dönüşür.

Kore. ai, silolar arası kurumsal arama, çoklu ajan düzenlemesi ve gizlilik, erişim ve denetim için güçlü kontrollerle bu gerçeklere uyum sağlar.

Takımınız, hızın önemli olduğu durumlarda kod gerektirmeyen bir tuval tasarlar ve derin entegrasyonlar gerektiğinde profesyonel koda geçer. HR, BT veya müşteri hizmetleri için önceden oluşturulmuş bir tiltt hızlandırıcısıyla başlayabilir, ardından verileriniz ve modellerinizle bunu genişletebilirsiniz.

Kore. ai en iyi özellikleri

Biletler, wikiler, dosyalar ve uygulamalar arasında kurumsal arama ile bilgileri birleştirin ve bağlam içinde yanıt verin.

Geçmiş, bağlam paylaşımı ve etki alanı mantığı ile çoklu ajan düzenlemesi

İK, BT, bankacılık, sağlık ve perakende için önceden oluşturulmuş hızlandırıcılar

Kod gerektirmeyen bir tasarımcıyla ajanlar oluşturun ve gerektiğinde profesyonel kod, API'ler ve etkinlik kancaları ile genişletin.

Rol tabanlı erişim, denetim izleri, gizlilik kontrolleri ve kayıt bulutunuzda model seçimi ile AI'yı yönetin.

Öneriler ve özetlerle gerçek zamanlı temsilci yardımı

Kore. ai sınırlamaları

Taksonomiyi, amaçları ve yönetişim politikalarını kurumsal düzeyde modellemek için bir alıştırma süreci bekleyin.

Hizmet ve çalışan desteği kullanımında artış olduğunda LLM ve arama harcamaları yönetimini planlayın.

Kullanıma hazır konektörlerin yeterli olmadığı karmaşık eski sistemler için entegrasyon süresi ayırın.

Düzenlenmiş ortamlarda yoğun trafik ve uzun süreli ş akışları için gecikme ve yedekleme ayarlarını yapın.

Kore. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Kore. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Kore.ai hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şunları paylaştı:

Kore. AI platformunun esnekliğini ve ölçeklenebilirliğini gerçekten çok beğeniyorum. Kod gerektirmeyen/az kod gerektiren arayüz, bot geliştirmeyi hızlandırırken, karmaşık kullanım durumları için derinlemesine özel ayarlamaya da olanak tanıyor.

Kore. AI platformunun esnekliğini ve ölçeklenebilirliğini gerçekten çok beğeniyorum. Kod gerektirmeyen/az kod gerektiren arayüz, bot geliştirmeyi hızlandırırken, karmaşık kullanım durumları için derinlemesine özel hale getirmeye de olanak tanıyor.

6. TensorFlow (Büyük ölçekte modeller oluşturmak ve sunmak için en iyi açık kaynaklı ML yığını)

TensorFlow aracılığıyla

AI ile çalışan her takım, sonunda aynı engelle karşılaşır: güçlü araştırmaları üretimde güvenilir sistemlere dönüştürmek.

Dizüstü bilgisayarlarda harika görünen modeller sapabilir, veri boru hatları karışabilir ve CPU, GPU, mobil ve bulut arasında geçiş yapmak gizli değişkenlikler yaratabilir.

TensorFlow, hızlı derlemeler için Keras, boru hatları için TFX ve üretim ve kenar için TensorFlow Serving ve Lite ile deneyden dağıtıma kadar tek bir çerçeve sunarak bu sorunu çözüyor.

Aynı modeli tüm yığınınızda çalıştırabilir, TensorBoard ile izleyebilir ve gerektiğinde dağıtılmış eğitim ile ölçeklendirebilirsiniz.

TensorFlow'un en iyi özellikleri

Üst düzey Keras API ile hızlı bir şekilde modeller oluşturun ve dağıtım stratejileriyle eğitimi ölçeklendirin.

Mobil ve uç cihazlar için TensorFlow Lite, tarayıcı ve düğümler için TensorFlow.js kullanarak ve konteynerler ve Kubernetes üzerinde hizmet vererek her yerde dağıtın.

TFX ile veri doğrulama, model değerlendirme ve sürekli teslimat dahil olmak üzere üretim süreçlerini koordine edin.

TensorBoard ile deneyleri inceleyin, hata ayıklayın ve profilleyin, böylece yinelemeyi hızlandırın ve gerilemeleri azaltın.

Büyük model bahçesi, TensorFlow Datasets ve Kaggle Models'ı kullanarak ince ayar ve değerlendirmeyi hızlandırın.

TensorFlow sınırlamaları

Derin öğrenme, dağıtılmış eğitim ve grafik tabanlı yürütme konusunda yeni olan takımlar için bir öğrenme eğrisi bekleyin.

GPU makinelerde ortam sapmasını önlemek için CUDA, cuDNN ve sürücüler arasında sürüm uyumluluğu planlayın.

Prototipten üretime geçerken, şifreli hata mesajlarını yorumlamak ve performans ayarlamaları yapmak için zaman ayırın.

TensorFlow'un ayak izinin gereksiz olabileceği çok küçük projeler için daha hafif çerçeveleri değerlendirin.

TensorFlow fiyatlandırması

Ücretsiz

TensorFlow puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Kullanıcılar TensorFlow hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

TensorFlow'u yaklaşık 2 yıldan fazla bir süredir kullanıyorum. Esas olarak görüntü sınıflandırma görevleri için kullandım. Katmanlar hakkında biraz bilgi sahibi olarak, daha iyi doğruluk sağlayan transfer öğrenimi gerçekleştirebiliriz.

TensorFlow'u yaklaşık 2 yıldan fazla bir süredir kullanıyorum. Esas olarak görüntü sınıflandırma görevleri için kullandım. Katmanlar hakkında biraz bilgi sahibi olarak, daha iyi doğruluk sağlayan transfer öğrenimi gerçekleştirebiliriz.

7. Haystack (Üretim RAG ve ajan boru hatları için en iyi açık kaynaklı çerçeve)

Haystack aracılığıyla

Şu anda yaklaşık on şirketten sekizi işlerinde bir şekilde AI kullanıyor, ancak çoğu takım hala akıllı prototiplerden üretimde güvenilir bir şeye geçmekte zorlanıyor.

Bununla ilgili sorun şu: farklı sistemlerden veri alırken, verilerin doğruluğunu korumaya çalışırken ve her cevabın izlenebilir olmasını sağlarken, işler hızla karmaşık hale gelebilir.

Haystack, bu tür durumlar için tasarlanmıştır. Takımların, piyasaya sürüldükten sonra bozulmayan pratik AI uygulamaları oluşturmasına yardımcı olur. Arama veya geri alma ş akışıyla küçük bir adımla başlayabilir ve her şeyi yeniden yazmadan çoklu ajan boru hatlarına geçebilirsiniz.

Bu araç, OpenAI, Anthropic, Weaviate ve Pinecone gibi araçlarla doğal bir şekilde bağlantı kurarken, arka planda neler olup bittiğine dair görünürlük sağlar.

Yapı ve netliği abartılı reklamlardan daha çok değer veren geliştiriciler ve ürün takımları için Haystack, gerçek kullanıcılar ortaya çıktığında gerçekten işe yarayan AI'yı oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için istikrarlı bir yol sunar.

Haystack'in en iyi özellikleri

Yeniden kullanılabilir bileşenler ve ardışık düzenlerle geri alma, oluşturma, araçlar ve aracılar oluşturun.

Tekrarlanabilir dağıtımlar ve K8s uyumlu ş akışları için boru hatlarını kaydedin ve yükleyin.

Önde gelen LLM'leri, vektör veritabanlarını ve arama arka uçlarını kilitlenmeden takın.

İzlenebilir çalıştırmalar ve daha kolay olay müdahalesi için günlük kaydı ve izleme özelliği ekleyin.

Sürükle ve bırak özelliği ile derinlemesine Studio'da daha hızlı oluşturun, hazır olduğunda kodda aktarın.

Kurumsal şablonlar ve dağıtım kılavuzları ile RAG ve ajan kullanım örneklerini gönderin.

Haystack sınırlamaları

İyi boru hatları tasarlamak ve bunları test etmek için mühendislik sahipliği gerektirir.

Özel bileşenler ve gelişmiş ajan akışları için öğrenme eğrisi

Hazır konektörleri olmayan eski veri kaynakları için entegrasyon işi

Son kullanıcı uygulamaları için yine de kendi UX ve barındırma seçeneklerinize ihtiyacınız olacak.

Haystack fiyatlandırması

Ücretsiz

Haystack derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Haystack hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları içeriyor:

Haystack, doğal dil işleme (NLP) boru hatları oluşturmak için güçlü bir açık kaynaklı Python çerçevesidir. Yaygın NLP görevleri için bir alıkonma listesi halinde önceden oluşturulmuş bileşen sunmanın yanı sıra, çeşitli önceden eğitilmiş dil modelleri ve derin öğrenme çerçeveleri için destek sağlar.

Haystack, doğal dil işleme (NLP) boru hatları oluşturmak için güçlü bir açık kaynaklı Python çerçevesidir. Yaygın NLP görevleri için bir alıkışık bileşen aralığı sunmanın yanı sıra, çeşitli önceden eğitilmiş dil modelleri ve derin öğrenme çerçeveleri için destek sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: Endüstrileri Dönüştüren Güçlü AI Ajanları Örnekleri

8. TESS AI (Tüm önemli AI modellerini tek bir paylaşımlı Çalışma Alanı'nda isteyen takımlar için en iyisi)

İş yerinde AI kullanan takım sayısı her zamankinden fazla, ancak çoğu kişi için bu, tek bir görevı tamamlamak için düzinelerce sekme ve model arasında geçiş yapmak anlamına geliyor.

Sorun, her fikir için farklı bir abonelik, oturum açma veya API anahtarı gerektiğinde zaman kaybetmenin çok kolay hale gelmesidir.

TESS, AI'yı ulaşılabilir hale getirir. OpenAI, Gemini, Claude, Mistral ve Leonardo gibi modelleri tek bir sohbette birbirine bağlayabilir ve bu modeller birbirlerinden öğrenebilirler.

Aileler, arkadaşlar ve takımlar ayrı lisanslar satın almak yerine kredileri paylaşabilirler. Otomasyon, dosya oluşturma ve görüntü düzenleme için yerleşik araçlarla, platformdan ayrılmadan rapor yazmaktan kampanya tasarlamaya kadar her şey yapılacak.

Basit ama tamamlanan bir fikir: iş, öğrenme ve yaratıcılığın gerçekten birbirine bağlantı kurduğu tek bir yer.

TESS AI'nın en iyi özellikleri

Tek bir Çalışma Alanını kullanarak yazma, tasarım, kodlama ve otomasyon için 200'den fazla AI modeline erişin ve bunları birleştirin.

Kullanıcı başına ödeme yapmak yerine, kredileri takımınız veya ailenizle paylaşın.

Kod gerektirmeyen bir stüdyo kullanarak dakikalar içinde kendi AI ajanlarınızı oluşturun.

OpenAI, Claude, ElevenLabs ve Leonardo gibi modelleri bağlantı yoluyla çoklu ajan ş akışları oluşturun.

Kod oluşturma, dosya dışa aktarma ve gerçek zamanlı web veya sosyal arama gibi gelişmiş görevleri doğrudan sohbet içinde gerçekleştirin.

Doldurma, büyütme ve arka plan kaldırma araçlarını kullanarak görüntüleri oluşturun, düzeltin ve geliştirin.

TESS AI sınırlamaları

Yeni kullanıcıları şaşırtabilecek kredi tabanlı fiyatlandırma sistemine güvenin.

Yüksek hacimli görevler sırasında ara sıra hatalar veya performans gecikmeleri yaşayın

Rapor tasarımı ve temsilci görselleştirmede sınırlı özel özelleştirme sunar

Yeni veya teknik bilgisi daha az olan kullanıcılar için daha net belgelere ihtiyaç var

TESS AI fiyatlandırması

Go: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Temel: Sınırsız kullanıcı için aylık 35 $

PRO: Sınırsız kullanıcı için aylık 100 $

Takım: Sınırsız kullanıcı için aylık 200 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

TESS AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (460'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar TESS AI hakkında ne diyor?

Bu G2 kullanıcısı şöyle yazmış:

Tess ile birden fazla AI aracını kullanmak, işimdeki ve teknolojiyle etkileşimimdeki değişiklikleri gerçekten gösterdi. Çeşitli AI uygulamalarını sorunsuz bir şekilde entegre etme yeteneği, daha fazla verimlilik, yaratıcılık ve problem çözme imkanı sağlıyor.

Tess ile birden fazla AI aracını kullanmak, işimdeki ve teknolojiyle etkileşimimdeki değişiklikleri gerçekten gösterdi. Çeşitli AI uygulamalarını sorunsuz bir şekilde entegre etme yeteneği, daha fazla verimlilik, yaratıcılık ve problem çözme imkanı sağlıyor.

9. Simplified (Modern pazarlama takımları için en iyi kodsuz çoklu ajan platformu)

via Basitleştirilmiş

Pazarlamacılar, bu yıl Google'ın Performance Max'ı daha iyi sonuçlar ve daha fazla netlik vaat eden yeni özelliklerle genişletmesiyle uyandılar. Bu, her hafta test edilecek daha fazla biçim ve gönderilecek daha fazla reklam anlamına geliyor.

Bu heyecan verici bir gelişme ve aynı zamanda takımınız için çıtayı yükseltiyor.

Farklı kanallarda fikirleri, metinleri, videoları ve tasarımları yönetiyorsunuz ve her aktarım sizi yavaşlatıyor.

Özetlerin gönderilere, gönderilerin kliplere dönüştüğü ve takvimin senkronizasyonunu koruduğu tek bir yer istiyorsunuz. Simplified, dakikalar içinde yazma, tasarlama, planlama ve ölçümleme yapabilen hepsi bir arada Çalışma Alanı ile bu gerçeğe uyum sağlar, böylece takımınız araçlar arasında geçiş yapmadan taslaktan yayına geçebilir.

Paylaşılan takvim ve birkaç şablon gibi temel özelliklerle başlayın, büyüdükçe AI ş Akışları ve onaylar ekleyin.

Artık AI Ş Akışları ve Agentic Orchestration ile, tek bir satır kod yazmadan, inceleme ve yayınlama döngüleri gibi tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz!

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

Tek bir Çalışma Alanı'nda tüm içerik türlerini (metin, resim, video ve karusel gönderileri) oluşturun ve yönetin.

AI ajan ş akışları ve kod gerektirmeyen otomasyon ile pazarlama operasyonlarını otomatikleştirin.

AI video oluşturucu ve altyazılarla uzun videoları kısa sosyal medya kliplerine dönüştürün.

Her şablon için kilitli yazı tipleri, renkler ve sesler kullanarak marka varlıklarınızı oluşturun.

Tasarım, yazma ve yayınlama akışlarında gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Tek bir birleşik takvimle 30'dan fazla sosyal platformda gönderileri planlayın ve analiz edin.

Canva, Shopify, Instagram ve WordPress ile entegre ederek içerik aktarımınızı basitleştirin.

Basitleştirilmiş sınırlamalar

Büyük video veya tasarım dosyalarıyla iş yaparken daha yavaş performansla karşılaşın

Özellikle video oluşturma gibi düşük seviyeli planlarda AI kredilerini hızlı bir şekilde tüketin.

Uzun formlu AI metinlerinde ton veya nüans için manuel ayarlama gerektirir.

Özel düzenleyicilere göre daha az gelişmiş geçiş veya zaman çizelgesi kontrolü sağlayın.

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Simplified Pro: Aylık 29 $

Basitleştirilmiş İş: 79 $/ay

Basitleştirilmiş Büyüme: Aylık 199 $

Basitleştirilmiş Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (4.980+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Kullanıcıların Simplified hakkında söyledikleri

Bu G2 kullanıcısı şunları not etti:

Simplified'ın tasarım, video düzenleme, AI yazma ve takım işbirliğini tek bir platformda birleştirmesini gerçekten çok beğeniyorum. Şablonlar modern ve çeşitlidir, bu da çok zaman kazandırıyor.

Simplified'ın tasarım, video düzenleme, AI yazma ve takım işbirliğini tek bir platformda birleştirmesini gerçekten çok beğeniyorum. Şablonlar modern ve çeşitlidir, bu da çok zaman kazandırıyor.

📖 Ayrıca okuyun: Maksimum Verimlilik için AI Ş Akışı Otomasyonunu Kullanma Kılavuzu

10. Akka. io (Esnek ajan sistemleri için en iyi kurumsal platform)

Güvenmeyi öğrenmek, hayatın en zor görevlerinden biridir.

Güvenmeyi öğrenmek, hayatın en zor görevlerinden biridir.

— alıntı Isaac Watts

Bu fikir, günümüzün AI ortamına mükemmel bir şekilde uyuyor. Her şirket kendi başına hareket eden akıllı sistemler istiyor, ancak çok azı bunların güvenilir bir şekilde çalışacağını vaat edebiliyor.

Akka, büyük ölçekli, dağıtılmış ve uzun süreli ajan sistemlerinin görünmez omurgası olarak etkileyici bir iş yapıyor.

Akka, birden fazla çerçeveyi bir araya getirmek yerine, takımlara zaman içinde güvenli bir şekilde düşünebilen, koordine edebilen ve hareket edebilen ajanları tasarlamak, düzenlemek ve izlemek için tek bir yer sunar.

Orkestrasyon motoru dayanıklılık ve kurtarma işlemlerini gerçekleştirirken, Akka Memory bağlamı gizli tutar ve ışık hızında erişilebilir kılar.

Akka. io'nun en iyi özellikleri

Yerleşik orkestrasyon ve hata kurtarma özellikleriyle dağıtılmış, uzun süreli ajan sistemleri çalıştırın.

API'ler ve mesajlaşma yoluyla koordine edilen dayanıklı, bağımsız hizmetler olarak ajanlar oluşturun ve dağıtın.

Hızlı, gizli ve dayanıklı veri erişimi için Akka Memory ile belleği güvenli bir şekilde depolayın ve parçalayın.

Düşük gecikme süresiyle sensör beslemeleri, piyasa fiyatları veya video girişleri gibi gerçek zamanlı verileri akış olarak yayınlayın ve işleyin.

Altı dokuzluk kullanılabilirlik SLA ve güvenilirlik kayıplarına karşı tazminat ile çalışma süresini garanti edin.

SOC 2 Tip II, PCI-DSS, ISO 27001 ve GDPR dahil olmak üzere 19 küresel güvenlik standardına uyumluluğu koruyun.

Akka. io sınırlamaları

Etkili bir şekilde dağıtmak ve ayarlamak için güçlü DevOps ve dağıtık sistemler deneyimi gerektirir.

Etkinlik odaklı mimarilere aşina olmayan daha küçük takımlar için daha dik bir öğrenme eğrisi sunar.

Lisanslama ve kurumsal düzeyde korumalar, kurumsal olmayan kullanım durumları için maliyetli hale getirebilir.

Lightbend'in BSL lisans modeline geçmesinden sonra sınırlı açık kaynak esnekliği

Akka. io fiyatlandırması

Akka. io: Özel fiyatlandırma

Akka. io puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Akka.io hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

İş parçacıkları ve kilitlerin karmaşıklığı olmadan asenkron mesaj işleme için iyi bir model. Akka ile aktörler ve mesaj aktarımı sistemini oluşturabiliriz.

İş parçacıkları ve kilitlerin karmaşıklığı olmadan asenkron mesaj işleme için iyi bir model. Akka ile aktörler ve mesaj aktarımı sistemini oluşturabiliriz.

11. Modular AI (AI altyapısı ve model dağıtımı için en iyi birleşik hesaplama katmanı)

via Modüler AI

Farklı GPU'larda AI sistemlerini ölçeklendirmeyi denediyseniz, bunun ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Bir model NVIDIA'da mükemmel çalışırken, AMD'de bozulur ve bulut donanımında çok yavaşlar. Her ayar, sıfırdan başlamak gibi hissettirir.

Modular AI, yama düzeltmeleri döngüsünü sona erdirmek için geliştirildi. Geliştiricilere, modelleri her yerde oluşturmak, optimize etmek ve dağıtmak için tek bir birleşik platform sunar.

Bu vaat sadece teorik değildir. Modular, teknoloji sektörünün en büyük isimlerinden bazılarının AI iş yüklerini destekleyen bir platform olan Unified Compute Layer'ı genişletmek için kısa süre önce 250 milyon dolarlık yatırım aldı.

Mojo, yıldırım hızındaki programlama dili ve düşük gecikmeli model sunumu için MAX Platformu ile Modular, açık kaynak esnekliği ile kurumsal düzeyde performans sunar.

Modüler AI'nın en iyi özellikleri

Kod yeniden yazma gerektirmeden NVIDIA, AMD ve Apple GPU'larda donanım taşınabilirliği sağlayın.

MAX Platform ile çıkarımları optimize ederek gecikmeyi %70'e kadar azaltın ve maliyetleri %60'a kadar düşürün.

Yüksek performanslı ML ve AI iş yükleri için tasarlanmış Python uyumlu bir dil olan Mojo ile oluşturulmuştur.

Kubernetes tabanlı bir orkestrasyon katmanı olan Mammoth'u kullanarak 1 GPU'dan binlerce GPU'ya ölçeklendirin.

500'den fazla önceden optimize edilmiş GenAI modelini çalıştırın veya kendi modelinizi getirin.

SOC 2 uyumluluğu, çalışma süresi garantileri ve özel mühendislik destekleri ile kurumsal güvenilirlik elde edin.

Modüler AI sınırlamaları

Geleneksel CUDA veya PyTorch boru hatlarından geçiş yapan takımlar için biraz kurulum süresi gerektirir.

Sistem programlama deneyimi olmayan takımlar için Mojo sözdizimini öğrenmeyi dahil edin

Şu anda Modular ekosisteminin ötesinde sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları sunun.

Modüler AI fiyatlandırması

Topluluk: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Toplu API Uç Noktası: GPU saati başına ödeme

Özel Uç Nokta: GPU saati başına ödeme

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Modüler AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Langdock Alternatiflerini Karşılaştırmak İçin Anahtar Kriterler

En uygun Langdock alternatiflerini seçmek için kullanabileceğiniz bir karşılaştırma tablosu aşağıda yer almaktadır.

Kriter Neden önemlidir? İyi olanın neye benzediği Hızlı kontroller Özel veriler için güvenlik ve yönetişim Takımlar hızlı iş yaparken hassas verileri güvende tutmanız gerekir. SSO, SCIM, RBAC, denetim günlükleri, veri yerleşimi, ön tanımlı olarak redaksiyon Veriler nerede depolanır, komut istemlerinin görünümü kimler tarafından kontrol edilir, günlükler devre dışı bırakılabilir mi, VPC veya şirket içi kullanım mevcut mu? Veri entegrasyonu ve bilgi Gerçek iş hayatı, birden fazla veri kaynağı ve biçiminde yaşanır Yerel bağlayıcılar, vektör veritabanları, anlamsal arama, geri alma destekli üretim, akıllı depolama mekanizması Hangi kaynaklarda senkronizasyon gerçekleşir, ne sıklıkla, PII'yi filtreleyebilir misiniz, yapılandırılmamış veriler nasıl işlenir? Model esnekliği Farklı görevler için farklı AI modelleri gerekir Çeşitli dil modellerini kullanın, sağlayıcıları değiştirin, ince ayar yapın, görev başına yönlendirin, anında model yinelemesi yapın. BYO anahtar desteği, bağlam sınırları, değerlendirme araçları, Çalışma Alanı başına maliyet kontrolleri Ajanlar ve ş akışları Takımlar, AI ajanlarının sadece sohbet etmekle kalmayıp karmaşık AI ş akışlarını da yönetmesini istiyor. Çoklu ajan sistemleri, birden fazla aracı zincirleme, web tarama yetenekleri, insan döngüsü Ajanlar API'leri çağırabilir, araçları çalıştırabilir, tarama yapabilir, işleri planlayabilir ve arızalardan kurtulabilir mi? Arayüz ve DX İnsanlar basit ve esnek hissettiren araçları tercih ederler. Sürükle ve bırak arayüzü ve temiz SDK'lar, minimum kapsamlı kodlama bilgisi gerektirir, LLM uygulamaları için koda aktarın Geliştiriciler için sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü, CLI, sürüm ve ortamlar var mı? Dağıtım ve operasyonlar Üretim ortamlarına güvenle gönderim yapmalısınız. Geri alma, aşamalı uygulama, hız sınırı yönetimi, mavi-yeşil dağıtım, çoklu bölge destek Modelleri birden fazla platforma nasıl dağıtırız, SLA'lar ve kotalar nedir? Gözlemlenebilirlik ve koruyucu önlemler Güvenli, istikrarlı sonuçlar güven oluşturur Değerlendirmeler, içerik filtreleri, politika kontrolleri, hızlı sürüm oluşturma, sapma uyarıları Araç kullanımı, gecikme süresi ve hataları izlemeyi sağlayabilir ve onay adımları ekleyebilir miyiz? Arama ve asistanlar İnsanlar hızlı cevaplara ihtiyaç duyar, arama yapmaya değil. Analitik ile metin kümenizde doğal dil işlemeyi kullanan sanal asistanlar Yanıtlar mantıklı mı, alıntıları görebiliyor muyuz, sıralamayı ayarlayabiliyor muyuz? Ş Akışı otomasyonu Hedef, manuel adımları azaltmak ve daha hızlı sonuçlar elde etmektir. Günlük görevler için yerleşik otomasyonlar, tetikleyiciler ve veri analiz araçları İlk günden itibaren neleri otomasyonla gerçekleştirebiliriz, nerede özel kodlara ihtiyacımız var? Erişim kontrolü ve paylaşım Kullanıcıların nasıl erişim sağlayacağına ve yapılacak şeylere siz karar verin. Karmaşık uygulamaları yönetmek için ayrıntılı roller, proje düzeyinde anahtarlar, denetim izleri Sırları kapsamlayabilir, dışa aktarımı kısıtlayabilir ve AI takımlarıyla güvenli bir şekilde paylaşım yapabilir miyiz?

ClickUp'ın AI'sı sizin için halletsin

Bir dizi akıllı araca baktınız. Bazıları işin bir kısmında olağanüstü. Diğerleri heyecan verici görünüyor, ancak gerçek iş başladığında karmaşık hale geliyor. Çoğu takımın istediği şey basit. Planların uygulandığı, insanların uyum içinde çalıştığı ve işlerin gerçekten yapıldığı tek bir yer.

ClickUp tüm hikayeyi tek bir yerde tutar. Görevler, belgeler, hedefler, Beyaz Tahtalar, sohbet ve otomasyonlar yan yana yer alır, böylece sekmeler arasında geçiş yaparken hikayenin akışını kaybetmezsiniz. Görünümler, takımınızın düşünce yapısına uyar. Planlayıcılar için listeler. Oluşturucular için panolar. Zaman çizelgelerini sevenler için Gantt.

Basit bir şekilde başlayabilir, yalnızca ihtiyaç duyduğunuzda özel alanlar ve otomasyonlar ekleyebilir ve büyüdükçe kurulumunuzu düzenli tutabilirsiniz.

Görevleri doğrudan birbirine bağlamanın fikirlerin kaybolmasını nasıl önlediğini deneyimleyin. Roller ve izinler açıktır, bu da kaosu önler. Bu nedenle, şimdi ClickUp'a kaydolun!

Sık Sorulan Sorular SSS

Langdock, takımların dahili asistanlar oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir AI platformudur. Büyük dil modellerini şirket verilerine bağlantı kurarak, çalışanların belgeleri sorgulamasına, otomasyon kullanarak görevleri gerçekleştirmesine ve Çalışma Alanı'nda güvenli bir şekilde içgörüler oluşturmasına olanak tanır.

Bazı takımlar daha esnek araçlar, daha kolay entegrasyonlar veya daha güçlü uyumluluk seçenekleri arar. Diğerleri ise daha düşük maliyetler, daha iyi özel özelleştirme veya kapsamlı kurulum gerektirmeyen daha basit arayüzler isteyebilir.

ClickUp Brain, Cohere Coral ve Tess AI gibi araçlar, sıkı veri kontrolleri ve SOC 2 veya GDPR uyumlu ortamlar sunar. Bu platformlar, şirketlerin hassas verileri güvenli bir şekilde yönetirken AI destekli otomasyonun avantajlarından da yararlanmalarını sağlar.

Flowise ve LangChain gibi açık kaynaklı platformlar, esneklik ve özelleştirme açısından kurumsal çözümlerle eşleşebilir, ancak genellikle güvenliğini sağlamak ve bakımını yapmak için daha fazla teknik çaba gerektirir. Düzenlemelere tabi sektörler için kurumsal düzeyde araçlar daha güvenli seçenekler olmaya devam etmektedir.

Bazı kullanıcılar, AI kullanımlarının ölçeklenmesiyle birlikte sınırlı özelleştirme, daha küçük bir entegrasyonlar ekosistemi ve daha yüksek maliyetlerden bahsediyor. Altyapıları üzerinde tam kontrol sahibi olması gereken takımlar için Langdock kısıtlayıcı gelebilir.

Evet, çoğu iş akışı için. ClickUp Brain, görev otomasyonu, belge arama ve akıllı özetleme özelliklerini bir araya getirerek yapay zekayı doğrudan çalışma alanınıza getirir ve tüm bunları mevcut ClickUp projelerinizle bağlantılı hale getirir. Birden fazla platform arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan sorunsuz bir deneyim sunar.

Sohbet robotları önceden yazılmış komut dosyalarını takip ederken, AI asistan platformları bağlamı öğrenir, bağlantı kurulan araçlara erişir ve karmaşık görevleri yerine getirir. Statik yanıtlayıcılar yerine aktif takım üyeleri gibi davranırlar.

Modelden bağımsız AI, platformun tek bir sağlayıcıya bağlı kalmadan herhangi bir dil modeline (OpenAI, Anthropic, Mistral veya özel modeller) bağlantı kurabileceği anlamına gelir. Hedeflerinize en uygun olanı seçme özgürlüğü sağlar.

Abonelik fiyatının ötesine bakın. Ne kadar zaman kazandıracağını, mevcut araçlarınıza ne kadar uyduğunu ve veri ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilir olup olmadığını değerlendirin. Platform ş akışlarını basitleştirir, uyumluluğu artırır ve araçların yayılmasını azaltırsa, biraz daha yüksek bir maliyet genellikle karşılığını verir.