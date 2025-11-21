İK yöneticileri, yeni çalışanların işe alım senkronizasyonunda ClickUp SyncUps'ı nasıl kullanabilir?

İlk haftadaki fiyasko gerçektir.

Yeni çalışanlar dizüstü bilgisayar, telefon ve uygulama erişimi beklerken politikalar ve araçları anlamaya çalışır, yöneticiler onları eğitmek için uğraşır ve İK tüm eksiklikleri gidermek için koşturur. 🏃🏻💨

Aynı zamanda, kuruluşlar zaman ve paralarının %62'sini işe alım çabalarına yatırıyor. Bu da, soruna kaynak ayırmanın çözüm olmadığını gösteriyor.

Herkesi aynı sayfa üzerine getiren ve tüm işe alım iletişimini düzenli tutan birleşik bir sisteme ihtiyacınız var.

İnanılmaz geliyor, değil mi? Ama ClickUp bunu yapacak.

Bu blog yazısında, ClickUp SyncUps'ı işe alım sürecinde nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz. Ayrıca, ClickUp'ın video görüşmelerinin ötesine geçerek görevleri, belgeleri ve takımları tek bir çalışma alanında nasıl bağlantı kurduğunu da inceleyeceğiz. 🧑‍💻

Yeni çalışanlar için onboarding senkronizasyonları neden bu kadar önemlidir?

Yeni bir çalışanın ilk haftası, sonraki her şeyin tonunu ayarlar.

Ekranlar, programlar ve dağınık yüzler arasında, işe alım senkronizasyonu, yeni çalışanların destek gördüklerini ve bilgilendirildiklerini hissetmeye başladıkları temel bir temas noktasıdır.

Ayrıca, bir araştırma, sistematik kontroller ve erken yönetim desteğinin yeni çalışanların daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olduğunu, verimliliği, iş memnuniyetini ve çalışan bağlılığını artırdığını ortaya koymuştur. İşe alım sürecinde "görülüp desteklenildiğini" hisseden çalışanlar uzun vadede daha bağlıdır ve %87'si erken takım etkileşimlerinden daha güçlü sosyal bağlantılar kurduğunu belirtmiştir.

Eğitim yazılımını kullanarak canlı oryantasyon kontrolü yapmanın bazı anahtar avantajları şunlardır:

Şirket kültürü oluşturun: Normları, değerleri, gayri resmi ritüelleri ve takım dinamiklerini gerçek zamanlı olarak gösterin.

Beklentileri netleştirin: Rol nesnelerini, performans ölçütlerini ve ilk öncelikleri gözden geçirin.

Erken soruları ele alın: Belirsizlikleri veya yanlış anlamaları büyümeden yakalayın.

Takım ilerlemesini izleyin: Yeni çalışanın uyum sürecine ilişkin gerçek zamanlı bilgiler alın.

Bağlantıyı güçlendirin: İK, takım liderleri ve meslektaşlar arasında ilişki kurulmasını teşvik edin.

🔍 Biliyor muydunuz? PubMed tarafından yapılan bir araştırma, yapılandırılmış oryantasyon programlarının iş hayatına yeni başlayan genç profesyonellerin hayatını çok daha kolaylaştırdığını ortaya koydu. Uygun bir oryantasyon sürecinden geçenler, işleri kendi başlarına öğrenmek zorunda kalanlara göre daha hızlı uyum sağladı ve kendilerini daha güvende hissetti.

Onboarding senkronizasyonunda sık karşılaşılan zorluklar

İyi niyetli senkronizasyonlar bile engellerle karşılaşabilir. İşte bunlardan birkaçı:

Takvimleri İK, işe alım müdürü, mentorlar ve yeni çalışanlar arasında uyumlu hale getirmek, birden fazla zaman dilimi arasında dengeleme yapmayı gerektirebilir.

Aşamalı veya yapılandırılmış bir plan olmadan ilk senkronizasyonlarda (politikalar, araçlar, ş Akışı, takım tanıtımları) bilgi yüklemesi yapmak yeni çalışanların kafasını karıştırabilir.

İK ve yöneticiler arasında bağlamın kaybolması , her iki taraf da beklentiler, geri bildirimler veya hedefler gibi örtüşen veya tutarsız konuları ele alıyorsa kafa karışıklığına yol açabilir.

Donanım gecikmeleri, zayıf bağlantı veya eksik erişim kimlik bilgileri gibi teknik ve lojistik sorunlar , işe alım sürecini ilk günden itibaren aksatabilir.

Yeni çalışanlar kamera açmaktan veya soru sormaktan çekindiğinde, uzaktan senkronizasyonlarda katılımı teşvik etmek zor olabilir.

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim imkanı sunsa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesaj arasında dağılır ve bu da daha sonra bilgileri geri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konuları belirli projelere ve görevlere haritalandırılarak konuşmalarınızı bağlam içinde ve kolayca erişilebilir tutabilirsiniz.

ClickUp SyncUps nedir ve İK takımlarına nasıl fayda sağlar?

ClickUp SyncUps ile etkili çalışan oryantasyon deneyimleri oluşturun

ClickUp SyncUps, ClickUp Çalışma Alanınızda yerleşik bir video ve sesli toplantı özeliğidir. Onboarding senkronizasyonlarını daha hızlı, daha işbirlikçi ve bağlam açısından daha zengin hale getirmek için tasarlanmıştır.

Bu, yeni çalışanların daha hızlı katkı sağlayabilmesi için işe alım sürecini kısaltmaya çalışan şirketler için mükemmeldir.

Tüm bu hızlı senkronizasyonlar aynı platformda merkezileştirildiğinden, ClickUp SyncUps daha bağlantılı, verimli ve şeffaf bir işe alım deneyimi yaratmaya yardımcı olur. İşte nasıl:

Tüm işe alım iletişimini merkezileştirin: ClickUp içinde canlı işe alım oturumları düzenleyin, mesajları, belgeleri ve işe alım görevlerini tek bir çalışma alanında bir araya getirin.

Planlama ve erişimi basitleştirin: SyncUps'ı doğrudan SyncUps'ı doğrudan ClickUp Sohbet kanallarından veya DM'lerden başlatın ve kolay planlama için takvim etkinliklerine bağlayın.

Gerçek zamanlı işbirliğini geliştirin: Yeni çalışanların araçlar arasında geçiş yapmadan soru sormasına, ekran paylaşımı yapmasına ve İK, yöneticiler ve meslektaşlarıyla etkileşim kurmasına olanak tanıyın.

Bağlamı yakalayın ve koruyun: Aramaları kaydedin ve otomatik olarak transkriptler oluşturun, böylece önemli tartışmalar, beklentiler ve sonraki adımlar asla kaybolmasın.

Her yerde bağlantıda kalın: Uzaktan iş yaparken veya Uzaktan iş yaparken veya ClickUp görevlerini yönetirken, mobil destek ve mini oynatıcı ile İK takımları ve yeni çalışanların ilgisini canlı tutun.

ClickUp'ın işe alım ş akışlarınızı nasıl hızlandırabileceğini görün:

🧠 İlginç Bilgi: İK, oldukça erken bir dönemde resmi bir yapıya kavuşmuştur. National Cash Register Company (NCR), 1901 yılında ilk özel personel departmanını kuran şirket olarak kredi almaktadır. Bu departman, güvenlik, şikayetler, süpervizör eğitimi vb. konularda görev yapıyordu.

Çalışanların işe alım süreci için ClickUp SyncUps'ı kullanma

ClickUp SyncUps, çalışanların işe alım sürecini sorunsuz ve etkileşimli bir deneyime dönüştürür. SyncUps ile yeni çalışanları nasıl karşılayacağınızı öğrenin:

Adım #1: Onboarding senkronizasyonlarını daha hızlı başlatın

İşinizin yapıldığı yerde oryantasyon oturumunuzu planlayarak başlayın.

Herhangi bir Sohbet Kanalından anında SyncUps başlatmak için:

1. İstediğiniz Sohbet Kanalını açın ve sağ üst köşedeki SyncUps simgesine tıklayın.

2. Diğerlerinin katılabilmesi için kanalda otomatik olarak bir mesaj görünecektir.

ClickUp SyncUps'ı başlatmak için arama simgesine tıklayın*

Bire bir oryantasyon sohbetleri için SyncUps'ı başlatmak için:

Kanal veya takım üyelerinizle doğrudan mesajlaşma ile ilişkili işe alım görevini açın.

2. SyncUps simgesine tıklayın

3. Kanal mesajı, takıma/kişiye zil sesi ile anında katılmasını bildirir.

ClickUp Sohbet konusundan doğrudan yeni çalışanlarla yüz yüze bağlantı kurun

🚀 ClickUp Avantajı: Tüm oryantasyon konuşmalarını ClickUp Sohbet'te bağlantı halinde tutun. Tüm İK, yönetici ve yeni çalışanlarla ilgili konuşmaları tek bir yerde tutmak için #new-hires-october gibi bir kanal ayarlayın Burada, konuşmalar belirsiz "Takip edeceğim" sözleriyle bitmez, çünkü mesajları görevlere dönüştürebilir, kişileri SyncUps'a davet edebilir ve eylem adımları atayabilirsiniz. Ayrıca, mobil Sohbet erişimi sayesinde, İK takımları ve yeni çalışanlar hareket halindeyken bile uyum içinde kalabilirler.

Adım #2: Yeni çalışanları ve İK takım üyelerini davet edin

SyncUps'ınız yayına girdikten sonra, birkaç tıklama ile katılımcıları davet edin:

1. Katılımcıları eklemek için mini oynatıcıda veya tam ekran modunda Kişileri davet et düğmesini kullanın.

2. Davet etmek istediğiniz üyeleri (veya yeni çalışanları) arayın ve seçin. Onlara bir zil simgesi içeren bir açılır pencere gösterilecek ve katılabilir veya reddedebilirler.

3. Ayrıca, arama bağlantısını ("..." menüsünden) kopyalayıp takvim davetlerine veya sohbet konuları (konu)larına yapıştırabilirsiniz.

Davetlilere anında katılmaları için açılır pencere bildirimiyle haber verin

Yeni çalışanları ve İK takımınızı SyncUp'a davet ettikten sonra, bir sonraki adım onların ilk günlerinden önce tam olarak hazır olduklarından emin olmaktır.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Yeni İşe Alım Oryantasyon Şablonu ile yeni çalışanlara tutarlı bir oryantasyon deneyimi sağlayın.

ClickUp Yeni İşe Alım Oryantasyon Şablonu, yeni takım üyelerinizin ilk birkaç hafta içinde tamamlaması gereken her adımı organize etmenize yardımcı olur. Departmanlar arasında oryantasyon görevlerini yönetmek için net ve işbirliğine dayalı bir sistem isteyen İK ekipleri için tasarlanmıştır.

Bu ücretsiz İK şablonu, işe alım sürecinin ilerlemesini izleme konusunda size esneklik sağlar. Örnek olarak, Yeni İşe Alım Kontrol Listesi, 1. Gün Öncesi, 1. Gün, 1. Hafta ve 2. Hafta gibi işe alım aşamalarına göre gruplandırılmış tüm görevleri liste olarak sunar ve evrakların doldurulması, ekipmanın ayar edilmesi, rol eğitimleri ve İK tanıtımları gibi temel konuları kapsar.

🔍 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, bir şirketin yeni çalışanlarını ne kadar sıcak karşıladığının (sadece kurumsal belgelerle değil, yöneticilerin ve iş arkadaşlarının dostça davranışlarıyla da) çalışanların refahı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu ve işten ayrılma niyetini azalttığını ortaya koymaktadır.

Adım #3: Ekranınızı paylaşım yaparak yeni çalışanlara rehberlik edin

Ekran paylaşımı, İK politikalarını gözden geçirirken, PTO'ya nasıl giriş yapılacağını açıklarken veya şirketin ClickUp Çalışma Alanı'nı tanıtırken demolar için idealdir.

SyncUps sırasında ekranınızı paylaşım yapmak için, görüşmenin altındaki ekran simgesine tıklayın ve sekme, pencere veya tüm ekranı paylaşım seçin.

ClickUp SyncUps içinde bir tarayıcı sekmesini paylaşım halindeyseniz sesi etkinleştirin

⚡️ Şablon Arşivi: ClickUp Çalışan Oryantasyon Şablonu ile yeni çalışanlarınızın ilk günden itibaren destek gördüklerini hissetmelerini sağlayın. Görevleri kolayca düzenleyebilir, eğitimleri planlayabilir ve her adımı tamamladıkça işaretleyebilirsiniz.

Adım #4: Transkriptler ve özetlerle notları otomatik olarak kaydedin

SyncUp'ın kayıt özellikleriyle çalışanların işe alım konuşmalarını doğru ve erişilebilir tutun. Manuel not almayı ortadan kaldırır ve işe alım konuşmalarının belgelenmesini, aranabilir ve paylaşılabilir olmasını sağlar.

Transkriptleri ve özetleri oluşturmak için:

1. Sohbet veya bir görevden SyncUps'ınızı başlatın veya katılın.

2. Oturumu kaydetmeye başlamak için kayıt simgesine tıklayın.

Her ClickUp SyncUps oturumu sırasında işe alım sürecinin tüm ayrıntılarını kaydedin

3. Toplantı aktifken bir kayıt göstergesi görüntülenir ve katılımcılara oturumun kaydedildiğini bildirir.

4. Toplantıdan sonra, Clips Hub' daki SyncUps sekmesine giderek kaydedilen oturuma erişin.

5. Sağ kenar çubuğunda, Transkript seçimiyle tartışılan her şeyin zaman damgalı görünümü görüntüleyin.

6. Özetle'ye tıklayarak, anahtar noktalar, eylem ögeleri ve sonraki adımları vurgulayan, yapay zeka destekli bir özet anında oluşturun.

Clips Hub'da onboarding için kaydedilmiş ClickUp SyncUps'ının görünümü alın

🚀 ClickUp Avantajı: Onboarding mesajları arasında önemli bir güncellemeyi kaçırdınız mı? ClickUp Brain size destek olur. AI özetleri, onboarding belgelerinden veya SyncUps'tan anahtar noktaları çıkarırken, otomatik olarak oluşturulan kontrol listeleri ve eylem öğeleri yeni çalışanların düzenli kalmasına yardımcı olur. Örnek, yeni bir pazarlama çalışanı sohbet platformunda"Marka kılavuzlarını nerede bulabilirim?" diye sorarsa, ClickUp Brain anında doğru belgeyi bulabilir, anahtar noktaları özetleyebilir ve hatta "Tasarım eğitimi öncesinde marka kılavuzlarını gözden geçirin" gibi bir takip görev oluşturabilir. ClickUp Brain ile anında ilerleme güncellemeleri, işe alım kılavuzları veya toplantı özetleri oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonunu kullanarak yeni işe alınan veya yeni terfi alan takım üyelerine başarıya giden net bir yol haritası sunun. Her aşama (30, 60 ve 90 gün) için hedefler ve dönüm noktaları belirleyin ve ilk günden itibaren ilerleme notlarını ve eylem öğelerini belgelendirin.

Adım #5: Görevleri SyncUps ile anında bağlantı kurun

ClickUp'ta SyncUps'ınıza kaç görev bağlandığını tam olarak görün

Sohbetten çıkmadan görevleri oryantasyon SyncUps'ınıza bağlantı yapın. İşte nasıl yapacağınız:

Kanal veya Doğrudan Mesaj SyncUps'ta, sohbet'te etkin SyncUps mesajının üzerine gelin ve üç nokta … simgesine tıklayın.

2. İlişki ekle seçeneğine tıklayın ve bir görev seçin.

3. Sohbetten çıkmadan bağlantılı görevlerin görünümü, güncellemesi veya yönetimi için, Kanalınızda veya doğrudan mesajınızda SyncUps mesajının üzerindeki sayıya tıklayın.

ClickUp Görevleri çalışma alanınızda bulunur ve proje yönetimi araçlarınızla ve İK ş Akışlarınızla tamamen entegre edilmiştir.

Son teslim tarihi, not ve atanmış kişi gibi ayrıntıları ekleyin , böylece herkes bir sonraki adımın ne olduğunu ve kimin sorumlu olduğunu bilir. Başlamadı, Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi ClickUp Özel Durumlarını kullanarak , sürekli takip mesajları göndermeden işe alım sürecinin ilerleme izlemesini yapın.

SyncUps tartışmalarınızın takiplerine ClickUp Görevleri atandığında, ClickUp Onboarding Checklist Template ile işe alım sürecini bir adım daha ileriye taşıyabilirsiniz.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Onboarding Checklist şablonuyla her yeni çalışanın yapılandırılmış bir işe alım deneyimi yaşamasını sağlayın.

Bu şablon, evrak işleri ve BT kurulumundan ürün bilgisi eğitimi ve takım tanıtımına kadar tüm temel görevleri kapsayan, her rol için kapsamlı kontrol listeleri içerir. Ayrıca, şunları yapmanızı sağlar:

Her oryantasyon görevini Başlamadı , ilerleme , Tamamlandı veya Giriş Gerekiyor gibi durumlarla izleme.

İş Başlık , Departman , İş E-posta , Resmi Başlangıç Tarihi ve daha fazlası gibi önemli ayrıntıları saklayın.

Zaman çizelgelerini etkili bir şekilde yönetmek için Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim görünümleri arasında geçiş yapın.

Bir İK yöneticisi, ClickUp'ta yeni işe alınanların işe alım sürecindeki ilerlemeyi nasıl izler?

İK yöneticileri, belge gönderisinden BT kurulumuna, eğitim tamamlandıktan sonra ilk hafta kontrollerine kadar her şeyin görünürlüğüne sahip olmalıdır.

ClickUp'ın İnsan Kaynakları Yönetim Platformu, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olmak için yapay zeka ile desteklenmektedir.

ClickUp'ın proje yönetimi araçlarıyla, İK yöneticileri takımlar arası projeleri koordine edebilir, devam eden eğitim programlarını yönetebilir ve çalışanların performansını izleme; tüm bunları yaparken görevleri, iletişimi ve içgörüleri merkezi bir şekilde yönetebilirler.

Onboarding sürecinin ilerleyişi hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

Onboarding sürecinin kuruluşunuz genelinde nasıl ilerlediğine genel bir görünüm elde etmek için ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanın. Bu araç, onboarding sürecinin ilerleme durumunu gerçek zamanlı olarak gösterir ve her yeni çalışana ayrı ayrı mesaj gönderme ihtiyacını ortadan kaldırır.

ClickUp Gösterge Paneli ile işe alım ve işe alım sürecinin ilerleme hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

Gösterge paneli'nizi Görev Listeleri, Pasta Grafikler, Çubuk Grafikler veya Hesaplama Kartları gibi farklı kartlarla özelleştirerek İK KPI'larını izleme (track)ebilirsiniz. Örneğin, tamamlanan ve devam eden onboarding görevlerinin sayısını görmek için bir Pasta Grafik ekleyebilir veya departman veya yönetici bazında ilerlemeyi takip etmek için bir Çubuk Grafik ekleyebilirsiniz.

Daha akıllı bir avantaj elde etmek istiyorsanız, ClickUp AI Kartlarını gösterge panonuza ekleyin:

AI Proje Güncelleme Kartı ile yüksek düzeyde durum güncellemesi alın, tamamlanan görevleri, devam eden öğeleri ve geciken işleri görün.

AI Özet Kartı , departmanlar genelinde sağlık durumunun özetini sunar, riskleri veya engelleri vurgular.

AI Brain Kart ile özel bir komut yazın (örneğin, "3 günden fazla süredir temas kurulmamış ve düşük etkileşimli potansiyel müşterileri göster") ve bir özet ile birlikte bir sonraki adım önerileri alın.

ClickUp Gösterge Panellerinde AI Kartlarını kullanarak işe alım süreçlerinizi izleme

AI destekli gösterge paneli hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu video izleyin:

Manuel takip işlemlerini ortadan kaldırın

Ayrıca, düzenli kontroller (ör. haftalık senkronizasyon, 90 günlük inceleme) tetikleyici olarak çalışması için ClickUp Yineleyen Görevleri ayarlayabilirsiniz.

ClickUp, tekrarları (günlük, haftalık, aylık, "tamamlandı tarihinden sonraki günler" vb.) özelinize, yeni bir görev oluşturmayı veya mevcut görevleri yeniden açmayı seçmenize olanak tanır. Bu, işe alım süreci ilk (ve ikinci) çeyreğe uzadıkça tutarlı takiplerin unutulmamasını sağlar.

ClickUp Yineleyen Görevler ile manuel takip ve evrak işlerini ortadan kaldırın

İK Takımları için Örnek Kullanım Durumları

İnsan kaynakları takımları, ClickUp'ı yeni çalışanların izlemesinden daha fazlası için nasıl kullanabilir?

Çalışan eğitimi ve gelişimi

Her şey tek bir yerde olduğunda, öğrenme ilerleyişini izleme ve eğitim kaynaklarını yönetme çok daha kolay hale gelir. ClickUp Belge ile İK takımları, işe alım kılavuzlarını, politika güncellemelerini ve beceri geliştirme içeriğini yapılandırılmış, gezinmesi kolay bir biçimde merkezileştirebilir.

Zengin metinler ekleyebilir, videolar gömebilir veya eğitim sertifikalarına ek dosyalar ekleyebilirsiniz. Böylece çalışanlar kolayca takip edebilir ve İK departmanı içeriği güncel tutabilir.

ClickUp Belge'de SSS'ler, işe alım kılavuzları ve İK politikaları oluşturun ve düzenleyin

🤩 Bonus: HR belgelerinizi sizin için bulup, yazıp ve düzenleyebilecek akıllı bir asistanınız olmasını hiç dilediniz mi? Artık dileğiniz gerçek oldu! ClickUp Brain MAX, tek bir arama çubuğundan ClickUp ve Google Drive veya SharePoint gibi bağlantılı uygulamalarınızda politikalar, işe alım kılavuzları veya eğitim belgelerini bulmanıza yardımcı olur. Toplantı notları almak veya bir politikayı güncellemek mi gerekiyor? ClickUp Talk to Metin özelliğini kullanarak sesli olarak söyleyin, Brain MAX sizin için yazıya döküp düzeltir. ClickUp Brain MAX ile İK belgelerini, eğitim kılavuzlarını ve işe alım kontrol listelerini anında düzene sokun

Performans yönetimi

Performans değerlendirmeleri, hedef izleme ve geri bildirim toplama işlemleri ayrı araçlarda yapılmak zorunda değildir. ClickUp Görünümleri kullanarak takımlar, tek bir çalışma alanında değerlendirme döngülerini görselleştirebilir, performans hedeflerini filtreleyebilir veya çalışanları ilerleme ve departmana göre gruplandırabilir.

ClickUp Liste Görünümü ile her performans değerlendirmesi ve çalışan hedefi takip edin

Örnek olarak, performans gönderileri için ClickUp Liste Görünümü'nü, inceleme aşamaları için ClickUp Pano Görünümü'nü ve aylık değerlendirme döngülerini harita için ClickUp Takvim Görünümü'nü ekleyebilirsiniz.

Bu, yöneticilere ve İK departmanına kimlerin geri bildirim alması gerektiği, kimlerin değerlendirme sürecinde olduğu ve hangi hedeflerin hala ilerleme kaydettiği konusunda anında görünürlük sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: 20. yüzyılın ortalarında, "personel departmanı" adı yaygın olarak kullanılıyordu. Ancak 1948'de Amerikan Personel Yönetimi Derneği (daha sonra SHRM oldu) kuruldu. Bu, insan kaynaklarının sadece büro işleri değil, bir meslek olarak tanınmasına doğru bir dönüşümü işaret ediyordu.

İşe alım ve istihdam

İşe alım ş akışları ClickUp'ta da aynı şekilde sorunsuz bir şekilde akış gösterebilir.

ClickUp'ta E-posta Proje Yönetimi'ni kullanarak işe alım ş akışlarını kolaylaştırın

ClickUp E-posta Proje Yönetimi, işe alım uzmanlarının platform içinden adaylarla iletişim kurmasına, güncellemeleri göndermesine, görüşmeler planlamasına veya harici bir gelen kutusuna geçmeden belgeleri takip etmesine olanak tanır.

Ayrıca, ClickUp'taki Otomasyon özelliği tekrarlayan iletişim işlemlerini basitleştirir. İşe alım uzmanları, bir aday yeni bir aşamaya geçtiğinde, bir form gönderdiğinde veya bir görev tamamlandıığında otomatik e-postalar göndermek için tetikleyiciler ayarlayabilir.

ClickUp Otomasyon ile çalışma alanınızdan ayrılmadan tetikleyici mülakat davetleri ve takip işlemlerini başlatın

Örnek, bir adayın durumu Mülakat Planlandı olarak değiştiğinde, ClickUp mülakat ayrıntılarını içeren bir onay e-postasını otomatik olarak gönderebilir ve işe alım yöneticisini CC'ye ekleyebilir. Her e-posta adayın görevinde görünür ve tüm işe alım takımları her etkileşimde aynı bilgilere sahip olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain ile yazma zorluğunun baş ağrısını önleyin. Artık, sıfırdan başlamadan hızlı bir şekilde e-posta içeriği oluşturabilir, kesin konu başlıkları yazabilir ve fikirlerinizi düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Brain ile ilgi çekici aday e-postaları, takip mesajları veya kampanya mesajları taslakları hazırlayın

Çalışan bağlılığı ve anketler

ClickUp Form ile geri bildirim toplamak ve katılımı ölçmek artık çok kolay.

İK takımları, anket yanıtlarını, meslektaşların geri bildirimlerini veya katılım girişimlerine ilişkin görüşleri toplamak için özelleştirilebilir formlar oluşturabilir ve bunların tümü doğrudan yapılandırılmış ClickUp görevlerine aktarılır.

ClickUp Formları'nı kullanarak işe alım ş akışlarını standartlaştırın ve her yeni işe alım veya talebin aynı sayfadan başlamasını sağlayın

The Nine'ın Web Operasyonları Direktörü Sam Morgan, ClickUp hakkında paylaşım yaptı:

ClickUp, takımımız için tam anlamıyla bir devrim yarattı. Onboarding sürecinde sağladıkları destek muhteşemdi! Bize sayısız saatler kazandırdı, kaynaklarımızı daha etkili bir şekilde tahsis etmemiz için gerekli verileri sağladı ve müşterilerimizi bilgilendirirken projelerimizi zaman çizelgesinde tutmamızı sağladı.

ClickUp, takımımız için tam anlamıyla bir devrim yarattı. Onboarding sürecinde sağladıkları destek muhteşemdi! Bize sayısız saatler kazandırdı, kaynaklarımızı daha etkili bir şekilde tahsis etmemiz için gerekli verileri sağladı ve müşterilerimizi bilgilendirirken projelerimizi zaman çizelgesinde tutmamızı sağladı.

🧠 İlginç Bilgi: Robert Owen, 1800'lü yıllarda işçilerin koşullarının iyileştirilmesi konusunda ilk düşünürlerden biriydi. İşçiler için uygun konutlar inşa etti, çocuk işçiliğine karşı çıktı ve daha iyi iş koşulları için çaba gösterdi. Onun felsefesi, daha sonra insan kaynakları olarak bilinen kavramı etkiledi.

📖 Ayrıca okuyun: İnsan Kaynakları Takımları için En İyi İK Yazılımlarını Test Ettik

ClickUp'ta SyncUps ile Hoş Geldiniz

Sorunsuz bir işe alım süreci, yeni çalışanların hızlı bir şekilde işlerine alışmalarına ve ilk günden itibaren destek gördüklerini hissetmelerine yardımcı olmak için anahtardır. Ancak görevler, eğitimler ve takipler e-postalar, sohbetler ve elektronik tablolar arasında dağınık hale gelebilir.

ClickUp gibi bir araç kullanarak her şeyi tek bir yerde düzenli tutabilirsiniz.

ClickUp SyncUps ile İK ekipleri, işe alım oturumları planlayabilir, görevler ve kontrol listeleriyle ilerlemeyi izleyebilir, toplantı notlarını kaydedip paylaşım yapabilir ve eylem öğelerini doğrudan ş Akışlarına bağlantı yapabilir.

Bu, işe alım sürecini daha verimli hale getirir, kafa karışıklığını azaltır ve yeni çalışanların daha hızlı katkı sağlamasına yardımcı olur.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Evet, yeni çalışanlar tam bir ClickUp hesabı olmadan SyncUps'a katılabilirler. SyncUps'ın başlatıldığı kanallara veya doğrudan mesajlara misafir olarak katılabilirler.

ClickUp SyncUps, İK ve yöneticilerin ClickUp platformu içinde canlı check-in'ler yapmasına, ekran paylaşımı yapmasına ve soruları anında yanıtlamasına olanak tanıyarak işe alım sürecinde gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır.

ClickUp SyncUps, yüz yüze etkileşimleri mümkün kılarak mesafe farkını ortadan kaldırır ve uzaktan işe alım sürecini daha ilgi çekici ve etkili hale getirir. Ekran paylaşımı, görev bağlantıları ve anlık geri bildirimleri destekleyerek yeni çalışanların bağlantılı ve desteklenmiş hissetmelerini sağlar.

Hayır, ClickUp SyncUps otomatik olarak kaydedilmez. Toplantı sırasında ev sahibi, kayıt simgesine tıklayarak kaydı manuel olarak başlatmalıdır.

Evet, İK, ClickUp SyncUps oturumlarından AI tarafından oluşturulan özetleri kullanarak işe alım belgelerini güncelleyebilir ve tüm tartışmaların ve kararların resmi belgelere doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlayabilir.

Evet, ClickUp SyncUps for onboarding güvenlik öncelikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. İnsan kaynakları ile ilgili görüşmelerin gizli ve güvenli kalmasını sağlamak için şifreli iletişim ve rol tabanlı erişim kontrolleri gibi özellikler sunar.