ClickUp 4.0: İş Dağınıklığının Sonu

Yıllardır takımlar bir labirentte sıkışıp kalmış durumda.

Dağınık araçlarla uğraşmak, sekmeler arasında geçiş yapmak, bağlamı takip etmek ve değerli saatlerin kaybolup gitmesini izlemek.

İşte iş liderlerini uykusuz bırakan sayılar:

Bağlam Yayılması 2,5 saat kaybediliyor. : Takım üyeleri konuşmalar arasında geçiş yaparken, dosya ararken ve odaklarını yeniden kazanmaya çalışırken günde yaklaşıkkaybediliyor.

AI Sprawl: Her gün, takımlar yaklaşık 60 dakika boyunca birbiriyle uyumlu çalışmayan farklı AI araçları arasında gidip gelirler, bu da hayal kırıklığına ve boşa harcanan çabaya neden olur. Her gün, takımlar yaklaşıkarasında gidip gelirler, bu da hayal kırıklığına ve boşa harcanan çabaya neden olur.

Uygulama Dağınıklığı: İnsanlar ihtiyaçlarını bulmak ve dağınık ş akışlarına ayak uydurmak için sürekli olarak uygulamalar arasında geçiş yaparken 55 dakika daha kaybolur. İnsanlar ihtiyaçlarını bulmak ve dağınık ş akışlarına ayak uydurmak için sürekli olarak uygulamalar arasında geçiş yaparken

Bu, küresel olarak 2,5 trilyon dolarlık bir verimlilik kaybı anlamına geliyor. Ve bu, çok daha derin bir sorunu ortaya çıkarıyor: Verimliliğe yönelik en büyük tehdit, çaba eksikliği değil, işin yönetilme şeklidir.

ClickUp olarak, her zaman daha iyi bir yol olduğunu biliyorduk. İlk günden beri misyonumuz, tüm iş yazılımlarını değiştirerek ve bağlam dağınıklığını ortadan kaldırarak dünyayı daha yüksek verimlilikle çalışmaya uygun hale getirmek olmuştur.

Hızlı bir şekilde geliştirdik. Durmaksızın sunduk. Büyük, birleşik bir platform oluşturduk. Artık temeller tamamlandı. ClickUp için yeni bir dönem başlıyor. Bu dönem sadece hızla değil, takıntılı bir ustalık ve tavizsiz kaliteyle tanımlanıyor.

Daha önce görülmemiş bir şey hayal ettik: görevlerinizin, belgelerinizin, sohbetlerinizin, toplantılarınızın ve bilgilerinizin tek bir esnek sistemde birleştiği bir platform. Her pikseli titizlikle tasarlanmış. Yazılım, insanlar ve yapay zekanın birleşimi.

Dünyanın ilk Birleşik AI Platformu: ClickUp 4. 0

ClickUp 4.0 nedir?

ClickUp 4.0, tüm işlerinizi ve işbirliğinizi gerçekleştirdiğiniz yerdir.

Her ayrıntıya özen göstererek platformu baştan aşağı yeniden inşa ettik. Her ş akışı birbirine bağlantılı hissediliyor. Her deneyim, zahmetsiz hissettirmek için rafine edildi, cilalandı ve geliştirildi.

Tüm işleriniz özenle tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Çalışma Alanında bir araya geldiğinde, her şey yerine oturur. Pratikte bu şöyle görünür:

Sonunda önceliklerinizi anlayan ve programınızı buna göre otomatik olarak zaman bloklarına ayıran bir takvim

Geçen hafta yaptığınız 1:1 görüşmeden eylem öğelerini anında hatırlayabilen bir AI

Görevlerinizi sıralayan, projeleri kuran ve sorularınızı yanıtlamak için devreye giren temsilciler

Görevleri, belgeleri, hedefleri, sohbeti ve AI destekli otomasyonu bir araya getiren, tek bir güzel tasarlanmış Çalışma Alanı.

ClickUp 4.0, ilk başta çözmeyi hedeflediğimiz sorunu tam olarak ele alıyor: bağlantısız iş araçları ve dağınık bağlamın neden olduğu parçalanma. Ancak bu sefer, kullanıcı deneyimine titizlikle dikkat ederek ve her tıklamayı sezgisel hale getirerek bu sorunu çözdük.

Yeni bir standartla geliştirilen yazılımla, işte burada değişiklikler başlıyor.

ClickUp 4.0, topluluğumuzun en çok talep ettiği özellikleri ve yükseltmeleri sunar.

Bu geliştirmeler, sürtüşmeleri ortadan kaldırır, verimliliğinizi katlar ve gününüzün kontrolünü size geri verir. İşte yenilikler:

Kişiselleştirilmiş Gezinme 4. 0: İhtiyacınız olan her şey, tam da ihtiyacınız olduğu yerde

ClickUp 4.0'daki kenar çubuğunuz sorunsuz ve özelleştirilebilir.

Bu, geçiş vergisinin sonunu işaret ediyor: sohbet için bir sekme, SOP için başka bir sekme ve AI için yepyeni bir pencereye sahip olduğunuzu.

ClickUp 4.0'da, yeni birleşik kenar çubuğu birleştirilmiş bir hiyerarşi sunarak Görevler, Belgeler, Sohbet, Beyaz Tahtalar, Gösterge Panelleri, Takvim ve daha fazlasını kolay erişim için bir araya getirir.

Kişiselleştirilmiş gezinme: Özel bölümlerle kendi kenar çubuğunuzu oluşturun, böylece işlerinizi istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Birleştirilmiş hiyerarşi: Tek bir birleşik alandan Görevler, Belgeler, Sohbet, AI ve daha fazlasına erişin.

Sabitlenmiş öğeler: Alanları, listeleri veya belgeleri kenar çubuğunuza sabitleyerek en önemli işlerinizi ön planda tutun.

Hızlı filtreleme: Yeni kenar çubuğu filtreleriyle anında alanlara, okunmamış mesajlara veya DM'lere atlayın.

Daha temiz, daha basit bir deneyim: Odaklanmanızı ve kontrolünüzü derinleştiren, düzenli ve sezgisel bir arayüzün keyfini çıkarın.

İşbirliği ve AI Sohbet: İşinizde yakalanan bağlam

Çoğu platform, paketleme aşamasında kalır. ClickUp 4.0, her aracı bağlama duyarlı ve birbirine bağlı hale getirerek daha da ileri gider.

Sohbet, toplantılar, toplantı notları, AI ve görevler tek bir platformda birleştirildiğinde, AI'nızdan geçen Cuma günkü görüşmeden eylem öğeleri oluşturmasını ve atamasını istemek kadar basit görünüyor ve bu işlem saniyeler içinde tamamlandı!

ClickUp Çalışma Alanınız artık uçtan uca proje yönetimi için tek bir bilgi kaynağı ve işbirliği merkezi olarak çalışıyor.

ClickUp'ta ş akışınızın zahmetsizce bağlantılı kalmasını sağlayan özellikler:

Birleştirilmiş AI Sohbet: ClickUp Sohbet artık işinizin geri kalanıyla birleştirildi. Her konuşma görevleriniz, belgeleriniz ve projelerinizle bağlantılıdır. Artık sekmeler arasında geçiş yapmanıza, cevapları aramanıza gerek yok. İhtiyacınız olan her şey tek bir yerde, böylece her zaman bilgilendirilirsiniz ve AI'nız %100 bağlam bilgisine sahiptir.

Anlık toplantılar: Arama yapmanız mı gerekiyor? Doğrudan Sohbet'ten, yerel video ve sesli arama uygulamamız Arama yapmanız mı gerekiyor? Doğrudan Sohbet'ten, yerel video ve sesli arama uygulamamız SyncUp'ı başlatın. Toplantılar, notlar ve eylem öğeleri kaydedilir ve birbirine bağlantı kurulur. Yeni Intranet Gönderileri özelliği, ClickUp içinde güncellemeleri yayınlamanıza, başarıları kutlamanıza ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamanıza olanak tanır.

AI Notetaker: AI Notetaker ile toplantıları kaydedin ve transkripsiyonunu yapın, böylece her ayrıntı özetler, anahtar noktalar, eylem ögeleri ve daha fazlasıyla birlikte kaydedilir.

Eyleme geçirilebilir notlar: Toplantı notlarını ve sohbet konularıını anında Toplantı notlarını ve sohbet konularıını anında ClickUp görevlerine dönüştürün, böylece hiçbir eylem ögesi gözden kaçmasın.

Aranabilir transkriptler: Her konuşma ve transkript, Her konuşma ve transkript, ClickUp Brain aracılığıyla doğal dil komutlarıyla aranabilir.

Toplantıları yazıya dökmek, görevler ve eylem öğeleri oluşturmak ve işleri delege etmek için ClickUp AI Notetaker'ı edinin

Kişisel Planlayıcı: Gününüz, otomatik olarak mükemmel bir şekilde düzenlenir

ClickUp 4.0'ın Kişisel Planlayıcı özelliği, odaklanmış iş ve daha fazlası için süper gücünüz.

Her gün sizin için özenle hazırlanmış tüm toplantılarınızı ve işlerinizi içeren özel bir takvim deneyimleyin. Artık planlama, yeniden planlama veya işleri manuel olarak koordine etme derdinden kurtulabilirsiniz.

İşler değiştiğinde, AI takviminizi sıraya göre ayarlar, böylece her zaman odaklanmak ve işlerinizi halletmek için zamanınız olur.

AI destekli planlama: AI'nın, en önemli önceliklerinizi ve toplantılarınızı otomatik olarak zaman bloklarına ayırarak planlama karmaşasını halletmesine izin verin.

Entegre takvim: İş arkadaşlarınızın programlarını görün, onlarla toplantılar ayarlayın ve takviminizin görünümünü istediğiniz şekilde belirleyin.

Zaman bloklama: Görevleri takviminize sürükleyerek kolayca planlayın ve her göreve aşırı yükleme yapmadan doğru miktarda zaman ayırın.

Odaklanma oturumları: Derinlemesine iş yapmak için kolayca zaman ayırın ve öncelikler değiştikçe geri kalanını yapay zeka ince ayar yapsın.

Toplantılardaki bağlam: Etkinlikleri görevlere ve belgelere bağlayın, böylece her şey birbirine bağlı ve eyleme geçirilebilir hale gelir.

Takımlar Merkezi: Sürekli takip gerektirmeden uçtan uca netlik

Teams Hub, takımınızın üzerinde çalıştığı işleri takip etmenin tamamen yeni bir yoludur.

Analitik, öncelikler ve kapasite tek bir yerde toplanarak yöneticilere takım iş yüklerini anında görebilme görünürlüğü sağlar. Artık çalışanların ne üzerinde çalıştığını veya teslim tarihlerinin gerçekçi olup olmadığını tahmin etmek zorunda kalmayacaksınız.

Takımlar Merkeziniz şunları içerir:

Organizasyon yapısının görselleştirilmesi: Her takımda kimlerin yer aldığını görün ve daha fazla bağlam için hem bireysel hem de takım profillerinin görünümünü görüntüleyin.

Gerçek zamanlı etkinlik akışları: Her takımın bir akışı vardır, böylece ClickUp'ta herhangi bir takımın en son etkinliklerini ve güncellemelerini görebilirsiniz.

Öncelik sırasına göre sıralanmış görevler: Teams Hub'ınızda herkesin odaklandığı görevlerin öncelik sırasına göre sıralanmış listesini görün ve bir görevin birinin listesinde ne kadar üst sıralarda olduğunu tam olarak öğrenin.

Kapasite ve analitik: Herkesin üzerinde çalıştığı işleri anında görün, takım kapasitelerini görselleştirin ve kaynakların yetersiz kalabileceği noktaları belirleyin.

AI destekli stand-up'lar: AI'nın anahtar güncellemeleri özetlemesine izin verin, böylece her zaman bilgilendirilmiş olun.

Yerleşik zaman çizelgeleri: Yerleşik zaman çizelgeleri ile faturalandırılabilir işlerin miktarını ve projelerin gerçekte ne kadar sürdüğünü tam olarak öğrenin.

ClickUp Brain ve Ambient AI Ajanları: Verimliliğiniz katlanarak artar

ClickUp Brain ile birden fazla LLM'ye erişin, gerçek zamanlı web aramaları yapın, iş sorularınıza bağlamsal cevaplar alın ve daha fazlasını yapın.

ClickUp 4.0'ın özellikleri, dijital ekip arkadaşlarına sahip olmanın anlamını tamamen yeniden tanımlıyor.

ClickUp Brain, her zaman hazır olan verimlilik asistanınız olarak görev yapar ve ihtiyaç duyduğunuz anda görevler oluşturmaya, belgeler hazırlamaya, konuşmaları özetlemeye ve soruları yanıtlamaya hazırdır.

Ayrıca, Ambient AI Agents da var: sorulmadan ne zaman yardım etmesi gerektiğini bilen akıllı asistanlar. Bu özelleştirilebilir, otonom yardımcılar arka planda çalışır, proaktif olarak proje güncellemelerini gönderir, sohbet sorularını yanıtlar ve tekrarlayan işleri, siz hatırladığınızda değil, ihtiyaç duyulduğu anda halleder.

Sonuç, yoğun işlerin ortadan kalktığı, bilgilerin anında akışının sağlandığı ve takımınızın yüksek etkili, stratejik işlere odaklanabileceği bir Çalışma Alanı'dır.

Verimlilik asistanı: ClickUp Brain sizinle birlikte çalışır ve 500'den fazla farklı ş akışını gerçekleştirmek için donanımlıdır.

AI komut çubuğu: Herhangi bir yorumdan yeni AI komut çubuğunu açmak için boşluk tuşuna basmanız yeterlidir. Böylece, konu başlığındaki tüm ayrıntıları içeren bir görev oluşturma, ilgili bir yanıt taslağı hazırlama veya uzun bir konuşma başlığını özetleme gibi bağlamı algılayan eylemler gerçekleştirebilirsiniz.

Birden fazla AI modeli: ChatGPT, Claude, Gemini ve daha fazlasıyla doğrudan etkileşim kurun, ayrıca tek bir arayüzden premium modellere ve gerçek zamanlı web aramasına erişin.

Canlı cevap ajanı: ClickUp Sohbet'te birisi soru sorduğunda, canlı cevap ajanı otomatik olarak devreye girer ve cevap verir, böylece bir insanın müdahale etmesine gerek kalmaz.

İş için özel AI ajanları: ClickUp Çalışma Alanınız veya bağlı uygulamalardaki özel tetikleyiciler ve bilgi kaynaklarına eşleyerek kendi ajanlarınızı oluşturun.

Otomatik proje güncellemeleri: Durum güncellemelerini sizin için halletmesi için ajanlar ayarlayın ve herhangi bir liste, görev veya sohbet için size veya takımınıza gönderilen ayrıntılı günlük veya haftalık raporları alın.

💫 Bağımsız bir AI süper uygulama olan Brain MAX ile ClickUp'ın en iyi özelliklerini masaüstü/PC'nize taşıyın! ClickUp komuta merkeziniz : Görevlerde gizli olan bağlamı anında bulun, belgeleri geri getirin ve her yerden projelerle ilgili gerçek zamanlı güncellemeleri alın.

En iyi AI modellerine her şeyi sorun : GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet ve diğerleriyle aboneliklerle uğraşmadan iş yapın.

Bağlantılı uygulamalarda arama yapın : Gömülü dosyaları bulun ve cevapları hızlıca bulun, artık Google Drive'da veya konu başlıklarında arama yaparak zaman kaybetmeyin.

Web'de derinlemesine arama : AI destekli analiz ve güvenebileceğiniz net alıntılarla saatler süren araştırmaları dakikalar içinde tamamlayın.

Talk to Text ile 4 kat daha fazla iş yapın: Siz konuşun, AI metinleri yazsın ve düzenlesin! Herhangi bir uygulamada size özel olarak kişiselleştirilmiş AI ile geliştirilmiş dikte özelliğini kullanın.

Kişisel Listeler: Tam olarak ihtiyacınız olan şekilde, size gizli yapılacaklar listeniz

ClickUp 4.0'daki Kişisel Listeler, Çalışma Alanınız içindeki gizli bir liste aracılığıyla kişisel görevlerinizi düzenlemenizi ve izlemenizi sağlar. Önceliklerinizi tek bir yerde toplayabileceğiniz çok yönlü bir tuval görevi görürler.

Kişisel listenizi istediğiniz şekilde görselleştirin: Liste Görünümü veya Pano Görünümü gibi tercih ettiğiniz ClickUp Görünümü arasından seçim yapın.

Projelerinizi, fikirlerinizi ve yapılacaklarınızı düzenleyin: Gününüzü planlayın, hedeflerinizi izleyin ve iş yükünüzü yönetin, hepsi ClickUp içinde size özel alanınızda.

Diğer listelerden görevleri çekin: Kolay erişim ve yönetim için görevleri hızlı bir şekilde kişisel listenize ekleyin.

ClickUp 4.0'da Sırada Ne Var?

İşte üzerinde çalıştığımız ve önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmeyi planladığımız yenilikler.

Alt klasörler (beta): Ayrıntılı düzeyde düzenleme

Topluluğun en çok talep ettiği özelliklerden biri olan klasörleri birbirinin içine yerleştirme özelliğini sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz! Artık, klasörlerimizin sunduğu tüm güçlü özelliklerle birlikte, klasörlerin içinde klasörler oluşturarak Çalışma Alanınızı düzenleyebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya raporlama, özelleştirilebilir görünümler, devralınan izinler ve daha fazlasını düşünün.

Görev Türüne Göre Özel Alanlar (beta): Üstün esneklik, sıfır bilgi kaybı

Her tür iş için önemli olan unsurları tam olarak izleyin. Görev Türüne Göre Özel Alanlar, veri alanlarını belirli ş akışlarına göre özelleştirmenize olanak tanır, böylece her takım ihtiyaç duyduğu bağlamı elde eder ve diğerleri ayrıntılı bilgilerle boğulmaz.

İşin Geleceği, Bugün Karşınızda

ClickUp 4.0 ile çalışmak artık çok daha kolay. Her görev, her ş akışı, her konuşma artık tek bir, son derece sezgisel Çalışma Alanı'nda yer alıyor.

Kenar çubuğunu ilk kez açtığınızda, Brain'e ilk kez bir soru sorduğunuzda, takımınızın ilk kez fikirden uygulamaya hiç vakit kaybetmeden geçtiğinde farkı hissedeceksiniz.

Birleştirme çağına hoş geldiniz. ClickUp 4.0'a hoş geldiniz!