Patent Sayımı: En Yenilikçi Sakinlere Sahip ABD Eyaletleri

ABD'de, başkalarının hayatlarını iyileştirecek en iyi aracı hayal edebilenler, genellikle adlarını tarihin temellerine kazıyabilirler.

Ve bu süreç, patent başvurusu ile başlar. Patent, bir kişiye veya şirkete bir icadı satma veya bundan kar elde etme konusunda münhasır haklar verir. Ayrıca, patentli bir fikirden haksız olarak kar elde edildiğini düşünen kişi veya şirketlere dava açma hakkı da verir.

2022 mali yılında, 50 eyalet ve Washington D.C.'de 200.000'den fazla patent başvurusu yapıldı. Bazı analistler, küresel patent faaliyetlerinin 2022'nin ikinci yarısında, öncelikle küresel ekonomideki yavaşlama ve COVID-19'un yol açtığı aksaklıklar nedeniyle düştüğünü belirtti.

ClickUp, Patent ve Ticari Marka Ofisi ile Nüfus Sayımı Bürosu'nun nüfus tahminlerinden elde edilen verileri kullanarak, Eylül ayı sonuna kadar olan 2022 mali yılında kişi başına başvurulan yeni patent sayısına göre ilk 15 eyaleti sıraladı.

Buluşların patentlenmesi yarışında önde gelen birçok eyalet aynı zamanda teknoloji merkezleridir. Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan ve teknoloji endüstrisinin kalbi olan Kaliforniya, 2022 yılında en fazla patent başvurusu yapılan eyalet olmuştur.

Apple, Google ve Facebook gibi dev şirketlerin merkezi olan bu eyalet, milyarlarca dolarlık araştırma bütçeleriyle inovasyonu desteklemektedir. Eyalet, geçen yıl genel patent başvurularında ikinci sırada yer alan eyaletin altı katı sayıda patent başvurusu yapmıştır.

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15. Kuzey Carolina

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 10.000 kişi başına 6,01 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu sayısı : 6.433

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 1.878

Son on yılda, ABD bankacılık sektörünün önemli bir merkezi olan Kuzey Carolina, bilgisayar donanımı ve yazılımı patentleri ile diğer iletişimle ilgili icatlar için bir merkez haline gelmiştir. Honeywell, Bank of America, Duke Üniversitesi ve Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi, eyaletin en büyük patent sahiplerinden bazılarıdır.

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14. Utah

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 10.000 kişi başına 6,25 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu sayısı : 2.114

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 669

USPTO'nun son 10 yıldaki kayıtlarına göre, Mountain West bölgeleri Denver bölgesi hariç patent faaliyetleriyle tanınmamaktadır. Ancak Utah'da en popüler patentli icatlar tıp, cerrahi ve ilaç alanındadır.

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13. Michigan

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 10.000 kişi başına 6,66 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu : 6.680

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 1.310

USPTO verilerine göre, patent başvurularının çoğu Michigan eyaletinin Ann Arbor bölgesinde yapılmaktadır. İlaç patentleri, PC donanım ve yazılımı ile motorlu taşıt motorları da inovasyonun popüler olduğu sektörlerdir. Ford, GM ve Chrysler şirketlerinin genel merkezleri Michigan eyaletinde bulunmaktadır.

12. New Hampshire

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 10.000 kişi başına 6,79 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu sayısı : 948

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 367

New Hampshire'daki patent başvuruları, eyalette önemli bir varlığa sahip Londra merkezli savunma müteahhidi ve havacılık şirketi BAE Systems tarafından liderlik edilmektedir. Bilgi depolama, yazılım ve iletişim teknolojileri, eyaletteki patentlerin çoğunluğunu oluşturmaktadır.

11. Connecticut

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2020 mali yılı: 7. 10.000 kişi başına 16 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu : 2.598

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 947

Connecticut'un en büyük patent sahipleri United Technologies Corp. ardından savunma müteahhidi Raytheon Technologies ve Otis Elevator Company geliyor. UTC artık mevcut olmasa da, patentleri USPTO veritabanında hala hesaplanıyor. Şirket, 2020 yılında Raytheon ile birleştirildi.

10. Colorado

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 10.000 kişi başına 7,25 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu : 4.236

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 1.168

Colorado'da başvurusu yapılan patentlerin aslan payı Denver ve Boulder metropol alanlarından geliyor. Berkshire Hathaway'in sahibi olduğu yapı malzemeleri üreticisi Johns Manville ve Colorado Üniversitesi, iletişim alanı da dahil olmak üzere eyaletteki önemli teknoloji patent sahipleridir.

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9. Washington DC

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 10.000 kişi başına 7,41 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu sayısı : 498

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 172

ABD Donanması, Ordusu ve NASA, ülkenin başkentindeki en büyük üç patent sahibidir. USPTO verilerine göre, eyalette en çok atıf yapılan patent, 1993 yılında elektronik perakende bankacılık hizmetleri yöntemini korumak için patent başvurusunda bulunan Nano Resources Limited'e aittir.

8. Delaware

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 10.000 kişi başına 7,93 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu : 808

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 231

Delaware'de en fazla patent başvurusu yapan mucitler arasında, üretken kimya şirketi Du Pont, kablosuz iletişim araştırma şirketi InterDigital Tech Corp. ve laboratuvar ekipmanı tedarikçisi Empire Technology Development yer alıyor.

7. Minnesota

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 10.000 kişi başına 8,09 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu : 4.626

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 1.608

Minneapolis merkezli perakendeci Target Inc., Minnesota'daki en büyük patent sahiplerinden biridir, ancak tıbbi alan, yeni, patentli teknolojiler için en önemli alandır.

6. Vermont

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 8. 10.000 kişi başına 18 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu : 529

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 131

Üretim sektörünün en büyük endüstri olduğu bu eyalette, yarı iletken ve ilaçla ilgili patentler en yaygın olanlardır.

5. Oregon

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 8. 10.000 kişi başına 19 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu sayısı : 3.471

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 1.042

Intel'den Jack Kavalieros, son on yılda Oregon eyaletinin Portland şehrinde en çok patent alan mucit olarak öne çıktı. Portland State Üniversitesi ve Lattice Semiconductor Corp. da eyalette en çok patent sahibi kuruluşlar arasında yer alıyor.

4. Washington

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 10. 10.000 kişi başına 58 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu sayısı : 8.236

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 3.207

Washington'daki patentlerin çoğu, Amazon'un tartışmasız şampiyonu olduğu Seattle bölgesinde başvurusu yapılmaktadır. Şirket, son 10 yılda eyalette 16.000'den fazla patent başvurusu yapmıştır.

3. Idaho

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 10.000 kişi başına 11,00 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu sayısı : 2.133

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 438

Idaho, 2017'den bu yana Boise'de patent başvurularında artış gördü. Yarı iletken üreticisi Micron, 31.000'den fazla tescilli patentiyle Boise'deki diğer tüm şirketlerden daha fazla patente sahiptir.

2. Massachusetts

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 15. 10.000 kişi başına 51 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu : 10.830

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 3.855

Cambridge'de bulunan MIT ve diğer birçok teknoloji ağırlıklı kurumun bulunduğu Massachusetts, ülkedeki en büyük patent başvuru sahiplerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Yeni ilaç teknolojileri, Boston'da yapılan patent başvurularının en büyük payını oluşturmaktadır ve Gillette, buradaki önemli patent sahiplerinden biridir. Boston bölgesindeki patent faaliyetleri 2020'de zirveye ulaşmış ve 2021'de hafif bir düşüş göstermiştir.

1. Kaliforniya

via Canva

Yeni patent başvuruları, 2022 mali yılı : 16. 10.000 kişi başına 33 patent başvurusu

2022 mali yılında toplam yeni patent başvurusu : 63.725

2022 yılında patentlerin incelemeye devam edilmesi talepleri: 20.183

San Jose, bilgisayar yazılımı, donanımı, iletişim cihazları ve yarı iletkenlerin patent başvurularının en önemli bölümünü oluşturduğu Golden State'in inovasyon merkezi. Cisco ve Broadcom, San Jose'nin en büyük patent sahipleri. San Jose'ye çok yakın olan Palo Alto'da ortaya çıkan en verimli ve en çok alıntılanan patentlerden biri, Logitech'in sahibi olduğu PC ve dizüstü bilgisayar mousepad'leri için çok parmaklı dokunmatik algılama teknolojisi.

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Misafir Yazar:

Dom DiFurio