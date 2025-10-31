Daha Akıllı Kaynak Planlaması için En İyi 11 Teambook Alternatifi

Kimin ne zaman müsait olduğunu net bir görünüm olmadan bir proje planlamayı hiç denediniz mi? Bu, gecikmelere, tükenmişliğe ve kaçırılan fırsatlara davetiye çıkarır. Aslında, kaynak yöneticilerinin %41'i takım kapasitesine ilişkin görünürlük eksikliğinin en büyük zorluklarından biri olduğunu söylüyor.

Teambook gibi araçlar bu sorunu çözmeyi amaçlamaktadır. Ancak birçok takım, hantal bir arayüz, sınırlı entegrasyonlar veya ihtiyaçlarına uygun olmayan fiyatlandırma ile mücadele etmek zorunda kalmaktadır.

İster müşteri zaman çizelgeleri, ister iç kaynaklar, ister işlevler arası bağımlılıklar üzerinde işiniz olsun, size kontrol ve netlik sağlayan bir araca ihtiyacınız var. Kaynak planlamayı sezgisel hale getiren, yönetilecek başka bir görev haline getirmeyen bir araç.

Bu kılavuzda, gerçek zamanlı görünürlük, esnek planlama ve çalışma şekillerine uygun proje planlamasına ihtiyaç duyan modern takımlar için geliştirilmiş en iyi Teambook alternatiflerini tanıtacağız.

En İyi Teambook Alternatifleri Bir Bakışta

İşte, birkaç anahtar özellik (gerçek zamanlı işbirliği ve proje görünümü gibi), fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak en iyi Teambook alternatif seçeneklerinin hızlı bir karşılaştırması.

Araç En uygun olduğu durumlar Anahtar özellikler Fiyatlandırma* Derecelendirmeler ClickUp Esnek planlama, kaynak planlama, ortam AI ve otomasyon ile hepsi bir arada iş yönetimi İş yükü ve zaman çizelgesi görünümleri, özel alanlar, yerleşik zaman takibi, planlama şablonları, 1.000'den fazla entegrasyon Ücretsiz planlar; kurumsal özelikler G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Float Kaynak kullanımı, kapasite ve marjlara ilişkin canlı görünürlük Sürükle ve bırak atama, beceri eşleştirme, bütçe ve ücret izleme, yerleşik zaman takibi, izin yönetimi Kullanıcı başına aylık 8,50 $'dan başlayan ücretli planlar G2 4,3/5 Capterra 4,5/5 Resource Guru İzin ve çakışma yönetimi ile kullanıcı dostu planlama Paylaşım takvim, çakışma algılama, izin izleme, günlük program e-postaları, kullanım raporları Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan ücretli planlar G2 4,6/5 Capterra 4,7/5 Calendly Müşteri planlamasının otomasyonu ve gidip gelmeyi azaltma Gerçek zamanlı rezervasyon bağlantıları, otomasyon hatırlatıcılar, sırayla ve toplu toplantılar, 100'den fazla entegrasyon, ödeme tahsilatı Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar G2 4,7/5 Capterra 4,7/5 Takım çalışması Yerleşik faturalandırma ve kullanım izleme ile müşteri işini yönetin İş yükü planlayıcı, faturalandırılabilir saatler, merkezi müşteri iletişimi, görev otomasyonu, özel gösterge panelleri Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 13,99 $'dan başlayan ücretli planlar G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Wrike Çapraz fonksiyonlu proje takımlarını ölçeklendirme Özel ş akışları, diğer kaynaklar için talep formları, kaynak planlama, gerçek zamanlı analizler, çoklu görünümler, 400'den fazla entegrasyon Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlayan ücretli planlar G2 4,2/5 Capterra 4,3/5 Trello Basit görsel görev izleme Kanban panoları, kontrol listeleri ve son teslim tarihi, Butler otomasyonu, Power‑Ups, Takvim ve Zaman Çizelgesi görünümleri Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan ücretli planlar G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Deputy Vardiya planlama ve iş gücü yönetimi Talep bazlı programlar, mobil vardiya değişimi, uyumluluk uyarıları, GPS zaman saati, maaş bordrosu/POS entegrasyonlar Kullanıcı başına aylık 4,50 $'dan başlayan ücretli planlar G2 4,6/5 Capterra 4,6/5 Clockify Projeler ve takımlar arasında basit zaman takibi Manuel ve otomatik zamanlayıcılar, müşteri/görev etiketleme, gösterge panelleri, markalı raporlar, 80'den fazla entegrasyonlar Kullanıcı başına aylık 5,49 $'dan başlayan ücretli planlar G2 4,5/5 Capterra 4,8/5 Keka İK odaklı kaynak ve zaman yönetimi Biyometrik ve mobil check-in'ler, izin-maaş senkronizasyonu, proje zaman çizelgeleri, OKR'ler ve değerlendirmeler, birleşik İK ş Akışı Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan ücretli planlar G2 4,5/5 Capterra 4,4/5 Hub Planner Gelişmiş kaynak planlama ve görünürlük Isı haritaları ve kullanılabilirlik, entegre zaman çizelgeleri, gerçek zamanlı tahmin, beceri eşleştirme, bütçe izleme Kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan ücretli planlar G2 4,2/5 Capterra 4,2/5

Neden Teambook Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Teambook, temiz arayüzü, kolay kullanıma başlama ve görsel planlama özellikleriyle övgü topluyor. Ancak uzun süredir kullanan kullanıcılar bile tekrarlayan bir endişelerini dile getiriyor: odak noktası çok dar.

Uçtan uca kaynak yönetimi sağlayıcı olmayan araçlar, sürekli olarak birden fazla proje arasında geçiş yapan proje yöneticileri ve operasyon liderleri için genellikle yetersiz kalır. Bu durum, iş yükünün artmasına, zaman ve enerjinin boşa harcanmasına neden olur.

Bu, Capterra incelemesinde şu şekilde not edilmiştir:

Teambook'un kapsamı hala oldukça dar. Bunun tam bir PSA çözümüne genişletilmesini çok isterdik.*

Teambook alternatifi arıyorsanız, muhtemelen aşağıdaki zorluklardan bir veya daha fazlasıyla karşı karşıyasınız demektir:

Temel kaynak planlama ve görsel planın ötesinde sınırlı kapsam

Raporlama, zaman takibi veya gelişmiş proje yönetimi ş Akışları gibi entegre özelliklerin eksikliği

Hareket halindeyken net bir genel bakış elde etmeyi zorlaştıran mobil deneyim

Güncellemeler ve senkronizasyon sorunları, iç sistemler veya üçüncü taraf araçlarla uyumsuzluklara neden oluyor.

Daha fazla esneklik ve daha az sınır ihtiyacı olan küçük takımlar için yüksek gelen fiyatlandırma

Kullanabileceğiniz En İyi 11 Teambook Alternatifi

Basit planlamanın ötesinde bir kaynak planlama aracı mı arıyorsunuz?

Daha fazla esneklik ve daha kapsamlı kaynak yönetimi özellikleri sunan en iyi 11 Teambook alternatifini bir araya getirdik.

ClickUp (Esnek planlama, kaynak planlama ve otomasyon özelliklerine sahip, hepsi bir arada AI destekli iş yönetimi için en iyisi)

Yalnızca kaynak planlamaya odaklanan Teambook'un aksine, ClickUp kaynak yönetimi, proje planlama ve zaman takibini esnek, tamamen özelleştirilebilir bir çalışma alanında bir araya getiren, yapay zeka destekli hepsi bir arada bir İK yönetim platformudur.

Birleşik AI Çalışma Alanı olarak, bu uygulama gerçekten de İK takımlarının ihtiyaç duyduğu tek iş uygulamasıdır. Nasıl çalıştığını görelim.

ClickUp Görünümleri ile takım kapasitesini görselleştirin

ClickUp İş Yükü ve Zaman Çizelgesi Görünümleri ile takım kapasitesini görselleştirerek iş yüklerini hızla yeniden dengeleyin*

Bant genişliği kısıtlı proje yöneticileri için en büyük zorluk, kimin neyi ne zaman yaptığını anlamaktır. ClickUp, takım kapasitesini gerçek zamanlı olarak görselleştiren ClickUp İş Yükü ve ClickUp Zaman Çizelgesi Görünümleri gibi kaynak planlama araçlarıyla bu sorunu çözer.

Tasarım takımınızın bu hafta için dolu bir programı olduğunu varsayalım. ClickUp'ın İş Yükü Görünümü, basit kırmızı-sarı-yeşil göstergeler kullanarak aşırı yüklemeleri bir bakışta tespit etmenize yardımcı olur.

Atanan kişiye göre gruplandırabilir, zaman çizelgelerini doğrudan ayarlayabilir ve günlük kullanılabilirlik görünümünü görmek için yakınlaştırabilirsiniz. Bu, tükenmişlik hissi ortaya çıkmadan önce işinizi kolayca yeniden dengelemenizi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Proje ve bireysel planlamanızı bir üst seviyeye taşımak için ClickUp Calendar'ı deneyin. Öncelik, toplantılar ve uygunluk durumuna göre gününüzü otomatik olarak planlar, böylece bir sonraki adımda ne yapacağınızı asla tahmin etmek zorunda kalmazsınız. Hatta Google ve Outlook ile senkronizasyon olarak her şeyi tek bir yerde tutar.

ClickUp Özel Alanları ile roller ve uygunluk durumlarını atayın

ClickUp Özel Alanları ile takım üyelerini beceri, rol veya uygunluk durumuna göre filtreleyerek her seferinde doğru kişiyi atayın

Projeleri takım rolleri veya uygunluk durumuna göre atamanız mı gerekiyor? İşte bu noktada ClickUp Özel Alanları devreye giriyor. Departman, konum veya beceri seti gibi alanlar ekleyin ve kaynakları buna göre filtreleyin.

📌 Örnek: Diyelim ki gelecek hafta yeni bir kurumsal müşteriye hizmet vermeye başlayacaksınız. Çözümler ekibinden, benzer hesaplarla iş yapmış, halihazırda aşırı yüklenmemiş ve çarşamba ile cuma günleri müsait olan birine ihtiyacınız var. Departman, müşteri türü ve müsaitlik gibi Özel Alanları filtreleyerek, doğru takım üyesini anında bulabilirsiniz.

ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği ile saatleri takip edin ve bütçenizi aşmayın

ClickUp Zaman Takibi ile zamanı görev düzeyinde takip edin ve bütçe aşımlarını sorun haline gelmeden önce işaretleyin*

Saatlik ücretlendirme yapan veya denetim izleri gerektiren takımlar için ClickUp'ın Proje Zaman Takibi ve zaman tahminleri tam da ihtiyacınız olan şeydir. Bir görevün ne kadar süreceğini tahmin edin, harcanan gerçek zamanı takip edin ve aşımları erken tespit edin. Takımınız Harvest veya Toggl gibi araçlar kullanıyorsa, ClickUp bunlarla da entegre olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp, zaman girdilerinde etiketleri ve notları da destekler, böylece ekibiniz üzerinde çalıştıkları işleri görev ayrıntılarına kadar tam olarak kaydedebilir. Artık "3 saat - Yönetici"nin ne anlama geldiğini tahmin etmek zorunda kalmayacaksınız.

Tüm iş süreçlerinizi kolaylaştırmak için ClickUp AI'yı kullanın.

ClickUp Brain, gelişmiş yapay zeka yeteneklerini doğrudan ş akışınıza getirir. ClickUp Brain ile tekrarlayan görevleri otomasyon edebilir, içerik oluşturabilir, bilgileri özetleyebilir ve çalışma alanınızdan anında yanıtlar alabilirsiniz — hepsi tek bir yerde.

Bu sayede, araçlar arasında geçiş yapmak için daha az zaman harcayarak, önemli konulara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. AI özellikleri, iletişimi kolaylaştırır, verimliliği artırır ve ihtiyacınız olan bilgilere her zaman kolayca ulaşmanızı sağlar. ClickUp Sohbet, Görevler, yorumlar veya başka herhangi bir yerde Brain'i @bahsetme ve bağlantılı iş ekosisteminizin tüm içeriğine erişin.

ClickUp Brain kullanarak ClickUp Gösterge Panellerindeki pasta grafik (ve daha fazlasını) analiz edin.

ClickUp Şablonları ile tekrarlanabilir süreçler oluşturun

Her hafta sıfırdan takım planları oluşturmak yorucu olabilir. ClickUp, tekrarlayan süreçleri hızlandıran kaynak planlama şablonları sunar.

Örnek, kimin müsait olduğunu, kimin aşırı yüklü olduğunu ve beceri eksikliklerinizin nerede olduğunu bilmek istiyorsanız, ClickUp'ın Kaynak Yönetimi Kişi Şablonu size iş gücünüzün genel bir görünümünü sunar, böylece şunları yapabilirsiniz:

Projeler genelinde çalışanların iş yüklerini izleme

Kaynak tahsisini optimize edin ve tükenmişliği önleyin

Programları ve son teslim tarihlerini tek bir yerde görselleştirin

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Kaynak Yönetimi İnsan Şablonu ile hızlı tempolu projelerde sınırlı bant genişliği ile görevleri ve kişileri yönetin.

Ancak, herkesin doğru zamanda doğru şeyi yaptığından emin olmakta zorlanıyorsanız, ClickUp'ın Takım Planlama Şablonu, takım görevlerini gerçek dünya takvimindeki uygunluklarla uyumlu hale getirmenize yardımcı olur.

🎥 ClickUp ile kapasite planlaması hakkında faydalı bir video:

ClickUp Entegrasyonları ile yönetici işlerini azaltın

Takvimleri senkronizasyon, güncellemeleri otomasyon ve ClickUp entegrasyonları ile favori araçlarınızı tek bir çalışma alanında bağlantıda tutun

Takvimleri veya personel sayısını harici araçlarla zaten yöneten takımlar için ClickUp Entegrasyonları'na güvenebilirsiniz. Görevleri Google Takvim ile senkronizasyon sağlayabilir, Hubstaff, Time Doctor veya Zoho People gibi HR yazılımlarıyla Zoho Flow aracılığıyla bağlantı kurabilir ve 1.000'den fazla diğer araçla entegre ederek platformlar arasında manuel güncellemeleri azaltabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İş yükünü dengelemek ve son teslim tarihlerini karşılamak için İş Yükü ve Zaman Çizelgesi görünümleriyle takım kapasitesini görselleştirin.

Departman, beceriler ve konum gibi Özel Alanları kullanarak roller atayın ve kullanılabilirliği izleme.

Doğru raporlama için yerleşik zaman takibi ve zaman tahmini ile faturalandırılabilir saatleri takip edin.

Kaynak Yönetimi Kişi Şablonu ve Takım Planlama Şablonu gibi takım planlama şablonlarını kullanarak proje planlarını kolaylaştırın.

Görevleri Google Takvim ile senkronizasyon sağlayın, Hubstaff, Time Doctor veya Zoho People gibi İK yazılımlarıyla Zoho Flow aracılığıyla bağlantı kurun ve 1.000'den fazla araçla entegre edin.

ClickUp sınırları

Zengin özellik seti, yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci gerektirir.

Mobil uygulamanın, masaüstü sürümüyle tam olarak aynı özelliklere sahip olmaması, uygulama eksikliğinin bir sonucudur.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

ClickUp, görev yönetimi ve zaman takibinden hedef belirlemeye kadar geniş bir alandaki araçlar sunarak farklı ş Akışları ve takım boyutları için uyarlanabilir bir kaynak haline gelir. Zaman çizelgeleri ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, görevlerin ilerlemeyi bir bakışta görmek ve her takım üyesinin günlük ilerlemeyi genel bir bakış elde etmek için özellikle yararlıdır.

ClickUp, görev yönetimi ve zaman takibinden hedef belirlemeye kadar geniş bir yelpazede araçlar sunarak farklı ş Akışları ve takım boyutları için uyarlanabilir bir kaynak haline gelir. Zaman çizelgeleri ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, görevlerin ilerleyişini bir bakışta görmek ve her takım üyesinin günlük ilerleyişine genel bir bakış elde etmek için özellikle yararlıdır.

2. Float (Kaynak kullanımı, kapasite ve marjları canlı görünürlük sağlamak için en iyisi)

via Float

Float'ın diğer proje planlama araçlarından farklı olarak öne çıkan gerçek gücü, kapasiteyi yönetirken karlılığınızı korumanıza yardımcı olan canlı içgörüler sunarak bir adım öteye gitmesidir.

Profesyonel hizmet takımları için tasarlanan bu araç, proje yöneticilerine finansal tablolar ve planlama araçları arasında geçiş yapma gereği duymadan kaynak tahsisi, maliyet etkisi ve takım kullanımı konusunda netlik sağlar.

Float'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak özelliği ile canlı kaynak planlamalarının görünümü alın.

İnsanları becerilerine, roll'lerine ve uygunluk durumlarına göre işlerle eşleştirin.

Bütçe ve oran izleme ile projenin marjlar üzerindeki etkisini tahmin edin.

Yerleşik zaman takibi özelliği ile planlanan ve gerçek saatleri karşılaştırın.

Fazla rezervasyon yapılmasını önlemek için izinleri, tatilleri ve kapasite sınırlarını takip edin.

Float sınırları

Daha geniş kapsamlı proje yönetimi araçlarına kıyasla daha az yerel entegrasyon

Arayüz ve raporlama özelikleri daha sınırdır.

Yeni kullanıcıların tüm özelliklerin aralığını benimsemesi zaman alabilir.

Değişken fiyatlandırma

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8,50 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 14 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Float puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.600'den fazla yorum)

Kullanıcıların Float hakkında söyledikleri

Capterra incelemesinde şunlar not edilmiştir:

Float, kaynaklarımızın kullanılabilirliğine göre takım görevlerimizi planlamamıza ve programlamamıza yardımcı olan harika bir platform sağlayıcı. Bu platform, görevleri kendi aramızda paylaştırmamızı ve zamanı takip etmek için görev zaman çizelgeleri oluşturmamızı sağlıyor.

Float, kaynaklarımızın kullanılabilirliğine göre takım görevlerimizi planlamamıza ve programlamamıza yardımcı olan harika bir platform sunuyor. Bu platform, görevleri kendi aramızda paylaştırmamızı ve zamanı takip etmek için görev zaman çizelgeleri oluşturmamızı sağlıyor.

📮 ClickUp Insight: Çoğu bilgi çalışanı, bağlantı kurmak için hala e-posta ve sohbete bağımlılık ediyor, ancak iş gününün neredeyse %60'ı araçlar arasında geçiş yapmak ve ayrıntıları araştırmakla geçiyor. ClickUp, tüm işlerinizi, mesajlarınızı ve güncellemelerinizi tek bir alana bir araya getirir, böylece geçiş yapmak için daha az zaman harcayıp önemli işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. ClickUp Chat ile, çalışma alanınıza doğrudan entegre edilmiş gerçek zamanlı mesajlaşma, dosya paylaşımı ve işbirliği özellikleri sayesinde takım iletişimi çok kolay hale gelir.

3. Resource Guru (İzin ve çakışma yönetimi ile kullanıcı dostu planlama için en iyisi)

via Resource Guru

Proje zaman çizelgeleri sıkıştığında, aşırı yüklenmiş tek bir takım üyesi bile her şeyi altüst edebilir. Çoğu takım, kimin ne zaman müsait olduğuna dair net ve merkezi bir görünüme sahip değildir, bu da son dakika plan değişikliklerini ve kaçırılan teslim tarihlerini çok yaygın hale getirir.

İşte burada Resource Guru devreye giriyor. Sürükle ve bırak arayüzü, gerçek zamanlı uygunluk izleme ve yerleşik izin ve çakışma yönetimi ile planlamayı basitleştirir.

Resource Guru'nun en iyi özellikleri

Paylaşım, sürükle ve bırak takvimde kişileri, odaları ve ekipmanları planlayın.

Çakışma yönetimini kullanarak aşırı tahsisleri otomatik olarak tespit edin ve önleyin.

Entegre izin planlaması ile tatil, hastalık izni ve bayramları takip edin.

Herkesin uyumlu ve hesaplı çalışmasını sağlamak için günlük program e-postaları gönderin.

Kullanım, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatler ile izin eğilimlerini analiz edin.

Resource Guru sınırları

Sınırlı görev yönetimi ve işbirliği özellikleri

Diğer araçlara kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyonu

Yerleşik iletişim veya dosya paylaşım seçenekleri yoktur.

Resource Guru fiyatlandırması

Grasshopper Planı : Kullanıcı başına aylık 5 $

Blackbelt Plan : Kullanıcı başına aylık 8 $

Master Plan: Kullanıcı başına aylık 12 $

Resource Guru puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (390'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (530+ yorum)

Kullanıcıların Resource Guru hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları paylaşım yaptı:

Resource Guru, takımımızın kaynak tahsisi konusunda işbirliği yapmasına yardımcı olarak iş yükünün dağıtımının en iyi yolu bulmayı kolaylaştırır. Personel rezervasyonunda esneklik sağlar ve mevcut kapasitemizin daha iyi görünürlüğünü sağlayarak daha etkili planlama yapmamıza yardımcı olur.

Resource Guru, takımımızın kaynak tahsisi konusunda işbirliği yapmasına yardımcı olarak iş yükünün dağıtımının en iyi yolu bulmayı kolaylaştırır. Personel rezervasyonunda esneklik sağlar ve mevcut kapasitemizin daha iyi görünürlüğünü sağlayarak daha etkili plan yapmamıza yardımcı olur.

4. Calendly (Müşteri planlamasını otomasyonla gerçekleştirmek ve gidip gelmeyi azaltmak için en iyisi)

via Calendy

Toplantı rezervasyonu yapmak, kısa sürede e-posta tabanlı bir oyuna dönüşebilir. Takımlar, zaman dilimleri veya meşgul müşterilerle işinin zorluklarını tartışmaya bile gerek yok. Sorun şu ki, toplantı planlaması ne kadar uzun sürerse, başarısız olma olasılığı da o kadar artar.

Calendly, gerçek zamanlı olarak uygunluğunuzu yansıtan kişiselleştirilmiş bir planlama bağlantısını paylaşımınıza olanak tanıyarak bu sorunu çözer. Keşif görüşmeleri, mülakatlar veya iç incelemeler yönetiyor olun, Calendly onayları, hatırlatıcıları ve takvim senkronizasyonunu otomasyon ile gerçekleştirir.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Müsaitlik durumunuza göre gerçek zamanlı olarak güncellenen kişiselleştirilmiş planlama bağlantılarının paylaşımı yapın.

Hatırlatıcıları, takipleri ve onayları otomasyona aktararak randevulara gelmeme oranını azaltın.

Gelişmiş yönlendirme ile sırayla, toplu veya bire bir toplantı türleri sunun.

Google Takvim, Zoom, Salesforce, HubSpot ve Marketo gibi araçlarla entegre edin.

Randevuları onaylamadan önce Stripe veya PayPal aracılığıyla ödemeleri toplayın.

Anında erişim için web sitelerine veya e-posta imzalarına rezervasyon sayfa ekleyin.

Calendly sınırları

Gelişmiş yönlendirme ve CRM entegrasyonları yalnızca üst planlarda mevcuttur.

Daha düşük seviyelerde rezervasyon sayfa düzeni ve markalama için sınır özel seçenekleri

Karmaşık kaynak veya proje planlama kullanım durumları için ideal değildir.

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz : Her zaman ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 12 $

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.390'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların Calendly hakkında söyledikleri

Bu Capterra incelemesinde öne çıkan özellikler:

Calendly, ilk kez bir planlayıcıya ihtiyaç duyduğumda tercih ettiğim yazılımdı; bir planlama platformu önermek istediğimde aklıma ilk gelen yazılımdır. Diğer yazılımlarla entegrasyonları, ihtiyacınız olan her şeyi sunmasını sağlar.

Calendly, ilk kez bir planlayıcıya ihtiyaç duyduğumda tercih ettiğim yazılımdı; bir planlama platformu önermek istediğimde aklıma ilk gelen yazılımdır. Diğer yazılımlarla entegrasyonları, ihtiyacınız olan her şeyi sunmasını sağlar.

5. Teamwork (Yerleşik faturalandırma ve kullanım izleme özellikleriyle müşteri işlerini yönetmek için en iyisi)

via Teamwork

Müşteri projelerini yönetmek genellikle birden fazla araç arasında geçiş yapmak anlamına gelir: biri görevler için, diğeri zaman takibi için ve bir diğeri de tamamen müşteri faturalandırması için. Bu parçalanma, verimliliği düşürür ve kârlılık söz konusu olduğunda hataya yol açar.

Takım, tüm bunları tek bir çatı altında toplar. Ajanslar, danışmanlık şirketleri ve hizmet ekipleri için özel olarak tasarlanan bu ücretsiz proje yönetimi yazılımı, proje yönetimi, kaynak planlama ve finansal görünürlüğü tek bir platformda birleştirir.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Faturalandırılabilir saatleri, karlılığı ve kaynak kullanımını tek bir platformda izleme.

İş Yükü Planlayıcıyı kullanarak kapasiteyi tahmin edin ve işleri adil bir şekilde dağıtın.

Tüm müşteri iletişimlerini, dosyaları ve onayları merkezi bir alanda yönetin.

TeamworkAI ile görev oluşturma, güncelleme ve hatırlatıcıları otomasyonla gerçekleştirin.

Bütçeleme, performans ve zaman takibi için özel gösterge panelleri ve raporlar oluşturun.

50'den fazla proje şablonundan seçim yapın ve hemen işe koyulun.

Takım çalışması sınırları

PM platformlarına aşina olmayan yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi zorlu olabilir.

Arayüz, çok fazla özelliğin etkinleştirilmesi nedeniyle yoğun veya karmaşık gelebilir.

Mobil uygulamanın, masaüstü sürüme kıyasla bazı fonksiyonlardan yoksun olduğu görülmektedir.

Teamwork fiyatlandırması

Ücretsiz

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 25,99 $

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Kullanıcıların Teamwork hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şöyle diyor:

Teamwork, iş yükünü meslektaşlar arasında kolayca paylaşımımızı ve şimdiye kadarki ilerleme üzerindeki tam görünürlüğümüzü sağlıyor. İşler son derece basit bir şekilde atanıyor, izleme yapılıyor ve arşivleniyor, bu da tüm takımımızın "büyük resmi" sürekli olarak görebilmesi anlamına geliyor.

Teamwork, iş yükünü meslektaşlar arasında kolayca paylaşımımızı ve şimdiye kadarki ilerleme üzerindeki tam görünürlüğümüzü sağlıyor. İşler son derece basit bir şekilde atanıyor, izleme yapılıyor ve arşivleniyor, bu da tüm takımımızın "büyük resmi" sürekli olarak görebilmesi anlamına geliyor.

6. Wrike (Çapraz fonksiyonlu proje takımlarını ölçeklendirmek için en iyisi)

Wrike aracılığıyla

Bir takım elektronik tablolar kullanıyor, diğeri e-postaya güveniyor, üçüncüsü ise yapışkan notlarla boğuşuyor. Kuruluşunuz büyümeye başladığında, karmaşa da artar.

Ancak Wrike ile endişelenmenize gerek yok. Bu kaynak planlama yazılımı, özelleştirilebilir iş akışları, yerleşik zaman takibi ve güçlü kaynak planlama özellikleriyle herkesi tek bir paylaşımlı çalışma alanına getirir. Dağıtım takımları için Wrike'ın klasör sistemi, işi departman, müşteri veya programa göre düzenlemeye yardımcı olur.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Görev bağımlılıkları ve iş akışı otomasyonu ile özelleştirilebilir iş akışları oluşturun.

Dinamik talep formlarını kullanarak işleri alın ve doğru takımlara yönlendirin.

Kaynak planlama araçlarıyla departmanlar arasında iş yükünü ve kullanılabilirliği görselleştirin.

Gerçek zamanlı analiz gösterge panelleriyle projenin durumunu, bütçesini ve performansını izleme.

Liste, Pano, Gantt, Takvim ve Tablo görünümleri arasında geçiş yapın.

Salesforce, Google Drive ve Adobe Creative Cloud dahil 400'den fazla uygulamanın entegrasyonlarıyla entegre edin.

Wrike sınırları

İlk kurulum ve oryantasyon zaman alıcı olabilir.

Bazı kullanıcılar arayüzü karmaşık veya daha az sezgisel buluyor.

Gelişmiş özellikler, daha yüksek fiyat kademelerinde kilitlidir.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (4.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.800'den fazla yorum)

Kullanıcıların Wrike hakkında söyledikleri

Capterra incelemesi şunları vurguladı:

Farklı hedef kitleleri, zaman çizelgeleri ve ihtiyaçları olan birden fazla projeyi yöneten biri olarak, aynı yazılımı kullanmaya devam edebilmek ve onu çalıştığım grubun beceri düzeyine göre özelleştirebilmek, işleri düzenli tutmamda bana çok yardımcı oldu.

Farklı hedef kitleleri, zaman çizelgeleri ve ihtiyaçları olan birden fazla projeyi yöneten biri olarak, aynı yazılımı kullanmaya devam edebilmek ve onu çalıştığım grubun beceri düzeyine göre özelleştirebilmek, işleri düzenli tutmamda bana çok yardımcı oldu.

7. Trello (Basit görsel görev izleme için en iyisi)

Trello aracılığıyla

Bazen sizi yavaşlatan iş yükü değil, işlerin dağınık olmasıdır. Bir takım yapışkan notlar kullanıyor, diğeri e-posta konularına boğulmuş durumda ve siz de işleri yolunda tutmak için her şeyi bir araya getirmeye çalışıyorsunuz.

Trello, tüm bunları basitleştirmenize yardımcı olur. Temiz panoları ve sürükle ve bırak kartları ile görevleri, sizin ve takımınız için gerçekten anlamlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz. İster bir proje planlıyor ister sadece haftayı takip ediyor olun, günlük karmaşaya sakinlik ve netlik getirir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak Kanban panolarını kullanarak görev durumunu ve sahipliğini yönetin.

Tek kartlara kontrol listeleri, son teslim tarihi, ek dosya ve yorumlar ekleyin.

Çapraz fonksiyonel görünürlük ve işbirliği için paylaşım takım panoları oluşturun.

Butler (Trello'nun yerleşik otomasyon aracı) kullanarak rutin ş akışlarını otomatikleştirin.

Power-Ups aracılığıyla Slack, Google Drive, Jira ve daha fazlasıyla entegre edin.

Ücretli planlarda Takvim, Zaman Çizelgesi ve Tablo seçenekleriyle görünümleri özelleştirin.

Trello sınırları

Yerleşik zaman takibi veya gelişmiş kaynak yönetimi araçları bulunmamaktadır.

Karmaşık veya çoklu takım projeleri için çok hafif gelebilir.

Gösterge paneli ve zaman çizelgesi gibi anahtar özellikler ücretli paketlerle sınırlıdır.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $+ (50 kullanıcı için tahmini)

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların Trello hakkında söyledikleri

Capterra incelemesi şunları ortaya koydu:

Trello, projelerimizin türleri için mükemmel ve esnek bir şekilde çalışır. Görevlerin ve projelerin panolar, liste ve kartlar halinde kolayca düzenlenmesini sağlar. Ayrıca takımın projeler üzerinde birlikte iş yapmasını kolaylaştırır.

Trello, projelerimizin türleri için mükemmel ve esnek bir şekilde çalışır. Görevlerin ve projelerin panolar, liste ve kartlar halinde kolayca düzenlenmesini sağlar. Ayrıca takımın projeler üzerinde birlikte iş yapmasını kolaylaştırır.

8. Deputy (Vardiya planlama ve iş gücü yönetimi için en iyisi)

via Deputy

İş tükenmişliği %66 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, kaotik programlar ve son dakika vardiya değişiklikleri de durumu daha da zorlaştırıyor. Özellikle ön takımlarda çalışan ekipler için, belirsiz çalışma saatleri ve sürekli program değişiklikleri, hayal kırıklığına, devamsızlığa ve daha yüksek işgücü devrine yol açıyor.

Deputy, vardiyalı işe yeniden yapı kazandırır. Operasyon ekiplerinin programları yönetmesine, zamanı izlemesine ve uyumluluğu basitleştirmesine yardımcı olur. İster bir restoran, ister bir çağrı merkezi, ister bir sağlık kliniği işletiyor olun, takımınızın uyumlu ve enerjik kalmasını sağlar.

Deputy'nin en iyi özellikleri

Müsaitlik, talep ve maliyete göre çalışanların programlarını oluşturun.

Mobil uygulama aracılığıyla gerçek zamanlı vardiya değişimi ve izin taleplerini etkinleştirin.

Akıllı uyarıları kullanarak fazla mesai, çakışmalar ve uyumluluk ihlallerini önleyin.

Coğrafi konum ve yüz tanıma ile zaman takibi ve devamlılığı izleme

ADP, Gusto ve Square gibi maaş bordrosu ve POS sistemleriyle entegre edin.

Deputy sınırları

Proje yönetimi veya uzun vadeli plan için tasarlanmamıştır.

Raporlama sağlamdır, ancak bazı rakipler kadar özelleştirilebilir değildir.

Karmaşık ihtiyaçları olan büyük takımlar için fiyatlar hızla artabilir.

Deputy fiyatlandırması

Planlama : Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Zaman ve Katılım : Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 6 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Deputy puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (490'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Kullanıcıların Deputy hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

İş için Deputy uygulamasını kullanıyorum ve bu uygulama vardiyalarımı izlemeyi çok daha kolay hale getirdi. İşe giriş ve çıkış saatlerini kaydetmenin ne kadar basit olduğunu ve ne kadar süre çalıştığımı tam olarak görebilmeyi çok seviyorum, bu da düzenli olmamı sağlıyor. Uygulama ayrıca tüm programlarımı tek bir yerde tutuyor, böylece vardiyamı kaçırma endişesi yaşamıyorum. *

İş için Deputy uygulamasını kullanıyorum ve bu uygulama vardiyalarımı izlemeyi çok daha kolay hale getirdi. İşe giriş ve çıkış saatlerini kaydetmenin ne kadar basit olduğunu seviyorum ve tam olarak ne kadar süredir çalıştığımı görebilmek, düzenli kalmama yardımcı oluyor. Uygulama ayrıca tüm programlarımı tek bir yerde tutuyor, böylece vardiyamı kaçırma endişesi yaşamıyorum. *

9. Clockify (Projeler ve takımlar arasında basit zaman takibi için en iyisi)

via Clockify

Hafta sonu geldiğinde "Zaman nereye gitti?" diye düşündüyseniz, yalnız değilsiniz. Özellikle birden fazla müşteri veya görevle uğraşırken, birçok proje yöneticisi ve takım, zamanlarını nerede harcadıklarını anlamakta zorlanır.

Clockify tam da bu noktada yardımcı olur. Takımınızın nasıl çalıştığını görebilmenize olanak sağlayan, temiz ve karmaşık olmayan bir zaman takibi yazılımıdır. Net görsel raporları ve sezgisel gösterge paneli ile iş yüklerini dengeleyebilir ve insan kaynaklarınızı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Zamanı manuel olarak veya otomatik zamanlayıcılarla sinırsız proje ve kullanıcı için izleme.

Ayrıntılı raporlama için zaman girdilerini müşteri, görev veya etiketlere göre kategorize edin.

Yerleşik gösterge panellerini kullanarak zaman kullanımı, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatler ile takım faaliyetlerini analiz edin.

Müşteriler veya iç paydaşlar için paylaşılabilir, markalı zaman raporları oluşturun.

Asana, Trello, Google Takvim ve Slack gibi 80'den fazla araçla entegre ederek bağlam farkında izleme yapın.

Clockify sınırları

Yerleşik kaynak planlama veya gelişmiş kaynak yönetimi özelliği yoktur.

Ücretsiz planında raporlama özelleştirmeleri sınırlıdır.

Karmaşık proje hiyerarşilerini yöneten takımlar için kullanıcı arayüzü fazla basit gelebilir.

Clockify fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Kurumsal : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Cake. com Paketi: Kullanıcı başına aylık 15,99 $

Clockify puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (9.200'den fazla yorum)

Kullanıcılar Clockify hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şunları paylaşım yaptı:

Clockify, zaman takibini çok kolaylaştırdı ve zamanımı daha etkili bir şekilde yönetmeme yardımcı olan bilgilendirici zaman analizleri sunuyor.

Clockify, zaman takibini çok kolaylaştırdı ve zamanımı daha etkili bir şekilde yönetmeme yardımcı olan bilgilendirici zaman analizleri sunuyor.

10. Keka (İK odaklı kaynak ve zaman yönetimi için en iyisi)

via Keka

Kimin geldiğini, kimin gitmediğini, kimin fazla mesai yaptığını ve kimin zaman çizelgesini göndermediğini takip etmek, İK ve operasyon yöneticileri için günlük bir bulmaca gibidir. Ancak, katılım verileri bir araçta, maaş bordrosu ise başka bir araçta tutuluyorsa, işlerin sorunsuz yürümesini bekleyemezsiniz.

Keka, tüm personel yönetimi sürecini tek bir merkezi sisteme taşıyarak bu sorunu çözüyor. Otomasyonlu katılım izleme, vardiya planlama ve iş gücü analizi gibi özelliklere sahiptir. Sonuç olarak, idari masrafları azaltmak ve takımların en önemli konuya, yani insanlara odaklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Keka'nın en iyi özellikleri

Biyometrik, GPS ve mobil check-in ile zaman ve devam izleme otomasyonunu gerçekleştirin.

İzin, vardiya ve devam verilerini doğrudan maaş bordrosu işlemlerine senkronizasyon ile aktarınız.

Proje zaman çizelgelerini kullanarak çabaları izlemeyin ve kaynak kullanımını yönetin.

Tek bir gösterge paneli üzerinden OKR'leri, performans değerlendirmelerini ve 360° geri bildirimleri ayar ve yönetin.

İşe alım, oryantasyon ve çalışan bağlılığı ş akışlarını tek bir çatı altında destekleyin.

Keka sınırları

Karmaşık organizasyon ihtiyaçları için maaş bordrosu veya vardiya politikalarını özelleştirmede sınır esneklik

Mobil uygulamanın, masaüstü deneyimine kıyasla daha yavaş veya daha az fonksiyonlu hissedilebileceği görülmektedir.

Gösterge panelleri, Excel'e aktarılmadıkça sınır özel sunar.

Keka fiyatlandırması

Temel : Özel fiyatlandırma

Güçlü yönü : Özel fiyatlandırma

Büyüme: Özel fiyatlandırma

Keka puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.520+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (85+ yorum)

Kullanıcıların Keka hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Keka, devamlılık izleme, maaş bordrosu işleme ve performans yönetimi gibi İK görevlerini basitleştiren sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Keka, devamlılık izleme, maaş bordrosu işleme ve performans yönetimi gibi İK görevlerini basitleştiren sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

11. Hub Planner (Gelişmiş kaynak planlama ve görünürlük için en iyisi)

Hub Planner aracılığıyla

McKinsey'e göre, yöneticiler her hafta bir günden fazla zamanını yönetim dışı görevlere harcıyor ve yetenek yönetimi ve geliştirme gibi temel faaliyetlere odaklanmak için daha az zaman buluyor.

Hub Planner bu dengeyi sağlamaya yardımcı olur. Yerleşik planlama, zaman takibi ve kapasite yönetimi araçlarıyla, doğru kişileri doğru işe atamak için ihtiyacınız olan görünürlüğü sağlar.

Zaman çizelgesi yönetimi, tatil ve izin izleme, proje bütçeleme, tahmin ve özelleştirilebilir onay ş Akışlarını destekler. Bu, iş yüklerini dengelemeyi, aşırı rezervasyonu önlemeyi ve nihayetinde her projenin verimli bir şekilde personel ile donatılmasını sağlamayı kolaylaştırır.

Hub Planner'ın en iyi özellikleri

Isı haritaları, kullanılabilirlik izleme ve akıllı grup filtreleri ile gelişmiş kaynak planlamasını destekleyin.

Entegre zaman çizelgeleriyle gerçek ve plan sürelerini izleme.

Gerçek zamanlı raporlar ve özelleştirilebilir gösterge panelleri kullanarak doğru proje tahminleri yapın.

Beceri eşleştirme ve rol tabanlı filtreler ile kaynak tahsisini optimize edin.

Tek bir gösterge paneli üzerinden proje bütçelerini, iç maliyetleri ve karlılığı yönetin.

Hub Planner sınırları

Derin planlama araçlarına aşina olmayan yeni kullanıcılar için daha zor öğrenme eğrisi

Çevik takımlar veya Kanban tarzı görev görünümleri arayanlar için daha az esnek

Plan ihtiyaçları daha az olan küçük takımlar için pahalı olabilir.

Hub Planner fiyatlandırması

Tak ve Çalıştır : Kullanıcı başına aylık 7 $ (yıllık fiyatlandırma)

Premium : Kullanıcı başına aylık 18 $ (yıllık fiyatlandırma)

İş Lideri: Kullanıcı başına aylık 54 $ (yıllık fiyatlandırma)

Hub Planner puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Kullanıcıların Hub Planner hakkında söyledikleri

Bu Capterra incelemesinde öne çıkan özellikler:

Projeyi planlamak ve yaşam döngüsü boyunca izleme kolaydır. Raporlama yapısı, kaynak planlaması ve projelerin maliyetleri konusunda yardımcı olur. Raporlama ayrıca, Finans departmanına haftalık ve aylık rakamların raporlanmasında da yardımcı olur.

Projeyi planlamak ve yaşam döngüsü boyunca izleme kolaydır. Raporlama yapısı, kaynak planlaması ve projelerin maliyetleri konusunda yardımcı olur. Raporlama ayrıca, Finans departmanına haftalık ve aylık rakamların raporlanmasında da yardımcı olur.

İşte, daha önce bahsedilen araçlarla uyumlu ve kaynak planlaması için güçlü özellik sunan üç ek Teambook alternatifi:

Parallax : Gerçek zamanlı tahmin, kapasite planlama ve satış-teslimat uyumu sunar.

Silverbucket : Görsel kullanılabilirlik grafikleriyle ve beceri izleme ile proje odaklı kuruluşlar için tasarlanmıştır.

Runn : Finansal tahmin, iş yükü planlama ve Harvest ve Clockify ile entegrasyonlar özellikleri içerir.

ClickUp ve Clock Out — Bu kadar basit

Seçenekleri gördünüz. Bazı araçlar planlama için mükemmeldir, diğerleri ise zaman takibi için daha iyidir. Birkaç tanesi her ikisini de yapacak gibi görünür, ancak yine de sekmeler, araçlar ve uygulamalar arasında geçiş yapmanızı gerektirir. Bu, işin yayılmasıdır ve kuruluşlara milyonlarca dolarlık verimlilik ve verimlilik kaybına mal olur.

ClickUp hepsini bir araya getirir.

Hızlı hareket eden bir takımını yönetiyor veya uzun vadeli projeleri izlemeyorsanız da, planlama, atama ve ayarlama işlemlerini tek bir yerden yapabilirsiniz. Ayrıca, takımınızın işine uyum sağlayacak kadar esnektir, tersi değil.

Mevcut aracınızın sizi engellediğini düşünüyorsanız, gerçek ekip çalışması için tasarlanmış bir şeyi denemenin zamanı gelmiş olabilir.

