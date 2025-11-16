İşinizi Kolaylaştırmak için En İyi 12 Smartsheet Şablonu

Her yeni projenin başında, takımlar genellikle işi tamamlamak yerine verileri aramak, sayfalar oluşturmak ve ş akışlarını mükemmelleştirmek için daha fazla zaman harcarlar. Bu, işin yayılmasıdır ve size sayısız saatlik verimlilik kaybına mal olur. Smartsheet şablonları bunu bir dereceye kadar değiştirebilir. Zaten düzenlenmiş bir proje planını açtığınızı hayal edin: zaman çizelgeleri hazır, görev listeleri kullanıma hazır ve kolay izleme için oluşturulmuş gösterge panelleri.

Proje yöneticileri, operasyon takımları ve iş liderleri için bu şablonlar, süreçleri standartlaştırmanın, görünürlüğü artırmanın ve kurulum süresinden saatler kazanmanın basit bir yolunu sunar.

Bu makalede, süreçlerinizi kolaylaştırmak ve takımlar arasında görünürlüğü artırmak için en iyi Smartsheet şablonlarını inceleyeceğiz.

Smartsheet Şablonlarına Genel Bakış

En iyi Smartsheet şablonlarına hızlıca göz atın Daha esnek bir çözüm arıyorsanız ve zamandan tasarruf etmek istiyorsanız, iş akışınıza daha uygun olabilecek en iyi ClickUp şablonlarını da ekledik.

İyi bir Smartsheet şablonu nedir?

En iyi Smartsheet şablonları sadece verileri düzenlemekle kalmaz, karar vermenize de aktif olarak yardımcı olur. Yararlı bir şablonu toz toplanan bir şablondan ayıran özellikler şunlardır:

Belirli bir sorunu çözer ve ilerlemeyi izlemenize, zaman çizelgelerini yönetmenize veya yineleyen görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olarak iş yükünüzü hafifletir.

Takımınızın ş akışına göre özelleştirilebilir , böylece sıfırdan başlamadan sütunları değiştirebilir, otomasyon ekleyebilir veya görünümleri ayarlayabilirsiniz.

Temel matematik, durum güncellemeleri, hatırlatıcılar vb. için yerleşik formüller veya otomasyonlar içerir.

Tek bir projenin ötesine geçerek zamanla projeleriniz, takımlarınız ve raporlama ihtiyaçlarınızla birlikte büyür.

Görevler, sahipler ve son tarihler arasında görünürlük sağlar ve takım hesaplarını bir bakışta netleştirir.

👀 Biliyor muydunuz? Proje yönetimi, küresel olarak en hızlı büyüyen mesleklerden biridir. Dünya Ekonomik Forumu, bu rolü en hızlı büyüyen 12. rol olarak sıralamaktadır ve önümüzdeki on yıl içinde 16 milyon yeni proje uzmanı talebinin artması beklenmektedir. Bu arada, Agile koçlarından ürün sahiplerine ve portföy yöneticilerine kadar 170'den fazla iş başlığında yaklaşık 40 milyon kişi proje odaklı roller üstleniyor.

📚 Daha fazla bilgi: Smartsheet'ten Dışa Aktarma

Smartsheet Şablonları

Pratiklik, otomasyon ve gerçek dünya kullanım örnekleri açısından özenle seçilen bu Smartsheet şablonları galerisi, ş akışlarını kolaylaştırmak ve proje verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır.

1. İş Dağılım Yapısı (WBS) Şablonu

Büyük bir projeyi yönetirken, ihtiyacınız olan son şey, yardımcı olmaktan çok karmaşık hale getiren dağınık bir görev listesidir. İşte bu noktada, işi görsel olarak birden çok bileşene ayıran bir yöntem olan WBS'yi kullanabilirsiniz. Bu WBS şablonu, üst düzey teslimatlardan bireysel eylem öğelerine kadar tüm proje hiyerarşisinin net bir görünümünü sunar. İşi sindirilebilir parçalara ayırarak planlamanıza ve kimin neyi ne zaman yapacağını belirlemenize olanak tanır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Başlangıçtan itibaren görev sahiplerini, son teslim tarihlerini ve durumları atayın.

Yerleşik görsel göstergelerle yavaşlamaları erken tespit edin

Görevleri bağımlılıklarla bağlantıya geçirerek aşamalar arasında uyumu sağlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Her aşamada netlik gerektiren çok aşamalı veya işlevler arası projeleri yöneten proje yöneticileri

2. Su Hattı Şablonuyla Yol Haritası

Sınırlı kaynaklarla paydaşların beklentilerini dengelemeye mi çalışıyorsunuz? Smartsheet Yol Haritası with Waterline Şablonundaki "su hattı" özelliği, şu anda öncelik verilenler ile beklemede olanlar arasında net bir çizgi çizmenizi sağlar. Bu, ödünleşmeleri görsel olarak iletmenize yardımcı olur.

Her şeyin "olmazsa olmaz" gibi göründüğü plan oturumlarında, işleri gerçekçi tutmak için özellikle yararlıdır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Zor kararları şeffaf ve verilere dayalı hale getirerek paydaşları uyumlu hale getirin.

Sürükle ve bırak kolaylığıyla zaman çizelgelerini ve teslim edilecekleri hızlıca güncelleyin.

Renk kodlu çubukları kullanarak işleri takım, fonksiyon veya etkiye göre kategorilere ayırın.

✅ İdeal kullanım alanları: Sıkı zaman çizelgeleri ve değişen öncelikler altında yol haritası planlayan operasyon ve ürün takımları

🔍 Biliyor muydunuz? 1994 yılında Oracle'da işini yapan yazılım uzmanı Dai Clegg tarafından geliştirilen MoSCoW yöntemi (Must, Should, Could, Won't), takımların Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) sırasında gerçekten tamamlanması gerekenler ile bekleyebilecekleri işleri kategorize ederek önceliklerini basitleştirmelerine yardımcı olmak için oluşturuldu.

3. E-posta Kampanyası Proje Planı Şablonu

E-posta kampanyaları başlatmak, bir dizi görev, son tarih, bağımlılık ve onaydan oluşur. Bu şablon, içerik oluşturma ve hedef kitle segmentasyonundan test ve son dağıtım aşamasına kadar kampanyanızın her bir parçasını düzenlemenize yardımcı olur. E-posta kampanyanızın her aşaması için bölümler içerir ve önemli hiçbir şeyi (örneğin, çok önemli A/B testi veya onay adımı gibi) unutmamanızı sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yazarlar, tasarımcılar ve onaylayıcılara tek bir yerden sorumluluklar atayın.

Araçlar arasında geçiş yapmadan zaman çizelgelerini, bağımlılıkları ve durum güncellemelerini izleme.

Otomatik son teslim tarihleri ve zamanında hatırlatıcılarla her görevi planlandığı gibi izleme.

✅ İdeal kullanım alanı: Birden fazla takım üyesi veya paydaşın dahil olduğu tekrarlayan e-posta kampanyaları yürüten pazarlama takımları

📮 ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. * Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için günlük olarak 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçektir: sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük sorunları takım verimliliğini azaltır. ClickUp gibi merkezi bir platform, Enterprise Search ve A I Knowledge Manager ile bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu çözer.

4. Entegre Dijital Pazarlama Planı Şablonu

Reklamlar, SEO, içerik, e-posta ve sosyal medya gibi farklı zaman çizelgelerinde yürütülen dijital pazarlama faaliyetleri hızla karmaşık hale gelebilir. Smartsheet'in Entegre Dijital Pazarlama Planı Şablonu, merkezi bir planla her şeyi tek bir çatı altında toplamanıza yardımcı olur.

Kanallar arasında hedefleri harita edebilir, kampanya durumlarını takip edebilir, bütçeleri yönetebilir ve olağan kaos yaşamadan son teslim tarihlerinden önce işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kampanyaları ücretli, kazanılmış ve sahip olunan medyada stratejik hedeflerle uyumlu hale getirin.

Net KPI'lar ve durum alanları ile takımlar arasındaki ilerlemeyi izleyin.

Belgeler veya sayfalar arasında geçiş yapmadan zaman çizelgelerini ve harcamaları yönetin.

✅ İdeal kullanım alanı: Platformlar ve takımlar arasında birden fazla dijital kampanyayı yöneten pazarlama liderleri

⭐ Bonus: ClickUp Brain ile proje planlamanızı kolaylaştırın: ClickUp Brain, projelerinizi, önceliklerinizi ve araçlarınızı anlayan tam bir yapay zeka iş asistanıdır. Birbirinden bağımsız yapay zeka araçları arasında geçiş yapmak yerine, bu da araçların dağınıklığına yol açar, ClickUp Brain iş bağlamınızı (görevler, belgeler, takvimler, sohbetler ve hatta bağlı uygulamalar) iş akışınızda, verilerinizle birlikte çalışan ve ihtiyacınız olduğunda ihtiyacınız olanı sunan tek bir akıllı sistemde merkezileştirir. İşte size daha akıllı iş yapmanıza nasıl yardımcı olduğu: Standup yazma, görev atama veya rapor oluşturma gibi manuel işleri ortadan kaldırır .

Görevler için anlık özetler, güncellemeler ve bağlam sağlayarak iletişim boşluklarını doldurur .

Kullandığınız tüm iş uygulamalarında yapay zeka, arama ve otomasyonu birleştirerek araç yükünü azaltır. Normalde, görevleri incelemek, durum güncellemesi yazmak ve farklı araçlarda son teslim tarihlerini iki kez kontrol etmek için bir saat harcarsınız. Ancak ClickUp Brain ile çalışma alanınızın tamamından anında güncellemeler alırsınız.

5. Sosyal Medya Planı Şablonu

Sosyal medya planlamanız hala dağınık belgelerde ve son dakika Slack ileti dizilerinde yer alıyorsa, bu Sosyal Medya Planı şablonu ciddi bir yükseltme sağlayacaktır. Bu şablon, gönderileri planlamak, sahiplik atamak, kampanya hedeflerini izleme yapmak ve temiz, haftalık/aylık bir düzenle platformlar arasında içeriğin tutarlılığını sağlamak için yapılandırılmış bir takvim sunar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yazarlar, tasarımcılar ve onaylayıcılara net son tarihlerle görevler atayın.

Kampanya hedeflerini, etkileşim metriklerini ve platform performansını izleme

Kategori etiketleme ve renk kodlu temalarla tüm kanallarda tutarlılık sağlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Çoklu platform takvimlerini ve müşteri onaylarını yöneten sosyal medya yöneticileri ve içerik takımları

🎥 Kullanıcı Dostu İpucu: AI proje yönetimini bildiğinizi düşünüyorsanız, bir daha düşünün. Akıllı planlamadan otomasyonlu raporlamaya kadar, kimsenin size söylemediği sırları öğrenin. 🎯 Bu video, ş akışınızı güçlendirmek için içeriden öğrenilen stratejileri ve gözden kaçan ipuçlarını ortaya çıkarıyor.

6. Pazarlama Kampanyası Planı Şablonu

Smartsheet'in Pazarlama Kampanyası Planı Şablonu, kampanyanızı planlama, uygulama ve kampanya sonrası analiz gibi anahtar aşamalara ayırır ve her bir aşamadaki tüm görevleri izler.

Zaman çizelgeleri, teslim edilecekler ve sorumluluklar için ayrılmış alanlara sahip olan şablon, ilk beyin fırtınasından nihai sonuçlara kadar kampanyanın her yönünün hesaba katılmasına da olanak tanır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kampanyanın "nedenini" tanımlayın ve takımınızı paylaşım sonuçlar etrafında birleştirin.

Yaratıcı dosyaları, özetleri ve geri bildirim döngülerini merkezileştirerek gidip gelmeyi önleyin.

Kampanyanın tüm yaşam döngüsünü görselleştirerek eksiklikleri veya çakışmaları erken aşamada tespit edin.

✅ İdeal kullanım alanları: Zamanlama, netlik ve işbirliğinin sonuçları belirleyen yüksek riskli kampanyalar yürüten pazarlama takımları

7. Pazarlama Bütçesi Şablonu

Paranızın nereye gittiğini bilmeden pazarlamayı ölçeklendiremezsiniz. Bu bütçe şablonu, kampanyalar, kanallar ve satıcılar arasında harcamaları izlemeyi gerektiren pazarlamacılar için oluşturulmuştur.

Farklı gider türleri (reklam, içerik oluşturma, etkinlikler vb.) için kategoriler sayesinde, pazarlama bütçenizin nasıl kullanıldığını ve nerede değişiklik yapmanız gerektiğini net bir şekilde görebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kategoriler ve kanallar arasında planlanan ve gerçek harcamaları izleme

Daha iyi kontrol için tekrarlayan, tek seferlik ve tedarikçiye özgü maliyetleri düzenleyin.

Yerleşik varyans formülleriyle aşırı harcamaları erken tespit edin

Bütçe özetleri ve üç aylık dökümlerle kararları daha hızlı alın

✅ İdeal kullanım alanı: Kampanya harcamaları ve finansal performansı gerçek zamanlı görünürlük sağlamak isteyen pazarlama yöneticileri

8. Haftalık Görev Liste Şablonu

Haftanız toplantılar, görevler ve değişen önceliklerle doluysa, bu şablon hızınızı yavaşlatmanıza ve netlik kazanmanıza yardımcı olur. Her gün yapılması gerekenleri planlamanıza yardımcı olan basit bir görev takipçisidir. Görevleri, son teslim tarihlerini ve öncelikleri onay kutuları, notlar ve son teslim tarihleriyle kaydetmek için mükemmeldir ve haftalık iş yükünüzün genel bir görünümünü sunar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Monday'dan cumaya kadar günlük ayrıntılı bir planla haftanızı planlayın.

İkincil görevleri göz önünde bulundurarak anahtar görevlere öncelik verin.

Takım arkadaşlarınıza görevler atayın ve ilerlemelerini tek bir yerden izlemeyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Haftalarını net ve stressiz bir şekilde görmek isteyen takım liderleri ve profesyoneller

📊 Gerçek Kontrolü: Çalışanların üçte ikisinden fazlası (68%) iş zamanlarının önemli bir kısmını e-posta, yönetici veya tekrarlayan faaliyetler gibi düşük değer içeren görevlere ayırdıklarını bildiriyor. Görevlerinizi haftalık olarak gözden geçirmek, tekrarlayan verimsizlikleri belirlemenize ve bunları ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Her hafta 10-15 dakika ayırarak programınızı dolduran unsurları denetleyin ve verimliliğinizi gerçekten önemli olan şeylere yönlendirin.

9. Haftalık Program, Pazar-Cumartesi 30 Dakikalık Aralık Şablonu

Takvimlerine göre yaşayanlar için Haftalık Program (Pazar–Cumartesi, 30 dakikalık aralıklarla) şablonu, Smartsheet biçimine haftalık takvim görünümü sunar ve her gün 30 dakikalık aralıklarla bölünmüştür. Bu, zamanı bloklara ayırmak, enerjiyi yönetmek ve yoğun günlere yapı kazandırmak için mükemmeldir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yedi gün boyunca tüm haftanızı tam gün görünürlüğü ile planlayın.

Faaliyetleri türüne göre renk kodlarıyla işaretleyerek çakışmaları veya ücretsiz zamanları anında tespit edin.

Hafta başlamadan önce programınızı harita yaparak aşırı yükü azaltın.

✅ İdeal kullanım alanları: Yoğun takvimleri, koçluk oturumlarını veya sıkı zaman çizelgeleri olan müşteri randevularını yöneten profesyoneller

10. Takım Proje Görev Pano Şablonu

Birden fazla kişi aynı proje üzerinde çalışıyorsa, görünürlük çok önemli hale gelir. Bu görev panosu şablonu, ekibinize devam eden, blok olan ve tamamlandı işleri izlemek için ortak bir alan sağlar ve sürekli "durum nedir?" diye sormaya gerek kalmaz.

Bu, takımların mikro yönetim olmadan senkronizasyonunu korumalarına yardımcı olan temiz, kanban tarzı bir düzen.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Daha fazla netlik için görevleri görsel bir pano düzeninde duruma göre düzenleyin.

Tek bir tıklamayla durmuş görevleri ortaya çıkararak engelleri erken tespit edin.

Panağı Agile, waterfall veya hybrid gibi herhangi bir ş akışına uyarlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Uzun raporlardan çok şeffaflık ve görev akışı'nın önemli olduğu işbirliğine dayalı projeleri yöneten takımlar

👀 Biliyor muydunuz? Takımınızın görev panosunun işleyişi, stigmerji kavramının gerçek hayattaki bir örneğidir. Bu kavram, 1959 yılında biyolog Pierre-Paul Grassé tarafından ortaya atılmıştır ve dolaylı sinyallerin grupların senkronizasyonunu koruduğu bir kavramdır. Her görev hareketi, yorum veya durum değişikliği bir ipucu görevi görür ve takım arkadaşlarının sürekli kontrol etmeden sorunsuz bir şekilde koordinasyon sağlamasına yardımcı olur.

11. Gantt Zaman Çizelgesi Şablonu ile Etkinlik Lansmanı ve Bütçe

Bir etkinliği veya büyük bir lansmanı gerçekleştirmek, hem hassas zamanlama hem de dikkatli bütçeleme gerektirir. Gantt Zaman Çizelgesi şablonu, her ikisini de halletmenize yardımcı olur. Yerleşik Gantt görünümüyle, lansman öncesi hazırlıklardan etkinlik sonrası özetlere kadar her ayrıntıyı izlerken bütçenizi de dengede tutabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tek bir sayfada bütçe öğelerini ve anahtar teslimatları izleme

İç takımlara ve dış tedarikçilere görevler ve son tarihler atayın.

Değişiklikler olduğunda, sürükle ve bırak özelliği ile kolayca ayarlamalar yaparak esnek kalın.

✅ İdeal kullanım alanları: Sıkı zaman çizelgesi altında birden fazla tedarikçi, son teslim tarihi ve takım koordine eden etkinlik yöneticileri

12. Sprint Planlama Pano Şablonu

Sprintleri yöneten herkes bilir ki, bu sadece görevleri sütunlar arasında taşımakla ilgili değildir; her hafta odaklanma, ivme ve takım uyumu yaratmakla ilgilidir. Bu şablon, sadece devam eden işleri izlemeyen.

Özellikleri, hataları ve birikmiş öğeleri, tüm takımınızın üzerinde çalışabileceği yönetilebilir, görünür parçalara ayırmanıza yardımcı olur. Üçüncü güne gelmeden kaosa sürüklenmeden ürün, mühendislik ve kalite güvencesi takımlarını aynı sayfada tutmak için mükemmeldir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görevler, hatalar veya özellikler için özelleştirilebilir yüzme şeritleriyle sprintleri planlayın.

Sürükle ve bırak kartları ve durum sütunları ile ilerlemeyi takip edin

Takım üyelerini, hikaye puanlarını ve son teslim tarihlerini sorunsuz bir şekilde atayın.

Not ve geriye dönük girdiler için yerleşik alan ile sprint sonrası değerlendirmeleri yansıtın.

✅ İdeal kullanım alanları: İki haftalık sprintleri ve hızlı gelişen geliştirme döngülerini yöneten çevik veya yazılım geliştirme takımları

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Listeleri ile her sprint görevini tek bir yapılandırılmış görünümde düzenleyin. Sahipleri atayın, son teslim tarihlerini belirleyin, ek dosyaları ekleyin ve hızlı başvuru için görevleri sprintlere özgü klasörlerde gruplandırın. Öncelik, durum veya atanana kişiye göre kolayca sıralayın veya filtreleyin ve ilerleme değiştikçe görevleri sürükleyip bırakın. Gerçek zamanlı güncellemeler, sprint panonuzun her zaman en son planı yansıtmasını sağlayarak takımınızın uyumlu çalışmasını ve ilerlemesini sağlar.

Smartsheet Sınırları

Proje yönetimi için Smartsheet'i kullanmaya yeni başlıyorsanız, bilmeniz gereken bazı sınırlar vardır. Bu sınırlar, gerçek kullanıcıların Smartsheet'i hafif projelerin ötesinde kullanırken fark ettikleri hususlara dayanmaktadır:

Navigasyon ve gelişmiş özellikler dahil olmak üzere arayüzün öğrenme eğrisi oldukça dik olduğundan, yeni kullanıcılar için zorlayıcı bir his yaratıyor.

Gelişmiş biçim ve güçlü takvim görünümleri gibi temel seçenekler eksiktir .

Büyük ölçeklerde yavaşlar ; büyük sayfalar veya ağır formüllerle yüklü sayfalar yavaşlar.

Otomasyonlar yalnızca yukarıdan aşağıya doğru sırayla çalışır, dakika düzeyinde zamanlama veya önceliklendirme yapılmaz, bu nedenle esneklik eksikliği vardır.

Tam ekran görev görünümleri ile görünürlük sağlamaz, bu da uzun tartışma konuları veya güncellemeleri bir bakışta görmeyi zorlaştırır.

Alternatif Smartsheet Şablonları

ş Akışları daha karmaşık hale geldikçe ve araçlar çoğaldıkça, en iyi şablonlar bile sınırlı kalır. Takımlar yapıdan daha fazlasına ihtiyaç duyarlar: bağlantıya ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla, Smartsheet sınırlayıcı veya biraz fazla katı geliyorsa, Smartsheet alternatiflerini aramanın zamanı gelmiştir.

ClickUp, işlerin nasıl tamamlandığını yeniden tanımlıyor. ClickUp, tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını tek bir yerde bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanıdır.

Statik şablonların çok ötesine geçen özelliklere sahip ClickUp, her boyutlardaki takımın uygulamalar arasında geçiş yapmadan veya karmaşık geçici çözümler oluşturmadan işlerini planlamasına, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olan, yüksek düzeyde özelleştirilebilir bir platformdur.

Böylece ClickUp, tüm Work Sprawl formlarını ortadan kaldırarak %100 bağlam ve insanlar ile AI ajanlarının birlikte çalışabileceği tek bir yer sağlar .

İşleri kolaylaştırmak için ClickUp, gerçek ş Akışlarına uyarlanmış çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar da sunar. Süreçlerinizi gerçekten kolaylaştırabilecek şablonlara bir göz atalım.

ClickUp Proje Yönetimi Şablonu

ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, projenizin kontrol merkezi görevi görür. Aşamaları, görevleri, bağımlılıkları ve rolleri parmaklarınızın ucuna getirir. Listelerden panolara ve Gantt görünümlerine kadar, siz ve ekibiniz en uygun görünüm arasında anahtar yapabilirsiniz.

En iyi yanı ise, ekstra kurulum veya pahalı yükseltmeler yapmanıza gerek kalmadan görev sahipleri, son teslim tarihi, bağımlılıklar, zaman takibi ve e-posta entegrasyonu ş akışına entegre edilmiş olmasıdır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

En iyi şekilde düşünmenize yardımcı olacak şekilde Liste, Pano veya Gantt görünümleri arasında sorunsuzca geçiş yapın.

Görev ekranından ayrılmadan zamanı takip edin, Özel Durumlar uygulayın ve birden fazla atanan kişiyi yönetin.

Etiketler, öncelikler, ClickApps ve e-posta yoluyla senkronizasyon gerçekleştirin, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın.

✅ İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış ancak esnek bir proje sistemi isteyen takımlar, netlik, uyum ve birbiriyle uyumlu çalışan araçlara ihtiyaç duyulan karmaşık girişimler için mükemmel bir seçimdir.

💡 Profesyonel İpucu: Günümüzde proje yönetimi, sayısız dosya, konuşma ve aracı aynı anda idare etmek anlamına gelir ve bu da genellikle bağlamın kaybolmasına ve zaman kaybına yol açar. İşte burada Brain MAX adımı atar ve yapay zeka destekli basitlik ve hızla proje yönetimini dönüştürür: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızı anında arayın, ayrıca web'de dosya, belge ve ek dosya bulun.

Talk to Text özelliğini kullanarak her yerde, her zaman sorular sorabilir, güncellemeleri dikte edebilir veya sesinizle işlerinizi komut edebilirsiniz. Bu özellik, yazmaya ara vermeden fikirlerini kaydetmek, görevleri atamak veya proje durumunu kontrol etmek isteyen yoğun proje yöneticileri için mükemmeldir.

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium harici AI modellerinden yararlanan Brain MAX, tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözüm sunar. ClickUp Brain MAX'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulamanı. AI araçlarının karmaşıklığını bir kenara bırakın ve tek bir yerden ilgili cevapları, akıllı önerileri ve sorunsuz otomasyonu elde edin.

2. ClickUp Basit Gantt Şablonu

Zaman çizelgeleri dağınık hissediyorsanız ve kimin neyi üstlendiğini görmek için sürekli geriye dönüyorsanız, ClickUp Basit Gantt Şablonu tam size göre.

Bağımlılıkları senkronizasyon etmekten zaman çizelgelerini bozmadan görevleri sürüklemeye kadar, bu şablon son teslim tarihleri kaosunu başlamadan önlemenize yardımcı olur. Ayrıca, listelerinizden görevleri ne kadar hızlı çektiğini ve açık, devam eden veya tamamlandı işler için renk kodlu çubuklar kullanarak ilerlemeyi görselleştirmenize olanak tanıdığını da seveceksiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tek bir tıklama ile projenin tam zaman çizelgesinin görünümü alın ve görevleri güncelleyin.

Bağımlı görevleri birbirine bağlayarak ş akışlarını görselleştirin ve gecikmeleri önleyin.

Özel Alanları renk kodlarıyla işaretleyerek, hangi alanların izleme altında olduğunu (ve hangilerinin izleme altında olmadığını) hızlıca tespit edin.

Görevleri doğrudan grafik üzerinde sürükleyerek süreleri, sahipleri ve başlangıç tarihlerini ayarlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Uzun vadeli projeleri, lansman planlarını, içerik takvimlerini yöneten takımlar veya karmaşık olmayan, temiz ve esnek bir Gantt grafiğine ihtiyaç duyan herkes.

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre, üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti. Bu kuruluşlar, ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

3. ClickUp Proje Takip Şablonu

Takımınızın işleri çeşitli elektronik tablolar, e-posta konu başlıkları ve çok sayıda toplantı arasında dağınık durumdaysa, ClickUp Proje Takip Şablonu hepsini tek bir yerde toplar. Zaman çizelgeleri, kaynaklar ve görev durumları üzerinde tam kontrol sağlayarak, başlangıçtan kapanışa kadar birden fazla projeyi izlemenize yardımcı olur. "Neler tamamlandı", "neler risk altında" ve "bunun arkasında kim var" gibi sorulara hızlı yanıtlar almak isteyen yöneticiler için idealdir.

Takımınızın çalışma şekline uygun olarak Liste, Pano ve Gantt görünümleri arasında anahtar arasında geçiş yapabilirsiniz. RAG (Kırmızı, Sarı, Yeşil) durum göstergeleri ekleyin, atanana kişiye göre iş yükü dağılımını görünüm ve en küçük ayrıntısına kadar özel.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tek bir yerde, karmaşık yinelemeler olmadan birden fazla projeyi ve aşamaları izleme.

Hızlı risk tespiti için RAG göstergeleri ve özel etiketler gibi görsel ipuçlarını kullanın.

Tek bir gösterge paneli üzerinden projeler arasında sahipleri, son tarihleri ve bağımlılıkları atayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Her zaman net bir görünürlük gerektiren, birden fazla projeyi aynı anda yöneten proje yöneticileri, takım liderleri veya departman yöneticileri

⚡ Şablon Arşivi: En iyi proje takip şablonları sadece görevleri kaydetmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ivmeyi yönetmenize de yardımcı olur. Durum güncellemeleri, son tarihler, görev sahipleri ve renk kodlu ilerleme göstergeleri gibi özellikleri kullanarak, büyük sorunlara yol açmadan gecikmeleri yakalayabilirsiniz.

4. ClickUp Kaynak Yönetimi İnsanlar Şablonu

Karmaşık bir pazarlama planını uygulamak, bu planın arkasındaki kişileri koordine etmek anlamına gelir ve ClickUp Kaynak Yönetimi (Kişiler) Şablonu tam da buna odaklanır. Ayrı bir İK aracına ihtiyaç duymadan, kimin ne yaptığını, kimin aşırı yüklenmiş olduğunu ve kaynakların nerede yetersiz kaldığını izlemek için size birden fazla yerleşik görünüm sunar.

Bu şablon, projeleri büyütürken veya yeni ekip üyelerini işe alırken özellikle kullanışlıdır. Zaman çizelgesi görünümünden rol tabanlı genel bakışlara ve canlı proje izleme sistemine kadar, bu şablon herkesin uyumlu, görünür ve destek olmasını sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Takım iş yüklerini gerçek zamanlı olarak görselleştirerek tükenmişlik ve darboğazları önleyin.

Takip edin inceleme aşamalarını, işe alım durumunu ve takımlar arası rol atamalarını

Personel ve araçlar için özel alanlar ile kaynakları tek bir yerde düzenleyin.

Canlı güncellemeler, ilerleme etiketleri ve inceleme izleme ile görev akışını izleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları takımları, İK yöneticileri veya birden fazla iş akışında insan kaynaklarının tahsisini sorumlu proje yöneticileri

5. ClickUp Günlük Yapılacak Liste Şablonu

Gününüz hızla geçip görevleriniz yapışkan notlara dağılmışsa, ClickUp Günlük Yapılacaklar Liste Şablonu yeni en iyi arkadaşınız olabilir. Bu şablon, gününüzü sabah, öğleden sonra ve akşam rutinlerine ayırmanıza, zaman blokları atamanıza ve programa sadık kalmanıza yardımcı olur.

Bu sadece bir kontrol listesi değil, tutarlılık oluşturmanıza yardımcı olan hafif bir sistemdir. Ve evet, tamamen özelleştirilebilir. Mutluluk izleyici eklemek ister misiniz? Bir seri sayacı? "Az çabayla kazanılan başarılar" kategorisi? Tüm bunları yapabilirsiniz, böylece listeniz en iyi işinizi nasıl yaptığınızı yansıtır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kişisel görevlerinizi aciliyet, önem ve hatta alışkanlık serilerine göre önceliklendirin ve yönetin

Konum, kategori, notlar veya kişisel KPI'lar gibi alanlarla özelleştirin.

Tarzınıza uygun olarak Liste, Kanban veya Tablo görünümleri arasında geçiş yapın.

✅ İdeal kullanım alanları: Karmaşık bir verimlilik sistemi stresine maruz kalmadan günlerini daha iyi kontrol etmek isteyen yoğun profesyoneller, oluşturucular veya takımlar

🎁 Bonus: Yapılacak listeleri, doğru kullanıldığında güçlü karar verme araçlarıdır. Düşünceli yapılacak liste örneklerini inceleyerek şunu fark edeceksiniz: En iyi listeler, miktardan çok etkiyi filtreler; önemsiz olan şeylere "hayır" demenize yardımcı olurlar.

Harika liste, görevleri sadece kategorilere göre değil, enerji düzeyine, önceliğe veya odak alanına göre de gruplandırır.

Akıllı biçimler, daha derin sorunları işaret eden tekrarlayan tamamlanmamış görevler gibi kalıpları ortaya çıkarır. Bu nedenle, yapısı için yapılacaklar listesi örneklerine bakmakla kalmayın, bunların daha iyi düşünmenize nasıl yardımcı olduğunu da inceleyin. Asıl değer burada yatmaktadır.

6. ClickUp Çevik Proje Yönetimi Şablonu

ClickUp Agile Proje Yönetimi Şablonu, kurulum zorluğu yaşamadan panolar, sprintler, standup'lar, birikmiş işler ve incelemeler dahil her şeyi tek bir yerde sunar.

En iyi yanı, sistemi sıfırdan oluşturmak için saatlerce zaman harcamak zorunda kalmamanızdır. Şablon, Scrum Yönetimi, Epics, Yol Haritaları ve Backlog gibi önceden oluşturulmuş klasörlerle birlikte gelir, böylece görevlerinizi ekleyip sprint yapmaya başlayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

ClickUp Formları ve Özel Alanları kullanarak birikmiş işlerinizi, sprint panonuzu ve incelemelerinizi yönetin.

Çalışma alanında toplantılar (standup toplantıları, demolar, retrospektifler) düzenleyin.

Liste, Pano, Takvim ve Gantt'ta gerçek zamanlı görünümlerle ilerlemeyi görselleştirin.

✅ İdeal kullanım alanları: sprintleri, planlamayı ve yinelemeli teslimatı kendi başlarına yapı kurmaya gerek kalmadan yönetebilen, kullanıma hazır bir sistem isteyen çevik takımlar

📚 Daha fazla bilgi: Çevik Proje Planı Nasıl Oluşturulur?

7. ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu

Proje planınız hala sıkıcı Gantt çizelgeleri veya rastgele yapışkan notlarla boğuşuyorsa, bu şablon sizin kurtuluşunuz olabilir. ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu, sprintleri, pazarlama kampanyalarını veya işlevler arası lansmanları planlamak için size temiz ve görsel bir düzen sunar.

Bu proje zaman çizelgesi şablonu, takımınıza dönüm noktalarını harita yapmak, sahipleri atamak, bağımlılıkları izlemek ve son teslim tarihlerini gerçek zamanlı olarak izlemek için ortak bir görsel alan sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Renk kodlu yüzme kulvarları ile projenizin her aşamasını görselleştirin.

Herkesin kolayca anlayabileceği üst düzey bir görünümle paydaşların kontrol işlemlerini basitleştirin.

Herkesi aynı görsel yol haritasına dahil ederek departmanlar arası takım çabalarını birleştirin.

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla zaman çizelgesini yöneten ve işbirliğine dayalı, her zaman güncel görsel planlar tutmak isteyen takım liderleri ve proje yöneticileri

Profesyonel İpucu: Zaman çizelgelerini izlemeyin, ClickUp Whiteboards hepsi bir arada bir alandır; beyin fırtınası, strateji haritalama ve canlı işbirliği için. Mevcut görevleri bağlayabilir, doğrudan panodan yeni görevler oluşturabilir ve bağımlılıkları görsel olarak göstermek için bağlantılar çizebilirsiniz. Bu, onları proje öncesi planlama, müşteri atölyeleri ve sprint retrospektifleri için mükemmel hale getirir. ClickUp Beyaz Tahta'da yapılacaklar şunlardır:

8. ClickUp Pazarlama Planı Şablonu

ClickUp Pazarlama Planı Şablonu, büyük resme odaklanan kampanyalar planlamanıza yardımcı olurken, küçük ayrıntıları da izlemenizi sağlayan yapılandırılmış bir sistemdir. Pazarlama çabalarını nesne, hedef kitle veya kanala göre gruplandırabilir ve bunları sahipleri, özetleri ve son tarihleri ile birlikte uygulanabilir zaman çizelgelerine bölebilirsiniz.

Beyin fırtınası fikirlerinden sonuçların izlenmesine kadar, bu şablon uygulamanın her aşamasını destekler, böylece ekibiniz daha hızlı hareket edebilir, daha iyi işbirliği yapabilir ve gerçek hedeflere ulaşabilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Hedef, ekip veya zaman çizelgesine göre gruplandırılmış görevlerle çok kanallı kampanyalar harita.

Sahipleri atayın, özetleri ek dosya olarak ekleyin ve her bir pazarlama görevi için öncelikleri ayarlayın.

Net Özel Alanlar, etiketler ve görsel görünümlerle durumu gerçek zamanlı olarak takip edin.

Kampanya planlamasını, içeriği ve performansı tek bir çalışma alanında merkezileştirin

✅ İdeal kullanım alanları: Kampanyaları, içerikleri, etkinlikleri ve sonuçları kaos olmadan tek bir merkezden düzenlemek isteyen pazarlama takımları

📚 Daha fazla bilgi: İçerik Pazarlama Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur?

9. ClickUp İçerik Takvimi Şablonu

ClickUp İçerik Takvimi Şablonu, blogları, videoları, sosyal medya gönderilerini veya herhangi bir içeriği takvimde planlamanıza yardımcı olan harika bir araçtır, böylece yayın akışınızı görebilirsiniz.

Haftalık (veya aylık) içerik planlaması yapabilir, her bir parçaya yayın tarihi atayabilir, oluşturma sürecini yönetebilir, yayın tarihlerini asla kaçırmayacağından emin olabilir ve tutarlı bir içerik ritmi sağlayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görevleri takviminize sürükleyip bırakarak platformlar arasında içerik planlayın.

Gönderi türleri, kanallar ve içerik sahipleri için özel alanlar oluşturun.

Renk kodlu görünümlerle son teslim tarihlerini, ilerlemeyi ve iş yüklerini görselleştirin.

Görevlerin içine özetler, resimler, bağlantılar ve geri bildirimler ekleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: İçerik ve sosyal medya takımları, içerik üretimini planlamak ve izlemek için organize bir sisteme ihtiyaç duyarlar ve bekleme kuyruğundaki her şeyin zamanında yayınlanmasını sağlamak isterler.

🎁 Bonus: İçerik pazarlamasında yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Blog fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapabilir, ana hatları oluşturabilir, içeriği farklı biçimlere dönüştürebilir, reklam metinleri taslakları hazırlayabilir ve performans verilerini analiz edebilirsiniz. Süreci hızlandırarak yaratıcı strateji ve marka sesine daha fazla odaklanmanızı sağlar.

10. ClickUp CRM Şablonu

ClickUp CRM Şablonu, dağınık potansiyel müşteri verilerinizi, üzerinde gerçekten işlem yapabileceğiniz net ve görsel bir boru hattına dönüştürür. Soğuk potansiyel müşteriden kapanan anlaşmaya kadar her aşama, "İletişim Kurma Girişimi" ve "Uygun Değil – Takip Edilecek" gibi akıllı durumlarla görsel olarak haritalandırılır.

Birden fazla görünüm (Pano, Liste, Takvim, Belgeler) sayesinde her bir potansiyel müşterinin durumunu tam olarak bilebilirsiniz. Hedeflerinizi, erişim planınızı ve takip ritminizi sabit ve hazır tutmak için yerleşik bir Satış Playbook Belgesi bile vardır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tüm potansiyel müşterilerinizi, kişilerinizi ve anlaşmalarınızı tek bir merkezi alanda düzenleyin.

Takip aşamalarını net bir şekilde takip ederek, takip işlemlerini asla gözden kaçırmayın.

Tekrarlayan CRM görevlerini otomasyonla gerçekleştirin, böylece anlaşmaları tamamlamaya odaklanabilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Müşteri ilişkilerini daha akıllı, daha temiz ve daha görsel bir şekilde yönetmek isteyen satış ekipleri, iş sahipleri ve müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar

11. ClickUp Kişisel Bütçe Şablonu

ClickUp Kişisel Bütçe Şablonu, sizi sorumlu tutan, paranızın nereye gittiğini tam olarak gösteren ve hedeflerinizi izlemeyi daha az baş ağrıtıcı, daha çok bir alışkanlık haline getiren bir finansal arkadaş gibi davranır.

En iyi yanı, aylık aboneliklerden tasarruf ilerlemesine ve gelir kaynaklarına kadar her şeyi izlemek için önceden oluşturulmuş gösterge panelleri ve görünümler içermesidir. İşlemleri etiketleyip kategorilere ayırabilir, bakiyenizi bir bakışta inceleyebilir ve hatta harcama davranışınızı değerlendirebilirsiniz. Basit, son derece özelleştirilebilir ve para yönetimini eğlenceli hale getirir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Birden fazla kategoride gelir, gider, tasarruf ve borçları izleme

Bütçe kategorilerini, kişisel hedeflerinize veya yaşam tarzınıza göre özel olarak ayarlayın.

Önceden ayarlanmış ClickUp Gösterge Paneli ve grafikleriyle harcama alışkanlıklarınızı görselleştirin.

Aylık hedefler belirleyin ve açık, renk kodlu görünümlerle hesaplarınızı yerine getirin.

✅ İdeal kullanım alanları: Kişisel finanslarını yapılandırılmış ancak esnek bir şekilde kontrol etmek isteyen proje yöneticileri ve iş profesyonelleri

🎉 Eğlenceli Bilgi: Amerikalılar günde yaklaşık dört saatini para hakkında düşünerek geçiriyorlar. Z kuşağı ve Y kuşağı sırasıyla 4,8 ve 4,7 saatle bu konuda başı çekiyor.

12. ClickUp OKR Çerçeve Şablonu

ClickUp'ın OKR Çerçeve Şablonu, büyük resme ait hedefleri günlük işlerle uyumlu hale getirmek için kullanabileceğiniz bir sistemdir. Popüler OKR yöntemi (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) temel alınarak oluşturulmuştur, böylece kendinize güvenerek iddialı hedefler belirleyebilir ve OKR'leri ölçülebilir sonuçlar elde edecek şekilde nasıl uygulayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Ve gösterge tablosu özetlerinden özel alanlara ve filtrelere kadar her şey görsel olduğu için, neyin izlendiğini, neyin geride kaldığını ve bugün nelere dikkat edilmesi gerektiğini anında görebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Üst düzey hedefleri izlenebilir, ölçülebilir anahtar sonuçlara bölün.

Renk kodlu görünümler, filtreler ve zaman çizelgeleriyle hedef ilerlemesini izleyin.

Tüm hedeflerle ilgili görevleri ve güncellemeleri tek bir dinamik gösterge paneli üzerinde merkezileştirin.

Filtrelenmiş görünümler ve otomasyon ile hedefleri takım, çeyrek veya ilerleme durumuna göre gruplandırın.

✅ İdeal kullanım alanları: Takım liderleri, ürün yöneticileri, yöneticiler veya takım veya şirket için hedefleri ayarlamak ve izleme amacıyla OKR'leri uygulayan herkes

ClickUp ile Hedeflerinize Daha Hızlı Ulaşın

Kaçırılan son tarihler, dağınık araçlar, belirsiz öncelikler ve çok fazla manuel izleme, en iyi takımları bile yavaşlatabilir.

Güçlü proje yönetimi özellikleri ve kullanımı kolay şablonlarla ClickUp, her şeyi tek bir yerden planlamanıza, düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olur. Özelleştirilebilir görünümler, akıllı otomasyon ve gerçek ş Akışı için tasarlanmış yerleşik belgeler elde edersiniz.

İş gününüzü basitleştirmek ve verimliliğe odaklanmak için hazırsanız, ClickUp başlamak için harika bir yerdir.

Bugün ClickUp'a kaydolun!