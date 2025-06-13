2025 için en iyi 1min.AI alternatifleri

1min. AI, metinleri AI ile videolara dönüştürmeyi kolaylaştırdı. Ancak buradasınız, muhtemelen daha iyi bir şey arıyorsunuzdur; belki daha fazla özelleştirme, daha iyi seslendirme veya daha hızlı işleme sunan bir araç. İyi haber mi? Tam da bunu ve daha fazlasını yapan birçok güçlü 1min. AI alternatifi var.

Bu listede, açıklayıcı videolar, ürün demoları veya sosyal medya içeriği oluşturmak gibi farklı ihtiyaçlar için en iyi araçları inceleyeceğiz.

👀 Biliyor muydunuz? Stable Diffusion, Adobe Firefly, Midjourney ve DALL ·E 2 gibi AI modelleri kullanılarak 15 milyardan fazla görüntü oluşturuldu. Bu sayı, Shutterstock'un kütüphanesindeki toplam görüntü sayısını aşıyor ve Instagram'a yüklenen tüm görüntülerin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

En İyi 1Min AI Alternatifleri Bir Bakışta

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp AI yazma asistanı, görevler, belgeler, beyaz tahtalar, proje yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği Hepsi bir arada verimlilik ve içerik oluşturma platformu arayan takımlar Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay'dan başlar; ClickUp AI eklentisi 7 $/kullanıcı/ay ChatGPT Doğal dil sohbeti, metin oluşturma, özetleme, beyin fırtınası, kodlama yardımı ve veri analizi (Pro sürümünde). Yazarlar, öğrenciler, pazarlamacılar, kodlayıcılar ve çok yönlü bir AI yazma/sohbet çözümüne ihtiyaç duyan işletmeler Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Gemini Belgeler, E-Tablolar, Gmail, arama entegrasyonu, metin/görüntü oluşturma ve kod yardımı ile Google'ın AI modeli Google Çalışma Alanı kullanıcıları, araştırmacılar ve Google ürünlerinde AI yardımı gerektiren profesyoneller Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar 19,99 $/ay'dan başlar DALL- E Metin komutlarını kullanarak görseller oluşturmak, boyama ve görüntü genişletme için yapay zeka görüntü oluşturucu. ChatGPT Pro'ya entegre edilmiştir Hızlı görsel içeriğe ihtiyaç duyan tasarımcılar, içerik oluşturucular, pazarlamacılar ve sosyal medya yöneticileri Özel fiyatlandırma Derin AI Metin oluşturma, görüntü oluşturma, soru cevaplama ve ses sentezi için ücretsiz AI araçları Temel AI işlevselliği arayan bütçeye duyarlı kullanıcılar, öğrenciler ve hobisi olanlar Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar aylık 4,99 $'dan başlar Leonardo AI Yüksek kaliteli görüntü oluşturma, karakter tasarımı, stil kitaplığı, görüntüden görüntüye dönüştürme, 3D doku oluşturma Yaratıcı AI görselleri arayan oyun geliştiricileri, sanatçılar, illüstratörler ve ürün tasarımcıları Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar aylık 10 $'dan başlar Pictory Metinleri veya komut dosyalarını videolara dönüştürür, AI video özetleme, metinden videoya dönüştürme, otomatik altyazı ve seslendirme oluşturma Pazarlamacılar, YouTuber'lar, kurs oluşturucular ve makalelerden veya senaryolardan video içeriği oluşturan işletmeler 14 günlük ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar Runway ML Metinden videoya (Gen-2), videodan videoya dönüştürme, AI yeşil ekran, boyama, görüntü oluşturma ve işbirliği araçları AI destekli video oluşturmaya ihtiyaç duyan film yapımcıları, içerik oluşturucular, VFX düzenleyicileri ve pazarlama takımları Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Sevimli Sohbet tabanlı uygulama oluşturma, otonom AI kodlama ajanı, UI düzenleyici, tek tıklamayla dağıtım ve çok modlu AI entegrasyonları Teknik bilgiye sahip olmayan kurucular, ürün tasarımcıları ve AI ile tam yığın uygulamalar geliştiren takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar Descript Video/sesin metin tabanlı düzenlenmesi, Overdub (ses klonlama), Studio Sound, otomatik transkripsiyon, dolgu kelimelerinin kaldırılması Podcast yayıncıları, video düzenleyiciler, pazarlamacılar ve medya içeriği üzerinde işbirliği yapan takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar Grammarly Dilbilgisi ve yazım denetimi, netlik ve üslup önerileri, intihal denetleyicisi, üretken AI (GrammarlyGO), çapraz platform desteği Öğrenciler, profesyoneller, yazarlar ve takımlar, kusursuz ve net iletişim sağlar Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar aylık 30 $'dan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi 1Min. AI Alternatifleri

Her bir aracın özelliklerini ve yeteneklerini daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

1. ClickUp (Merkezi AI destekli proje yönetimi ve içerik oluşturma için en iyisi)

ClickUp Brain ile blog gönderilerini 10 kat daha hızlı yazın

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, görevleri yönetmek, içerik oluşturmak ve işbirliği yapmak isteyen takımlar ve bireyler için tek bir platformdan yapay zeka ile desteklenerek geliştirilmiştir. ClickUp Brain ile, pazarlamacılar, içerik oluşturucular, geliştiriciler ve işletmelerin günlük işlerini kolaylaştırmak için çeşitli yapay zeka modellerinden yararlanan bir verimlilik merkezine dönüşmüştür.

ClickUp Brain, bloglar, sosyal medya gönderileri, pazarlama e-postaları ve daha fazlası için içerik taslağı oluşturmanıza yardımcı olur. Bununla, uzun metinleri basitleştirebilir, cümle akışını iyileştirebilir, ana hatlar oluşturabilir ve hatta mevcut içeriği yeniden kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain ile anında Instagram karusel komut dosyaları oluşturun

Ayrıca, yazılı fikirlerinizi sanal bir beyaz tahtada AI tarafından oluşturulan görsellere dönüştüren Beyaz Tahta Görüntü Oluşturucu gibi özelliklere de erişebilirsiniz.

ClickUp Brain ile beyaz tahta notlarınızı anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Sadece düşüncelerinizi ve planınızı yazın, araç yapılandırılmış bir görseli otomatik olarak oluşturur. Soyut fikirleri, gerçek zamanlı olarak sürükleyip bırakabileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz diyagramlara dönüştürmenize yardımcı olur.

Ayrıca, yerleşik bir video kayıt aracı olan ClickUp Clips ile ekranınızı veya web kameranızı kaydedebilir ve gerçek zamanlı bağlantı için anında takımınızla paylaşabilirsiniz.

ClickUp Clips ile ekranınızı kaydederek güncellemeleri daha hızlı paylaşın

Clips tarafından desteklenen AI özellikleri, söylediklerinizi otomatik olarak yazıya dönüştürür. Videonuzu aranabilir notlara, görev açıklamalarına ve hatta belgelere dönüştürebilirsiniz. Asenkron güncellemeler, öğreticiler, hızlı kılavuzlar veya geri bildirim oturumları için mükemmeldir.

Ekran kayıtlarını aranabilir transkriptlere dönüştürün

İşbirliği konusunda ise ClickUp Docs sihirli bir çözüm sunuyor. Çalışma alanınızda yer alan, brifingler, SOP'lar, kampanya planları veya dahili wiki'ler için mükemmel olan güzel ve yapılandırılmış belgeler oluşturabilirsiniz.

ClickUp Docs işbirliği ile belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin

Birden fazla ekip üyesi bir belgeyi gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir, yorum ekleyebilir, görevler ekleyebilir ve hatta AI destekli özetler ekleyebilir. Belgeler tamamen paylaşılabilir, sürüm kontrolüne tabidir ve tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürülebilir.

ClickUp, Zoom, Teams veya uygulama içi toplantılarınıza katılarak otomatik olarak notlar alan ClickUp AI Notetaker ile birlikte gelir. Her şeyi yazıya döker, anahtar eylem öğelerini özetler ve bunları doğrudan görevlerinize veya belgelerinize ekler.

ClickUp AI Notetaker ile toplantı özetlerini otomatik olarak yakalayın

Buna ClickUp Otomasyon özelliklerini ekleyin ve görev durumlarını güncelleme, kişilere atama, hatırlatıcılar gönderme ve hatta içerik özetleri oluşturma gibi yinelenen iş akışlarını otomatikleştirin, böylece yüksek etkili işlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ta özel iş akışlarıyla tekrarlayan işleri otomatikleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Daha iyi planlama için fikirleri görsel olarak düzenleyin: ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak düşünceleri, projeleri ve iş akışlarını haritalandırın, kavramları birbirine bağlayın ve beyin fırtınalarını eyleme geçirilebilir planlara dönüştürün ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak düşünceleri, projeleri ve iş akışlarını haritalandırın, kavramları birbirine bağlayın ve beyin fırtınalarını eyleme geçirilebilir planlara dönüştürün

Konuşmaları işinizle bağlantılı tutun: Tartışmaları, güncellemeleri ve geri bildirimleri tek bir yerde tutan yerleşik bir mesajlaşma aracı olan Tartışmaları, güncellemeleri ve geri bildirimleri tek bir yerde tutan yerleşik bir mesajlaşma aracı olan ClickUp Chat'i kullanarak takımınızla işbirliği yapın

Görevleri kendi tarzınıza göre özelleştirin ve yönetin: Esnek görünümler (Liste, Pano, Takvim), öncelikler, bağımlılıklar ve iş akışınıza göre uyarlanmış son teslim tarihleri sunan Esnek görünümler (Liste, Pano, Takvim), öncelikler, bağımlılıklar ve iş akışınıza göre uyarlanmış son teslim tarihleri sunan ClickUp Görevleri ile teslim edilecekleri takip edin

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin derinliği, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu ClickUp hakkında şunları söyledi:

ClickUp'ı ilk günlerinden beri kullanıyorum ve kapsamlı bir verimlilik güç merkezine dönüşümünü görmek olağanüstü bir deneyim oldu. Sürekli olarak yeni özelliklerin ve güncellemelerin kullanıma sunulması, takımın kullanıcı deneyimini iyileştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri AI aracı ClickUp Brain. Rutin süreçleri otomatikleştirerek ve akıllı öneriler sunarak görevleri ve projeleri yönetme şeklimi değiştirdi, zamandan ve çabadan tasarruf etmemi sağladı.

ClickUp'ı ilk günlerinden beri kullanıyorum ve kapsamlı bir verimlilik güç merkezine dönüşümünü görmek olağanüstü bir deneyim oldu. Sürekli olarak yeni özelliklerin ve güncellemelerin kullanıma sunulması, ekibin kullanıcı deneyimini iyileştirmeye olan bağlılığını gösteriyor. En öne çıkan yeniliklerden biri AI aracı ClickUp Brain. Rutin süreçleri otomatikleştirerek ve akıllı öneriler sunarak görevleri ve projeleri yönetme şeklimi değiştirdi, zamandan ve çabadan tasarruf etmemi sağladı.

⚡ Şablon Arşivi: Toplantı özetleri için uğraşmak veya anahtar noktaları kaçırmak istemiyor musunuz? Bu toplantı notu şablonları, kararları, eylem öğelerini ve güncellemeleri kolayca kaydetmenizi sağlar, böylece takımınız her zaman netlikle ayrılır

2. ChatGPT (Konuşma yapabilen yapay zeka ve isteğe bağlı içerik oluşturma için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, blog gönderileri ve e-postalar hazırlamaktan kod hata ayıklamaya veya karmaşık soruları yanıtlamaya kadar her konuda bireyler ve takımlar tarafından güvenilen, günümüzde popüler ve ücretsiz bir AI asistanıdır. OpenAI'nin GPT-4 modeli (Plus planında) ile desteklenen bu asistan, bağlamı anlamada, farklı tonlara uyum sağlamada ve takip sorularına doğal bir şekilde yanıt vermede mükemmeldir.

Ayrıca görüntü girişlerini, mobil cihazlarda ses tabanlı konuşmaları ve tarayıcılar ve veritabanları gibi harici araçlarla entegrasyonları da destekler. Fikir üretmek, yaratıcı içerik oluşturmak, teknik sorunları çözmek ve hatta basit iş akışlarını otomatikleştirmek için kullanabilirsiniz.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

GPT Mağazası'ndan belirli görevlere veya sektörlere özel Özel GPT'ler oluşturun ve paylaşın

Eklentiler aracılığıyla üçüncü taraf araçlarla bağlantı kurarak canlı verileri alın, uygulamalara erişin veya eylemleri otomatik olarak gerçekleştirin

Kullanıcı talimatlarını dikkatle izleyin ve ince ayar ve bağlamsal bellek kullanarak zamanla iyileştirin

ChatGPT sınırlamaları

Niş veya karmaşık konularda kendinden emin ama yanlış cevaplar ("halüsinasyonlar") üretebilir, bu nedenle kullanıcılar kritik çıktıları doğrulamalıdır

ChatGPT fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz AI

Artı : Aylık 20 $

Pro : 200 $/ay

Takım : Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır) veya kullanıcı başına aylık 30 $ (aylık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu ChatGPT hakkında şunları söyledi:

ChatGPT'nin çok çeşitli sorguları net ve yaratıcı bir şekilde yanıtlama kapasitesi en çekici özelliğidir. Bir dizi tema ve tona uyum sağladığı için, gündelik sohbetlerden öğrenmeye ve beyin fırtınasına kadar her şey için kullanışlıdır. Karmaşık kavramları basit bir dille sunma hızı ve kapasitesi, onu yeni bilgileri araştırmak veya endişeleri etkili bir şekilde ele almak için harika bir yardımcı haline getirir.

ChatGPT'nin çok çeşitli sorguları net ve yaratıcı bir şekilde yanıtlama kapasitesi en çekici özelliğidir. Bir dizi tema ve üsluba uyum sağladığı için, gündelik sohbetlerden öğrenmeye ve beyin fırtınasına kadar her şey için kullanışlıdır. Karmaşık kavramları basit bir dille sunma hızı ve kapasitesi, onu yeni bilgileri araştırmak veya endişeleri etkili bir şekilde ele almak için harika bir yardımcı haline getirir.

📚 Ayrıca okuyun: Ş Akışı Otomasyonu Örnekleri ve Kullanım Örnekleri

3. Gemini (Derin Google ekosistem entegrasyonuna sahip çok modlu AI için en iyisi)

via Gemini

Google DeepMind tarafından geliştirilen Gemini, metin, görüntü, video ve sesi aynı anda anlamak ve üretmek için tasarlanmış yeni nesil bir AI modelidir. Geniş bir konu yelpazesi üzerinde eğitilen Gemini, akademik ve profesyonel karşılaştırmalarda insanüstü bir performans sergilemiştir. İleri düzey matematik ve fizik problemlerini çözebilir, karmaşık hukuki veya tıbbi metinleri yorumlayabilir ve rakiplerine rakip olacak derinlemesine akıl yürütme yeteneğine sahiptir.

Gemini, Google'ın ekosistemine sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Gmail, Dokümanlar ve Chrome içinde kullanabilir veya daha gelişmiş uygulamalar için Google Cloud'un Vertex AI üzerinden erişebilirsiniz. Yerleşik asistanı, takvim etkinliklerini yönetmenize, profesyonel e-postalar taslakları oluşturmanıza ve hatta Google Sohbet'te kişiselleştirilmiş yanıtlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Gemini'nin en iyi özellikleri

Gemini Live ile telefonunuzun kamerasını kullanarak gerçek zamanlı görsel rehberlik desteği

Uzun belgeleri analiz etmek ve anlamlı içgörüler elde etmek için Derin Araştırma modu sunar

Yüksek kaliteli görüntüler ve sesli kısa videolar oluşturmak için Imagen 4 ve Veo 3 içerir

Gemini sınırlamaları

Gemini AI'nın görüntü üretimi, gerçeklere uymayan önyargılı ve tarihsel olarak yanlış tasvirler üretmesi nedeniyle eleştirilmiştir

Gemini fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 19,99 $/ay (İlk ay ücretsiz)

Gemini Advanced for Students: 2026 sonuna kadar ücretsiz (Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk ve 2 TB depolama alanı dahil)

Gemini puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (170+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gemini hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de Gemini hakkında bir yorumcu şöyle diyor:

Kullanıcı dostudur. Müşterilerim için e-posta hazırlarken, mesajlarımda profesyonelliği korumamda çok yardımcı oluyor. Bir güvenlik uzmanı olarak, kasıtlı olsun ya da olmasın, güvenlik açıkları bulma konusunda şüphelerim olduğunda, Gemini bunların bir sorun olup olmadığını doğru bir şekilde açıklamak konusunda çok yardımcı oluyor. Günümüz dünyasında hızlı ve güvenilirdir.

Kullanıcı dostudur. Müşterilerim için e-posta hazırlarken, mesajlarımda profesyonelliği korumak açısından çok yardımcı oluyor. Bir güvenlik uzmanı olarak, kasıtlı olsun ya da olmasın, güvenlik açıkları bulma konusunda şüphelerim olduğunda, Gemini bunların bir sorun olup olmadığını doğru bir şekilde açıklamak açısından çok yardımcı oluyor. Günümüz dünyasında hızlı ve güvenilirdir.

⚡ Şablon Arşivi: Bu görev listesi şablonlarıyla düzenli kalın ve işlerinizi ilerletin. Projeleri parçalara ayırmanıza, eylem öğelerine öncelik vermenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olurlar

4. DALL-E (Yaratıcı görüntü oluşturma ve tasarım prototip oluşturma için en iyisi)

OpenAI tarafından geliştirilen DALL·E, doğal dil komutlarını çarpıcı, yüksek çözünürlüklü görsellere dönüştüren gelişmiş bir görüntü oluşturma aracıdır. Daha keskin yüz özellikleri, geliştirilmiş metin işleme ve çok çeşitli stillerle son derece ayrıntılı çıktılar üretir. ChatGPT ile sorunsuz bir şekilde entegre olan bu araçla, bir görüntü fikrini tarif edebilir, ChatGPT'nin mükemmel komutu oluşturmasını sağlayabilir ve görseli anında oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, neyin değiştirileceğini belirterek görüntünün belirli kısımlarını düzenlemenize olanak tanıyan boyama özelliğini de destekler. Temel öğeleri korurken mevcut görüntülerin varyasyonlarını oluşturabilirsiniz. DALL·E düzenleyiciyi kullanarak görüntüleri düzenleyebilir, arayüzde doğrudan belirli alanları silme ve değiştirme gibi ince ayarlamalar yapabilirsiniz. Sürekli model iyileştirmeleriyle DALL·E, önceki sürümlerle aynı komutları kullanıldığında bile önemli ölçüde daha iyi tutarlılık ve ayrıntı sunar.

DALL-E'nin en iyi özellikleri

DALL·E tarafından oluşturulan görseller serbestçe kullanabilirsiniz, ekstra izin almadan yeniden basabilir, satabilir veya ürün olarak satabilirsiniz

Gerçekçi fotoğraflardan yağlı boya tablolara, karikatürlere ve 3D renderlara kadar stil ve tür esnekliği, hepsi sizin talebinize göre

Adlarına göre kamuya mal olmuş kişiler dahil olmak üzere zararlı, uygunsuz veya yetkisiz içeriği bloklamak için güvenlik filtreleri

DALL-E sınırlamaları

Görüntü oluşturma, sabit 1:1 en boy oranıyla sınırlıdır ve kullanıcılar genellikle görüntülerde istenmeyen metinlerin görünmesi sorunuyla karşılaşır

DALL-E fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

DALL-E puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar DALL-E hakkında ne diyor?

G2'de bir yorumcu DALL-E hakkında şöyle diyor:

DALL-E-2'nin en iyi özelliği, görüntüleri oluşturmak için doğal dil işleme yeteneğidir. Bu araç, insan dilini ve süreçlerini görüntü oluşturma komutlarına dönüştürme konusunda oldukça yeteneklidir. Ayrıca kullanıcı arayüzünü, görüntü düzenleyicisini ve elbette çıktılarını da çok beğeniyorum.

DALL-E-2'nin en iyi özelliği, görüntüleri oluşturmak için doğal dil işleme yeteneğidir. Bu araç, insan dilini ve süreçlerini görüntü oluşturma komutlarına dönüştürme konusunda oldukça yeteneklidir. Ayrıca kullanıcı arayüzünü, görüntü düzenleyicisini ve elbette çıktılarını da çok beğeniyorum.

5. Deep AI (Metin, görüntü ve daha fazlasını kapsayan ücretsiz, çok amaçlı bir AI araç seti için en iyisi)

deep AI aracılığıyla

Deep AI, görüntü ve video oluşturmadan metin oluşturma, ses sentezi ve hatta 3D modellemeye kadar çok çeşitli AI araçları sunan ücretsiz, web tabanlı bir platformdur. Her şeye tek bir gösterge panelinden erişilebilir ve minimum girdi ile çalışır.

Ayrıca, arka plan kaldırıcı, siyah-beyaz fotoğraflar için görüntü renklendirici, süper çözünürlük yükseltme ve görüntünün sınırlarının ötesine taşıma için görüntü genişletme gibi araçlar sunan güçlü bir AI Fotoğraf Düzenleyici Paketi de içerir. İçerik oluşturucular, içeriği daha doğal hale getirmek için oluşturmaya veya yeniden yazmaya yardımcı olan Essay Writer ve Humanizer gibi yazma araçlarını keşfedebilirler.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %47'si manuel görevleri yerine getirmek için AI'yı hiç denemedi, ancak AI'yı benimseyenlerin %23'ü iş yüklerinin önemli ölçüde azaldığını söylüyor. * Bu kontrast, sadece bir teknoloji farkından daha fazlası olabilir. Erken benimseyenler ölçülebilir kazançlar elde ederken, çoğunluk AI'nın bilişsel yükü azaltma ve zaman kazanma konusunda ne kadar dönüştürücü olabileceğini hafife alıyor olabilir. 🔥 ClickUp Brain, AI'yı iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek bu boşluğu doldurur. Konuları özetlemekten içerik taslağı oluşturmaya, karmaşık projeleri parçalara ayırmaktan alt görevler oluşturmaya kadar, AI'mız her şeyi yapabilir. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya sıfırdan başlamanıza gerek yoktur. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmaya harcanan zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

Deep AI'nın en iyi özellikleri

OpenAI hesabı gerektirmeden, hafif rol oyunları, özel dersler veya gündelik soru-cevaplar için harika olan yerleşik AI Chatbotları ve Karakterleri ile etkileşim kurabilirsiniz.

Sesli Sohbet ve Metinden Konuşmaya özellikleriyle, AI tarafından oluşturulan sesleri kullanarak sesli yanıtlar ve anlatımlı seslendirmeler oluşturabilirsiniz

3D Model Generator ve AI Radio, temel 3D varlıkları ve etkileşimli metin tabanlı hikaye anlatımı oluşturmak için yaratıcı araçlar sunar

Derin AI sınırlamaları

DeepAI, minimum esnekliğe sahip önceden ayarlanmış yapılandırmalar sunarak kullanıcıların çıktıları belirli ihtiyaçlara veya tercihlere göre özelleştirmesini kısıtlar

Deep AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 4,99 $/ay

Derin AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Deep AI hakkında ne diyor?

Bir Reddit yorumcusu Deep AI hakkında şöyle diyor:

Görüntü oluşturucu, yüksek kaliteli 4K fotoğraflar üretir. 150'den fazla stil seçeneği ve arka plan sunar. İyi sonuçlar elde ederek profesyonel portre fotoğrafları ve sanat eserleri oluşturdum.

Görüntü oluşturucu, yüksek kaliteli 4K fotoğraflar üretir. 150'den fazla stil seçeneği ve arka plan sunar. İyi sonuçlar elde ederek profesyonel portre fotoğrafları ve sanat eserleri oluşturdum.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Konuşmayı Metne Dönüştüren Yazılımlar

6. Leonardo AI (AI ile oluşturulan sanat, oyun varlıkları ve konsept tasarımı için en iyisi)

leonardo AI aracılığıyla

Leonardo AI, oyun geliştirme, konsept sanat, kullanıcı arayüzü varlıkları ve ürün tasarımı için yüksek kaliteli görseller oluşturmak üzere tasarlanmış, yaratıcılığı ön planda tutan bir platformdur. Leonardo Creative ve Anime XL gibi bir dizi özel model sunarak, kullanıcıların fantezi, bilim kurgu ve anime tarzlarını birbiriyle eşleştirmelerine olanak tanır.

Tescilli Phoenix modeli, görüntüler içinde hızlı doğruluk ve metin işleme konusunda mükemmeldir ve tabelalar, maketler ve kullanıcı arayüzü öğeleri için idealdir. Flow State ile oluşturucular, tek bir komut isteminden sürekli varyasyonlar akışını sağlayarak fikir üretme ve yaratıcı yinelemeyi hızlandırabilir. Ayrıca, karakterler ve nesneler gibi dışa aktarmaya hazır varlıklar için Şeffaf PNG Oluşturucu özelliğine sahiptir ve AI Video Generator aracılığıyla temel video animasyonunu destekleyerek karmaşık yazılımlar olmadan görüntü dönüştürme ve konsept animasyonu sağlar.

Leonardo AI'nın en iyi özellikleri

Leonardo, nesiller boyunca tutarlı varlık tasarımı için korunabilen yeniden kullanılabilir görsel bileşenler (karakterler, nesneler, stiller gibi) olan "Elements"i tanıttı

Kullanıcılar referans görseller yükleyebilir ve ControlNet'i kullanarak rafine düzenler, pozlar veya eskizlerle görsel oluşturmayı yönlendirebilir

Omni Düzenleme, herhangi bir bölgeyi seçerek ve doğal dil komutlarıyla görsel değişiklikleri tanımlayarak ayrıntılı iç ve dış boyama olanağı sunar

Leonardo AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Phoenix ile bile ara sıra tuhaflıklar olduğunu, karmaşık çok karakterli sahnelerde hala küçük hatalar oluştuğunu veya sanatsal rötuşlar gerektiğini not etti

Leonardo AI fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Apprentice: 10 $/ay

Artisan: 24 $/ay

Maestro: 48 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Leonardo AI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Leonardo AI hakkında ne diyor?

G2'de bir yorumcu Leonardo AI hakkında şöyle diyor:

Leonardo. Ai, iş akışınızı hızlandırabilecek yüksek kaliteli dijital varlıklar, görüntüler ve 3D modeller oluşturmada hızlıdır. Özelleştirme seçenekleri esnektir, böylece AI tarafından oluşturulan çıktıyı vizyonunuza göre ince ayar yapabilirsiniz. Kaliteden ödün vermeden benzersiz içerik oluşturmak isteyen oyun geliştiricileri, sanatçılar ve tasarımcılar için mükemmeldir. AI araçlarını yeni kullananlar için de kolaydır.

Leonardo. Ai, iş akışınızı hızlandırabilecek yüksek kaliteli dijital varlıklar, görüntüler ve 3D modeller oluşturmada hızlıdır. Özelleştirme seçenekleri esnektir, böylece AI tarafından oluşturulan çıktıyı vizyonunuza göre ince ayar yapabilirsiniz. Kaliteden ödün vermeden benzersiz içerik oluşturmak isteyen oyun geliştiricileri, sanatçılar ve tasarımcılar için mükemmeldir. AI araçlarını yeni kullananlar için de kolaydır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: 2022'de, Midjourney kullanılarak oluşturulan bir AI görüntüsü, Colorado Eyalet Fuarı'ndaki dijital sanat yarışmasında birinci oldu ve yaratıcı alanlarda AI'nın rolü hakkında tartışmalar başlattı.

7. Pictory (Senaryoları ve uzun videoları kısa, paylaşılabilir videolara dönüştürmek için en iyisi)

via Pictory

Pictory, uzun içerikleri düzenleme zahmeti olmadan kısa, markalı videolara dönüştürmek isteyen içerik oluşturucular ve pazarlamacılar için geliştirilmiş bir içerik yeniden kullanım aracıdır. Bu araçlar, içerik çıkarmadan görsel eşleştirmeye kadar her şeyi halleder ve bu da onu büyük ölçekte içerik yeniden kullanımı için en kullanıcı dostu platformlardan biri yapar.

Script-to-Video özelliği ile bir senaryo veya makale yapıştırıp stok görüntüleri, müzik ve AI anlatımı ile anında tam bir video oluşturabilirsiniz. Ayrıca, anahtar noktaları çıkararak ve bunları Pictory'nin 3 milyondan fazla stok video klip ve 15.000 müzik parçasından oluşan dev medya kütüphanesinden görsellerle eşleştirerek blog gönderilerini kısa videolara dönüştürebilirsiniz. Her şey bulutta işlenir, bu nedenle herhangi bir yazılım indirmenize gerek yoktur.

Pictory'nin en iyi özellikleri

Tek bir tıklamayla cümleleri kesip "um" ve "uh" gibi dolgu kelimeleri düzenleyerek videoları düzenleyin

AI transkripsiyon, özellikle sesin genellikle kapalı olduğu sosyal medya içeriği için anında altyazı ekler

Videoları logonuz, renkleriniz, yazı tipleriniz ve düzenlerinizle özelleştirerek tutarlı ve şık bir görünüm elde edin

Pictory sınırlamaları

Pictory, senaryonuzu okuyan AI sunucular veya dudak senkronizasyonlu avatarlar oluşturmaz

Pictory fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç: 25 $/ay

Profesyonel: 49 $/ay

Takım: 119 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pictory puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pictory hakkında ne diyor?

G2'de Pictory hakkında bir yorumcu şöyle diyor:

Kısa videolar oluşturmak için Pictory'yi kullanıyorum ve harika bir deneyim oldu. Videoları manuel olarak oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için gerçekten çok iyi. Artık ses, görüntü ve videoları kullanarak kısa videolar oluşturabiliyorum. Bu, işim için kısa eğitim videoları oluşturmamda bana çok yardımcı oldu. Çok zaman kazandırıyor ve verimliliği artırıyor.

Kısa videolar oluşturmak için Pictory'yi kullanıyorum ve harika bir deneyim oldu. Videoları manuel olarak oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için gerçekten çok iyi. Artık ses, görüntü ve videoları kullanarak kısa videolar oluşturabiliyorum. Bu, işim için kısa eğitim videoları oluşturmamda bana çok yardımcı oldu. Çok zaman kazandırıyor ve verimliliği artırıyor.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi AI Transkripsiyon Araçları

8. Runway ML (AI destekli video düzenleme ve üretken içerik oluşturma için en iyisi)

runway ML aracılığıyla

Runway ML, geleneksel çekimler yapmadan sinematik içerik üretmek isteyen oluşturucular için tasarlanmış bir AI video oluşturma platformudur. Sadece bir metin komutuyla, Gen-2 modeli gerçekçi, kısa video klipler oluşturabilir; bu klipler storyboard, müzik görselleri veya soyut sekanslar için idealdir. Gerçek çekimlerle çalışan oluşturucular için Gen-1, bir komut veya referans görüntüsü kullanarak videoları kare kare stilize etmenizi sağlar.

Ayrıca, fiziksel bir yeşil ekran olmadan videolardan arka planları otomatik olarak kaldıran güçlü bir AI Green Screen aracı da sunar. Video boyama aracını kullanarak boom mikrofonları veya logolar gibi istenmeyen nesneleri silebilir ve AI'nın alanı doğal bir şekilde doldurmasını sağlayabilirsiniz. Görüntü tarafında, Runway'in yerleşik Stable Diffusion modelleri, metinden yeni görseller oluşturmaya, bulanık fotoğrafları iyileştirmeye ve hatta insanları veya arka planları değiştirme gibi öğeleri "silip değiştirmeye" yardımcı olur.

Runway ML'nin en iyi özellikleri

Gen-3 ve Gen-4 (ilerleme aşamasında) gibi yeni modeller, Kare Enterpolasyonu ve AI Renk Derecelendirme gibi araçlar sunar

Proje paylaşımı, yorumlama ve sürüm kontrolü özelliklerine sahip bulut tabanlı düzenleme paneli

MP4, GIF, PNG dışa aktarımlarını destekler ve bir eklenti aracılığıyla Adobe Premiere Pro ile entegre olur

Runway ML sınırlamaları

Kullanıcılar, oluşturulan videolarda tutarsız hareket yönü (örneğin, nesnelerin ileri yerine geriye doğru yürümesi) gibi video düzenleme sorunları bildirdi

Runway ML fiyatlandırması

Ücretsiz Sonsuza Kadar

Standart: 15 $/kullanıcı/ay

Pro: 35 $/kullanıcı/ay

Sınırsız: 95 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Runway ML puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Runway ML hakkında ne diyor?

G2'de Runway ML hakkında bir yorumcu şöyle diyor:

RunwayML, piyasadaki en iyi AI araçlarından biridir ve kullanımı kolaydır. Özellikle sihirli değnek gibi çalışan görüntü/metin-video aracını çok beğeniyorum. Video düzenleme iş akışımda uygulaması çok kolay. Sık sık kullanarak sinematik video çekimleri oluşturuyorum ve bunları daha sonra zaman çizelgeme ekleyerek izleyicilerimin çok sevdiği, ilgi çekici uzun videolar hazırlıyorum.

RunwayML, piyasadaki en iyi AI araçlarından biridir ve kullanımı kolaydır. Özellikle sihirli değnek gibi çalışan görüntü/metin-video aracını çok beğeniyorum. Video düzenleme iş akışıma çok kolay bir şekilde entegre edebiliyorum. Sık sık kullanarak sinematik video çekimleri oluşturuyorum ve bunları daha sonra zaman çizelgeme ekleyerek izleyicilerimin çok sevdiği, ilgi çekici uzun videolar hazırlıyorum.

👀 Biliyor muydunuz? AI bir fotoğraf için başlık oluştururken, aslında iki model birlikte çalışır: biri görüntüyü görür, diğeri kelimeleri yazar. Görme + dil = sihir!

9. Lovable (Kodlama gerektirmeyen AI destekli uygulama geliştirme için en iyisi)

via Lovable

Lovable, kullanıcıların konuşma tabanlı bir AI arayüzü aracılığıyla tam yığın uygulamalar ve web siteleri oluşturmasına olanak tanır. AI ajanı, "Kullanıcı girişi ile yapılacaklar listesi uygulaması oluştur" gibi istenen işlevselliği basitçe tanımlayarak gerekli kodu oluşturur, kullanıcı arayüzünü tasarlar ve veritabanını otomatik olarak yapılandırır.

Lovable, arka planda birden fazla AI modelini koordine ederek uygulama oluşturmanın çeşitli yönlerini (arka uç mantığı, kullanıcı arayüzü tasarımı ve içerik oluşturma dahil) yönetir. Otonom AI ajanı, yinelemeli olarak planlama, akıl yürütme ve hata ayıklama yapabilir. Ayrıca Lovable, kullanıcı arayüzü özelleştirmesi için görsel bir düzenleyici sunar, gelişmiş işlevler için Replicate ve OpenAI gibi hizmetlerle entegrasyonları destekler ve takım üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır.

Sevimli en iyi özellikler

Yerleşik rol yönetimi, güvenli, çok kullanıcılı uygulamalar için kullanıcı rollerini ve izinlerini tanımlamanıza olanak tanır

Geri alma ve çatallama seçeneklerine sahip Prompt Library, karmaşık AI tabanlı uygulama mantığını yönetmeyi kolaylaştırır

Özel alan adı, SSL, veritabanı kurulumu ve güvenli yayınlama için yerleşik geri alma özelliği ile tek tıklamayla dağıtım

Sevimli sınırlamalar

Kullanıcılar, belirli gereksinimleri karşılamak için AI tarafından oluşturulan kodu manuel olarak ayarlamaları gerekecektir

Sevimli fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 25 $/ay

Takımlar: 30 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Sevimli puanlar ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Lovable hakkında ne diyor?

G2'de bir yorumcu Lovable hakkında şöyle diyor:

Lovable.dev'in benim gibi kod yazamayanların tek bir satır kod yazmadan gerçek, işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanımasını çok seviyorum. Kullanıcı dostu arayüzü son derece sezgiseldir ve AI, Supabase ve özel alan adı seçenekleriyle entegrasyonlar, benim chatbot SaaS fikrim gibi güçlü bir şeyi sadece birkaç gün içinde kolayca oluşturmayı sağlar.

Lovable.dev'in benim gibi kod yazamayan kişilere tek bir satır kod yazmadan gerçek, işlevsel uygulamalar oluşturma olanağı sağlamasını çok seviyorum. Kullanıcı dostu arayüzü son derece sezgiseldir ve AI, Supabase ve özel alan adı seçenekleriyle entegrasyonlar sayesinde, benim chatbot SaaS fikrim gibi güçlü bir şeyi sadece birkaç gün içinde kolayca oluşturabilirsiniz.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi AI Not Alma Uygulamaları ve Araçları

10. Descript (Metin yoluyla AI destekli podcast ve video düzenleme için en iyisi)

via Descript

Descript, içerik oluşturucuların video ve ses içeriği üretmek için kullandıkları AI destekli bir platformdur. Geleneksel zaman çizelgesi düzenleme yerine, bir belgeyi düzenliyormuş gibi yazma, yeniden düzenleme ve iyileştirme gibi komut dosyası tabanlı bir yaklaşım sunar. AI yardımcı düzenleyicinize talimat verirken veya kendiniz çalışırken, Descript sezgisel kontrolleri güçlü özelliklerle birleştirir.

Descript'in en iyi özellikleri

Altyazı, başlık, ilerleme çubuğu ve ekran öğeleri eklemek için zaman çizelgesi ve tuval içeren görsel düzenleyici

Bulut tabanlı yapısı, gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırarak birden fazla kullanıcının aynı proje üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır

Yüksek doğruluk ve otomatik konuşmacı algılama özelliğine sahip stüdyo kalitesinde transkripsiyon

Descript sınırlamaları

Kullanıcılar, çok uzun kayıtlarla veya çok sayıda parçayla çalışırken Descript'in yavaşlayabildiğini not etmişlerdir

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi amaçlı: 24 $/kişi/ay

Oluşturucu: 35 $/kişi/ay

İş: 65 $/kişi/ay

Kurumsal: Özel

Descript puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

G2'de Descript hakkında bir yorumcu şöyle diyor:

Descript, içerik oluşturucuların yeni beceriler öğrenmek ve kazanmak için fazla uğraşmadan medyayı düzenlemelerini ve oluşturmalarını kolaylaştırır. İçerik oluşturma ve düzenleme sürecini basitleştirerek, birçok oluşturucu ve girişimcinin kullanmaya başlamasını ve düzenli olarak kullanmasını sağlar. Kliplerimi ve kayıtlarımı birleştirmeme, bir belgeyi düzenler gibi düzenlememe ve kolaylıkla efektler eklememe olanak tanımasını takdir ediyorum.

Descript, içerik oluşturucuların yeni beceriler öğrenmek ve kazanmak için fazla uğraşmadan medyayı düzenlemesini ve oluşturmasını kolaylaştırır. İçerik oluşturma ve düzenleme sürecini basitleştirerek, birçok oluşturucu ve girişimcinin kullanmaya başlamasını ve düzenli olarak kullanmasını sağlar. Kliplerimi ve kayıtlarımı birleştirme, bir belgeyi düzenler gibi düzenleme ve kolaylıkla efektler ekleme imkanı sunmasını çok beğeniyorum.

📚 Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Ekran Kaydedici Filigran Olmayan Araçlar

11. Grammarly (AI destekli yazma ve gramer düzeltme için en iyisi)

via Grammarly

Grammarly, kullanıcıların çeşitli platformlarda net ve hatasız içerik üretmesine yardımcı olan bir AI yazma asistanıdır. Temel işlevleri arasında gerçek zamanlı gramer, imla ve noktalama denetimleri bulunur. Temel düzeltmelerin ötesinde, metninizin genel kalitesini artırmak için stil ve netlik önerileri de sunar.

Gelişmiş özellikler arayan kullanıcılar için Grammarly Premium, metninizi milyarlarca web sayfası ve akademik makaleyle karşılaştırarak özgünlüğünü kontrol eden bir intihal denetleyicisi içerir. Kısa süre önce tanıtılan GrammarlyGO, içerik oluşturmaya yardımcı olmak için üretken AI kullanır ve kullanıcı istemlerine göre yeniden ifade önerileri ve taslak oluşturma yardımı sunar.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Ton algılama özelliği, mesajınızın nasıl algılanabileceğine dair içgörüler sağlayarak, hedef kitleye uygun ayarlamalar yapmanızı sağlar

Kullanıcılar, hatalar olarak işaretlenmelerini önlemek için özel terimler veya isimler ekleyebilir

Grammarly, web tarayıcıları, Microsoft Office ve mobil cihazlar dahil olmak üzere çeşitli platformlarda çalışır ve tutarlı yazma yardımı sağlar

Grammarly sınırlamaları

Grammarly'nin önerileri genellikle yararlı olsa da, her zaman doğru değildir; bazen anlamı değiştiren veya stil açısından tartışmalı bir değişiklik önerebilir

Grammarly fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 30 $/üye/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Grammarly hakkında ne diyor?

G2'de Grammarly hakkında bir yorumcu şöyle diyor:

Grammarly, çok hızlı yazarken veya çok hızlı çalışmaya çalışırken ortaya çıkabilecek yaygın hataları azaltmama kesinlikle yardımcı oluyor. AI özelliğinin yazım tonuma hızla uyum sağlamasını ve üzerinde çalıştığım şeyin kalitesini iyileştirmek için yararlı önerilerde bulunmasını çok seviyorum.

Grammarly, çok hızlı yazarken veya çok hızlı çalışmaya çalışırken ortaya çıkabilecek yaygın hataları azaltmama kesinlikle yardımcı oluyor. AI özelliğinin yazım tonuma hızla uyum sağlamasını ve üzerinde çalıştığım şeyin kalitesini iyileştirmek için yararlı önerilerde bulunmasını çok seviyorum.

⚡ Şablon Arşivi: Her seferinde sıfırdan başlamadan daha hızlı yazmak mı istiyorsunuz? Bu içerik yazma şablonları, bloglar, e-postalar veya açılış sayfaları yazarken makalelerin ana hatlarını belirlemenize, ilgi çekici metinler oluşturmanıza ve tutarlı olmanıza yardımcı olur

Neden 1min. AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

1min. AI, içerik yazma, görüntü düzenleme, video oluşturma ve veri işleme gibi görevler için birden fazla AI modelini bir araya getiren hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır.

Ancak kullanıcılar bu kolaylığı ne kadar severse de, 1min.AI alternatiflerini aramayı düşünebilmenize neden olabilecek birkaç sorun hala var

Kredi sistemi aldatıcı geliyor : Yüksek kaliteli videolar oluşturmak veya belirli GPT modellerini kullanmak gibi görevler çok sayıda krediyi hızlı bir şekilde tüketiyor ve "ömür boyu" vaadi yanıltıcı geliyor

Sınırlı çıktı özelleştirme : Kullanıcılar, 1min. AI'nın iyi çıktılar sağladığını, ancak ince ayar seçeneklerinin eksikliğinin içeriği belirli bir üsluba veya teknik gereksinime göre uyarlamayı zorlaştırdığını belirtti

Dosya ve video ile ilgili araçlar hantal: Dosya entegrasyon aracı, sürükle ve bırak gibi temel kullanıcı deneyimi özelliklerinden yoksundur. Dosyaları manuel olarak yüklemeniz, istemler aracılığıyla bunlara referans vermeniz gerekir ve sistem çökerse (kullanıcıların bildirdiğine göre bu durum meydana gelebilir), işiniz kaybolabilir

UI çok basitleştirilmiş : Bazı kullanıcılar platformun düzenini çok "oyunsu" veya "çocuksu" buldu; bu, yeni başlayanlar için kolay olsa da, iş sınıfı bir araçtan beklenen ciddiyet ve özen eksikliği yaratıyor

Sonuçlarda ara sıra tutarsızlıklar olabilir : Bazı yanıtlar, özellikle teknik veya yaratıcı kullanım durumlarında, beklentileri karşılamak için manuel düzenleme veya yeniden çalıştırma gerektirir

Geliştirici dostu değildir : Her şeyi bir arada sunan bir AI uygulaması olmasına rağmen, kodlama, otomasyon veya teknoloji ağırlıklı iş akışlarını destekleyen özelliklerden yoksundur

Büyük dosyalarla ilgili performans sorunları : Ses dosyalarını transkripsiyonlamak veya uzun ses dosyalarını işlemek, işlem sürelerinin yavaşlamasına ve ara sıra sistem gecikmelerine neden olarak, kapsamlı kayıtlarla çalışan kullanıcıların verimliliğini etkileyebilir

İngilizce dışındaki dillerde çeviri sorunları: Dil Çeviri Aracı tüm dillerde tutarlı değildir. Portekizce ve diğer İngilizce dışındaki arayüzlerde hala kafa karıştırıcı terimler ve kısmi çeviriler bulunmaktadır

💡 Eğlenceli Bilgi: Ortalama bir izleyici, bir videoyu izlemeye devam edip etmeyeceğine ilk 3 saniye içinde karar verir. Doğru AI video aracı, bu saniyeleri en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olur.

Ş Akışınızı Basitleştirin, Bugün ClickUp'a Geçin

1min. AI sizin için tüm gereksinimleri karşılamıyorsa, ChatGPT, Pictory, Descript ve diğerleri gibi araçlar daha özel ve esnek çözümler sunar. İçerik oluşturma, video düzenleme, görüntü oluşturma veya tam uygulamalar oluşturma gibi işleriniz için iş akışınıza daha uygun bir platform mutlaka vardır.

Ancak tüm bunları tek bir yerde yapmak söz konusu olduğunda, ClickUp liderdir. Bu sadece bir AI yazma asistanı değil, eksiksiz bir verimlilik paketidir. Belgelerden beyaz tahtalara, proje izlemeden gerçek zamanlı işbirliğine kadar her şey birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.

İşlerinizi ve fikirlerinizi daha iyi ve daha hızlı yönetmek mi istiyorsunuz? Şimdi ClickUp'a kaydolun ve tüm iş akışınızı tek bir akıllı platformda birleştirin.