2025'te Veri Çıkarma ve Otomasyon için En İyi OCR Yazılımı

Reddit'in arama yeteneklerini geliştirmek için OCR yazılımı kullandığını biliyor muydunuz? Bu Reddit kullanıcısı, Reddit'in arama fonksiyonunun görüntülerden metin çıkarmak için optik karakter tanıma (OCR teknolojisi) kullandığını denedi ve doğruladı.

OCR teknolojisi, içerik ve SEO açısından işler için çok önemlidir.

Kurumsal şirketler, genellikle parçalı bilgiler içeren çok sayıda taranmış belge, PDF ve görüntü dosyasını işler. Liderlik takımlarının içeriği deşifre etmekle zaman kaybetmek yerine verilere hızlı bir şekilde erişip analiz edebilmeleri için, işlerin bu biçimlerden metin çıkarılması gerekir.

Ancak, temel OCR çözümleri kurumsal ihtiyaçlar için yeterli olmayabilir. Daha yüksek doğruluk ve verimlilik elde etmek için en iyi OCR yazılımına ihtiyacınız var, ancak hangilerine güvenebilirsiniz?

Bu blogda tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. Okumaya devam edin.

⏰ 60 saniyelik özet İşte makalede ele alınan tüm OCR araçları ve en önemli özellikleri: OCR Aracı En uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma Adobe Acrobat Pro DC Kurumsal PDF yönetimi AI destekli OCR, PDF düzenleme, belge karşılaştırma, e-imzalar 14,99–23,99 $/kullanıcı/ay + Eklentiler ABBYY FineReader PDF Gelişmiş OCR ve belge dönüştürme 198 dil, toplu işleme, form oluşturma, belge karşılaştırma 16–24 $/kullanıcı/ay; Mac: 69 $/yıl Tesseract OCR Geliştiriciler ve açık kaynak kullanıcıları CLI tabanlı, 100'den fazla dil, özel eğitim Ücretsiz OmniPage Ultimate Yüksek hacimli OCR otomasyonu Toplu işleme, 120'den fazla dil, eDiscovery asistanı Özel fiyatlandırma Readiris 17 Bireyler ve küçük işletmeler 130'dan fazla dil, sesli notlar, barkod tarama, PDF araçları 69–199 $ (ömür boyu lisanslar) VueScan Eski tarayıcı desteği ve profesyonel taramalar 30'dan fazla dil, aranabilir PDF'ler, AI araçları, 7400'den fazla tarayıcıyı destekler 9,95–19,95 $/ay/kullanıcı SimpleOCR Ücretsiz temel OCR ihtiyaçları Ücretsiz, temel metin çıkarma, SDK mevcuttur Ücretsiz GOCR Temel açık kaynaklı OCR Ücretsiz, çapraz platform, CLI tabanlı, dil desteği Ücretsiz Google Cloud Vision AI destekli OCR ve büyük ölçekli otomasyon ML modelleri, çoklu dil + el yazısı, API aracılığıyla gerçek zamanlı OCR, Google Cloud ile entegrasyonlar Ücretsiz katman + kullanıma dayalı fiyatlandırma Microsoft Lens Microsoft kullanıcıları ve hızlı taramalar Otomatik kırpma, Word/PDF dışa aktarma, OneDrive/OneNote ile bulut senkronizasyonu Ücretsiz

OCR yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İş veya kurumsal kullanım için en iyi OCR yazılımını seçerken şu anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:

Özellikle çeşitli biçimlerde taranmış belgelerle çalışıyorsanız, birden fazla dilde güçlü metin tanıma özelliğine sahip bir OCR motoru arayın. El yazısı metin desteği de bir artıdır ✅

OCR çözümü, Microsoft Office biçimleri, aranabilir PDF'ler ve diğer iş yazılımlarıyla entegre olmalıdır ✅

Önde gelen OCR teknolojisi, zaman içinde doğruluğu artırmak için makine öğrenimi yazılımı ve akıllı karakter tanıma kullanır ✅

Kurumsal kullanıma hazır bir OCR yazılımı, işlerinizi kolaylaştırmak için özel iş akışları sunmalı, işletmelerin belgeleri karşılaştırmasına, tabloları taramasına ve farklı faturaları minimum manuel çaba ile işlemesine olanak sağlamalıdır ✅

Hastane kayıtları veya sigorta ödemeleri gibi hassas belgeleri işliyorsanız, isteğe bağlı olarak şirket içinde dağıtım ile OCR işlerinin güvenli bir şekilde işlendiğinden emin olun ✅

En İyi 10 OCR Yazılımı

Kapsamlı ürün testleri ve pazar araştırmaları sonucunda, bu araçlar bugün mevcut en iyi OCR yazılımlarıdır.

İşiniz için doğru OCR çözümünü seçmenize yardımcı olmak için bunların güçlü ve zayıf yönlerini inceleyelim.

1. Adobe Acrobat Pro DC (Kurumsal düzeyde PDF yönetimi için en iyisi)

via Adobe Acrobat Pro DC

Taranmış yasal belgeler, diğer dosyalar ve büyük hacimli metin görüntüleri ile uğraşan işletmeler, bunları aranabilir hale getirmekte sık sık zorluk yaşar.

Adobe Acrobat Pro DC, takımların metin çıkarma, PDF düzenleme ve OCR teknolojisiyle iş yazılımlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlar.

Bu yazılımın yıldızı, metin tanımada yüksek doğruluk sağlayan yapay zeka destekli OCR motorudur. Adobe Acrobat Pro DC, belge işlemeyi basitleştirmek için belge karşılaştırma, redaksiyon ve e-imza özellikleri de sunar.

Adobe Acrobat Pro DC'nin en iyi özellikleri

Taranan belgeleri ve görüntüleri düzenlenebilir, arama yapılabilir PDF'lere dönüştürün

Biçim bütünlüğünü koruyarak PDF'leri Microsoft Office biçimlerine aktarın

Özetleme ve belge analizi için yapay zeka destekli araçları kullanın

Güvenli veri işleme için gelişmiş redaksiyon ve belge karşılaştırma özelliklerine erişin

Onayları ve iş akışlarını basitleştirmek için güvenli e-imzalar ve bulut işbirliği sunun

Adobe Acrobat Pro DC sınırlamaları

Ücretli abonelik gerektirir, bu nedenle bazı ücretsiz OCR yazılımlarına göre daha az bütçe dostudur

Karmaşık bir arayüze sahiptir, yeni kullanıcıların öğrenmesi zaman alabilir

Çok büyük taranmış görüntü dosyalarını işlerken performans düşüşleri yaşıyor musunuz?

Adobe Acrobat Pro DC fiyatlandırması

Acrobat Standard DC : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Acrobat Pro DC : Kullanıcı başına aylık 23,99 $

Enterprise : Özel fiyatlandırma

AI Assistant eklentisi: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Adobe Acrobat Pro DC puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (3.450+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.080+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Adobe Acrobat Pro DC hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısından:

PDF belgeleri oluşturmak, değiştirmek ve düzenlemek için kullanışlı bir araç olan Adobe Acrobat, PDF yazılımları için endüstri standardıdır ve farklı gereksinimleri karşılamak için çok sayıda özelliğe sahiptir.

PDF belgeleri oluşturmak, değiştirmek ve düzenlemek için kullanışlı bir araç olan Adobe Acrobat, PDF yazılımları için endüstri standardıdır ve farklı gereksinimleri karşılamak için çok sayıda özelliğe sahiptir.

💡 Profesyonel İpucu: Belgeleri manuel olarak karşılaştırmak zaman alıcıdır ve hatalara açıktır, ancak doğru araçlarla bu süreci otomatikleştirebilir ve hataları azaltabilirsiniz. Takımlar için 12 Güçlü Belge Karşılaştırma Yazılımında en iyi çözümleri keşfedin.

2. ABBYY FineReader PDF (Gelişmiş OCR ve belge dönüştürme için en iyisi)

via ABBYFinReader PDF

Herhangi bir forumu tarayın ve çok dilli metin tanıma OCR teknik desteğine olan talebi göreceksiniz.

ABBYY FineReader PDF, yüksek doğrulukta metin çıkarma ve düzenleme sağlayan sektör lideri AI destekli OCR motorunun yanı sıra yukarıdakilerin tümünü sunar.

Belge karşılaştırma, toplu dönüştürme, optik kelime tanıma ve gelişmiş otomasyon özellikleri sayesinde takımlar, büyük hacimli kağıt belgeleri işleyerek bunları aranabilir ve düzenlenebilir biçimlere dönüştürebilir.

ABBYY FineReader PDF'nin en iyi özellikleri

Taranan PDF'leri ve görüntüleri yüksek OCR doğruluğuyla düzenlenebilir, aranabilir belgelere dönüştürün

Kiril ve Asya karakterleri gibi karmaşık yazı sistemleri dahil 198 dil desteği

Belgeleri karşılaştırarak farklı sürümler arasındaki değişiklikleri tespit edin

Toplu dönüştürme araçları ile büyük ölçekli belge işlemeyi otomatikleştirin

Doldurulabilir PDF formları oluşturun ve akıcı iş akışları için dijital imzaları etkinleştirin

ABBYY FineReader PDF sınırlamaları

Abonelik fiyatları, tek seferlik satın alma seçeneklerine kıyasla bireysel kullanıcılar için pahalı olabilir

Düşük kaliteli taramalarla uğraşmak, karmaşık biçimler için manuel düzeltmeler yapmak

Arayüz, bazı rakiplerinki kadar sezgisel değildir, bu da öğrenme eğrisini daha dik hale getirir

ABBYY FineReader PDF fiyatlandırması

FineReader Standard : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

FineReader Corporate : Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

FineReader for Mac: Kullanıcı başına yıllık 69 $

ABBYY FineReader PDF değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (286+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (426+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ABBYY FineReader PDF hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısının yorumu şöyle:

Windows'ta kullandığım ana araç, okumaya çalıştığım her şeyin düzenini otomatik olarak algılayan, sayfalara ayıran, eğrilikleri düzelten, kenar boşluklarını silen ve metni tanıyan harika (ancak tescilli ve yalnızca Windows'ta çalışan) bir yazılım olan ABBYY FineReader'dı.

Windows'ta kullandığım ana araç, okumaya çalıştığım her şeyin düzenini otomatik olarak algılayan, sayfalara ayıran, eğrilikleri düzelten, kenar boşluklarını silen ve metni tanıyan harika (ancak tescilli ve yalnızca Windows'ta çalışan) bir yazılım olan ABBYY FineReader'dı.

💡 Profesyonel İpucu: Hala eskiden kullandığınız kelime işleme yazılımını mı kullanıyorsunuz? İşbirliği ve yapay zeka destekli düzenleme özellikleri sunan modern araçlarla yazma becerilerinizi geliştirin. Kelime işleme yazılım programlarındaki en iyi seçenekleri keşfedin ve iş akışınıza en uygun olanı bulun.

3. Tesseract OCR (Geliştiriciler ve açık kaynak meraklıları için en iyisi)

via Tesseract OCR

Grafik arayüzlü geleneksel OCR yazılımlarından farklı olarak, Tesseract bir komut satırı aracıdır. Bu, görüntülerden metin çıkarma üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen geliştiriciler, araştırmacılar ve otomasyon uzmanları için idealdir.

Ayrıca, Apache 2.0 lisansı altında tamamen ücretsiz, açık kaynaklı bir çözümdür. Başlangıçta Hewlett-Packard tarafından geliştirilen ve daha sonra Google tarafından sürdürülen Tesseract, 100'den fazla dili destekler ve Python, C++ ve diğer programlama dilleriyle entegre olur.

Tesseract OCR'nin en iyi özellikleri

Arapça, Kiril alfabesi ve Asya alfabeleri dahil 100'den fazla dilde metin tanıma

TXT, PDF, OCR ve TSV gibi çeşitli çıktı biçimlerini destekleyin

Özel ihtiyaçlar için eğitim ve ince ayarlarla OCR'yi özelleştirin

PNG, JPEG ve TIFF gibi birden çok görüntü biçimini işleyin

Tesseract OCR sınırlamaları

Grafik kullanıcı arayüzü yoktur — komut satırı deneyimi gerektirir

OCR doğruluğu görüntü kalitesine bağlıdır ve en iyi sonuçlar için ön işleme gerektirir

Yeni başlayanlar veya tak ve çalıştır çözümü arayanlar için uygun değildir

El yazısı tanıma için sınırlı destek, bu da belirli belge türleri için etkinliğini azaltır

Tesseract OCR fiyatlandırması

Ücretsiz

Tesseract OCR puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

📮 ClickUp Insight: Çalışanlarınızın neredeyse yarısı odaklanamıyor Sürekli bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. Araştırmamız, işyerindeki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmaktan, e-postaları yönetmekten ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını ortaya koyuyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırmayı hayal edin. ClickUp ile iş akışlarınızı tek bir yerde görevleri, sohbetleri, belgeleri ve beyaz tahtaları sorunsuz bir şekilde entegre ederek merkezileştirebilirsiniz. Ayrıca, yapay zeka destekli özellikler her şeyi bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir hale getirir!

4. OmniPage Ultimate (Yüksek hacimli OCR otomasyonuna ihtiyaç duyan işletmeler için en iyisi)

via OmniPage Ultimate

Evrak işlerinde boğuluyor musunuz? OmniPage Ultimate, aranabilir, düzenlenebilir ve paylaşılabilir dosyalara dönüştürülmesi gereken toplu belgelerle uğraşan işletmeler için tasarlanmıştır.

Kurumsal düzeyde OCR, toplu işleme ve bulut entegrasyonları ile sözleşmeleri, faturaları veya yasal belgeleri dijitalleştirme gibi tüm süreçleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin.

OmniPage Ultimate'ın en iyi özellikleri

Otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla büyük hacimli dosyaları toplu olarak işleyin

120'den fazla dil desteği ile üstün OCR doğruluğu sağlayın

PDF, Word, Excel ve ePub dahil olmak üzere tüm önemli belge türleriyle çalışın

Tarayıcıları, mobil yakalama ve Dropbox ve SharePoint gibi bulut entegrasyonlarını destekleyin

eDiscovery Assistant ile PDF'lerde arama özelliğini geliştirin

OmniPage Ultimate sınırlamaları

Rakiplerine kıyasla pahalı olması, bireysel kullanıcılar için erişilebilirliğini azaltmaktadır

Etkili kullanımı için eğitim gerektirebilecek karmaşık arayüz

Windows ile sınırlıdır — Mac ile uyumlu değildir

OmniPage Ultimate fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

OmniPage Ultimate puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

OmniPage Ultimate hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle dedi:

OmniPage Ultimate'ın en önemli özelliği, PDF'ler ve grafikler/taranmış belgeler dahil olmak üzere kullandığımız çeşitli kaynaklardan yüksek kaliteli metin çıkarma işlemleri gerçekleştirmesidir.

OmniPage Ultimate'ın en önemli özelliği, PDF'ler ve grafikler/taranmış belgeler dahil olmak üzere kullandığımız çeşitli kaynaklardan yüksek kaliteli metin çıkarma işlemleri gerçekleştirmesidir.

Ayrıca okuyun: Belgeleri Yönetmek için En İyi 10 PandaDoc Alternatifi

5. Readiris 17 (Çok dilli OCR'ye ihtiyaç duyan bireyler ve küçük işletmeler için en iyisi)

via Readiris

Hiç bir belgeden metin çıkarmaya çalıştınız, ancak metnin yazılımınızın desteklemediği bir dilde olduğunu fark ettiniz mi? İşte Readiris 17'nin parladığı nokta budur.

Çok dilli profesyoneller ve işler için tasarlanan bu AI destekli OCR aracı, Arapça ve Kiril alfabesi gibi karmaşık alfabeler dahil 130'dan fazla dili tanıyabilir.

OCR'nin ötesinde, Readiris 17 ayrıca temel PDF düzenleme özelliği sunarak, birden fazla araç arasında geçiş yapmadan belgelerinizi birleştirmenize, açıklama eklemenize ve korumanıza olanak tanır. Hatta PDF'lerinize sesli açıklamalar eklemenize bile olanak tanır.

Readiris 17'nin en iyi özellikleri

Taranmış PDF'leri, görüntüleri ve belgeleri düzenlenebilir Word, Excel ve PDF biçimlerine dönüştürün

Toplu işleme ile büyük hacimli belgeleri verimli bir şekilde işleyin

Dosyalarınızı birleştirme, açıklama ekleme ve koruma için yerleşik araçlarla PDF'leri düzenleyin

Hızlı veri çıkarma için barkodları ve QR kodlarını okuyun

Readiris 17 sınırlamaları

OCR doğruluğu tarama kalitesine bağlıdır; düşük kaliteli görüntüler hatalara neden olabilir

Rakiplerine kıyasla gelişmiş PDF düzenleme özellikleri yoktur

Kaynak yoğun olabilir ve eski bilgisayarları yavaşlatabilir

Readiris 17 fiyatlandırması

Readiris 17 Pro (1 PC Ömür Boyu Lisans) : 69 $

Readiris 17 Pro (4 PC Ömür Boyu Lisans) : 99 $

Readiris 17 Corporate (1 PC Ömür Boyu Lisans) : 139 $

Readiris 17 Corporate (5 PC Ömür Boyu Lisans): 199 $

Readiris 17 puan ve yorum

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Readiris 17 hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısından:

Readiris'i bir süredir kullanıyorum. PDF dosya biçimindeki belgeleri düzenleme ve daha fazlasını yapabilme özelliği nedeniyle bu yazılımı gerçekten çok beğeniyorum. Web sayfası belgelerini dönüştürerek PDF olarak kaydetmeyi sağlayan yazıcı eklentisiyle birlikte geliştirilmiştir.

Readiris'i bir süredir kullanıyorum. PDF dosya biçimindeki belgeleri düzenleme ve daha fazlasını yapabilme özelliği nedeniyle bu yazılımı gerçekten çok beğeniyorum. Web sayfası belgelerini dönüştürerek PDF olarak kaydetmeyi sağlayan yazıcı eklentisiyle birlikte geliştirilmiştir.

6. VueScan (Eski tarayıcıları ve profesyonel kalitede taramaları canlandırmak için en iyisi)

via VueScan

VueScan, 30'dan fazla dilde taranan belgeleri düzenlenebilir ve aranabilir metne dönüştürmenizi sağlayan güçlü bir yerleşik Optik Karakter Tanıma (OCR) özelliği sunar.

Basılı belgeler, kitaplar, makbuzlar veya iş kayıtları ile çalışıyor olun, VueScan'ın optik işaret tanıma özellikleri ek yazılım gerektirmeden doğru metin verileri çıkarmanızı sağlar.

Ayrıca, VueScan, üreticiler tarafından artık desteklenmeyenler de dahil olmak üzere 7.400'den fazla tarayıcı modeliyle çalışır.

VueScan'ın en iyi özellikleri

TXT, PDF ve Word biçimlerini destekler

Aranabilir ve kopyalanabilir metin içeren PDF'ler oluşturun

Eğrilik düzeltme, gürültü azaltma ve kontrast ayarı ile metin netliğini artırın

Otomatik renklendirme, yön algılama ve medya türü tanıma için yapay zeka destekli araçlardan yararlanın

VueScan sınırlamaları

Arayüz modası geçmiş — bazı kullanıcılar modern tarayıcı yazılımlarına kıyasla hantal buluyor

Çok sayıda gelişmiş ayar nedeniyle yeni başlayanlar için zor olabilir

Bazı kullanıcılar müşteri desteği ile ilgili karışık deneyimler bildirmiştir

VueScan fiyatlandırması

Standart Sürüm : Kullanıcı başına aylık 9,95 $

Profesyonel Sürüm: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

VueScan puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. SimpleOCR (Ücretsiz temel OCR ihtiyaçları için en iyisi)

via SimpleOCR

Karmaşık kurulum gerektirmeyen, ücretsiz ve kullanımı kolay bir OCR çözümüne ihtiyaç duyanlar için SimpleOCR mükemmel bir seçimdir.

Bu araç, pahalı yazılımlar satın almadan basılı belgeleri düzenlenebilir metne dönüştürmek isteyen kullanıcılar için idealdir. Daha gelişmiş OCR araçlarının aksine, SimpleOCR standart yazı tipleriyle temiz ve yüksek kaliteli taramalar için en uygun seçenektir.

Bu ücretsiz seçenek, öğrenmesi kolay ve ara sıra OCR'ye ihtiyaç duyan ev kullanıcıları, eğitimciler ve küçük işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

SimpleOCR'nin en iyi özellikleri

Kişisel ve ticari amaçlarla %100 ücretsiz OCR kullanın

Basılı belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde metne dönüştürün

Doğrudan tarama ve OCR için TWAIN uyumlu tarayıcılarla çalışın

Ücretsiz uygulama veya geliştiriciler için SDK olarak erişin

SimpleOCR sınırlamaları

Çok sütunlu düzenler, tablolar ve standart olmayan yazı tipleriyle uğraşmak

El yazısı tanıma, ücretli çözümlerden daha az doğrudur

Toplu işleme ve otomasyon gibi gelişmiş özellikler yoktur

En iyi OCR sonuçları için yüksek kaliteli taramalar gerekir

SimpleOCR fiyatlandırması

Ücretsiz

SimpleOCR puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. GOCR (Açık kaynak ve temel OCR görevleri için en iyisi)

via GOCR

Ücretsiz, açık kaynaklı bir OCR aracı mı arıyorsunuz? GOCR, ücretli veya özel yazılımların karmaşıklığı olmadan temel metin tanıma ihtiyacı olan kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Bu araç, çeşitli görüntü biçimlerinden metni verimli bir şekilde ayıklayan hafif bir komut satırı tabanlı programdır. GOCR, gelişmiş düzen analizi özelliğinden yoksun olsa da, basit ve özelleştirilebilir bir OCR çözümüne ihtiyaç duyan geliştiriciler ve Linux kullanıcıları için hala uygundur.

GOCR'nin en iyi özellikleri

GNU Genel Kamu Lisansı altında tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı bir OCR kullanın

Linux, Windows ve OS/2 işletim sistemlerinde çalışır

Bağımsız bir komut satırı aracı olarak çalıştırın veya diğer yazılımlara entegre edin

Metin tanıma için birden fazla dili destekleyin

Daha kolay kullanım için basit bir grafik arayüze (gocr. tcl) erişin

GOCR sınırlamaları

Karmaşık yazı tipleri, el yazısı metinler ve eğri görüntülerle uğraşmak

Latin alfabesi dışındaki alfabeleri iyi desteklemez

Düzen analizi ve belge biçimlendirme gibi gelişmiş OCR özellikleri yoktur

Modern OCR motorlarına kıyasla daha düşük doğruluk

GOCR fiyatlandırması

Ücretsiz

GOCR puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Ayrıca okuyun: Kullanıcı Kılavuzlarını ve Garantileri Nasıl Düzenleyebilirsiniz?

9. Google Cloud Vision OCR (AI destekli OCR ve büyük ölçekli otomasyon için en iyisi)

Google Cloud Vision OCR aracılığıyla

Google'ın verimliliğini mi arıyorsunuz? Büyük hacimli belgeler, görüntüler ve el yazısı metinlerle uğraşan işletmeler için Google Cloud Vision OCR bunu sunar.

Google'ın gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi modelleriyle desteklenen bu araç, derin metin çıkarma, akıllı görüntü işleme ve Google'ın bulut ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon sunarak temel OCR'nin ötesine geçer.

Veri girişini otomatikleştirirken veya taranan belgelerden içgörüler çıkarırken, bu araç zaman kazanmanıza ve doğruluğu artırmanıza yardımcı olur.

Google Cloud Vision OCR'nin en iyi özellikleri

Derin öğrenme modelleriyle donatılmış AI destekli OCR teknolojisinden yararlanarak doğruluğu artırın

Basılı, el yazısı ve çok dilli metinleri tanıyın

API aracılığıyla toplu işleme ve gerçek zamanlı OCR ile büyük hacimleri işleyin

BigQuery, Cloud Storage ve Vertex AI gibi Google Cloud ürünleriyle entegre edin

AutoML ile özel modeller eğiterek doğruluğu artırın

Çoklu bölge desteği ile uyumluluk ve güvenliği sağlayın

Google Cloud Vision OCR sınırlamaları

Gelişmiş kurulum gereklidir (API entegrasyonu ve kimlik doğrulama adımları)

Yüksek hacimli OCR ihtiyaçları için pahalı olabilir

Yerleşik yazı tipi biçimlendirme tanıma özelliği yoktur (ör. kalın, italik)

Google Cloud Vision OCR fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Cloud Vision OCR puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (85+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

Ayrıca okuyun: İşinizi Optimize Etmek için Microsoft Word Püf Noktaları

10. Microsoft Lens (Microsoft kullanıcıları ve sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

via Microsoft Lens

Microsoft 365, OneDrive veya diğer Microsoft araçlarını zaten kullanıyorsanız, Microsoft Lens (eski adıyla Office Lens) belgeleri kolaylıkla taramak, düzenlemek ve organize etmek için mükemmel bir OCR çözümüdür.

Notları, beyaz tahtaları, kartvizitleri veya basılı belgeleri dijitalleştirirken Microsoft Lens akıllı kırpma, OCR özellikleri ve bulut senkronizasyonu sunar.

Ayrıca, bu araç tamamen ücretsizdir, bu da onu profesyoneller, öğrenciler ve küçük işletmeler için bütçe dostu bir seçenek haline getirir.

Microsoft Lens'in en iyi özellikleri

Microsoft 365, OneDrive ve OneNote ile sorunsuz entegrasyon

Birden fazla yakalama modu arasından seçim yapın (Fotoğraf, Belge, Beyaz Tahta, Kartvizit)

Düzenlenebilir Word ve PDF dosyaları için otomatik kırpma ve metin tanıma (OCR) özelliğini etkinleştirin

Taranan belgeleri Word, PowerPoint, PDF veya JPEG olarak dışa aktarın

Gizli maliyetler veya filigranlar olmadan ücretsiz erişim

Microsoft Lens sınırlamaları

El yazısı için sınırlı OCR dil desteği (yalnızca İngilizce)

Çevrimdışı OCR özelliği yoktur

Toplu işleme veya kurumsal ölçekte OCR için yeterince gelişmiş değildir

Tarama için sabit eller gerektiren ara sıra görüntü kalitesi sorunları

Microsoft Lens fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Lens puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (265+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Microsoft Office için çok mu fazla ödüyorsunuz? Yüksek fiyat etiketi olmadan aynı (veya daha iyi) özellikleri sunan güçlü ve uygun maliyetli Microsoft Office alternatifleri mevcuttur.

OCR yazılımını kullanarak görüntüleri metne dönüştürdükten sonra, bir sonraki zorluk bu verileri verimli bir şekilde düzenlemek ve iş akışınıza entegre etmektir.

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve takımların belgeleri depolayabileceği, düzenleyebileceği ve üzerinde işbirliği yapabileceği, OCR ile çıkarılan verileri iş akışlarına entegre edebileceği hepsi bir arada bir çalışma alanı sunar.

ClickUp ile belgeleri düzenleyin

ClickUp Docs ile bilgi tabanları, wiki'ler, sözleşmeler ve SOP'lar gibi şirketle ilgili belgeleri oluşturabilir, düzenleyebilir ve saklayabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp'ın AI asistanı ClickUp Brain, AI kullanarak içerik oluşturmayı ve iyileştirmeyi kolaylaştırarak zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar.

ClickUp Docs ile belgeleri doğrudan görevlere bağlarken gerçek zamanlı olarak oluşturun, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın.

Takım üyeleri gerçek zamanlı olarak paylaşım, düzenleme ve yorum yapabildiğinden, işbirliği zahmetsizdir ve herkesin güncel bilgilere erişebilmesini sağlar. Statik belge depolarından farklı olarak, ClickUp belgeleri iş akışlarına bağlayarak görevleri kolayca birbirine bağlamayı, takım üyelerine atamayı ve eylem öğelerini takip etmeyi kolaylaştırır.

💡 Profesyonel İpucu: Kayıp dosyalar ve dağınık belge iş akışlarıyla mı uğraşıyorsunuz? Belge yönetimi iş akışını optimize ederek verimliliği artırmak için en iyi uygulamaları öğrenin ve dosyalarınızı bugün kontrol altına alın.

Ayrıca, ClickUp'ın proje hiyerarşisi her şeyi yapılandırılmış halde tutar. Çalışma Alanları, Klasörler içeren Alanlar içerir ve bu Klasörler de görev ve belge listeleri içerir. Bu yapı, hiçbir dosyanın kaybolmamasını ve kolayca erişilebilir olmasını sağlar.

BankGloucester Pazarlama Müdürü Derek Clements şunları söyledi:

ClickUp, görevleri ve öncelikleri düzenlemek, takım işbirliği ve veri yönetimi için harika bir araçtır. Alanlar ve Listeler'in esnekliği, neredeyse her sektöre uyarlanabilir olmasını sağlar.

ClickUp, görevleri ve öncelikleri düzenlemek, takım işbirliği ve veri yönetimi için harika bir araçtır. Alanlar ve Listeler'in esnekliği, neredeyse her sektöre uyarlanabilir olmasını sağlar.

ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi'ni kullanarak her belgeyi doğru yerine koymak için Çalışma Alanları, Alanlar, Klasörler ve Listelerden oluşan yapılandırılmış bir sistemle işlerinizi düzenleyin.

Birden fazla projeyi yönetiyorsanız, farklı takımlar veya müşteriler için ayrı Alanlar oluşturarak her şeyi düzenli tutabilirsiniz.

Verileri çıkarmak için ClickUp Özel Alanları kullanın

ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri, belgelerden verileri ayıklamanıza ve kategorilere ayırmanıza olanak tanıyan ClickUp Özel Alanlarıdır. Bu, temel olarak belge iş akışı yazılımının amacına hizmet eder.

ClickUp'ta Özel Alanlar oluşturarak OCR ile çıkarılan metinlerden verileri çıkarın, kategorilere ayırın ve izleyin.

Örneğin, OCR fatura ayrıntılarını çıkarırsa, ClickUp bunları yapılandırılmış bir biçimde depolayarak izlemeyi kolaylaştırır. Etiketler ve etiketler, arama özelliğini daha da geliştirerek proje türüne, önceliğe veya departmana göre belgeleri bulmanıza yardımcı olur.

💡 Hızlı İpucu: ClickUp ve Google Drive, Microsoft Teams veya Dropbox gibi entegre uygulamaları tarayan ClickUp Bağlantılı Arama ile belirli bir belgeyi aramak çok kolaydır. Belgenin adını hatırlayamıyorsanız, özelleştirilebilir etiketler belgeyi bulmanızı çok daha kolay hale getirir.

ClickUp kullanarak belge iş akışlarını otomatikleştirin

ClickUp, OCR işlevi sunmasa da Google Drive, Dropbox, Zapier ve Make (Integromat) gibi araçlarla entegre olarak, çıkarılan verilere dayalı belge iş akışlarını otomatikleştirir.

ClickUp Otomasyonları, eğer-o zaman dizileri oluşturmanıza olanak tanıyarak tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır.

📌 Örnek: OCR bir belgeden anahtar ayrıntıları çıkardığında, ClickUp bunları otomatik olarak etiketleyebilir, doğru takıma yönlendirebilir veya bildirimleri tetikleyebilir. Taranan bir fatura yüklendiğinde, ClickUp bunu Finans'a atayabilir, son teslim tarihini ekleyebilir ve paydaşları bilgilendirebilir; tüm bunları manuel müdahale olmadan yapabilir.

ClickUp Otomasyonları ile OCR verileri eklendiğinde takımları otomatik olarak etiketleyen, atayan veya bildiren tetikleyiciler ayarlayarak manuel işleri ortadan kaldırın.

ClickUp'ın Entegrasyonları, tüm iş akışınızın platformlar arasında bağlantılı kalmasını sağlar. Taranan belgeleri Google Drive'da depolayabilir, notları Evernote ile senkronize edebilir veya OCR ile çıkarılan verileri Salesforce'taki CRM kayıtlarına ekleyebilirsiniz.

Bir entegrasyon mevcut değilse, ClickUp'ın API'si özel bağlantılar sağlayarak onu gerçekten esnek bir araç haline getirir.

OCR, ClickUp ve Siz: Belgeleriniz için Rüya Takım

OCR sadece ilk adımdır — ClickUp, iş akışlarını basitleştirmek için OCR araçlarınızla entegre olur. Artık, çıkarılan tüm veriler tek bir yerde saklanır, kategorize edilir ve kolayca erişilebilir.

ClickUp'ın Klasörler, Alanlar ve Listeler özelliği ile belgelerinizi sistematik bir şekilde yapılandırabilir, ilgili verileri çıkarmak için Özel Alanlar oluşturabilir ve güçlü arama özelliklerinden yararlanarak her şeyi saniyeler içinde bulabilirsiniz.

İş yükünüzü hafifletmeye hazır mısınız? ClickUp'a şimdi kaydolun!