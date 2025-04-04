toplantıların %77'si genellikle bir takip toplantısı planlama kararıyla sona erer ve bu durum sinir bozucu bir döngüye dönüşür. Ancak bu döngüden kurtulmanın bir yolu var.

Toplantı gündemi sunum şablonları, tartışmalarınızı odaklanmış ve yolunda tutmak için çok yararlıdır. Bunları net yol haritaları olarak düşünün! Bu şablonlar, tüm anahtar konuları net, profesyonel ve kolayca görülebilir ve anlaşılabilir bir şekilde düzenlemenizi sağlar. Böylece, herkes toplantıya hazır olarak gelir.

Her şeyi sorunsuz bir şekilde düzenleyebilecekken neden dağınık notlara güvenesiniz ki? Bu blog, daha verimli ve etkili toplantılar düzenlemenize yardımcı olacak ücretsiz toplantı gündemi PowerPoint şablonlarını inceleyecektir.

İyi bir PowerPoint toplantı gündemi şablonu nedir?

İdeal bir PowerPoint toplantı gündemi sunum şablonu, toplantıya hazırlanmak için görsel bir tuval sağlar. Zamanınızı yönetebilir ve herkesin toplantıya hazırlanmasına olanak tanıyabilirsiniz.

Ajanda şablonlarında aramanız gereken beş özellik şunlardır:

Net yapı ve akış: Konuşmaları yolunda tutmak için toplantı konularını, zaman dilimlerini ve tartışma noktalarını düzenlemek için alan sunar

Görsel olarak çekici tasarım: Takip etmeyi kolaylaştırmak için profesyonel biçimlendirme, temiz düzenler ve simgeler ve zaman çizelgeleri gibi ince görseller kullanılır

Zaman tahsisi: Toplantının süresini aşmaması için tartışmalar için tahmini zaman blokları tahsis eder

Özel bölümler: Hedefler, tartışma konuları, konuşmacı atamaları ve eylem öğeleri için alan içerir

Sonraki adımlar: Toplantı sonrası eylemleri, sorumlulukları ve son tarihleri vurgular ve kapsamlı bir takip sağlar

🧠 İlginç Bilgi: İnsanların %88'i çalışma haftasının neredeyse tamamını iletişim kurarak geçiriyor.

Ücretsiz PowerPoint Toplantı Gündemi Şablonları

Her toplantı planladığınızda bir toplantı hazırlık kontrol listesi oluşturmak yorucu ve zaman alıcı olabilir. Toplantıların genellikle tam bir gündem veya sağlam bir plan olmadan başlamasına şaşmamalı!

Ama iyi haber: Microsoft PowerPoint'ün ücretsiz, özelleştirilebilir şablonları planlama zahmetini ortadan kaldırır. Bu hazır tasarımlarla, net ve yapılandırılmış bir yol haritasını kısa sürede oluşturabilirsiniz.

Toplantı gündemi PowerPoint şablonlarının listesine göz atın ve toplantılarınızın odaklanmış ve verimli geçmesini sağlayın!

1. SlideModel tarafından hazırlanan Toplantı Gündemi PowerPoint Şablonu

slideModel aracılığıyla

Toplantı gündeminizi birden fazla slayt tasarımına bölmeniz mi gerekiyor?

Toplantı Gündemi PowerPoint Şablonu, 14 slayt boyunca yedi farklı gündem stili sunar ve her biri koyu ve açık temalarda mevcuttur. Numaralı diyagramlar, zaman için metin kutuları, konuşmacı bilgileri ve özelleştirilebilir öğeler ekleyebilirsiniz.

Bu ücretsiz toplantı şablonunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Yönetici iş toplantıları için anahtar tartışma noktalarını ve hedefleri özetleyin

Özel sunumlar için gündem slaytlarını marka renkleri, şekiller ve diğer düzenlenebilir öğelerle özelleştirin

Toplantı gündemlerini PowerPoint, Keynote ve Google Slides şablonlarıyla uyumlu biçimlerde paylaşın

İdeal kullanım alanları: Görsel olarak izleyicilerin ilgisini çekmek ve ayrıntılı gündem dökümleri sunmak gereken sunumlar

2. SlideModel tarafından hazırlanan Basit Gündem Slaytları PowerPoint

slideModel aracılığıyla

Basit bir tasarım istiyorsanız, Basit Gündem Slaytları PowerPoint Şablonunu deneyin. Altı slaytlık çerçeve, gündem öğelerini mantıklı bir şekilde listeler ve özet kutuları ve resim yer tutucular içeren 3 maddelik, 4 maddelik ve 6 maddelik gündemler için düzenler sunar.

Bu şablon size şunları sağlar:

İş sunumlarında anahtar tartışma noktalarını ve ana bölümleri vurgulayın

Düzenlenebilir öğeleri kullanarak gündem slaytlarını belirli toplantı ihtiyaçlarına göre özelleştirin

Görsel olarak temiz bir tasarımla iş toplantılarınızda profesyonel ve akıllı bir hava yaratın

İdeal kullanım alanları: Görsel öğelerden arındırılmış, net ve özlü iletişim

3. slideModel tarafından 1 ila 7 öğeli gündem PowerPoint şablonu

slideModel aracılığıyla

Dinleyicilerin ilgisini öncelikli hale getirmek istiyor, ancak verimli toplantılar yapmanın yolunu bulamıyor musunuz?

1 ila 7 Öğeli Gündem PowerPoint Şablonu, geleneksel doğrusal gündem biçimlerine alternatif olarak, içerik tablosunu sunmak için kavisli madde işareti tasarımı kullanır. Toplantının kapsamını tanımlamak için en fazla 7 gündem öğesi listeleyebilir ve maksimum netlik için tasarımı minimalist tutabilirsiniz.

Bu şablonun yararları şunlardır:

Şablonu, 1 ila 7 öğe arasında değişen gündem uzunluklarına sahip sunumlar için uyarlayın

Dinleyicilerin daha iyi anlaması için anahtar tartışma noktalarını ve zaman dağılımını vurgulayın

Görsel çekicilik ve yapı arasında denge gerektiren sunumlara modern ve ilgi çekici bir gündem slaytı ekleyin

İdeal kullanım: Toplantının anahtar noktalarını hemen belirlemek isteyen sunum yapanlar

4. Canva'dan Takım Toplantısı PowerPoint Gündem Şablonu

canva aracılığıyla

Hem profesyonel hem de göze hoş gelen bir toplantı gündemi sunum şablonuna mı ihtiyacınız var? Bu Takım Toplantısı PowerPoint Gündem Şablonu tam size göre.

Temiz mavi ve mor tasarımı, her şeyi düzenli tutarken, eylem öğeleri ve takip bölümleri herkesin bir sonraki adımda ne yapacağını bilmesini sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Proje güncelleme toplantıları düzenleyin, iş planlarını ve ilerleme izlemeyi açıkça özetleyin

Takım sorumluluğu için eylem öğelerini ve sorumlulukları doğrudan gündem içinde atayın

İlerleme sağlamak için önceki toplantılardan kalan takip görevlerini ve kararları izleyin

Canva'da takım üyeleriyle gündemleri paylaşarak gerçek zamanlı girdi ve erişim sağlayın

İdeal kullanım alanları: Teknolojiye yatkın takımlar ve işbirliğine dayalı tartışmalar yapan proje yöneticileri

Ayrıca okuyun: Daha İyi Toplantı Tutanakları Almak İçin Ücretsiz Toplantı Notu Şablonları

5. Sliesgo tarafından İş Toplantısı Gündem Şablonu

via Sliesgo

Yolundan sapan toplantılardan bıktınız mı? Bu İş Toplantısı Gündem Şablonu, herkesin odaklanmasını ve katılımını sağlamak için toplantı zaman çizelgelerini, proje güncellemelerini ve multimedya planlarını özetler. Zaman çizelgelerini ve iş durumlarını artık kolaylıkla inceleyin!

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Proje zaman çizelgelerini ve ilerleme güncellemelerini görsel olarak çekici bir biçimde sergileyin

Yaratıcı beyin fırtınası veya strateji toplantıları için tartışma noktalarını özetleyin

Google Slaytlar, PowerPoint veya Canva'da düzenlenebilir öğelerle gündem slaytlarını kolayca özelleştirin

İdeal kullanım alanları: İş ilerlemesini ve KPI'ları takip etmek isteyen iş liderleri

6. Slideegg tarafından hazırlanan Toplantı Davetiyesi PowerPoint Şablonu

slideegg aracılığıyla

Toplantı davetiyeleriniz sürekli görmezden geliniyorsa, yenileme zamanı gelmiş olabilir! Toplantı Davetiyesi PowerPoint Şablonu, tarih, saat, konum, amaç ve gündem gibi anahtar ayrıntıları içeren profesyonel davetiyeleri dakikalar içinde oluşturmanıza yardımcı olur.

Hazır olduğunda, e-posta veya çevrimiçi bir planlama platformu aracılığıyla paylaşarak herkesin bilgilendirilmesini ve katılım için hazır olmasını sağlayın.

Bu şablonu şu amaçlarla ayarlayın:

Toplantı gündemlerini ve anahtar bilgileri potansiyel katılımcılara sunun

Davet slaytlarını markanız ve toplantının ayrıntılarıyla özelleştirin

PowerPoint ve Google Slaytlar biçimlerinde profesyonel görünümlü toplantı davetiyeleri dağıtın

İdeal kullanım alanları: Görsel olarak ilgi çekici ve bilgilendirici toplantı davetiyelerini hızlı bir şekilde oluşturmak

7. SlideTeam tarafından hazırlanan Gündem PowerPoint Şablonu

slideTeam aracılığıyla

Gündem PowerPoint Şablonu, olumlu bir hava yaratan görsel olarak ilgi çekici bir gündemle katılımcıları ilhamlandırır. Toplantı planlarınızı yaratıcı ve net hale getirmek için 5 aşamalı bir toplantı süreci için beş benzersiz slayt sunar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Verimlilik ve zaman yönetimi için gündem odaklı toplantıların önemini vurgulayın

Her slaytı özelleştirerek belirli iş hedeflerini, rolleri ve zaman çizelgelerini vurgulayın

İyi yapılandırılmış ve ilham verici bir toplantı yol haritası sunarak şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik edin

İdeal kullanım alanları: Planlama ve pazarlama gibi iş unsurlarına odaklanmak

🧠 Eğlenceli Bilgi: Çalışanlar %100 uzaktan çalıştıklarında mutlulukları yaklaşık %20 artar.

Toplantı Gündemi Şablonu için PowerPoint Kullanmanın Sınırlamaları

Şablonlar, müşteri toplantıları veya takım toplantıları için gündemleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanızı sağlar. Ancak, PowerPoint toplantı gündem şablonlarının sizi yavaşlatabilecek sınırlamaları vardır.

İdeal şablonunuzu seçmeden önce, şu potansiyel engellerin farkında olmanız önemlidir:

Düzenlemeleri yavaşlatır: PowerPoint tasarım açısından ağırdır ve yazı tipleri, boşluklar ve slayt düzenleri konusunda sizi zorlayabilir

Takım çalışmasını engeller: PowerPoint sunum şablonlarında takım gündemi planlamak, slayt sunumlarını e-posta ile gönderip geri almak ve geri bildirimleri manuel olarak birleştirmek anlamına gelir

Eylem öğeleri kaybolur: Toplantı sırasında harika çalışır, ancak toplantı sonrasında içerik slaytı görev yönetimi araçlarıyla bağlantılı olmadığı için takip işlemi manuel olarak yapılmalıdır

Verimsiz gündem arama: Gündem slayt şablonlarındaki bilgiler toplantılar arasında kolayca çıkarılamaz veya aranamaz

Zor paylaşım: PowerPoint bir PowerPoint bir sunum aracıdır , bu nedenle gündem broşürünü veya dijital belgeyi tüm slayt sunumundan ayrı olarak dağıtmak zordur

Otomasyon yok: Gündem ş akışları için sıfır yerleşik otomasyon sunar, tüm kurulum ve yönetim görevlerini manuel olarak halletmenizi sağlar

👀Biliyor muydunuz: Çalışanların %19'u aşırı iletişimin başarılarını engelleyebileceğini düşünürken, %7'si çok fazla iç iletişim kanalının olduğunu suçluyor.

PowerPoint Toplantı Gündemi Şablonları için Alternatifler

PowerPoint sunumlarda mükemmeldir, ancak toplantı gündemleri oluşturmak için kullanmak tam bir iş çözümü değildir. Statik slaytlar, biçimlendirme zorluğu ve hantal işbirliği zaman alıcı ve sınırlayıcıdır.

Gündemler ve toplantı tartışmaları, toplantıdan sonra yapılması gereken işlerden ayrı kalır. Başka bir deyişle, PowerPoint tartışmadan eyleme geçmenize izin vermez. Ancak, iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp ile bu kopuk yaklaşım düzelir.

ClickUp, çalışma alanınızla entegre olur ve projelerden görevlere kadar her şeyi tek bir alanda yönetmenize yardımcı olur. Artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok! Örneğin, ClickUp Toplantıları, statik toplantı gündemlerini eyleme geçirilebilir planlara dönüştürür.

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inde ortalama 8 veya daha fazla katılımcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ortalama bir toplantının yaklaşık 51 dakika sürdüğünü de tespit ettik. Bu büyük toplantılar, organizasyonel düzeyde haftada en az 6 ila 8 saatlik toplu toplantı süresine neden olabilir. Peki bunu kısaltabilirseniz ne olur? ClickUp, takımların iletişim şeklini dönüştürür! Uzun toplantılar yerine, yorumlar, ek dosyalar, sesli notlar, video klipler ve daha fazlasını kullanarak görevler üzerinde doğrudan işbirliği yapın — hepsi tek bir yerde.

Gündem öğelerini belirli takım üyelerine atayabilir, tartışma konuları için son teslim tarihleri belirleyebilir ve hatta toplantı konumlarını veya odalarını belirleyebilirsiniz. Toplantı ilerledikçe, gündemdeki eylem öğelerini ve sonraki adımları yakalayın, bunları kişilere ve son teslim tarihlerine bağlayın.

Böylece, anahtar tartışma noktaları, sonuçlar ve ilgili yapılacaklar içeren ayrıntılı bir gündem elde edersiniz. ClickUp, sistemine entegre olan ve tartışmaları planlara dönüştürmenize yardımcı olan çeşitli şablonlara sahiptir. İşte bir sonraki toplantınız için özenle seçilmiş birkaç tanesi:

Ayrıca okuyun: Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılım Çözümleri

1. ClickUp Gündem Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Gündem Şablonu ile toplantı verimliliğinizi artırın

ClickUp Gündem Şablonu, toplantı kaosundan kurtulmak ve tartışmaları verimli, işbirliğine dayalı oturumlara dönüştürmek için hayat kurtaran bir araçtır. Hedefleri tanımlayın, görevleri atayın ve herkesin sorumluluk almasını sağlayın — hepsi tek bir yerde.

Bu şablon size şu şekilde yardımcı olabilir:

Sorumluluk için doğrudan gündem içinde takım üyelerine sorumluluklar atayın

ClickUp içindeki Özel Alanlar ve Görünümler'i kullanarak gündem öğelerinin durumlarını ve ilerlemelerini izleyin

Görevleri ve eylem öğelerini ayrıntılı olarak listeleyerek eyleme geçirilebilir sonuçlar elde edin

İdeal kullanım alanları: Toplantı gündemleri içinde doğrudan görev atama ve takip izleme

2. ClickUp Toplantı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Toplantı Şablonları ile işe alım ve oryantasyon gündemlerinizi düzenleyin

Renk kodlu konular, atanmış sahipler ve izlenebilir eylem öğelerinin aynı anda mevcut ve kolayca ayarlanabilir olduğu gündemleri hayal edin. ClickUp Toplantı Şablonu, gergin aday değerlendirmelerinden kritik proje güncellemelerine kadar her şeyi yapılandırır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Proje güncellemeleri için İK takım toplantılarını yapılandırın ve herkesin ilerleme konusunda aynı sayfada olmasını sağlayın

Aday mülakatları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenleyin, eylem öğelerini ve mülakatçıların görevlerini kaydedin

Yeni çalışanlar için oryantasyon oturumları planlayın, anahtar konuları ve sorumlu takım üyelerini belirleyin

İdeal kullanım alanları: İK uzmanları ve işe alım ekipleri

3. ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonu ile görevleri ve takipleri düzenli tutun

ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonu sadece yapılacaklar listesi değildir; kişisel toplantı kontrol panelinizdir. Odaklanmış gündemler oluşturmanıza, son teslim tarihlerini kaçırmadan takip etmenize ve anahtar kararları ve tartışmaları gerçek zamanlı olarak kaydetmenize olanak tanır.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olabilir:

Verimli takip için özel durumlarla kontrol listesi öğelerinin ilerlemesini izleyin

Kurulumdan toplantı sonrası görevlere kadar tüm toplantı gerekliliklerini tek bir yerde düzenleyin

Takım üyelerine eylem öğeleri ve son tarihler atayın

İdeal kullanım: ClickUp içinde basit, kontrol listesi tabanlı bir sistem oluşturmak

👀 Biliyor muydunuz: 100 çalışanı olan şirketler gereksiz toplantıları azaltarak yılda 2,5 milyon dolara kadar tasarruf edebilirken, 5.000 çalışanı olan şirketler 100 milyon dolar tasarruf edebilir.

4. ClickUp Seviye 10 Toplantı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Seviye 10 Toplantı Şablonu ile yapılandırılmış liderlik toplantılarını kolaylaştırın

Verimsiz toplantılar herkesi sinirlendirir, ancak ClickUp Seviye 10 Toplantı Şablonu ile bu durum değişebilir. Toplantı hedeflerinizi haftalık, aylık ve üç aylık aralıklarla verimli bir şekilde yapılandırırken, her görüşmenin net eylem öğeleri ve atanmış görevlerle sona ermesini sağlayın.

Bu şablonu ayarlayın ve şu amaçlarla kullanın:

Stratejik hedeflerin ilerlemesi ve uyumuna odaklanan haftalık liderlik takımı toplantıları düzenleyin

Aylık ve üç aylık hedeflerdeki ilerlemeyi takip ederek takımların bütçe ve zaman çizelgesine uymasını sağlayın

Liderlik toplantılarında tüm paydaşlar arasında şeffaf iletişimi ve gerçek zamanlı güncellemeleri kolaylaştırın

İdeal kullanım alanları: Girişimci İşletme Sistemi (EOS) Seviye 10 Toplantı çerçevesinin uygulanması

5. ClickUp 1:1 toplantı şablonu

Ücretsiz Şablon Alın Bireysel check-in'ler için ClickUp 1:1 Toplantı Şablonunu kullanın

Her bir astınızla toplantı düzenlemek ve onların gereksinimlerini, ilerlemelerini, takiplerini vb. izlemek, ClickUp 1:1 Toplantı Şablonu ile daha kolay hale gelir. Çalışanlarınızla ne zaman görüşürseniz görüşün, bu şablon her zaman hafızanızı tazelemek için kaynaklara sahiptir.

Bu şablona erişmek için:

Tüm bire bir toplantı gündemlerinizi tek bir yerde toplayın ve düzenli tutun

Her takım üyesi için ayrı gündemler oluşturun, tartışmaları özel ihtiyaç ve hedeflere göre uyarlayın

Takım üyeleriyle gündem öğeleri ve geri bildirimler üzerinde işbirliği yapın

İdeal kullanım alanları: Toplantı düzenleyen ve takım üyelerinin her biriyle ayrı ayrı işbirliği yapan yöneticiler

6. ClickUp Tüm Çalışanlar Toplantısı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın Şirket çapında tartışmalar için ClickUp Tüm Çalışanlar Toplantısı Şablonunu kullanın

Tüm çalışanların katıldığı toplantılar, şirketin neredeyse tüm çalışanlarını bir araya getirir ve bu da konudan sapma ve herkesin dikkatini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınmasına neden olur.

Ancak, ClickUp All-Hands Toplantı Şablonu, odaklanmış gündemler belirlemenizi sağlar. İşbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri'ni kullanarak sunuma hazırlanın ve tekrarlanan aramalar hakkında takımınızı bilgilendirmek için hatırlatıcıları otomatikleştirin.

Bu şablon size şunları sağlar:

Herkesin takip edebilmesi için anahtar kararları ve atanan eylem öğelerini doğrudan toplantı akışı içinde izleyin

Şirket genelinde tekrarlanan tüm güncellemeler için tutarlı ve düzenli bir biçim kullanın

Kapsamlı denetim için Liste, Pano, Zaman Çizelgesi ve ClickUp Gantt Grafiklerini kullanarak toplantı ilerlemesini ve eylem öğelerini görselleştirin

İdeal kullanım: Düzenli olarak şirket çapında toplantılar düzenlemek

7. ClickUp Toplantı Takip Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Toplantı İzleyici Şablonu ile toplantınızla ilgili her şeyi takip edin

Çok fazla toplantınız varsa ve eylem öğelerini izlemekte zorlanıyorsanız, bu ClickUp Toplantı İzleyici Şablonuna geçin. Görevler, gündemler, toplantı notları ve görüşme sonrası takipleri dahil olmak üzere toplantı sonuçlarının eksiksiz bir özetini tek bir alanda düzenler.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Takipçide doğrudan gündemleri ve anahtar tartışma noktalarını özetleyerek yaklaşan toplantılara hazırlanın

Takım üyelerine eylem öğeleri ve takip görevleri atayın ve bunları izleyin

Takvim, Pano ve Toplantı Görünümlerini kullanarak toplantı programlarını ve ilerlemeyi görselleştirin ve kapsamlı bir genel bakış elde edin

Özel Alanlar'ı kullanarak toplantı türü, konum ve anahtar personel gibi toplantı ayrıntılarını özelleştirin

İdeal kullanım alanları: Gündem, notlar ve eylem öğeleri gibi toplantı ayrıntılarını izleme

Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işlerimi daha iyi yönetebiliyorum.

Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işlerimi daha iyi yönetebiliyorum.

👀 Biliyor muydunuz: %88 oranında kişi, bir proje yönetimi aracı kullanarak iş arkadaşlarına ve müşterilerine proje zaman çizelgeleri ve durumları hakkında kolayca genel bir bakış sunabilir.

ClickUp ile Bir Sonraki Toplantı Gündeminizi Planlayın

Toplantı gündemi, verimli tartışmalar için bir çerçeve görevi görür. PowerPoint sunum şablonları size bir başlangıç sağlarken, gerçek zamanlı işbirliği ve diğer iş akışı süreçleriyle entegrasyon konusunda sınırlamaları vardır.

Ancak ClickUp bu zorluğun üstesinden gelir ve baştan sona sizinle birlikte çalışır. Platformu kullanarak toplantı gündemleri oluşturabilir, mevcut ve yeni görevleri birleştirebilir, proje zaman çizelgelerini birbirine bağlayabilir ve gerektiğinde takımınızla işbirliği yapabilirsiniz.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve yönlendirilmeksizin toplantılar düzenlemeyi bırakın.