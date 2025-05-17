2025 için En İyi 10 Pazarlama Planı Oluşturucu

🔍 Gerçekler: Kuruluşların %77'si pazarlama karmaşıklığı içinde boğuluyor. Daha da kötüsü, %46'sı kampanyalarını optimize edemiyor ve %44'ü stres altında.

Tam olarak istediğiniz sonuçlar değil mi? Çözüm? Sağlam bir pazarlama planı.

Özel bir pazarlama planı oluşturmak göründüğü kadar karmaşık değildir. Modern pazarlama planlama yazılımları, süreci daha kolay ve keyifli hale getirerek pazarlama hedeflerinizi ve stratejinizi netleştirir.

Bazı takımlar hala eski elektronik tablolara güveniyor olsa da, ClickUp gibi pazarlama planı oluşturma araçları, planlama ve uygulama stresini azaltmak için gerçek zamanlı içgörüler, yerleşik otomasyon ve özelleştirilebilir gösterge panelleri sunar.

Kapsamlı bir pazarlama planını zorlanmadan kolayca oluşturmanızı sağlayan en iyi 10 araca göz atalım. 🧩

Bir Pazarlama Planı Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir pazarlama planı oluşturucu modern takımlara nasıl uyum sağlar? Her şey, baştan sona stratejiye rehberlik eden güçlü özelliklerle kullanım kolaylığını birleştirmeye bağlıdır. Tüm pazarlama planı oluşturucular temel özellikleri sunmaz. En iyi araçlar, kazananları diğerlerinden ayıran üç olmazsa olmaz özellikle öne çıkar:

1. KPI İzleme

Oluşturucunuz eylemleri doğru sonuçlarla ilişkilendirmiyorsa, zamanınızı harcamaya değmez. En iyi araçlar, kararları yönlendirmeye yardımcı olan sezgisel gösterge panelleriyle, pazarlama çabalarınızın gerçek zamanlı pazarlama KPI'ları aracılığıyla kârlılığınızı nasıl etkilediğine dair net içgörüler sağlar.

2. Uyarlanabilir bir pazarlama şablonu

Eski şablonları unutun. En iyi araçlar, sektörünüze uyum sağlayan, işinizle birlikte büyüyen ve pazar araştırmasını basitleştiren ve farklı kampanya türlerini barındıran yaratıcı brief şablonları içeren özelleştirilebilir pazarlama planı şablonları sunar.

3. Uygulanabilir pazarlama yol haritaları

En iyi pazarlama yol haritaları sadece güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda gerçek uygulamayı da sağlar. Ayrıca, takımınızın günlük iş akışlarına bağlanmalı ve gerektiğinde otomatik olarak ayarlanmalıdır.

Yol haritanız, sorumlulukları ve zaman çizelgelerini açıkça tanımlamalı ve stratejinizin işinizle birlikte gelişmesini sağlamalıdır. Bu, diğer tanıtım stratejilerine odaklanmak için daha fazla zaman kazanmanızı sağlar.

⚡️Şablon Arşivi: Ücretsiz Pazarlama Yol Haritası Şablonları ve Örnekleri

En İyi Pazarlama Planı Oluşturucularına Genel Bakış

İşte en iyi 10 pazarlama planı oluşturucusuna hızlı bir genel bakış, anahtar özellikleri, en iyi kullanım örnekleri ve fiyatlandırmaları:

Araç Adı En iyisi Birincil Kullanım Örneği Fiyatlandırma ClickUp Pazarlama planı oluşturma ve proje yönetimi için en iyisi Takım boyutu: Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal Pazarlama planı oluşturma, görev yönetimi, içerik oluşturma ve kampanya yürütme Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur HubSpot Pazarlama Merkezi Kapsamlı pazarlama otomasyonu için en iyisiTakım boyutu: Orta ölçekli şirketler, kurumsal Otomatik çok kanallı kampanya sunumu, gerçek zamanlı performans izleme, CRM ile entegrasyon 3 koltuk için aylık 890 $'dan başlayan fiyatlarla Jasper AI AI destekli içerik oluşturma için en iyisi Takım boyutu: İçerik pazarlamacıları, büyük miktarda metin oluşturan takımlar Pazarlama takvimi yönetimi, sosyal medya planlaması ve görev bağımlılıkları Koltuk başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla 15 Dakikalık Plan Hızlı strateji geliştirme için en iyisi Takım boyutu: Küçük işletmeler, yeni kurulan şirketler Hızlı pazarlama planı oluşturma çerçevesi, eyleme geçirilebilir adımlar ve kaynak tahsisi Özel fiyatlandırma MarketPlan Görsel pazarlama planlaması için en iyisi Takım boyutu: Dijital pazarlamacılar, görsel yaklaşıma sahip takımlar Görsel kampanya planlama, dönüşüm hunilerini simüle etme ve performansı tahmin etme 5 kullanıcıya kadar aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla Copy. ai AI pazarlama metin oluşturma için en iyisi Takım boyutu: İçerik oluşturma takımları, ölçeklenebilir içeriğe ihtiyaç duyan pazarlamacılar AI destekli metin oluşturma, özelleştirilebilir şablonlar, SEO optimizasyonu Sonsuza kadar ücretsiz; Koltuk başına aylık 49 $'dan başlayan ücretli planlar GrowthBar SEO odaklı pazarlama planları için en iyisi Takım boyutu: SEO pazarlamacıları, içerik oluşturucular Pazarlama takvimi yönetimi, sosyal medya planlaması ve görev bağımlılıkları 7 gün ücretsiz deneme; Kullanıcı başına aylık 36 $'dan başlayan ücretli planlar Zoho Pazarlama Otomasyonu Küçük işletmelerin pazarlaması için en iyisi Takım boyutu: Küçük işletmeler Potansiyel müşteri puanlama, davranışa dayalı segmentasyon ve otomatikleştirilmiş iş akışları Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla; Enterprise: kullanıcı başına aylık 59 CoSchedule Pazarlama takvimi yönetimi için en iyisiTakım boyutu: Birden fazla kampanyayı yöneten pazarlama ekipleri Pazarlama takvimi yönetimi, sosyal medya planlaması, görev bağımlılıkları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan ücretli planlar SEMrush Pazarlama Takvimi SEO entegre kampanya planlaması için en iyisi Takım boyutu: SEO odaklı takımlar, dijital pazarlamacılar SEO araçları entegrasyonu, görev yönetimi, performans izleme ve rekabetçi istihbarat Pro: 139,95 $/ay; Guru: 249,95 $/ay

En İyi 10 Pazarlama Planı Oluşturucu

Pazarlama planı oluşturucular, basit şablonlardan sağlam platformlara kadar geniş bir aralıkta yer alır. Değerlendirmemiz, pazarlama takımları için doğru ve pratik değer sağlayan araçları öne çıkarır.

1. ClickUp (Pazarlama planı oluşturma ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile pazarlama planınızı nasıl oluşturabilirsiniz?

Daha hızlı içerik ve kampanya planlaması için ClickUp Brain ile başlayın

ClickUp Brain, pazarlama planı oluşturmayı basitleştiren yapay zeka destekli asistanınızdır. Özel içerik taslakları, araştırma özetleri ve kampanya brifingleri oluşturmanıza yardımcı olur, böylece takımınız belgeleri incelemekle daha az zaman harcayıp işleri yürütmeye daha fazla zaman ayırabilir.

ClickUp Brain'i kullanarak saniyeler içinde bir pazarlama planı oluşturun

Clickup Brain'e yukarıdaki gibi bir komut girin ve size özel bir cevap alın. Bir adım daha ileri gidin ve ClickUp AI'ya marka yönergelerinizi, genel pazarlama hedeflerinizi ve diğer ayrıntıları girerek size özel bir plan alın!

Stratejinizi düzenlemek için ClickUp Pazarlama Eylem Planı Şablonunu kullanın

Hızlı bir başlangıç mı istiyorsunuz? ClickUp Pazarlama Eylem Planı şablonuyla başlayın.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Pazarlama Eylem Planı Şablonu ile pazarlama iş akışınızı basitleştirin

Bu pazarlama planı şablonu, tüm pazarlama faaliyetlerinde işbirliğini ve görünürlüğü kolaylaştıran yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Kanallar arasında stratejileri haritalamak ve gerçek zamanlı ilerlemeyi, bütçeleri ve son teslim tarihlerini izlemek için kullanın.

İşte size nasıl yardımcı olabilir:

Hedeflerinizi belirleyin : Neyi başarmak istediğinizi, hedef kitlenizin kim olduğunu ve iletmek istediğiniz mesajı tanımlayın

Hedeflerinizi belirleyin : Spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı hedefler listesi oluşturun

Stratejinizi geliştirin : Sosyal medya, e-posta veya SEO gibi hedef kitlenize ulaşmak için kullanacağınız pazarlama kanallarını belirleyin

Zaman çizelgesi oluşturun : Pazarlama faaliyetlerinizin zamanında yürütülmesini sağlamak için bir program geliştirin

Kaynakları tahsis edin : Takım üyelerini atayın, bütçeleri ayarlayın ve her görev için son tarihleri planlayın

İzleme ve ayarlama: İlerlemeyi izleyin ve performansa göre planı ayarlayın

Tek bir yerden işbirliği yapın ve işlerinizi yürütün

ClickUp Beyaz Tahtalar takımınızın beyin fırtınası yapmasına ve kampanyaları görsel olarak yapılandırmasına olanak tanır . Ayrıca iş akışları taslakları oluşturabilir, geri bildirimleri toplayabilir ve doğrudan görevlere bağlantı verebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak kampanya fikirlerini görsel olarak beyin fırtınası yapın

ClickUp Docs canlı işbirliği, zengin biçimlendirme ve gömülü görevler ile ayrıntılı kampanya özetleri, içerik planları ve stratejik ana hatlar oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak dijital pazarlama kampanyalarınızı iyileştirmek için takımınızla işbirliği yapın

ClickUp Görevleri stratejinizi eyleme dönüştürün. Liste, Takvim veya Pano gibi görünümleri kullanarak teslim edilecekleri atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve her kampanyanın dönüm noktalarını izleyin.

ClickUp Görevleri ile pazarlama kampanyalarınızı daha iyi yürütmek için görevler atayın ve son teslim tarihleri ekleyin

İster küçük bir takımı yönetin ister departmanlar arasında koordinasyon sağlayın, ClickUp pazarlama planınızın yolunda gitmesini sağlayarak ölçülebilir sonuçlar ve sorunsuz bir işbirliği sunar. İşte bu yüzden ClickUp iş için her şeyi içeren uygulama ve her boyuttaki pazarlama ekibi için mükemmel pazarlama proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çalışma alanınızı Liste, Pano veya Gantt gibi özelleştirilebilir görünümlerle uyarlayın, böylece görevleri ve projeleri takımınızın ihtiyaçlarına uygun şekilde yönetebilirsiniz

Tekrarlayan görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirerek zaman kazanın ve manuel çabayı azaltın, böylece takımınız daha stratejik işlere odaklanabilir

Google Drive, Slack ve Trello gibi çeşitli diğer araçlarla entegre ederek tüm iş akışlarınızı ve belgelerinizi tek bir platformda bir araya getirin

Görevler ve projeler için harcanan zamanı kolayca takip ederek kaynakları yönetmenize, bütçenizi ayırmanıza ve son teslim tarihlerini takip etmenize yardımcı olun

İlerlemeyi izlemek ve çabaları genel iş hedefleriyle uyumlu hale getirmek için yerleşik özelliklerle takımınız ve kampanyalarınız için ölçülebilir hedefler belirleyin ve izleyin

ClickUp sınırlamaları

Doğrudan içerik yayınlama özellikleri yoktur

Yeni başlayanlar için zor bir öğrenme süreci

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

💡Pro İpucu: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görevleri atayın ve pazarlama planlarınızın ilerlemesi için içerik onayları gibi kritik eylemlerin gerekli olduğu durumlarda paydaşları bilgilendirin.

G2 incelemesinde şöyle deniyor

ClickUp, işleri, pazarlama planlarını, müşterileri ve daha fazlasını organize etmeyi çok kolay hale getirerek çok fazla zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Dahası da var! Kullanım kolaylığı sayesinde kullanımı oldukça eğlencelidir, bu nedenle yeni bir takımın ClickUp'ı kullanmaya başlaması çok zaman almaz, bu araç onlar için tamamen yeni olsa bile.

ClickUp, işleri, pazarlama planlarını, müşterileri ve daha fazlasını organize etmeyi çok kolay hale getirerek çok fazla zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Dahası da var! Kullanım kolaylığı sayesinde kullanımı oldukça eğlencelidir, bu nedenle yeni bir takımın ClickUp'ı kullanmaya başlaması çok zaman almaz, hatta bu araç onlar için tamamen yeni olsa bile.

2. HubSpot Marketing Hub (Kapsamlı pazarlama otomasyonu için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

Sadece varsayımlara değil, gerçek müşteri davranışlarına uygun, verilerle desteklenen kampanyalar oluşturmak mı istiyorsunuz? HubSpot Marketing Hub bunu mümkün kılar.

Bu araç, müşteri eylemlerini pazarlama içgörülerine dönüştürerek daha akıllı kampanyalar oluşturmanıza yardımcı olur. Kullanıcı etkileşimlerine göre e-posta dizilerini, sosyal medya gönderilerini ve içerik dağıtımını otomatikleştirebilirsiniz.

Yerleşik CRM, pazarlama ve satışın müşteri verileri ve kampanya performansı ile uyumlu olmasını sağlar. Gerçek zamanlı analitik ile kampanya performansını izleyebilir, stratejileri değiştirebilir ve işe yarayanlara daha fazla odaklanabilirsiniz.

HubSpot Marketing Hub'ın en iyi özellikleri

Çeşitli platformlarda pazarlama çabalarını yönetmek için çok kanallı kampanya sunumunu otomatikleştirin

Gerçek zamanlı içgörüler sağlayan bir gösterge paneli ile performansınızı izleyin

Satış ve pazarlama verilerini entegre ederek uyumu sağlayın ve daha iyi kararlar alın

Hızlı ve etkili değişiklikler için tasarlanmış araçlarla kampanyalarınızı ayarlayın

HubSpot Pazarlama Merkezi sınırlamaları

Özelliklerin karmaşıklığı, ilk kurulum için zaman gerektirir

Gelişmiş otomasyon, stratejik planlama gerektirir

HubSpot Pazarlama Merkezi fiyatlandırması

Marketing Hub Professional: Üç koltuk için aylık 890 $

Marketing Hub Enterprise: Beş koltuk için aylık 3.600 $

HubSpot Marketing Hub puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (12.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.100'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: İlk toplu e-posta pazarlama kampanyası 1978'de gerçekleşti. Gary Thuerk adlı bir pazarlamacı, 400 potansiyel müşteriye istenmeyen bir e-posta gönderdi ve sonuçta 13 milyon dolarlık satış elde etti!

3. Jasper AI (AI destekli içerik oluşturma için en iyisi)

jasper AI aracılığıyla

Jasper AI, siz üst düzey stratejilere odaklanırken içerik oluşturur. Pazarlama takımları, pazarlama planları ve kampanya özetleri için şablonları özelleştirebilir ve markalarının benzersiz üslubunu kaybetmeden içerik geliştirme konusunda işbirliği yapabilir.

İçerik performansını izleyerek hedef kitlenizin ilgisini çeken unsurları belirler. Bu bilgileri kullanarak kampanyalarınızı iyileştirin ve pazarlama stratejinizi güçlendirin.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Bağlamsal anlayışı kullanarak istemlere dayalı içerik oluşturur

Çeviri hizmetleri sunar ve konuşulan dili doğru bir şekilde yazıya döker

Web'de eşleşen metinleri kontrol ederek içeriğin özgünlüğünü sağlar

AIDA (Dikkat, Faiz, Arzu, Eylem) gibi etkili içerik oluşturma için çeşitli çerçeveler sağlar

30'dan fazla dilde içerik oluşturarak küresel bir kitleye hitap edin

Jasper AI sınırlamaları

Son derece teknik konuları aşırı basitleştirebilir veya yanlış yorumlayabilir

İntihal kontrolü ek maliyet gerektirir.

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu : Koltuk başına aylık 49 $

Pro: Koltuk başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

4. 15 Dakikalık Plan (Hızlı strateji geliştirme için en iyisi)

15 dakikalık plan ile

Hızlı bir şekilde sağlam bir plana mı ihtiyacınız var? 15 Dakikalık Plan, küçük işletmelerin ve yeni kurulan şirketlerin fazla düşünmeden etkili pazarlama stratejileri oluşturmasına yardımcı olan bir pazarlama planlama yazılımıdır.

Platform, pazarlama hedeflerinizi, hedef kitlelerinizi ve uygun kanalları belirlemenize yardımcı olmak için yapılandırılmış, soru tabanlı bir çerçeve kullanır.

Ayrıca, eyleme geçirilebilir öğeler, zaman çizelgeleri ve kaynak tahsis önerileri içeren özel bir pazarlama planı oluşturur.

15 Dakikalık Plan'ın en büyük gücü, kapsamlı bir zaman veya pazarlama uzmanlığı gerektirmeden profesyonel pazarlama stratejileri oluşturmanıza olanak sağlamasıdır. Uzun kurulum süresi olmadan sonuçlara ihtiyaç duyduğunuzda mükemmeldir.

15 Dakikalık Planın en iyi özellikleri

Her seviyeden kullanıcıya uygun sezgisel arayüz ile kolayca gezinin

Sadece 15 dakikada eksiksiz bir pazarlama planı oluşturarak zaman kazanın

Stratejileri etkili bir şekilde uygulamak için eyleme geçirilebilir adımları ve kaynak önerilerini izleyin

15 Dakikalık Plan sınırlamaları

Araç özelleştirme olanağı sunsa da, tüm işletmelerin benzersiz ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir

Hızlı planlama, uzun vadeli strateji geliştirme yerine acil eylemlere odaklanmaya teşvik edebilir.

15 Dakikalık Plan fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

15 Dakikalık Plan değerlendirmeleri ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: N/A

📖 Ayrıca Okuyun: Elinizin altında bulundurmanız gereken ücretsiz pazara giriş stratejisi şablonları

5. MarketPlan (Görsel pazarlama planlaması için en iyisi)

marketPlan aracılığıyla

MarketPlan, dijital tuvalinizde öğeleri sürükleyip bırakmanıza olanak tanır. Bütçenizi harcamadan önce farklı kampanya senaryolarını test edin ve potansiyel ROI'yi görün. Finansal verilerinizi doğrudan pazarlama metriklerinize bağlayarak her stratejinin gerçek maliyetini ve beklenen getirisini gösterin.

Kampanyalar planlayabilir, görevler atayabilir, geri bildirim bırakabilir ve canlı metrikleri tek bir ekranda izleyebilirsiniz.

MarketPlan'ın en iyi özellikleri

Tasarımları test etmek ve performansı tahmin etmek için hunileri simüle edin

Pazarlama bütçenizi aşmamak için harcamaları izleyin

Özel ihtiyaçlarınız için önceden tasarlanmış şablonları özelleştirin

Sosyal medya entegrasyonu ile platformlar arasında kampanyaları yönetin

MarketPlan sınırlamaları

Çevrimdışı analiz için sınırlı dışa aktarma hunisi seçenekleri

Yeni kullanıcılar kapsamlı özellikleri zorlayıcı bulabilir

MarketPlan fiyatlandırması

Başlangıç : 5 kullanıcıya kadar aylık 29 $

Pro: 59 $/ay

MarketPlan puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz: 1994 yılında, web yöneticileri sayfalarını indeksleme için Yahoo dizinine manuel olarak göndermek zorundaydı, böylece kullanıcılar arama yaptığında sitelerinin Yahoo arama sonuçlarında görünmesini sağlıyorlardı.

6. Copy. ai (AI pazarlama metinleri oluşturmak için en iyisi)

Copy. ai, markanızın sesini korurken içeriğinizin birden fazla sürümünü oluşturur. Bu ürün, hedef kitlenizde yankı uyandıran yaklaşımları bulmak için farklı yaklaşımları test etmenizi sağlar. Ayrıca, e-posta dizilerinden sosyal medya gönderilerine ve blog makalelerine kadar pazarlama kampanyalarını dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır.

Platform, sektörünüzdeki en iyi performans gösteren içeriği analiz eder ve kampanyalarınız için kanıtlanmış yaklaşımlar önerir. Pazarlama hedeflerinizi ve hedef kitlenizin ayrıntılarını girdikten sonra, Copy. ai ölçülebilir hedefler içeren yapılandırılmış bir içerik planı oluşturur.

Son olarak, performans verilerini inceleyerek mesajınızı iyileştirin ve tüm pazarlama kanallarınızda işe yarayanları ölçeklendirin.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

Belirli pazarlama ihtiyaçları için tasarlanmış çok çeşitli özelleştirilebilir şablonlardan yararlanın

Takım çalışmasını teşvik etmek için takımınızla işbirliği yapın

Çok dilli destek özelliğini kullanarak farklı kitleler için içerik oluşturun

İçeriğin görünürlüğünü artırmak için SEO optimizasyon araçlarını kullanın

Copy.ai sınırlamaları

Oluşturulan içerik önemli ölçüde düzenleme gerektirebilir

Copy. ai fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 49 $/koltuk

Gelişmiş : 249 $/ay (en fazla 5 koltuk)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

7. GrowthBar (SEO odaklı pazarlama planları için en iyisi)

growthBar aracılığıyla

GrowthBar, SEO odaklı pazarlamacılar için tasarlanmıştır. Rakiplerinizin sitelerindeki içerik eksikliklerini belirleyerek anahtar kelime odaklı stratejiler oluşturmanıza yardımcı olur, böylece çabalarınızı nereye odaklamanız gerektiğini tam olarak bilirsiniz.

Platform, en çok beğenilen gönderilere dayalı olarak kelime sayısı, ele alınacak konular ve hedef anahtar kelimeleri içeren ayrıntılı içerik özetleri oluşturur.

İçeriğinizin arama performansını izleyin ve tek bir yerden etkili iyileştirme önerileri alın. Arama trendleri değiştiğinde, GrowthBar en son pazarlama taktiklerini analiz eder ve stratejinizi güncel tutmak için içerik önerilerinizi günceller.

Oluşturduğunuz her içerik, optimize edilmiş meta açıklamalara ve başlıklara sahiptir, böylece arama sıralamalarında daha hızlı yükselmenize yardımcı olur.

GrowthBar'ın en iyi özellikleri

Ölçeklenebilir içerik çözümleri için SEO ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış, tamamen yazılı, yüksek kaliteli makalelere erişin

AI'yı kullanarak içeriğinizin güvenilirliğini artıracak değerli araştırma kaynakları ve veriler bulun

Temel bilgileri girerek ve erişim sürecinizi kolaylaştırarak hızlı bir şekilde ilgi çekici satış e-postaları oluşturun

Yazarın blokunu aşmak için kullanıcı tanımlı anahtar kelimelere dayalı yaratıcı blog yazısı fikirleri oluşturun

Anahtar kelime araştırması ve rakip analizi yapmak için GrowthBar Chrome uzantısını yükleyin

GrowthBar sınırlamaları

Bu araç, Chrome dışındaki çoğu tarayıcıyla uyumlu değildir

GrowthBar fiyatlandırması

7 gün ücretsiz deneme

Standart : Kullanıcı başına aylık 36 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 74,25 $

Ajans: 149 $. Kullanıcı başına aylık 25

GrowthBar puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Zoho Pazarlama Otomasyonu (Küçük işletmelerin pazarlaması için en iyisi)

zoho aracılığıyla

Zoho, satış ve pazarlama konusunda zaten popüler bir isimdir. Zoho Marketing Automation, potansiyel müşterilerinizin markanızla etkileşimine uyum sağlayan kampanyalar oluşturmanıza olanak tanır.

Zoho, e-posta tıklamalarından web sitesi ziyaretlerine kadar hedef kitlenizin eylemlerine göre segmentlere ayırır ve onlara otomatik olarak alakalı içerik gönderir. Müşteri yolculuklarını tamamlamanıza ve her bir temas noktasını optimize ederek etkileşimi artırmanıza olanak tanır.

Platform ayrıca Zoho'nun eksiksiz iş paketine bağlanarak satış ve hizmet takımlarınıza kampanya performansı hakkında içgörü sağlar. Tutarlı mesajlaşma sağlarken e-posta, sosyal medya ve web kanallarında otomatik iş akışları kurabilirsiniz.

Pazarlama verileriniz doğrudan satış ve destek araçlarına akış, takımların aynı müşteri içgörülerinden yararlanarak işlerini yapmalarına yardımcı olur.

Zoho Pazarlama Otomasyonu'nun en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri etkileşimlerine ve davranışlarına göre önceliklendirerek puanlayın

Ziyaretçi verilerini yakalamak için web formları tasarlayın ve kodlama yapmadan CRM'nize entegre edin

Kampanya performans metriklerini analiz ederek veriye dayalı ayarlamalar yapın

Davetiyeler göndererek, katılımları izleyerek ve katılımcıları takip ederek etkinlikleri yönetin

Kullanıcı etkileşimlerine ve tercihlerine uyum sağlayan kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturun

Zoho Pazarlama Otomasyonu sınırlamaları

Yavaş yenileme hızı ve yükleme süresi

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Zoho Pazarlama Otomasyonu fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 19 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $

Zoho Pazarlama Otomasyonu puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Profesyonel İpucu: Pazarlama takviminizi renkli görev etiketleriyle düzenleyerek hangi kampanyaların "sıcak" ve "soğuk" olduğunu kolayca görün

9. CoSchedule (Pazarlama takvimi yönetimi için en iyisi)

coSchedule aracılığıyla

Popüler bir sosyal medya planlayıcı platformu olan CoSchedule, pazarlama takviminizi kolayca oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Görev bağımlılıklarını ayarlayın, onay iş akışlarını otomatikleştirin ve aynı platformda her projenin ilerlemesini izleyin.

Takvim, favori pazarlama araçlarınızla senkronize olur ve sosyal medya gönderilerini, blog içeriklerini, e-posta kampanyalarını ve etkinlikleri tek bir görünümde gösterir.

Platformlar arasında geçiş yapmadan kanallar arasında içerik planlayabilir ve yayın takviminizi tutarlı hale getirebilirsiniz. Takımlarınız, birden fazla araçta arama yapmadan herhangi bir projeye atlayabilir, son teslim tarihlerini kontrol edebilir ve görevleri izleyebilir.

CoSchedule'un en iyi özellikleri

ReQueue ile en iyi performans gösteren gönderileri yeniden düzenleyin ve paylaşın

Her platform için en iyi uygulamaları takip eden sosyal medya mesajlarını otomatik olarak oluşturun, zamandan tasarruf edin ve hedef kitlenizin katılımını en üst düzeye çıkarın

Kampanya performansını analiz ederek hangi stratejilerin etkili olduğunu anlayın ve iyileştirme alanlarını belirleyin

CoSchedule sınırlamaları

Platformun düzeni yeni başlayanlar için karmaşık olabilir

Kampanya ayrıntılarını izlemek için belge veya beyaz tahta özelliği yoktur

CoSchedule fiyatlandırması

Ücretsiz

Sosyal Takvim: Kullanıcı başına aylık 19 $

Ajans Takvimi: Kullanıcı başına aylık 49 $

İçerik Takvimi: Özel fiyatlandırma

Pazarlama Paketi: Özel fiyatlandırma

CoSchedule puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: İlk pazarlama otomasyon araçları yazılım tabanlı değildi! 1900'lerin başında, işletmeler doğrudan posta kampanyalarına ve kataloglara güveniyordu. Sears ve Roebuck posta sipariş kataloglarını hatırlıyor musunuz?

10. SEMrush Pazarlama Takvimi (SEO entegre kampanya planlaması için en iyisi)

sEMrush aracılığıyla

SEMrush'un Pazarlama Takvimi, SEO ve rekabetçi içgörüleri planlamalarına entegre etmek isteyen pazarlamacılar için mükemmeldir. Pazar trendlerine ve rakip hareketlerine dayalı veri odaklı stratejiler oluşturmanıza olanak tanır.

Kapsamlı içerik pazarlama paketi, konu araştırmasından içerik optimizasyonuna ve performans izlemeye kadar sürecin her aşamasında size yardımcı olur. Takvim, birden fazla kanalda pazarlama kampanyalarının koordinasyonunu ve yürütülmesini kolaylaştırır.

Ayrıca, SEMrush'un rekabetçi istihbarat araçları, nişinizdeki fırsatları net bir şekilde görmenizi sağlar, böylece stratejilerinizi anında ince ayar yapabilir ve rakiplerinizin önünde kalabilirsiniz.

SEMRush Pazarlama Takvimi'nin en iyi özellikleri

Hesap verebilirliği sağlamak için kesin son tarihler ve açıklamalar içeren görevler atayın

Kampanyaları ayrıntılı zaman çizelgeleri ve teslim edilecekler ile takip edin ve organize bir şekilde yürütün

SEO araçlarını kullanarak içeriği optimize edin, görünürlüğü ve etkileşimi artırın

Performans ölçütlerini analiz ederek etkinliği değerlendirin ve gelecekteki stratejilerinize yön verin

SEMRush Pazarlama Takvimi sınırlamaları

Özellikle kapsamlı pazarlama araçlarına aşina olmayanlar için daha zor bir öğrenme süreci

SEMRush Pazarlama Takvimi fiyatlandırması

Pro: 139,95 $/ay

Guru: 249,95 $/ay

İş: 499,95 $/ay

SEMRush Pazarlama Takvimi puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (2.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)

Pazarlama Vizyonunuzu Gerçeğe Dönüştürün

Harika fikirler, güçlü bir uygulama olmadan hiçbir anlam ifade etmez.

Modern pazarlama planı oluşturucular şablonları doldurmaktan daha fazlasını yapar: iş akışlarını basitleştirir, tekrarlayan görevleri otomatikleştirir ve takımları birbirine bağlar.

ClickUp, tüm bu araçları entegre ettiğiniz ve diğer takımlarınızla uyum için mevcut ş Akışınıza bağladığınız yerdir.

Planlama, izleme ve optimizasyonu tek bir platformda kolaylaştırarak zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Özelleştirilebilir özellikler ve entegrasyonlarla, takımınızın benzersiz ihtiyaçlarını karşılar ve birden fazla araç kullanma zahmetini ortadan kaldırır.

Ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve bir sonraki kampanyanızı şimdiye kadarki en iyisi haline getirin. 🚀