Tango ve Scribe: İş Akışı Otomasyonu için Hangisi En İyisi?

İş akışı otomasyonu söz konusu olduğunda, doğru aracı seçmek takımınız için büyük fark yaratabilir. Tango ve Scribe, belgeleri ve süreçleri kolaylaştırmanıza yardımcı olan iki popüler seçenektir, ancak her ikisinin de kendine özgü özellikleri vardır.

Verimliliği artırmak ve takımınızın işlerini basitleştirmek istiyorsanız, hangi seçeneğin en iyisi olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

Bu blogda, Tango ve Scribe'ı birbirinden ayıran özellikleri inceleyeceğiz, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulabilirsiniz. Ayrıca, iş akışı otomasyonunuzu bir üst seviyeye taşıyabilecek daha güçlü bir alternatif sunacağız.

Tango nedir?

via Tango

Tango, süreç belgelemeyi basitleştiren ve adım adım kılavuzlar oluşturan yenilikçi bir iş talimat yazılımıdır.

Kullanıcı bir görevi tamamlarken iş akışlarını sorunsuz bir şekilde yakalar, bu da zaman ve çaba tasarrufu sağlar ve manuel dokümantasyon ihtiyacını azaltır.

Sezgisel bir arayüze ve yerleşik işbirliği özelliklerine sahip olan bu yazılım, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak isteyen takımlar için idealdir.

Tango özellikleri

İşte Tango'nun bazı anahtar özellikleri:

1. Tango Click-to-Create

via Tango Create

Tango, minimum çabayla adım adım eylemleri kaydederek iş akışlarını otomatik olarak yakalamanızı ve ayrıntılı ve doğru kılavuzlar oluşturmanızı sağlar. Bu, sıkıcı manuel görevlerle zaman kaybetmenize gerek kalmadığı için zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

🧠 Profesyonel İpucu: Ekran kaydetme özelliğini, çalışanların işe alımı ve eğitimi, müşteri desteği bilgi tabanları, içerik oluşturma ve pazarlama, uzaktan işbirliği ve iletişim ile müşteri başarısı için kullanabilirsiniz.

2. Düzenleme

Yakalanan iş akışlarını açıklamalı ekran görüntüleri ve talimatlara dönüştürerek süreç belgelerinizi görsel olarak çekici ve ilgi çekici hale getirin. Bu, takımınızın karmaşık süreçleri daha net bir şekilde anlamasına yardımcı olacak ve işleri daha hızlı bitirmenizi sağlayacaktır.

3. Bilgi Sabitleme

Tango, kılavuzları, ipuçlarını ve bağlantıları doğrudan yazılım uygulamanızın içine sabitlemenize olanak tanır. Bu, önemli bilgilerin her zaman kolayca erişilebilir olmasını sağlar. Bu sabitlemeyi kimlerin göreceğini kontrol etmek mi istiyorsunuz? Microsoft Active Directory, Microsoft EntraID ve OKTA kullanıcı gruplarınıza göre kimlerin göreceğine karar verin.

4. Entegrasyonlar

Tango'yu mevcut araçlarınız ve uygulamalarınızla entegre ederek farklı platformlardaki süreçleri yakalayın. Entegrasyon özellikleri, sorunsuz erişim için adım adım kılavuzları ve rehberleri bilgi tabanlarına, LMS sistemlerine, müşteri desteği varlıklarına vb. yerleştirmenize de olanak tanır.

5. Güvenli Bulanıklık

via Tango Create

Kredi kartı bilgileri, adresler ve telefon numaraları gibi hassas bilgileri içeren belgeleri otomatik olarak tarayın ve gizliliği korumak için Secure Blur ile düzenleyin.

Tango fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Scribe nedir?

via Scribe

Scribe, süreçleri gerçek zamanlı olarak belgelemek için kullanılan bir araçtır. İş akışlarını, gerçekleşirken ayrıntılı adım adım kılavuzlara dönüştürür.

Sonuç, standart çalışma prosedürlerini resmileştiren, açıklamalı ekran görüntüleri ve kullanım kılavuzları içeren rafine profesyonel belgelerdir.

Takımlar ve bireyler için tasarlanan Scribe, kullanıcıların minimum çabayla bilgilerini belgelemelerine ve paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, eğitim süresini kısaltır ve ilk günden itibaren verimliliği artırır.

Scribe özellikleri

Scribe'ın bazı anahtar özellikleri şunlardır:

1. Capture Scribe

via Scribe

Uygulama, takımların Chrome uzantısı ile web sitelerini kaydetmesine olanak tanır ve ayrıca platformu dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızda uygulamaları kullanırken kayıt yapmak için de kullanabilirsiniz. Görevleri otomatik olarak izleyip kaydederek iş akışlarını gerçek zamanlı olarak belgeleyin ve hareket halindeyken kapsamlı kılavuzlar oluşturun.

2. Scribe Sayfası

Scribe, birden fazla kılavuzu tek bir belgede birleştirmenize olanak tanıyarak ayrıntılı eğitim kılavuzları veya standart çalışma prosedürlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır. Birkaç "Scribe" birleştirebilir ve bağlantılar, metinler, açıklamalar ve Loom veya YouTube videoları ekleyebilirsiniz.

3. Scribe Sidekick

via Scribe

Scribe Sidekick, web sitesine veya uygulamaya göre ilgili kılavuzları bularak bağlamsal yardım sunar. Bu, ekip arkadaşlarınızın her bir Scribe'ını görebilmenizi ve süreçleri hızlı bir şekilde tamamlayabilmenizi sağlayarak kullanıcı desteğini ve eğitim girişimlerini iyileştirir.

4. Scribe Smart Blur

Smart Blur, ekran görüntülerinde tetikleyicileri otomatik olarak ayarlamanıza veya hassas bilgileri manuel olarak düzenlemenize olanak tanır. Veri gizliliğini korumak ve uyumluluğu sürdürmek için mükemmeldir.

5. Scribe Düzenleme

via Scribe

Scfibe, ekran görüntülerini yakalayıp düzenleyerek takım arkadaşlarınız için kırpmanıza veya açıklama eklemenize olanak tanıyan kullanıcı dostu bir düzenleyici sunar. Uygulama, GIF'ler oluşturmanıza ve hatta takımınıza süreçleri açıklamak için kullanabileceğiniz başlıklar ve açıklamalar oluşturmanıza olanak tanır.

Scribe fiyatlandırması

Temel: 0 $ (masaüstü uygulaması olarak mevcut değildir)

Pro Takım: Kullanıcı başına aylık 15 $ (en az beş koltuk)

Pro Personal: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

💡 Profesyonel İpucu: Diğer araçları keşfetmek ister misiniz? En iyi Scribe alternatiflerini ve rakiplerini inceleyin

Tango ve Scribe: Özellik Karşılaştırması

Her iki süreç belgeleme iş aracı da kılavuz oluşturma için harika özellikler sunar. Ancak, daha akıllı bir seçim yapmanıza yardımcı olmak için aracın kullanılabilirliğini, kullanıcı dostu olmasını ve verimliliğini etkileyen anahtar özelliklerini karşılaştırıyoruz.

Karşılaştırmaya başlayalım.

Süreç belgeleri

via Tango

Herhangi bir süreç belgeleme aracının merkezinde, adım adım talimatlar verme ve ayrıntılı kılavuzlar oluşturma yeteneği bulunur. Her iki araç da gerçek zamanlı iş akışlarını ayrıntılı kılavuzlara dönüştürmede mükemmeldir.

Bunun için, ekran görüntülerini otomatik olarak yakalayan ve açıklama ekleyen yerleşik bir ekran görüntüsü aracı özelliğine sahiptir ve kullanıcı eylemlerini ayrıntılı kılavuzlara dönüştürür.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Her iki araç da sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ile adım adım belge oluşturmayı otomatikleştirir.

Metin yakalama

Metin yakalama özelliği, açık ve özlü dokümantasyon sağlar. Bu özellik, karmaşık talimatlar içeren karmaşık süreçler için özellikle yararlıdır.

Tango, metinleri doğrudan iş akışlarından yakalar ve görsellerin yanında kesin açıklamalar oluşturur. Scribe, büyük ölçüde metinleri gerçek zamanlı olarak yakalamaya ve açıklama eklemeye odaklanır. Bu, kolay özelleştirme ve daha fazla netlik sağlar.

🏆 Kazanan: Scribe, gerçek zamanlı açıklama ekleme özelliği sayesinde daha fazla esneklik ve anında geri bildirim sağladığı için kazandı.

Ekran görüntüsü

Yüksek kaliteli ekran görüntüleri sayesinde, süreçlerin belgelenmesi, kullanıcıların özel veya teknik becerilere sahip olmasalar bile iş akışlarını görsel olarak çoğaltmalarını sağlar.

Scribe ve Tango, iş akışları sırasında ekranları otomatik olarak yakalama, net görseller ve adım adım talimatlar sağlama konusunda uzmanlaşmıştır.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Her iki araç da, kullanıcıların görsel olarak çekici ve etkileşimli kılavuzlar oluşturmasına olanak tanıyan ekran yakalama özellikleri sunar.

Düzenleme

via Scribe

Düzenleme özellikleri, kullanıcıların süreç kılavuzlarını iyileştirmesine ve kişiselleştirmesine olanak tanıdığından gereklidir.

Tango, açıklamaları ve adım açıklamalarını düzenlemek için temel düzenleme araçları sunar. Buna karşılık, Scribe daha kapsamlı bir düzenleme paketi sunarak kullanıcıların metinleri, görüntüleri ve biçimlendirmeyi kapsamlı bir şekilde değiştirmesine olanak tanır.

Belgelerin daha kısa bir sürümünü oluşturmak için gereksiz veya fazla görünen adımları da silebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Scribe, kullanıcılara belgelerin son görünümü ve hissi üzerinde daha fazla kontrol sağlayan gelişmiş düzenleme yetenekleriyle kazanmıştır.

Ş Akışı entegrasyonu

Dokümantasyon aracı, günlük işlemleri kesintiye uğratmak yerine süreçleri zahmetsizce yakalamak için mevcut iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.

Tango, Slack, Jira ve Confluence gibi diğer araçlarla birlikte kullanılabilir, böylece belgeleri mevcut iş akışlarına entegre etmek daha kolay hale gelir. Buna karşılık, Scribe'ın entegrasyonları sınırlıdır, bu da aynı aracın farklı ortamlardaki temel yeteneklerini kısıtlar.

🏆 Kazanan: Tango, üstün iş akışı entegrasyon yetenekleriyle bu alanda puan kazanarak, çeşitli ortamlarda daha çok yönlü ve esnek olmasını sağlıyor.

Yineleme

Çoğaltma, kullanıcıların benzer işlemler için mevcut kılavuzları yeniden kullanmasına olanak tanır, böylece zaman ve çaba tasarrufu sağlarken belgeleri daha tutarlı hale getirir.

Tango, iş akışı çoğaltmayı destekleyerek kullanıcıların mevcut kılavuzların varyasyonlarını daha verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Benzer şekilde, Scribe iş akışı çoğaltma ve hızlı düzenleme imkanı sunarak tekrarlayan görevler veya eylemler için mükemmeldir.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Her iki araç da yinelemeleri etkili bir şekilde yöneterek belgelerdeki fazlalıkları azaltır ve değerli zaman tasarrufu sağlar.

İçerik paylaşımı

via Scribe

İçerik paylaşımı, nasıl yapılır kılavuzlarınızı doğru kişilerle doğru biçimde verimli bir şekilde paylaşmanızı sağlar. Sonuçta, süreçleri belgelemek ancak bunları anahtar paydaşlarla paylaşırsanız yararlı olur!

Tango, kullanıcıların belgelerini bağlantılar aracılığıyla sorunsuz bir şekilde paylaşmasına olanak tanır. Ayrıca diğer sistem ve platformlarla entegre olarak anahtar varlıkların paylaşımını kolaylaştırır.

Scribe aynı yolu izleyerek, kullanıcıların bağlantılar ve entegrasyonlar aracılığıyla belgeleri paylaşmasına olanak tanır. Ancak, anahtar fark, içeriği daha da paylaşılabilir hale getiren yerleşik bulut depolama alanıdır. Scribe ayrıca kullanıcıların içeriği herhangi bir web sayfasına gömmelerine izin verir.

🏆 Kazanan: Scribe, içerik paylaşımındaki çok yönlülüğüyle birinciliği elde etti.

İşbirliği

via Tango

İşbirliği, takımları bir araya getirerek süreç belgelerini oluşturmak ve yönetmek için çok önemlidir.

Tango, birden fazla kişinin paylaşılan bir çalışma alanı içinde kılavuzlara erişmesine, bunları düzenlemesine ve yönetmesine olanak tanıyarak takım işbirliğini teşvik eder. Verimliliği artıran takım entegrasyonuna odaklanır.

Scribe paylaşım ve düzenleme seçenekleri sunsa da, bu işbirliği araçları Tango'ya göre oldukça basittir.

🏆 Kazanan: Tango, takımın iş akışlarını belgelemeyi kolaylaştıran özel takım işbirliği araçlarıyla hedefi tam isabet ediyor.

💡 Profesyonel İpucu: Paylaşılan klasörleri kullanarak kılavuzları düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın, böylece herkes en son süreçlere erişebilir. Sürekli iyileştirme için paydaşları incelemeye ve geri bildirim paylaşmaya davet edin.

Çıktı biçimleri

Etkileşimli kılavuzlar veya video kılavuzlar oluşturuyor olsanız da, süreç belgeleme aracı bunları oluşturabilmek için öncelikle bu biçimlerle uyumlu olmalıdır. Çeşitli biçimlerle bu tür uyumluluk, belgelerin çeşitli platformlarda erişilebilir olmasını sağlar ve farklı kullanıcı tercihlerine hitap eder.

Tango, görsel ve metin biçimlerinde çıktılar oluşturarak web ve PDF paylaşımı için uygun hale getirir. Ancak Scribe, PDF'ler, görüntüler, bulut tabanlı kılavuzlar ve diğer materyaller gibi birden çok biçimde çıktılar sunarak daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlar.

🏆 Kazanan: Scribe, erişilebilirliği artırırken daha geniş çıktı aralığı, kullanıcı tercihlerine ve özel ihtiyaçlara uygunluğu ile bu kategoride birinci olmuştur.

Özelleştirme ve markalama

Özelleştirme ve markalama özellikleri, işletmelerin belgeleri marka kimliklerine uyacak şekilde değiştirip düzenlemelerine olanak tanır. Bu, bilgi paylaşımına ve kılavuz oluşturmaya kişiselleştirme dokunuşu katar.

Tango, öncelikle içerik netliği ve yapısına odaklanan sınırlı özelleştirme seçenekleri sunarken, Scribe özelleştirme konusunda mükemmeldir. İşletmelerin logolarını eklemelerine, marka renklerini eklemelerine ve tasarımı marka yönergelerine uygun ayrıntılı kılavuzlar oluşturmak için özelleştirmelerine olanak tanır.

🏆 Kazanan: Scribe, kullanıcıların profesyonel kullanıma mükemmel şekilde uygun markalı ve özel kılavuzlar oluşturmasına olanak tanıyan benzersiz özellikleriyle öne çıkıyor.

Otomasyon

via Tango

Otomasyon, manuel olarak girdi ekleme ihtiyacını ortadan kaldırarak dokümantasyon sürecini kolaylaştırır.

Tango, iş akışlarını otomatik olarak yakalar ve ayrıntılı, etkileşimli kılavuzlar oluşturmak için minimum kullanıcı müdahalesi gerektirir. Scribe de otomasyon sunsa da, süreci özelleştirme ve düzenleme için daha fazla manuel giriş ve pratik izleme gerektirir.

🏆 Kazanan: Otomasyon yetenekleriyle desteklenen otonom işlevselliği sayesinde Tango.

Reddit'te Tango ve Scribe karşılaştırması

Kullanıcıların Scribe ve Tango hakkındaki düşüncelerini anlamak için Reddit'e başvurduk.

Reddit'te Scribe ile Tango'yu karşılaştırırsanız, her ikisinin de aynı seviyede rekabet eden güçlü araçlar olduğunu göreceksiniz. Ancak bir kullanıcı, Tango'nun bazı şeyler için çok uygun olduğunu belirtiyor:

Ancak, Tango'yu aşağıdakiler için uygulamayı planlıyoruz:1. Video oluşturma süreci adımları2. Ürün yönetimi, geliştirme ve QA takımları tarafından yeni özelliklere genel bakış (teknik yazarlar tarafından kullanılacak)3. Müşterilere belirli özellikler konusunda yardımcı olmak için müşteri hizmetleri için hızlı adım kılavuzları

Ancak, Tango'yu aşağıdakiler için uygulamayı planlıyoruz:1. Video oluşturma süreci adımları2. Ürün yönetimi, geliştirme ve QA takımları tarafından yeni özelliklere genel bakış (teknik yazarlar tarafından kullanılacak)3. Müşterilere belirli özellikler konusunda yardımcı olmak için müşteri hizmetleri için hızlı adım kılavuzları

Scribe'ı destekleyen başka bir kullanıcı:

Scribe'ı birkaç ay önce kullanmaya başladık. Scribe gerçekten çok iyi. Zarif, basit ve hızlı. En iyi yanı, Scribe'daki belgeleri ITG, Hudu veya başka bir yere gömebilmeniz ve Scribe'da güncellediğinizde diğer yerlerde de güncelleme yapmanız gerekmemesi.

Scribe'ı birkaç ay önce kullanmaya başladık. Scribe gerçekten çok iyi. Zarif, basit ve hızlı. En iyi yanı, Scribe'daki belgeleri ITG veya Hudu'ya veya istediğiniz yere gömebilmeniz ve Scribe'da güncellediğinizde diğer yerlerde de güncelleme yapmanız gerekmemesi.

Kullanıcı geri bildirimlerinde yansıtılan anahtar benzerlikler, Tango ve Scribe'ı süreçleri belgelemek, bilgi tabanı oluşturmak ve takımları bir araya getirmek için mükemmel seçenekler haline getirir.

ClickUp ile tanışın — Tango ve Scribe'a en iyi alternatif

Temel özelliklerin ötesinde bir çözüm arıyorsanız, ClickUp gibi daha kapsamlı bir seçenek düşünün.

ClickUp, tüm farklı araç ve sistemlerinizi tek bir platformla değiştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. İş akışlarını kolaylaştırmak, belgeleri hazırlamak, bilgiyi paylaşmak, çalışanları işe almak ve verimliliği artırmak için kapsamlı bir özellik paketi sunar.

ClickUp'ın yapamayacağı neredeyse hiçbir şey yoktur. Eksik bir şey bulursanız, bu eksiklikleri gidermek için 1.000'den fazla ClickUp entegrasyonu mevcuttur.

Sadece görev yönetiminin ötesinde, tüm süreç/proje belgeleri için tek noktadan hizmet sunan bir çözüm olabilir. Herkesi aynı sayfada tutmak için hayati bir araçtır.

Sadece görev yönetiminin ötesinde, tüm süreç/proje belgeleri için tek noktadan hizmet sunan bir çözüm olabilir. Herkesi aynı sayfada tutmak için hayati bir araçtır.

ClickUp'ın Scribe ve Tango'ya karşı neden harika bir alternatif olduğunu öğrenin:

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Brain

ClickUp Brain kullanarak belgeler oluşturun ve iş akışlarını otomatikleştirin

ClickUp Brain, iş yaklaşımınızı dönüştüren yapay zeka destekli bir asistandır. Akıllı öneriler, görev otomasyonu ve işi tamamlamak için eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Bu özellikler, ClickUp Brain'i her zaman en iyi yolu öneren etkileşimli bir rehber haline getirir.

Süreçleri belgelendirmek için daha geleneksel bir yaklaşımı tercih ediyorsanız, ClickUp Brain SOP'lar ve kılavuzlar gibi varlıklar oluşturur. Ses veya video klipler gibi mevcut içeriğiniz varsa, ClickUp Brain bunları daha erişilebilir ve aranabilir hale getirmek için transkripsiyonunu bile yapar.

Daha da önemlisi, tek bir komutla anahtar bilgileri çıkarmanıza ve talimatları özetlemenize olanak tanıyarak bilgi tabanındaki bilgileri daha eyleme geçirilebilir hale getirebilir. Daha hızlı karar alma, hızlı eylem ve akıllı iş için kullanın.

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantılar sırasında anahtar kararları ve eylem öğelerini yakalayarak değerli bilgilerin korunmasını ve sorumlulukların doğru takım üyelerine atanmasını sağlar. Tartışmaları ilgili görevlere ve geçmiş kararlara bağlayarak toplantıları iş akışının verimli bir parçası haline getirir.

Bu, entegre dokümantasyon için güçlü bir araçtır. Transkriptleri, ses dosyalarını ve özetleri gizli bir belgeye kaydedebilir ve kolayca başvurabilmek için ilgili toplantı notlarını etiketleyebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Yalnızca %8'i eylem öğelerini izlemek için proje yönetimi araçlarını kullanıyor. ClickUp'ın araştırmasına göre, çalışanların yaklaşık %92'si, birbirinden bağımsız birden fazla platformda dağınık halde bulunan bilgiler nedeniyle önemli kararları kaçırma riskiyle karşı karşıya. Gereksiz platformlar arasında geçiş yapmayı ve bağlam değiştirmeyi önlemek için, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin.

➡️ Daha fazla bilgi: İnovasyon ve Verimlilik için AI'dan En İyi Şekilde Yararlanma

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Belgeler

Takımınızla işbirliği yaparak ClickUp Belgeleri üzerinde zengin belgeler oluşturun

ClickUp Belgeleri, belgeleri etkili ve zahmetsiz bir şekilde oluşturmak, üzerinde işbirliği yapmak ve paylaşmak için bir ortamdır. ClickUp Belgeleri son derece etkileşimli ve özelleştirilebilir olup, etkileşimli kontrol listelerinden metin tabanlı kılavuzlara kadar istediğiniz şekilde kullanmanıza olanak tanır.

Ayrıca, görevleri gömme, yorum atama ve iş akışlarını doğrudan belgelere entegre etme olanağı da sunar. Böylece hiçbir şey gözden kaçmaz ve tüm belgeleriniz eyleme geçirilebilir hale gelir.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Klipler

ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin ve sadece birkaç tıklamayla paylaşın

Scribe ve Tango'nun bağımsız araçlar olarak sunduğu işlevselliği, ClickUp Clips bir özellik olarak sunar (diğer birçok özelliğin yanı sıra)! ClickUp Clips, videoları doğrudan ClickUp ekosistemi içinde kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanır.

Öğreticileri ve adım adım kılavuzları kaydetmek veya geri bildirim paylaşmak için kullanabilirsiniz. ClickUp Clips'in ekranları kaydetme ve videoları paylaşma özelliği, aynı iş için üçüncü taraf araçlara güvenmeyi ortadan kaldırır!

ClickUp'ın 4. Avantajı: Bağlantılı Arama

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile teknoloji yığınınızda iğneyi bulun

ClickUp Bağlantılı Arama, tüm teknoloji yığınınızı aranabilir hale getirir. Evrensel bir arama özelliği olarak, ClickUp'ta bir ekosistem olarak görevleri, belgeleri ve konuşmaları bulmanıza yardımcı olur.

Bilgi tabanınızı daha aranabilir, gezilebilir ve erişilebilir hale getirmek için kullanın. Bu özellikler, fikir ve bilgi alışverişinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için anahtar niteliklerdir.

💡 Profesyonel İpucu: Bağlantılı Arama, Google Drive, Slack ve Jira dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) birden fazla uygulamada çalışır. Teknoloji yığınınızı entegre ederek daha iyi sonuçlar elde edin!

ClickUp'ın 5. Avantajı: Şablonlar

Yukarıdaki özellikler, ClickUp'ın çok yönlülüğünü gösteren ikna edici bir örnek teşkil ediyor.

Bu da yetmezse, tekerleği yeniden icat etmeden projeleri başlatmaya destek olan ClickUp şablonları da mevcuttur.

SOP'lar oluşturmak veya yeni çalışanları işe almak istiyorsanız, kullanıma hazır bu şablonlar zaman kazandırır ve her alanda tutarlılık sağlar.

➡️ Daha fazla bilgi: Takımlar ClickUp ile verimliliklerini nasıl artırıyor?

ClickUp ile başarı için otomasyon

Scribe ve Tango karşılaştırmamızın sonuna geldik. Ayrıntılı belgeler oluştururken basit ve düşük maliyetli bir çözüm arıyorsanız Scribe'ı kullanın. Otomasyona odaklanan ve daha işbirliğine dayalı bir çözüm arıyorsanız Tango'ya yönelebilirsiniz.

Araç kutunuza ekleme yapmadan Scribe ve Tango'nun en iyi özelliklerini bir araya getiren bir araç arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp, AI destekli otomasyon, dinamik belgeler, gerçek zamanlı ekran kaydetme ve sonsuz entegrasyonlar gibi gelişmiş özellikler sunar. Ayrıca, hemen başlayabilmeniz için şablonlar da sağlar!

Araçlarınızı birleştirmek ve bir süreç belgeleme aracından daha fazlasını elde etmek mi istiyorsunuz? ClickUp'a kaydolun ve sihrini deneyimleyin!