Slack Büyüme Stratejisi: Şirketiniz için 5 Anahtar Öneri

IBM, Oracle, Target, BBC ve diğer Fortune 100 şirketlerini kullanıcıları arasında sayan ve pazarlama kampanyalarına servet harcamadan takımlar için bir mesajlaşma uygulaması, incelemeye değer.

İş yeri işbirliği aracı Slack, yenilikçi ürün-pazar uyumu ve bazı alışılmadık pazarlama hilelerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Tanımı gereği, slack yavaşlamak, rahatlamak ve işleri ağırdan almak anlamına gelse de, şirket bunun tam tersini yapıyor. Slack, ilk lansmanından bir yıl içinde 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan en hızlı teknoloji girişimlerinden biridir.

Slack: Kısa Tarihçe

Slack, 2013 yılında Stewart Butterfield tarafından kuruldu. Butterfield, 2005 yılının Mart ayında Yahoo! tarafından satın alınan fotoğraf paylaşım platformu Flickr'ın kurucu ortağı olarak tanınıyordu.

Takım üyelerinin sohbet etmesine, projeler üzerinde birlikte çalışmasına, bağlantıları paylaşmasına ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak yapmasına yardımcı olmayı amaçlayan kurumsal mesajlaşma aracı, anında ürün-pazar uyumu yakaladı ve o günden bu yana büyümeye devam ediyor.

Aracın halka açık hale geldiği Şubat 2015'te Slack, 500.000 günlük aktif kullanıcıya ulaşmıştı. Dört ay içinde bu sayı ikiye katlanarak 1,1 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bugün Slack, 3 milyon ücretli kullanıcıyla birlikte 8 milyon günlük aktif kullanıcıya sahiptir ve bu sayı giderek artmaktadır.

Mütevazı Başlangıçlardan Büyük Başarıya

Slack, tesadüfen ortaya çıkan güçlü bir inovasyonun harika bir örneğidir. Mikrodalga fırın gibi, 1945 yılında mühendis Percy Spencer tarafından"tesadüfen" icat edildiğinden beri yeme alışkanlıklarımızı ve gıda pazarını değiştiren bir cihaz.

Kurucu Butterfield ve takımı, Glitch adlı bir oyun uygulaması üzerinde çalışıyorlardı ve iç iletişim için daha verimli bir platform arıyorlardı. İşe koyuldular ve Glitch'in iç takım üyeleri arasındaki işbirliğini ve fikir alışverişini kolaylaştırmak için Slack'in ilk sürümünü tasarladılar. Bu araç kısa sürede Glitch takımı için vazgeçilmez hale geldi.

Glitch başarıya ulaşamayınca Butterfield, iş yeri sohbet aracının potansiyelini fark etti ve böylece Slack büyük bir başarıyla doğdu.

Slack'in Büyüme Hikayesi: Çılgınlık İçinde Bir Yöntem

Slack, büyümesini hızlandırmak için bazı yenilikçi yöntemler kullandı. İşte en önemli 5 stratejisi:

1. Ağızdan Ağıza Pazarlama

Slack, insanların hala arkadaşlarının veya iş arkadaşlarının görüşlerine güvendiklerini kanıtladı. Butterfield, başlangıçta farklı şirketlerdeki ve basındaki bağlantılarını kullanarak yeni platformu duyurdu.

Ayrıca girişimci arkadaşlarını da Slack'i denemeye ikna etti. Bu bağlantılar ve ağızdan ağıza yayılan referanslar meyvesini verdi ve Slack'in ilk gününde 8.000 kişi kaydoldu. Bu sayı iki hafta içinde neredeyse iki katına çıktı.

Slack yatırımcısı Marc Andreessen, Ağustos 2014'te şirketin ağızdan ağıza yayılma grafiğini Twitter'da paylaştı.

Ancak bu sadece kelimenin tam anlamıyla ağızdan ağıza yayılma değildir. Slack, daha geniş bir kitleye ulaşmak ve web sitesine organik doğrudan trafik çekmek için Twitter gibi sosyal araçları da kullanır. Buzz oluşturmak, ürününüze fayda sağlayabilir ve ürününüzün yönünü teyit edebilir. ClickUp'ta, özellikle insanların dürüst görüşlerini paylaştığı Twitter ve inceleme sitelerinde, ağızdan ağıza yayılmanın getirdiği olumlu çağrışımları da gördük.

"Twitter'a büyük bir yatırım yaptık. Birisi bir ürüne çok hevesli olsa bile, ağızdan ağıza yayılan haberler sadece birkaç kişiye ulaşır. Ancak birisi bizim hakkımızda tweet atarsa, bu tweet yüzlerce, hatta binlerce kişi tarafından görülebilir," diyor Butterfield.

2. Entegrasyonlarla Büyümeyi Hızlandırın

Slack, 1.000'den fazla entegrasyona sahiptir ( Clickup dahil!). Şirket, bu entegrasyonları web sitesine yönlendirme trafiği elde etmek için kullanır ve bu entegrasyonların başarısından yararlanarak, herhangi bir kullanıcı Slack ile entegre bir ürünü aradığında ilk sayfada arama sonuçlarında görünmesini sağlar.

Örneğin, herhangi biri Google'da ClickUp'ı ararsa, Google'ın ilk sayfasında arama sonuçları arasında Clickup-Slack Uygulama Dizini'ni de bulacaktır.

En iyi Slack entegrasyonlarının listesine göz atın!

3. Müşteri Geri Bildirimlerini Uygulayın

Slack, ilk kullanıcılarından sürekli geri bildirim aldı ve bu geri bildirimleri ürünü, kullanıcı arayüzünü, verimliliğini ve kullanışlılığını geliştirmek için kullandı.

Aldıkları her e-postayı yanıtladılar ve her yardım talebini ürünü iyileştirme veya sorunu çözme fırsatı olarak değerlendirdiler.

Şirket, kullanıcılarını dinleyerek ve belirli bir özelliği veya yeni bir entegrasyon türünü talep eden kişi sayısını takip ederek pazarın istediği bir ürün geliştirebildi.

Bugün bile, kullanıcı geri bildirimlerine duyulan bu saygı, şirketin DNA'sının bir parçasıdır.

Slack, her müşteri etkileşiminin bir pazarlama fırsatı olduğuna inanır. Bir şirket olağanüstü bir müşteri hizmeti sunmak için elinden gelenin en iyisini yaparsa, insanlar sizi memnuniyetle tavsiye eder. Pazarlama hakkında her şeyi öğrenmek için iyi bir fırsat!

4. Benzersiz özelliklere öncelik verin

Butterfield, en başından beri Paul Buchheit'in tezinden etkilenmişti: Birkaç şeyi inanılmaz derecede iyi yaparsanız, geri kalanın pek önemi kalmaz. Ve Slack'i kurarken bunu uyguladı.

Slack çok fazla özellik geliştirmedi. Bunun yerine, bunlardan birini iyi bir şekilde geliştirmeye odaklandı. Bu temel özellikler Arama, Dosya Paylaşımı ve Senkronizasyondu.

Arama özelliği, kullanıcıların aradıklarını hızlıca bulmalarını sağlarken, dosya paylaşım özelliği, sezgisel kullanıcı arayüzü eylemleriyle dosyaları sürükleyip bırakmanıza veya görüntüleri hızlıca yapıştırmanıza olanak tanır.

En önemlisi, Slack, herhangi bir konuşmada her kişinin kaldığı yeri bilmesini ve gerçek zamanlı olarak imleç pozisyonuna senkronize olmasını sağlayan yerleşik bir "ayrılma durumu senkronizasyonu" özelliğine sahiptir. Bu tek özellik, birçok tanınmış teknoloji devinin girdiğini gördüğümüz bir pazarda onlara gerçek bir rekabet avantajı sağlamıştır.

5. Adil Fiyatlandırma Politikası

Slack, zengin özelliklere sahip ücretsiz bir plana sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda benzersiz bir "adil faturalandırma politikası" da uygular

İşleyiş şu şekildedir: Bir Slack kullanıcısı yazılımı 14 gün boyunca kullanmazsa, Slack size orantılı kredi olarak paranızı iade eder.

Bu strateji sadece harika bir marka değeri oluşturmak için yararlı değildir. Aynı zamanda Slack'in tüm takımını tetikte tutar. Takım, mümkün olduğunca çok sayıda aktif kullanıcı eklemek için sürekli olarak kolay bir başlangıç ve rahat bir kullanıcı deneyimi sunmalıdır.

Strateji mükemmel işledi. Slack, günlük 8 milyon aktif kullanıcısından 3 milyonunu ücretli müşteriye dönüştürdü.

Son Değerlemeler ve Etkileri

Slack, 427 milyon dolarlık yatırımın yapıldığı son finansman turunun (Ağustos 2018) ardından şu anda yaklaşık 7,1 milyar dolar değerinde. Son anlaşma ile Slack, kurulduğu günden bu yana toplam 1,27 milyar dolar fon topladı.

Artık daha iyi sermayeye sahip olan şirket, Microsoft, Alphabet (Google'ın ana şirketi) ve Facebook gibi derin cepli teknoloji devleriyle daha iyi rekabet edebilir. Slack, büyük oyuncuların işyeri işbirliği hizmetlerinin sürümlerini diğer temel tekliflerle bir araya getirerek Slack'e kıyasla daha hızlı bir şekilde müşteri kazanma avantajına sahip olduğu bir senaryoda, sermayesini ücretli müşterileri çekmek ve elde tutmak için de kullanabilir.

Geçen yıl, SoftBank Group Corp. tarafından yapılan yatırımla Slack'in değeri 5 milyar dolara ulaştı.

Geçen yılki fon toplama turunun ardından, Google, Salesforce, Microsoft ve diğer şirketlerin Slack'i satın almaya faiz gösterdiğine dair haberler çıktı.

Dahası, e-ticaret devi Amazon'un, iş yeri sohbet uygulamasının değerini 9 milyar dolar olarak belirleyen bir teklif hakkında Slack ile görüşmeler yaptığı bildirildi.

Slack İş Stratejisi: Atlassian Anlaşması

Temmuz 2018'de Slack, takım işbirliği platformları HipChat ve Stride'ın fikri mülkiyet haklarını, en büyük rakiplerinden biri olan Atlassian'dan satın aldı.

Anlaşma kapsamında Atlassian, her iki ürünü de sonlandıracak ve kullanıcıları Slack'e geçmeye teşvik edecek.

Bu, Slack için önemli bir iş stratejisidir, çünkü mevcut pazar hakimiyetine rağmen şirket, Microsoft Team, Google Hangouts Chat, Workplace by Facebook ve Cisco Webex Teams gibi teknoloji devlerinin rekabet baskısını hissediyor.

Bir rakibin ortadan kalkması, tüm kurumsal iletişim sektörüne güçlü bir mesaj gönderir. Bu durum, yeni girişimlerin yanı sıra teknoloji devlerinden de birçok hamle gelmesini beklememize neden oluyor.

Bu ortaklık sayesinde Slack, aktif kullanıcı tabanına HipChat ve Stride kullanıcılarını da ekleme fırsatı elde etti. Stride ve HipChat Cloud, Şubat 2019'da hizmetlerine son verecek. Bu durum, Slack'in halihazırda etkileyici olan kullanıcı tabanını daha da büyütecek gibi görünüyor.

Daha da önemlisi, Atlassian gibi güçlü ve saygın bir kurumsal markayla kurulan ittifak, Slack'e büyük şirketleri çekecek ve mali açıdan güçlü rakiplerinin meydan okumalarına karşı koymak için gerekli finansal desteği sağlayacak güvenilirliği kazandıracak.

İşiniz için Slack'in büyümesinden çıkarabileceğiniz 5 anahtar ders

Slack, markasını etkileyici bir SaaS gücü haline getirmek için bazı benzersiz marka pazarlama teknikleri kullanıyor.

İşte işiniz için 5 anahtar büyüme ipucu:

1. Medyanın gücünü kullanın.

Ürünü piyasaya sürerken geleneksel medyayı kullanarak ağızdan ağıza yayılmasını daha da hızlandırın. Slack, önceden kurduğu bağlantıların avantajına sahipti, ancak siz basınla ilişkilerinizi ilk günden itibaren kurmaya başlayabilirsiniz. Böylece, ürününüzün piyasaya sürülme günü geldiğinde, ürününüz hakkında yazmaya istekli gazeteciler ve blog yazarlarıyla güçlü ilişkileriniz olur.

2. Freemium planları ve hızlı başlangıç

Fiyatlandırma, SAAS organizasyonları için çok önemli bir konudur. Hedef kitlenizin dikkatini çekmek için freemium veya ücretsiz deneme planını kullanın.

Slack'in freemium modeli, kullanıcıların herhangi bir ön ödeme yapmadan uygulamayı denemesi için idealdir. Ücretsiz plana kaydolmak için kredi kartına ihtiyacınız yoktur. Ücretsiz plan ve son derece kolay kayıt süreci, daha fazla kullanıcının aracınızı denemeye motive edecektir.

3. Aşağıdan yukarıya bir yaklaşım kullanın

Slack, CIO'lara veya üst yönetime ulaşarak başlamadı; bir takım yöneticisine ulaştılar. Ürün onu ikna ederse, uygulamanın uygun fiyatı, onu şirketin giderlerine eklemeyi kolaylaştırdı.

Bu, kurumsal başarınız için önemli bir strateji olabilir.

4. Müşterilerinizi dinleyin

Kullanıcılarınız her gün sizinle paylaştığı çok sayıda nitel veri vardır. Bu bilgiler, ürününüzü pazara daha iyi uyum sağlamak için geliştirmenize yardımcı olabilir.

Slack, kullanıcılar bir şeyin çalışmadığını bildirdiğinde veya ek bir hizmet talep ettiğinde, sorunları gidermek veya yeni özellikler eklemek için her fırsatı değerlendirdi.

ClickUp'ta da aynı yaklaşımı kullanıyoruz. Kullanıcılar, geri bildirim panomuzda geri bildirimde bulunmaya ve önerilerde bulunmaya davet ediliyor.

5. Sizin için sihirli sayıyı bulun

Sektör standartlarına uygun sayıları takip etmenin yanı sıra, ürününüzü gerçekten kimin kullandığını ve onları ürününüzü kullanmaya devam ettirmek için neler yapabileceğinizi net bir şekilde gösteren şirketinizin sihirli sayılarını da bilmeniz gerekir.

Slack için bu sayı 2.000 mesajdır. Slack, Slack'te 2.000 mesaj alışverişinde bulunan tüm takımların platformu kullanmaya devam ettiğini gözlemlemiştir. Kullanıcılarınızı platformunuzda tutacak sihirli sayı nedir?

Sonuç

Slack, ürününün benzersiz olması veya büyük bir pazarlama bütçesine sahip olması nedeniyle başarılı olmadı. Büyümesi, müşterileri dinlemeye, viral ağızdan ağıza marka bilinirliği yaratmaya ve satış odaklı olmayan, samimi bir marka kişiliği geliştirmeye dayanıyor.

Şu anda Slack kullanıcısıysanız, görevlerinizi yönetmek için ClickUp ile entegrasyon yapabilirsiniz.