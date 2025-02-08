Pazarlama Hedefleri ve Amaçları Nasıl Belirlenir (+Örnekler)

Gartner'a göre, ortalama bir kuruluş yıllık gelirinin %7,7'sini pazarlamaya ayırmaktadır. Daha genç işletmeler ve yeni kurulan girişimler ise çok daha fazla harcama yapmaktadır. Çoğu girişim için pazarlama, maaşlar ve ürün geliştirmeden sonra en büyük üçüncü gider kalemidir.

Doğal olarak, iş liderleri ve yatırımcılar bu yatırımın karşılığını talep edeceklerdir. Bunu ölçmek için, ulaşılması gereken açık ve iyi tanımlanmış bir dizi pazarlama hedefi belirlerler.

Bu blog yazısında, doğru araç ve tekniklerle bunu kendiniz için nasıl yapabileceğinizi keşfediyoruz.

⏰ 60 Saniyelik Özet Pazarlama hedefleri, pazarlama ekibi tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin amacını ve hedeflerini tanımlar. Ekibin pazarlama yolculuğuna rehberlik ederler. Pazarlama hedeflerini belirlemek önemlidir, çünkü bunlar şunları sağlar: Takım üyeleri için netlik ve odaklanma

Çapraz fonksiyonlu takımlar arasında çabaların tutarlılığı

Gelişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlama esnekliği

Çabaların ve sonuçların ölçülmesi

Daha yüksek başarı şansı Şirketinizde pazarlama hedefleri belirlemek için aşağıdaki çerçeveyi deneyin. Organizasyonel hedefleri anlayın Kurumsal hedeflerden pazarlama hedefleri türetin Hedeflerinizi spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı (SMART) hale getirin Gerçek zamanlı KPI odaklı gösterge panelleriyle ilerlemeyi izleyin ClickUp ile, size ve takımlarınıza her zaman net görünürlük sağlayan, son derece özelleştirilebilir, yapay zeka destekli bir platformda pazarlama hedeflerini belirleyebilir, yönetebilir, izleyebilir ve gerçekleştirebilirsiniz. Ayarlamanız gereken pazarlama hedeflerine ve bunları ölçme yöntemlerine ilişkin örnekler için okumaya devam edin.

Pazarlama Hedefleri Nelerdir?

Pazarlama hedefleri, bir kuruluşun pazarlama faaliyetleri için belirlenen amaç ve hedefleri ifade eder. Bu hedefler, pazarlama planı, stratejisi ve kampanyaların yürütülmesi için yol gösterici rol oynar.

Pazarlama hedeflerinin temel amacı, tüm marka, reklam, promosyon, etkinlik, sosyal medya ve halkla ilişkiler faaliyetlerini kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmektir.

Örneğin, şirketin en büyük hedefi genişleme ise, büyüme pazarlama stratejileriniz marka bilinirliğinin artırılması, potansiyel müşteri oluşturma ve dönüşümler etrafında şekillenmelidir. Öte yandan, bir pazarlama aracı girişiminin birincil hedefi müşteri tutma olabilir; bu durumda, kuruluş müşteri başarısı, yeni özelliklerin benimsenmesi, etkileşim vb. alanlara yatırım yapacaktır.

Pazarlama Hedeflerinin Önemi

Hedef, varış noktasının açık ve akılda kalıcı bir şekilde ifade edilmesidir. Hedef, gol direğidir. Uzantısı olarak, bu birkaç anahtar avantaj sunar.

Netlik ve odaklanma

Hedefler, pazarlama takımına yıl boyunca başarmaları gerekenleri net bir şekilde gösterir. Bu sayede, faaliyetlere zaman ve bütçe ayırırken doğru kararlar almalarına yardımcı olur.

Tutarlılık

Pazarlama takımları büyüdükçe, tüm takımların tüm sorunlarda işbirliği yapması her zaman mümkün olmaz. Eyleme geçirilebilir pazarlama hedefleri, onları bir arada tutan yapıştırıcıdır. Sosyal pazarlamacı ve tasarımcının, birbirleriyle çok fazla etkileşimde bulunmasalar bile aynı pazarlama stratejisi doğrultusunda birlikte çalıştıklarından emin olmanızı sağlar.

Esneklik

Hedeflerin esnek olmadığı varsayılır. Aslında tam tersi doğrudur. Net hedefler, takımların en iyi sonuçları üreten faaliyetler arasında hareket etme konusunda büyük esneklik sağlar. Reklamlar dönüşüm sağlamıyor mu? Endişelenmeyin, bu fonları bir etkinlik sponsorluğuna aktaralım!

Ölçüm

Hedefler, pazarlama çabalarını gerçeğe dayandırır. Takım tarafından gerçekleştirilen görevlerin başarısını veya etkisini ölçmeye yardımcı olurlar. Bu hedeflerdeki performansınıza göre, karşılaştırma ölçütleri belirleyebilir ve pazarlama hedeflerini yol boyunca iyileştirebilirsiniz.

Daha yüksek başarı olasılığı

Pazarlama hedefleri, takımların tüm faaliyetleri için yol haritasını çizmelerine yardımcı olur. Karar verme için stratejik yönlendirme sağlar. Daha iyi kaynak tahsisi sağlar ve rekabet avantajı oluşturmaya yardımcı olur.

Temel olarak, pazarlama hedefleri başarının temelini oluşturur. Bunun pratikte nasıl göründüğüne bir göz atalım.

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Yaygın Pazarlama Hedefleri Örnekleri

Belirlediğiniz pazarlama hedefleri, bir dizi kurumsal, sektörle ilgili ve çevresel faktöre bağlıdır.

İş aşaması: İşinizin başlangıç aşamasındaysanız, yeni müşteriler kazanmaya odaklanabilirsiniz. Kurumsal bir işletmeyseniz, hesap genişletme veya çapraz satış/yükseltme hedefleriniz olabilir.

Organizasyonel hedefler: En yaygın organizasyonel hedef daha fazla satış yapmak olsa da, bazen durumlar başka şeyler gerektirir.

Örneğin, pandemi sonrasında turizm sektörü, müşteriler arasında güven oluşturmaya ihtiyaç duydu.

Dolayısıyla, pazarlama hedefleriniz şirketin hedeflerine bağlıdır.

Sektör: Bir B2B muhasebe yazılımı şirketi, bir dondurma satıcısından daha az bütçesini televizyon reklamlarına harcar. Dolayısıyla, ürün, hedef kitle, sektör vb. pazarlama hedeflerinde kritik bir rol oynar.

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Tüm bu parametreler genelinde, dikkate alınması gereken on pazarlama hedefi örneği aşağıda verilmiştir.

1. Marka itibarını iyileştirme

Marka itibarı, potansiyel müşterilerin kuruluşunuzun sunduğu ürün ve hizmetleri nasıl algıladıklarıdır. Bu, ürünlerinizle ilgili kendi deneyimlerine veya dijital pazarlama çabalarınızın bir sonucuna dayanabilir.

Örneğin, Volkswagen uzun zamandır güvenliği ve sürdürülebilirliği ile tanınmaktadır. Ancak 2015 yılında emisyon hile skandalı patlak verdiğinde, markanın temel itibarı sorgulanır hale geldi.

Şirket, başarısızlıklarının sorumluluğunu üstlendi ve itibarını geri kazanmak için çevre, sürdürülebilirlik ve yönetişim (ESG) girişimlerini iki katına çıkardı. Yıllık raporlarına göre, 2020 yılında müşterilerin markaya olan güveni, Avrupa'nın ana pazarlarında istikrar kazandı.

İster yeni bir marka piyasaya sürün ister bir krizden kurtulmaya çalışın, marka itibarını iyileştirmek her kuruluş için önemli bir pazarlama hedefidir.

Örnek: Yeni bir pazarlama iletişimi stratejisiyle, mali yıl içinde temel müşteri grupları arasında olumlu marka imajını %30 artırın.

Ölçüm: Bu tür niteliksel hedefler, net tavsiye skoru (NPS), hedefli anketler, sosyal medya duyarlılık izleme vb. kullanılarak ölçülmelidir. Mevcut karşılaştırma ölçütlerine bağlı olarak, bu metriklerin her biri için hedefler belirleyebilirsiniz.

2. Marka varlığını artırma

Marka varlığı ve bunun getirdiği görünürlük, pazarlama hunisinin en üstüne ulaşmada anahtar faktörlerdir. Marka bilinirliğini artırarak, sattığınız ürün için bir pazar yaratır.

Örnek: Çeyrek sonuna kadar anahtar müşteri kazanım kanallarında marka varlığını artırın.

Metrikler: Marka varlığı çeşitli yollarla artırılabilir.

Örneğin, bir güzellik veya F&B ürünü çeşitli konumlarda yeni mağazalar açabilir. Bir B2B teknoloji markası, blogunda veya sosyal medyada içerik yayınlayabilir. Bir D2C markası, Amazon gibi pazar yerlerinde reklamcılığa yatırım yapabilir.

3. Marka konumlandırmasını optimize etme

Marka konumlandırma, ürünün tüketicilerin ve potansiyel müşterilerin zihnindeki pozisyonunu ifade eder. Kendinizi pazarınızdaki en iyi dönüştürücü ve yenilikçi ürün olarak görebilirsiniz. Ancak, müşteri sizi daha ucuz bir alternatif olarak görüyorsa, siz de öylesinizdir.

Bu nedenle, belirli bir konumlandırma ile markanız için bir alan yaratmak, anahtar bir pazarlama hedefi haline gelir.

Örnek: Markayı, günlük görevleri yerine getirmek için kullanımı kolay, hafif, yapay zeka destekli bir uygulama olarak konumlandırın.

Metrikler: Pozisyonlamayı anlamanın en iyi yolu, müşterilerle doğrudan konuşmaktır. Anketler ve odak grupları bunu yapmak için harika bir yoldur. Sosyal medya duyarlılık analizi ve çevrimiçi yorumların incelenmesi de yardımcı olabilir.

4. Trafiği artırma

Trafik, müşterileri farkındalık aşamasından değerlendirme aşamasına geçirmede anahtar rol oynayan bir başka önemli üst düzey metriktir. Bunu marka varlığı kategorisine yerleştiriyor veya trafik için bağımsız bir hedef oluşturuyor olsanız da, bazı pazarlama yol haritası şablonlarıyla bu konuya nasıl yaklaşabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

Örnek: Önümüzdeki yıl boyunca web sitesi trafiğini aylık %2 oranında artırın.

Metrikler: Birincil metrik elbette web sitesi trafiğinin kendisidir. Ancak, zaman içinde optimize etmek için bunu diğer hedeflere bölebilirsiniz, örneğin:

SEO proje yönetimi ile organik trafiği %30 artırın

Web sitesine gelen e-posta tıklama oranlarını %10 artırın

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5. Potansiyel müşteri akışını geliştirme

Potansiyel müşteri boru hattı, markayla çeşitli etkileşim düzeylerinde bulunan müşterileri ifade eder. Genellikle, potansiyel müşteri boru hattı veya hunisi farkındalık, değerlendirme, niyet ve karar gibi aşamalardan oluşur.

Potansiyel müşteri akışının geçtiği pazarlama hunisi (Kaynak: Wikimedia Commons )

Bu boru hattını geliştirmek iki anlama gelebilir: Huninin en üstüne ulaşan potansiyel müşteri hacmini artırmak veya boru hattının her aşamasında dönüşüm oranını iyileştirmek. Belirlediğiniz pazarlama hedefi, izleyeceğiniz stratejiyi etkileyecektir.

Örnek: Satış geliştirme temsilcisi (SDR) başına aylık demo sayısını 150'ye çıkarın. Metrikler: Bu, aşağıdakiler gibi çeşitli yollarla başarılabilir: Satın alma niyetinden satın almaya dönüşüm oranını %50 artırın

Funnel'ın en üst kısmındaki potansiyel müşteri oluşturmayı %50 artırın

Her adımda dönüşüm oranını %5 artırın

6. Potansiyel müşteri kaynaklarını çeşitlendirin

Tipik bir kuruluş, çevrimiçi reklamcılık, sosyal medya, ağızdan ağıza reklam, ortaklar, bağlı kuruluşlar vb. gibi çok çeşitli kaynaklardan potansiyel müşteriler oluşturur. Bazen bazı kaynaklar diğerlerinden daha yoğun olabilir.

Örneğin, erken aşamadaki bir startup, potansiyel müşteriler elde etmek için yatırımcılarına veya kuluçka merkezine çok bağımlı olabilir. Bu, yüksek riskli bir stratejidir. Bu nedenle, potansiyel müşteri kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışabilirler.

Örnek: En iyi kanal dışındaki 4-5 kanaldan en az %60 oranında potansiyel müşteri oluşturun.

Metrikler: Bu, yeni potansiyel müşteri oluşturma kanallarının sayısı, her kanaldan gelen potansiyel müşterilerin payı ve gelen ve giden kanalların sağlıklı bir dökümü ile ölçülebilir. İhtiyaçlarınıza uygun unsurların doğru karışımını bulmak için bu pazarlama planı örneklerinden bazılarını deneyin.

7. Gelirinizi artırın

Bu, sadece pazarlamanın değil, her türlü işin temel amacıdır. Bir işin hayatta kalması, her yıl gelir elde etme, elde ettiği geliri koruma ve artırma becerisine bağlıdır.

Örnek: Mali yıl sonuna kadar şirket gelirini %10 artırın.

Metrikler: Bu konuda öncü metrikler arasında müşteri sayısında artış, cüzdan payında artış, yeni pazarlara giriş vb. sayılabilir. Örneğin, bir B2B teknoloji şirketiyseniz, gelirinizi şu şekilde artırabilirsiniz:

Daha fazla yazılım satmak

Mevcut müşterilere gelişmiş özelliklerin satışını artırın

Her müşteri hesabı tarafından satın alınan lisans sayısını artırın

Her lisans için fiyatları artırma

Pazar payını artırma

8. Kar marjlarını artırın

Aşırı odaklanılmasına rağmen, gelir sadece bir araçtır. Bir kuruluş için gerçek Kuzey Yıldızı metriği, kar marjları, yani tüm giderler ve vergiler düşüldükten sonra kalan gerçek tutardır.

Örnek: Yıl sonuna kadar kar marjlarını %5 artırın.

Metrikler: Aynı giderlerle gelirinizi artırarak veya mevcut geliriniz için çıkışları azaltarak kârınızı artırabilirsiniz. Yukarıdaki pazarlama hedefinde, gelir artışı nasıl olur gördük. Şimdi de maliyetleri azaltmak için bazı metrikler verelim.

Maaş maliyetlerini %20 oranında azaltın

Edinme başına maliyeti 50 doların altına düşürün

Müşteri yaşam boyu değerini (LTV) %50 artırın

9. Müşteri sadakatini artırın

Müşteri tutma, her döngüde yenileme yapan mevcut kullanıcıların yüzdesini ifade eder. Modern teknoloji/SaaS işleri, müşterinin istediği zaman sözleşmesini iptal etmesine olanak tanır. En katı sözleşmeler bile, müşterinin ceza ödemeden ayrılabileceği bir yenileme dönemine sahiptir.

Bu, her döngüde kuruluşun her müşteriyi elde tutmak için pazarlama çabaları göstermesi gerektiği anlamına gelir.

Örnek: Bir sonraki mali yıl için kullanıcı kaybını %5'in altına düşürün. Metrikler: Müşteri tutma metrikleri değişiklik gösterebilir. Bazı örnekler şunlardır: En önemli müşterileriniz için hedefli dijital pazarlama kampanyaları yürütün

Sözleşme sona ermeden en az 90 gün önce yenileme konuşmalarının %100'ünü başlatın

Ayda en az bir kez iş paydaşlarıyla müşteri başarı görüşmeleri yapın

Mevcut tüm müşterilere önemli yeni özelliklerin demosunu sunun

10. Müşteri memnuniyetini artırın

Çok az sayıda kuruluş, ağızdan ağıza yayılan reklamları etkili bir satış kanalı olarak kullanmaktadır. Bu bir hatadır. Ağızdan ağıza yayılan reklamlar, hiçbir şirketin sahip olamayacağı bir güvenilirliğe ve inandırıcılığa sahiptir. Tavsiyeyle gelen potansiyel müşteriler, haber bülteninize kaydolanlara göre satın alma olasılığı daha yüksektir.

Örnek: Bu mali yıl içinde tavsiye yoluyla elde edilen potansiyel müşteri sayısını %30 artırın. Metrikler: G2 gibi halka açık platformlarda müşterilerinizden yorum isteyin

Q1'e kadar kapsamlı bir müşteri savunuculuğu programı tasarlayın

Müşterilerin kullanması için basit bir tavsiye izleme mekanizması geliştirin

Belirlediğiniz pazarlama hedefleri ne olursa olsun, bunları SMART yapmanız gerekir. Nasıl yapacağınızı görelim.

SMART Hedeflerini Pazarlama Hedeflerine Bağlama

SMART hedefleri belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlıdır. SMART hedefleri çerçevesi, kuruluşların hedeflerini etkili ve başarılı hale getirmelerini sağlar.

Pazarlama hedeflerini belirlerken, bunları SMART hale getirmeniz faydalı olacaktır. Örneğin, gelir artırma gibi bir hedefin nasıl olabileceğine bakalım.

SMART pazarlama hedefleriniz "önümüzdeki mali yıl içinde ana üründen elde edilen geliri %10 artırmak" olacaktır. Bu:

Özel : Temel üründen elde edilen geliri artırın

Ölçülebilir : %10

Ulaşılabilir : Geçmiş performansa göre, bu makul bir hedef olacaktır

İlgili : Organizasyonel büyümeyi desteklemek için bu, ilgili bir hedeftir

Zaman sınırlı: Mali yıl içinde

Hedef belirleme konusunda yeniyseniz, ClickUp'ın SMART Hedef Eylem Planı Şablonunu deneyin. Bu yeni başlayanlar için uygun, özelleştirilebilir şablon, pazarlama faaliyetleriniz için hedefler belirlemenizi, planlar yapmanızı ve ilerlemeyi izlemenizi sağlar.

Pazarlama Hedeflerini Belirleme ve Ulaşma

Bu blog yazısındaki pazarlama hedefleri örnekleri, kendi hedeflerinizi belirlemeniz için ilham kaynağı olabilir. Hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi bilseniz bile, bunları doğru şekilde ayarlamak zor olabilir. Size yardımcı olacağız.

1. Kuruluşunuzun hedeflerini anlayın

İşletmenin liderlerinden, kuruluşun genel hedeflerinin ve yol haritasının neler olduğunu öğrenin. En önemli öncelikler, tartışmaya açık olmayan konular ve bunları gerçekleştirmek için kullanılabilecek kaynaklar hakkında bilgi edinin.

ClickUp'ın Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonu gibi bir araçla organizasyonel hedefleri yönetmek ve anlamak katlanarak daha kolay hale gelir. Bu orta düzey şablon, bir şirketin sahip olabileceği birçok hedefi birleştirmek ve düzenlemek için güçlü bir araçtır.

2. Pazarlama hedeflerinizi belirleyin

Organizasyonel hedeflere göre pazarlama hedeflerinizi planlayın. Pazarlamanın tüm yönlerini ve satış ve müşteri başarısı gibi ilgili departmanları da göz önünde bulundurun. Bu süreci hızlandırmak için hedef ayarlama şablonlarını kullanın.

İşte, yıl boyunca pazarlama faaliyetlerinizi tasarlamanıza yardımcı olacak ClickUp Pazarlama Eylem Planı Şablonu ve ClickUp Pazarlama Planı Şablonu. Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, hedeflerden faaliyetlere ve sonuçlara kadar her şeyi tek bir yerde belgelendirmenize yardımcı olur.

3. SMART hedefleri belirleyin

Pazarlama hedeflerinizi SMART hedefleri formunda belirleyin. Ayrıca, bunları takımın görebileceği bir yerde yayınlayın.

ClickUp Hedefleri bunu yapmak için harika bir yoldur. Pazarlama hedeflerinizi sayısal, parasal, doğru/yanlış veya görev hedefleri ile anahtar sonuçlar olarak ayarlayın. Bunları klasörler halinde düzenleyin ve mevcut durumunuzu tek bir pencerede görmek için ilerleme özetini kullanın. Takım üyelerinin KPI'larının bir parçası olarak hedefleri benimsemelerini teşvik edin.

Pazarlama hedeflerinizi belirlemek, izlemek ve gerçekleştirmek için ClickUp Hedefleri

📖 Bonus Okuma: İşletmeler için pazarlama OKR'leri örnekleri.

4. İlerlemeyi izleyin

Pazarlama analizi yazılımını kullanarak pazarlama hedefleriniz için kapsamlı gösterge panelleri oluşturun. ClickUp Gösterge Panelleri ile izlediğiniz tüm anahtar performans göstergeleri için özelleştirilebilir bileşenler oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), satış araçları, sosyal medya yönetim araçları vb. gibi harici kaynakları da kolayca entegre ederek eksiksiz bir tablo oluşturabilirsiniz.

Tüm pazarlama hedefleri için gerçek zamanlı raporlama

ClickUp Pazarlama Raporu Şablonu ile kolayca başlayabilirsiniz. Ya da ihtiyaçlarınıza göre çok yönlü bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz.

📖 Bonus Okuma: Pazarlama için AI nasıl kullanılır?

ClickUp ile Pazarlama Hedeflerinize Ulaşın

"Ürünü üret, müşteriler gelecektir" günleri çoktan geride kaldı. Süpermarketteki portakal suyu reyonunda veya muhasebe yazılımında olsun, her kategoride yüzlerce olmasa da onlarca ürün bulunmaktadır.

Birbirinden çok az farkları olan pazarlama (konumlandırma, mesajlaşma, hedefleme vb.) ürünün başarısında önemli bir rol oynar. Pazarlamanın etkili olabilmesi için doğru hedeflerle başlayan stratejik bir yaklaşıma ihtiyacınız vardır.

Ölçülebilir pazarlama hedefleri belirlemek sadece başlangıçtır. Bundan sonra, hedefler belirlemek, ilerlemeyi izlemek, ayarlamalar yapmak ve yolunda ilerlemek için güçlü bir araca ihtiyacınız vardır. ClickUp for Marketing, bu araç olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp, dijital pazarlama kampanyaları, içerik, gerçek zamanlı işbirliği, pazarlama planlama süreci, raporlama ve daha fazlasını mümkün kılan güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Pazarlama faaliyetlerinizi dijital olarak kolaylaştırın.

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