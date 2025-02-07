2025 için en iyi 10 Webex alternatifi

2022 yılında, Amerikalıların %83,13'ü haftalarının üçte birini toplantılara katılarak geçirdi. Ve bu katılımcıların %50'si, sesle ilgili sorunların video konferansların en büyük sorun noktası olduğunu kabul etti.

Cisco Webex'in birçok kullanıcısı benzer sorunlar bildiriyor. Webex alternatifi aramak için nedeniniz ne olursa olsun (daha uygun maliyetli bir video konferans yazılımına ihtiyaç veya daha iyi özelleştirme), bu blog yazısında en iyi seçenekleri bulacaksınız.

ClickUp takımı ve ben, deneyimlerimize ve kapsamlı araştırmalarımıza dayanarak bu Webex alternatifleri listesini hazırladık. Bunları tek tek inceleyelim.

⏰60 saniyelik özet Yüksek kaliteli ses ve video toplantıları için Webex'e alternatif olarak bunları deneyin: Zoom (Sorunsuz sesli ve görüntülü toplantılar için en iyisi)

Microsoft Teams (Microsoft ekosistemiyle entegrasyon için en iyisi)

Workplace (Sosyal ağ özelliklerini kullanmak için en iyisi)

GoTo Meeting (Çevrimiçi toplantılar ve uzaktan işbirliği için en iyisi)

RingEX (Hepsi bir arada iş iletişimi için en iyisi)

Skype (Dünya çapında ücretsiz, güvenilir sesli ve görüntülü aramalar için en iyisi)

Google Çalışma Alanı (Kolay işbirliği için en iyisi)

Slack (Takım iletişimi ve işbirliğini merkezileştirmek için en iyisi)

Zoho Toplantı (İş işbirliği için en iyisi)

Dialpad (AI destekli araçlar için en iyisi)

Diğer video iletişim araçları: ClickUp

Webex alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Sorunsuz çalışan, kurulumu kolay bir toplantı yönetimi yazılımı, herkesin zamanından ve sabrından tasarruf sağlar. Web konferans platformunuzda şunları önceliklendirebilirsiniz:

Video ve ses kalitesi: Video ve ses kurulumlarında gecikme olmayan video konferans yazılımı arayın. Ekran paylaşımı özellikleri, çevrimiçi toplantılar ve net iletişim için de çok önemlidir

İşbirliği araçları: Çalışma alanında daha sorunsuz Çalışma alanında daha sorunsuz işbirliği için yerleşik sohbet, görsel iletişim araçları, dosya paylaşımı ve depolama seçeneklerine sahip bir video konferans platformu edinin

Performans ve güvenilirlik: İnternet bağlantısında yapılacak minimum kesintilerin video kalitenizi etkilemediğinden emin olun

Gelişmiş özellikler: Toplantı sonrası takipleri daha verimli hale getirmek için otomatik kayıt ve AI tarafından oluşturulan toplantı transkripsiyonları gibi özellikleri arayın

Entegrasyonlar: Daha sorunsuz bir ş Akışı için aracınızın üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonları desteklediğinden emin olun

Ölçeklenebilirlik: Küçük takımları ve büyük kurumsal ihtiyaçları karşılayabilecek araçlarla işbirliklerini planlayın

Kullanım kolaylığı: Toplantılara katılmak için kapsamlı adımlar ve kurulum gereksinimleri olan veya karmaşık gezinme denetimlerine sahip platformları eleyin

Sonuç olarak, Cisco Webex toplantılarına alternatifler, iş operasyonlarınız için gelişmiş bir arayüz sunmalıdır. Size en uygun video konferans yazılımını bulmak için bunlardan birkaçını inceleyelim.

Webex'in En İyi 10 Alternatifi

Siz de "Beni duyabiliyor musunuz?" veya "Görülebiliyor muyum?" gibi soruları tekrarlamaktan bıktıysanız, bu video konferans yazılım araçları size çok yardımcı olabilir!

1. Zoom (Sorunsuz sesli ve görüntülü toplantılar için en iyisi)

zoom aracılığıyla

İster gündelik bir takım toplantısı ister küresel bir web semineri düzenliyor olun, Zoom HD video görüşmeleri ve planlama ile işbirliğini kolaylaştırır.

Yerleşik beyaz tahta araçları gibi anahtar özellikleri, takımların toplantılar sırasında fikirlerini çizerek veya beyin fırtınası yaparak görselleştirmelerine olanak tanır. Uzaktaki takımlar, yüz yüze beyin fırtınası oturumlarının yaratıcılığını taklit ettiği için bundan önemli ölçüde yararlanır. Ayrıca, toplantılar sırasında dağınık odanızı gizleyebilir ve çarpıcı sanal arka planlarla takımınızı etkileyebilirsiniz.

Zoom'un en iyi özellikleri

Zoom'un yerleşik toplantı anketi özelliği ile katılımcılardan geri bildirim veya görüşler alın

Zoom'daki çizim araçlarını kullanarak ekran paylaşımı sırasında paylaşılan içeriğe notlar ekleyin, önemli noktaları vurgulayın veya gerçek zamanlı olarak notlar ekleyin

Kaydedilmiş oturumlar ve otomatik olarak oluşturulan transkriptlerle kaçırdığınız toplantıları yakalayın

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz plan, toplantıları 40 dakika ile sınırlandırır, bu da verimli tartışmaları engelleyebilir

Müşteri çağrılarını yönetmek için bulut tabanlı telefon hizmeti olan Zoom Phone, yalnızca belirli planlarda mevcuttur

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Aylık 15,99 $/kullanıcı

İş: Aylık 21,99 $/kullanıcı

Business Plus: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (55.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoom hakkında ne diyor?

Zoom, takımımla sanal olarak bağlantı kurmamı ve sohbet etmemi kolaylaştırıyor ve bu deneyim, işi yüz yüze yapmakla aynı. Basit bir arayüzle kullanımı çok kolay. Outlook gibi diğer uygulamalarla çok iyi entegre oldu ve takvim yönetimini kolaylaştırdı.

Zoom, takımımla sanal olarak bağlantı kurmamı ve sohbet etmemi kolaylaştırıyor ve bu deneyim, işi yüz yüze yapmakla aynı. Basit bir arayüzle kullanımı çok kolay. Outlook gibi diğer uygulamalarla çok iyi entegre oldu ve takvim yönetimini kolaylaştırdı.

👀 Biliyor muydunuz? Arka arkaya toplantılara katılmak, kişilerin yorgun hissetmesine neden olabilir. Bu durum "Zoom yorgunluğu" olarak da bilinir. Her 7 kadından 1'i ve her 20 erkekten 1'i bu durumu şiddetli bir şekilde yaşadığını itiraf etmiştir.

2. Microsoft Teams (Microsoft ekosistemiyle entegrasyon için en iyisi)

/image

Sık sık en iyi Google Meet alternatiflerinden biri olarak listelenen Microsoft Teams, anlık mesajlaşma, bulut tabanlı dosya paylaşımı ve sınırsız arama özelliklerini bir araya getiren, uzaktan takım çalışmasını organize etmek için tasarlanmış bir platformdur.

Microsoft 365 ile uyumludur ve takımların belgeler üzerinde işbirliği yapmasına, projeleri yönetmesine ve yerleşik takım sohbeti ve takvim planlama özelliği ile gerçek zamanlı iletişim kurmasına olanak tanıyarak verimliliği iki katına çıkarır.

Beyin fırtınası oturumları düzenliyor, web seminerleri düzenliyor veya günlük takım görevlerini yönetiyor olsanız da, Microsoft Teams bulut kaydı ile her şeyi tek bir dijital çatı altında bağlantılı ve düzenli tutar.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Ücretsiz planda 720p çözünürlükte, diğer fiyatlandırma kademelerinde 1080p çözünürlükte HD videoya erişin

Konu özel kanallar oluşturun ve proje yönetimi için uygulamalar, dosyalar veya gösterge panelleri için sekmeler ekleyin

Maksimum güvenlik için uçtan uca şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi özelliklerden yararlanın

Microsoft Teams sınırlamaları

Özelliklerin genişliği, özellikle ilk kez kullananlar veya küçük takımlar için korkutucu gelebilir

Büyük takımlar veya aşırı dosya depolama, uygulamanın yavaşlamasına neden olabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: Aylık 4 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Basic: Aylık 6 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Premium: Aylık 22 $/kullanıcı

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (15.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.500+ yorum)

Ayrıca okuyun: Verimli Toplantılar Yapma ve Takım Verimliliğini Optimize Etme

3. Workplace (Sosyal ağ özelliklerini kullanmak için en iyisi)

workplace aracılığıyla

Workplace from Meta, ofisiniz için bir sosyal ağ gibidir. Takımların bağlantıda kalmasını ve bilgilendirilmesini sağlamak için grupları, sohbetleri ve video görüşmelerini bir araya getirir. Çalışanlarınız Facebook'u iyi biliyorsa, burada kendilerini evlerinde hissedeceklerdir.

Webex için kullanışlı bir alternatif olsa da, Meta'nın Mayıs 2026'da Workplace'i kapatması, listemizin başka alternatifler arayan kullanıcılar için daha da yararlı olduğu anlamına geliyor.

İşyerinin en iyi özellikleri

Google Drive ve Microsoft Office gibi çeşitli uygulamalara bağlanın

Mobil erişilebilirlik sayesinde her yerden etkili bir şekilde işbirliği yapın

Güvenli bir ortamda dış ortaklar veya müşterilerle işbirliğini kolaylaştırın

İş yeri sınırlamaları

Platformun Ağustos 2025'te kapatılması planlandığı için, Workplace'e yatırım yapmak uzun vadeli planlar için uygun olmayabilir

Kullanıcılar, dikkat dağıtıcı olabilecek aşırı bildirim yüklemesi olduğunu bildirmiştir

Platform, belirli kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirme için sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

İş yeri fiyatlandırması

Temel Plan : Aylık 4 $/kullanıcı

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

İş yeri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1000+ yorum)

Workplace hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Yıllarca Facebook'u kullandıktan sonra, benzer şekilde çalışır ve aynı anda birçok kişiyle iletişim kurmak için harikadır. Birden fazla büyük grup sohbetine rağmen neredeyse hiç sorun çıkarmaz. Her konuşmaya ekli dosya çubuğu gibi kullanışlı özellikler sayesinde, tüm konuşmada gönderilen dosyaları veya medyayı görebilirsiniz.

Yıllarca Facebook'u kullandıktan sonra, benzer şekilde çalışır ve aynı anda birçok kişiyle iletişim kurmak için harikadır. Birden fazla büyük grup sohbetine rağmen neredeyse hiç sorun çıkarmaz. Her konuşmaya ekli dosya çubuğu gibi kullanışlı özellikler sayesinde, tüm konuşmada gönderilen dosyaları veya medyayı görebilirsiniz.

4. GoTo Meeting (Çevrimiçi toplantılar ve uzaktan işbirliği için en iyisi)

goTo Meeting aracılığıyla

Cisco Webex toplantıları için bir başka alternatif olan GoTo Meeting, teknoloji konusunda bilgili olmasanız bile kullanımı kolaydır. Ses ve video kalitesi kristal netliğinde olduğundan sürekli endişelenmenize gerek kalmaz. Ayrıca, PC, Mac, adını siz koyun, hemen hemen her cihazdan bağlanabilirsiniz.

Tek sorun ne olabilir? Katılımcılar genellikle yazılımı indirmek zorundadır ve şirketiniz indirmeler konusunda katı kurallara sahipse bu sorun yaratabilir.

GoTo Meeting'in en iyi özellikleri

HD video ile net ve kesintisiz iletişim kurun ve yanlış anlaşılmaları önleyin

Ekip arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle ekranınızı sorunsuz bir şekilde paylaşın

Katılımcıların toplantılara daha kolay katılabilmesi için özel URL'ler oluşturun

GoTo Meeting sınırlamaları

Katılımcılar bir uygulama yüklemelidir, bu da işlemleri yavaşlatabilir

Ücretsiz sürüm, toplantıları 40 dakikayla sınırlar ve en fazla üç katılımcıya izin verir

Beyaz tahta veya toplantı sırasında dosya düzenleme gibi gelişmiş özellikler yoktur

GoTo Meeting fiyatlandırması

Profesyonel: Aylık 14 $/organizatör (Yıllık faturalandırılır)

İş: Aylık 19 $/organizatör (Yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GoTo Meeting puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (11.500'den fazla yorum)

GoTo Meeting hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

GoTo Meeting, ses ve görüntü kalitesi, gerçek zamanlı canlı yayın açısından en iyisidir. Toplantıları düzenleme ve güvenli dijital bağlantılar aracılığıyla davetiyeleri ve ek dosyaları gönderme kolaylığını seviyorum. Davetiyeleri kabul etmek doğrudandır, bu da davetlilerin etkin bir şekilde katılmasını kolaylaştırır. Mikrofon kapatılabilir ve başka bir katılımcıya kolayca aktarılabilir, bu da sanal toplantılar sırasında rollerin dağıtımını kolaylaştırır.

GoTo Meeting, ses ve görüntü kalitesi, gerçek zamanlı canlı yayın açısından en iyisidir. Toplantıları düzenleme ve güvenli dijital bağlantılar aracılığıyla davetiyeler ve ek dosyalar gönderme kolaylığını seviyorum. Davetiyeleri kabul etmek doğrudandır, bu da davetlilerin etkin bir şekilde katılmasını kolaylaştırır. Mikrofon kapatılabilir ve başka bir katılımcıya kolayca aktarılabilir, bu da sanal toplantılar sırasında rollerin dağıtımını kolaylaştırır.

5. RingEX (Hepsi bir arada iş iletişimi için en iyisi)

ringEx aracılığıyla

RingEx, işletmeler için bir iletişim araç seti sunar. Mesajlaşma, video görüşmeleri ve telefon hizmetlerini tek bir platformda birleştirir. Sohbet etmek, video toplantısına katılmak veya hızlı bir arama yapmak mı istiyorsunuz? RingCentral'ın RingEX uygulaması ihtiyacınızı karşılar.

Tüm cihazlarınızda çalışır, böylece ister ofiste ister yolda olun, her zaman bağlantıda kalırsınız. Bununla birlikte, ilk başta kurulumu biraz zor olabilir ve bazı kullanıcılar çağrı kalitesinde sorunlar yaşayabilir.

RingEX'in en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için dosya paylaşımı, görev yönetimi ve takım mesajlaşma gibi özelliklere erişin

Etkili sanal işbirliği için güvenilir video toplantıları gerçekleştirin

Microsoft 365 ve Google Çalışma Alanı gibi popüler iş uygulamalarıyla entegre edin

RingEX sınırlamaları

İlk yapılandırma süreci zorlu ve zaman alıcı olabilir

Çağrıların kesilmesi veya ses kalitesinin düşmesi gibi örnekler meydana gelebilir

RingEX fiyatlandırması

Temel : 1-5 kullanıcı için aylık 30 ABD doları

Gelişmiş : 1-5 kullanıcı için aylık 35 ABD doları

Ultra: 1-5 kullanıcı için aylık 45 ABD doları

RingEX puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (1000+ yorum)

Ayrıca okuyun: Daha İyi Toplantı Notları Almak İçin 10 Ücretsiz Toplantı Notu Şablonu

6. Skype (Dünya çapında ücretsiz, güvenilir sesli ve görüntülü aramalar için en iyisi)

skype aracılığıyla

Skype'ı kullanarak arkadaşlarınızla sohbet edin, iş görüşmelerine katılın veya iş arkadaşlarınızla ortak notlar paylaşın. Bu Webex alternatifi, masaüstü, tablet veya akıllı telefon gibi farklı cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışır ve iletişim için ideal bir seçimdir.

Ancak, her araç gibi, bu da mükemmel değildir. Bazı kullanıcılar, sinir bozucu olabilecek düşük çağrı kalitesi, bağlantı sorunları veya ara sıra meydana gelen aksaklıklar yaşamıştır.

Skype'ın en iyi özellikleri

Sunumlar veya işbirliği için görüşmeler sırasında ekranınızı paylaşın

Bireyler veya gruplarla gerçek zamanlı sohbet edin

Belgeleri, görüntüleri ve diğer dosyaları doğrudan sohbet yoluyla gönderin

Skype sınırlamaları

Ara sıra ses veya video kalitesinde sorun yaşayabilirsiniz

Aramaların kesilmesi gibi bağlantı sorunları yaygındır

Entegre toplantı ve proje yönetimi için gelişmiş özellikler yoktur

Skype fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Mobil ve Sabit Hat, ABD: 3,59 $/ay

Mobil ve Sabit Hat, Kuzey Amerika: 8,39 $/ay

Skype puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (22.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (500+ yorum)

👀Biliyor muydunuz? ABD'de her yıl verimsiz toplantılar nedeniyle 37 milyar dolar boşa harcanıyor.

7. Google Çalışma Alanı (Zahmetsiz işbirliği için en iyisi)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Çalışma Alanı da ünlü bir Microsoft Teams alternatifidir. Takımların ofiste veya uzaktan bağlantıda kalmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Uygulama paketi (Google Takvim, Meet, Drive, E-Tablolar vb.) arasındaki entegrasyon, tek bir araç paketinden belge başlatabilir, video görüşmesine katılabilir ve dosya paylaşımı yapabilirsiniz.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Geniş bulut depolama alanıyla dosyalarınızı her yerden depolayın ve erişin

Gelişmiş yapay zeka yetenekleri için Gemini gibi araçlarla entegre edin

PC, Mac veya mobil cihaz gibi herhangi bir cihazdan işlerinize erişin

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Ara sıra ortaya çıkan hatalar veya sorunlar iş akışını bozabilir

Çevrimdışı mod kullanılabilir olsa da, yanıt verme ve güvenilirlik açısından aynı performansı göstermez

Google dışındaki uygulamalar veya belirli Windows sürümlerinde uyumluluk sorunları olabilir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm: 14 günlük deneme

İş Başlangıcı: Aylık 7,20 $/kullanıcı

İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 21,60 $/kullanıcı

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (16.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Yöneticiler için 10 bire bir toplantı şablonu

8. Slack (Takım iletişimi ve işbirliğini merkezileştirmek için en iyisi)

via Slack

Slack'in Huddles özelliği, çalışma saatleri içindeki "su soğutucusu" sohbetlerine eşdeğerdir. Uygulamadan (veya masanızdan) ayrılmadan konuları tartışmak için hızlı, spontan sesli aramalardır. Tüm toplantıyı planlamanın formalitesi ve ek adımları olmadan beyin fırtınası yapmak ve masaüstü paylaşımı için mükemmeldir.

Ancak, anında işbirliği yapmak için ne kadar harika olsalar da, bu hızlı aramaları kontrol altında tutulmazsa bazen aşırı yüklenmeye neden olabilir ve yeni kullanıcılar hala biraz öğrenme sürecinden geçmek zorunda kalabilir.

Slack'in en iyi özellikleri

Konuşmalar sırasında ekranları, belgeleri, görüntüleri ve diğer dosyaları paylaşın

Tartışmaları düzenli tutmak için farklı projeler veya takımlar için kanallar oluşturun

İhtiyacınıza göre Huddles'a katılın veya ayrılın

Slack'in güçlü arama özelliği ile geçmiş mesajları ve dosyaları bulun

Slack sınırlamaları

Huddles toplantı kayıtları olarak görüntülenemez, bu nedenle kaçırılan tartışmalar için referans yoktur

Bazı Slack özellikleri Huddles sırasında kullanılamaz

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Pro : Aylık 7,25 $/kullanıcı

Business+ : Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (30.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: 2022 yılında insanların %71'i işte emoji kullandığını iddia etti. Bunların %68'i iş arkadaşlarının iş iletişiminde emoji kullanmasından hoşlandığını, %63'ü ise iş arkadaşlarıyla daha bağlantılı hissettiğini belirtti.

9. Zoho Meeting (İşbirliği için en iyisi)

zoho aracılığıyla

Zoho Meeting, basit bir tarayıcı tabanlı Webex alternatifidir. Video konferans ve web seminerlerini, sonsuz indirme veya teknik sorunlar olmadan kolayca kurmanızı sağlar.

Zaten Zoho'nun uygulama paketini kullanan takımlar için harika bir seçimdir ve listemizdeki diğer bazı araçlara kıyasla uygun maliyetli olabilir.

Zoho Meeting'in en iyi özellikleri

İleride başvurmak veya paylaşım amacıyla toplantıları ve web seminerlerini kaydedin

Hiçbir şey indirmeden Google Chrome veya diğer tarayıcılardan doğrudan toplantılara katılın

Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre ederek ş akışını iyileştirin

Zoho Meeting sınırlamaları

Ses ve video netliğinde ara sıra sorunlar bildirilmiştir

Markalama ve özelleştirme seçenekleri biraz kısıtlıdır

Zoho Meeting fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart Toplantı: aylık 1 $/toplantı düzenleyici

Profesyonel Toplantı: aylık 3 $/ev sahibi

Standart Webinar: aylık 7,50 $/sunucu başlangıç fiyatıyla

Profesyonel Web Semineri: aylık 16 $/sunucu başlangıç fiyatıyla

Enterprise Webinar: Aylık 66 $'dan başlayan fiyatlarla

Zoho Meeting puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (850+ yorum)

Zoho Meeting hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Google Meet gibi diğer platformlarla karşılaştırıldığında, Zoho Meetings'in daha istikrarlı ve keyifli bir deneyim sunduğunu gördüm. Video ve ses kalitesi her zaman mükemmeldir, sinir bozucu gecikmeleri en aza indirir ve sorunsuz iletişim sağlar. Kullanıcı arayüzü de inanılmaz derecede sezgiseldir, bu da takımımızın tüm özellikleri kolayca kullanmasını ve gezinmesini sağlar.

Google Meet gibi diğer platformlarla karşılaştırıldığında, Zoho Meetings'in daha kararlı ve keyifli bir deneyim sunduğunu gördüm. Video ve ses kalitesi her zaman mükemmeldir, sinir bozucu gecikmeleri en aza indirir ve sorunsuz iletişim sağlar. Kullanıcı arayüzü de inanılmaz derecede sezgiseldir, bu da takımımızın tüm özellikleri kolayca kullanmasını ve bunlardan yararlanmasını sağlar.

dialpad aracılığıyla

Dialpad AI Meetings, işleri basit ama akıllı tutar. Gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı özetleri gibi AI özelliklerine sahip bir video konferans aracıdır ve sizi sonsuz not almaktan kurtarır. Kurulumu hızlıdır ve zaten diğer Dialpad uygulamalarını kullanıyorsanız, her şey mükemmel bir şekilde birlikte çalışır.

Bununla birlikte, bazı tuhaflıkları da yok değil: ses ve video bazen, özellikle uzun görüşmelerde sorun çıkarabilir ve mobil uygulama masaüstü sürümüne kıyasla biraz yalın kalıyor.

Dialpad'in en iyi özellikleri

Platformun tek tıklamayla erişim özelliğini kullanarak dakikalar içinde kurulum yapın

Aramalar sırasında müşteri belgelerine, e-postalarına ve takvim etkinliklerine erişin

Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 gibi verimlilik araçlarıyla entegre edin

Dialpad sınırlamaları

Bu Cisco Webex alternatifi, toplantı arka planları, logolar veya özel e-posta davetiyeleri gibi özelleştirme seçenekleri için temel özelliklere sahiptir

Canlı transkripsiyon ve arama özetleri gibi özellikler yararlıdır, ancak faydalarından yararlanmak için eğitim veya sık kullanım gerekebilir

Dialpad fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Aylık 20 $/kullanıcı

Dialpad puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1500'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Cisco Webex yerine diğer araçları keşfederken, büyüyen işletmeler genel proje yönetimi ve takım ihtiyaçlarını karşılamak için diğer seçenekleri de değerlendirmelidir.

Örneğin, kendisini ücretsiz proje yönetimi yazılımı olarak gizleyebilen, daha iyi bir video konferans deneyimi sunan ve ek görevleri yerine getiren hepsi bir arada bir platforma kaydolmak istemez misiniz?

ClickUp

ClickUp (henüz!) tam teşekküllü bir video konferans aracı olmayabilir, ancak iş için her şeyi içeren uygulama olarak bu listedeki diğer seçenekleri tamamlar. Cisco Webex alternatifi olarak nasıl kullanabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

ClickUp Clips'i kullanarak herhangi bir görevden doğrudan ekranınızı kaydedin ve paylaşın

ClickUp Clips'i deneyin. Ekranınızı sesli olarak kaydedip takımınızla paylaşmanıza ve herkesin aynı anda hazır olması gerekmeden birlikte çalışmanıza olanak tanıyarak video konferansa yeni bir soluk getiriyor.

Canlı toplantılar yerine, takım üyeleri asenkron video iletişimi yoluyla iletişim kurabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve geri bildirim sağlayabilir. Dolayısıyla, saat dilimleri takımınız için bir sorun teşkil ediyorsa, bu özelliği kullanın.

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur.

ClickUp Sohbet, fikir üretirken, güncellemeler verirken veya hızlı geri bildirim almak için ekip arkadaşlarınızı etiketlerken tartışmaların odaklanmasını sağlar.

Hızlı sesli ve görüntülü aramalara katılın ve ClickUp Sohbet'teki SyncUps ile ekranınızı paylaşın

Ayrıca, ClickUp Sohbet'teki SyncUps ile hızlı video ve sesli aramalara (Huddles gibi!) katılabilirsiniz. Sonuç? Gerçek zamanlı ve asenkron toplantılar için eşit derecede iyi çalışan bir Webex alternatifi.

ClickUp Sohbet ile görevlerinizi, konuşmalarınızı ve yapay zekanızı bir araya getirin

Yakalamalardan bahsetmişken, ClickUp Chat'i ClickUp Brain'in yapay zeka süper güçleriyle eşleştirin ve mesaj gönderip yanıtlamaktan çok daha fazlasını yapın:

Tek bir tıklama ile mesajları görevlere dönüştürün

Konuşmaları doğru görevlere bağlayarak bağlamı merkezi hale getirin

Anlık AI özetleriyle kaçırdığınız mesajları yakalayın

Sohbet'teki mevcut tartışmalara sorular sorun ve iş arkadaşlarınıza ping atmanıza gerek kalmadan net yanıtlar alın

ClickUp'ın bir başka harika özelliği de ClickUp Meetings'dir. Bu, yerleşik bir video konferans çözümü olmasa bile toplantıları düzenlemek, planlamak ve takip etmek için merkezi bir merkezdir. Video görüşmeleri barındırmak yerine, toplantı hazırlığı ve sonrasına odaklanarak takımların uyumlu ve üretken kalmasına yardımcı olur.

ClickUp içinde ayrıntılı toplantı gündemleri oluşturabilir, görevleri tartışma noktalarına bağlayabilir, takip eylemleri atayabilir ve sonuçleri izleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Toplantı Şablonu ile toplantıları kolayca yönetin

ClickUp Toplantı Şablonu, toplantı gündemlerini ve eylem öğelerini yönetmenize ve doğrudan takip etmenize olanak tanır. Beş ClickUp Görünümü sunar: "Liste", "Pano", "Göm", "Konuşma" ve "Takvim". Ayrıca "Planlanmamış", "Planlanmış" ve "Devam Ediyor" gibi Özel Durumlardan da yararlanabilirsiniz

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hızlı video güncellemelerini veya talimatları eşzamansız olarak kaydedin ve paylaşın, gereksiz toplantılara gerek kalmayın

Bağımlılıklar, engelleyiciler veya ilgili öğeler gibi görevler arasında özel ilişkiler oluşturun

ClickUp Zoom Entegrasyonunu kullanarak toplantıları planlayın, transkriptlere erişin, güncellemeleri senkronize edin ve sonuçleri tek bir yerden takip edin; uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok

ClickUp Microsoft Teams Entegrasyonlarını kullanarak ClickUp'ı MS Teams'inize bağlayın. Konuşmaları hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün, güncellemeleri doğrudan ClickUp projelerine bağlayın ve hatta Teams'den ayrılmadan görevlerin ilerlemesini paylaşın

ClickUp sınırlamaları

Mükemmel entegrasyonlar sunmasına rağmen, ClickUp tam bir yerleşik video konferans özelliğine sahip değildir

Kullanıcıların ClickUp'ın birçok özelliğini anlaması biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $/Çalışma Alanı karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp müşterilerinden Diggs'te Kıdemli Proje Yöneticisi olan Samantha Dengate şöyle diyor:

ClickUp'tan önce, toplantılar ve karşılıklı e-posta iletişimi, öğelerin görünmez ve gözden kaçtığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık takımdaki herkes, eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, görevler içinde sohbet edebilir ve işbirliği yapabilir.

ClickUp'tan önce, toplantılar ve karşılıklı e-posta iletişimi, öğelerin görünmez ve gözden kaçtığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık takımdaki herkes, eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, görevler içinde sohbet edebilir ve işbirliği yapabilir.

💡Pro İpucu: ClickUp'ı toplantılarınız için bir "hafıza bankası"na dönüştürün. Önemli tartışmaları kaydedin, Klip olarak ekleyin ve doğrudan projelerinize veya görevlerinize bağlayın. Takımınız, eski notları aramak zorunda kalmadan önceki toplantılardaki anahtar anları tekrar ziyaret edebilir.

ClickUp ile Bir Sonraki Toplantınızı Düzenleyin ve Yönetin

Cisco Webex toplantıları birçok işletme için bir tercih olabilir, ancak video konferans verimlilik ve işbirliği için yeterli değildir. Takımlar, iş akışlarıyla entegre olan, daha iyi iletişim sağlayan ve benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlayan araçlara ihtiyaç duyar. İşte bu noktada ClickUp gibi çözümler devreye girer!

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, entegrasyon yetenekleri, eşzamansız güncellemeler ve yapay zeka destekli sohbet özelliği ile takımınızın iletişimini, görevlerini ve bilgi paylaşımını düzenler.

Ücretsiz planı ve 1000'den fazla entegrasyonu ile takımınız hemen daha iyi işbirliği yapmaya başlayabilir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun!