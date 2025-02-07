2025 için en iyi 10 Webex alternatifi

2022 yılında, Amerikalıların %83,13'ü haftalarının üçte birini toplantılara katılarak geçirdi. Ve bu katılımcıların %50'si, sesle ilgili sorunların video konferansların en büyük sorun noktası olduğunu kabul etti.
Cisco Webex'in birçok kullanıcısı benzer sorunlar bildiriyor. Webex alternatifi aramak için nedeniniz ne olursa olsun (daha uygun maliyetli bir video konferans yazılımına ihtiyaç veya daha iyi özelleştirme), bu blog yazısında en iyi seçenekleri bulacaksınız.
ClickUp takımı ve ben, deneyimlerimize ve kapsamlı araştırmalarımıza dayanarak bu Webex alternatifleri listesini hazırladık. Bunları tek tek inceleyelim.
⏰60 saniyelik özet
Yüksek kaliteli ses ve video toplantıları için Webex'e alternatif olarak bunları deneyin:
- Zoom (Sorunsuz sesli ve görüntülü toplantılar için en iyisi)
- Microsoft Teams (Microsoft ekosistemiyle entegrasyon için en iyisi)
- Workplace (Sosyal ağ özelliklerini kullanmak için en iyisi)
- GoTo Meeting (Çevrimiçi toplantılar ve uzaktan işbirliği için en iyisi)
- RingEX (Hepsi bir arada iş iletişimi için en iyisi)
- Skype (Dünya çapında ücretsiz, güvenilir sesli ve görüntülü aramalar için en iyisi)
- Google Çalışma Alanı (Kolay işbirliği için en iyisi)
- Slack (Takım iletişimi ve işbirliğini merkezileştirmek için en iyisi)
- Zoho Toplantı (İş işbirliği için en iyisi)
- Dialpad (AI destekli araçlar için en iyisi)
- Diğer video iletişim araçları: ClickUp
Webex alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Sorunsuz çalışan, kurulumu kolay bir toplantı yönetimi yazılımı, herkesin zamanından ve sabrından tasarruf sağlar. Web konferans platformunuzda şunları önceliklendirebilirsiniz:
- Video ve ses kalitesi: Video ve ses kurulumlarında gecikme olmayan video konferans yazılımı arayın. Ekran paylaşımı özellikleri, çevrimiçi toplantılar ve net iletişim için de çok önemlidir
- İşbirliği araçları: Çalışma alanında daha sorunsuz işbirliği için yerleşik sohbet, görsel iletişim araçları, dosya paylaşımı ve depolama seçeneklerine sahip bir video konferans platformu edinin
- Performans ve güvenilirlik: İnternet bağlantısında yapılacak minimum kesintilerin video kalitenizi etkilemediğinden emin olun
- Gelişmiş özellikler: Toplantı sonrası takipleri daha verimli hale getirmek için otomatik kayıt ve AI tarafından oluşturulan toplantı transkripsiyonları gibi özellikleri arayın
- Entegrasyonlar: Daha sorunsuz bir ş Akışı için aracınızın üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonları desteklediğinden emin olun
- Ölçeklenebilirlik: Küçük takımları ve büyük kurumsal ihtiyaçları karşılayabilecek araçlarla işbirliklerini planlayın
- Kullanım kolaylığı: Toplantılara katılmak için kapsamlı adımlar ve kurulum gereksinimleri olan veya karmaşık gezinme denetimlerine sahip platformları eleyin
Sonuç olarak, Cisco Webex toplantılarına alternatifler, iş operasyonlarınız için gelişmiş bir arayüz sunmalıdır. Size en uygun video konferans yazılımını bulmak için bunlardan birkaçını inceleyelim.
Webex'in En İyi 10 Alternatifi
Siz de "Beni duyabiliyor musunuz?" veya "Görülebiliyor muyum?" gibi soruları tekrarlamaktan bıktıysanız, bu video konferans yazılım araçları size çok yardımcı olabilir!
1. Zoom (Sorunsuz sesli ve görüntülü toplantılar için en iyisi)
İster gündelik bir takım toplantısı ister küresel bir web semineri düzenliyor olun, Zoom HD video görüşmeleri ve planlama ile işbirliğini kolaylaştırır.
Yerleşik beyaz tahta araçları gibi anahtar özellikleri, takımların toplantılar sırasında fikirlerini çizerek veya beyin fırtınası yaparak görselleştirmelerine olanak tanır. Uzaktaki takımlar, yüz yüze beyin fırtınası oturumlarının yaratıcılığını taklit ettiği için bundan önemli ölçüde yararlanır. Ayrıca, toplantılar sırasında dağınık odanızı gizleyebilir ve çarpıcı sanal arka planlarla takımınızı etkileyebilirsiniz.
Zoom'un en iyi özellikleri
- Zoom'un yerleşik toplantı anketi özelliği ile katılımcılardan geri bildirim veya görüşler alın
- Zoom'daki çizim araçlarını kullanarak ekran paylaşımı sırasında paylaşılan içeriğe notlar ekleyin, önemli noktaları vurgulayın veya gerçek zamanlı olarak notlar ekleyin
- Kaydedilmiş oturumlar ve otomatik olarak oluşturulan transkriptlerle kaçırdığınız toplantıları yakalayın
Zoom sınırlamaları
- Ücretsiz plan, toplantıları 40 dakika ile sınırlandırır, bu da verimli tartışmaları engelleyebilir
- Müşteri çağrılarını yönetmek için bulut tabanlı telefon hizmeti olan Zoom Phone, yalnızca belirli planlarda mevcuttur
Zoom fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 15,99 $/kullanıcı
- İş: Aylık 21,99 $/kullanıcı
- Business Plus: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zoom puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (55.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Zoom hakkında ne diyor?
Zoom, takımımla sanal olarak bağlantı kurmamı ve sohbet etmemi kolaylaştırıyor ve bu deneyim, işi yüz yüze yapmakla aynı. Basit bir arayüzle kullanımı çok kolay. Outlook gibi diğer uygulamalarla çok iyi entegre oldu ve takvim yönetimini kolaylaştırdı.
Zoom, takımımla sanal olarak bağlantı kurmamı ve sohbet etmemi kolaylaştırıyor ve bu deneyim, işi yüz yüze yapmakla aynı. Basit bir arayüzle kullanımı çok kolay. Outlook gibi diğer uygulamalarla çok iyi entegre oldu ve takvim yönetimini kolaylaştırdı.
👀 Biliyor muydunuz? Arka arkaya toplantılara katılmak, kişilerin yorgun hissetmesine neden olabilir. Bu durum "Zoom yorgunluğu" olarak da bilinir. Her 7 kadından 1'i ve her 20 erkekten 1'i bu durumu şiddetli bir şekilde yaşadığını itiraf etmiştir.
2. Microsoft Teams (Microsoft ekosistemiyle entegrasyon için en iyisi)
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Sık sık en iyi Google Meet alternatiflerinden biri olarak listelenen Microsoft Teams, anlık mesajlaşma, bulut tabanlı dosya paylaşımı ve sınırsız arama özelliklerini bir araya getiren, uzaktan takım çalışmasını organize etmek için tasarlanmış bir platformdur.
Microsoft 365 ile uyumludur ve takımların belgeler üzerinde işbirliği yapmasına, projeleri yönetmesine ve yerleşik takım sohbeti ve takvim planlama özelliği ile gerçek zamanlı iletişim kurmasına olanak tanıyarak verimliliği iki katına çıkarır.
Beyin fırtınası oturumları düzenliyor, web seminerleri düzenliyor veya günlük takım görevlerini yönetiyor olsanız da, Microsoft Teams bulut kaydı ile her şeyi tek bir dijital çatı altında bağlantılı ve düzenli tutar.
Microsoft Teams'in en iyi özellikleri
- Ücretsiz planda 720p çözünürlükte, diğer fiyatlandırma kademelerinde 1080p çözünürlükte HD videoya erişin
- Konu özel kanallar oluşturun ve proje yönetimi için uygulamalar, dosyalar veya gösterge panelleri için sekmeler ekleyin
- Maksimum güvenlik için uçtan uca şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi özelliklerden yararlanın
Microsoft Teams sınırlamaları
- Özelliklerin genişliği, özellikle ilk kez kullananlar veya küçük takımlar için korkutucu gelebilir
- Büyük takımlar veya aşırı dosya depolama, uygulamanın yavaşlamasına neden olabilir
Microsoft Teams fiyatlandırması
- Microsoft Teams Essentials: Aylık 4 $/kullanıcı
- Microsoft 365 Business Basic: Aylık 6 $/kullanıcı
- Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı
- Microsoft 365 Business Premium: Aylık 22 $/kullanıcı
Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (15.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (9.500+ yorum)
3. Workplace (Sosyal ağ özelliklerini kullanmak için en iyisi)
Workplace from Meta, ofisiniz için bir sosyal ağ gibidir. Takımların bağlantıda kalmasını ve bilgilendirilmesini sağlamak için grupları, sohbetleri ve video görüşmelerini bir araya getirir. Çalışanlarınız Facebook'u iyi biliyorsa, burada kendilerini evlerinde hissedeceklerdir.
Webex için kullanışlı bir alternatif olsa da, Meta'nın Mayıs 2026'da Workplace'i kapatması, listemizin başka alternatifler arayan kullanıcılar için daha da yararlı olduğu anlamına geliyor.
İşyerinin en iyi özellikleri
- Google Drive ve Microsoft Office gibi çeşitli uygulamalara bağlanın
- Mobil erişilebilirlik sayesinde her yerden etkili bir şekilde işbirliği yapın
- Güvenli bir ortamda dış ortaklar veya müşterilerle işbirliğini kolaylaştırın
İş yeri sınırlamaları
- Platformun Ağustos 2025'te kapatılması planlandığı için, Workplace'e yatırım yapmak uzun vadeli planlar için uygun olmayabilir
- Kullanıcılar, dikkat dağıtıcı olabilecek aşırı bildirim yüklemesi olduğunu bildirmiştir
- Platform, belirli kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirme için sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar
İş yeri fiyatlandırması
- Temel Plan: Aylık 4 $/kullanıcı
- Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma
İş yeri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4/5 (1500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1000+ yorum)
Workplace hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Yıllarca Facebook'u kullandıktan sonra, benzer şekilde çalışır ve aynı anda birçok kişiyle iletişim kurmak için harikadır. Birden fazla büyük grup sohbetine rağmen neredeyse hiç sorun çıkarmaz. Her konuşmaya ekli dosya çubuğu gibi kullanışlı özellikler sayesinde, tüm konuşmada gönderilen dosyaları veya medyayı görebilirsiniz.
Yıllarca Facebook'u kullandıktan sonra, benzer şekilde çalışır ve aynı anda birçok kişiyle iletişim kurmak için harikadır. Birden fazla büyük grup sohbetine rağmen neredeyse hiç sorun çıkarmaz. Her konuşmaya ekli dosya çubuğu gibi kullanışlı özellikler sayesinde, tüm konuşmada gönderilen dosyaları veya medyayı görebilirsiniz.
4. GoTo Meeting (Çevrimiçi toplantılar ve uzaktan işbirliği için en iyisi)
Cisco Webex toplantıları için bir başka alternatif olan GoTo Meeting, teknoloji konusunda bilgili olmasanız bile kullanımı kolaydır. Ses ve video kalitesi kristal netliğinde olduğundan sürekli endişelenmenize gerek kalmaz. Ayrıca, PC, Mac, adını siz koyun, hemen hemen her cihazdan bağlanabilirsiniz.
Tek sorun ne olabilir? Katılımcılar genellikle yazılımı indirmek zorundadır ve şirketiniz indirmeler konusunda katı kurallara sahipse bu sorun yaratabilir.
GoTo Meeting'in en iyi özellikleri
- HD video ile net ve kesintisiz iletişim kurun ve yanlış anlaşılmaları önleyin
- Ekip arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle ekranınızı sorunsuz bir şekilde paylaşın
- Katılımcıların toplantılara daha kolay katılabilmesi için özel URL'ler oluşturun
GoTo Meeting sınırlamaları
- Katılımcılar bir uygulama yüklemelidir, bu da işlemleri yavaşlatabilir
- Ücretsiz sürüm, toplantıları 40 dakikayla sınırlar ve en fazla üç katılımcıya izin verir
- Beyaz tahta veya toplantı sırasında dosya düzenleme gibi gelişmiş özellikler yoktur
GoTo Meeting fiyatlandırması
- Profesyonel: Aylık 14 $/organizatör (Yıllık faturalandırılır)
- İş: Aylık 19 $/organizatör (Yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
GoTo Meeting puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (11.500'den fazla yorum)
GoTo Meeting hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
GoTo Meeting, ses ve görüntü kalitesi, gerçek zamanlı canlı yayın açısından en iyisidir. Toplantıları düzenleme ve güvenli dijital bağlantılar aracılığıyla davetiyeleri ve ek dosyaları gönderme kolaylığını seviyorum. Davetiyeleri kabul etmek doğrudandır, bu da davetlilerin etkin bir şekilde katılmasını kolaylaştırır. Mikrofon kapatılabilir ve başka bir katılımcıya kolayca aktarılabilir, bu da sanal toplantılar sırasında rollerin dağıtımını kolaylaştırır.
GoTo Meeting, ses ve görüntü kalitesi, gerçek zamanlı canlı yayın açısından en iyisidir. Toplantıları düzenleme ve güvenli dijital bağlantılar aracılığıyla davetiyeler ve ek dosyalar gönderme kolaylığını seviyorum. Davetiyeleri kabul etmek doğrudandır, bu da davetlilerin etkin bir şekilde katılmasını kolaylaştırır. Mikrofon kapatılabilir ve başka bir katılımcıya kolayca aktarılabilir, bu da sanal toplantılar sırasında rollerin dağıtımını kolaylaştırır.
5. RingEX (Hepsi bir arada iş iletişimi için en iyisi)
ringEx aracılığıyla
RingEx, işletmeler için bir iletişim araç seti sunar. Mesajlaşma, video görüşmeleri ve telefon hizmetlerini tek bir platformda birleştirir. Sohbet etmek, video toplantısına katılmak veya hızlı bir arama yapmak mı istiyorsunuz? RingCentral'ın RingEX uygulaması ihtiyacınızı karşılar.
Tüm cihazlarınızda çalışır, böylece ister ofiste ister yolda olun, her zaman bağlantıda kalırsınız. Bununla birlikte, ilk başta kurulumu biraz zor olabilir ve bazı kullanıcılar çağrı kalitesinde sorunlar yaşayabilir.
RingEX'in en iyi özellikleri
- Verimliliği artırmak için dosya paylaşımı, görev yönetimi ve takım mesajlaşma gibi özelliklere erişin
- Etkili sanal işbirliği için güvenilir video toplantıları gerçekleştirin
- Microsoft 365 ve Google Çalışma Alanı gibi popüler iş uygulamalarıyla entegre edin
RingEX sınırlamaları
- İlk yapılandırma süreci zorlu ve zaman alıcı olabilir
- Çağrıların kesilmesi veya ses kalitesinin düşmesi gibi örnekler meydana gelebilir
RingEX fiyatlandırması
- Temel: 1-5 kullanıcı için aylık 30 ABD doları
- Gelişmiş: 1-5 kullanıcı için aylık 35 ABD doları
- Ultra: 1-5 kullanıcı için aylık 45 ABD doları
RingEX puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (1000+ yorum)
6. Skype (Dünya çapında ücretsiz, güvenilir sesli ve görüntülü aramalar için en iyisi)
Skype'ı kullanarak arkadaşlarınızla sohbet edin, iş görüşmelerine katılın veya iş arkadaşlarınızla ortak notlar paylaşın. Bu Webex alternatifi, masaüstü, tablet veya akıllı telefon gibi farklı cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışır ve iletişim için ideal bir seçimdir.
Ancak, her araç gibi, bu da mükemmel değildir. Bazı kullanıcılar, sinir bozucu olabilecek düşük çağrı kalitesi, bağlantı sorunları veya ara sıra meydana gelen aksaklıklar yaşamıştır.
Skype'ın en iyi özellikleri
- Sunumlar veya işbirliği için görüşmeler sırasında ekranınızı paylaşın
- Bireyler veya gruplarla gerçek zamanlı sohbet edin
- Belgeleri, görüntüleri ve diğer dosyaları doğrudan sohbet yoluyla gönderin
Skype sınırlamaları
- Ara sıra ses veya video kalitesinde sorun yaşayabilirsiniz
- Aramaların kesilmesi gibi bağlantı sorunları yaygındır
- Entegre toplantı ve proje yönetimi için gelişmiş özellikler yoktur
Skype fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Mobil ve Sabit Hat, ABD: 3,59 $/ay
- Mobil ve Sabit Hat, Kuzey Amerika: 8,39 $/ay
Skype puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (22.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ yorum)
👀Biliyor muydunuz? ABD'de her yıl verimsiz toplantılar nedeniyle 37 milyar dolar boşa harcanıyor.
7. Google Çalışma Alanı (Zahmetsiz işbirliği için en iyisi)
Google Çalışma Alanı da ünlü bir Microsoft Teams alternatifidir. Takımların ofiste veya uzaktan bağlantıda kalmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Uygulama paketi (Google Takvim, Meet, Drive, E-Tablolar vb.) arasındaki entegrasyon, tek bir araç paketinden belge başlatabilir, video görüşmesine katılabilir ve dosya paylaşımı yapabilirsiniz.
Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri
- Geniş bulut depolama alanıyla dosyalarınızı her yerden depolayın ve erişin
- Gelişmiş yapay zeka yetenekleri için Gemini gibi araçlarla entegre edin
- PC, Mac veya mobil cihaz gibi herhangi bir cihazdan işlerinize erişin
Google Çalışma Alanı sınırlamaları
- Ara sıra ortaya çıkan hatalar veya sorunlar iş akışını bozabilir
- Çevrimdışı mod kullanılabilir olsa da, yanıt verme ve güvenilirlik açısından aynı performansı göstermez
- Google dışındaki uygulamalar veya belirli Windows sürümlerinde uyumluluk sorunları olabilir
Google Çalışma Alanı fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm: 14 günlük deneme
- İş Başlangıcı: Aylık 7,20 $/kullanıcı
- İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı
- Business Plus: Aylık 21,60 $/kullanıcı
Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (16.000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: Yöneticiler için 10 bire bir toplantı şablonu
8. Slack (Takım iletişimi ve işbirliğini merkezileştirmek için en iyisi)
Slack'in Huddles özelliği, çalışma saatleri içindeki "su soğutucusu" sohbetlerine eşdeğerdir. Uygulamadan (veya masanızdan) ayrılmadan konuları tartışmak için hızlı, spontan sesli aramalardır. Tüm toplantıyı planlamanın formalitesi ve ek adımları olmadan beyin fırtınası yapmak ve masaüstü paylaşımı için mükemmeldir.
Ancak, anında işbirliği yapmak için ne kadar harika olsalar da, bu hızlı aramaları kontrol altında tutulmazsa bazen aşırı yüklenmeye neden olabilir ve yeni kullanıcılar hala biraz öğrenme sürecinden geçmek zorunda kalabilir.
Slack'in en iyi özellikleri
- Konuşmalar sırasında ekranları, belgeleri, görüntüleri ve diğer dosyaları paylaşın
- Tartışmaları düzenli tutmak için farklı projeler veya takımlar için kanallar oluşturun
- İhtiyacınıza göre Huddles'a katılın veya ayrılın
- Slack'in güçlü arama özelliği ile geçmiş mesajları ve dosyaları bulun
Slack sınırlamaları
- Huddles toplantı kayıtları olarak görüntülenemez, bu nedenle kaçırılan tartışmalar için referans yoktur
- Bazı Slack özellikleri Huddles sırasında kullanılamaz
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Pro: Aylık 7,25 $/kullanıcı
- Business+: Aylık 12,50 $/kullanıcı
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma
Slack puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20.000'den fazla yorum)
🧠 İlginç Bilgi: 2022 yılında insanların %71'i işte emoji kullandığını iddia etti. Bunların %68'i iş arkadaşlarının iş iletişiminde emoji kullanmasından hoşlandığını, %63'ü ise iş arkadaşlarıyla daha bağlantılı hissettiğini belirtti.
9. Zoho Meeting (İşbirliği için en iyisi)
Zoho Meeting, basit bir tarayıcı tabanlı Webex alternatifidir. Video konferans ve web seminerlerini, sonsuz indirme veya teknik sorunlar olmadan kolayca kurmanızı sağlar.
Zaten Zoho'nun uygulama paketini kullanan takımlar için harika bir seçimdir ve listemizdeki diğer bazı araçlara kıyasla uygun maliyetli olabilir.
Zoho Meeting'in en iyi özellikleri
- İleride başvurmak veya paylaşım amacıyla toplantıları ve web seminerlerini kaydedin
- Hiçbir şey indirmeden Google Chrome veya diğer tarayıcılardan doğrudan toplantılara katılın
- Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre ederek ş akışını iyileştirin
Zoho Meeting sınırlamaları
- Ses ve video netliğinde ara sıra sorunlar bildirilmiştir
- Markalama ve özelleştirme seçenekleri biraz kısıtlıdır
Zoho Meeting fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart Toplantı: aylık 1 $/toplantı düzenleyici
- Profesyonel Toplantı: aylık 3 $/ev sahibi
- Standart Webinar: aylık 7,50 $/sunucu başlangıç fiyatıyla
- Profesyonel Web Semineri: aylık 16 $/sunucu başlangıç fiyatıyla
- Enterprise Webinar: Aylık 66 $'dan başlayan fiyatlarla
Zoho Meeting puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (850+ yorum)
Zoho Meeting hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Google Meet gibi diğer platformlarla karşılaştırıldığında, Zoho Meetings'in daha istikrarlı ve keyifli bir deneyim sunduğunu gördüm. Video ve ses kalitesi her zaman mükemmeldir, sinir bozucu gecikmeleri en aza indirir ve sorunsuz iletişim sağlar. Kullanıcı arayüzü de inanılmaz derecede sezgiseldir, bu da takımımızın tüm özellikleri kolayca kullanmasını ve gezinmesini sağlar.
Google Meet gibi diğer platformlarla karşılaştırıldığında, Zoho Meetings'in daha kararlı ve keyifli bir deneyim sunduğunu gördüm. Video ve ses kalitesi her zaman mükemmeldir, sinir bozucu gecikmeleri en aza indirir ve sorunsuz iletişim sağlar. Kullanıcı arayüzü de inanılmaz derecede sezgiseldir, bu da takımımızın tüm özellikleri kolayca kullanmasını ve bunlardan yararlanmasını sağlar.
10. Dialpad (AI destekli araçlar için en iyisi)
Dialpad AI Meetings, işleri basit ama akıllı tutar. Gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı özetleri gibi AI özelliklerine sahip bir video konferans aracıdır ve sizi sonsuz not almaktan kurtarır. Kurulumu hızlıdır ve zaten diğer Dialpad uygulamalarını kullanıyorsanız, her şey mükemmel bir şekilde birlikte çalışır.
Bununla birlikte, bazı tuhaflıkları da yok değil: ses ve video bazen, özellikle uzun görüşmelerde sorun çıkarabilir ve mobil uygulama masaüstü sürümüne kıyasla biraz yalın kalıyor.
Dialpad'in en iyi özellikleri
- Platformun tek tıklamayla erişim özelliğini kullanarak dakikalar içinde kurulum yapın
- Aramalar sırasında müşteri belgelerine, e-postalarına ve takvim etkinliklerine erişin
- Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 gibi verimlilik araçlarıyla entegre edin
Dialpad sınırlamaları
- Bu Cisco Webex alternatifi, toplantı arka planları, logolar veya özel e-posta davetiyeleri gibi özelleştirme seçenekleri için temel özelliklere sahiptir
- Canlı transkripsiyon ve arama özetleri gibi özellikler yararlıdır, ancak faydalarından yararlanmak için eğitim veya sık kullanım gerekebilir
Dialpad fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş: Aylık 20 $/kullanıcı
Dialpad puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)
Diğer Video İletişim Araçları
Cisco Webex yerine diğer araçları keşfederken, büyüyen işletmeler genel proje yönetimi ve takım ihtiyaçlarını karşılamak için diğer seçenekleri de değerlendirmelidir.
Örneğin, kendisini ücretsiz proje yönetimi yazılımı olarak gizleyebilen, daha iyi bir video konferans deneyimi sunan ve ek görevleri yerine getiren hepsi bir arada bir platforma kaydolmak istemez misiniz?
ClickUp
ClickUp (henüz!) tam teşekküllü bir video konferans aracı olmayabilir, ancak iş için her şeyi içeren uygulama olarak bu listedeki diğer seçenekleri tamamlar. Cisco Webex alternatifi olarak nasıl kullanabileceğinizi burada bulabilirsiniz.
ClickUp Clips'i deneyin. Ekranınızı sesli olarak kaydedip takımınızla paylaşmanıza ve herkesin aynı anda hazır olması gerekmeden birlikte çalışmanıza olanak tanıyarak video konferansa yeni bir soluk getiriyor.
Canlı toplantılar yerine, takım üyeleri asenkron video iletişimi yoluyla iletişim kurabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve geri bildirim sağlayabilir. Dolayısıyla, saat dilimleri takımınız için bir sorun teşkil ediyorsa, bu özelliği kullanın.
📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır.
ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur.
ClickUp Sohbet, fikir üretirken, güncellemeler verirken veya hızlı geri bildirim almak için ekip arkadaşlarınızı etiketlerken tartışmaların odaklanmasını sağlar.
Ayrıca, ClickUp Sohbet'teki SyncUps ile hızlı video ve sesli aramalara (Huddles gibi!) katılabilirsiniz. Sonuç? Gerçek zamanlı ve asenkron toplantılar için eşit derecede iyi çalışan bir Webex alternatifi.
Yakalamalardan bahsetmişken, ClickUp Chat'i ClickUp Brain'in yapay zeka süper güçleriyle eşleştirin ve mesaj gönderip yanıtlamaktan çok daha fazlasını yapın:
- Tek bir tıklama ile mesajları görevlere dönüştürün
- Konuşmaları doğru görevlere bağlayarak bağlamı merkezi hale getirin
- Anlık AI özetleriyle kaçırdığınız mesajları yakalayın
- Sohbet'teki mevcut tartışmalara sorular sorun ve iş arkadaşlarınıza ping atmanıza gerek kalmadan net yanıtlar alın
ClickUp'ın bir başka harika özelliği de ClickUp Meetings'dir. Bu, yerleşik bir video konferans çözümü olmasa bile toplantıları düzenlemek, planlamak ve takip etmek için merkezi bir merkezdir. Video görüşmeleri barındırmak yerine, toplantı hazırlığı ve sonrasına odaklanarak takımların uyumlu ve üretken kalmasına yardımcı olur.
ClickUp içinde ayrıntılı toplantı gündemleri oluşturabilir, görevleri tartışma noktalarına bağlayabilir, takip eylemleri atayabilir ve sonuçleri izleyebilirsiniz.
ClickUp Toplantı Şablonu, toplantı gündemlerini ve eylem öğelerini yönetmenize ve doğrudan takip etmenize olanak tanır. Beş ClickUp Görünümü sunar: "Liste", "Pano", "Göm", "Konuşma" ve "Takvim". Ayrıca "Planlanmamış", "Planlanmış" ve "Devam Ediyor" gibi Özel Durumlardan da yararlanabilirsiniz
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Hızlı video güncellemelerini veya talimatları eşzamansız olarak kaydedin ve paylaşın, gereksiz toplantılara gerek kalmayın
- Bağımlılıklar, engelleyiciler veya ilgili öğeler gibi görevler arasında özel ilişkiler oluşturun
- ClickUp Zoom Entegrasyonunu kullanarak toplantıları planlayın, transkriptlere erişin, güncellemeleri senkronize edin ve sonuçleri tek bir yerden takip edin; uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok
- ClickUp Microsoft Teams Entegrasyonlarını kullanarak ClickUp'ı MS Teams'inize bağlayın. Konuşmaları hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün, güncellemeleri doğrudan ClickUp projelerine bağlayın ve hatta Teams'den ayrılmadan görevlerin ilerlemesini paylaşın
ClickUp sınırlamaları
- Mükemmel entegrasyonlar sunmasına rağmen, ClickUp tam bir yerleşik video konferans özelliğine sahip değildir
- Kullanıcıların ClickUp'ın birçok özelliğini anlaması biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $/Çalışma Alanı karşılığında kullanılabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp müşterilerinden Diggs'te Kıdemli Proje Yöneticisi olan Samantha Dengate şöyle diyor:
ClickUp'tan önce, toplantılar ve karşılıklı e-posta iletişimi, öğelerin görünmez ve gözden kaçtığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık takımdaki herkes, eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, görevler içinde sohbet edebilir ve işbirliği yapabilir.
ClickUp'tan önce, toplantılar ve karşılıklı e-posta iletişimi, öğelerin görünmez ve gözden kaçtığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık takımdaki herkes, eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, görevler içinde sohbet edebilir ve işbirliği yapabilir.
💡Pro İpucu: ClickUp'ı toplantılarınız için bir "hafıza bankası"na dönüştürün. Önemli tartışmaları kaydedin, Klip olarak ekleyin ve doğrudan projelerinize veya görevlerinize bağlayın. Takımınız, eski notları aramak zorunda kalmadan önceki toplantılardaki anahtar anları tekrar ziyaret edebilir.
ClickUp ile Bir Sonraki Toplantınızı Düzenleyin ve Yönetin
Cisco Webex toplantıları birçok işletme için bir tercih olabilir, ancak video konferans verimlilik ve işbirliği için yeterli değildir. Takımlar, iş akışlarıyla entegre olan, daha iyi iletişim sağlayan ve benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlayan araçlara ihtiyaç duyar. İşte bu noktada ClickUp gibi çözümler devreye girer!
İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, entegrasyon yetenekleri, eşzamansız güncellemeler ve yapay zeka destekli sohbet özelliği ile takımınızın iletişimini, görevlerini ve bilgi paylaşımını düzenler.
Ücretsiz planı ve 1000'den fazla entegrasyonu ile takımınız hemen daha iyi işbirliği yapmaya başlayabilir.