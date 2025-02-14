Şık Sunumlar için En İyi Beautiful.ai Alternatifleri

Harika bir sunumu ne yapar? Şık görseller mi? Etkileyici bir hikaye mi?

AI destekli bir sunum oluşturma aracı olan Beautiful.ai, sürükle ve bırak araçları ve AI tarafından oluşturulan düzenlerle slayt oluşturmayı basitleştirir.

Ancak bir sorun var:

14 günlük ücretsiz deneme için kredi kartı gereklidir ve abonelikler pahalıdır

Önceden ayarlanmış tasarımlar yaratıcılığı sınırlar

Özelleştirme, diğer araçlara kıyasla yetersiz kalıyor

İyi haber mi? Piyasada daha fazla esneklik, daha akıllı AI önerileri ve sorunsuz işbirliği sunan daha iyi alternatifler var.

Bu kılavuz, profesyonelce tasarım, özelleştirme ve sunum yapmanıza yardımcı olacak en iyi AI destekli sunum araçlarını içerir. Hadi başlayalım! 🚀

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi Beautiful.ai alternatiflerine hızlı bir genel bakış: ClickUp (İşbirliğine dayalı sunumlar ve iş akışları oluşturmak için en iyisi) ✅ (İşbirliğine dayalı sunumlar ve iş akışları oluşturmak için en iyisi) ✅

Prezi (Etkileşimli iş sunumları oluşturmak için en iyisi) ✅

Decktopus (Takım toplantıları için kolay sunumlar oluşturmak için en iyisi) ✅

Visme (Sunumlarda marka tutarlılığını korumak için en iyisi) ✅

Pitch (Takım sunumları ve işbirliği için en iyisi) ✅

Microsoft PowerPoint (İş sunumları için klasik sunumlar oluşturmak için en iyisi) ✅

Wonderslide: (Markalı tasarımlarla kurumsal sunumlar oluşturmak için en iyisi) ✅

Slides (Etkileşimli geliştirici sunumları oluşturmak için en iyisi) ✅

Keynote (Şık iş raporları veya teklifler tasarlamak için en iyisi) ✅

Canva (Hızlı görsel içerik oluşturmak için en iyisi) ✅

Slidebean (Startup sunumları oluşturmak için en iyisi) ✅

Mentimeter (Canlı etkileşimli anketler sunmak ve katılım sağlamak için en iyisi) ✅

Xtensio (İş belgeleri ve sunumlar oluşturmak için en iyisi) ✅

Beautiful.ai alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Beautiful.ai için en iyi alternatif AI sunum araçlarını seçmek için, tasarım sürecini basitleştiren ve sunumlarınızı etkileşimli hale getiren özelliklere odaklanın.

Öncelik vermeniz gereken bazı temel özellikler şunlardır:

AI destekli tasarım araçları : Tasarım sürecini kolaylaştırmak, akıllı düzen önerileri ve içerik fikirleri sunmak ve temiz sunumlar oluştururken zaman kazanmak için AI asistanlı sunum yazılımını seçin 👾

Sürükle ve bırak arayüzü : Boş bir tuval üzerinde bile öğeleri sürükleyip bırakarak zahmetsizce sunumlar oluşturabileceğiniz sezgisel bir platformu tercih edin 🕹️

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri : Takımların fikirlerini paylaşmasına, slaytları düzenlemesine ve sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyan, gerçek zamanlı işbirliğini destekleyen bir araç seçin 🤝🏻

Şablon kitaplığı : Marka tutarlılığını korurken çarpıcı sunumları hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olacak profesyonelce tasarlanmış şablonlardan oluşan geniş bir kitaplığa göz atın 📚

Etkileşimli öğeler : Sunumlarınızı ilgi çekici ve dinamik hale getirmek için animasyonlar, geçişler ve tıklanabilir öğeler gibi etkileşimli özellikler eklemenizi sağlayan : Sunumlarınızı ilgi çekici ve dinamik hale getirmek için animasyonlar, geçişler ve tıklanabilir öğeler gibi etkileşimli özellikler eklemenizi sağlayan sunum araçlarına öncelik verin 🤹

Beyaz Tahta işlevselliği : Fikirleri görselleştiren, içeriği haritalayan ve : Fikirleri görselleştiren, içeriği haritalayan ve beyin fırtınası oturumlarını geliştiren yerleşik beyaz tahtalara sahip araçları değerlendirin 📋

Dışa aktarma ve paylaşım seçenekleri: Esnek dışa aktarma seçenekleri (PDF, PowerPoint veya Google Slaytlar gibi) ve kolay paylaşım özelliğine sahip araçları arayın, böylece sunum bölümünüze her yerden erişilebilmesini sağlayın 📂

➡️ Daha Fazla Bilgi: Etkileyici Sunumlar için Ücretsiz Google Slayt Şablonları

Keşfedilebilecek En İyi Beautiful.ai Alternatifleri

Sürükle ve bırak işlevselliğinin rahatlığını sunan, çarpıcı görseller oluşturmanıza ve markanızı ön planda tutmanıza yardımcı olan Beautiful.ai'ye en iyi sunum oluşturucu alternatiflerini keşfedin.

1. ClickUp (İşbirliğine dayalı sunumlar ve iş akışları oluşturmak için en iyisi)

ClickUp iş için her şeyi içeren bir uygulamadır; proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi özelliklerini tek bir platformda birleştirir ve yeni nesil AI otomasyonu ve arama ile hızlandırılmıştır. Küçük kişisel görevlerin yönetiminden karmaşık iş operasyonlarının denetimine kadar çeşitli sektörlere ve gereksinimlere uyum sağlar.

Bir takımı yönetiyor, projeleri yönetiyor veya ilgi çekici sunumlar hazırlıyor olsanız da, ClickUp iş akışlarını kolaylaştırır, verimliliği artırır ve düzenli kalmanıza yardımcı olur. 🦾

ClickUp Beyaz Tahtaları Ücretsiz Deneyin ClickUp Beyaz Tahtalar ile görüntüler, çizimler ve akış şemaları ekleyerek dinamik sunumlar oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtaları ile sunumlarınıza resimler, çizimler, akış şemaları ve diğer görsel öğeler ekleyin ve sunumlarınızı görsel olarak çarpıcı ve ilgi çekici hale getirin. Bu, beyin fırtınası yapmak veya izleyicilerinizi büyüleyecek sunumlar oluşturmak için harika bir çalışma alanıdır. ✏️

Örneğin, etkileşimli bir satış stratejisi taslağı oluşturabilir, hikaye anlatımı için görseller entegre edebilir ve bunları ekip arkadaşlarınızla sorunsuz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Ayrıca bir müşteri yolculuğu haritası veya ürün yol haritası tasarlayabilir ve anında geri bildirim almak için takımınızla paylaşabilirsiniz. Sürükle ve bırak işlevselliği, sezgisel bir kullanım sağlar ve fikirlerinizin panoya sorunsuz bir şekilde akışını garanti eder. Beyaz tahtanızda AI ile görüntüler bile oluşturabilirsiniz. 🧩

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin ClickUp Brain'i kullanarak sunumlar, satış konuşmaları ve daha fazlası için ana hatlar ve içerik oluşturun

Bu sunumlar için içerik oluşturmak için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain, yaratıcı AI asistanınız olarak devreye girer. Sunum taslakları oluşturur, slaytlar tasarlar ve hatta satış sunumları için özel içerik sağlar.

Örneğin, bir sunum hazırlıyorsanız, ClickUp Brain etkileyici bir giriş taslağı hazırlayabilir, görsel fikirler önerebilir ve mesajınızı desteklemek için veri içgörüleri önerebilir. Beyaz Tahtalar ile birleştirildiğinde, paylaşıma hazır, etkili bir sunum tasarlayabilirsiniz. 🤖

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sunum Şablonu ile sunumunuzun her bölümünü kolayca düzenleyin

ClickUp ayrıca iş akışlarınızı kolaylaştırmak için binlerce şablon sunar. Örneğin, ClickUp Sunum Şablonu, profesyonel sunumları zahmetsizce düzenlemenizi ve tasarlamanızı sağlar. Bu özelleştirilebilir şablon, fikirlerinizi yapılandırmanıza, ilerlemeyi izlemenize ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza yardımcı olur. 🌟

İşte bu özelliği seveceğiniz nedenler:

Başlangıçtan itibaren net bir sunum yapısı oluşturun

Son sunumdan önce geri bildirim mekanizmalarını kullanarak görüş alın

Sunumla ilgili her görevi merkezi bir alanda izleyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Aracın kapsamlı özellikleri, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Aşağıdaki stratejileri deneyerek sunumları etkili bir şekilde sonlandırmayı öğrenin: Kapanışınızı izleyicilerinizin ilgisini çekecek şekilde özelleştirin 👥

Anahtar noktaları özetleyin ve ana mesajınızı pekiştirin 🔑

Son olarak, tutarlı bir son için açılış fikrinize geri dönün 🔄

Konuşmayı devam ettirmek için sorular, tartışmalar veya geri bildirimleri teşvik edin 🤝

ClickUp'ı kullanarak sunum akışınızı kolaylaştırın ve kusursuz görseller ve sorunsuz işbirliği ile etkileyin 📊

2. Prezi (Etkileşimli iş sunumları oluşturmak için en iyisi)

prezi aracılığıyla

Prezi, dinamik ve ilgi çekici sunum araçları arayan bireyler ve takımlar için Beautiful.ai'ye cazip bir alternatiftir. Slayt tabanlı geleneksel sunum araçlarının aksine, Prezi doğrusal olmayan bir sunum stili sunarak tek bir büyük tuvalden oluşturmanıza olanak tanır. Bu, şık sunumlar oluşturmak istediğinizde farklı noktaları vurgulamak için yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmanızı sağlar.

Bu araç ayrıca, içeriği düzenlemenize ve canlandırmanıza yardımcı olacak gelişmiş düzenleme özellikleri, profesyonel sunum şablonları, multimedya entegrasyonu ve AI araçları sunar. İşbirliği özellikleri, takımların iş tekliflerini gerçek zamanlı olarak tasarlamasına olanak tanır.

Prezi'nin en iyi özellikleri

Sunumları etkileşimli ve ilgi çekici hale getirmek için hareket tabanlı tasarımlar oluşturun

Zoom, Microsoft Teams ve Slack gibi platformlarla entegre edin

Otomatik düzen ve animasyon önerileri için AI yardımını kullanın

Prezi sınırlamaları

Doğrusal olmayan sunum tasarımına alışkın olmayan kullanıcılar için çok karmaşık

AI araçları, diğer sunum yazılımlarına kıyasla hala temel düzeyde

Prezi fiyatlandırması

Prezi, bireyler, öğrenciler, eğitimciler ve takımlar için üç fiyatlandırma bölümü sunar:

Bireysel kullanıcılar için

Standart: Aylık 5 $

Artı : Aylık 19 $

Premium: 29 $/ay

Öğrenciler ve eğitimciler için

EDU Plus: 4 $/ay

EDU Pro: 8 $/ay

EDU Takımları: Kullanıcı başına aylık 19 $

Takımlar için

Artı : Aylık 19 $

Premium : 29 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 39 $

Prezi puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: Etkileyici Sunumlar Oluşturmak için Ücretsiz Sunum Şablonları

3. Decktopus (Takım toplantıları için kolay sunumlar oluşturmak için en iyisi)

via Decktopus

Tasarım için saatler harcamadan göz alıcı sunumlar oluşturmanın kolay ve sezgisel bir yolunu arıyorsanız, Decktopus'u deneyin. Özelleştirilebilir şablonlar, sunum tasarımcısı botu ve güzel slayt sunumları oluşturmanıza yardımcı olacak analiz gibi gelişmiş özellikler içerir.

Bu AI sunum oluşturucu, zaman kazanmak için önceden tasarlanmış temalar da sunar. İş sunumları, eğitim içeriği veya iç takım toplantıları için özellikle kullanışlıdır ve veri odaklı sunumlar için Google E-Tablolar gibi araçlarla entegre olur.

Decktopus'un en iyi özellikleri

Sunumunuza hızlı bir şekilde başlamak için profesyonel şablonlardan oluşan bir kütüphaneye erişin

Gerçek zamanlı işbirliğini kullanarak ekip arkadaşlarınızla sunumlar oluşturun

Görsel iyileştirme için stok fotoğraflar, simgeler ve grafikler ekleyin

Decktopus sınırlamaları

Özel ve düzenleme özellikleri sınırlıdır

Sunum yazılımı, ücretsiz planında PDF dışa aktarma ve sunum analizi özelliklerini sunmamaktadır

Decktopus fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro Yıllık Erişim : 24,99 $/ay

İşletmeler için Yıllık Erişim: 49,99 $/ay

Decktopus puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? 1982 yılında, kişisel bilgisayar ekranında sunum görüntüleyen ilk yazılım programı olan VCN ExecuVision piyasaya sürüldü ve kullanıcıların sunum metinlerine eşlik edecek görüntüleri bir kitaplıktan seçmelerine olanak tanıdı.

4. Visme (Sunumlarda marka tutarlılığını korumak için en iyisi)

visme aracılığıyla

Visme ile, gelişmiş düzenleme özelliklerini kullanarak markalı sunumlar oluşturmanıza olanak tanıyan sunum yazılımına erişebilirsiniz. Beautiful.ai, sunum oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarımı otomatikleştirmeye odaklanırken, Visme kullanıcılara tasarım öğeleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak son derece kişiselleştirilmiş ve benzersiz sunumlar oluşturma olanağı sunar.

Visme'nin profesyonelce tasarlanmış sunum şablonları ve yapay zeka destekli araçları, sunum sürecini optimize eder. Visme, görsel olarak çekici sunumlar oluşturmanın yanı sıra, çeşitli tasarım ihtiyaçları için kapsamlı bir araç olarak infografikler, raporlar ve sosyal medya grafikleri dahil olmak üzere çeşitli görsel içerik türlerinin oluşturulmasını destekler.

Visme'nin en iyi özellikleri

Katılımı artırmak için animasyonlar, veri görselleştirmeleri ve etkileşimli özellikler ekleyin

Etkileyici görseller için stok fotoğraflar, animasyonlar ve simgeler ekleyin

Takımlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, sunumlarınızı sorunsuz bir şekilde paylaşın

Visme sınırlamaları

Ücretsiz plan, minimum depolama alanı (500 MB) ve indirme olanağı sunmaz

Marka kiti gibi gelişmiş özellikler için Pro aboneliği gerekir

Visme fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç : 29 $/ay

Pro: Kullanıcı başına aylık 59 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Visme puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (700+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Başarılı bir müşteri sunumu oluşturmak için, aşağıdaki adımları izleyerek müşterinizi etkileyin ve anlaşmayı kesinleştirin: Müşterinin ihtiyaçlarını anlamak için araştırma yapın ve sunumu planlayın 🕵🏼‍♂️

Sunumunuzdan bir pazarlama hunisi oluşturarak müşterinin yolculuğunu yönlendirin 📈

Hikayenizi etkili bir şekilde anlatmak için görsel olarak çekici içerikler kullanın 🎨

Daha iyi bağlantı ve anlayış için iki yönlü konuşmaları teşvik edin 💬

Sunumunuzu güvenle tamamlamak için net adımlar belirleyin 📌

5. Pitch (Takım sunumları ve işbirliği için en iyisi)

via Pitch

Beautiful.ai'ye bir başka güçlü alternatif ise, basitlik ve tasarımı bir araya getirerek hızlı ve görsel olarak çarpıcı sonuçlar üreten bir sunum aracı olan Pitch'tir. Sezgisel bir arayüze sahip Pitch, kullanıcıların şık, marka kimliğine uygun ve verimli sunumlar oluşturmasını sağlar.

Aracın işbirliği özellikleri, sunumları düzenleme ve paylaşma sürecini optimize ederek gerçek zamanlı olarak takımlarla çalışmak için idealdir. İster bir fikir sunun, ister verileri sergileyin, ister takımınızla uyum sağlayın, Pitch size zahmetsizce ilgi çekici slaytlar hazırlama olanağı sunar.

En iyi özellikler

Çeşitli kullanım durumlarına göre uyarlanmış 100'den fazla hazır şablonu kullanarak slaytlar oluşturun

Daha hızlı düzenleme ve geri bildirim için takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Paylaşılan marka araç setiyle uyumlu sunumlar elde edin

Sunum sınırlamaları

Listedeki diğer araçlara göre daha az şekil seçeneği ve grafik tasarımında daha az çeşitlilik

Üçüncü taraf içeriğin gömülmesini desteklemez

Pitch fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: 25 $/ay

İş : 100 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sunum puanları ve yorumlar

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

6. Microsoft PowerPoint (iş sunumları için klasik sunumlar oluşturmak için en iyisi)

microsoft PowerPoint aracılığıyla

Microsoft PowerPoint'u kim duymamıştır ki?

PowerPoint, en tanınmış ve yaygın olarak kullanılan sunum araçlarından biridir ve Beautiful.ai'ye güvenilir bir alternatif sunar. Kapsamlı özellikleri ve çok yönlülüğü ile tanınan PowerPoint, kullanıcılara tam tasarım kontrolü ile sunumlar oluşturma olanağı sağlar. Ayrıca, birçok web tabanlı aracın aksine, çevrimdışı düzenlemeyi destekler, bu da internet erişimi sınırlı kullanıcılar için idealdir.

İş sunumları, eğitim dersleri veya yaratıcı projeler için görsel olarak çekici içerikler tasarlayın. Özelleştirilebilir şablonlar, animasyonlar, geçişler ve gerçek zamanlı işbirliği gibi özelliklerle PowerPoint, fikirlerinizi etkili bir şekilde iletmenize ve kalıcı bir izlenim bırakmanıza yardımcı olur. Verileri grafiklerle sergileyin veya hikaye anlatımı için videolar ekleyin, PowerPoint ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Microsoft PowerPoint'in en iyi özellikleri

AI destekli Microsoft Copilot ile tasarım yapın ve içeriğinize göre düzenler ve görseller oluşturun

Presenter Coach aracıyla iyileştirmeler ekleyin

Birçok web tabanlı sunum yazılımının aksine, sunumları çevrimdışı olarak kolayca düzenleyin

Microsoft PowerPoint sınırlamaları

Kullanıcılar, ilerlemelerinin kaybolmaması için işlerini düzenli olarak manuel olarak kaydetmelidir

Diğer araçlara kıyasla sınırlı işbirliğine dayalı düzenleme özelliği vardır

Microsoft PowerPoint fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Microsoft 365 paketine dahil ücretli planlar

Microsoft PowerPoint puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

7. Wonderslide (Markalı tasarımlarla kurumsal sunumlar oluşturmak için en iyisi)

wonderslide aracılığıyla

Profesyonel sunumlar oluşturmanın şık ve verimli bir yolu olan Wonderslide, kullanıcı dostu ve çok yönlü bir tasarım platformu sunar. Kullanıcıların temel bir taslak yüklemesine olanak tanıyan Wonderslide'ın sinir ağı, bunu hızlı bir şekilde şık bir sunuma dönüştürerek tasarım için genellikle gereken zaman ve çabayı önemli ölçüde azaltır.

Özelleştirilebilir şablonlar, kapsamlı bir görüntü kitaplığı ve markalı tasarım seçenekleri sunarak yeni sunum oluşturmayı daha da basitleştirir.

Wonderslide'ın en iyi özellikleri

Slaytlarınızı zenginleştirmek için çeşitli görseller ve simgeler içeren geniş bir görüntü kitaplığına erişin

Özel resimler yükleyerek marka kurallarına uygun yazı tiplerini ve renkleri otomatik olarak seçin

Sunumları PowerPoint ve Google Slides ile uyumlu, tamamen düzenlenebilir .pptx dosyaları olarak dışa aktarın

Wonderslide sınırlamaları

Son derece özel tasarım özelleştirmeleri, dışa aktarımdan sonra manuel ayarlamalar gerektirebilir

Temel planda haftalık üç slayt indirme sınırı vardır

Wonderslide fiyatlandırması

Kullandıkça öde: Tek seferlik ödeme olarak 25 $

Pro plan : 9,99 $/ay

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Wonderslide puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

8. Slides (Etkileşimli geliştirici sunumları oluşturmak için en iyisi)

slides aracılığıyla

Slides, kullanıcı dostu özellikleri gelişmiş özelleştirme seçenekleriyle birleştiren bir sunum aracıdır. Tamamen bulutta çalışan bu araç, kullanıcıların herhangi bir cihazdan indirmeye veya yüklemeye gerek kalmadan sunumlar oluşturmasına, düzenlemesine ve sunmasına olanak tanır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli özelleştirilebilir şablonlar bu erişilebilirliği tamamlar.

Slides'ın öne çıkan özelliklerinden biri, kullanıcılara sunumlarının tam kaynak koduna erişim izni veren açık kaynak biçimidir.

Slides'ın en iyi özellikleri

IFrames veya canlı gömme özelliğini kullanarak slaytları ilgi çekici hale getirmek için etkileşimli içerik ekleyin

Özel ve profesyonel bir görünüm için sunumları HTML/CSS ile özelleştirin

Konuşmacı notlarını ve uzaktan kumandayı kullanarak sunumları kusursuz bir şekilde canlı olarak gerçekleştirin

Slayt sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirme için kullanıcıların HTML/CSS bilgisine sahip olması gerekir

Özel CSS dışında yerleşik animasyon kitaplığı yok

Slides fiyatlandırması

Light: 7 $/ay

Pro : Aylık 14 $

Takım: İki kullanıcı için aylık 28 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Slayt değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

9. Keynote (Şık iş raporları veya teklifler tasarlamak için en iyisi)

keynote aracılığıyla

Apple'ın imza niteliğindeki sunum yazılımı Keynote, görsel olarak çarpıcı sunumlar oluşturmak için güçlü bir araçtır ve Beautiful.ai'ye harika bir ücretsiz alternatif sunar.

Şık ve sezgisel tasarımıyla tanınan Keynote, her türlü sunumun kalitesini artıran profesyonelce tasarlanmış şablonlar, animasyonlar ve geçişler sunar. Sürükle ve bırak arayüzü, yeni başlayanlar ve deneyimli profesyoneller için kolay kullanım sağlar. Mac, iPad veya iPhone'da sunumlar oluşturun ve düzenleyin; tüm değişiklikler iCloud aracılığıyla otomatik olarak senkronize edilir.

Keynote'un en iyi özellikleri

Magic Move gibi sinema kalitesinde animasyonlar ve geçişler elde ederek ilgi çekici görseller oluşturun

Sesli sunumları kaydetmek için araçları kullanın

İlerlemeyi kaybetmeden cihazlar arasında sunumları düzenleyin

Keynote sınırlamaları

Yalnızca Apple kullanıcıları için mevcuttur ve çok fazla dışa aktarma seçeneği sunmaz

Dışa aktarılan dosyalar genellikle kullanılan grafiklerin veya animasyonların bazı kısımlarını kaybeder

Keynote fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Keynote puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

📌 Bonus: Takım iletişiminizi geliştirmek için bir yol mu arıyorsunuz? Excel, Word ve ClickUp'ta proje iş akışlarını kolaylaştırmak ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlamak için bu 15 Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonuna göz atın! 📣

10. Canva (Hızlı görsel içerik oluşturmak için en iyisi)

canva aracılığıyla

Sürükle ve bırak arayüzüyle tanınan Canva, kullanıcıların minimum çabayla görsel olarak çekici sunumlar tasarlayabilmelerini sağlayan yapay zeka destekli bir içerik oluşturma aracıdır. Kişisel ve profesyonel ihtiyaçları karşılayan çok çeşitli özelleştirilebilir şablonlar, yazı tipleri, resimler ve animasyonlar sunar.

İlk taslaktan itibaren Canva'nın işbirliğine dayalı tasarım ortamını kullanın. Sunumları oluşturmak, düzenlemek ve incelemek için gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın, hem küçük projeler hem de büyük kampanyalar için iş akışını kolaylaştırın. Ayrıca, Canva'nın Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyonu erişilebilirliği ve kullanılabilirliği artırır.

Canva'nın en iyi özellikleri

Hızlı proje başlangıçları için çeşitli ihtiyaçlara göre tasarlanmış önceden tasarlanmış şablonlara erişin

Magic Animate ile slayt gösterileri veya sosyal medya için çarpıcı animasyonlar oluşturun

AI aracı tarafından önerilen yazı tiplerini ve renk şemalarını markanıza uyacak şekilde kolayca özelleştirin

Canva sınırlamaları

Gelişmiş animasyonlar ve marka kitleri gibi bazı özellikler Pro aboneliği gerektirir

Yüklenen varlıklar için ücretsiz sürümde sınırlı depolama alanı (5 GB) vardır

Canva fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Canva Pro : Kişi başına aylık 6 €

Canva Teams: Kişi başına aylık 9 €

Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.000+ yorum)

11. Slidebean (Startup sunumları oluşturmak için en iyisi)

via Slidebean

Slidebean, tasarım için saatler harcamadan görsel olarak çekici sunumlar, raporlar veya eğitim sunumları isteyen girişimciler, eğitimciler ve profesyoneller için mükemmeldir. Kullanıcıların içeriğe odaklanmasına olanak tanır ve görselleri sorunsuz bir şekilde düzenler.

Slidebean'ın benzersiz bir özelliği, Airbnb ve Uber gibi başarılı şirketlerin sunum slaytlarını da içeren geniş özelleştirilebilir şablon kütüphanesidir. Bu şablonlar, kullanıcılara üzerine inşa edebilecekleri kanıtlanmış çerçeveler sağlar.

Slidebean'ın en iyi özellikleri

İzleyicilerin sunumlarla nasıl etkileşim kurduğuna dair analizleri ve içgörüleri izleyin

Ham verileri AI ile grafiklere dönüştürerek bilgileri net ve görsel bir şekilde sunun

Tutarlı ve profesyonel sunumlar için marka temalarını otomatikleştirin

Slidebean sınırlamaları

Ücretsiz plan sunmaz ve abonelik maliyeti yüksektir

Slidebean, rakiplerine kıyasla küçük bir grafik kitaplığına sahiptir

Slidebean fiyatlandırması

Başlangıç: 8 $/ay

Accelerate: 99 $/ay

Slidebean puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (50+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Proje Paydaşları Nedir ve Nasıl Yönetilir?

12. Mentimeter (Canlı interaktif anketler sunmak ve etkileşim kurmak için en iyisi)

mentimeter aracılığıyla

Mentimeter ile gerçek zamanlı anketler, testler, kelime bulutları ve soru-cevap oturumları aracılığıyla sunumlarınızı etkileşimli deneyimlere dönüştürün.

Slayt tasarımını otomatikleştirmeye odaklanan Beautiful.ai'den farklı olarak, Mentimeter etkileşime önem verir. Bu nedenle, sunumlar sırasında aktif katılımı artırmak isteyen eğitimciler, etkinlik organizatörleri ve iş profesyonelleri için uygundur.

Mentimeter'ın en iyi özellikleri

Sunumlar sırasında canlı anketler düzenleyerek izleyicilerin gerçek zamanlı geri bildirimlerini toplayın

Dinamik kelime bulutlarıyla izleyicilerin girdilerini anında görselleştirin

Sunumları ilgi çekici ve eğitici hale getirmek için testler tasarlayın

Mentimeter sınırlamaları

Ücretsiz hesabı, sunum başına iki soru ve beş test ile sınırlıdır

Beautiful.ai ve diğerlerine kıyasla daha az tasarım özelleştirme seçeneği

Mentimeter fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Mentimeter puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

13. Xtensio (İş belgeleri ve sunumlar oluşturmak için en iyisi)

xtensio aracılığıyla

Xtensio, takımların etkileşimli belgeler, sunumlar ve web sayfaları oluşturmasına, yönetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan web tabanlı bir platformdur ve Beautiful.ai'ye çok yönlü bir alternatif olarak konumlanmaktadır. Profesyonel materyalleri verimli bir şekilde oluşturmanın basit bir yolunu arayan girişimciler, pazarlamacılar, tasarımcılar ve küçük takımlar için idealdir.

Platform, gizli, markalı bir gösterge paneli altında gerçek zamanlı işbirliği sunarak, takımların belgeleri duyarlı bağlantılar veya PDF'ler olarak birlikte oluşturması, düzenlemesi ve paylaşması için idealdir.

Xtensio'nun en iyi özellikleri

Etkileşimli iletişim için görseller ve verileri grafikler, videolar ve formlarla birleştirin

Canlı web bağlantıları, dijital slayt gösterisi sunumları ve dışa aktarılabilir PDF/PNG'ler dahil olmak üzere çeşitli paylaşım seçeneklerinden yararlanın

Tüm belgelerde yazı tiplerini, renkleri ve düzenleri özelleştirerek marka tutarlılığını koruyun

Xtensio sınırlamaları

Analitik gösterge paneli diğer özel araçlar kadar hassas değildir

Ücretsiz plan sadece 100 MB görüntü depolama alanı içerir

Xtensio fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Solo Lite: Kullanıcı başına aylık 12 $

Artı : İki kullanıcı için aylık 25 $

İş: Beş kullanıcı için aylık 99,99 $

Xtensio puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Operasyonlarda Tutarlılık Sağlayın: Süreç Standardizasyonu için Kapsamlı Kılavuz

ClickUp ile sunum oluşturma sürecinizi zahmetsizce optimize edin!

Takımınıza veya paydaşlarınıza hitap ederken etkileyici bir sunum oluşturmak anahtar önemdedir. Beautiful.ai basitlik sunarken, marka tutarlılığı, sorunsuz işbirliği ve esnek dışa aktarma gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur.

Daha güçlü bir çözüm için, ClickUp temel tasarımın ötesine geçer. Beyaz tahtalar ile beyin fırtınası yapın, AI ile saniyeler içinde içerik oluşturun ve geri bildirim ve revizyonlar için gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Ayrıca, otomasyon ve gelişmiş izleme ile tüm iş akışınızı yönetin. 🏆Sunumlarınızı ve projelerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? ClickUp 'a bugün kaydolun!