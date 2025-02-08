2025'te İzlenecek En İyi 10 AI Envanter Yönetimi Yazılımı

Şu anda envanter durumunuzu düşünün: Stokta olmayan öğeler nedeniyle kaç satış fırsatını kaçırdınız? Daha da kötüsü, neredeyse hiç satılmayan ürünleri depolamak için ne kadar para harcadınız?

Sinir bozucu, değil mi?

Ancak iyi haber şu: AI envanter yönetimi yazılımı bu yükü omuzlarınızdan alır. Daha akıllı algoritmalar, tahmine dayalı analitik ve gerçek zamanlı envanter izleme ile bu araçlar envanter yönetimi çabalarınızı iyileştirebilir.

Bu blog yazısında, kontrolü yeniden ele geçirmenize yardımcı olacak en iyi 10 envanter yönetim sistemini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım! 🤸🏽‍♀️

⏰ 60 saniyelik özet İşte sağlam AI envanter yönetimi yazılımları için en iyi seçimlerimiz: ClickUp (AI destekli envanter yönetimi ve görev otomasyonu için en iyisi) (AI destekli envanter yönetimi ve görev otomasyonu için en iyisi) Zoho Inventory (Kullanıcı dostu araçlara ve otomasyona ihtiyaç duyan büyüyen işletmeler için en iyisi) Cin7 (Envanter yönetimini POS ve e-ticaret platformlarıyla entegre etmek için en iyisi) DEAR Inventory (Üretim ile envanter ve siparişleri yönetmek için en iyisi) Fishbowl Inventory (Gelişmiş envanter ve üretim çözümleri arayan QuickBooks kullanıcıları için en iyisi) Unleashed Software (Satın alma, depolama, satış ve üretimi bir arada yönetmek için en iyisi) Peak AI (Envanter seviyelerini ve talebi dengelemek için yapay zeka destekli içgörüler için en iyisi) ThroughPut AI (AI ile en iyi tedarik zinciri verimliliği ve talep tahmini) Inventory Planner by Sage (Hassas envanter tahmini ve planlaması için en iyisi) Katana MRP (Üreticiler için gerçek zamanlı envanter ve üretim planlaması için en iyisi)

AI envanter yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

AI envanter yönetimi yazılımı seçerken, stok yönetimini optimize eden, maliyetleri azaltan ve operasyonel verimliliği artıran özelliklere öncelik vermek çok önemlidir.

e envanter uygulamanızda aşağıdakileri arayın:

Doğru talep tahmini: AI, geçmiş satışları, pazar eğilimlerini ve diğer faktörleri analiz ederek gelecekteki talebi doğru bir şekilde tahmin etmeli, stok eksikliklerini ve fazla stoklanmayı önlemelidir

Gerçek zamanlı envanter izleme: Barkod tarama veya Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları aracılığıyla stok izleme, konumlar arasında envanter durumunun anında görünür olmasını sağlar

Otomatik yeniden sipariş: Sistem, öngörülen talep ve mevcut stok seviyelerine göre otomatik olarak satın alma siparişleri oluşturmalı ve manuel müdahaleyi azaltmalıdır

Envanter optimizasyonu: Gerçek zamanlı verilere dayalı dinamik ayarlamalar, optimum stok seviyelerini korumaya ve taşıma maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı olur

Tahmine dayalı analitik: AI destekli analitik, ekipman arızaları gibi eğilimleri ve olası aksaklıkları belirleyerek proaktif önlemlerin alınmasını sağlar

Ölçeklenebilirlik: Yazılım, artan veri ve daha karmaşık envanter ihtiyaçlarına uyum sağlayarak işinizle birlikte büyümelidir

Raporlama ve analiz: Güçlü raporlama özellikleri, trendleri analiz etmenize, envanter performansını izlemenize ve iyileştirme alanlarını ortaya çıkarmanıza olanak tanır

🧠 İlginç Bilgi: Bilinen ilk envanter yönetim sistemi, yazıcıların nüfus için yeterli erzak olduğundan emin olmak için tahıl ve diğer malları izlediği eski Mısır'a kadar uzanır.

En İyi 10 AI Envanter Yönetimi Yazılımı

Verimli envanter yönetimi, daha çok çalışmak değil, daha akıllı çalışmakla ilgilidir. AI destekli araçlar bunu her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

İşte keşfetmeye değer 10 harika seçenek. 🧐

1. ClickUp (AI destekli envanter yönetimi ve görev otomasyonu için en iyisi)

Ekstra çaba harcamadan envanterinizi kontrol altında tutmanın bir yolunu arıyorsanız, ClickUp tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, bir envanter sistemi oluşturmayı kolaylaştırır. Nasıl olduğunu görelim.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile envanterinizi kontrol altında tutun

Rutin envanter görevlerini dönüştüren akıllı bir AI aracı olan ClickUp Brain ile başlayın. Çalışma alanınızdaki verileri analiz ederek stok eksikliklerini, yavaş hareket eden öğeleri ve optimum yeniden sipariş zamanlarını vurgular.

Hatta satın alma siparişleri oluşturmak veya stok azaldığında takımınızı uyarmak gibi sonraki adımları önererek, envanteriniz için sanal bir asistan görevi görür.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları ile stokları yeniden sipariş etmek için görevleri otomatik olarak atayın

Şimdi, ClickUp Otomasyonları hakkında konuşalım. Stok seviyelerini güncellemek veya stok yenileme zamanı geldiğinde hatırlatıcılar göndermek gibi tekrarlayan görevleri yerine getirerek envanter yönetimine yardımcı olabilirler.

Örneğin, bir takım üyesi bir stok sorunu kaydeder, otomasyon depo yöneticisini anında bilgilendirebilir.

ClickUp Hedefleri

Envanter yönetiminizi daha büyük hedeflerinizle uyumlu hale getirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Goals bunu mümkün kılar.

Envanter için sayı hedefleri belirlemenize ve öğeler işlenirken her dönüm noktasını izlemenize olanak tanır. Örneğin, "Bu ay 200 öğeyi yeniden stoklayın" veya "Stok tutarsızlıklarını %5'in altına indirin" gibi hedefler belirleyebilirsiniz

Envanter hedeflerini depo personeli veya tedarik zinciri yöneticileriyle paylaşarak herkesin aynı hedef doğrultusunda çalışmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Sohbet

Hızlı başvuru için envanter raporlarını, sipariş belgelerini veya tedarikçi sözleşmelerini doğrudan ClickUp Sohbet'e ekleyin

İletişim söz konusu olduğunda ise, ClickUp Chat her şeyi bir araya getirir. Tüm konuşmaları belirli görevlerle ilişkilendirebilirsiniz.

Envanterle ilgili konuşmaları doğrudan Sohbet'te eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek, önemli güncellemelerin gözden kaçmamasını sağlar. Herkes aynı sayfada olduğundan, koordinasyon daha hızlı olur ve hatalar azalır.

ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu, envanterinizdeki öğeleri takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

'ın ClickUp Envanter Yönetimi Şablonunu ekleyin ve stoklarınızı düzenlemek çok kolay hale gelsin. Bu şablon, tüm envanter ayrıntılarınızı tek bir yerde tutarak, çift sipariş verme veya malzemeleri kaybetme gibi hataları önlemenize yardımcı olur.

Ayrıca, envanter şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Stok seviyelerini, hareketlerini ve maliyet değişikliklerini izleyin

Fiyatlandırma ve görseller gibi ürün ayrıntılarını basit bir veritabanında düzenleyin

Trendleri analiz ederek, stok yenileme zamanlaması konusunda akıllı kararlar alın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz entegrasyonlar: ClickUp'ı Google Takvim ve Zapier gibi araçlarla bağlayarak sorunsuz iş akışları elde edin ve birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik yelpazesi ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle, yeni kullanıcılar bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın mobil sürümünde belirli özelliklerin eksik olduğunu bildiriyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Envanter yönetimini dönüştüren modern barkod teknolojisi, 1952 yılında Norman Joseph Woodland ve Bernard Silver tarafından icat edildi. Bu teknoloji, ürünlerin izlenmesi ve yönetilme şeklini kökünden değiştirdi.

zoho Inventory aracılığıyla

Zoho Inventory, işletmelerin stok, sipariş ve satış işlemlerini hassas bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış esnek bir envanter yönetim yazılımıdır.

Zoho Inventory, çoklu kanallarda satıştan depolar arasında envanter yönetimine kadar stokları izlemek, işlemleri otomatikleştirmek ve müşteri taleplerini etkin bir şekilde karşılamak için gerekli araçları sağlar.

Entegrasyon yetenekleri ve özelleştirme seçenekleri, her boyuttaki işletme için uyarlanabilir olmasını sağlar. Ayrıca, birden fazla para birimi ve vergiyi destekleyerek uluslararası operasyonlar için uygun hale getirir.

Zoho Inventory'nin en iyi özellikleri

Barkod ve RFID sistemlerini kullanarak öğeleri izleyin ve parti veya seri numarasına göre envanteri doğru bir şekilde takip edin

Yeniden sipariş noktalarını ayarlayarak düşük stok uyarıları alın, böylece bilgilendirilmeye devam edin ve stok tükenmelerini önleyin

Dropshipping yoluyla talepleri karşılama veya siparişleri bekleme listesine alma araçlarıyla satış artışlarını yönetme

Platform içinde doğrudan taşıyıcı ücretleri, nakliye etiketleri ve izleme güncellemelerini oluşturun

Zoho Inventory sınırlamaları

"Stok Sayımı" raporu gibi raporlama fonksiyonları bazı kullanıcılar tarafından yetersiz bulunmuştur

Sistem, ürün varyantlarına ağırlık atamayı desteklemez, bu nedenle birden fazla öğe içeren paketler için ağırlıkların manuel olarak girilmesi gerekir

Zoho Inventory fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 39 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 159 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 299 $

Zoho Inventory puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (390+ yorum)

3. Cin7 (Envanter yönetimini POS ve e-ticaret platformlarıyla entegre etmek için en iyisi)

cIN7 aracılığıyla

CIN7, işlerinizi her aşamada desteklemek için oluşturulmuş bağlantılı bir envanter yönetim platformudur. Gerçek zamanlı envanter görünürlüğünü otomasyonla birleştirerek sistemler, satış kanalları ve bölgeler genelinde stoklarınızın eksiksiz bir görünümünü sunar.

Bu araç, parti/parti son kullanma tarihlerini izlemenize ve ürün çeşitlerinize göre özelleştirilmiş SKU'lar oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, gelişmiş envanter tahmini ve 700'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon ile çok konumlu envanter, B2B e-ticaret ve sipariş yerine getirme gibi karmaşık işlemleri kolaylaştırabilirsiniz.

CIN7'nin en iyi özellikleri

ForesightAI ile envanter tahminleri yapın ve talebi 24 aya kadar önceden tahmin edin

Daha iyi iş kararları almak için canlı stok seviyelerine, gerçek COGS'a ve teslimat maliyet raporlarına erişin

Kutu yönetimi ve çoklu konum planlama gibi özelliklerle birden fazla konumdaki stokları izleyin

Yerleşik EDI ve 3PL'yi kullanarak üçüncü taraf lojistik yazılımları ve büyük ölçekli perakendecilerle yerel olarak entegre olun

CIN7 sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Cin7'nin fiyatlandırmasının yüksek olduğunu düşünüyor

Cin7, diğer envanter yönetimi çözümlerine kıyasla daha az özelleştirilebilir olarak algılanmaktadır

CIN7 fiyatlandırması

Standart: 5 kullanıcı için aylık 349 $

Pro: 10 kullanıcı için aylık 599 $

Gelişmiş: 15 kullanıcı için aylık 999 $

Omni: Özel fiyatlandırma

CIN7 puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: "Just-in-time" (tam zamanında) envanter yönetimi terimi ilk olarak 1970'lerde Toyota tarafından kullanılmıştır. Bu yaklaşım, üretim sürecinde yalnızca ihtiyaç duyulduğunda mal teslim alarak envanter seviyelerini azaltmayı amaçlamaktadır.

4. DEAR Inventory (Üretim ile envanter ve siparişleri yönetmek için en iyisi)

dEAR Inventory aracılığıyla

Perakende, toptan satış ve imalat sektöründeki işletmeler için tasarlanan DEAR Inventory, otomasyon, gerçek zamanlı izleme ve Xero, QuickBooks ve büyük e-ticaret platformları gibi diğer sistemlerle sorunsuz entegrasyon için araçlar sunar.

DEAR, otomasyon modülü ve B2B portalı ile tanınır. Bu modül, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmanıza ve müşterilere siparişlerini yönetmek için doğrudan erişim sağlamanıza olanak tanır.

DEAR Inventory'nin en iyi özellikleri

Faturaları, hesapları ve ödemeleri Xero veya QuickBooks ile otomatik olarak senkronize ederek manuel girdi işlerini azaltın

Siparişleri yönetmek, katalogları taramak ve yeniden sipariş seçeneklerine erişmek için self servis bir platform sunarak müşteri memnuniyetini artırın

Çevrimiçi ve çevrimdışı işlemler, sadakat programları ve geri ödemeler için DEAR POS'u tüm cihazlarda çalıştırın

DEAR'ın otomasyon modülünü kullanarak koşulları ayarlayın, raporları planlayın ve depo, satış ve muhasebe gibi departmanlar arasında görev bildirimleri atayın

DEAR Envanter sınırlamaları

Dakikada ve günde API isteklerinin sayısına sınırlar getirerek veri senkronizasyonunu yavaşlatabilir

Hareket halindeyken kullanmak için mobil uygulama mevcut değildir

DEAR Inventory fiyatlandırması

Fiyat: 5 kullanıcı için aylık 249 $

DEAR Inventory puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Envanter yönetimi için RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) kavramı 2000'li yılların başında ortaya çıkmıştır ve malların gerçek zamanlı izlenmesini sağlayarak envanter süreçlerinde doğruluğu artırır ve insan hatalarını azaltır.

5. Fishbowl Inventory (Gelişmiş envanter ve üretim çözümleri arayan QuickBooks kullanıcıları için en iyisi)

fishbowl Inventory aracılığıyla

Fishbowl Inventory, stoklarınızı her zaman kontrol altında tutmanızı sağlar. Üretim, depolama ve nakliye işleri için özel olarak tasarlanmış, sezgisel bir yapay zeka destekli envanter yönetimi yazılımıdır. En öne çıkan özelliği, gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak stok seviyeleri hakkında en son bilgileri sunmasıdır. Böylece işletmelerin stok fazlası veya stok eksikliği sorunlarıyla karşılaşmasını önler.

'ın en iyi 10 envanter optimizasyon yazılımı, özelleştirilebilir iş akışları ve otomasyon ile öne çıkar ve size otomatik yeniden sipariş noktaları belirleme, ürün paketleri oluşturma ve ikame ürünler sunma esnekliği sağlar.

Fishbowl Inventory'nin en iyi özellikleri

Verileri muhasebe sistemleriyle senkronize ederek envanter hareketlerini nakit akışıyla zahmetsizce bağlayın

Stok eşiklerini tanımlayın ve Fishbowl'un satın alma siparişlerini otomatik olarak oluşturmasına izin verin, böylece stok eksikliklerini veya fazla envanteri önleyin

Birincil ürünler stokta kalmadığında alternatif öğeler sunarak müşterileri memnun edin ve satışları sürdürün

Barkodlamayı kullanarak birden fazla konumdaki envanter hareketlerini hassas ve hızlı bir şekilde izleyin

Fishbowl Inventory sınırlamaları

Zengin özelliklere sahip olan Fishbowl, kişiselleştirme konusunda bazı kısıtlamalar sunabilir

Fishbowl'un performansı, çok büyük veritabanlarında düşebilir ve bu da verimliliği etkileyebilir

Fishbowl Inventory fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Fishbowl Inventory puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (980+ yorum)

6. Unleashed Software (Satın alma, depolama, satış ve üretimi bir arada yönetmek için en iyisi)

unleashed Software aracılığıyla

Unleashed Software, stok ve operasyonlarınızı yönetmede size avantaj sağlar. Malzemeleri, bitmiş ürünleri veya sarf malzemelerini izleme gibi ürünler üzerinde eksiksiz envanter kontrolü ile eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Ölçeklenebilirliği, büyüyen işletmeler için idealdir ve çeşitli muhasebe ve e-ticaret platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar. Yazılım, üretim ve dağıtım gibi hassas izleme gerektiren sektörler için tasarlanmıştır.

Unleashed Software'in en iyi özellikleri

İşlemler gerçekleştiğinde envanter seviyelerini otomatik olarak güncelleyerek stok seviyeleri ve hareketleri hakkında anlık görünürlük sağlayın

Düşük stok seviyeleri, yaklaşan son kullanma tarihleri veya diğer anahtar envanter tetikleyicileri için bildirimler ayarlayarak olası sorunların önüne geçin

Önceden tanımlanmış kriterlere göre stoğu otomatik olarak yenilemek için özel yeniden sipariş tetikleyicileri oluşturun, zamandan tasarruf edin ve stok tükenmelerini önleyin

AI'yı kullanarak talebi tahmin edin ve envanter seviyenizi buna göre ayarlayın, böylece müşteri ihtiyaçlarını her zaman karşılayacak şekilde stoklarınızı düzenleyin

Unleashed Software sınırlamaları

Kullanıcılar, Unleashed'i Xero gibi diğer sistemlerle entegre etmekte zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Platformun kapsamlı özelliklerini tam olarak öğrenmek önemli ölçüde zaman alabilir

Unleashed Software fiyatlandırması

Orta: 3 kullanıcı için aylık 380 $

Büyük: 8 kullanıcı için aylık 710 $

Büyük Artı: 20 kullanıcı için aylık 1.080 $

Unleashed Software derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,9/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (280+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? AI tabanlı talep tahmini, işletmelerin mevsimsel değişikliklere, promosyonlara ve hatta küresel tedarik zinciri kesintilerine hazırlanmasına yardımcı olarak doğru ürünlerin doğru zamanda teslim edilmesini sağlar.

7. Peak AI (Envanter seviyelerini ve talebi dengelemek için yapay zeka destekli içgörüler için en iyisi)

peak AI aracılığıyla

Peak AI, envanter yönetimi ve fiyatlandırma gibi temel iş süreçlerini optimize eder. Her işletme için kendine özgü ihtiyaçlarına, ürünlerine ve verilerine göre özel bir AI aracı oluşturur. Milyonlarca veya milyarlarca gelir yönetiyor olun, Peak AI performansınızı artırmak, maliyetleri azaltmak ve karınızı artırmak için tüm kuruluşunuzda çalışır.

Stok tükenmelerini önlemenize, nakit akışını iyileştirmenize ve doğru ürünlerin her zaman doğru zamanda mevcut olmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Peak AI'nın en iyi özellikleri

Doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda stok bulundurarak hizmet seviyesi anlaşmalarını (SLA) ve tam zamanında teslimat (OTIF) hedeflerini karşılayın

Güvenlik stok seviyelerini optimize ederek ve dağıtım ağınız genelinde nakliye maliyetlerini azaltarak israfı en aza indirin ve karlılığı en üst düzeye çıkarın

İşletme sermayesini serbest bırakın, gereksiz envanteri azaltın ve tedarik zinciri optimizasyonu için kaynakları yüksek talep gören öğelere odaklayın

Peak AI sınırlamaları

Peak AI'yı mevcut iş süreçlerine entegre etmek karmaşık olabilir

Otomasyonların kurulması ve özelleştirilmesi karmaşık olabilir

Peak AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Peak AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Profesyonel İpucu: Tüm siparişlerinizi tek bir yerde tutmak için sipariş yönetimi yazılımını kullanın. İzleme, envanter güncellemeleri ve faturalandırmayı otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve hataları azaltır.

8. ThroughPut AI (AI ile tedarik zinciri verimliliği ve talep tahmini için en iyisi)

via ThroughPut AI

ThroughPut, envanter yönetimi zorluklarını ve verimsizlikleri belirlemek için operasyonlarınız genelinde kritik verileri entegre ederek daha akıllı kararlar alınmasını sağlar.

ThroughPut, gelişmiş AI yetenekleri sayesinde kapasite yönetimini, en iyi en son en iyi en son en iyi en son en iyi en son en iyi en son en iyi en son en iyi en son en iyi en son en iyi en son en iyi en son en iyi en son en iyi en son en iyi en son en iyi en son en

ThroughPut AI'nın en iyi özellikleri

Talep hakkında kısa vadeli tahminlerde bulunarak ürün karışımlarını ve envanter seviyelerini buna göre ayarlayın

Fazla ve eksik stokları otomatik olarak dengeleyerek kullanılabilirliği artırın, işletme sermayesini azaltın ve karlılığı artırın

Kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlar için önerilen stok seviyelerine uyum sağlamak amacıyla tampon tüketimini izlerken, stok israfını en aza indirmek için doğru tampon boyutunu kullanın

ThroughPut AI sınırlamaları

Eğitim için kullanılan geçmiş veriler eksik, yanlış veya önyargılıysa tahminler güvenilir olmayabilir

AI, talep artışları veya tedarik zinciri sorunları gibi beklenmedik kesintilere hızlı bir şekilde tepki vermekte zorlanabilir

ThroughPut AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ThroughPut AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? AI ile geliştirilmiş tahmine dayalı analitik, tüketici tercihlerindeki veya ekonomik koşullardaki değişiklikler gibi pazar değişikliklerini öngörebilir ve şirketlerin envanter stratejilerini gerçek zamanlı olarak uyarlamasına yardımcı olur.

9. Sage'in Envanter Planlayıcı (Envanter tahmin ve planlamasında en iyisi)

lightspeed aracılığıyla

Sage'in Envanter Planlayıcı, envanter yönetimine kesin ve güvenilir bir yaklaşım sunarak veriye dayalı kararlar almanızı sağlar. Gelişmiş talep tahmini, otomatik satın alma siparişi oluşturma ve sağlam çoklu konum yönetimi, envanter doğruluğunu garanti eder.

Değişen satış eğilimlerine ve pazar dinamiklerine uyum sağlamak üzere tasarlanan Inventory Planner, işletmelerin karlılığı en üst düzeye çıkarırken israfı en aza indirmesine yardımcı olur.

Envanter Planlayıcı'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş algoritmalar uygulayarak geçmiş envanter verilerini, mevsimselliği ve pazar eğilimlerini analiz edin, doğru satış tahminleri ve tedarik zinciri yönetimi elde edin

Mevsimsel dalgalanmalar veya değişen envanter ihtiyaçları olan işler için özel olarak tasarlanmış satın alma bütçelerini yönetme araçlarıyla satın alma bütçelerinizi yönetin

Son satış tarihi, fazla stok maliyetleri ve birimler gibi metrikleri kullanarak fazla envanteri belirleyin, nakit akışını geri kazanın ve stok durumunu iyileştirin

Shopify gibi platformlara bağlanarak gerçek zamanlı satış verilerini alın ve doğru tahminler ve envanter kararları alın

Envanter Planlayıcı sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, tahmin özelliğinin her zaman gerekli verileri göstermeyebileceğini bildirmiştir

Tepkisiz veya kayıtsız müşteri desteği örnekleri not edilmiştir

Envanter Planlayıcı fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 119 $

Takım: 249,99 $/ay kullanıcı başına

Envanter Planlayıcı derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Üretim Takımları ve Projeleri için 10 AI Aracı

10. Katana (Üreticiler için gerçek zamanlı envanter yönetimi ve üretim planlaması için en iyisi)

katana aracılığıyla

Katana, yapay zeka destekli bulut platformuyla üretim operasyonlarınızı odak noktasına getirir. Çok kanallı satıcılar için özel olarak tasarlanmış bu platform, envanter izleme ve üretim planlaması arasındaki boşluğu doldurarak operasyonlarınızın gerçek zamanlı olarak eksiksiz bir görünümünü sunar.

Hammadde izleme ve üretim ilerlemesinin takibinden siparişlerin zamanında yerine getirilmesine kadar Katana, verimli ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Görsel üretim planlaması özelliğine sahip bir " " e-ticaret envanter yönetimi yazılımı olan Katana, küçük ve orta ölçekli üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Katana'nın en iyi özellikleri

Birden fazla konumdaki hammaddeler, işlenmekte olan ürünler (WIP) ve bitmiş ürünler hakkında canlı güncellemeler alın

Üretimi planlamak, siparişlere öncelik vermek ve kaynakları verimli bir şekilde tahsis etmek için sezgisel bir gösterge paneline görevleri sürükleyip bırakın

Her ürün için ayrıntılı Malzeme Listesi (BOM) yöneterek, doğru maliyet hesaplamaları ve hammadde tedariki sağlayın

Shopify, WooCommerce ve BigCommerce gibi popüler platformlarla envanter ve satış verilerini senkronize ederek gerçek zamanlı güncellemeler alın

Katana sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sistem içinde nakliye malzemelerini izleyemediğini not etmiştir

Yazılım hataları ve yavaş yükleme hızları örnekleri gözlemlenmiştir

Katana fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 199 $ (üç ayda bir faturalandırılır)

Standart: Kullanıcı başına aylık 399 $ (üç ayda bir faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 899 $ (Üç ayda bir faturalandırılır)

Katana derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (160+ yorum)

Envanterinizi ClickUp ile sorunsuz bir şekilde yönetin

Envanter yönetimi yazılımlarındaki yapay zeka, işletmelerin envanterleri izleme, optimize etme ve tahmin etme şeklini dönüştürür. Otomasyon ve gerçek zamanlı içgörülerle zamandan tasarruf edebilir, maliyet tasarrufu sağlayabilir ve depo operasyonlarını optimize edebilirsiniz.

Yukarıda incelenen 10 seçenek arasında, ClickUp esnekliği ve özelliklerinin aralığıyla öne çıkıyor.

ClickUp Brain, tüm bilgilerinizi tek bir yerde tutarak her şeye kolayca erişmenizi sağlar. Otomasyonlar, stok seviyelerini güncelleme veya stok yenileme hatırlatıcıları gönderme gibi tekrarlayan işleri halleder ve size önemli işlere odaklanmak için daha fazla zaman kazandırır.

Ayrıca, ClickUp Hedefleri ile ilerlemenizi takip edebilir ve her şeyin iş hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu özellikler bir araya geldiğinde, ClickUp'ı operasyonlarını kolaylaştırmak ve rakiplerinin önüne geçmek isteyen işletmeler için güçlü bir çözüm haline getirir. ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve envanter yönetimi zorluklarını kolaylıkla aşın!