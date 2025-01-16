2025 için en iyi 10 Krisp alternatifi

Ev ofisiniz kalabalık bir tren istasyonu gibi. Arka planda çocuklar etiket oynuyor, yan dairede inşaat gürültüsü var ve komşunuz coşkulu bir karaoke oturumu yapıyor — tüm bunlar siz önemli bir müşteri sunumunu hazırlamaya çalışırken.

Sanal toplantılarınızı veya aramalarınızı kesintiye uğratan arka plan seslerinden rahatsızsanız, yalnız değilsiniz.

Uzaktan çalışma, Krisp gibi gürültü engelleme yazılımlarını birçok profesyonel için vazgeçilmez hale getirdi. Bu yazılımlar, havlayan köpekler veya gürültülü kafelerden kesintiye uğramadan konuşmaya odaklanmamızı sağlıyor.

Ancak Krisp mükemmel olsa da, tek seçenek değildir.

Çeşitli gürültü engelleme araçlarını test ederek, Krisp kadar etkili olabilecek birçok Krisp alternatifi buldum. Bazıları Krisp'te olmayan benzersiz özellikler bile sunuyor. Seçiminizi kolaylaştırmak için seçimlerimi paylaşacağım.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Dünyanın en sessiz odası Minnesota'daki Orfield Laboratories'de bulunmaktadır. Oda o kadar sessizdir ki, insanlar kendi kalp atışlarını duyabilirler.

⏰60 Saniyelik Özet Tüm toplantılarınızda daha net ses kalitesi için önerdiğim Krisp alternatiflerinin listesi aşağıda yer almaktadır: Noise Blocker (Gerçek zamanlı ses engelleme için en iyisi) NVIDIA RTX Voice (NVIDIA GPU'larla yüksek çözünürlüklü arka plan gürültüsünü azaltmak için en iyisi) Otter. ai (Otomatik transkripsiyonlar ve toplantı notları için en iyisi) SoliCall (Kurumsal düzeydeki çağrı merkezleri için en iyisi) WavePad (Ses düzenleme için en iyisi) Utterly (Kişiselleştirilmiş çağrı gürültüsü kontrolü için en iyisi) Descript (Podcast yayıncıları ve içerik oluşturucular için en iyisi) LALAL. AI (Ses ayırma ve izolasyon için en iyisi) Cleanvoice (Otomatik dolgu gürültüsünün kaldırılması gereken içerik düzenleme için en iyisi)

Krisp alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Gürültü engelleme aracı seçerken, deneyiminizi, verimliliğinizi ve çağrılarınızın kalitesini gerçekten etkileyecek faktörlere odaklanmak çok önemlidir.

İşte benim için önemli olan noktalar:

Arka plan gürültüsünün bastırılma kalitesi: Bu, en önemli özelliktir. Ses kalitesinden ödün vermeden istenmeyen arka plan gürültüsünü doğru bir şekilde filtreleyebilen bir araca ihtiyacınız var

Uyumluluk: Tüm gürültü engelleme yazılımları her işletim sistemini desteklemez, bu nedenle cihazınız ve iletişim uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin

Kullanıcı dostu: Sezgisel bir arayüz, özellikle arka arkaya toplantılarınız varsa ve zahmetsiz bir kurulum ihtiyacınız varsa zaman kazandırır

Fiyatlandırma seçenekleri: Seçtiğiniz araç, ücretsiz bir plan mı yoksa profesyonel kullanım için daha kapsamlı bir plan mı arıyorsanız, bütçenize uygun esnek planlara sahip olmalıdır

💡Pro İpucu: Herhangi bir Krisp alternatifine karar vermeden önce, birçok gürültü engelleme aracının sunduğu ücretsiz deneme sürümlerinden veya ücretsiz sürümlerden yararlanın. Bu, yazılımı kendi ortamınızda test etmenizi ve dikkat dağıtıcı gürültüleri ne kadar etkili bir şekilde işlediğini görmenizi sağlar.

Ayrıca okuyun: İş Yerinde Sesinizi Daha İyi Duyulur Hale Getirmenin Yolları

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Krisp Alternatifi

İstenmeyen sesleri etkili bir şekilde bloklayarak odaklanmanıza yardımcı olacak güçlü özellikler sunan en iyi on Krisp alternatifini içeren bir liste hazırladık.

1. Noise Blocker (Gerçek zamanlı ses engelleme için en iyisi)

noise Blocker aracılığıyla

Noise Blocker, odaklanma ortamı arayan profesyoneller ve oyuncular için mükemmel bir çözümdür. Düşük gecikme süresi performansı, canlı yayınlar veya gerçek zamanlı iletişim için idealdir.

Paylaşımlı veya açık ofis ayarları için ideal olan Noise Blocker, ihtiyaçlarınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak verimliliğinizi ve iletişiminizi artırır. İster video görüşmesi, ister oyun oturumu veya canlı yayın yapın, istenmeyen sesleri akıllıca bloke ederek netlik ve sakinlik sağlar.

Noise Blocker'ın en iyi özellikleri

Klavye sesleri veya fan sesleri gibi belirli arka plan gürültü türlerini nokta hassasiyetinde bloklayın

Podcast'lerden profesyonel aramalara kadar farklı türdeki ses içeriklerine uyacak şekilde gürültü azaltma düzeylerini özelleştirin

Zoom ve Microsoft Teams gibi iletişim uygulamaları yla kolayca entegre edin

Noise Blocker sınırlamaları

Klavye kısayolları yalnızca en fazla iki tuşun kombinasyonunu destekler

Noise Blocker fiyatlandırması

İndir: Günde 1 saat ücretsiz kullanabilirsiniz

Tek kullanıcı lisansı: 19,99 $ tek seferlik ücret

Paylaşımlı kullanıcı lisansı: 139,99 $ tek seferlik ücret

Noise Blocker puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

Ayrıca okuyun: Toplantı Gündemi Örnekleri ve Ücretsiz Şablonlar

2. NVIDIA RTX Voice (NVIDIA GPU'larla yüksek çözünürlüklü arka plan gürültüsünü azaltmak için en iyisi)

nVIDIA RTX Voice aracılığıyla

RTX Voice, GPU gücünü kullanarak olağanüstü ses kalitesi sunan bir eklenti olduğundan, bu Krisp alternatifi NVIDIA grafik kartı olanlar için idealdir. Sistem performansını minimum düzeyde etkileyerek arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır.

NVIDIA RTX Voice'un en iyi özellikleri

AI kullanarak arka plan gürültüsünü gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırın ve sadece sesinizin iletilmesini sağlayın

Sisteminizde minimum etkiyle gürültü bastırma özelliğini kullanın

GTX 10 serisi GPU'larda ve daha yeni modellerde RTX Voice'un avantajlarından yararlanın ve erişilebilirliğini genişletin

NVIDIA RTX Voice sınırlamaları

Yalnızca NVIDIA grafik kartına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir

Diğer araçlara kıyasla biraz daha yüksek sistem kaynağı kullanımı

NVIDIA RTX Voice fiyatlandırması

NVIDIA RTX grafik kartı kullanıcıları için ücretsiz

NVIDIA RTX Voice puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

3. Otter. ai (Otomatik transkripsiyonlar ve toplantı notları için en iyisi)

Otter. ai, gürültü engellemenin ötesine geçerek toplantı içeriğini doğru bir şekilde yakalayan gerçek zamanlı AI transkripsiyon sunar. Bu araç, özellikle müşteri veya takım görüşmelerinde sınırsız gürültü engelleme, gürültü kontrolü ve ayrıntılı toplantı notlarına ihtiyaç duyan profesyoneller için idealdir.

Otter. ai'nin benzersiz bir özelliği, toplantıya katılan birden fazla kişinin transkripsiyonu gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilmesini, vurgulayabilmesini ve yorum yapabilmesini sağlayan Canlı İşbirlikçi Transkripsiyon özelliğidir.

Bu özellik, katılımı artırır ve tartışma sırasında anahtar noktaların işbirliği içinde yakalanmasını ve netleştirilmesini sağlar — bu, diğer transkripsiyon uygulamalarında nadiren bulunan bir özelliktir.

Otter. ai en iyi özellikler

Konuşmalar sırasında kimin ne söylediğini belirlemek için hoparlör etiketlerini otomatik olarak oluşturun

Daha fazla doğruluk için, sektörlere özgü jargonlar veya benzersiz isimler gibi özel kelime dağarcığını tanımak üzere AI'yı eğitin

Ses kayıtlarını kolaylaştırmak için takviminiz ve favori toplantı platformlarınızla doğrudan senkronizasyon yapın

Çok yönlü kullanım için transkriptleri PDF, DOCX ve SRT dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Otter. ai sınırlamaları

Gürültü engelleme, Krisp gibi özel araçlara göre daha az etkilidir

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Aylık 16,99 $/kullanıcı

İş: Aylık 30 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

4. SoliCall (Kurumsal çağrı merkezleri için en iyisi)

soliCall aracılığıyla

Çağrı merkezleri için özel olarak tasarlanan SoliCall, yüksek hacimli müşteri hizmetleri veya satış ortamları için özel olarak tasarlanmış gelişmiş gürültü azaltma ve yankı giderme özellikleri sunar.

En öne çıkan özelliği, tek tek cihazlara kurulum gerektirmeden tüm takımlar arasında ses kalitesini artıran sunucu tarafında ses işleme özelliğidir. VoIP sistemleri için optimize edilmiş SoliCall, olağanüstü çağrı deneyimlerini büyük ölçekte sunmayı hedefleyen işletmeler için ideal bir çözümdür.

SoliCall'un en iyi özellikleri

Hatın her iki ucunda net ve berrak görüşmeler için yankıları iptal edin

Kurumsal ihtiyaçlara uyacak şekilde gelen sesler için gürültü filtresi ayarlarını özelleştirin

Kaliteden ödün vermeden sesi verimli bir şekilde işleyerek bant genişliği kullanımını azaltın

Gürültülü ortamlarda üstün çağrı kalitesini koruyarak değişen akustik ortamlara hızla uyum sağlayın

SoliCall sınırlamaları

Tam entegrasyon için teknik kurulum gerekebilir

SoliCall fiyatlandırması

Ücretsiz

SoliCall puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

5. WavePad (Ses düzenleme için en iyisi)

wavePad aracılığıyla

WavePad sadece gürültü azaltma için değil, aynı zamanda profesyonel düzeyde ses düzenleme özellikleri de sunar. Podcast yayıncıları ve içerik oluşturucular için ideal olan bu uygulama, kaydedilen ses üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar ve arka plan ses öğelerini ve kayıt sonrası gürültüyü kolayca ince ayarlamanıza olanak tanır.

WavePad'in en iyi özellikleri

Güçlü gürültü azaltma araçlarını kullanarak sesleri hassas bir şekilde düzenleyin

Gelişmiş üretim kalitesi için birden fazla ses parçasını kaydedin ve yönetin

Çeşitli platform gereksinimlerini karşılamak için çok çeşitli biçimlerde dışa aktarın

WavePad sınırlamaları

Aramalar sırasında gerçek zamanlı gürültü engelleme için ideal değildir

WavePad fiyatlandırması

WavePad Ses Düzenleyici Standart Sürüm: 40

WavePad Ses Düzenleyici Master Sürümü: 70

WavePad Ses Düzenleyici Master Sürümü Üç Aylık Plan: 3,33 $/ay

WavePad puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

6. Utterly (Kişiselleştirilmiş çağrı gürültü kontrolü için en iyisi)

via Utterly

Çeşitli çalışma ortamlarında çalışan profesyoneller için tasarlanan Utterly'nin ayırt edici özelliği, bağlama duyarlı gürültü profili oluşturmadır.

Bu özellik, algılanan ortam gürültüsü modellerine göre ayarları otomatik olarak ayarlar ve gürültü bastırma ayarları ile ortamlar arasında sorunsuz geçişler sağlar.

En iyi özellikler

Mevcut çalışma alanınıza özel gürültü profilleri oluşturun

Ses girişlerini gerçek zamanlı olarak işleyin, anında geri bildirim ve ayarlamalar yapın

Sesinizin netliğini ve kalitesini artırarak daha profesyonel bir ses elde edin

İletişim zorluklarının üstesinden gelmek için video konferans araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Tamamen sınırlamalar

Mobil cihazlarda sınırlı destek

Aşırı gürültüde iptal etkinliğini azaltın

Tamamen şeffaf fiyatlandırma

Ücretsiz

Elevate: Aylık 5 $

Elevate for Teams: Kişi başına aylık 4 $

Tam puanlar ve yorumlar

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

7. Descript (Podcast yayıncıları ve içerik oluşturucular için en iyisi)

via Descript

Descript, daha geniş araç seti içinde gürültü engelleme özelliğine sahip bir ses ve video düzenleme aracıdır. Ses parçalarını düzenlemek ve arka plan gürültüsünü, dolgu kelimelerini veya kekemeleri zahmetsizce kaldırmak için araçlara ihtiyaç duyan içerik oluşturucular için özellikle yararlıdır.

En iyi özellikleri tanımlayın

Ses ve video parçalarını yüksek doğrulukla metne dönüştürün, kolay düzenleme ve arama olanağı sağlayın

Descript'in Overdub ses klonlama özelliğini kullanarak hataları düzeltmek veya yeni içerik eklemek için kendi sesinizle yeni sesler oluşturun

Video ve ses verileri için post prodüksiyon iş akışlarını basitleştirmek için popüler düzenleme platformlarıyla senkronizasyon

Descript sınırlamaları

Canlı toplantılar için sınırlı gerçek zamanlı gürültü engelleme

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi amaçlı: Aylık 19 $/kişi

Oluşturucu: Aylık 35 $/kişi

İş: Aylık 50 $/kişi

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)

8. LALAL. AI (Ses ayırma ve izolasyon için en iyisi)

LALAL. AI, AI destekli ses izolasyonunda uzmanlaşmıştır ve vokalleri enstrümanlardan veya ortam seslerinden ayırmanıza olanak tanır. Bu, müzisyenler veya gereksiz arka plan gürültüsünden arındırılmış net ses parçalarına ihtiyaç duyan herkes için idealdir.

LALAL. AI'nın en iyi özellikleri

Hızlı işlem hızlarıyla ses dosyalarını gerçek zamanlı olarak işleyin

Hızlı yükleme ve anında işleme için ses dosyalarını kolayca sürükleyip bırakın

Aynı anda birden fazla parçayı işlemek için toplu işlemeyi kullanın, büyük projelerde zaman kazanın

LALAL. AI sınırlamaları

Gerçek zamanlı kullanım değil, kayıt sonrası düzenlemelere odaklanmıştır

LALAL. AI fiyatlandırma

Bireyler:

Lite paket: 20 $ (tek seferlik ücret)

Pro paket: 70 $ (tek seferlik ücret)

Plus paketi: 54 $ (tek seferlik ücret)

İşletmeler:

Master: 50 $ (tek seferlik ücret)

Premium: 190 $ (tek seferlik ücret)

Enterprise: 300 $ (tek seferlik ücret)

LALAL. AI puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

9. Cleanvoice (Otomatik dolgu gürültüsünün kaldırılması gereken içerik düzenleme için en iyisi)

cleanvoice aracılığıyla

AI'dan yararlanan gelişmiş bir ses düzenleme aracı olan Cleanvoice, kaydedilen seslerdeki dolgu seslerini ve gürültüyü ortadan kaldırmaya odaklanarak podcast yayıncıları, röportajcılar ve post prodüksiyon için daha temiz ses kalitesine değer veren herkes için harika bir seçenek sunar.

Cleanvoice'un en iyi özellikleri

Daha ilgi çekici bir dinleme deneyimi için konuşmalardaki garip duraklamaları veya uzun boşlukları susturun

Ses kalitesini koruyan gelişmiş gürültü azaltma algoritmalarıyla ses netliğini artırın

Büyük projelerde zaman kazanmak için birden fazla ses dosyasını aynı anda işleyin

Cleanvoice sınırlamaları

Canlı sesli aramalar veya gerçek zamanlı kullanım için uygun değildir

Dolgu algılama için sınırlı özelleştirme

Cleanvoice fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Kullandıkça öde

5 saat: 11 $/ay

10 saat: 20 $/ay

30 saat: 45 $/ay

Abonelik: 1,10 $/saat, aylık

10 saat : 11 $/ay

30 saat: 30 $/ay

100 saat: 90 $/ay

Cleanvoice puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Puanlama mevcut değil

Ayrıca okuyun: Verimli Toplantılar Yapma ve Takım Verimliliğini Optimize Etme

10. Neutralizer (Kişiselleştirilmiş ses ekolayzır için en iyisi)

google Play Store aracılığıyla

Neutralizer, benzersiz işitme profilinize göre kişiselleştirilmiş ses dengeleme ve gürültü kontrolü sağlayan Android'e özel bir uygulamadır.

İşitme hassasiyeti olan kişiler veya optimize edilmiş ses kalitesi arayan herkes için ideal olan Neutralizer, gelişmiş bir dinleme deneyimi için ses girişini farklı ortamlara sorunsuz bir şekilde uyarlar.

Neutralizer'ın en iyi özellikleri

Tek bir dokunuşla ev, iş, seyahat veya dış mekan ayarları için önceden ayarlanmış profiller arasında geçiş yapın

Gerçekten size özel bir deneyim için belirli ses aralıklarını yükseltmek veya azaltmak üzere tek tek frekansları ince ayarlayın

Düşük ışıklı ortamlarda görsel olarak çekici ve rahat bir kullanıcı deneyimi yaşayın

Neutralizer sınırlamaları

Yalnızca Android cihazlarda kullanılabilir

Gerçek zamanlı aramalar için sınırlı gürültü engelleme özellikleri

Neutralizer fiyatlandırması

Android kullanıcıları için ücretsiz

Neutralizer puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Puanlama mevcut değil

Ayrıca okuyun: En İyi Günlük Standup Yazılım Araçları

İletişim ve içerik oluşturma ihtiyaçlarınızı desteklemek için her zaman özel gürültü engelleme yazılımlarına veya gelişmiş video/ses düzenleme araçlarına ihtiyacınız olmayabilir.

Aslında, ClickUp gibi sağlam proje yönetimi platformları, toplantı ve video iletişimi iş akışlarınızı dolaylı olarak geliştiren yenilikçi özellikler sunabilir.

📮ClickUp Insight: Neredeyse %40'ı profesyoneller her toplantıdan hemen sonra eylem öğelerini takip etmek zorunda hissediyor. ClickUp tarafından yapılan araştırmaya göre, çoğu insan toplantılarda eylemde bulunma niyetinde olmasına rağmen bunu yapamıyor. Nedeni ne? Eylem öğeleri genellikle dağınık ve görünürlükten yoksundur, çünkü mevcut iletişim kanalları e-posta (%42) ve anlık mesajlaşma (%41) arasında bölünmüştür. ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulama olarak tartışmadan eyleme geçişi daha sorunsuz hale getirir. Toplantılarınızı, notlarınızı ve görevlerinizi daha yüksek toplantı verimliliği için tek bir platformda bir araya getirir!

ClickUp, Krisp gibi özel gürültü engelleme uygulamalarının doğrudan bir alternatifi olmasa da, uzaktaki takımlar için güçlü bir verimlilik aracı olarak öne çıkıyor. Krisp, arka plan gürültüsünü ortadan kaldırarak aramalar sırasında kristal netliğinde ses sağlamak konusunda mükemmeldir, ancak ClickUp, uzaktan çalışma iletişimi ve işbirliğini geliştiren özellikler sunarak bu toplantıların genel verimliliğini ve etkinliğini artırır.

Zahmetsiz toplantı yönetimi

ClickUp Meetings ile Toplantıları Daha İyi Yönetin ClickUp Meetings ile toplantıları planlayın, programlayın, katılın ve takip edin

ClickUp Toplantıları ile ayrıntılı toplantı gündemleri hazırlayabilir, Zoom toplantılarını doğrudan ClickUp'tan başlatabilir ve katılabilir, toplantı notlarınızı ve transkriptlerinizi çalışma alanınızda alabilir ve görevleri doğrudan sorumlulara atayabilirsiniz.

Katılımcılar tam olarak neye odaklanacaklarını bilir, bu da genellikle kötü iletişimden kaynaklanan uzun ve tekrarlayan tartışma ihtiyacını en aza indirir. Toplantı sonrası eylem öğeleri açıkça izlenir ve sorunsuz bir takip sağlanır.

Tek bir çalışma alanında, proje ilerlemesini izleyebilir, tartışmaları düzenleyebilir ve herkesin öncelikler konusunda aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.

Sorunsuz ekran kaydetme

ClickUp Clips ile ekran kayıtlarını anında paylaşın

Ayrıca, gereksiz toplantılardan kaçınmak istiyorsanız, ClickUp Clips, gerekirse kamera ve ses girişi ile birlikte ekranınızın video kayıtlarını hızlı bir şekilde yakalamanızı sağlar. Tam uzunlukta bir toplantıya gerek kalmadan görsel kılavuzları kolayca paylaşabilir, geri bildirim sağlayabilir veya güncellemeler sunabilirsiniz.

Bu, takımların farklı zaman dilim lerinde bağlantıda kalmasına ve uyum içinde çalışmasına yardımcı olan veya metin yerine görsel açıklamaları tercih eden kişiler için değerli bir araçtır.

ClickUp Brain'i Kullanmaya Başlayın ClickUp Brain ile çalışma alanınıza özel AI desteği alın

Güçlü AI yardımı

Son olarak, ClickUp Brain , ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, not alma, beyin fırtınası yapma veya proje içgörülerini yönetme için birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak verimliliği artırmaya yardımcı olabilir.

Doğrudan ClickUp'a entegre olan bu araç, projelerinizin ve görevlerinizin bağlamını anında anlayan birkaç yapay zeka aracından biridir. Notlarınızı, fikirlerinizi ve kaynaklarınızı, sürekli manuel güncelleme veya düzenleme gerektirmeden ilgili iş akışlarına ve hedeflere bağlar. Ayrıca, sesli ve video mesajları transkribe edip özetleyerek, anahtar noktaları ve eylem öğelerini anında vurgulamanıza yardımcı olur.

Çalışma alanınıza kesintisiz bağlantı sayesinde toplantılar sırasında kolayca içgörüler elde edebilir, görevlere doğrudan eyleme geçirilebilir noktalar ekleyebilir ve projeye özgü bilgileri gerçek zamanlı olarak geri çağırabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Google Takvim, Outlook ve Zoom gibi araçlarla ClickUp Entegrasyonundan yararlanın ve tek bir gösterge panelinden programınızı düzenli ve erişilebilir tutun

Çeşitli programları tek bir merkezi ClickUp Takvim Görünümü'ne entegre ederek toplantıları, son teslim tarihlerini ve görevleri takip edin

Takımların fikirlerini beyin fırtınası yapabileceği, iş akışlarını haritalayabileceği ve birlikte görsel stratejiler oluşturabileceği görsel bir alan için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın

Kullanıma hazır ClickUp Toplantı Şablonu ile toplantılar ve videolar aracılığıyla işbirliğini geliştirin. Toplantı şablonu , gündemler, hedefler ve eylem öğeleri için yapılandırılmış bir düzen sağlayarak planlamadan takibe kadar tüm toplantı sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellik seti nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Toplantı Tutanağı ve Not Yazma Yazılımlarını Test Ettik

Sonuç olarak, Krisp ve alternatifleri toplantıların işitme kalitesini artırırken, ClickUp bu toplantıların ve bunlardan kaynaklanan işlerin verimli, iyi organize edilmiş ve hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar. Birlikte, herhangi bir uzaktan çalışan takım için güçlü bir kombinasyon oluştururlar.

ClickUp ile Verimliliği ve İletişimi Artırın

En iyi gürültü engelleme Krisp alternatiflerini keşfettikten sonra, kesintisiz iletişim ve odaklanmanın istenmeyen gürültüyü bloklamaktan öteye gittiği açıktır — bu, her iş akışında verimliliği sağlamakla ilgilidir.

Çok yönlü toplantı araçları, merkezi takvim, Klipler özelliği ve işbirliğine dayalı beyin fırtınası için Beyaz Tahtalar ile ClickUp, net gündemlerden toplantı sonrası takiplere kadar her şeyi destekler.

Benim için ClickUp vazgeçilmez. İletişimi geliştirir ve proje yönetimini, takımlar arasında odaklanmayı, verimliliği ve sorunsuz işbirliğini gerçekten destekleyecek şekilde kolaylaştırır.

ClickUp'ı bugün deneyin!