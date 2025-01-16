2025 için en iyi 10 Krisp alternatifi

Ev ofisiniz kalabalık bir tren istasyonu gibi. Arka planda çocuklar etiket oynuyor, yan dairede inşaat gürültüsü var ve komşunuz coşkulu bir karaoke oturumu yapıyor — tüm bunlar siz önemli bir müşteri sunumunu hazırlamaya çalışırken.
Sanal toplantılarınızı veya aramalarınızı kesintiye uğratan arka plan seslerinden rahatsızsanız, yalnız değilsiniz.
Uzaktan çalışma, Krisp gibi gürültü engelleme yazılımlarını birçok profesyonel için vazgeçilmez hale getirdi. Bu yazılımlar, havlayan köpekler veya gürültülü kafelerden kesintiye uğramadan konuşmaya odaklanmamızı sağlıyor.
Ancak Krisp mükemmel olsa da, tek seçenek değildir.
Çeşitli gürültü engelleme araçlarını test ederek, Krisp kadar etkili olabilecek birçok Krisp alternatifi buldum. Bazıları Krisp'te olmayan benzersiz özellikler bile sunuyor. Seçiminizi kolaylaştırmak için seçimlerimi paylaşacağım.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Dünyanın en sessiz odası Minnesota'daki Orfield Laboratories'de bulunmaktadır. Oda o kadar sessizdir ki, insanlar kendi kalp atışlarını duyabilirler.
⏰60 Saniyelik Özet
Tüm toplantılarınızda daha net ses kalitesi için önerdiğim Krisp alternatiflerinin listesi aşağıda yer almaktadır:
- Noise Blocker (Gerçek zamanlı ses engelleme için en iyisi)
- NVIDIA RTX Voice (NVIDIA GPU'larla yüksek çözünürlüklü arka plan gürültüsünü azaltmak için en iyisi)
- Otter. ai (Otomatik transkripsiyonlar ve toplantı notları için en iyisi)
- SoliCall (Kurumsal düzeydeki çağrı merkezleri için en iyisi)
- WavePad (Ses düzenleme için en iyisi)
- Utterly (Kişiselleştirilmiş çağrı gürültüsü kontrolü için en iyisi)
- Descript (Podcast yayıncıları ve içerik oluşturucular için en iyisi)
- LALAL. AI (Ses ayırma ve izolasyon için en iyisi)
- Cleanvoice (Otomatik dolgu gürültüsünün kaldırılması gereken içerik düzenleme için en iyisi)
Krisp alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Gürültü engelleme aracı seçerken, deneyiminizi, verimliliğinizi ve çağrılarınızın kalitesini gerçekten etkileyecek faktörlere odaklanmak çok önemlidir.
İşte benim için önemli olan noktalar:
- Arka plan gürültüsünün bastırılma kalitesi: Bu, en önemli özelliktir. Ses kalitesinden ödün vermeden istenmeyen arka plan gürültüsünü doğru bir şekilde filtreleyebilen bir araca ihtiyacınız var
- Uyumluluk: Tüm gürültü engelleme yazılımları her işletim sistemini desteklemez, bu nedenle cihazınız ve iletişim uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin
- Kullanıcı dostu: Sezgisel bir arayüz, özellikle arka arkaya toplantılarınız varsa ve zahmetsiz bir kurulum ihtiyacınız varsa zaman kazandırır
- Fiyatlandırma seçenekleri: Seçtiğiniz araç, ücretsiz bir plan mı yoksa profesyonel kullanım için daha kapsamlı bir plan mı arıyorsanız, bütçenize uygun esnek planlara sahip olmalıdır
💡Pro İpucu: Herhangi bir Krisp alternatifine karar vermeden önce, birçok gürültü engelleme aracının sunduğu ücretsiz deneme sürümlerinden veya ücretsiz sürümlerden yararlanın. Bu, yazılımı kendi ortamınızda test etmenizi ve dikkat dağıtıcı gürültüleri ne kadar etkili bir şekilde işlediğini görmenizi sağlar.
Ayrıca okuyun: İş Yerinde Sesinizi Daha İyi Duyulur Hale Getirmenin Yolları
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Krisp Alternatifi
İstenmeyen sesleri etkili bir şekilde bloklayarak odaklanmanıza yardımcı olacak güçlü özellikler sunan en iyi on Krisp alternatifini içeren bir liste hazırladık.
1. Noise Blocker (Gerçek zamanlı ses engelleme için en iyisi)
Noise Blocker, odaklanma ortamı arayan profesyoneller ve oyuncular için mükemmel bir çözümdür. Düşük gecikme süresi performansı, canlı yayınlar veya gerçek zamanlı iletişim için idealdir.
Paylaşımlı veya açık ofis ayarları için ideal olan Noise Blocker, ihtiyaçlarınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak verimliliğinizi ve iletişiminizi artırır. İster video görüşmesi, ister oyun oturumu veya canlı yayın yapın, istenmeyen sesleri akıllıca bloke ederek netlik ve sakinlik sağlar.
Noise Blocker'ın en iyi özellikleri
- Klavye sesleri veya fan sesleri gibi belirli arka plan gürültü türlerini nokta hassasiyetinde bloklayın
- Podcast'lerden profesyonel aramalara kadar farklı türdeki ses içeriklerine uyacak şekilde gürültü azaltma düzeylerini özelleştirin
- Zoom ve Microsoft Teams gibi iletişim uygulamaları yla kolayca entegre edin
Noise Blocker sınırlamaları
- Klavye kısayolları yalnızca en fazla iki tuşun kombinasyonunu destekler
Noise Blocker fiyatlandırması
- İndir: Günde 1 saat ücretsiz kullanabilirsiniz
- Tek kullanıcı lisansı: 19,99 $ tek seferlik ücret
- Paylaşımlı kullanıcı lisansı: 139,99 $ tek seferlik ücret
Noise Blocker puanları ve yorumları
- G2: Puanlama mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
Ayrıca okuyun: Toplantı Gündemi Örnekleri ve Ücretsiz Şablonlar
2. NVIDIA RTX Voice (NVIDIA GPU'larla yüksek çözünürlüklü arka plan gürültüsünü azaltmak için en iyisi)
RTX Voice, GPU gücünü kullanarak olağanüstü ses kalitesi sunan bir eklenti olduğundan, bu Krisp alternatifi NVIDIA grafik kartı olanlar için idealdir. Sistem performansını minimum düzeyde etkileyerek arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır.
NVIDIA RTX Voice'un en iyi özellikleri
- AI kullanarak arka plan gürültüsünü gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırın ve sadece sesinizin iletilmesini sağlayın
- Sisteminizde minimum etkiyle gürültü bastırma özelliğini kullanın
- GTX 10 serisi GPU'larda ve daha yeni modellerde RTX Voice'un avantajlarından yararlanın ve erişilebilirliğini genişletin
NVIDIA RTX Voice sınırlamaları
- Yalnızca NVIDIA grafik kartına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir
- Diğer araçlara kıyasla biraz daha yüksek sistem kaynağı kullanımı
NVIDIA RTX Voice fiyatlandırması
- NVIDIA RTX grafik kartı kullanıcıları için ücretsiz
NVIDIA RTX Voice puanları ve yorumları
- G2: Puanlama mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
3. Otter. ai (Otomatik transkripsiyonlar ve toplantı notları için en iyisi)
Otter. ai, gürültü engellemenin ötesine geçerek toplantı içeriğini doğru bir şekilde yakalayan gerçek zamanlı AI transkripsiyon sunar. Bu araç, özellikle müşteri veya takım görüşmelerinde sınırsız gürültü engelleme, gürültü kontrolü ve ayrıntılı toplantı notlarına ihtiyaç duyan profesyoneller için idealdir.
Otter. ai'nin benzersiz bir özelliği, toplantıya katılan birden fazla kişinin transkripsiyonu gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilmesini, vurgulayabilmesini ve yorum yapabilmesini sağlayan Canlı İşbirlikçi Transkripsiyon özelliğidir.
Bu özellik, katılımı artırır ve tartışma sırasında anahtar noktaların işbirliği içinde yakalanmasını ve netleştirilmesini sağlar — bu, diğer transkripsiyon uygulamalarında nadiren bulunan bir özelliktir.
Otter. ai en iyi özellikler
- Konuşmalar sırasında kimin ne söylediğini belirlemek için hoparlör etiketlerini otomatik olarak oluşturun
- Daha fazla doğruluk için, sektörlere özgü jargonlar veya benzersiz isimler gibi özel kelime dağarcığını tanımak üzere AI'yı eğitin
- Ses kayıtlarını kolaylaştırmak için takviminiz ve favori toplantı platformlarınızla doğrudan senkronizasyon yapın
- Çok yönlü kullanım için transkriptleri PDF, DOCX ve SRT dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın
Otter. ai sınırlamaları
- Gürültü engelleme, Krisp gibi özel araçlara göre daha az etkilidir
Otter. ai fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 16,99 $/kullanıcı
- İş: Aylık 30 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Otter. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)
4. SoliCall (Kurumsal çağrı merkezleri için en iyisi)
Çağrı merkezleri için özel olarak tasarlanan SoliCall, yüksek hacimli müşteri hizmetleri veya satış ortamları için özel olarak tasarlanmış gelişmiş gürültü azaltma ve yankı giderme özellikleri sunar.
En öne çıkan özelliği, tek tek cihazlara kurulum gerektirmeden tüm takımlar arasında ses kalitesini artıran sunucu tarafında ses işleme özelliğidir. VoIP sistemleri için optimize edilmiş SoliCall, olağanüstü çağrı deneyimlerini büyük ölçekte sunmayı hedefleyen işletmeler için ideal bir çözümdür.
SoliCall'un en iyi özellikleri
- Hatın her iki ucunda net ve berrak görüşmeler için yankıları iptal edin
- Kurumsal ihtiyaçlara uyacak şekilde gelen sesler için gürültü filtresi ayarlarını özelleştirin
- Kaliteden ödün vermeden sesi verimli bir şekilde işleyerek bant genişliği kullanımını azaltın
- Gürültülü ortamlarda üstün çağrı kalitesini koruyarak değişen akustik ortamlara hızla uyum sağlayın
SoliCall sınırlamaları
- Tam entegrasyon için teknik kurulum gerekebilir
SoliCall fiyatlandırması
- Ücretsiz
SoliCall puanları ve yorumları
- G2: Puanlama mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
5. WavePad (Ses düzenleme için en iyisi)
WavePad sadece gürültü azaltma için değil, aynı zamanda profesyonel düzeyde ses düzenleme özellikleri de sunar. Podcast yayıncıları ve içerik oluşturucular için ideal olan bu uygulama, kaydedilen ses üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar ve arka plan ses öğelerini ve kayıt sonrası gürültüyü kolayca ince ayarlamanıza olanak tanır.
WavePad'in en iyi özellikleri
- Güçlü gürültü azaltma araçlarını kullanarak sesleri hassas bir şekilde düzenleyin
- Gelişmiş üretim kalitesi için birden fazla ses parçasını kaydedin ve yönetin
- Çeşitli platform gereksinimlerini karşılamak için çok çeşitli biçimlerde dışa aktarın
WavePad sınırlamaları
- Aramalar sırasında gerçek zamanlı gürültü engelleme için ideal değildir
WavePad fiyatlandırması
- WavePad Ses Düzenleyici Standart Sürüm: 40
- WavePad Ses Düzenleyici Master Sürümü: 70
- WavePad Ses Düzenleyici Master Sürümü Üç Aylık Plan: 3,33 $/ay
WavePad puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)
6. Utterly (Kişiselleştirilmiş çağrı gürültü kontrolü için en iyisi)
Çeşitli çalışma ortamlarında çalışan profesyoneller için tasarlanan Utterly'nin ayırt edici özelliği, bağlama duyarlı gürültü profili oluşturmadır.
Bu özellik, algılanan ortam gürültüsü modellerine göre ayarları otomatik olarak ayarlar ve gürültü bastırma ayarları ile ortamlar arasında sorunsuz geçişler sağlar.
En iyi özellikler
- Mevcut çalışma alanınıza özel gürültü profilleri oluşturun
- Ses girişlerini gerçek zamanlı olarak işleyin, anında geri bildirim ve ayarlamalar yapın
- Sesinizin netliğini ve kalitesini artırarak daha profesyonel bir ses elde edin
- İletişim zorluklarının üstesinden gelmek için video konferans araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun
Tamamen sınırlamalar
- Mobil cihazlarda sınırlı destek
- Aşırı gürültüde iptal etkinliğini azaltın
Tamamen şeffaf fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Elevate: Aylık 5 $
- Elevate for Teams: Kişi başına aylık 4 $
Tam puanlar ve yorumlar
- G2: Puanlama mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
7. Descript (Podcast yayıncıları ve içerik oluşturucular için en iyisi)
Descript, daha geniş araç seti içinde gürültü engelleme özelliğine sahip bir ses ve video düzenleme aracıdır. Ses parçalarını düzenlemek ve arka plan gürültüsünü, dolgu kelimelerini veya kekemeleri zahmetsizce kaldırmak için araçlara ihtiyaç duyan içerik oluşturucular için özellikle yararlıdır.
En iyi özellikleri tanımlayın
- Ses ve video parçalarını yüksek doğrulukla metne dönüştürün, kolay düzenleme ve arama olanağı sağlayın
- Descript'in Overdub ses klonlama özelliğini kullanarak hataları düzeltmek veya yeni içerik eklemek için kendi sesinizle yeni sesler oluşturun
- Video ve ses verileri için post prodüksiyon iş akışlarını basitleştirmek için popüler düzenleme platformlarıyla senkronizasyon
Descript sınırlamaları
- Canlı toplantılar için sınırlı gerçek zamanlı gürültü engelleme
Descript fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Hobi amaçlı: Aylık 19 $/kişi
- Oluşturucu: Aylık 35 $/kişi
- İş: Aylık 50 $/kişi
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Descript puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)
8. LALAL. AI (Ses ayırma ve izolasyon için en iyisi)
LALAL. AI, AI destekli ses izolasyonunda uzmanlaşmıştır ve vokalleri enstrümanlardan veya ortam seslerinden ayırmanıza olanak tanır. Bu, müzisyenler veya gereksiz arka plan gürültüsünden arındırılmış net ses parçalarına ihtiyaç duyan herkes için idealdir.
LALAL. AI'nın en iyi özellikleri
- Hızlı işlem hızlarıyla ses dosyalarını gerçek zamanlı olarak işleyin
- Hızlı yükleme ve anında işleme için ses dosyalarını kolayca sürükleyip bırakın
- Aynı anda birden fazla parçayı işlemek için toplu işlemeyi kullanın, büyük projelerde zaman kazanın
LALAL. AI sınırlamaları
- Gerçek zamanlı kullanım değil, kayıt sonrası düzenlemelere odaklanmıştır
LALAL. AI fiyatlandırma
Bireyler:
- Lite paket: 20 $ (tek seferlik ücret)
- Pro paket: 70 $ (tek seferlik ücret)
- Plus paketi: 54 $ (tek seferlik ücret)
İşletmeler:
- Master: 50 $ (tek seferlik ücret)
- Premium: 190 $ (tek seferlik ücret)
- Enterprise: 300 $ (tek seferlik ücret)
LALAL. AI puanları ve yorumları
- G2: Puanlama mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
9. Cleanvoice (Otomatik dolgu gürültüsünün kaldırılması gereken içerik düzenleme için en iyisi)
AI'dan yararlanan gelişmiş bir ses düzenleme aracı olan Cleanvoice, kaydedilen seslerdeki dolgu seslerini ve gürültüyü ortadan kaldırmaya odaklanarak podcast yayıncıları, röportajcılar ve post prodüksiyon için daha temiz ses kalitesine değer veren herkes için harika bir seçenek sunar.
Cleanvoice'un en iyi özellikleri
- Daha ilgi çekici bir dinleme deneyimi için konuşmalardaki garip duraklamaları veya uzun boşlukları susturun
- Ses kalitesini koruyan gelişmiş gürültü azaltma algoritmalarıyla ses netliğini artırın
- Büyük projelerde zaman kazanmak için birden fazla ses dosyasını aynı anda işleyin
Cleanvoice sınırlamaları
- Canlı sesli aramalar veya gerçek zamanlı kullanım için uygun değildir
- Dolgu algılama için sınırlı özelleştirme
Cleanvoice fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
Kullandıkça öde
- 5 saat: 11 $/ay
- 10 saat: 20 $/ay
- 30 saat: 45 $/ay
Abonelik: 1,10 $/saat, aylık
- 10 saat: 11 $/ay
- 30 saat: 30 $/ay
- 100 saat: 90 $/ay
Cleanvoice puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Puanlama mevcut değil
10. Neutralizer (Kişiselleştirilmiş ses ekolayzır için en iyisi)
Neutralizer, benzersiz işitme profilinize göre kişiselleştirilmiş ses dengeleme ve gürültü kontrolü sağlayan Android'e özel bir uygulamadır.
İşitme hassasiyeti olan kişiler veya optimize edilmiş ses kalitesi arayan herkes için ideal olan Neutralizer, gelişmiş bir dinleme deneyimi için ses girişini farklı ortamlara sorunsuz bir şekilde uyarlar.
Neutralizer'ın en iyi özellikleri
- Tek bir dokunuşla ev, iş, seyahat veya dış mekan ayarları için önceden ayarlanmış profiller arasında geçiş yapın
- Gerçekten size özel bir deneyim için belirli ses aralıklarını yükseltmek veya azaltmak üzere tek tek frekansları ince ayarlayın
- Düşük ışıklı ortamlarda görsel olarak çekici ve rahat bir kullanıcı deneyimi yaşayın
Neutralizer sınırlamaları
- Yalnızca Android cihazlarda kullanılabilir
- Gerçek zamanlı aramalar için sınırlı gürültü engelleme özellikleri
Neutralizer fiyatlandırması
- Android kullanıcıları için ücretsiz
Neutralizer puanları ve yorumları
- G2: Puanlama mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
Ayrıca okuyun: En İyi Günlük Standup Yazılım Araçları
Diğer Toplantı ve Video İletişim Araçları
İletişim ve içerik oluşturma ihtiyaçlarınızı desteklemek için her zaman özel gürültü engelleme yazılımlarına veya gelişmiş video/ses düzenleme araçlarına ihtiyacınız olmayabilir.
Aslında, ClickUp gibi sağlam proje yönetimi platformları, toplantı ve video iletişimi iş akışlarınızı dolaylı olarak geliştiren yenilikçi özellikler sunabilir.
📮ClickUp Insight: Neredeyse %40'ı profesyoneller her toplantıdan hemen sonra eylem öğelerini takip etmek zorunda hissediyor.
ClickUp tarafından yapılan araştırmaya göre, çoğu insan toplantılarda eylemde bulunma niyetinde olmasına rağmen bunu yapamıyor. Nedeni ne? Eylem öğeleri genellikle dağınık ve görünürlükten yoksundur, çünkü mevcut iletişim kanalları e-posta (%42) ve anlık mesajlaşma (%41) arasında bölünmüştür.
ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulama olarak tartışmadan eyleme geçişi daha sorunsuz hale getirir. Toplantılarınızı, notlarınızı ve görevlerinizi daha yüksek toplantı verimliliği için tek bir platformda bir araya getirir!
ClickUp, Krisp gibi özel gürültü engelleme uygulamalarının doğrudan bir alternatifi olmasa da, uzaktaki takımlar için güçlü bir verimlilik aracı olarak öne çıkıyor. Krisp, arka plan gürültüsünü ortadan kaldırarak aramalar sırasında kristal netliğinde ses sağlamak konusunda mükemmeldir, ancak ClickUp, uzaktan çalışma iletişimi ve işbirliğini geliştiren özellikler sunarak bu toplantıların genel verimliliğini ve etkinliğini artırır.
Zahmetsiz toplantı yönetimi
ClickUp Toplantıları ile ayrıntılı toplantı gündemleri hazırlayabilir, Zoom toplantılarını doğrudan ClickUp'tan başlatabilir ve katılabilir, toplantı notlarınızı ve transkriptlerinizi çalışma alanınızda alabilir ve görevleri doğrudan sorumlulara atayabilirsiniz.
Katılımcılar tam olarak neye odaklanacaklarını bilir, bu da genellikle kötü iletişimden kaynaklanan uzun ve tekrarlayan tartışma ihtiyacını en aza indirir. Toplantı sonrası eylem öğeleri açıkça izlenir ve sorunsuz bir takip sağlanır.
Tek bir çalışma alanında, proje ilerlemesini izleyebilir, tartışmaları düzenleyebilir ve herkesin öncelikler konusunda aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.
Sorunsuz ekran kaydetme
Ayrıca, gereksiz toplantılardan kaçınmak istiyorsanız, ClickUp Clips, gerekirse kamera ve ses girişi ile birlikte ekranınızın video kayıtlarını hızlı bir şekilde yakalamanızı sağlar. Tam uzunlukta bir toplantıya gerek kalmadan görsel kılavuzları kolayca paylaşabilir, geri bildirim sağlayabilir veya güncellemeler sunabilirsiniz.
Bu, takımların farklı zaman dilim lerinde bağlantıda kalmasına ve uyum içinde çalışmasına yardımcı olan veya metin yerine görsel açıklamaları tercih eden kişiler için değerli bir araçtır.
Güçlü AI yardımı
Son olarak, ClickUp Brain , ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, not alma, beyin fırtınası yapma veya proje içgörülerini yönetme için birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak verimliliği artırmaya yardımcı olabilir.
Doğrudan ClickUp'a entegre olan bu araç, projelerinizin ve görevlerinizin bağlamını anında anlayan birkaç yapay zeka aracından biridir. Notlarınızı, fikirlerinizi ve kaynaklarınızı, sürekli manuel güncelleme veya düzenleme gerektirmeden ilgili iş akışlarına ve hedeflere bağlar. Ayrıca, sesli ve video mesajları transkribe edip özetleyerek, anahtar noktaları ve eylem öğelerini anında vurgulamanıza yardımcı olur.
Çalışma alanınıza kesintisiz bağlantı sayesinde toplantılar sırasında kolayca içgörüler elde edebilir, görevlere doğrudan eyleme geçirilebilir noktalar ekleyebilir ve projeye özgü bilgileri gerçek zamanlı olarak geri çağırabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Google Takvim, Outlook ve Zoom gibi araçlarla ClickUp Entegrasyonundan yararlanın ve tek bir gösterge panelinden programınızı düzenli ve erişilebilir tutun
- Çeşitli programları tek bir merkezi ClickUp Takvim Görünümü'ne entegre ederek toplantıları, son teslim tarihlerini ve görevleri takip edin
- Takımların fikirlerini beyin fırtınası yapabileceği, iş akışlarını haritalayabileceği ve birlikte görsel stratejiler oluşturabileceği görsel bir alan için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın
- Kullanıma hazır ClickUp Toplantı Şablonu ile toplantılar ve videolar aracılığıyla işbirliğini geliştirin. Toplantı şablonu, gündemler, hedefler ve eylem öğeleri için yapılandırılmış bir düzen sağlayarak planlamadan takibe kadar tüm toplantı sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellik seti nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Sonuç olarak, Krisp ve alternatifleri toplantıların işitme kalitesini artırırken, ClickUp bu toplantıların ve bunlardan kaynaklanan işlerin verimli, iyi organize edilmiş ve hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar. Birlikte, herhangi bir uzaktan çalışan takım için güçlü bir kombinasyon oluştururlar.
ClickUp ile Verimliliği ve İletişimi Artırın
En iyi gürültü engelleme Krisp alternatiflerini keşfettikten sonra, kesintisiz iletişim ve odaklanmanın istenmeyen gürültüyü bloklamaktan öteye gittiği açıktır — bu, her iş akışında verimliliği sağlamakla ilgilidir.
Çok yönlü toplantı araçları, merkezi takvim, Klipler özelliği ve işbirliğine dayalı beyin fırtınası için Beyaz Tahtalar ile ClickUp, net gündemlerden toplantı sonrası takiplere kadar her şeyi destekler.
Benim için ClickUp vazgeçilmez. İletişimi geliştirir ve proje yönetimini, takımlar arasında odaklanmayı, verimliliği ve sorunsuz işbirliğini gerçekten destekleyecek şekilde kolaylaştırır.