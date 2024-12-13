i̇çerik Stratejinizi Güçlendirecek En İyi 10 AI Vaka Çalışması Oluşturucu

Vaka çalışmaları, hikaye anlatımıyla ilgilidir; iş çözümlerinizin nasıl bir etki yarattığını dünyaya gösterir. Ancak bunları hazırlamak, genellikle sonsuz röportajlar, veri işleme ve sayısız düzenleme turlarıyla dolu, zaman alıcı bir süreçtir.

AI'ya girin ve birdenbire her şey değişsin.

Bu blog yazısında, ilgi çekici vaka çalışmaları oluşturmanıza yardımcı olacak en iyi 10 AI vaka çalışması oluşturucuyu inceleyeceğiz. İster zaman kazanmak, ister yaratıcılığınızı artırmak, ister yaklaşımınızı tamamen değiştirmek isteyin, burada size uygun bir araç var!

⏰ 60 saniyelik özet En iyi 10 AI vaka çalışması oluşturucu: ClickUp: Kolaylaştırılmış AI içerik oluşturma için en iyisi Galaxy AI: AI SEO içerik oluşturma için en iyisi GravityWrite: Çok dilli vaka çalışması oluşturmak için en iyisi LogicBalls: Araştırma odaklı vaka çalışmaları oluşturmak için en iyisi Junia: Vaka çalışması dağıtımı için en iyisi Narrato. io: Vaka çalışması içerik fikirleri oluşturmak için en iyisi Grammarly: Sadece birkaç tıklamayla vaka çalışmaları oluşturmak için en iyisi Piktochart: Karmaşık verileri görsel vaka çalışmalarına dönüştürmek için en iyisi Storydoc: Vaka çalışması dönüşüm oranlarını izlemek için en iyisi Easy-Peasy. AI: Vaka çalışmaları için referanslar oluşturmak için en iyisi

AI Vaka Çalışması Oluşturucularda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru AI vaka çalışması oluşturucuyu seçmek, hedef kitlenizde yankı uyandıracak etkili hikayeler oluşturmak için çok önemlidir. AI Vaka Çalışması Oluşturucuda aramanız gereken birkaç özellik şunlardır:

📌 İkna edici yazma: Araç, ilgi çekici içerik üretebilmelidir. Genel veya mekanik bir üslup kullanmadan, ilgi çekici, net ve müşteri odaklı anlatımlar üretmelidir. Ton ve stili değiştirmenize olanak tanıyan, içeriğin markanızla mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlayan araçları arayın

📌 Fiyatlandırma: Gizli ücretler içermeyen şeffaf bir fiyatlandırma yapısı, şirketin güvene değer verdiğini gösterir. Ücretsiz deneme veya esnek planlar sunan AI vaka çalışması oluşturucular genellikle daha güvenlidir ve commit yapmadan önce kalitelerini değerlendirmenize olanak tanır

📌 Veri koruma: Veri işleme ve gizlilik politikalarını göz ardı etmeyin. Vaka çalışması oluşturucu, düzenlemelere uymalı ve hassas müşteri ve iş bilgilerini korumalıdır

📌 Ölçeklenebilirlik: Vaka çalışması oluşturucunun ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilir olduğundan, CRM gibi mevcut yazılımlarla sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan ve özelleştirme seçenekleri sunduğundan emin olun.

📌 Müşteri desteği: Kullanım kolaylığı önemlidir, ancak işler zorlaştığında destek de önemlidir. Müşteri destek sistemini test edin: ne kadar hızlı yanıt veriyorlar ve yanıtlar yardımcı oluyor mu? Ayrıca, video eğitimleri ve kılavuzlar dahil olmak üzere iyi bakımlı bir eğitim kaynakları kütüphanesi, şirketin başarınıza yatırım yaptığını gösterir

🙂 İlginç Bilgi: Vaka çalışması yöntemi, genellikle 1829 yılında Frederic Le Play tarafından sosyal bilimlere tanıtıldığı düşünülür. Le Play, bu yöntemi aile bütçeleri üzerine yaptığı araştırmada istatistiklerle birlikte kullanmıştır.

En İyi 10 AI Vaka Çalışması Oluşturucu

Şimdi en iyi 10 AI vaka çalışması oluşturucuya, özelliklerine, sınırlamalarına, fiyatlarına ve incelemelerine bakalım:

1. ClickUp (Kolaylaştırılmış AI içerik oluşturma için en iyisi)

Vaka çalışması oluşturmayı kolaylaştırmak için ClickUp'ı kullanın

Vaka çalışması yazmak, tutarlı bir anlatı oluşturmak anlamına gelir. Bir müşterinin sorununu nasıl çözdüğünüzü açıkça göstermelisiniz. Bazen, hikayenizi öne çıkarmak için benzersiz bir bakış açısına bile ihtiyacınız olabilir.

ClickUp Brain, ClickUp'ın AI asistanı, vaka çalışması oluşturma sürecini basitleştirir. Verilerinizi analiz eder ve müşteri başarı hikayelerinizi hedef kitlenizin ilgisini çekecek ve işinizin etkisini gösterecek şekilde sunmanızı sağlar.

Müşterinizin sektörüne ve özel zorluklarına ilişkin bilgileri içeren ayrıntılı bir komut ekleyin. Önerdiğiniz çözümü ve faydalarını özetleyin, ClickUp Brain dakikalar içinde kapsamlı bir vaka çalışması oluştursun.

ClickUp Brain'i deneyin Artık yazar bloğu yok! ClickUp Brain'i kullanarak fikirler üretin ve ilgi çekici vaka çalışmaları yazın

AI Writer özelliği ile ClickUp Brain, mükemmel AI yazma aracınız olarak da işlev görür. Tercih ettiğiniz yazma stili ve tonu veya vurgulamak istediğiniz sonuçlar hakkında daha fazla ayrıntı sağlayarak vaka çalışmasını daha da iyileştirmesini isteyebilirsiniz.

Vaka çalışmanız hazır olduğunda, bir sonraki adım onu düzenlemek ve onay için paydaşlarla paylaşmaktır. ClickUp bunu da kolaylaştırır. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak vaka çalışmaları yazabilir ve belgeleri diğerleriyle paylaşarak sorunsuz bir işbirliği sağlayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri kullanarak vaka çalışmaları yazın ve gerçek zamanlı olarak düzenleyin

ClickUp Docs, düzenlemeleri gerçek zamanlı olarak izlemenize yardımcı olur. Ayrıca görevleri doğrudan belgelere entegre edebilir, /Slash Komutları ekleyerek stil öğeleri ekleyebilir ve madde işaretleri ekleyebilirsiniz. Vaka çalışması için "Müşteri geçmişi", "Anahtar zorluklar", "Uygulanan stratejiler" ve "Sonuç" gibi ayrı bölümler oluşturmak için bölücüler ekleyebilirsiniz

Özel bir vaka çalışması şablonu arıyorsanız, ClickUp tam size göre! ClickUp Vaka Çalışması Şablonu, sorunu, çözümü ve sonuçları özetlemenize yardımcı olacak önceden oluşturulmuş bölümler içerir. Burada, platformdan ayrılmadan görevler atayabilir, taslaklar üzerinde işbirliği yapabilir ve hatta kişiselleştirilmiş içerik oluşturabilirsiniz.

Şablonu indirin ClickUp Vaka Çalışması Şablonu ile dakikalar içinde son derece ilgi çekici bir vaka çalışması oluşturun

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Satış iddialarınızı desteklemek için değerli içerik ekleyin

Satın almayı düşünen müşterilerin güvenini ve güvenilirliğini kazanın

Müşteri etkileşimini artırın ve güvenilirlik oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Pazarlama takımları için ClickUp ile çeşitli kanallarda vaka çalışmalarını tanıtmak için e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun ve yönetin

ClickUp Gösterge Panelleri ile pazarlama stratejiniz için vaka çalışması kampanyası metriklerini izleyin

Proje yönetimi, içerik oluşturma ve takım işbirliğini tek bir platformda birleştirin

ClickUp Otomasyonları ile vaka çalışması oluşturma, inceleme ve dağıtım için özel bir iş akışı oluşturun

ClickUp Brain ile müşteri projelerini ve iletişimlerini özetleyerek etkili vaka çalışmaları oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, birçok özelliği nedeniyle bunu zor bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

📖 Daha fazla bilgi: 2024'ün en iyi 10 belge işbirliği yazılımı aracı

2. Galaxy AI (AI SEO içerik oluşturma için en iyisi)

via Galaxy AI

Galaxy AI vaka çalışması oluşturucu, işletmelerin minimum çabayla başarı hikayelerini sergilemelerine yardımcı olan popüler bir araçtır. Paket halinde sunulan bu araç, bir dizi güçlü ve son teknoloji AI aracını tek bir kapsamlı pakette bir araya getirerek işletmelere çok çeşitli ihtiyaçlar için hepsi bir arada bir çözüm sunar.

Yaratıcı görevler söz konusu olduğunda, Galaxy. ai Stable Diffusion, Midjourney ve Ideogram gibi araçlarla işi kolaylaştırır. Pazarlama materyalleri, ürün tasarımları veya bunların arasında herhangi bir şey üzerinde çalışıyor olun, bu AI destekli araçlar, yüksek kaliteli görseller oluşturmanıza yardımcı olur.

Yüksek maliyetler veya uzun zaman çizelgeleri olmadan çarpıcı sanat eserleri, prototipler veya tasarım konseptleri hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ayrıca Flux ile iş akışlarınızı kolaylaştıran ve işiniz büyüdükçe her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan AI destekli otomasyon elde edersiniz, böylece kontrolü kaybetmeden verimli bir şekilde ölçeklendirme yapabilirsiniz.

Galaxy AI'nın en iyi özellikleri

Birden fazla AI modelinin avantajlarından tek bir yerde yararlanın

Yapılandırılmış biçimlerle vaka çalışmaları için sorunu, çözümü ve sonuçları açıkça özetleyin

Vaka çalışmalarınızı daha güvenilir ve ikna edici hale getirmek için veri görsellerini kullanın

Marka stil kılavuzunuza göre vaka çalışması içeriğini özelleştirin

Galaxy AI sınırlamaları

Aracın çıktısı, sağlanan girdi verilerinin doğruluğuna ve eksiksizliğine büyük ölçüde bağlıdır

Hizmet ücretli olduğundan, ücretsiz çözümler arayanlar için ideal değildir

Galaxy AI fiyatlandırması

aylık 15 $

Galaxy AI derecelendirmeleri ve yorumları

Yeterli yorum yok

3. GravityWrite (Çok dilli vaka çalışması oluşturmak için en iyisi)

via GravityWrite

GravityWrite, dünya çapında 2 milyondan fazla kullanıcısı olan, yüksek kaliteli içerik ve vaka çalışmaları oluşturmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir yazma platformudur. Bu yapay zeka vaka çalışması oluşturucu, birkaç basit soruyu yanıtlayarak, ürün veya hizmetinizin çözdüğü sorunu, sağladığınız çözümü ve elde ettiğiniz sonuçları vurgulayan, iyi yapılandırılmış bir vaka çalışması oluşturmanıza yardımcı olur.

600 ile 1500 kelime arasında bir kelime sınırı seçebilirsiniz ve tercih ettiğiniz bir biçim olmasa bile, araç size mükemmel ve ilgi çekici bir çıktı sunar.

GravityWrite'ın en iyi özellikleri

Ön ayarları ve özelleştirilebilir şablonlarla içeriğinizi otomatik olarak yapılandırarak dakikalar içinde ayrıntılı vaka çalışmaları oluşturun

Kişiselleştirilmiş içerik oluşturmanıza yardımcı olacak anahtar kelime önerileri, sınırsız özel şablonlar ve gerçek zamanlı geri bildirim alın

Sürüm geçmişi, işbirliği araçları, içerik planlama ve API entegrasyon özellikleriyle iş akışlarını kolaylaştırın

30'dan fazla dilde vaka çalışmaları oluşturun ve içeriğinizin küresel bir kitleye ulaşmasını sağlayın

GravityWrite sınırlamaları

Kullanım kolaylığına rağmen, API entegrasyonu ve analitik gibi bazı gelişmiş araçlar ek rehberlik gerektirebilir

Kullanıcılar, özellikle Başlangıç ve Ücretsiz planlarda kelime kullanımlarını izlemelidir

GravityWrite fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 19 $/ay

Pro: 79 $/ay

GravityWrite puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (80 yorum)

📖 Daha fazla bilgi: Etkili bir geri bildirim yönetim sistemi nasıl uygulanır?

4. LogicBalls (Araştırma odaklı vaka çalışmaları oluşturmak için en iyisi)

via LogicBalls

15 milyondan fazla nesil ve 150.000'den fazla kullanıcıya sahip AI tabanlı bir platform olan LogicBalls, güçlü teknolojiyi herkes için erişilebilir hale getiriyor.

AI vaka çalışması oluşturucusu, yazma, tasarım ve video senaryo yazma araçları dahil olmak üzere 1.200'den fazla uygulama içeren bir paket sunar. LogicBalls, vaka çalışmalarınızı en geniş kitleye ulaştırmak için AI ile sosyal medya gönderileri oluşturmanıza da yardımcı olabilir.

LogicBalls'un en iyi özellikleri

Müşteri referansları, web sitesi içeriği ve sosyal medya pazarlaması için dakikalar içinde vaka çalışmaları oluşturun

Vaka çalışmalarınızı markanızın sesine ve mesajlarına uygun hale getirmek için kolayca özelleştirin

SEO için anahtar kelimelerle vaka çalışmalarını optimize edin

LogicBalls sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, 50'den fazla AI aracı, 2 ton ve sınırlı giriş seçenekleriyle sınırlı işlevsellik sunar

LogicBalls fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro plan: 9,99 $/ay

Premium plan: 19,99 $/ay

5. Junia (Vaka çalışması dağıtımı için en iyisi)

via Junia

Junia AI, profesyonel vaka çalışması oluşturmayı kolaylaştıran hepsi bir arada içerik oluşturma platformudur. Vaka çalışması oluşturucusu, akıllı AI algoritmaları kullanarak iş başarılarını öne çıkaran ve marka güvenilirliğini artıran ayrıntılı, kişiselleştirilmiş anlatılar oluşturur.

Ayrıca, platform görsel olarak çekici özelleştirilebilir şablonlar sunarak sıfırdan başlamanıza gerek kalmamasını sağlar.

Junia'nın en iyi özellikleri

Meslektaşlarınızla veya müşterilerinizle paylaşmak için vaka çalışmalarına bağlantılar oluşturun. Vaka çalışmasında yapılan güncellemeler gerçek zamanlı olarak yansıtılır, böylece herkes en son sürümü görebilir.

İşlerinizi sunumlar için PDF olarak yayınlayın veya WordPress veya Shopify gibi CMS araçlarını kullanarak web sitenize entegre edin

Blog gönderileriyle vaka çalışmalarını sergileyin, anahtar kelime optimizasyonu ve gelişmiş organik erişim gibi SEO avantajları sağlayın

Junia sınırlamaları

AI, genel verilerde mükemmeldir, ancak kapsamlı kullanıcı girdisi olmadan son derece spesifik veya teknik sektörler için değerli içgörüler oluşturmada zorlanabilir

Küçük takımlar veya kısıtlı bütçeye sahip girişimler, özellikle araç az kullanılıyorsa, Junia'nın fiyatlarını biraz yüksek bulabilir

Junia fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 34 $

Oluşturucu: 59 $/ay

Junia puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

📖 Daha fazla bilgi: Müşteri Geri Bildirimlerini Analiz Ederek Başarıya Ulaşın

6. Narrato. io (Vaka çalışması içerik fikirleri oluşturmak için en iyisi)

Narrato, her boyuttaki takımın yüksek kaliteli içeriği verimli bir şekilde oluşturmasına yardımcı olan bir AI aracıdır. AI Vaka Çalışması Oluşturucu, sadece birkaç dakika içinde etkili, müşteri odaklı vaka çalışmaları oluşturmanıza yardımcı olur. Oluşturulan içeriği, tüm vaka çalışmalarında tutarlılık ve kişiselleştirme sağlamak için özel marka sesiyle ince ayar yapabilirsiniz.

Narrato, içerik ş akışınızı otomatikleştirmenize yardımcı olur, böylece tek bir platformda içerik planlayabilir, oluşturabilir ve yayınlayabilirsiniz.

Narrato. io'nun en iyi özellikleri

İşiniz için özel vaka çalışması şablonları oluşturun

Metni genişleterek, basitleştirerek veya geliştirerek vaka çalışmalarınızı ince ayar yapın

Potansiyel müşterileri çekmek için ürününüzün benzersiz satış noktalarını (USP'leri) etkili bir şekilde sergileyin

Narrato. io sınırlamaları

Narrato'nun premium özellikleri, sınırlı bütçeye sahip küçük işletmeler veya takımlar için oldukça pahalı olabilir

Narrato. io fiyatlandırma

Pro: 48 $/ay

İş: 124 $/ay

Diğer: Özel fiyatlandırma

Narrato. io puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (160+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Grammarly (Sadece birkaç tıklamayla vaka çalışmaları oluşturmak için en iyisi)

via Grammarly

Grammarly, pazarlama takımlarının iş veya ürünle ilgili temel bilgilere dayalı vaka çalışmalarını hızlıca taslak haline getirerek zaman kazanmasına yardımcı olur. Bu araç, vaka çalışmalarının yanı sıra çeşitli yazı türleri için gerçek zamanlı gramer ve yazım denetimi, stil önerileri ve yazma iyileştirmeleri de sunar.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

İçeriği milyarlarca web sayfası ve akademik makaleyle karşılaştırarak potansiyel intihal tespit edin

E-postalar, raporlar ve belgeler dahil olmak üzere çeşitli yazma görevlerini basitleştirin

Paraphrasing aracıyla cümleleri yeniden ifade edin, yazının netliğini ve özgünlüğünü artırın

Grammarly sınırlamaları

Grammarly çoğu durumda iyi performans gösterir, ancak bazen bağlamı anlamakta zorluk çekerek her zaman uygun olmayabilecek önerilerde bulunabilir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz plan: Temel gramer, yazım ve noktalama işaretleri kontrolü sunar

İş planı: 15 $/kullanıcı/ay

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7000+ yorum)

8. Piktochart (Karmaşık verileri görsel vaka çalışmalarına dönüştürmek için en iyisi)

via Piktochart

Piktochart Vaka Çalışması Oluşturucu, görsel olarak çekici vaka çalışmaları oluşturmanıza yardımcı olur. Basit bir metin girebilir, PDF, DOCX veya TXT dosyası yükleyebilir veya içeriği doğrudan düzenleyiciye yapıştırabilirsiniz.

Buradan, araç akıllı tasarım öğelerini otomatik olarak uygulayarak vaka çalışmanızı ilgi çekici hale getirir. Renk temasını özelleştirebilir ve kişiselleştirilmiş pazarlama için marka varlıklarınızı entegre edebilirsiniz.

Piktochart'ın en iyi özellikleri

Metninize göre otomatik olarak çekici ve okunabilir belge tasarımları ve yüksek kaliteli görüntüler oluşturun

AI Özet Oluşturucu ile uzun belgeleri, önemli ayrıntıları kaybetmeden hızlı bir şekilde anlaşılması için anahtar noktalara özetleyin

Özel tasarım öğelerini kullanarak belgeleri markanızın stiline uyarlayın ve tüm materyallerde tutarlılık sağlayın

Piktochart sınırlamaları

Bazı özellikleri hala Beta modundadır. Belgeleri yüklemenize ve otomatik olarak tasarımlar oluşturmanıza olanak sağlarken, özellikle çok sayfalı belgeler için içeriğinizi her zaman mükemmel şekilde korumayabilir

Piktochart fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 14 $

İş : 28 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Piktochart puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 yıldız (160'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

9. Storydoc (Vaka çalışması dönüşüm oranlarını izlemek için en iyisi)

via StoryDoc

Storydoc'un AI destekli vaka çalışması oluşturucu, sunum formunda vaka çalışmaları oluşturmanıza yardımcı olur. Pazarlama, emlak ve tıp gibi farklı sektörler için önceden tasarlanmış vaka çalışması şablonları sunar.

Tasarım veya kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde kişiselleştirilmiş, dinamik içerikler oluşturabilirsiniz. Storydoc ayrıca CRM sistemleri, takvimler ve diğer araçlarla entegre olduğundan, okuyucu katılımını gerçek zamanlı olarak izleyen eyleme geçirilebilir vaka çalışmaları oluşturabilirsiniz.

Storydoc'un en iyi özellikleri

Slayt metinlerini ve tasarımını otomatik olarak ayarlayarak iyi yapılandırılmış vaka çalışmaları oluşturun

Statik PDF'leri, okuyucuların ilgisini daha etkili bir şekilde çeken etkileşimli multimedya vaka çalışmalarına dönüştürün

Potansiyel müşterinin adı ve markası gibi dinamik değişkenlerle vaka çalışmalarını özelleştirin, hesap tabanlı pazarlama (ABM) için mükemmeldir

Dönüşümleri artırmak için formlar, takvimler veya canlı sohbet gibi harekete geçirici düğmeleri doğrudan vaka çalışmalarına yerleştirin

Storydoc sınırlamaları

Platform pahalıdır, bu da onu küçük işletmeler veya sınırlı bütçeye sahip işletmeler için daha az uygun bir seçenek haline getirir

Storydoc fiyatlandırması

Başlangıç: 40 $/ay

Pro: 60 $/ay

Takım planları: Özel fiyatlandırma

Storydoc puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 yıldız (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Easy-Peasy. AI (Vaka çalışmaları için referanslar oluşturmak için en iyisi)

Easy-Peasy'nin Müşteri Vaka Çalışması Oluşturucu AI, müşteri başarı hikayelerinizi yapılandırılmış ve daha ilgi çekici bir biçimde sunmak için ilgi çekici iş vaka çalışmaları oluşturmanıza yardımcı olur.

Şirket adlarını, ürün ayrıntılarını, olumlu sonuçları ve vaka özelliklerini girin, gerisini AI yapsın! Gelişmiş GPT-4 teknolojisiyle desteklenen bu araç, saniyeler içinde yüksek kaliteli, özelleştirilmiş çıktılar sunar.

Çok kolay. AI'nın en iyi özellikleri

40'tan fazla dilde vaka çalışmaları oluşturarak küresel bir kitleye ulaşın

Vaka çalışması biçimlendirmeyi basitleştirmek için 200'den fazla şablona erişin

PDF dosyalarını yükleyin, böylece AI içerikten bilgileri çıkarabilir ve soruları yanıtlayabilir

Vaka çalışmanız için AI görüntüleri oluşturun

Çok kolay. AI sınırlamaları

Vaka çalışmalarını hızlı bir şekilde oluştururken, derinlemesine düzenleme veya yaratıcı ince ayar için gerekli araçlardan yoksundur

Çok kolay. AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 16 $/ay

Sınırsız 50: Aylık 24 $

Sınırsız: 32 $/ay

Çok kolay. AI puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

📖 Daha fazla bilgi: Müşteri Odaklılığı Nasıl Geliştirilir?

ClickUp ile Etkileyici AI Vaka Çalışmaları Oluşturun

Başarı hikayelerini paylaşmak söz konusu olduğunda, bu süreç genellikle aceleye getirilmiş ve sadece tamamlanması gereken bir başka görev gibi hissedilir. Vaka çalışmaları sadece belgelerden ibaret olmasaydı ne olurdu?

Bunları markanız için değerli bir varlığa dönüştürebilseydiniz ne olurdu? ClickUp Brain'e, ClickUp'ın yapay zeka destekli vaka çalışması oluşturucusuna giriş yapın.

ClickUp Brain, dakikalar içinde etkili vaka çalışmaları oluşturmak için güçlü bir araçtır. AI yazma yardımıyla verilerinizi hikaye anlatımı biçimine dönüştürebilir ve işinizin etkisini vurgulayabilirsiniz.

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