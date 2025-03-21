Kolay Değerlendirme için Ücretsiz Excel Performans Değerlendirme Şablonları

Performans değerlendirmeleri, çalışanların gelişimini desteklemek ve takım hedeflerini uyumlu hale getirmek için çok önemlidir, ancak genellikle çok zorlayıcı olabilir.

Çalışan performansını değerlendirmek, Excel elektronik tablolarını incelemek ve kişiselleştirilmiş geri bildirim vermek haftalar sürebilir.

En kötü yanı ne mi? Kuruluş büyükse, işler çok daha karmaşık ve yorucu hale gelir.

Bu süreci basitleştirmek için, değerlendirmeleri kolay ve verimli hale getirmek için tasarlanmış ücretsiz Excel performans değerlendirme şablonlarından oluşan bir koleksiyon hazırladık.

Performans değerlendirmelerini nasıl daha olumlu ve verimli bir deneyime dönüştürebileceğinizi keşfedin!

İyi bir Excel performans değerlendirme şablonu nedir?

Etkili performans değerlendirmeleri, bir kuruluşun çalışanlarına yapıcı geri bildirim sağlamasına olanak tanır. Bu kolay gibi görünse de, yalnızca performans değerlendirme süreciniz sistematikse mümkündür ve Excel performans değerlendirme şablonları bunun temelini oluşturur. İşte ideal bir Excel performans değerlendirme şablonunu oluşturan beş özellik.

Net yapı: Net alanlar ve kategoriler içeren bir şablon seçin. Bu, hem İK yöneticileriniz hem de değerlendirilen çalışanlar için gezinmeyi kolaylaştıracaktır

Ölçülebilir hedefler: Takım çalışması, verimlilik vb. gibi kuruluşunuzun benzersiz performans ölçütlerini kolayca ölçüp değerlendirebilmeniz için derecelendirme ölçeğine sahip şablonlara öncelik verin

Özelleştirme özellikleri: Alanları ve kategorileri kişiselleştirmenize olanak tanıyan şablonları seçin. Örneğin, değerlendirme dönemini, Alanları ve kategorileri kişiselleştirmenize olanak tanıyan şablonları seçin. Örneğin, değerlendirme dönemini, KPI'ları vb. özelleştirebilirsiniz.

Otomasyon özellikleri: Hedefleri izlerken, puanları hesaplarken, Hedefleri izlerken, puanları hesaplarken, çalışanlara geri bildirim sağlarken vb. en az manuel çaba gerektirecek şekilde güçlü otomasyon özelliklerine sahip bir çalışan performans değerlendirme şablonu seçin.

Kapsamlılık: Çok yönlü bir tasarıma sahip Excel performans değerlendirme şablonunu kullanın. Bu sayede, organizasyondaki her çalışan ve takımın yıllık değerlendirmelerini toplu olarak toplarken, Çok yönlü bir tasarıma sahip Excel performans değerlendirme şablonunu kullanın. Bu sayede, organizasyondaki her çalışan ve takımın yıllık değerlendirmelerini toplu olarak toplarken, yöneticiler olarak kendi performansınızı da değerlendirebilirsiniz

Daha fazla bilgi: Net hedefler belirlemenize ve büyümeyi teşvik etmenize yardımcı olacak Yöneticiler için 10 Performans İyileştirme Planı Şablonu 'muzu keşfedin!

Ücretsiz Excel Performans Değerlendirme Şablonları

Ücretsiz performans değerlendirme şablonları mı arıyorsunuz? Çalışanların performans değerlendirmelerini ve geri bildirimlerini yönetmenize yardımcı olacak altı Excel ve Google Dokümanlar kaynağı:

1. Charlie HR tarafından hazırlanan Performans Değerlendirme Şablonu

via Charlie HR

Charlie HR'nin Performans Değerlendirme Şablonu, küçük takımlar ve işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır. Minimum uzmanlık gerektiren bir araç arıyorsanız, bu araç size uygun olabilir.

Şablon basit bir tasarıma ve navigasyona sahiptir. Bir derecelendirme sistemine dayalı olarak, çalışan performans değerlendirme ölçütlerini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır.

Örneğin, bir projede yer alan tüm çalışanların performansını incelemek istediğinizi varsayalım. Bu araçla, projeye özel hedefler belirlemeye başlayın ve kapsamlı bir değerlendirme için her birine ilişkin geri bildirim sağlayın.

Neden seveceksiniz:

Özel proje hedeflerine ve takım ihtiyaçlarına uyacak şekilde performans ölçütlerini özelleştirin

Performansı değerlendirmek için şeffaf ve objektif bir derecelendirme sistemi ile geri bildirimi basitleştirin

Minimum kurulum ve kolay uygulama ile küçük takımları ve işleri hedefleyin

İdeal kullanım alanları: Çalışan performans yönetimi için basit bir performans değerlendirme şablonuna ihtiyaç duyan küçük takımlar.

2. HubSpot tarafından sunulan Performans Değerlendirme Şablonu

HubSpot aracılığıyla

HubSpot'un Performans Değerlendirme Şablonu, bir çalışanın performansının her yönünü değerlendirmenize ve yapıcı geri bildirimde bulunmanıza olanak tanır; hem de aşırı manuel çaba gerektirmeden.

Anket şeklinde tasarlanan bu çalışan değerlendirme formu, Google ve Excel E-Tablolar'da çalışır. Ayrıca yeterince çok yönlü ve kapsamlıdır. Formu düzenleyebilir, önemli bilgileri ekleyebilir veya kaldırabilir, böylece çalışanları iletişim, beceriler, işbirliği vb. gibi farklı performans kategorileri ve alt kategorilerine göre derecelendirebilirsiniz.

Neden seveceksiniz:

Kolay erişim ve işbirliği için Google E-Tablolar ve Excel'i birlikte kullanın

İletişim ve işbirliği gibi kapsamlı kategorileri etkili bir şekilde değerlendirin

Formu işinizin özel performans kriterlerine uyacak şekilde düzenleyin ve özelleştirin

İdeal kullanım alanları: Yeni çalışanların performansını, çok yönlü bir biçimde özelleştirilebilir ölçütlerle değerlendirme.

3. WPS tarafından hazırlanan Çalışan Performans Değerlendirme Formu

via WPS

Kısa ama açıklayıcı bir yıllık performans değerlendirme şablonu arıyorsanız, WPS'nin Çalışan Performans Değerlendirme Formu tam size göre.

Bu ücretsiz araçla, kolay anlaşılır bir derecelendirme sistemi aracılığıyla her çalışanın iş performansını değerlendirebilirsiniz. Ancak bu kadarla kalmaz; şablon, her kriter hakkında açıklayıcı geri bildirimler de sağlamanıza olanak tanır, böylece düşünceleriniz net bir şekilde aktarılır. Şablon MS Excel'de çalışır ve tüm Windows, MAC ve Android cihazları destekler.

Neden seveceksiniz:

Excel ile tam uyumluluk sayesinde Windows, MAC ve Android'de erişin

Kısa ve öz ancak açıklayıcı biçim sayesinde hızlı değerlendirmeleri ayrıntılı geri bildirimlerle dengeleyin

Kolay anlaşılır bir derecelendirme sistemi ile sorunsuz değerlendirmeler yapın

İdeal kullanım alanları: Çalışanların performansını net geri bildirimlerle değerlendirmek için kısa ve açıklayıcı bir şablona ihtiyaç duyan yöneticiler.

Daha fazla bilgi: 2024'ün En İyi 10 Çalışan Performans Değerlendirme Yazılımı

4. Kenjo tarafından hazırlanan Gelişmiş Performans Değerlendirme Şablonu

via Kenjo

Genellikle, bir çalışan performans değerlendirme belgesinde verileri Excel'de depolama özelliği yoktur, ancak Kenjo'nun Gelişmiş Performans Değerlendirme Şablonu bu özelliğe sahiptir. Özelleştirilebilir bir araç olan bu şablon, geri bildirim vermeyi ve veri depolamayı basitleştirir.

Bu şablon, derecelendirme ölçeğine dayalı görsel performans değerlendirmeleri oluşturmanıza olanak tanır. Çalışanların performans verilerini grafikler, çizelgeler vb. ile sunabilirsiniz. Ayrıca, aylık, yıllık, altı aylık ve hatta geçen yıla göre karşılaştırmalar için görsel performans özetleri oluşturabilirsiniz.

Neden seveceksiniz:

Grafikler ve çizelgeler kullanarak görsel olarak ilgi çekici performans özetleri oluşturun

Daha derin içgörüler için performansı aylık, yıllık veya altı aylık olarak izleyin

Takımınızın hedeflerine uyacak şekilde ölçütleri ve geri bildirimleri özelleştirin

İdeal kullanım: Bu şablon, kısa ve uzun vadeli değerlendirmeler için görsel ve veri depolamalı performans incelemeleri oluşturmak için mükemmeldir.

5. WPS tarafından SCM için Çalışan Performans Değerlendirme Formu Şablonu

via WPS

Tedarik zinciri yönetimi için özel olarak tasarlanmış bir performans değerlendirme şablonu arıyorsanız, WPS'nin SCM için Çalışan Performans Değerlendirme Formu Şablonunu seçin. Bu Excel elektronik tablo şablonu Windows, MAC ve Android ile uyumludur ve kullanımı ve özelleştirmesi kolaydır.

Şablon, KPI'ları, metrikleri, hedefleri vb. eklemenizi/kaldırmanızı sağlar. Ayrıca, kapsamlı sonuçlar elde etmek için işinizdeki diğer departmanlara göre özelleştirebilirsiniz. Dahası, hesaplamalar tamamen otomatiktir, böylece tüm performans puanları doğru olur ve dakikalar içinde oluşturulur.

Neden seveceksiniz:

Performans ölçütlerini tedarik zinciri yönetimi veya diğer departmanlara göre özelleştirin

Hızlı ve doğru performans puanlaması için hesaplamaları otomatikleştirin

Excel uyumluluğu sayesinde şablona birden fazla cihazdan erişin

İdeal kullanım alanları: Otomatik KPI izleme ve puanlama ile tedarik zinciri yönetiminde performans değerlendirmeleri yapmak.

6. WPS tarafından hazırlanan Çalışan Performans İstatistikleri Şablonu

via WPS

Bir çalışanın performansını genel kurallara göre değerlendirmek, onun etkinliği hakkında hiçbir fikir vermez. İşte burada WPS'nin Çalışan Performans İstatistikleri Şablonu devreye girer.

Bu ücretsiz ve düzenlenebilir şablon, her çalışanın verilerini hesaba katar ve bunları notlara göre derecelendirmenize olanak tanır. Sonuç olarak, ulaşılabilir hedefleri ölçmek ve veriye dayalı kararlar almak daha kolay hale gelir.

Neden seveceksiniz:

Veriye dayalı bir derecelendirme sistemi ile çalışanların performansını değerlendirin

Şablonu, farklı takımlara veya departmanlara göre gerektiği gibi düzenleyin

Çalışan verimliliğini analiz etmek için ücretsiz, hızlı ve kapsamlı bir çözümden yararlanın

İdeal kullanım alanları: Notlar ve ölçülebilir hedefler kullanarak veriye dayalı çalışan değerlendirmeleri yapmak.

Performans Değerlendirmesi için Google E-Tablolar/Dokümanlar Kullanım Sınırlamaları

Yukarıda listelenen Excel performans değerlendirme şablonları geri bildirim sağlamak için yararlı olmakla birlikte, bazı dezavantajları da vardır. Örneğin:

Sınırlı otomasyon: Bu şablonların çoğu güçlü otomasyon özelliklerinden yoksundur ve bu nedenle zaman alıcı ve kullanımı zor olabilir

Ölçeklenebilirlik sorunları: Bu sayfalar karmaşık hale gelebilir ve büyük hacimli verilerle çalışan işletmeler için bakımı zor olabilir

Veri bütünlüğü: Bu çalışan performans değerlendirme şablonlarının hiçbiri gerçek zamanlı izleme veya sürüm kontrolü özelliği sunmamaktadır, bu da kazara üzerine yazma veya hatalara yol açabilir

Tutarsız biçimlendirme: Bu sayfalar biçimlendirme açısından tekdüze değildir, bu da farklı departmanlar arasında analiz veya karşılaştırma yapmayı zorlaştırabilir

Excel Performans Değerlendirme Şablonlarına alternatif

Proje yönetimi uzmanı ClickUp'tan, tüm performans değerlendirme sürecini basitleştiren yedi alternatif ve ücretsiz performans değerlendirme şablonu:

1. ClickUp KPI Takip Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp KPI İzleyici Şablonu'nu kullanarak takımınızın KPI'larını ölçün ve izleyin

Herhangi bir kuruluşun her takımı, ulaşması gereken bir dizi performans hedefine sahiptir. İlerlemelerini izlemek için belirli anahtar performans göstergeleri, metrikler ve standartlar belirlerler. ClickUp KPI İzleyici Şablonu bunları takip eder.

Şablon, son derece özelleştirilebilir ve okunması kolaydır. KPI'ları ilgi çekici ve basit bir şekilde görselleştirir. Üç ana KPI derecelendirme kategorisi vardır: Hedefin Dışında, Risk Altında ve Hedefe Doğru. Bunlara göre, temel değerlerinizi ve metriklerinizi tanımlarken, ilerlemelerini de ölçülebilir bir şekilde izlersiniz.

Belge yüksek düzeyde işbirliğine uygun olduğundan, takım genelinde işbirliğini teşvik eder ve her üyenin her hedef ve ilerleme hakkında net bilgi sahibi olmasını sağlar.

Neden seveceksiniz:

Hedefin dışında, risk altında ve hedefe doğru gibi kategorileri kullanarak KPI'ları görselleştirin

İlerleme hakkında ortak görünürlük sağlayarak takım işbirliğini teşvik edin

Farklı takım ve rollere uyacak şekilde ölçütleri ve değerleri özelleştirin

KPI izleme için açık ve anlaşılır bir tasarımla takımınızı motive edin

İdeal kullanım alanları: Özelleştirilebilir metriklerle takım KPI'larını izleme, performans hedeflerinin netliğini sağlama ve ilerlemeyi takip etme.

2. ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu ile çalışanlarınızın performansını her üç ayda bir kısa ama kapsamlı bir şekilde değerlendirin

Çalışan performans değerlendirmeleri basit bir şekilde işler: ne kadar çok değerlendirme oluşturursanız, çalışanlarınızın performans ve verimliliklerini artırma şansı o kadar artar.

Ancak, çalışanların performansını değerlendirmek için kapsamlı Excel elektronik tabloları oluşturmak zorlu bir iş olabilir. Ancak ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu varsa bu sorun olmaz.

Üç aylık değerlendirme dönemi için özel olarak tasarlanan bu şablon, takımlarının performansını optimize etmek isteyen kuruluşlar için çok yararlıdır. Hedefleri, OKR'leri ve diğer performans ölçütlerini üç ayda bir izlemenizi sağlar.

Ayrıca, her bir kriter hakkında yapılandırılmış geri bildirim sağlar ve çalışanların ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlersiniz. Özgeçmiş tasarımını taklit eden bu tek sayfalık belge, kuruluşta tutarlı bir büyüme çerçevesi oluşturmak için hayati önem taşıyan her türlü veriyi ustaca yakalar.

Neden seveceksiniz:

Üç ayda bir kısa vadeli performans ölçütlerini izleyin

Yapılandırılmış geri bildirim ile OKR izleme ve hedef ayarını optimize edin

Çalışanların hedeflerle uyumlu olmasını sağlamak için gerçek zamanlı ilerlemeyi izleyin

Performans verilerini netlik için özgeçmiş benzeri tek sayfalık bir belgede sunun

İdeal kullanım alanları: Çalışan performansını izleme, üç ayda bir kapsamlı değerlendirmeler yapma.

Daha fazla bilgi: Sürekli Performans Yönetimi—Sistemi Anlamak ve Uygulamak için Eksiksiz Kılavuz

3. ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu'nu kullanarak tüm çalışanlarınızın performansını net hedefler ve amaçlar doğrultusunda değerlendirin

Performans değerlendirme sürecinizi daha kolay, daha kapsamlı ve daha net hale getirmek için bir şablon arıyorsanız, ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu en iyi seçenektir.

Kullanımı ve gezinmesi kolaydır. Biçim de son derece temizdir ve geri bildirimleri özlü bir şekilde iletmek için bir derecelendirme sistemi içerir. Aslında, yöneticiler olarak, bir çalışanın performansı hakkında hem kendisinin hem de iş arkadaşlarının görüşlerini alma seçeneğiniz de vardır.

En iyi yanı nedir? Özelleştirilebilir olması! Bu ClickUp şablonu, hedefler ve metrikler konusunda inanılmaz bir kişiselleştirme alanı sunarak her iş rolü ve başlığı için uygun hale getirir.

Neden seveceksiniz:

Organizasyonunuzdaki herhangi bir iş rolüne veya başlığa uyacak şekilde özelleştirin

Net bir derecelendirme sistemi ve kullanıcı dostu tasarımla inceleme sürecini basitleştirin

360 derece geri bildirim için akran ve öz değerlendirmeyi dahil edin

Gerçek zamanlı performans takibi için ClickUp ile sorunsuz entegrasyon sağlayın

İdeal kullanım alanları: Çalışanların performansını etkili bir şekilde yönetmek için basit bir performans değerlendirme şablonu arayan küçük ve orta ölçekli takımlar.

📮ClickUp Insight: Düşük performans gösteren takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performans gösteren takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

4. ClickUp Düzeltici Eylem Performans Değerlendirme Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Düzeltici Eylem Performans İnceleme Şablonu'nu kullanarak düzeltici önlemleri tablo biçiminde kaydedin ve uygulayın

Yöneticiler, takım performansını iyileştirmek için düzeltici önlemleri belirleme ve uygulama konusunda sıklıkla yardıma ihtiyaç duyar. ClickUp Düzeltici Eylem Performans Değerlendirme Şablonu size yardımcı olmak için burada!

Bu şablon, verileri kullanıcı dostu bir şekilde düzenlemenize olanak tanıyarak performans değerlendirmesini ve izlemeyi basitleştirir. Alanlar, iyileştirme alanlarını, sorunları, olası çözümleri vb. listeler.

Takımınızın iletişim becerilerini geliştirmek istediğinizi varsayalım. Bu şablon, verimli iletişimi engelleyen başlıca nedenleri listelemenizi ve bunları ortadan kaldırmak için ipuçlarını madde madde sıralamanızı sağlar. Bu görevleri belirli takım üyelerine atayabilir ve ilerlemelerini ölçmek için KPI'lar belirleyebilirsiniz.

Neden seveceksiniz:

Ayrıntılı düzeltici eylem alanlarıyla iyileştirme alanlarını belirleyin

İzlemeyi basitleştirmek için verileri görsel ve kullanıcı dostu bir biçimde sunun

Ölçülebilir iyileştirmeler için takım üyelerine belirli görevler ve KPI'lar atayın

Sorunları, çözümleri ve ilerleme güncellemelerini listelemek için bölümleri özelleştirin

İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış, görsel bir yaklaşım kullanarak iyileştirme alanlarını belirlemek ve düzeltici önlemler almak isteyen yöneticiler.

5. ClickUp Kapsamlı Performans Değerlendirme Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Kapsamlı Performans Değerlendirme Şablonu'nu kullanarak her çalışana ilgili eylem öğeleriyle birlikte ayrıntılı performans analizi sağlayın

Her bir çalışana ayrı ayrı ayrıntılı geri bildirim sağlarken, tüm performans değerlendirme sürecini özetleyen ve kolaylaştıran bir şablon mu arıyorsunuz? ClickUp Kapsamlı Performans Değerlendirme Şablonunu deneyin.

Çalışanların performansını atamak ve izlemek için geniş bir özel alan aralığına sahiptir. Örneğin, iyileştirilmesi gereken departmanı belirtebilir, üzerinde çalışmaları gereken alanları tanımlayabilir, ilerlemeyi izleyebilir vb.

Bu performans değerlendirme şablonu, bir çalışanın performansına ilişkin benzersiz bilgiler sağlar. Örneğin, bir çalışan projelerde liderlik yapma veya inisiyatif alma konusunda iyi olduğunu düşünüyor. Kendi kendini değerlendirme özelliği ile, profesyonel kişiliğinin bu yönünü vurgulayabilir ve siz de işbirliğine dayalı kariyer konuşmalarıyla bu konuyu daha derinlemesine inceleyebilirsiniz.

Neden seveceksiniz:

Geniş bir özel alan aralığıyla performans ölçütleri atayın ve izleyin

Bireysel geri bildirim sağlayın ve büyüme fırsatları için öz değerlendirmeyi mümkün kılın

Daha iyi kurumsal uyum için takımlar ve departmanlar genelinde ilerlemeyi izleyin

Kariyer konuşmalarını ve uzun vadeli performans görüşmelerini kolaylıkla gerçekleştirin

İdeal kullanım alanları: Her çalışan için ayrıntılı içgörüler ve kişiselleştirilmiş eylem öğeleri içeren genel performans değerlendirmesi sağlamak.

6. ClickUp Performans Değerlendirme Formu Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Performans Değerlendirme Formu Şablonu ile takımınızdan çalışan performansına ilişkin içgörüler toplayın

Basit ama kapsamlı bir yıllık performans değerlendirme şablonu arıyorsanız, bu ClickUp Performans Değerlendirme Formu Şablonu tam size göre.

Bu şablon, geleneksel bir çalışan değerlendirme formu değildir. Daha çok, çalışanlarınızın bilgilerini ve takımınızdan geri bildirimleri toplayarak performanslarını analiz etmenizi sağlayan bir belgedir.

Bu şablonun yardımıyla, her çalışanın bireysel ilerlemesini izleyebilir ve iyileştirme alanlarını belirleyebilirsiniz. Bu şablon, kullanımı ve gezinmesi kolay, çok yönlü ve tüm takımlar tarafından kullanıma uygundur.

Neden seveceksiniz:

Özel performans ölçütleriyle bireysel ilerlemeyi izleyin

Birden fazla takım ve departman arasında zahmetsizce geri bildirim toplayın ve analiz edin

Yıllık performans değerlendirmeleri için tasarlanmış çok yönlü şablonlarla kolayca gezinin

Nitel ve nicel performansı değerlendirirken doğruluk ve netlik sağlayın

İdeal kullanım alanları: Çalışanların performansını değerlendirmek ve içgörülü geri bildirimler toplamak için çok yönlü, kullanımı kolay bir forma ihtiyaç duyan takımlar.

7. ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu'nu kullanarak bir projede yer alan her çalışanın günlük verimliliğini izleyin

Birden fazla projeyi yöneten bir yöneticiyseniz, herkesin ilerlemesini sağlamak hayati önem taşır ancak zordur. ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu bunu çok daha kolay hale getirebilir.

Bu şablonun yardımıyla, bir projede yer alan her takım üyesinin verimliliğini ölçerek performansını değerlendirebilirsiniz. Görevleri tanımlayabilir, zamanı takip edebilir ve görevlerin tamamlanma tarihlerini belirleyebilirsiniz.

Projenin genel olarak karlı olmasını ve sizin de dahil olmak üzere tüm takım üyelerinin prosedürlere ve hedeflere uygun çalışmasını sağlamak için performansı değerlendirirsiniz.

Neden seveceksiniz:

Ayrıntılı görev yönetimi özellikleriyle günlük verimliliği izleyin

Görevlerin tamamlanma durumunu ve çalışılan saatleri belgeleyerek zaman yönetimini basitleştirin

Takımları ve projeleri genel hedeflerle uyumlu hale getirmek için öz değerlendirmeyi etkinleştirin

Projeler genelinde bireysel katkıları izleyerek kolayca işbirliği yapın

İdeal kullanım alanları: Günlük faaliyetleri izleyerek iş performansını takip etmek ve takımın proje hedefleriyle uyumunu sağlamak.

ClickUp ile Performans Değerlendirmelerini Çocuk Oyuncağı Haline Getirin

Çalışan performans değerlendirmesi her kuruluş için hayati önem taşır. İşletmenizin üyelerine geri bildirim sağlamasına ve büyüme ve gelişme duygusu yaratmasına olanak tanır.

Ancak, yöneticiler için performans değerlendirme süreci genellikle elektronik tabloların yönetilmesinden ibaret hale gelir!

Sizin de durumunuz böyleyse, ClickUp'a başvurun. Hepsi bir arada iş yönetimi paketi olan ClickUp, kuruluşunuzun performans yönetim sistemini güçlendiren birçok ücretsiz şablon ve kaynak sunar.

Hemen kaydolun ve ClickUp'ın çalışan performans değerlendirmelerini nasıl kolaylaştırdığını keşfedin!