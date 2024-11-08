Keşfedilecek En İyi Excel OKR Şablonları (+ Güvenilir Alternatifler)

Bazı işlerin neden başarılı olurken diğerlerinin zorlandığını hiç merak ettiniz mi? Bu sadece etkileyici pazarlama veya sadık bir müşteri tabanıyla ilgili değildir; net bir vizyona ve bu vizyonu hayata geçirmek için doğru araçlara sahip olmakla ilgilidir.

İşte burada Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR) devreye girer. Bu çerçeve, kuruluşların takımlarını uyumlu hale getirmesine, hesap verebilirliği artırmasına ve iddialı hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Excel şablonları, OKR'lerinizi kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirmek için popüler çözümlerdir. Veri izlemeyi optimize ederek ilerlemeyi görselleştirmeyi ve iyileştirme alanlarını belirlemeyi kolaylaştırır.

Bu yazıda, hedef belirleme sürecinizi kolaylaştırmak için Excel'deki en iyi yedi özelleştirilebilir OKR şablonunu inceleyeceğiz. Ayrıca, ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilecek birkaç alternatif de paylaşacağız. Okumaya devam edin!

İyi bir OKR Excel şablonu nedir?

Doğru OKR şablonunu seçmek, hedeflerinizi etkili bir şekilde yönetmek ve kuruluşunuz genelinde uyumu sağlamak için çok önemlidir.

Özel ihtiyaçlarınızı karşılayan Excel OKR şablonlarını seçerken dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

Netlik ve basitlik: Karmaşıklığı en aza indiren, temiz ve sezgisel bir düzene sahip şablonu tercih edin. Açık talimatlar ve yönergeler, karışıklığı azaltarak takım üyelerinin rollerini ve her bir OKR'ye katkılarını kolayca anlamalarına yardımcı olur

Özelleştirilebilirlik: Alanları ve düzenleri kuruluşunuzun hedeflerine ve takım dinamiklerine göre uyarlayabileceğiniz şablonları seçin. Bu esneklik, iş öncelikleriniz değiştikçe hedeflerinizi ayarlayabilmenizi sağlayarak OKR'lerinizin alakalı ve uygulanabilir olmasını sağlar

İlerleme izleme: Dönüm noktalarını ve sonuçları net bir şekilde görüntülemek için grafikler ve çizelgeler gibi ilgi çekici görselleştirmeler içeren şablonları seçin. Bu görsel öğelerdeki gerçek zamanlı güncellemeler, takımların ilerlemelerini izlemelerine, başarılarını kutlamalarına ve dikkat edilmesi gereken alanları belirlemelerine yardımcı olur

Önceden oluşturulmuş formüller: Hedef izleme sürecinizi kolaylaştırmak için otomatik hesaplamalar içeren şablonları arayın. Önceden oluşturulmuş formüller, insan hatası riskini azaltır ve zaman tasarrufu sağlar, böylece takımınız manuel veri girişi yerine sonuçları analiz etmeye odaklanabilir

Harici veri entegrasyonu: Mevcut iş planlama sistemlerinizle veya veri kaynaklarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olabilen şablonları seçin. Bu özellik, OKR'lerinizin en son içgörüler ve metriklerle uyumlu olmasını sağlayarak bilinçli karar vermeyi destekler ve genel analizi geliştirir

Keşfedilecek En İyi 7 OKR Excel Şablonu

İyi bir şablonun her bir temel öğesi, netliği, hesap verebilirliği ve ilerlemeyi izlemeyi geliştirmede önemli bir rol oynar. Bu nedenle, doğru OKR şablonunu seçmek, takımınızın çabalarını uyumlu hale getirmek ve ölçülebilir sonuçlar elde etmek için çok önemlidir.

Seçimlerinizi kolaylaştırmak için en iyi yedi Excel OKR şablonunu bir araya getirdik. Bu seçenekleri keşfederek kuruluşunuza en uygun olanı bulun ve hedef belirleme ve planlama sürecinizi geliştirin:

1. Weekdone'un Excel OKR Şablonu

via Weekdone

Weekdone'un Excel OKR Şablonu, OKR'leri birden fazla düzeyde izlemek için idealdir. Çerçeve, şirket, takım ve bireysel OKR'ler için alt sayfalarla birlikte gelir. Her hücre, okunmasını kolaylaştıran basit ama çekici bir temaya sahiptir.

Basit düzeni sayesinde özelleştirme de kolaydır. Daha fazla takımı izlemek için tek yapmanız gereken bir alt sayfayı çoğaltmaktır.

Diğer bir avantajı ise neredeyse her hücrenin formül tabanlı olmasıdır. Bu, anahtar sonuçlarda yapılan bir güncellemenin genel hedef gerçekleştirme durumunu anında değiştirdiği anlamına gelir.

Neden seveceksiniz:

Gömülü formüllerle anahtar sonuçları otomatik olarak hesaplayın

Önceden oluşturulmuş basit hedef kategorileriyle OKR yönetimini kolaylaştırın

Hızlı durum değerlendirmeleri için renk kodlu ilerleme göstergeleriyle takım uyumunu artırın

İdeal kullanım örneği: Bu şablon, yeni kurulan ve küçük işletmeler için mükemmeldir. Uzun vadeli hedeflere özel olarak odaklanan OKR'leri yönetmek için çok uygundur.

2. Mooncamp tarafından hazırlanan Excel OKR İzleme Şablonu

via Mooncamp

OKR izlemeye derinlemesine bir yaklaşım mı istiyorsunuz? Mooncamp'ın Excel OKR İzleme Şablonu ideal bir seçimdir. Her OKR'yi izlemek için şirket ve takım sayfaları özelliğine sahiptir.

Ayrıca, her bir anahtar sonuç (KR), sahibi, son tarih, güven seviyesi ve daha fazla ayrıntı ile haritalanır. Şablonda, genel ilerlemeyi birbirine bağlayan ve görselleştiren bir OKR gösterge paneli sayfası da bulunur.

Mooncamp, yeni kullanıcılar için disiplin ve anlayışı geliştirmek için bir kılavuz, kontrol sayfası ve OKR örnekleri bile sağlar.

Neden seveceksiniz:

Gerçek zamanlı olarak güncellenen çekici çubuk grafiklerle ilerlemeyi görselleştirin

Özetler için özel bir gösterge paneli sayfası ile OKR incelemelerinde kolayca sunum yapın

Her bir anahtar sonuç için açıkça tanımlanmış sorumluluklar ve son tarihler ile hesap verebilirliği artırın

İdeal kullanım örneği: Bu şablon, tüm OKR gösterge paneli öğelerini tek bir sayfada görmek isteyen işletmeler için idealdir. Ayrıca, düzenli OKR ilerleme incelemeleri ve veriye dayalı ayarlamalar için de mükemmeldir.

💡Pro İpucu: Etkili hedef belirleme şablonları mı arıyorsunuz? Doğru şablonu seçmek için bazı ipuçları: İhtiyaçlarınızı değerlendirerek ulaşmak istediğiniz belirli hedefleri belirleyin

Şablonu benzersiz süreçlerinize uyacak şekilde özelleştirmenize olanak tanıyan özelleştirme seçeneklerini keşfedin

Sorunsuz iş akışı yönetimi için mevcut araçlarınızla entegrasyon olanaklarını arayın

Başlamanıza yardımcı olacak kılavuzlar ve öğreticiler gibi mevcut destek ve kaynakları değerlendirin

3. Coefficient tarafından hazırlanan Excel Ağırlıklı OKR Şablonu

via Coefficient

Excel Ağırlıklı OKR Şablonu, iş hedeflerini departman hedefleriyle uyumlu hale getirir. Takımınızın tüm organizasyona nasıl etki ettiğini iletmek için her bir anahtar sonucun ağırlığını belirtmek üzere bir sütun içerir.

Şablon, ilerlemeyi iki anahtar unsura ayırır. Genel olarak, KR ilerlemesi bir takımın ne kadar ilerlediğini görselleştirir ve ağırlıklı puan, KR ağırlığının ne kadarının elde edildiğini görselleştirir.

Bu yaklaşım, üst yönetim ve takımların dikkat edilmesi gereken anahtar alanlara odaklanmasına yardımcı olur. Coefficient ayrıca, tüm paydaşların planlarını takip edebilmeleri için farklı renk paleti ve net son teslim tarihleri içerir.

Neden seveceksiniz:

Ağırlıklı puanlama ile OKR'leri verimli bir şekilde önceliklendirin ve analiz edin

Her hücre için önceden oluşturulmuş formüllerle gerçek zamanlı güncellemeler sağlayın

Her hedef için alt tablolar ve özetler ile OKR'lerinizi yapılandırın

İdeal kullanım örneği: Şablon, yüksek etkili hedefleri önceliklendirmek isteyen takımlar ve küçük işletmeler için tasarlanmıştır.

4. Coefficient tarafından hazırlanan Excel OKR İnceleme Şablonu

via Coefficient

Coefficient'ın Excel OKR İnceleme Şablonu, incelemeleri etkili bir şekilde yürütmek için popüler bir çözümdür. OKR'lerin gerçekleştirilmesini sağlamak için liderlik veya eskalasyon toplantıları için tasarlanmıştır.

Şablon, her bir OKR'nin en son durumunu, ulaşılması gereken zaman aralığıyla birlikte gösteren bir tablo içerir. Ayrıca, endişeleri veya önemli güncellemeleri iletmek için bir yorum bölümü de vardır.

İnceleme tablosunun yanı sıra, çerçeve olumlu yönleri ve eylem planlarını vurgulayan bir özetle sona erer. Genel olarak, açık ve eyleme geçirilebilir bir OKR inceleme toplantısı düzenlemek için mükemmeldir.

Neden seveceksiniz:

Ayrıntıları ve özetleri kaydetmek için alan içeren basit ama kapsamlı OKR incelemeleri gerçekleştirin

Her bir anahtar sonucu ilgili hedefe göre haritalandırarak net durum güncellemeleri sağlayın

Takımların katkıları ve önerilen sonraki adımlar için belirlenmiş alanlarla işbirliğine dayalı geri bildirimi teşvik edin

İdeal kullanım örneği: Bu şablon, İK ve liderlik takımları için mükemmeldir. Üç aylık performans değerlendirmelerine ve geri bildirim döngülerine odaklanırken en iyi sonucu verir.

5. Coefficient tarafından hazırlanan Excel Takım OKR Şablonu

via Coefficient

Coefficient tarafından hazırlanan Excel Takım OKR Şablonu, küçük ve odaklanmış takımlar için tasarlanmış bir OKR hedef belirleme şablonudur. Her bir OKR'yi, sorumlu takımı ve hedefe ulaşmak için gereken süreyi belirler. Şablonun OKR'leri takım öncelikli olarak sunması, belirli fonksiyonlar içinde sahiplik ve hesap verebilirliği teşvik eder.

Önceden oluşturulmuş formüllerle şablon, hedeflerinizdeki ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak otomatik olarak izlemenizi sağlar. Bu akıcı yaklaşım, takım ve şirket hedeflerine birlikte ulaşmada verimliliği ve şeffaflığı artırır.

Neden seveceksiniz:

Takım odaklı OKR'lerle sorumluluk ve sahiplik duygusunu teşvik edin

Her hedef için atanan zaman dilimleri ile anahtar sonuçları hızlıca görselleştirin

Net görevler aracılığıyla işbirliğini artırın, herkesin takım hedeflerine yönelik rollerini ve katkılarını bilmesini sağlayın

İdeal kullanım örneği: Bu şablon, işbirliğine dayalı projeler üzerinde çalışan küçük, işlevler arası takımlar için mükemmeldir. Farklı fonksiyonlar arasında birleşik hedefler ve hesap verebilirlik sağlar, böylece çabaları uyumlu hale getirmek ve ortak hedefleri gerçekleştirmek daha kolay hale gelir.

➡️Daha Fazla Bilgi: OKR'leri Uygulama: Hedef Ayarlamada Etkili Yöntemler

6. Cascade tarafından hazırlanan Excel OKR Şablonu

via Cascade

Cascade tarafından sunulan bu çok sayfalı çerçeve, şirket, takım ve bireysel OKR'ler için ayrı bölümler içerir. Ayrıca, her seviyedeki ilerlemeyi izlemenize ve sorunları vurgulamanıza olanak tanır.

Bu Excel OKR Şablonu, net görselleştirmeler ve otomatik hesaplamalarla şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak için mükemmeldir. Sözlüğü ve başlangıç kılavuzu, herkesin stratejik hedeflere katkıda bulunmak için eşit donanıma sahip olmasını sağlar.

Neden seveceksiniz:

Tek sayfalık hedef takipçisiyle takım ve şirket OKR'lerini uyumlu hale getirin

Gerçek zamanlı olarak güncellenen önceden oluşturulmuş ilerleme alanı ile ilerlemeyi anında takip edin

Hedefleri departman veya takımın odak noktasına göre özelleştirin

İdeal kullanım örneği: Bu şablon, takım uyumunu sağlamayı amaçlayan kuruluşlar için idealdir. Herkesin ortak hedeflere doğru birlikte çalışmasını sağlar.

7. WPS Şablonu ile OKR Hesap Tablosu Haftalık Kontrol Listesi

via WPS

WPS'nin OKR Hesap Tablosu Haftalık Kontrol Listesi, gelişen teslimatları olan işletmelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çerçeve, hedefler, anahtar sonuçlar, haftalık hedefler ve gerçek başarılar için özel alt sayfalar içerir. Bu, OKR'lerde haftalık ilerlemeyi izleme ve yönetme konusunda yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar.

Ayrıca, OKR ilerlemesi hakkında net bir genel bakış ve belirli güncellemeleri eklemek için ayrı bir alan sağlar. Ayrıca, çerçeve her OKR için bir güven düzeyi tablosu içerir. Bu, yönetimin başarı olasılığını ve öncelikli desteğe ihtiyaç duyan alanları anlamasına yardımcı olur.

Neden seveceksiniz:

Basit, kontrol listesi tarzı izleme ile haftalık OKR kontrol noktalarını planlayın

Görev güven seviyesi alanıyla çabaları ve öncelikleri ayarlayın

Özel yorum bölümleriyle sorunları zahmetsizce üst düzeye taşıyın

İdeal kullanım örneği: Bu şablon, dinamik hedeflerle uğraşan takım liderleri ve işler için mükemmeldir. Ayrıca haftalık OKR ilerlemesini izlemek ve zamana duyarlı OKR'lere odaklanmak için de harikadır.

➡️Daha Fazla Bilgi: Ürün OKR'leri için Kapsamlı Kılavuz

OKR Şablonları için Excel Kullanmanın Sınırlamaları

Excel, veri analizi için güçlü bir araç ve Google E-Tablolar'a popüler bir alternatif olsa da, OKR hedef belirleme için kullanıldığında önemli dezavantajları vardır.

Dikkate alınması gereken bazı anahtar sınırlamalar şunlardır:

İşbirliği: Excel, gerçek zamanlı işbirliği özelliklerinden yoksundur, bu da takımların OKR'ler üzerinde birlikte çalışmasını zorlaştırır. Manuel paylaşım ve sürüm kontrolü karışıklığa ve çatışmalara yol açabilir

Görev yönetimi: Yerleşik görev yönetimi özellikleri sunmaz, bu da OKR'ler ile bunları gerçekleştirmek için gereken belirli görevler arasındaki bağlantıyı engeller. Bu sınırlama, ilerleme izleme ve hesap verebilirliği etkiler

Hatırlatıcılar ve uyarılar: Son tarihler ve ilerleme güncellemeleri için hatırlatıcılar veya uyarılar olmadan, son tarihlerin kaçırılması ve hedeflere ulaşmada gecikmeler yaşanma riski artar

Karmaşık entegrasyonlar: Excel, Microsoft dışındaki araçlarla sınırlı entegrasyon seçeneklerine sahiptir ve ayrı veri aktarımları gerektirir, bu da tutarsızlıklara ve verimlilikte düşüşe neden olabilir

Görselleştirme: Excel'deki görselleştirmeler, özel hedef yönetim araçlarının sunduklarından daha az etkileyicidir ve OKR ilerlemesini etkili bir şekilde izlemek için yerleşik analitik özellikleri yoktur

Alternatif OKR Excel Şablonları

Excel'in sınırlamaları, onu hedef belirleme stratejileriyle oldukça uyumsuz hale getirir. Bu nedenle bir alternatife sahip olmak çok önemlidir. Google E-Tablolar gibi elektronik tablo araçlarını denemeden önce, bir proje yönetimi yaklaşımını değerlendirmek en iyisidir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Hepsi bir arada verimlilik platformu olarak, sağlam görev yönetimi, otomasyon ve sorunsuz entegrasyonlar sunarak OKR'leri etkili bir şekilde yönetmek için idealdir.

ClickUp ile özel OKR gösterge panelleri oluşturabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, böylece takımınızın uyumlu ve sorumlu kalmasını sağlayabilirsiniz. Özelleştirilebilir şablonları, hedef belirleme sürecini kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmenizi sağlayarak Excel'in çok ötesinde avantajlar sunar.

Aralarındaki farkları vurgulamak için kısa bir karşılaştırma tablosu:

Özellik Excel ClickUp OKR şablonları kitaplığı ✅Temel şablonlarla birlikte gelir ✅ 🏆Daha fazla çeşitlilik ve önceden oluşturulmuş verimlilik çerçeveleri Şablon özelleştirme ➖Manuel kurulum gerektirir ✅ 🏆Esnek ve anında ayarlamalar Görselleştirmeler ➖Temel grafikler. Oluşturması ve yönetmesi zahmetlidir. Yerleşik analitik özelliği yoktur ✅🏆🏆 İlerleme grafiklerinden kapasite planlama matrislerine kadar çeşitli görselleştirme seçenekleri sunar. Ayrıca, daha derin analitik içgörüler için özelleştirebileceğiniz yerleşik gösterge panelleri de içerir İlerleme izleme ➖Temel ve manuel ilerleme izleme. Kurulumu karmaşık. ✅🏆Görsel ilerleme çubukları, otomatik izleme ve daha ayrıntılı güncellemeler içerir Hedef uyumu ❌Görev yönetimi veya OKR'leri eylem planlarına bağlamak için özellikler yok ✅🏆Şirket ve bireysel OKR'lerin stratejik olarak uyumlu olmasını sağlamak için özel hedefler ve görev yönetimi sunar İşbirliği ❌Sınırlı paylaşım ve zor gerçek zamanlı düzenleme ✅🏆Gerçek zamanlı işbirliği için sorunsuz canlı düzenleme ve özel sohbet aracı. Ayrıca, tüm şablon ve belgelerde anında yorum yapma ve etiketleme özelliği de mevcuttur Maliyet Ücretli, tek seferlik lisans ücreti veya abonelik planları ✅🏆🏆 İhtiyaçlarınıza uygun ücretsiz ve ücretli planlar mevcuttur Entegrasyonlar ve otomasyon ➖Temel özelliklere sahiptir, ancak çoğunlukla Microsoft ekosistemi içinde çalışır. Otomasyon özelliği yoktur. ✅🏆🏆1000'den fazla entegrasyon ve 30'dan fazla yerleşik araç. Özetler, raporlar, görev durum güncellemeleri ve daha fazlasını içeren gelişmiş otomasyon sunar

ClickUp, dünya çapında işletmelerin proje yönetimini şimdiden dönüştürdü.

İş zekası platformlarını, otomasyonlu posta araçlarını entegre ederek ve KPI'ları, formları, süreç belgelerini ve bağımlılıkları tek bir uygulamada (ClickUp) depolayarak departmanlarımızın tüm süreçlerini basitleştiriyoruz. Gösterge panelleriyle farklı projeleri yönetmek ve izlemek ve müşterileri misafir olarak davet ederek onlarla çalışmak için mükemmeldir.

İş zekası platformlarını, otomasyonlu posta araçlarını entegre ederek ve KPI'ları, formları, süreç belgelerini ve bağımlılıkları tek bir uygulamada (ClickUp) depolayarak departmanlarımızın tüm süreçlerini basitleştiriyoruz. Gösterge panelleriyle farklı projeleri yönetmek ve izlemek ve müşterileri misafir olarak davet ederek onlarla çalışmak için mükemmeldir.

Genel olarak, hedefleri gerçekleştirmek ve projeleri belirlenen her OKR ile uyumlu hale getirmek için tasarlanmıştır.

Excel dosyasını geride bırakan bazı ClickUp şablonları:

1. ClickUp Şirketi OKR'leri ve Hedefleri Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonu ile ilerlemeyi görselleştirin, izleyin ve iş OKR'lerinizi gerçekleştirin

Tüm OKR'lerinize tek sayfada genel bir bakış mı ihtiyacınız var? ClickUp Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonu tam size göre. Bu, ayrıntılı ilerleme izleme için 30 Özel Durum sunan en etkili ücretsiz OKR şablonlarından biridir. Ayrıca, hedeflerinizle ilgili tüm önemli veri noktalarını haritalayan 14 Özel Alan içerir.

Bu hedef belirleme şablonu sekiz görünüm ve birden çok OKR alt klasörü içerir. Her alan, takım düzeyindeki OKR'leri, bölgesel hedefleri ve departman görevlerini düzenler. Bu görünümler ayrıca içgörüleri ve bilgileri spesifik ve yapılandırılmış halde tutar.

Kullanıma hazır bir çerçeve olarak, satış OKR'lerinden işlevler arası projelere kadar tüm amaçlar için idealdir.

Neden seveceksiniz:

Hedefleri görevler, anahtar sonuçları ise alt görevler olarak belirleyerek OKR izlemeyi optimize edin ve yapılandırın

Açık renk kodlu etiketlerle departmanları, zorluk derecesini ve OKR kategorilerini ayırt edin

Öncelik, durum ve departmana göre görünümleri kullanarak OKR incelemesini basitleştirin

İdeal kullanım örneği: Bu şablon, ayrıntılı kategorizasyon ile çeşitli OKR'leri yönetmek isteyen hem küçük hem de büyük takımlar için mükemmeldir.

2. ClickUp SMART Hedefler Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp SMART Hedefler Şablonu ile saniyeler içinde hedefler oluşturun, hedef ilerlemelerini izleyin ve OKR mükemmelliğini artırın

ClickUp SMART Hedefler Şablonu, net, eyleme geçirilebilir ve ölçülebilir hedefler oluşturmanıza yardımcı olan soruların yer aldığı özel bir form sunar. Bu özellik, kullanıcıların SMART hedeflerini bilinçli bir şekilde anlamalarına ve oluşturmalarına da yardımcı olur. Ayrıntılar ve cevaplar daha sonra net OKR tablolarında anında görselleştirilir.

Hedef oluşturma formunun yanı sıra, şablon hedefler, anahtar hedefler ve hedef çabaları hakkında ayrıntılı görünümler sunar.

Neden seveceksiniz:

Yerleşik yapılandırılmış form ve açık talimatların yardımıyla kolayca SMART hedefleri oluşturun

Zaman çizelgeleri, son teslim tarihleri ve atanan sorumluluklar gibi veri alanları aracılığıyla her bir OKR'yi gerçekleştirmek için gereken çabayı belgeleyin, analiz edin ve anlayın

Görevleri durum değişikliklerine göre otomatikleştirin ve OKR yönetimi iş akışlarınızda verimliliği artırın

İdeal kullanım örneği: Bu şablon, SMART hedeflerinizi oluşturmak ve yönetmek için yapılandırılmış bir biçime ihtiyacınız varsa mükemmeldir. Ayrıca, otomasyon ile OKR izleme verimliliğini artırmak isteyen işletmeler için de harika bir seçimdir.

3. ClickUp OKR Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp OKR Şablonu ile hedeflerinizi daha hızlı tamamlayın ve takımınızın çabalarını görselleştirin

ClickUp'ın OKR Şablonu, uzun ve kısa vadeli iş hedefleri için verimliliği optimize eder. Çerçeve, her OKR için hedef ayrıntılarını, birincil takımları, girişimleri ve ayrıntılı zaman dilimlerini kaydeder. Ayrıca, OKR türünü haritalamanıza ve anahtar sonuçları alt görevler olarak bağlamanıza olanak tanır, böylece her OKR kutucuğu ve bağımlılık net ve yapılandırılmış kalır.

Şablonun Özel Görünümleri, OKR ilerlemesini etkili bir şekilde görselleştirir ve bağlantılı görevleri nasıl kapattığınıza göre günceller. ClickUp ayrıca, mümkün olduğunca çok sayıda hedefi ilgili eylem öğelerine eşlemek için anında görev oluşturma düğmeleri içerir.

Neden seveceksiniz:

Hedef zaman çizelgeleriyle başlangıç ve son teslim tarihlerini ayarlayın

Canlı tamamlanma çubuğu alanı ile OKR güncellemelerinden haberdar olun

Kolay analiz için takım, çeyrek ve girişime özel özel görünümlerine erişin

İdeal kullanım örneği: Bu şablon, OKR çabalarında zaman takibine odaklanan takımlar için en uygunudur. Dinamik ilerleme güncellemelerine ihtiyaç duyan çok işlevli takımlar için de idealdir.

4. ClickUp OKR Çerçeve Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp OKR Çerçeve Şablonu ile iş operasyonlarını birleştirin, görselleştirmeleri özelleştirin ve verimli OKR incelemelerini yönetin

Basit ama etkili bir OKR çerçevesi mi istiyorsunuz? ClickUp OKR Çerçeve Şablonu, iş operasyonlarını birleştirmek için mükemmel bir çözümdür.

Şablon, özelleştirilebilir görev durumları (ör. Yapılacak, Devam Ediyor, Tamamlandı) ve departman ve ilerleme gibi OKR ayrıntılarını izlemek için alanlar içerir. Görünümler, her hedefin ilerlemesini izlemeye ve engelleri belirlemeye yardımcı olmak için Global OKR, Başlangıç Kılavuzu, İlerleme Panosu ve Zaman Çizelgesi içerir.

Global OKR görünümü, sorumlu takımlara göre gruplandırılmış görevleri gösterir ve bu da departman incelemeleri için idealdir. OKR İlerleme Panosu, rutin görevlerin durumlarına göre tamamlanma durumunu görselleştirir.

Zaman Çizelgesi görünümü, bağımlı görevlerin proje yol haritalarına ve OKR stratejilerine uygun olmasını sağlar.

Neden seveceksiniz:

Departman, OKR durumu ve ilerleme gibi yalnızca gerekli alanları içeren basit bir kurulumla OKR izlemeyi benimseyin

hesap verebilirliği teşvik etmek için takım ve bireysel sorumluluğu vurgulayın

Bu şablona entegre olan ClickUp Brain ile AI ve otomasyon kullanarak raporlar ve canlı içgörüler oluşturun

İdeal kullanım örneği: Bu şablon, basit bir düzen ile AI entegre OKR süreci arasında denge arayan takımlar için idealdir.

5. ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın SMART Hedef Eylem Planı Şablonu ile hedeflerinize verimli bir şekilde ulaşın ve dönüm noktalarını kutlayın

ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu, iş başarısına giden yolu kolaylaştıran bir çerçevedir. Bu şablon, hedef ilerlemesi hakkında içgörüleri düzenlemek ve görselleştirmek için özel durumlar, alanlar ve görünümler sağlar.

Görevleri hedeflere göre gruplandırır, son teslim tarihlerini haritalar ve engelleri vurgulamanıza olanak tanır. Ayrıca, kullanıcıların her bir hedefin durumunu hızlı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olan bir "Hedef Durumu" görünümü sunar. Bu görünüm, olası sorunları erken aşamada işaretleyerek proaktif planlamayı destekler ve liderlerin stratejileri gerektiğinde daha kolay ayarlamasına olanak tanır.

Neden seveceksiniz:

Şablonun yerleşik hedef durum bilgileriyle OKR ilerlemesini takip edin

Hedef girişimini ve OKR durumunu birbirine bağlayarak OKR yol haritasını ve gelişimi kolayca görselleştirin

Özel engel verileri alanıyla potansiyel sorunları yönetime bildirin

İdeal kullanım örneği: Şablon, büyük takımlar ve işler için oldukça uygundur. Hedeflerin durumuna ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunar ve OKR'lerin yerine getirilmesine yönelik potansiyel risklere karşı zamanında müdahaleyi kolaylaştırır.

6. ClickUp'ın Stratejik Pazarlama OKR Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Stratejik Pazarlama OKR Şablonu ile şirket hedeflerini pazarlama OKR stratejileriyle birleştirin

Şirket hedeflerinizi pazarlama OKR stratejilerinizle birleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp'ın Stratejik Pazarlama OKR Şablonu tek noktadan çözümünüz. Bu çerçeve, tüm pazarlama kampanyalarınız için anahtar sonuçları, öncelik düzeylerini, OKR kategorilerini ve net durum alanlarını anında haritalandırır.

Ayrıca iletişim kanallarını izleyebilir, göreve özel bütçeleri tahsis edebilir ve izleyebilir ve gerçek giderleri yönetebilirsiniz. Otomatik görev planlama ve bütçe izleme gibi çok sayıda uyarlanabilir iş akışı, herhangi bir pazarlama projesi için kolayca özelleştirilebilen entegrasyonlar ve görünümlerle dinamik kampanya ihtiyaçlarını destekler.

Bu basit OKR şablonu, reklam ajansları, prodüksiyon şirketleri ve aktif müşterileri olan B2B ve B2C işletmeleri dahil olmak üzere birçok sektör ve iş türü için mükemmeldir.

Neden seveceksiniz:

Pazarlama kanallarını OKR'lerle bağlayarak iletişim stratejileri üzerindeki etkilerini haritalayın

Daha iyi finansal kontrol için her OKR'nin bütçesini ve gerçek giderlerini yönetin

Şablonun zaman çizelgesi ve ilerleme görünümleriyle pazarlama ivmesi oluşturun ve net bir OKR zaman çerçevesi oluşturun

İdeal kullanım örneği: Şablon, pazarlama takımları için mükemmeldir. Tüm kampanya OKR'lerini kanal performansı ve bütçe yönetimi ile uyumlu hale getirir.

💡Pro İpucu: OKR'leri daha verimli bir şekilde belirlemek, gerçekleştirmek ve izlemek için ClickUp Hedefleri'ni kullanın. Gerçek zamanlı ilerleme güncellemeleriyle ana hedeflerinizi net bir şekilde görebilirsiniz. Sorunsuz ilerleme takibi için her hedefe katkıda bulunan proje görevlerini birbirine bağlayabilirsiniz. Ayrıca, bunları OKR şablonlarıyla (tüm platform özelliklerine erişim ile birlikte gelir) eşleştirerek kapsamlı ve uyarlanabilir bir OKR yönetim deneyimi sağlayabilirsiniz. İşte size nasıl yardımcı olacak: Anahtar sonuçların izlenmesini kolaylaştırarak takımınızın hedefinden sapmamasını sağlayın 📊

Takım üyelerine belirli sorumluluklar atayarak hesap verebilirliği artırın Gerçek zamanlı olarak güncellenen dinamik grafiklerle ilerlemeyi görselleştirin 📈

Uyumlu bir proje yönetimi için ilgili görevleri hedeflerinize bağlayın 🔗

Şablonları kuruluşunuzun benzersiz OKR çerçevesine uyacak şekilde özelleştirin ✅

ClickUp ile iddialı OKR'lerinizi gerçekleştirin

Hedeflerinizi görselleştirin ve çabalarınızla ilişkilendirin; anlamlı ilerleme kaydetmenin anahtarı budur. Excel'in manuel verimsizliğini bir kenara bırakın ve zamanınızı en önemli yere, yani Büyük, Cesur ve Zorlu Hedefler (BHAG'ler) peşinde koşmaya ayırın. Kullanıma hazır OKR şablonuyla bir adım önde başlayın ve ivme kazanın.

Yukarıda paylaşılan ClickUp'ın altı hedef ve anahtar sonuç şablonunun her biri, Excel'in yetersiz kaldığı canlı ilerleme izleme, yerleşik hatırlatıcılar, işbirliği ve otomasyon özellikleriyle donatılmıştır.

ClickUp ayrıca özel hedef yönetimi, güçlü analitik ve çarpıcı görselleştirmeler sunarak üstün bir seçimdir. Neredeyse çok güçlü, ama işiniz için tam da ihtiyacınız olan şey!

Neden bekliyorsunuz?

ClickUp'a kaydolun ve OKR yönetim süreçlerinizi bugün geliştirin!