Excel için En İyi Ücretsiz RACI Grafik Şablonları [+5 Alternatif]

Birden fazla paydaşın olduğu projelerde çalışmak kolay bir görev değildir. Proje çıktılarını, zaman çizelgelerini ve diğer değişkenleri yönetirken, roller ve sorumluluklar konusunda odaklanmak zor olabilir.

Neyse ki, RACI grafikleri yardımcı araçlar olarak devreye giriyor. RACI modeli (Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan ve Bilgilendirilen)'ni uygulayarak kimin neyden sorumlu olduğunu tam olarak belirler ve daha sorunsuz bir işbirliği sağlar.

Küçük bir proje üzerinde çalışıyor veya büyük bir takımı yönetiyor olun, Excel'deki RACI grafik şablonlarını kullanarak görevleri izlemek ve verimliliği artırmak daha kolay hale gelir.

Paydaş yönetimi, kaynak planlaması, takım hesap verebilirliği ve daha fazlasında yardımcı olan RACI grafikleri için bazı ücretsiz şablonları keşfedin.

İyi bir RACI grafiği şablonu nedir?

RACI grafiklerinin temel amacı, rolleri tanımlamak ve projeyi yolunda tutmaktır. Bu nedenle, ideal bir RACI grafik şablonu aşağıdaki bileşenleri içermelidir:

Rollerin netliği : Takımın hesap verebilirliğini sağlamak için her görev için kimin sorumlu, hesap verebilir, danışılacak ve bilgilendirilecek olduğunu belirlerken hiçbir belirsizlik olmamalıdır

Gerçek zamanlı güncellemeler : Değişen takım rolleri ve proje görevlerine uyum sağlamak için hızlı değişiklikler ve güncellemeler yapılabilmeli ve görüntülenebilmelidir

Görselleştirme : Temiz, anlaşılması kolay bir düzene sahip olmalı ve paydaşların rollerini ve sorumluluklarını bir bakışta anlamalarını sağlamalıdır

Uyumluluk : Proje yönetimi, : Proje yönetimi, kaynak planlama , program yönetimi vb. için diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.

Özelleştirme : Farklı sektörlere, projelere, takım boyutlarına, yapılara ve rollere uyum sağlamak için özelleştirilebilir olmalıdır

Esnek ölçeklenebilirlik: Değişen takım yapısına ayak uydurmalı, birden fazla departmana yayılmalı ve ek görevleri ve katılımcıları barındırabilmelidir

microsoft Excel için 7 RACI Grafik Şablonu Mevcut

RACI diyagramının tablo niteliği göz önüne alındığında, satır x sütun düzeni için Excel (veya Google E-Tablolar) kullanmak, bu diyagramı yeni kullanmaya başlayanlar için etkili bir araç haline getirir.

Size yardımcı olmak için, Excel için yedi ücretsiz RACI matris şablonu sunuyoruz:

1. ProjectManager tarafından Excel RACI Matris Şablonu

via ProjectManager

ProjectManager tarafından sunulan bu sade RACI şablonu, takım üyelerine iyi tanımlanmış roller ve sorumluluklar atamak için net ve organize bir çerçeve sunarak proje yönetimini basitleştirir.

Bu ücretsiz RACI matris şablonu, başlamanıza yardımcı olacak önceden doldurulmuş sütunlar içerir ve renk kodlaması, rolleri hızlı bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olur. Değerleri ayarlayarak paydaş yönetimini optimize edin ve projedeki herkesin rolünü iletin.

📌 Neden seveceksiniz?

Açıkça tanımlanmış roller ve sorumluluklar sayesinde işbirliğini basitleştirir

Önceden doldurulmuş sütunlar ve önceden yapılandırılmış renk kodları sayesinde kurulum daha hızlıdır

Gerçek zamanlı işbirliği için ProjectManager yazılımıyla entegre olur

🎯 İdeal kullanım örnekleri Daha büyük proje takımları veya departmanlara yayılmış birden fazla paydaşın bulunduğu projeler için uygundur

Manuel Excel sayfalarından ProjectManager gibi bulut tabanlı proje yönetimi platformlarına geçiş yapan takımları destekler

2. ExcelDownloads tarafından Excel RACI Matris Şablonu

Excel İndirmeleri aracılığıyla

ExcelDownloads'un ücretsiz RACI matris şablonu, basit ama uyarlanabilir bir tasarıma sahiptir.

En büyük gücü, proje görevlerinizin veya takım üyelerinizin özel ihtiyaçlarına göre yapılandırmanıza olanak tanıyan özelleştirilebilir alanları ile esnekliğinde yatmaktadır.

Küçük bir projeyi veya büyük bir proje takımını yönetiyor olun, sonuçta ortaya çıkan RACI matrisinin görsel yapısı, sorumlulukların anlaşılır bir şekilde dağılımını sağlar.

📌 Neden seveceksiniz?

Proje rollerini ve sorumluluklarını hızlı bir şekilde anlamak için sezgisel bir çerçeve sağlar

Her RACI matris kategorisi için renk kodlarıyla rolleri netleştirin

Sorumlu takım üyelerinin rollerindeki boşlukları vurgulayarak görünürlük sağlar

🎯 İdeal kullanım örnekleri Projeyi yolunda tutmak için görsel rol izlemenin çok önemli olduğu çevik bir ortamda çalışan küçük veya orta ölçekli takımlar için en uygun

Farklı sektörlerdeki uygulamalar için idealdir

3. Stakeholdermap.com tarafından hazırlanan Excel RACI Grafik Şablonu

Stakeholder.com tarafından hazırlanan bu RACI matris şablonu, Excel ortamında proje yönetimi için iç ve dış paydaşları yönetmek üzere tasarlanmıştır.

RACI matrisinin minimalist tasarımı, onu daha sezgisel ve kullanımı kolay hale getirerek hızlı planlamaya odaklanmanızı sağlar. Aynı zamanda, farklı proje aşamalarında etkili rol ve sorumluluk haritalaması için derin işlevsellik özelliğine sahiptir.

📌 Neden seveceksiniz?

Birden fazla takım üyesi ve müşterisi olan projeler için ayrıntılı paydaş haritalamayı destekler

Minimum düzenle RACI atamalarını (Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan ve Bilgilendirilen) hızlı bir şekilde tanımlayın

Yerel entegrasyonlar sayesinde Excel'de proje yönetimini destekler

🎯 İdeal kullanım örnekleri Etkinlik planlama, web geliştirme vb. gibi proje yöneticilerinin beklentileri karşılamaya odaklanmak zorunda olduğu, paydaşların yoğun katılımının olduğu projeler veya sektörler için idealdir

4. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel RACI Matris Şablonu

via Vertex42

Şık estetik ile derinlemesine işlevselliği dengeleyen bir RACI matris şablonu arıyorsanız, aramanıza burada son verebilirsiniz.

Vertex42 tarafından sunulan bu son derece esnek ve özelleştirilebilir şablon, RACI rollerinin kesin ve net bir şekilde atanmasını gerektiren karmaşık projeler için idealdir. Müşterilere yönelik raporlar için bu RACI grafik şablonunu kullanarak, müşterilerin proje rolleri ve sorumlulukları hakkında bilgi edinmelerini sağlayın.

📌 Neden seveceksiniz?

Proje görevleri, roller ve sorumlulukların kapsamlı şekilde özelleştirilmesine olanak tanır

Büyük takımlar için açık ve yapılandırılmış RACI rolleri sunar

Ayrıntılı rol dökümleri ile proje görevlerinin ilerlemesini ve hesap verebilirliği bireysel düzeylerde koruyun

🎯 İdeal kullanım örnekleri Dahili izleme ve müşteri raporlaması için profesyonel bir RACI grafik şablonuna ihtiyaç duyan kurumsal proje yöneticileri için idealdir

5. Sorumluluk Atama Matrisi TeamGantt tarafından atama

TeamGantt aracılığıyla

Kaynakları etkili bir şekilde yönetmek için TeamGantt'ın bu ücretsiz RACI şablonunu kullanın. Şablon, TeamGantt platformuyla uyumludur ve Gantt Grafiği kullanarak rol atama ile zaman takibini birleştiren etkili proje yönetimi için iki yönlü bir mekanizma sunar.

RACI matris, herkesin rol ve sorumluluklarını bilmesini ve belirlenen bir dönem içinde hareket etmesini sağlarken, birden fazla görevi zahmetsizce yerine getirmenize olanak tanıyan kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir.

📌 Neden seveceksiniz?

Her takım üyesinin zamanında hedeflere ulaşırken odaklanmasını sağlar

Zaman takibini işteki sahiplik ile birleştirerek büyük projeleri basitleştirin

Sorumluluk haritalamasını proje aşamaları boyunca Gantt grafiği zaman çizelgelerine entegre edin

🎯 İdeal kullanım örnekleri Sıkı teslim tarihleri ve kaynaklarla çalışan takım üyeleri için en uygun seçenek

Tipik kullanım örnekleri arasında etkinlik yönetimi, inşaat projeleri, ürün geliştirme vb. yer alır

6. HubSpot tarafından sunulan Excel RACI Matris Şablonu

via Hubspot

HubSpot'un ücretsiz RACI şablonu, heterojen takım üyeleri arasında işlevler arası işbirliği için tasarlanmıştır. Herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için RACI grafiği, yöneticinin veya takımın rollerini netleştirmek için basit bir açılır kutu içeren temiz ve sezgisel bir arayüze sahiptir.

Bu özellikler, proje yöneticilerinin dinamik koşullara hızla uyum sağlamasını kolaylaştırır.

📌 Neden seveceksiniz?

Şık ve kullanımı kolay bir arayüzde RACI rollerini ve sorumluluklarını netleştirir

Değişen takım veya proje koşullarına göre ölçeklendirilebilir

Mevcut HubSpot araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

🎯 İdeal kullanım örnekleri Satış ve pazarlama gibi iş operasyonları için eylem planı hazırlamak için idealdir

Ayrıca, departmanlar arası işlevler arası işbirliğini kolaylaştırmak ve başarılı proje tamamlama için hızlı bir şekilde ölçeklenen girişimler için de uygundur

7. RACI Grafikleri tarafından Excel RACI Şablonu

RACI Grafikleri aracılığıyla

RACI Charts tarafından sunulan bu sade RACI modeli şablonu, bir proje içindeki rolleri ve sorumlulukları netleştirir. Basit ve okunması kolay tasarımı, deneyimli bir proje yöneticisi veya RACI grafiğini ilk kez kullananlar için mükemmeldir.

En büyük gücü, proje karmaşıklığına ve ilgili paydaşların sayısına bağlı olarak RACI grafiğini özelleştirmenize olanak tanıyan esnekliğidir.

📌 Neden seveceksiniz?

Proje gereksinimlerini ve karmaşıklıklarını karşılamak için hızlı ve kolay özelleştirme sağlar

Her takım üyesine rol atamada esneklik sağlar ve hesap verebilirliği artırır

Kolay kullanım ve hızlı kurulum için sezgisel, kullanıcı dostu tasarım sunar

🎯 İdeal kullanım örnekleri Dahili ve harici paydaşların sorumluluklarını yönetmek için esnek ve kullanımı kolay bir RACI şablonuna ihtiyaç duyan yeni kurulan şirketler ve küçük takımlar için idealdir

Beceri geliştirme ve RACI modeline aşina olma için de işe yarar

RACI Grafikleri için Excel Kullanımının Sınırlamaları

RACI grafik şablonu bulmak için pek çok seçenek olsa da, Excel'in kullanımı bazı sınırlamalar getirir.

İşte genel bir bakış:

Gerçek zamanlı işbirliği yok: Google E-Tablolar veya Microsoft 365 kullanmıyorsanız, Excel'de gerçek zamanlı işbirliği özelliği yoktur. Bu durum, rolleri ve sorumlulukları aynı anda güncellemeyi zorlaştırır ve sonuç olarak gecikmeler, karışıklıklar ve sürüm kontrolü sorunları ortaya çıkar

Sınırlı görselleştirme seçenekleri: Excel, verileri düzenlemek ve hücreleri renk kodlarıyla işaretlemek için harikadır. Ancak bunun dışında pek bir özelliği yoktur. Bazı proje yönetimi yazılımlarında bulunan gelişmiş görselleştirme özelliklerini burada bulamazsınız. Bu tür bir opaklık, paydaşların proje yapısını bir bakışta anlamasını zorlaştırır

Manuel güncelleme gerekir : Excel'de otomasyon özellikleri çok azdır veya hiç yoktur. Tüm rolleri ve sorumlulukları manuel olarak güncellemeniz gerekir. Bu, özellikle başlangıçta : Excel'de otomasyon özellikleri çok azdır veya hiç yoktur. Tüm rolleri ve sorumlulukları manuel olarak güncellemeniz gerekir. Bu, özellikle başlangıçta sorumlu ve hesap verebilir kişilerin ayrımının doğru bir şekilde yapılması gerektiğinde proje risklerini artırır

Sınırlı ölçeklenebilirlik: RACI grafiğiniz, projeniz ve takımınızla birlikte büyümelidir. Ancak Excel'de, elektronik tabloların gezinmesi zorlaşıp hantal hale geldikçe bu büyüme zorluklarla karşılaşır

Alternatif RACI Grafik Şablonları

Yukarıdakilerden, çok temel gereksinimleriniz olmadığı sürece Excel'in RACI matrisiniz için en iyi seçim olmadığı açıktır. Bir proje yöneticisi, uzun vadede olağanüstü sonuçları sürdürecek Excel dışı ACI alternatifleri aramalıdır.

ClickUp'a girin.

Platform, görevleri atamanıza, sorumlu bir takım üyesi belirlemenize, iki yönlü iletişim yoluyla şeffaflığı korumanıza ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyan tam özellikli bir verimlilik paketidir.

Son derece çok yönlüdür, böylece platformu kendi RACI matrisinize dönüştürebilirsiniz! İşte başlangıç için bazı şablonların seçimi.

1. ClickUp RACI Matris Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın RACI Matris Şablonu ile takımlarınızın rollerini ve sorumluluklarını kolaylaştırın

ClickUp RACI Matris Şablonu, takımınızın rollerini ve sorumluluklarını yönetmek için net ve özelleştirilebilir bir düzen sunar.

Bu RACI grafik şablonunu kullanarak her görev için sorumlu, hesap verebilir, danışılacak ve bilgilendirilecek kişileri tanımlayın. Bu, şeffaflığı ve netliği artırır ve daha iyi proje denetimi ve hesap verebilirlik için sağlam bir temel oluşturur.

📌 Neden seveceksiniz?

Roller ve sorumluluklar konusunda herkesi aynı sayfaya getirir

Hesap verebilirliği artırmak için her görevin sahipliğini net bir şekilde atayın

Takım üyelerinin bilgilendirilmesini ve katılımını sağlayarak işbirliğini güçlendirin

Proje gereksinimlerinize uyum sağlar

🎯 İdeal kullanım örnekleri Pazarlama kampanyaları ve ürün geliştirme gibi görev sahipliğinin ve net iletişim hatlarının korunmasının önemli olduğu projeler için idealdir

2. ClickUp RACI Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp RACI Planlama Şablonunu kullanarak projeleri hassas bir şekilde planlayın

Adından da anlaşılacağı gibi, ClickUp RACI Planlama Şablonu proje planlama ve kaynak yönetimine yardımcı olur. Bu RACI matris, her görev için rol atamalarını basitleştirir ve departmanlar ve paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirir.

Proje zaman çizelgeleriyle birlikte rolleri görselleştirmek, proje yöneticisinin projeyi doğru yönde yönlendirmesini ve takım üyeleri arasında hesap verebilirliği sağlamasını sağlar.

📌 Neden seveceksiniz?

Her görev için rol atamalarını kolaylaştırır ve belirsizlikleri veya çakışmaları önler

RACI kısaltmasının net düzeni ile rol dağıtımını basitleştirir

Değişen takım boyutuna veya yapısına ve proje karmaşıklıklarına uyum sağlar

Proje takım üyeleri arasındaki hesap verebilirliği gerçek zamanlı olarak izler

🎯 İdeal kullanım örnekleri Hızlı tempolu ortamlar veya büyük ölçekli projeler için mükemmeldir

Perakende gibi takım üyelerinin birden fazla rolü olabileceği çoklu projelerde veya işlevler arası takımlarda koordinasyonu destekler ve netlik sağlar

3. ClickUp Proje Yönetimi Rolleri ve Sorumlulukları Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Yönetimi Rolleri ve Sorumlulukları Şablonu ile proje rollerini etkili bir şekilde organize edin

ClickUp Proje Yönetimi Rolleri ve Sorumlulukları Şablonu, ayrıntılı proje yönetimi için tasarlanmıştır.

Bu RACI şablonu, her görev için rolleri ve hesapları açıkça özetler. Proje görevini ve takımı daha küçük ve daha yönetilebilir faaliyetlere ve proje alt takımlarına ayırır. Bu iş kırılım yapısı, projenizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için sorumlu, hesap verebilir, danışılan ve bilgilendirilen kişileri belirler.

📌 Neden seveceksiniz?

Her proje aşamasında rolleri açık ve kolay bir şekilde tanımlar ve tüm paydaşları bilgilendirir

Proje ilerledikçe rolleri izler ve belirli görevlerin ilerlemeyi engellemesini önler

RACI rollerinin ayrıntılı bir özeti ile hesap verebilirliği sağlar

Değişen roller ve görevlere yanıt olarak zahmetsizce ve gerçek zamanlı olarak güncelleyin

🎯 İdeal kullanım örnekleri Ürün geliştirme gibi birden fazla takım üyesinin yer aldığı karmaşık projeler için en uygun seçenektir. Bu tür durumlarda, maliyetli yanlış anlaşılmaları önlemek için rollerin net bir şekilde tanımlanması daha önemlidir

4. ClickUp Roller ve İzin Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Rolleri ve İzinleri Matris Şablonu ile net rol tabanlı erişim denetimleri oluşturun

Birden fazla departmanda kullanıcı rollerini ve izinlerini yönetmek için ClickUp Roller ve İzin Matrisi Şablonunu kullanın. RACI şablonu, belirli bir göreve veya bilgiye kimin erişimi olduğunu izlemek için mantıklı bir çerçeve sunar. Bu, işbirliğini engellemeden veri gizliliğini ve güvenliğini korumaya yardımcı olur.

📌 Neden seveceksiniz?

Farklı takımların rollerini ve izinlerini tek bir yerde düzenleyin

Rollere göre erişimi sınırlayarak proje güvenliğini sağlar

Takım üyelerinin erişebildiği her şeyin netliğini artırır

Geliştikçe roller ve izinlerin güncellenmesini basitleştirir

🎯 İdeal kullanım örnekleri Hassas veriler içeren veya rol tabanlı erişim gerektiren projeler için idealdir; doğru kişilerin doğru bilgilere erişmesini sağlar. Bankacılık, sağlık hizmetleri ve siber güvenlik gibi sektörleri düşünün

5. ClickUp Sorumluluk Atama Matris Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sorumluluk Atama Matrisi Şablonu ile rol atamalarını basitleştirin

ClickUp Sorumluluk Atama Matrisi Şablonu, görev yönetimini daha küçük, yönetilebilir alt görevlere ayırır.

Bu ayrıntı, proje yöneticilerinin tüm öğeler için kontrollü ayrıntı düzeyinde net sorumluluklar atamasına olanak tanır. RACI matris, sorumluluk ve hesap verebilirliği korurken, çakışmaların veya atamaların atlanmasının önlenmesine yardımcı olur.

📌 Neden seveceksiniz?

Görev sorumluluklarını departmanlar ve takım üyeleri arasında net bir şekilde tanımlayarak görselleştirin

Her görev için yalnızca bir sorumlu kişi atayarak gereksiz iş yükünü önleyin

Dinamik kaynak tahsisi ve iş yükü dengeleme ile takım verimliliğini artırın

Kimin ne yapacağına dair genel bir bakışla ilerlemeyi izlemeye yardımcı olur

🎯 İdeal kullanım örnekleri Proje liderliğinin operasyonları sorunsuz hale getirmek ve görev sorumluluklarında görünürlük kazanmak için basit bir araca ihtiyaç duyduğu küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir

6. ClickUp İş Sorumlulukları SOP Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Sorumluluğu SOP Şablonu ile beklentileri belirleyin ve iş sorumluluklarını standartlaştırın

İş sorumluluklarını belgelemek için standart çalışma prosedürleri oluşturmak üzere ClickUp İş Sorumlulukları SOP Şablonunu özelleştirin.

Yöneticiler, tüm iş başlıklarının temel beklentileri, görevleri ve teslim edilecekler hakkında geri bildirim sağlamak için kullanabilir. Bu değerleri açıkça iletmek, çalışanların kendilerinden ne beklendiğini hemen anlamalarına yardımcı olur.

📌 Neden seveceksiniz?

Her rol için net kurallar belirleyerek sürekli açıklama ihtiyacını azaltır

Tutarlılığı korumak için takımlar arasında iş sorumluluklarını standartlaştırır

Yeni ve mevcut çalışanlar için eğitim ve kapasite geliştirme girişimlerini güçlendirir

Çalışanların rolleri ve başlıkları değiştiğinde kolayca güncellenir

🎯 İdeal kullanım örnekleri İş sorumluluklarını standartlaştırması gereken İK departmanları ve takım liderleri için en uygun şablonlardır

Bu RACI şablonu, yeni çalışanları işe alırken veya şirket içi yeteneklerin yeni rollerine alışmasına yardımcı olurken kullanışlıdır

7. ClickUp Rol Tabanlı Erişim Kontrolü Matris Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Rol Tabanlı Erişim Kontrolü Matris Şablonu'nu kullanarak rol tabanlı izinleri yönetin

ClickUp Rol Tabanlı Erişim Kontrolü Matris Şablonu, bir proje, kuruluş veya harici kaynaklar içinde rol tabanlı erişimi yönetmeye yardımcı olur.

RACI matris, proje yöneticilerinin paydaşların rollerine göre izinleri atamalarını ve izlemelerini kolaylaştırır. Örneğin, teknik lider, yeni işe alınan bir SDE'den daha fazla bilgiye sahip olacaktır.

📌 Neden seveceksiniz?

Erişim düzeylerini verimli bir şekilde kontrol ederek proje boyunca güvenliği sağlar

Yalnızca yetkili personelin belirli görevleri görüntüleyebilmesini veya düzenleyebilmesini sağlar

Her bir kişinin yapabileceklerini (ve yapamayacaklarını) netleştirerek şeffaflığı artırır

Erişim bilgilerini güncel tutar ve değişen rollere göre ayarlamalar yapar

🎯 İdeal kullanım örnekleri Büyük kuruluşlar veya takımlar için mükemmel

Web veya uygulama geliştirme gibi rol tabanlı erişimi sıkı bir şekilde kontrol etmeniz gereken durumlarda kullanın

ClickUp ile Proje Görevlerinizi Güçlendirin

RACI matrisini oluşturmak, takımın hesap verebilirliğini ve işbirliğini önemli ölçüde artırır. Takımınızı , rolleri daha net hale getiren DACI çerçevesi (Driver, Approver, Contributor, Informed'ın kısaltması) gibi daha eyleme geçirilebilir karar alma araçlarını denemeye hazırlar.

RACI veya DACI kullanıyor olsanız da, bir şey kesin: doğru aracı seçmek, çerçevenin etkinliğini etkiler. Excel'in sınırlamalarıyla uğraşmak istemiyorsanız, ClickUp, başlamak için çeşitli şablonlar sunan mükemmel bir alternatiftir. ClickUp'a kaydolun ve proje yönetimi becerilerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazırlanın!