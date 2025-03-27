proje Dönüm Noktalarını Görselleştirmek için 6 Ücretsiz Excel Zaman Çizelgesi Şablonu

Takımınızdaki herkes neyin ne zaman yapılması gerektiğini tam olarak görebildiğinde, işler daha hızlı ve daha az sorunla tamamlanır.

Microsoft Excel, ilerleme işaretçileri, özel görev durumu ve daha fazlasıyla proje dönüm noktalarını görselleştirmenize yardımcı olan ücretsiz proje zaman çizelgesi şablonları sunar. Hedefler, son tarihler ve ortaya çıkabilecek zorluklar hakkında gelişmiş görünürlük sayesinde, takımınızı başarıya yönlendirecek bir yol haritası oluşturabilirsiniz.

Bu blog yazısında, en iyi ücretsiz Excel zaman çizelgesi şablonlarından bazılarını ele alacak ve daha da iyi proje zaman çizelgeleri oluşturmak için size bonus bir Excel alternatifi sunacağız.

Öyleyse, daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım.

İyi Bir Excel Proje Zaman Çizelgesi Şablonu Nedir?

İyi bir Excel zaman çizelgesi şablonu, tüm proje planınızı görsel bir zaman çizelgesinde haritalamanıza yardımcı olan basit ama esnek bir araçtır. Görev ve kaynak yönetimini merkezileştirerek paydaşların uyum içinde çalışmasını sağlar, bağımlılıkları haritalayarak darboğazları erken aşamada tespit eder ve projenizin başından sonuna kadar yolunda gitmesini sağlar.

Bir proje zaman çizelgesi şablonunun süreçlerinizi ve iş akışlarınızı verimli bir şekilde kolaylaştırdığından emin olmak için aşağıdaki özelliklere bakın:

Kullanımı kolay : Basit ve anlaşılır bir Excel zaman çizelgesi şablonu seçin, böylece siz ve takımınız tüm projeyi bir bakışta kolayca görebilirsiniz

Gerçek zamanlı işbirliği : Gerçek zamanlı işbirliği ile herkesin hedefler ve son tarihler konusunda aynı sayfada olmasını sağlayan bir zaman çizelgesi şablonu seçin

Görsel ilerleme çubukları: Her görevde ne kadar ilerlediğinizi izlemek için ilerleme çubukları içeren bir proje zaman çizelgesi şablonu seçin

Özelleştirme: Düzeni, renkleri ve blokları değiştirebileceğiniz bir şablon seçerek takımınızın ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan Düzeni, renkleri ve blokları değiştirebileceğiniz bir şablon seçerek takımınızın ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan bir proje zaman çizelgesi oluşturun

Otomasyon: Proje verilerini otomatik olarak güncelleyen bir zaman çizelgesi seçin, böylece takımınız her zaman en son bilgilere sahip olur

💡Profesyonel İpucu: Daha iyi zaman, kaynak, iş yükü ve risk yönetimi için proje zaman çizelgesi yazılımı kullanın. Özel gösterge panelleriyle gerçek zamanlı raporlamayı da kolaylaştırabilirler.

6 Ücretsiz Excel Zaman Çizelgesi Şablonu

1. Template.net tarafından temel zaman çizelgesi şablonu

Bir proje yöneticisiyseniz, muhtemelen görevlerinizi izlemek için basit bir yol arıyorsunuzdur. Template.net'in Temel Zaman Çizelgesi Şablonu, işleri sorunsuz bir şekilde düzenli tutarak tam da bunu yapar.

Kullanıcı dostu tasarımı, görevler eklemenize, son tarihler belirlemenize, görev sahipleri atamanıza ve önemli dönüm noktalarını sorunsuz bir şekilde izlemenize olanak tanır.

Anahtar özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilir alanlar : Projenize uyacak şekilde proje zaman çizelgelerini düzenleyin

Uyarlanabilir çerçeve : Benzersiz proje ihtiyaçları için bölümleri değiştirin

Net veri görselleştirme: Hızlı ilerleme özeti için grafikler ve çizelgeler kullanın

Bu şablonla her şey net bir şekilde düzenlenmiştir, böylece projenizin ilerlemesini kolayca görebilir ve proje zaman yönetimini iyileştirebilirsiniz.

İdeal kullanım: Proje güncellemelerini ve finansal özetleri tek bir yerde görmek isteyen küçük işletme sahipleri.

2. Template.net tarafından hazırlanan üç aylık zaman çizelgesi şablonu

Bir yönetici olarak, üç aylık planlama yapılacaklar listenizin en üst sıralarında yer alabilir. Template.net'in Üç Aylık Zaman Çizelgesi Şablonu ile her üç ay için hedefleri, görevleri ve projeleri organize etmek çok kolay hale gelir.

Proje zaman çizelgenizi dört çeyreğe (Q1, Q2, Q3, Q4) bölerek görevleri atamanıza, önemli dönüm noktalarını izlemenize ve ilerlemeyi takip etmenize yardımcı olun.

Bu sayede, olası gecikmeleri erken tespit edebilir ve proje zaman çizelgenizdeki yaygın zaman yönetimi sorunlarını çözebilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Paydaşların hedeflerin, görevlerin ve anahtar dönüm noktalarının çeyrek bazında dökümüne ilişkin görünürlük istediği projeler.

3. Araştırma Önerisi Zaman Çizelgesi Gantt Grafik Şablonu Template.net

Elinizde bir araştırma projesi varsa, Template.net'in Araştırma Önerisi Zaman Çizelgesi Gantt Grafiği Şablonu, ne kadar karmaşık olursa olsun her şeyi düzenli tutmak için mükemmeldir.

Bu basit proje zaman çizelgesi şablonu, görevleri düzenlemekten zaman çizelgelerini ayarlamaya, ilerlemeyi izlemekten kaynakları tahsis etmeye kadar her adımı yönetmenize yardımcı olur.

Ayrıca, yolunda ilerlemek ve proje planındaki her dönüm noktasını güvenle aşmak için ihtiyacınız olan netliği sağlar.

İdeal kullanım alanları: Dönüm noktalarının ve son tarihlerin kronolojik sırayla izlenmesi gereken araştırma projeleri

4. Template.net tarafından görev zaman çizelgesi şablonu

Elinizde bir sürü proje varsa ve ilerlemeyi takip edemiyorsanız, Template.net'in Görev Zaman Çizelgesi Şablonu, görevleri kronolojik sırayla düzenleyerek ve son teslim tarihlerini kontrol altında tutarak her şeyi sıralayabilir.

Görev planlama, ilerleme izleme ve kolay işbirliği gibi özelliklerle, görevleri hızlı bir şekilde atayabilir, notlar ekleyebilir ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz.

Bu proje zaman çizelgesi şablonu görev adlarını, başlangıç ve bitiş tarihlerini, dönüm noktalarını ve ilerlemeyi izler. Proje programınızı noktasında tutmak ve verimliliğinizi korumak için akıllı bir yoldur.

İdeal kullanım alanları: Küçük takımlar için günlük yapılacak işleri yönetmek ve takım üyeleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak.

5. Microsoft'un Dört Haftalık Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

microsoft aracılığıyla

Karmaşık bir projeyi yönetiyorsanız ve bunu tamamlamak için sadece bir ayınız varsa, Microsoft'un Dört Haftalık Proje Zaman Çizelgesi Şablonu, dört hafta boyunca görevleri organize etmek için mükemmel bir yoldur.

Bu proje programı şablonuyla basit ve net bir düzen içinde görevler ekleyin, son tarihler belirleyin, takım üyelerini atayın ve ilerlemeyi izleyin. Bu şablon, herkesin haftalık son tarihleri izlemesini ve yönetmesini çok kolaylaştırır.

İdeal kullanım: Aylık sprintlerle karmaşık projeleri denetleyen proje yöneticileri.

via Microsoft

Projenin ilerlemesini tarihlere göre görselleştirmek için Excel'de hızlı bir şekilde Gantt Grafiği oluşturmak istiyorsanız, Microsoft'un bu Tarih Takipçisi Gantt Grafiği Şablonu işinize yarayacaktır.

Faaliyetler, başlangıç ve bitiş tarihleri, dönüm noktaları ve proje zaman çizelgesi şablonu gibi verileri girmeniz yeterlidir. Görevler tamamlandıkça durumlar otomatik olarak güncellenir.

Proje zaman çizelgenizin görünümünü kolayca özelleştirmek için biçimi ayarlayın, her şeyi net ve kolayca görselleştirin.

İdeal kullanım: Herkesin görev ilerlemesinde uyumlu çalışmasını sağlamak için basit bir araç arayan büyük takımlar.

Zaman Çizelgesi Şablonları için Excel Kullanımının Sınırlamaları

Microsoft Excel proje zaman çizelgesi şablonları, başlangıçta proje zaman çizelgeleri için uygun gibi görünse de, işlevler arası takımlarla karmaşık projeleri yönetmek söz konusu olduğunda yetersiz kalabilir. Nedeni şu:

Sınırlı özelleştirme : Excel proje zaman çizelgesi şablonları çok esnek değildir, bu nedenle etkileşimli veya eğlenceli bir şey oluşturmak zor olabilir

Otomasyon yok : Otomatik güncellemeler, hatırlatıcılar veya otomatik ilerleme takibi yoktur. İşleri manuel olarak yapmak için fazladan zaman harcayacaksınız

Gerçek zamanlı işbirliği yok : Excel şablonuyla takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapamadığınız için takım koordinasyonu zor olabilir

Entegrasyon yok : Excel diğer proje yönetimi araçlarıyla entegre olamadığı için veri bütünlüğünü korumak zordur

Sınırlı güvenlik: Erişim denetimleri ve şifreleme gibi gelişmiş güvenlik özellikleri anlaşmanın bir parçası değildir, bu nedenle hassas verileriniz olması gerektiği kadar güvenli değildir

💡Profesyonel İpucu: İhtiyaçlarınıza uygun bir şablon bulamadınız mı? Ayrıntılı kılavuzumuzla Excel'de kendi proje zaman çizelgenizi nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Alternatif Excel Zaman Çizelgesi Şablonları

Excel zaman çizelgesi şablonları ücretsiz ve kullanımı kolay olsa da, güçlü işbirliği ve görev yönetimi özelliklerinden yoksundur.

ClickUp ise ayrıntılı proje zaman çizelgeleri oluşturmaya yardımcı olan hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. Özelleştirilebilir proje zaman çizelgesi şablonları, iş akışınızla senkronizasyon sağlayarak manuel işleri azaltır ve sistemler arasında sorunsuz veri akışı sağlar.

1. ClickUp Doldurulabilir Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Doldurulabilir Zaman Çizelgesi Şablonu ile görevleri ve dönüm noktalarını hızlıca izleyin

Proje zaman çizelgelerinizi hızlı bir şekilde sıralamanız gerektiğinde, ClickUp Doldurulabilir Zaman Çizelgesi Şablonu hayat kurtarıcınız olur. Doldurmanız için önceden oluşturulmuş bir proje zaman çizelgesi ile birlikte gelir, böylece proje zaman çizelgesini baştan sona görebilir ve önemli etkinlikleri ve son teslim tarihlerini kolayca planlayabilirsiniz.

Görevleri kolayca ekleyin veya kaldırın, geri bildirim için zaman çizelgelerini paylaşın ve ter dökmeden bütçeyi ve dönüm noktalarını takip edin.

Şablon ile yapabilecekleriniz şunlardır:

Şimdiye kadar ne kadar harcandığını görmek için Gerçek Maliyet 'i izleyin

Tahsis Edilen Bütçenizi takip edin, böylece bütçenizi aşmayın

Görevlere belirli Tahsis Edilen Günler atayarak işlerinizi takip edin

Görevlerin ne kadar süreceğini hesaplamak için Günler (Önerilen Formül) 'ü kullanın

Herkesin aynı sayfada kalması için bulunduğunuz Proje Aşaması 'nı etiketleyin

Görev Tamamlandı seçeneğini kolayca işaretleyin, böylece neyin tamamlandığını ve neyin kaldığını tam olarak bilin

İdeal kullanım: Karmaşık zaman çizelgelerini hızlı bir şekilde görselleştirmek ve hemen çalışmaya başlamak için yapılandırılmış boş zaman çizelgesi şablonları arayan proje yöneticileri.

2. ClickUp Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak görsel olarak çekici bir zaman çizelgesi oluşturun

Eğlenceli, etkileşimli bir beyaz tahtayı kim sevmez ki?

ClickUp Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonunu görevler, süreler, bağımlılıklar ve daha fazlasıyla özelleştirin.

Adımlar veya aşamalar için yatay zaman çizelgesini, proje programınız için dikey ekseni kullanın. Önemli dönüm noktalarını, son tarihleri veya anahtar etkinlikleri vurgulamak için blok renklerini değiştirin veya yapışkan notlar ekleyin.

Daha da iyisi, beyaz tahtalar, proje yaşam döngüsünü görselleştirerek takımların geleneksel belge tabanlı süreçlerden kurtulmasına yardımcı olur.

Bu şablonu zihin haritalama, beyin fırtınası veya balon haritalama gibi görsel temsil teknikleriyle kolayca birleştirebilirsiniz, böylece takımlarınızın alışılmışın dışında düşünmelerini sağlayabilirsiniz. Yaratıcılığı ve işbirliğini teşvik ederken proje zaman çizelgenizi planlamak için mükemmel bir yoldur.

İdeal kullanım: Kolay, eğlenceli ve görsel olarak çekici bir şekilde zaman çizelgeleri oluşturmak isteyen proje yöneticileri.

3. ClickUp Basit Gantt Grafik Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Basit Gantt Grafik Şablonu ile proje görevlerinize tam bir genel bakış elde edin ve son teslim tarihlerini kaçırmayın

Takımınız için bitmek bilmeyen bir görev listesi olduğunu ve hangilerinin tamamlandığını, hangilerinin hala beklediğini bilmediğinizi mi hissediyorsunuz? Daha da kötüsü, liste giderek uzuyor ve hepsini izlemek imkansız gibi görünüyor.

İşte bu durumda ClickUp Basit Gantt Grafiği Şablonu işinize yarar. Tüm görevlerinizi Gantt, Liste ve Belgeler gibi görünümlerle net ve okunması kolay bir Gantt grafiği halinde düzenler. Başlatılanlar, son teslim tarihleri, öncelikler, görev sahipleri, ilerleme ve hatta yorumları tek bir yerden görebilirsiniz.

Görevleri Tamamlandı, Devam Ediyor ve Yapılacak için sırasıyla yeşil, mor ve kül rengiyle kodlayın. Ayrıca, aynı görünümden Proje Aşaması'nı izleyebilir, Proje İlerlemesi'ni kontrol edebilir ve ilgili ek dosyaları ekleyebilirsiniz.

İdeal kullanım: Basit bir Gantt grafiği kullanarak projenin bağımlılıklarını ve zorluklarını görselleştirmek isteyen proje yöneticileri.

4. ClickUp Pazarlama Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Pazarlama Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu ile tüm pazarlama görevlerinizin ilerlemesini tek bir yerde görselleştirin

Pazarlama planınıza hayat vermek için doğru araçlara ve sistemlere ihtiyacınız var.

İçerik oluştururken, bir ürün piyasaya sürerken veya kampanyaları yönetirken, ClickUp Pazarlama Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu pazarlama görevlerinizi düzenler ve takımınızın ilerlemesini izlemenizi sağlar.

Ayrıca, görevler Durduruldu, Değerlendirme, Yürütme, Başlamadı ve Planlama gibi durumlara göre kategorize edilebilir.

Ve bununla da bitmiyor: zaman takibi, etiketler ve bağımlılık uyarıları, takımınızın uyumlu çalışmasını ve pazarlama hedeflerinize sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak için dahil edilmiştir.

ClickUp Hedefleri ile aşağıdakiler gibi gerçekçi ve ölçülebilir hedefler belirleyebilirsiniz:

Sosyal medya kanallarında etkileşimi artırın

Web sitenize organik trafik çekin

Daha iyi bir müşteri deneyimi sunarak müşteri kayıp oranını azaltın

Zaman çizelgenizi oluşturun, ilerlemeyi izleyin ve her dönüm noktasına ulaştıkça hedeflerinizin gerçeğe dönüşmesini izleyin.

İdeal kullanım: Pazarlama planını baştan sona planlamak, programlamak ve görselleştirmek isteyen pazarlama yöneticileri.

5. ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu ile projenizin kapsamlı bir görünümünü elde edin

ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu ile tüm projenizi dijital bir beyaz tahtaya haritalayabilirsiniz. Takımınızla işbirliği yapmak, fikir üretmek, görevleri atamak, son tarihleri belirlemek, dönüm noktalarını izlemek ve daha fazlasını yapmak için kullanın.

Şablon, projenizin genel görünümünü sunarak darboğazları tespit etmenize ve güncellemeleri takımınızla kolayca paylaşmanıza yardımcı olur.

Bu şablonu ClickUp Belgeleri ile birleştirerek proje kapsamını özetleyin, net zaman çizelgesi hedefleri belirleyin ve beyin fırtınası oturumunuzdaki tartışma noktalarını belgelendirin. Merkezi dokümantasyon özellikleri, dahil edilmesi gereken hedefleri, görevleri ve dönüm noktalarını tanımlama konusunda işbirliği yapmanızı sağlar.

Kolay düzenleme için projenin belirli aşamaları için iç içe sayfalar da oluşturabilirsiniz. Ayrıca, doğru bilgilerin kolayca erişilebilir olmasını sağlamak için sayfaları doğrulanmış wiki olarak işaretleyin.

İdeal kullanım: Herkesin aynı sayfada kalmasını ve projelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için net ve basit bir zaman çizelgesi isteyen proje yöneticileri.

6. ClickUp Gantt Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Gantt Proje Zaman Çizelgesi Şablonu ile net görselleştirmelerle proje ilerlemesini bir bakışta takip edin

Günlük iş görevlerini takip etmek için bir proje zaman çizelgesi şablonu mu arıyorsunuz?

ClickUp Gantt Proje Zaman Çizelgesi Şablonuna merhaba deyin! Bu şablon, Bloklandı, Tamamlandı, İlerleme, İnceleniyor ve Yapılacaklar gibi özel durumlarla en zorlu projeleri bile yönetir.

En iyi kısmı nedir? Görevleri tamamladıkça zaman çizelgesi otomatik olarak güncellenir ve renk kodlu çubuklar ve öncelik etiketleri ile net görseller sunar.

Beş farklı görünümle (Aylık, Yıllık, Özet ve Başlangıç Kılavuzu) günlük son teslim tarihlerini izlemek çok kolay.

Daha fazla düzen için ClickUp'ta Pano görünümünü kullanın. Görevleri sorumlu kişiye, önceliğe veya iş türüne göre düzenlemek için alt gruplar (veya yüzme şeritleri) oluşturun. Bu, her şeyi daha net görmenize ve görevleri daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

İdeal kullanım: Gantt grafiği kullanarak iş operasyonlarını günlük olarak izlemek isteyen proje yöneticileri.

7. ClickUp Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonunu kullanarak yaratıcı projenizin aşamalarını, görevlerini ve son teslim tarihlerini kolayca haritalayın

Bir proje yöneticisi olarak, yaratıcı projelerin ne kadar zor olabileceğini bilirsiniz. İşte ClickUp Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonu bu konuda size yardımcı olabilir!

Tüm görevlerinizi net bir şekilde görsel olarak gösteren bir yol haritası sunarak proje organizasyonunu çocuk oyuncağı haline getirir. Her aşamayı haritalayabilir, hedefler belirleyebilir ve gerçekten anlamlı zaman çizelgeleri oluşturabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Yalnızca %8'i eylem öğelerini izlemek için proje yönetimi araçlarını kullanıyor. ClickUp tarafından yapılan araştırmaya göre, çalışanların yaklaşık %92'si, birbirinden bağımsız birden fazla platformda dağınık halde bulunan bilgiler nedeniyle önemli kararları kaçırma riskiyle karşı karşıya. Gereksiz platform geçişlerini ve bağlam değiştirmeyi önlemek için, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin.

Projenize net bir genel bakış için ClickUp'ta proje zaman çizelgesi şablonunu açın ve alt kategorileri özelleştirin, saniyeler içinde başlayın. Veriler girildikten sonra, zamanında ilerleyen veya geride kalan görevleri anında tespit edebilir ve çok geç olmadan ayarlamalar yapabilirsiniz.

İdeal kullanım: Konsept aşamasından tamamlanmasına kadar tüm yaratıcı projeyi etkili bir zaman çizelgesinde görselleştirmek isteyen proje yöneticileri.

8. ClickUp Yazılım Tanıtım Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Yazılım Tanıtım Zaman Çizelgesi Şablonu ile her adımı görselleştirin ve başarılı bir yazılım lansmanı gerçekleştirin

ClickUp Yazılım Yaygınlaştırma Zaman Çizelgesi Şablonu, yazılım yaygınlaştırma projenizde yer alan tüm takımlar arasında iletişimin sorunsuz olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Her aşama için net bölümler, takım sorumlulukları, tahmini maliyetler ve zaman çizelgeleri sayesinde herkes neyin ne zaman olacağını tam olarak bilir.

Bu görsel temsil, ilerlemeyi takip etmeyi, engelleri tespit etmeyi ve proje zaman çizelgesini gerektiği gibi ayarlamayı kolaylaştırır. Her şey, çevik zaman takibi ile iş akışınızı optimize etmek ve takımlarınızı bilgilendirmekle ilgilidir.

Ancak tüm görevler sizi bunaltıyorsa, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain size yardımcı olabilir. Şu gibi sorular sormanız yeterlidir:

Acil görevler nelerdir?

Gecikenler nelerdir?

Hangi görevler hala açık ve bana atanmış durumda?

AI size hızlı cevaplar vererek proje programınızı anında ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca, iş akışınızı optimize ederek hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Yapılandırılmış proje planlama ve akıllı görev yönetiminin mükemmel birleşimi!

İdeal kullanım: Yazılım dağıtımları için çeşitli takımları ve paydaşları koordine etmek isteyen proje yöneticileri.

9. ClickUp Proje Yol Haritası Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Yol Haritası Şablonunu kullanarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ve ürününüzün yeni özelliklerinin yayınlanmasındaki ilerlemeyi izleyin

Uzun vadeli bir ürün vizyonunuz mu var veya yeni bir özellik sunmaya mı hazırlanıyorsunuz? ClickUp Yol Haritası Şablonu, sorunsuz proje planlama ve takım işbirliğinin sırrıdır.

Ürün geliştirme takımları için tasarlanan bu şablon, üretim aşamalarını ve zaman çizelgelerini tek bir yerde tutmak için önceden oluşturulmuş üç aylık listeler, özel durumlar, alanlar ve görünümler ile birlikte gelir.

Anahtar ayrıntıları kolayca eklemek ve Çalışma Alanınızı Üretim Durumları, Tür, Öncelik, İlerleme, Son Teslim Tarihleri, Atanan Kişiler ve Zaman Tahminleri gibi alanlarla özelleştirmek için kullanın.

Ayrıca, ürün sürümünüzün tamamını görselleştirmek için bu beş farklı görünümü özelleştirebilir ve kullanabilirsiniz:

Liste görünümü

İş yükü görünümü

Takvim görünümü

Gantt görünümü

Pano görünümü

İster küçük bir takımınız ister karmaşık bir projeniz olsun, bu şablon ürün geliştirme sürecini hızlandırmak için ihtiyacınız olan tüm araçları size sunar!

İdeal kullanım: Özellik veya ürün sürüm planının ilerlemesini izlemek isteyen ürün geliştirme takımları.

10. ClickUp İş Yol Haritası Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın İş Yol Haritası Şablonunu kullanarak etkili bir iş yol haritası oluşturun ve takımınızı başarıya yönlendirin

ClickUp İş Yol Haritası Şablonu, sorunsuz bir proje için ihtiyacınız olan her şeyi (iş hedefleri, stratejiler, görevler, dönüm noktaları ve zaman çizelgeleri) tek bir yerde sunar.

Projelerinizi İptal Edildi, Tamamlandı, Devam Ediyor, Beklemede ve Yapılacaklar gibi durumlarla takip edin. Ayrıca, özel alanlarla Çeyrek, Süre (Gün), Stratejik Hedefler, Ek Dosyalar ve İş Kategorileri gibi önemli verileri de takip edin.

Ve en iyisi ne? Çeyrek Başına Tüm Girişimler, Başlangıç Kılavuzu, Yol Haritası Gantt ve İş Kategorisine Göre Zaman Çizelgesi gibi birden fazla görünüm elde ederek işlerinizi takip edin ve iş hedeflerinizi gerçekleştirin!

İdeal kullanım: İş stratejilerini etkili bir şekilde görselleştirmek isteyen iş sahipleri.

ClickUp Şablonlarıyla Proje Dönüm Noktalarını Gerçekleştirin

Proje zaman çizelgesi şablonları, görevler, dönüm noktaları, son tarihler ve daha fazlası dahil olmak üzere her şeyi net bir şekilde görmenizi sağlar.

Microsoft Excel bu işi yapsa da, proje zaman çizelgeniz için biraz basit gelebilir.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. Zaman çizelgesi şablonları, gelişmiş görseller, gerçek zamanlı izleme ve otomasyon özellikleriyle proje yönetimini yepyeni bir düzeye taşıyor.

Ayrıca, bu şablonları kuruluşunuzun ihtiyaçlarına, tercihlerine, iş akışlarına ve proje planlamasına uyacak şekilde özelleştirin.

Gelişmiş işbirliği ve görselleştirme deneyimi için ClickUp'ı ücretsiz deneyin.