Yammer (Viva Engage) ve Microsoft Teams: Aralarındaki Fark Nedir?

İster küçük bir proje takımını yönetin ister büyük bir kuruluşta birden fazla takımla çalışın, seçtiğiniz takım iletişim araçları verimliliğinizi artırabilir veya azaltabilir.

Ancak her araç aynı özellikleri veya avantajları sunmaz ve bu kadar çok seçenek varken hangisinin doğru olduğuna nasıl karar verebilirsiniz? İletişim araçları arasında en popüler iki seçenek Yammer (şimdi Viva Engage) ve Microsoft Teams'dir.

Yammer, güçlü iç topluluklar oluşturmaya ve kuruluşunuz genelinde geniş iletişim sağlamaya odaklanır, yeni çalışanların bağlantı kurmasına ve fikirlerini paylaşmasına yardımcı olur. Microsoft Teams ise tamamen gerçek zamanlı işbirliğine odaklanır ve takım toplantıları, sohbet ve dosya paylaşımı için güçlü araçlar sunar.

Bu makalede, seçim yapmanıza yardımcı olmak için Yammer ve Microsoft Teams'in anahtar özelliklerini, fiyatlarını ve benzersiz avantajlarını inceleyeceğiz.

Yammer (Viva Engage) nedir?

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Kısa süre önce Viva Engage olarak yeniden adlandırılan Yammer, tüm kuruluşunuzu bir araya getirmek için kullanabileceğiniz sosyal ağ aracıdır. Microsoft 365 ile entegrasyonu, belgeleri doğrudan platform içinde düzenleme ve esnek grup seçenekleri, onu çok yönlü bir iş yeri iletişim aracı haline getirir.

Farklı departmanlardaki çalışanların kolayca konuşmalara katılabileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve projelerde işbirliği yapabileceği bir platform hayal edin. İşte Yammer, şirketinizdeki herkesi nerede olurlarsa olsunlar birbirine bağlar.

Yammer özellikleri

Yammer (Viva Engage), iletişimi geliştiren ve güçlü bir şirket kültürü oluşturan özelliklere sahiptir. Bu aracı öne çıkaran özellikleri keşfedelim:

1. Kurumsal sosyal ağ

Yammer, tüm kuruluşunuzu gelişen bir topluluğa dönüştürür. Herkesin kolayca bağlantı kurup iletişim kurabileceği, iş yerinize özel bir sosyal ağa sahip olmak gibidir. Bu özellik, siloları yıkmak ve herkesin bilgilenmesini sağlamak için mükemmeldir.

Örneğin, New York'taki bir pazarlama takımı, kampanya fikirlerini kolayca paylaşabilir ve Londra'daki ürün takımından geri bildirim alabilir, böylece herkesin aynı doğrultuda çalışmasını sağlayabilir.

2. Microsoft 365 ile entegrasyon

Yammer'ın en iyi özelliklerinden biri, Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyonudur. Word belgesini düzenleyebilir, Excel sayfalarında işbirliği yapabilir ve dosyaları doğrudan Yammer içinde paylaşabilirsiniz. Bu entegrasyon, her şeyi merkezi bir yerde tutarak işbirliğini daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

Örneğin, finans takımınız Yammer platformundan ayrılmadan bütçe tablosu üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir.

3. Gizli ve genel gruplar

Hassas bilgileri tartışmanız mı gerekiyor? Gizli gruplar oluşturun. Heyecan verici haberleri paylaşmak veya herkesin katılabileceği bir tartışma başlatmak mı istiyorsunuz? Genel bir grup oluşturun. Yammer'ın özel ve genel gruplar ile sunduğu esneklik, konuşmaları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilmenizi sağlar.

Örneğin, gizli bir grup gizli İK görüşmeleri için kullanılabilirken, genel bir grup tüm şirket için duyurular veya sosyal etkinlikler için kullanılabilir.

Yammer fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft 365 Business Basic: Aylık kullanıcı başına 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Premium: Aylık 22 $/kullanıcı

Microsoft 365 İş Uygulamaları: Aylık 8,25 $/kullanıcı

Microsoft Teams nedir?

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams, iletişimi ve proje yönetimini iyileştirmek için tasarlanmış güçlü bir iletişim aracıdır. Microsoft 365 ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da bağlantıda kalması, dosya paylaşması ve verimli bir şekilde birlikte çalışması gereken iş arkadaşları için mükemmel bir seçimdir.

Teams, uzaktan veya ofiste çalışıyor olsanız da herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

Microsoft Teams özellikleri

Microsoft Teams, takım iletişimi ve işbirliğini geliştiren çeşitli özellikler sunar. İşte bazı anahtar özellikleri:

1. Gerçek zamanlı iletişim

Microsoft Teams, gerçek zamanlı iletişimde mükemmeldir. Takımınız sohbet, video görüşmeleri veya toplantılar aracılığıyla bağlantıda kalabilir ve anında işbirliği yapabilir.

Örneğin, bir proje takımı acil konuları tartışmak için hızlı bir video görüşmesine katılabilir veya günlük konuşmalar için sohbet fonksiyonunu kullanabilir.

2. Diğer uygulamalarla entegrasyon

Teams, çeşitli üçüncü taraf uygulamalar ve Microsoft 365 araçlarıyla entegre edilebilir. Dosya paylaşım çözümü olarak OneDrive'a erişebilir, belge yönetimi için SharePoint'i kullanabilir ve hatta Trello veya Asana gibi diğer uygulamalarla entegre edebilirsiniz.

Örneğin, takımınız Teams uygulamasından çıkmadan OneDrive'da depolanan belgeler üzerinde işbirliği yapabilir.

3. Kanallar ve sekmeler

Teams, konuşmaları kanallara düzenleyerek belirli konulardaki tartışmaları kolayca yönetmenizi sağlar. Ayrıca, önemli araçlara ve belgelere hızlı erişim için sekmeler ekleyebilirsiniz.

Örneğin, bir pazarlama takımının sosyal medya kampanyaları, içerik oluşturma ve analitik için ayrı kanalları olabilir ve her birinde kolay erişim için ilgili sekmeler bulunabilir.

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Teams Essentials: Aylık 1,39 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Basic: Aylık 1,76 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 9,33 $/kullanıcı

Yammer ve Microsoft Teams: Özelliklerin Karşılaştırması

Yammer (Viva Engage) ve Microsoft Teams'in bireysel özelliklerini ve fiyatlarını inceledik, şimdi bunları karşılaştırarak kuruluşunuza en uygun platformun hangisi olduğunu görelim.

İşte anahtar özelliklerinin hızlı bir karşılaştırması:

Özellik Yammer (Viva Engage) Microsoft Teams Kurumsal sosyal ağ Evet Hayır Gerçek zamanlı iletişim Hayır Evet Gizli ve genel gruplar Evet Evet Microsoft 365 ile entegrasyon Evet Evet Kanallar ve sekmeler Hayır Evet Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon Hayır Evet Dosya paylaşımı Evet Evet Video Aramaları Hayır Evet Görev yönetimi Hayır Evet Kalıcı sohbet Hayır Evet Toplantı planlama Hayır Evet Belgeler üzerinde işbirliği Evet Evet Özelleştirilebilir bildirimler Hayır Evet Mobil uygulama Evet Evet Güvenlik ve Uyumluluk Evet Evet AI özellikleri Hayır Evet

Şimdi bu özellikleri ayrıntılı olarak karşılaştıralım:

Özellik #1: İletişim stili

Yammer (Viva Engage) kuruluş içinde bir sosyal ağ oluşturmaya odaklanır, bu da onu geniş iletişim ve etkileşim için ideal hale getirir. Güncellemeleri paylaşmak, konuşmalara katılmak ve bir topluluk duygusu oluşturmak için mükemmeldir

Microsoft Teams anlık mesajlaşma, video görüşmeleri ve toplantılar için araçlarla gerçek zamanlı iletişimde mükemmeldir. Hızlı, senkronize işbirliği gerektiren takımlar için ideal seçimdir

Kazanan: İhtiyaçlarınıza bağlıdır. Gerçek zamanlı iletişim için Microsoft Teams kazanır. Tüm kuruluşlarda katılımı artırmak istiyorsanız Yammer daha iyi bir seçimdir. Bu tur beraberlikle sona erer

Özellik #2: Entegrasyon ve işbirliği

Yammer (Viva Engage) , Microsoft 365 ile sorunsuz bir şekilde entegre edildiğinde, kullanıcıların platform içindeki belgeler üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır. Word belgeleri ve Excel sayfası gibi dosyaları paylaşmak ve düzenlemek için idealdir

Microsoft Teams ayrıca Microsoft 365 ile entegre olur ve çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla ek entegrasyonlar sunarak çeşitli iş akışları ve proje yönetimi görevleri için son derece çok yönlü hale gelir. Ayrıca Microsoft Teams, takım iletişimlerini kolaylaştırmaya ve standartlaştırmaya yardımcı olmak için çeşitli ayrıca Microsoft 365 ile entegre olur ve çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla ek entegrasyonlar sunarak çeşitli iş akışları ve proje yönetimi görevleri için son derece çok yönlü hale gelir. Ayrıca Microsoft Teams, takım iletişimlerini kolaylaştırmaya ve standartlaştırmaya yardımcı olmak için çeşitli iletişim planı şablonları sağlar

Kazanan: Microsoft Teams, kapsamlı entegrasyonları ve çok yönlülüğü ile.

Özellik #3: Grup ve kanal yönetimi

Yammer (Viva Engage) özel ve genel grupların oluşturulmasına olanak tanır, bu da özel iletişime mükemmel bir çözümdür. Ancak, belirli proje konuşmalarını yönetmek için yapılandırılmış bir yaklaşımdan yoksundur

Microsoft Teams tartışmaları kanallara ayırarak belirli konulardaki konuşmaları yönetmeyi ve takip etmeyi kolaylaştırır. Sekmelerin eklenmesi, ilgili araçlara ve belgelere hızlı erişim sağlar

Kazanan: Microsoft Teams, organize yaklaşımı ve projeye özel konuşmaları yönetme kolaylığı ile.

Özellik #4: Görev yönetimi

Yammer (Viva Engage) görev yönetimi özelliklerini içermez. Daha çok kuruluş içindeki iletişim ve sosyal ağ oluşturmaya odaklanır

Microsoft Teams, Microsoft Planner ve diğer görev yönetimi araçlarıyla entegre olarak kullanıcıların görevleri doğrudan platform içinde oluşturmasına, atamasına ve izlemesine olanak tanır. Bu, , Microsoft Planner ve diğer görev yönetimi araçlarıyla entegre olarak kullanıcıların görevleri doğrudan platform içinde oluşturmasına, atamasına ve izlemesine olanak tanır. Bu, eşzamansız iletişim araçları arayanlar için uygun bir seçenek olmasını sağlar

Kazanan: Microsoft Teams, yerleşik görev yönetimi özellikleri sayesinde.

Reddit'te Yammer ve Microsoft Teams karşılaştırması

Reddit'i ziyaret ederek Yammer ve Teams tartışmasında kullanıcıların hangi tarafta yer aldığını gördük. Reddit'te "Yammer vs. Teams" araması yaptığınızda, birçok kullanıcı Microsoft Teams'in gerçek zamanlı işbirliği ve iletişim için daha kapsamlı bir özellik seti sunduğu konusunda hemfikir:

BT'de değişiklik yapacağımız zaman diğer takımlarla iletişim kurmak için kullanıyoruz

BT'de değişiklik yapacağımız zaman diğer takımlarla iletişim kurmak için kullanıyoruz

Diğer Reddit kullanıcıları, Microsoft Teams'in iş akışlarına ve verimliliklerine nasıl olumlu etki ettiğini vurguluyor:

Teams, gerçekten yararlı görünen ve işimi daha iyi hale getiren nadir yazılım parçalarından biridir

Teams, gerçekten yararlı görünen ve işimi daha iyi hale getiren nadir yazılım parçalarından biridir

Birçok kullanıcı, Microsoft Teams'in diğer Microsoft 365 araçlarıyla entegrasyonunu ve proje yönetiminin çeşitli yönlerini ele alma yeteneğini takdir ediyor ve bu da onu birçok kuruluş için çok yönlü bir seçim haline getiriyor.

Öte yandan, Yammer (Viva Engage) genellikle büyük kuruluşlar içindeki sosyal ağ oluşturma yetenekleriyle övülür. Kullanıcılar, Yammer gruplarının departmanlar arasında topluluk oluşturmada ve şirket çapında katılım için gerekli olan farklı departmanlar arasında topluluk ve açık iletişimi teşvik etmede özellikle etkili olduğunu not eder.

Ancak, günlük takım işbirliği ve proje yönetimi söz konusu olduğunda, Reddit'teki genel kanı Microsoft Teams'in daha etkili bir araç olduğu yönündedir.

ClickUp ile tanışın — Yammer ve Microsoft Teams'e en iyi alternatif

Yammer ve Microsoft Teams'in her birinin kendine özgü güçlü yönleri olsa da, ClickUp iletişim, işbirliği ve proje yönetimini tek bir yerden geliştiren kapsamlı bir çözüm sunar.

ClickUp'ın kuruluşunuz için mükemmel bir seçim olmasının nedenleri şunlardır:

1. ClickUp'ın 1 numaralı avantajı: Sohbet görünümü

ClickUp Sohbet Görünümü ile bağlantıda kalın ve iletişimi geliştirin

ClickUp'ın Sohbet Görünümü, takımlar arasında kesintisiz gerçek zamanlı iletişim sağlar. Microsoft Teams'e benzer şekilde, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan takım üyeleriyle anında sohbet edebilir, güncellemeleri paylaşabilir ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz.

Bu özellik, hızlı tartışmaların ve önemli mesajların asla kaçırılmamasını sağlayarak takım koordinasyonunu geliştirir ve katılımı artırır.

İşte bazı ek özellikler:

ve Görev atama: Doğrudan dikkat çekmek için belirli kişileri veya görevleri etiketleyin ClickUp @bahsetmelerveGörev atama: Doğrudan dikkat çekmek için belirli kişileri veya görevleri etiketleyin

Zengin metin biçimlendirme: Mesajların netliğini artırmak için kalın, italik, liste ve kod blokları kullanın

Ek dosya : Dosyaları, resimleri ve diğer medya öğelerini doğrudan sohbet içinde paylaşın

Açılmış bağlantılar : Sohbetten çıkmadan bağlantılı içeriği önizleyin

Emojiler ve tepkiler: Duygularınızı ifade edin ve hızlı geri bildirim sağlayın

: Görev oluşturma veya bilgi arama gibi sık kullanılan eylemler için kısayollar kullanın /Slash Komutları: Görev oluşturma veya bilgi arama gibi sık kullanılan eylemler için kısayollar kullanın

Entegrasyonlar: Slack, Google Drive ve daha fazlası gibi diğer araçlarla bağlantı kurun

2. ClickUp'ın bir üstünlüğü #2: Klipler

ClickUp Clips ile takım iletişiminizi geliştirin, eşzamansız işbirliği için ayrıntılı video mesajları etkinleştirin

ClickUp Klipler özelliği, video mesajlar oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Bu, eşzamansız iletişim için güçlü bir özelliktir ve takım üyelerinin, herhangi bir zamanda geri dönüp bakılabilecek ayrıntılı açıklamalar veya güncellemeler sunmasını sağlar. Herkesin kendi programına göre katılabileceği sanal bir toplantı odası gibi çalışır ve özellikle uzaktaki takımlar veya farklı saat dilimlerinde çalışanlar için kullanışlıdır.

ClickUp Clips özelliklerinin size nasıl yardımcı olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz:

Ekran kaydı: Görevleri göstermek, kavramları açıklamak veya görseller paylaşmak için ekranınızı kaydedin

Sesli mesajlar: Hızlı ve gayri resmi iletişim için sesli mesajlar kaydedin

Görev entegrasyonu: Bağlam ve referans için Clips'i belirli görevlere kolayca ekleyin

AI transkripsiyon: Arama ve erişilebilirlik için Kliplerinizi otomatik olarak transkripsiyonlayın

Paylaşım ve işbirliği: Klipleri takım üyeleri veya dış işbirlikçilerle paylaşın

Yorumlar ve geri bildirimler: Tartışmalar ve öneriler için yorumlarınızı doğrudan Clips'e yazın

ClickUp Assign Comments ile yorumları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Assign Comments ile yorumları doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Bu özellik, önemli notların ve önerilerin uzun konuşma konularında kaybolmamasını sağlar. Yorumları görevlere dönüştürerek, her geri bildirimin izlenip ele alınmasını sağlarsınız, bu da projelerde hesap verebilirliği ve takip edilebilirliği artırır.

ClickUp Assign Comments'ın anahtar özellikleri şunlardır:

Doğrudan atama: Görevleri net bir şekilde dağıtmak için yorumları bireylere atayın

Görev bağlamı: Yorumlar belirli görevlere eklenir, böylece proje hedefleriyle uyum sağlanır

Bildirimler: Atanan takım üyeleri bildirimler alır, böylece zamanında haberdar olurlar

Takip: İlerlemeyi izleyin ve görevlerin tamamlandığından emin olun

İşbirliği: Takım çalışmasını kolaylaştırın ve iletişimi geliştirin

ClickUp, takımınızın işbirliğini ve verimliliğini önemli ölçüde artırabilecek birçok benzersiz özellik sunar:

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar ile görsel olarak işbirliği yapın ve etkili beyin fırtınası yapın

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla görsel olarak işbirliği yapın. Beyin fırtınası oturumları, planlama ve görsel proje haritalama için mükemmel olan bu özellik, takımların fikirlerini ve iş akışlarını görselleştirmelerine yardımcı olur.

İşte diğer bazı özellikler:

Sonsuz tuval: Sınırsız, genişletilebilir bir tuval üzerinde çalışın

Çizim araçları: Kalemler, işaretleyiciler ve şekiller kullanarak görsel sunumlar oluşturun

Yapışkan notlar : Yapışkan notlar formunda notlar veya fikirler ekleyin

Görseller ve dosyalar: Görseller, belgeler veya diğer medya öğelerini ekleyin

İşbirliği : Birden fazla takım üyesiyle gerçek zamanlı olarak çalışın

Entegrasyon: Sorunsuz bir iş akışı için diğer ClickUp özellikleriyle bağlantı kurun

ClickUp İşbirliği Algılama

ClickUp İşbirliği Algılama ile sorunsuz ve koordineli çabalar sağlayın

ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliği ile işlerin çakışmasını önleyin. Bu özellik, başka biri aynı görev üzerinde çalışırken takım üyesini uyararak daha sorunsuz ve koordineli bir çaba sağlar.

Size şu konularda yardımcı olabilir:

Belgeleri başkalarıyla aynı anda düzenleyin

Görev yorumları, dosya paylaşımı ve mesaj alışverişi dahil olmak üzere kullanıcı eylemlerinin ayrıntılı kayıtlarını görünüm

Farklı takımların veya bireylerin nasıl işbirliği yaptığına dair daha derin bir anlayış kazanın

ClickUp neden fark yaratır?

Hepsi bir arada platform: ClickUp, Yammer'ın sosyal ağının en iyi özelliklerini, Microsoft Teams'in gerçek zamanlı iletişimini ve güçlü proje yönetimi araçlarını bir araya getirir. Bu, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek olmadığı anlamına gelir; ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde bulunur

Gelişmiş verimlilik: İletişim, görev yönetimi ve işbirliği araçlarını entegre ederek ClickUp, iş akışlarını kolaylaştırır ve iki platform arasında geçiş için harcanan zamanı azaltır

Özelleştirme ve esneklik: ClickUp, çalışma alanınızı takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirmenize olanak tanır. İster görevleri yönetin, ister belgeler üzerinde işbirliği yapın, ister projeler planlayın, ClickUp size en uygun iş akışlarını kurmanızı sağlar

Daha iyi takım uyumu : Sohbet Görünümü, Klipler ve Yorum Atama gibi özellikler, herkesin aynı sayfada olmasını sağlayarak yanlış anlaşılmaları azaltır ve tüm takım üyelerinin aynı hedeflere doğru uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar

Ölçeklenebilirlik: İster küçük bir takım ister büyük bir kurumsal yapı olsun, ClickUp sizinle birlikte ölçeklenir. Geniş özellik yelpazesi ve özelleştirme seçenekleri, her boyuttaki takım için uygun olmasını sağlar ve araçlarınızı aşmadan büyümenizi garanti eder

Tüm iletişimi ve güncellemeleri tek bir ClickUp Çalışma Alanı'nda yönetin

Takımınız için Doğru Aracı Seçme

Takımınız için doğru aracı seçmek, iletişimi, işbirliğini ve genel verimliliği artırmak için çok önemlidir. Yammer (Viva Engage) ve Microsoft Teams, farklı kurumsal ihtiyaçları karşılayan benzersiz özellikler sunar. Yammer, büyük kuruluşlarda topluluk duygusu oluşturmada mükemmeldir, Microsoft Teams ise gerçek zamanlı işbirliği ve proje yönetimi için idealdir.

Ancak, her iki dünyanın en iyi özelliklerini bir araya getiren bir Yammer veya Microsoft Teams alternatifi arıyorsanız, ClickUp ideal seçimdir. ClickUp, tek bir platformda güçlü bir iletişim aracı, kapsamlı proje yönetimi özellikleri ve sorunsuz işbirliği yetenekleri sunar.

ClickUp'a şimdi kaydolun ve işbirliği ve proje yönetiminizi bir üst seviyeye taşıyın!