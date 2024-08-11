Pazarlama Danışmanlığı İşine Nasıl Başlanır?

Bunu okuyorsanız, bir tahminde bulunacağız:

Tam zamanlı çalışmaktan bıkmış bir pazarlama uzmanıysanız ve kendi işinizi yapmak ve zamanınızı kendiniz yönetmek istiyorsanız

Genç bir profesyonel veya öğrenciyseniz ve serbest çalışma veya ek iş yapmayı denemek istiyorsanız

Zaten bir iş yürütüyorsunuz ve hizmetlerinizi genişletmek istiyorsunuz

Peki, iyi haber şu: Pazarlama danışmanı olmanın iyi bir fikir olup olmadığını hiç merak ettiyseniz, cevap basit: evet. Sadece nişinizi bulmanız ve daha da önemlisi, hizmetlerinizi müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlamanız gerektiğini anlamanız gerekir. Bir protein takviyesi markasının fast food şirketiyle aynı pazarlama stratejisi olabilir mi? Muhtemelen hayır.

İşte ele alacağımız konuların kısa bir özeti:

Pazarlama danışmanı kimdir?

Pazarlama danışmanı olarak işinizin içeriği

Pazarlama danışmanlığınızı nasıl kurabilirsiniz?

LinkedIn gibi ağ oluşturma araçlarından nasıl yararlanabilirsiniz?

Bağımsız bir pazarlama danışmanı nasıl olunur?

Tüm finansal konular

Pazarlama danışmanlığı işinizi nasıl büyütebilirsiniz?

Hadi ayrıntılara geçelim.

Danışmanlık ve Pazarlama Alanındaki Önemi

Danışman, bir şirketin belirli bir alanda uzmanlığı için işe aldığı kişidir. Denetim, strateji, geri bildirim, beceri geliştirme, problem çözme ve hatta şirket içi bir takımın üzerinde çalıştığı bir projeye uzmanlığınızı sunmak dahil olmak üzere, herhangi bir sayıda danışmanlık hizmeti vermek üzere işe alınabilirsiniz.

Pazarlama danışmanı, pazarlama uzmanlığını sunan bir danışmandır—*markalaşma, dijital pazarlama, pazar araştırması, ürün lansmanları ve reklamcılık bazı anahtar alanlardır. Pazarlama danışmanı olarak, becerilerinizi en iyi şekilde kullanabileceğiniz bir niş alana odaklanabilirsiniz. Örneğin, odak noktanız dijital pazarlama olabilir ve niş alanınız SEO içeriği yoluyla organik büyüme olabilir.

Kendi danışmanlık işinizin boyutu ve kapsamı tamamen size bağlıdır.

Şimdi kendinize, bir kuruluşun bunu neden şirket içinde yapmayacağını sorabilirsiniz.

Danışmanlar, kuruluşların dışarıdan bir bakış açısı kazanmasını sağlar. İç takımın gözden kaçırmış olabileceği çözümler veya sorunlu alanlar olabilir

Danışmanlar tam zamanlı çalışanlar olmadığından, kuruluşlar tam zamanlı çalışanların işe alınmasıyla birlikte ortaya çıkan kapsamlı evrak işleri olmadan her zaman kolayca başka birini bulabilirler

Bazen, kuruluşlar, herhangi bir kuruluşa bağlı kalmak istemeyen, deneyimli ve aranan pazarlamacılarla çalışmak istiyorlarsa başka seçenekleri yoktur

McKinsey & Company (yönetim danışmanlığı uzmanlığı), Bain & Company (benzer işler yapan) ve Deloitte (çeşitli profesyonel hizmetler sunan) gibi eski işletmelerin danışmanlık dünyasında farklı nişlere girdiğini bilmek ilginizi çekebilir.

Bu şirketlerin hiçbiri bir gecede kurulmadı, bu nedenle hedefiniz bir adım bir adım ilerlemektir. Karlı bir danışmanlık işi kurmak için becerilerinize odaklanın, başarısızlıklardan yılmayın ve işler yolunda gitmezse her zaman rotanızı değiştirmeye açık olun.

Bonus okuma: Danışmanlık Anlaşmaları ve Hizmetleri için 10 Ücretsiz Danışmanlık Şablonu

Pazarlama Danışmanının Rolleri ve Sorumlulukları

Futbol efsanesi Lionel Messi, doğru antrenörler ve takım arkadaşlarının ona yaptığı kritik paslar olmasaydı bu kadar çok gol atabilir miydi? Efsanevi Olimpiyat şampiyonu Usain Bolt, doğru beslenme ve uzman antrenörlerin bakımı olmasaydı bu kadar çok altın madalya kazanabilir miydi?

Bir pazarlama danışmanı olarak rolünüz, elit bir sporcunun koçunun rolüne benzer. Çalıştığınız her kuruluşun güçlendirilmesi gereken farklı odak alanları, giderilmesi gereken kusurları ve uygulanması gereken stratejileri olacaktır.

Belirli bir projeyi nasıl yürüttükleri ise sizin devreye girdiğiniz noktadır. İşin kapsamına bağlı olarak, dijital pazarlama çabalarını ve marka girişimlerini analiz edecek, kampanyalar yürütecek, katılımı artıracak ve nihayetinde büyümeye katkıda bulunacaksınız. Danışman olarak size fayda sağlayacak bazı temel beceriler vardır, bunlar arasında problem çözme, analitik düşünme ve stratejik planlama sayılabilir.

Hedef kitleyi anlama

Farklı kuruluşlarla çalışırken farklı kitle profillerini de anlamanız gerekir. Protein takviyesi ve fast food örneğini hatırlıyor musunuz? Aynı sektördeki kuruluşlar, örneğin iki fast food şirketi, muhtemelen farklı hedef kitlelere sahiptir. Biri, iş molasında sağlıklı bir yemek arayan 35-55 yaş arası çalışan profesyonellere hitap ederken, diğeri okuldan sonra yağlı bir atıştırmalık arayan lise öğrencilerine hitap edebilir.

Müşteri demografik özellikleri, gerçekleştireceğiniz pazarlama girişimlerinin türünü belirleyecektir. Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşılabilir ve kolayca tüketilebilir içerikler 18 yaşın altındakiler için işe yarayabilir. Aynı zamanda, LinkedIn'de akıllı ve içgörülü içeriklerle 35-55 yaş grubunu hedeflemeniz gerekebilir. Bazı işletmeler, organik büyümeyi teşvik eden SEO blogları gibi diğer dijital pazarlama kanallarından da yararlanabilir.

CRM'den yararlanma

Tüm bunların yanı sıra, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) dünyasında da yolunuzu bulmanız gerekecektir. Terimin açıklayıcı niteliğine aldanmayın; bu konu oldukça karmaşık olabilir. Basitçe ifade etmek gerekirse, CRM işinizin büyümesine yardımcı olmak için çok önemlidir.

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CRM stratejiniz, LinkedIn'de potansiyel müşterilere ulaşmak kadar basit veya CRM'yi sizin için yürütecek bir dış ajansla çalışmak kadar kapsamlı olabilir. Bu strateji, potansiyel müşteriler hakkında değerli bilgiler edinmenize, müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurmanıza, hedefli tanıtım kampanyaları yürütmenize ve hatta çapraz satış veya üst satışları desteklemenize yardımcı olacaktır. Örneğin, soğuk mesajınız bir kişi hariç yüzlerce kişi tarafından yanıtlanmaz. Neden yanıt verdiler? Onlar sizin niş pazarınız mı? Neden mesajınız onları etkiledi?

Kulağa çok zor gelebilir, ancak endişelenmeyin, iş yükünüzü hafifletmek için danışmanlık alanında kullanabileceğiniz bazı harika AI araçları var.

Pazarlama Danışmanlığı Ayarları

Başarılı bir danışmanlık işi kurmak zor gibi görünebilir. Ancak birkaç pratik adımı izler ve ClickUp Danışmanlık Proje Planı Şablonu gibi ücretsiz şablonlardan yararlanırsanız, işinizi hızlı bir şekilde kurabilirsiniz.

Uzmanlık alanlarınızı ve sunacağınız hizmetleri belirledikten ve hizmetlerinizi benzersiz bir şekilde konumlandırmak için pazar ve rekabeti araştırdıktan sonra, bu şablon bir danışmanlık proje planı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Danışmanlık Proje Planı Şablonu ile zaman çizelgelerinden bütçelere ve daha fazlasına kadar her şeyi organize edin ve başarılı bir danışmanlık işi yürütün

Şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Daha büyük projeleri daha küçük, daha yönetilebilir ClickUp Görevleri olarak düzenleyin ve bunları takım üyelerine atayın

Gantt grafiklerini kullanarak son tarihleri belirleyin ve bütçeleri izleyin

12'den fazla özel görev durumu ve gösterge paneli ile ilerlemeyi izleyin ve projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayın

Başlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Nişinizi bulun

Bir araba satın alacak olsanız, bütçenizi, arabanın türünü, özelliklerini, yakıt tüketimini vb. göz önünde bulundurursunuz. Birkaç araba test ettikten sonra, gereksinimlerinizi karşılayan bir araba seçersiniz. Pazarlama danışmanı olmak da buna benzer: araba sadece size aittir ve potansiyel müşterileriniz farklı tercih ve gereksinimlere sahip alıcılardır. Her araba herkese uygun olmadığı gibi, sizi hedef kitlenizden ayıran özellikleri bulmalısınız. Her zaman sizinle aynı hizmetleri sunan başka danışmanlar ve işletmeler olacaktır.

Güçlü yönleriniz nelerdir ? SEO mu? İçerik pazarlama mı? Reklamcılık mı? Marka mı? Sosyal medya pazarlama mı?

Temel becerilerinize ve yapmaktan zevk aldığınız işlere odaklanın . Bu eski bir klişe, ama işinizi seviyorsanız, gerçekten çalışıyor musunuz?

Temel bilgilere geri dönmekten çekinmeyin. Kariyerinizin başlarında edindiğiniz ancak ilerledikçe kullanmayı bıraktığınız bir beceriniz olabilir. Bu beceri, örneğin kaliteli uzun metin yazma becerisi, sizin nişiniz olabilir

Az ama öz. Çok fazla hizmet sunarsanız, markalar sizi her işi yapan (ama hiçbirinde uzman olmayan) biri olarak görebilir

2. Ücret kartı oluşturun

Nişinizi ve hizmetlerinizi belirledikten sonra, bir sonraki adım fiyat kartı hazırlamaktır. Fiyat kartınız aşağıdakileri içermelidir:

Her biri için fiyat kartı içeren hizmetlerin listesi. Hizmete ve size en uygun olan seçeneğe göre saatlik, proje başına veya günlük ücret alabilirsiniz

Farklı müşterilere farklı ücretler talep edebilirsiniz. Örneğin, pazarlama bütçesi daha büyük olan kuruluşlara kıyasla yeni kurulan şirketlere daha düşük bir temel ücret uygulayabilirsiniz

Hizmetlerinize bir zaman çizelgesi eklemek iyi bir fikirdir. Örneğin, bir denetim yapmaya yardımcı oluyorsanız, projenin ne kadar süreceğini belirtin, böylece beklentiler baştan belirlenmiş olur

3. Bir portföy/web sitesi oluşturun

Potansiyel müşterileri yönlendirebileceğiniz bir web sitesi oluşturabilir veya onlarla paylaşabileceğiniz bir portföy hazırlayabilirsiniz. Seçim sizin. Hangi yolu seçerseniz seçin, her ikisinin de güçlü yönlerinizi vurguladığından, becerilerinizi sergilediğinden ve potansiyel müşterilere sunduğunuz hizmetleri açıkça tanımladığından emin olun.

4. Mesleki sorumluluk sigortası yaptırın

Hayattaki her şeyde olduğu gibi, bazen planlar umduğumuz gibi sonuçlanmaz. Ya da belki elinizden gelenin en iyisini yaptınız, ancak müşteriniz memnun değil. İşte bu noktada mesleki sorumluluk sigortası devreye girer. İhmal, hata veya vaat edilen hizmetlerin yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan davalarda, uzlaşma taleplerinden ve yüksek avukatlık ücretlerinden sizi korur.

Mesleki sorumluluk sigortasının maliyeti, işinizin boyutuna ve çalıştığınız alana bağlı olacaktır. Bazı müşteriler, sözleşmenizin bir parçası olarak mesleki sorumluluk sigortası talep edebilir.

5. Kayıtlı bir şirket mi yoksa bireysel danışman mı olacağınıza karar verin

Portföy ve web sitesi ile olduğu gibi, bir şirket kurup kurmama veya bireysel danışman olarak çalışıp çalışmama kararı tamamen size aittir. Her iki seçeneğin avantaj ve dezavantajlarına kısaca göz atalım.

Kayıtlı bir şirketin avantajları

Daha fazla iş ortağı, çalışan vb. ile sorunsuz entegrasyon sayesinde ölçeklendirme daha kolaydır.

Profesyonel imaj

Vergi avantajlarından yararlanma olanağına sahip olacaksınız

Kayıtlı bir şirketin dezavantajları

Daha yüksek başlangıç maliyetleri

Daha fazla evrak işi, yasal gereklilikler vb.

İşinizi büyüttükten ve daha fazla ortak, çalışan vb. edindikten sonra, karar verme sürecinde esneklik azalacaktır

Bireysel danışman olmanın avantajları

Kurulum maliyetiniz sıfıra yakın olabilir

Daha az evrak işi ve yasal gerekliliklerle daha kolay yönetim

Zamanınız, iş kararlarınız vb. üzerinde tam kontrol.

Bireysel danışman olmanın dezavantajları

Borç veya yasal talepler durumunda kişisel varlıklarınız risk altındadır

Güvenilirlik kazanmak için daha çok çalışmanız gerekebilir

Ölçeklendirilmesi daha karmaşık

6. Bir mentor bulun

Doğru mentoru veya deneyimli bir girişimci arkadaş bulmak size değerli dersler verebilir ve olası engellere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayabilir. Doğru mentor size rehberlik etmekle kalmaz, bağlantılar kurmanıza, sorumluluk bilinci geliştirmenize, güvendiğiniz birinden öğrenmenize ve doğru yolda ilerlemenize yardımcı olur.

7. Müşteriler bulun

Şimdi zorlu kısım geliyor. Müşteri bulmak, özellikle de ilk müşteri, bir pazarlama danışmanı olarak karşılaşacağınız en büyük zorluktur. Soğuk mesajlar, referanslar, kişisel markalaşma vb. yoluyla ilk müşterinizi bulmak için çok çalışmalısınız. Ancak bunu başardığınızda, iyi işler her zaman parlak referanslar getireceğinden, daha fazla iş bulmak çok daha kolay olacaktır.

Bonus okuma: İşinizi Kurmak için Metin Yazarlığı Müşterileri Bulma

Danışman olmanın en büyük dezavantajlarından biri, aylık maaş garantisinin olmamasıdır. Bu nedenle, işinize başladıktan sonra ivmeyi korumak önemlidir. Birkaç müşteriye güvenmek felakete davetiye çıkarmaktır, bu nedenle kendiniz yapın ya da birini işe alın, müşteri bulma çabalarınızı sürdürün.

İşiniz için ilgi çekici bir Instagram sayfası oluşturabilir ve Meta ve X gibi diğer platformlarda içerik tanıtabilirsiniz, ancak en çok tanıtım yapmak istediğiniz yer LinkedIn'dir. Kişisel tavsiyeden sonra, sizin gibi profesyonellerin ağ kurması, etkileşimde bulunması ve potansiyel müşterilere ulaşması için en iyi platformdur.

LinkedIn ağ oluşturma için profesyonel ipuçları Zaten bir LinkedIn hesabınız olduğunu varsayarak, bu hesabı kendi yararınıza kullanabileceğiniz bazı yollar şunlardır: Bağlantılar: LinkedIn gibi profesyonel bir ağ platformunda bile meslektaşlarınızı takip etmek her zaman eğlencelidir, ancak onların aynı zamanda rakipleriniz olabileceğini unutmayın. Çalışmak istediğiniz şirketlerin liderlerine bağlantı istekleri gönderin, onları takip edin ve gönderilerini düzenli olarak takip edin Kişisel markalaşma: LinkedIn, becerileriniz ve potansiyel iş fırsatları için fark edilmenizi sağlayan harika bir yerdir. Uzmanlık alanınızla ilgili konularda düzenli olarak paylaşımlar yapın veya kendi profilinizde veya şirket sayfanızda ilgi duyduğunuz konular hakkında paylaşımlar yapın. Nihai hedefiniz, potansiyel bir müşterinin paylaşımınızı görmesidir Potansiyel müşteri oluşturma: LinkedIn, sizin ve işinizin ihtiyaç duyduğu tek CRM olabilir. Gelişmiş arama özelliğini kullanarak soğuk mesajlar gönderebileceğiniz doğru kişileri bulun (bazı üyelere mesaj göndermek için LinkedIn Premium hesabı gerekebilir). Çalışmak istediğiniz şirketlerle iletişime geçmenin en doğrudan yolu budur Yetenek bulma: Tek başına çalışmak yerine işinizi büyütmeyi planlıyorsanız, LinkedIn de mükemmel yetenekleri bulmak için harika bir yerdir. İş ilanı yayınlayabilirsiniz, ancak kişisel profilinizden yayınladığınız özenle hazırlanmış bir iş ilanının gücünü de küçümsemeyin. Ulaşacağınız kişiler ya işinizin hayranları olacak ve şirket kültürünüze uyum sağlayacak ya da zaten incelenmiş ve işlerinde iyi kişiler olacaktır

Bağımsız Pazarlama Danışmanı

Bu makalenin, pazarlama danışmanlığı işi kurmanın tüm ayrıntılarıyla ilgili sorularınızı yanıtlamış olmasını umuyoruz. Bu işi bağımsız olarak yapmak istediğinize karar verdiyseniz, bu bölüm tam size göre.

İşte bağımsız bir danışman olarak yararlanabileceğiniz bazı avantajlar — evet, şaka değil.

Becerilerinizi geliştirin

Tek başına çalışmayı seçtiğiniz için, her iki avantajı da elde edebilirsiniz (en azından çoğunlukla!). Hem yapmaktan hoşlandığınız hem de iyi olduğunuz işlere odaklanabilir veya becerilerinizi geliştirip başka alanları keşfedebilirsiniz. Ayrıca, sunduğunuz hizmetlerin de sahibi sizsiniz, bu nedenle hizmetlerinizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmekten çekinmeyin. Güvenilirlik kazanmak istiyorsanız, uzmanlığınızı pekiştirecek bir danışmanlık sertifikası almayı düşünün.

Esneklik

Belki de bu işin en büyük avantajı, bağımsız bir pazarlama danışmanı olmanın getirdiği esnekliktir. Kendi patronunuz olarak, birlikte çalışmak istediğiniz kişileri ve kuruluşları seçebilir, çalışma saatlerinizi belirleyebilir ve sadece kendinize karşı sorumlu olursunuz (bu hem iyi hem de kötü bir durumdur, çünkü hatalar da size aittir!).

Ancak, gevşek davranarak müşterilerinizi veya kendinizi hayal kırıklığına uğratmayın. Belirli teslimatlar ve kararlaştırılmış zaman çizelgeleri olan bir sözleşmeniz varsa, bu daha da önemlidir.

Pazarlama danışmanlığı işine nasıl başlanacağını daha önce ele aldık, ama asıl eğlence şimdi başlıyor.

İşte tek başına etkili bir şekilde çalışmak için bazı kısa ipuçları:

Temel becerilerinize odaklanmak ve sevdiğiniz şeyi yapmak bağımsız bir danışman olarak eğlenmenin ilk adımıdır. Ancak, sunduğunuz hizmetler pazarın taleplerini karşılamalıdır, çünkü iş getirecek olan budur

Hizmetlerinizi, hedef kitlenizi, finansal tahminlerinizi ve ihtiyaçlarınızı içeren bir iş planı oluşturun

Bağımsız olarak çalışıyor olsanız bile, kendinizi kanıtlamak için zaman ayırın. Bunu, LinkedIn'de (Medium veya hatta Substack) güçlü bir kişisel marka oluşturarak , benzersiz bir marka adı bulup, bir logo tasarlayarak, bir web sitesi/portföy oluşturarak ve hatta bir tanıtım planı hazırlayarak yapabilirsiniz

Evraklarınızın sipariş edildiğinden emin olun . Buna mesleki sorumluluk sigortası, ülkeniz veya eyaletinizin gerektirdiği tüm lisanslar veya izinler ve kaydettirmek istediğiniz iş türü (tek kişilik işletme, LLC vb.) dahildir

Müşteriler edinmenin en iyi yolu referanslardır, ancak müşterileri çekmek için ağ oluşturmaya, soğuk mesajlaşmaya ve hatta potansiyel olarak dijital pazarlamaya da odaklanın

Son olarak, sektör trendlerini takip etmek önemlidir. Bu, hizmetlerinizi değişen pazar taleplerine göre uyarlamanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda trendlerdeki değişiklikleri öngörerek becerilerinizi geliştirmenizi de sağlayacaktır

Pazarlama Danışmanlığının Finansal Yönü

Peki, bir danışmanlık işi kurmanın maliyeti nedir? Maliyetler, başlattığınız pazarlama danışmanlığı türüne, bağımsız çalışmayı mı yoksa bir iş kurmayı mı tercih ettiğinize, bir ofis alanına ihtiyacınız olup olmadığına vb. göre değişecektir.

Pazarlama danışmanlığı işine başlamak için yapmanız gereken bazı temel harcamalar şunlardır.

Kayıt

Gerekli lisansları almak ve işinizi kaydettirmek, faaliyetlerinize ve iş yapınıza bağlı olarak 500 ila 2.000 dolar arasında bir maliyet gerektirecektir.

Teknoloji

Giriş seviyesi bir dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayar, üreticiye ve özelliklerine bağlı olarak 400 ila 1.000 dolar arasında mal olabilir. Neyse ki, birçok ücretsiz seçenek sayesinde yazılım için hiçbir harcama yapmadan işinize başlayabilirsiniz. En iyi pazarlama ajansı yazılımları işe başlamanıza yardımcı olabilir .

Ofis alanı

Bu, evden çalışıyorsanız veya gelecekteki çalışanlarınızın evden çalışmasına izin veriyorsanız tamamen göz ardı edebileceğiniz bir maliyettir. Fiziksel ofis alanının hareketliliğini tercih ediyorsanız, konumunuza ve kiraladığınız alanın boyutuna bağlı olarak aylık birkaç yüz dolardan 1.000 doların üzerine kadar bir maliyetle karşılaşabilirsiniz. Bir ev ofisi kurarsanız bile, ne kadar lüks olmasını istediğinize bağlı olarak birkaç bin dolar harcayabileceğinizi belirtmek gerekir.

Pazarlama

Instagram'da ücretli reklam başına 3-4 dolar kadar az bir miktar harcayarak, LinkedIn gibi platformlarda ise 25 dolar ve üzeri bir miktar harcayarak markanızın ihtiyaç duyduğu dikkatleri çekebilirsiniz. Ancak, uygulaması size bir kuruş bile mal olmayacak yaratıcı fikirler üreterek işinizi organik olarak büyütebilirsiniz.

Çeşitli giderler

Mesleki sigorta, olası yasal ücretler ve bilgisayar onarımı veya yazılım paketinin yükseltilmesi gibi öngörülemeyen giderler yüzlerce hatta binlerce dolara ulaşabilir.

Ancak hepsi bu kadar değil; iki önemli finansal konuyu da göz önünde bulundurmanız gerekecek.

İlk olarak, tercih ettiğiniz fiyatlandırma modelini belirleyin. Değer bazlı fiyatlandırma modeli, ücretler sağlanan hizmetlerin algılanan değerine göre belirlendiğinden, hem danışman hem de potansiyel müşteri için avantajlıdır. Bu model, saatlik fiyatlandırma modellerine göre bir avantaja sahiptir.

İkinci olarak, bir finansal danışmanla sözleşme yapıp yapmayacağınıza karar vermelisiniz. Seçkin müşterilerle çalışan bağımsız bir danışmansanız ve büyüme planınız yoksa, finansal danışmana ihtiyacınız olmayabilir. Ancak, büyümeyi planlıyorsanız, bir finansal danışman bütçe oluşturmanıza, büyümeyi tahmin etmenize, nakit akışını yönetmenize ve işinizin finansal açıdan istikrarlı olmasını sağlamanıza yardımcı olabilir.

Pazarlama Danışmanlığı İşinizi Nasıl Büyütürsünüz?

Buraya kadar geldiyseniz, tebrikler! Umarız, bir pazarlama danışmanlığı kurmak ve işletmek için neyin gerekli olduğu konusunda artık iyi bir fikre sahipsinizdir. Ancak, dedikleri gibi, gelecek için plan yapmak muhtemelen sizin yararınıza olacaktır. İşinizi büyütmek, enflasyona ayak uydurmanıza ve kendinize daha iyi bir yaşam tarzı sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Danışmanlık işinizi nasıl büyüteceğinize ve büyüme pazarlama stratejilerine ilişkin yararlı blog gönderileri gibi değerli kaynakların bir listesini hazırlayarak başlayın.

Somut büyüme elde etmek için sahip olunması gereken beceriler

İletişim anahtardır

Unutmayın, yaptığınız işte ne kadar iyi olursanız olun, mevcut ve potansiyel müşterilerinize mesajınızı etkili bir şekilde iletemezseniz hiçbir yere varamazsınız. ClickUp Danışmanlık Rapor Şablonu, bir danışman olarak iletişiminizi en üst düzeyde tutmak için sahip olmanız gereken harika bir araçtır

Bu Şablonu İndirin Çeşitli kaynaklardan gelen verileri tek bir konumda birleştirin ve ClickUp Danışmanlık Raporu Şablonu ile proje bulgularınızı müşterilerinizle kolay okunur bir biçimde paylaşın

Yaratıcı olun

Piyasada binlerce olmasa da yüzlerce pazarlama danışmanı var. Sizi farklı kılan nedir? Uyum sağlayın ve müşterilere, başkalarına sunamayacağınız bir şey sunabileceğinizi gösterin

Sorunları çözün

Gerçekten çalışmak istediğiniz bir şirket var mı? Pazarlama çabalarına bakın, eksiklikleri nasıl giderebileceğinizi bulun ve onlara ulaşın. Çoğu zaman, müşteriler şirket içi bir takımın gözden kaçırabileceği yeni bir bakış açısına açık olacaktır

İlişkiler kurun

Bu çok açık ama önemli bir noktadır. Müşteri yönetiminde ilişki kurmanın gücünü küçümsemeyin. Sizi karşılayamayan ama sizinle konuşmaktan hoşlanan müşteriler bile sizi tavsiye edebilir! Sözleşme sona erdiğinde bile, müşterilerinizle sağlam bir ilişki kurduysanız sizi başka birine tavsiye edebilirler

Yönetim becerilerinizi geliştirin

Her şeyin üstesinden gelmeniz gerekir. Üstlendiğiniz projeler, temel iş ilkelerini anlamak veya iyi bir finansal zeka geliştirmek olsun, organize ve disiplinli olmak işin yarısıdır

Stratejik yönetim

Neredeyse sonuna geldik, ancak bitirmeden önce, danışmanlık işinizde sizi çok ileriye taşıyacak bir konu hakkında konuşalım: stratejik yönetim. Bu, işinizin her adımını planlama, uygulama ve değerlendirme konusunda yapılandırılmış olmanızı sağlayarak danışmanlık hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Kişisel hedeflerinizle uyumlu, danışmanlık işiniz için net hedefler belirleyin

Nişinizi belirlemek için kapsamlı bir pazar analizi yapın. Bunu SWOT analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) ile birleştirerek iş hedeflerinizi etkileyebilecek faktörleri anlayın

SMART hedefleri (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Zaman sınırlı) belirleyin ve güçlü yönlerinizi ortaya çıkaran bir strateji geliştirin

Konuyla alakalı olmaya özen gösterin. Ancak markanıza ve kimliğinize de sadık kalın. Bilgiye dayalı paylaşımlardan kısa süreli trendlere dayalı memlere geçmeyin, bunun yerine işinizle uyumlu anlık pazarlama trendlerine atlayın ve kültürel olarak alakalı kalın

Pazarlama danışmanlığı işinizi şekillendirmeye başladığınızda, ClickUp'ın işinize yardımcı olacak birçok ücretsiz araç ve şablon sunduğunu unutmayın. Tek bir yerden özel müşteri portföyleri oluşturmanıza ve bunlara hızlıca erişmenize yardımcı olur.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile yüksek hedefleri ulaşılabilir eylem planlarına dönüştürün

ClickUp Beyaz Tahtaları, bağımsız olarak, büyüdükçe takımınızla veya sözleşme yaptığınız dış pazarlamacılarla beyin fırtınası yapmak için harika bir yoldur. ICYMI, ClickUp, görevleri yönetmenin, projeleri planlamanın ve hatta kullandığınız diğer yazılımları entegre etmenin yanı sıra CRM olarak da işlev görür.

Tutkudan Mesleğe

Pazarlama danışmanı olmak kazançlı bir kariyer olabilir. Gerçekten tutkulu olduğunuz projeleri üstlenme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Bu, tipik bir 9-5 işinin monotonluğundan farklı olarak, çeşitli fırsatları değerlendirmenize olanak tanıdığından, muazzam bir profesyonel büyüme sağlayabilir.

Ancak, bu iş çok çalışmayı gerektirir, rekabet şiddetlidir ve düzenli bir gelir güvenceniz olmaz. Üstelik, kendi patronunuz olmanız gerekir, bu da bir işi yönetmeyi ve bununla birlikte gelen tüm operasyonel zorlukları üstlenmeyi gerektirir.

Ancak olumsuzlukların sizi caydırmasına izin vermeyin — olanaklar sonsuzdur! Mükemmel iletişim becerileri, büyüme odaklı bir zihniyet ve eyleme yönelim ile birleştiğinde, yüksek kaliteli işler hem kişisel hem de profesyonel olarak büyümenizi sağlayacaktır. İyi şanslar!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Pazarlama danışmanı iyi bir meslek mi?

Pazarlama danışmanlığı işi, kendi projelerinizi seçmenize olanak tanıdığı ve geleneksel tam zamanlı işlere kıyasla daha iyi bir iş-yaşam dengesi vaat ettiği için kazançlı ve oldukça heyecan verici olabilir.

2. Kendi danışmanlık şirketimi kurmak için neye ihtiyacım var?

Sadece bir bilgisayar ve internet bağlantısı ile kendi pazarlama danışmanlık şirketinizi kurabilirsiniz. ClickUp gibi çeşitli ücretsiz araçlar, işinizi sıfırdan kurmanıza olanak tanır ve LinkedIn gibi platformlar potansiyel müşterilere ulaşmanın harika yollarıdır.

3. Pazarlama danışmanı olmak için neye ihtiyacınız var?

Pazarlama danışmanı olmak için pazar araştırması, strateji geliştirme, dijital pazarlama ve markalaşma alanlarında uzmanlığa ihtiyacınız vardır. Güçlü analitik beceriler, yaratıcılık ve iletişim yetenekleri çok önemlidir. Bu alanda deneyim ve çeşitli pazarlama kanalları ve araçları hakkında derinlemesine bilgi, müşterilere etkili ve özel çözümler sunmak için çok önemlidir.

4. Şirketim olmadan danışman olabilir miyim?

Evet, şirket kurmadan serbest danışman olabilirsiniz.