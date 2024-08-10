İş Kabulünü İptal Etme

Bir işe girmek zor bir iş olabilir. Ama bunun hemen ardından gelen zorluk nedir biliyor musunuz? Kabul ettiğiniz bir iş teklifini, profesyonel hayatınızda herhangi bir olumsuz etki yaratmadan geri çekmek.

Düşünün: Bir şirkete iş başvurusunda bulundunuz, başvurunuzu gönderdiniz, bir dizi mülakata katıldınız ve teklifi aldınız. Ancak işe başlamaya hazır olduğunuz anda, bir şey sizi yeniden düşünmeye itti. Acil bir ailevi durum mu? Ya da başka bir yerden daha iyi bir teklif mi?

Sebep ne olursa olsun, iş kabulünü nezaketle, incelikle ve yüksek profesyonellikle iptal etmeniz önemlidir. Bunu yapmamak, o kuruluşun kara listesine alınmak, profesyonel ilişkilerin bozulması ve hatta yasal sorunlar gibi birçok olumsuz sonuca yol açabilir.

Ama endişelenmeyin. Size yardımcı olmak için buradayız.

Bu blog yazısında, olası olumsuzlukları en aza indirerek iş teklifini profesyonel bir şekilde nasıl geri çekebileceğinizi ele alacağız.

İş teklifini geri çekme nedenleri

Genellikle bu zor kararı almaya neden olan bazı nedenler şunlardır:

Yetersiz ücret

Çoğu insan için para, bir işin temel motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle, teklif edilen maaş paketinin rol ve sorumluluklarına uygun olmadığını fark ettiklerinde, şirket ne kadar saygın olursa olsun iş teklifini geri çekme eğilimindedirler.

Kariyer hedefleriyle uyumsuzluk

Bir iş arkadaşınız da başvurduğu için bir işe başvurmaya karar verdiniz. Ancak, kabul edildikten sonra iş tanımı kariyer hedeflerinizle hiç uyuşmadığını fark ettiniz. Artık, kariyerinizi istediğiniz yöne götürmeyecek bir iş başlığı için kariyer hedeflerinizden ödün vermek mantıklı değil. Bu durumda, tek geçerli çözüm teklifi geri çekmek olabilir.

Başka bir yerden daha iyi bir teklif aldınız

Daha yüksek maaş, daha iyi kariyer fırsatları ve diğer avantajlar sunan rakip bir iş teklifi alırsanız, doğal olarak daha iyisini seçmek isteyeceksiniz.

Tatmin edici olmayan iş koşulları

Şunu hayal edin: Bir şirkete iş başvurusunda bulundunuz ve bir teklif aldınız. Ancak, sosyal medyada veya iş değerlendirme sitelerinde gezinirken, şirketin eski çalışanlarının zehirli iş kültürünü eleştirdiğini fark ettiniz. Bu durumda, işe alım sürecine devam etmemeyi tercih edebilirsiniz.

Kişisel nedenler

Diyelim ki işin yeni bir şehre taşınmanızı gerektirdiğinden haberdar değildiniz. Ya da sağlık koşullarınız veya kişisel durumunuz günlük işe gidip gelmenize izin vermezken, farkında olmadan yerinde çalışmayı gerektiren bir işe başvurdunuz. Bu gibi durumlarda, iş kabulünü iptal etmekten başka seçeneğiniz kalmayabilir.

İş teklifini kibarca ve profesyonelce geri çekme

İşte bir iş teklifini kibarca ve profesyonelce geri çekmenin adım adım kılavuzu:

Adım 1: İyice düşünün

Kabulünüzü geri çektiğinizde, fikrinizi değiştiremezsiniz. Bu nedenle, iyice düşünün. Kabulünüzü geri çekmek istemenizin nedenini dikkatlice değerlendirin. Kararınızın doğru olduğundan emin olmak için tüm artıları ve eksileri tartın ve bir kez yapıldığında geri dönüşün olmayacağını anlayın.

Adım 2: Sözleşmeyi inceleyin

Geri çekilme sürecine başlamadan önce, kuruluşla imzaladığınız iş sözleşmesini gözden geçirin. Bu belgeler genellikle istifa, fesih vb. ile ilgili önemli hüküm ve koşulları içerir ve bunlara uymamak yasal sonuçlara yol açabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Sözleşmenin şart ve koşullarını anlamak için yardıma ihtiyacınız varsa, iş ve çalışma hukuku konusunda deneyimli bir hukuk uzmanına danışmanız faydalı olabilir.

Adım 3: Hızlı hareket edin

Kabul ettiğiniz iş teklifini reddetmeye karar verdiğinizde, bunu işe alım yöneticisine bildirmek için beklemeyin. Gerekli özeni gösterdikten hemen sonra bir cevap verin.

Bu, kuruluşun sizin yerinize birini bulmak için yeterli zamana sahip olmasını sağlar. İşe alım yöneticisine kararınızı bildirmek için çok uzun süre beklerseniz, takım için sorunlar ortaya çıkabilir ve profesyonel itibarınıza zarar verebilirsiniz.

Adım 4: Alternatifleri değerlendirin

İş kabulünüzü iptal etmek için işe alım yöneticinizle iletişime geçtiğinizde, yöneticiniz kararınızı etkilemeye ve değiştirmeye çalışabilir. Hatta maaş artışı, ek izin hakları veya başka avantajlar gibi seçenekler sunabilir

İşe alım yöneticisiyle iletişime geçmeden önce tüm bu alternatifleri dikkatlice ve iyice düşünün. Ek avantajlar (daha iyi maaş, daha fazla izin vb.) yeni işi geri çekmenizi engelleyecek mi diye kendinize sorun.

Adım 5: Kararınızı iletin

Son olarak, kararınızı işe alım yöneticisine iletme zamanı geldi. Dürüst, profesyonel ve saygılı olmak bu konuda en iyi yaklaşımdır. Zayıf veya soyut bahaneler uydurmayın. Bunun yerine, kararınızı geri almanızın samimi ve dürüst bir nedenini belirtin. Size verilen fırsat için teşekkürlerinizi iletin ve kararınızın neden olabileceği rahatsızlıktan dolayı özür dileyin.

İyi niyet ve profesyonel nezaketin önemi

Bir iş teklifini geri çekmek, başlangıçta kabul ettiğiniz bir taahhütten vazgeçmek anlamına gelir ve çoğu durumda profesyonel davranışın bir göstergesi değildir. Bunun çeşitli sonuçları olabilir (bu makalenin ilerleyen bölümlerinde ele alacağız). Ancak başka seçeneğiniz yoksa, geri çekme süreci boyunca iyi niyet, şeffaflık ve dürüstlüğü korumak en iyisi olacaktır.

İşte iş teklifini en profesyonel şekilde geri çekmeniz için nedenler: Sektördeki imajınızın olumlu kalmasını sağlar

İşverenle ilişki kurmanıza ve sürdürmenize yardımcı olur

Sizi etik bir profesyonel olarak konumlandırır

Kuruluşla gelecekteki işbirlikleri için kapıyı açık tutun

Karmaşık profesyonel senaryolarla olgunlukla başa çıkma becerisini kazanmanıza yardımcı olur

Haberi verme: Kullanabileceğiniz iletişim yöntemleri

Bir iş teklifini dürüst bir şekilde iptal etmek için etkili iletişim çok önemlidir. Peki bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Doğru iletişim yöntemini seçerek.

İşte iş teklifini geri çekmek için dört geleneksel iletişim yöntemi ve bunların artıları ve eksileri:

Telefon görüşmesi

İş kabulünü iptal etme kararınızı işe alım yöneticinize bildirmek için en yaygın yol telefon görüşmesidir. Bu yöntem doğrudan ve kişiseldir ve anında diyalog ve açıklama imkanı sunar. Ancak, gelecekte ortaya çıkabilecek yasal sorunları çözmek için çok önemli olan kararın yazılı bir kaydı kalmaz.

💡 Profesyonel İpucu: Kabulünüzü iptal etme kararınızı şirkete bildirmek için telefon görüşmesi yapmadan önce endişeli hissediyorsanız, iletmek istediğiniz anahtar noktaları yazın ve önceden prova yapın.

Resmi mektup

Artık yaygın bir kurumsal uygulama olmasa da, iş kabulünü iptal etmek için işe alım yöneticinize fiziksel bir mektup yazabilirsiniz. Bu, mesajınızı daha resmi ve saygılı bir şekilde iletmenizi sağlar. Dezavantajı ise mektubun teslim edilmesi günler sürebilir (elden teslim etmediğiniz sürece) ve iletişimi yavaşlatabilir.

E-posta

En popüler seçenek, iş kabulünü iptal etmek için bir e-posta yazmaktır. Bu hızlı, profesyonel ve kararınızın yazılı bir kaydını sağlar.

Telefonla işe alım yöneticinizle konuşmaktan çekiniyorsanız, e-posta da ideal bir seçenektir. Telefon görüşmesi veya video görüşmesinden farklı olarak, profesyonel olmayan veya kendinden emin olmayan bir izlenim bırakmadan, geri çekilme nedeninizi kısa ve öz bir şekilde aktaran bir mesaj hazırlamak için zamanınızı kullanabilirsiniz.

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Hepsi bu kadar değil. ClickUp Docs, profesyonel bir iş kabulünü iptal etmek için kullanabileceğiniz, kullanıma hazır ve özelleştirilebilir çok çeşitli şablonlar da barındırır. Yazılım, Gmail gibi üçüncü taraf uygulamalar ve araçlarla entegre olduğundan, platform üzerinden doğrudan işe alım yöneticinize e-posta da gönderebilirsiniz.

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Yüz yüze toplantı

İstisnai durumlarda, iş teklifini iptal etmek için işe alım yöneticinizle yüz yüze bir toplantı ayarlamanız önerilir. Bu seçenek, işe alım yöneticisiyle kişisel bir ilişkiniz varsa veya kişisel bir bağlantı aracılığıyla işe yönlendirildiyseniz kullanılabilir.

Yüz yüze yapılan bir toplantı, mesajınıza kişisel bir dokunuş katma şansı verir. Fırsat için minnettarlığınızı ve geri adım attığınız için içten pişmanlığınızı yüz yüze iletebilirsiniz. Ancak, kararın yazılı bir kaydı olması için resmi bir e-posta ile takip etmeniz de çok önemlidir.

Ayrıca okuyun: Profesyonel İlişkilerinizi Bozmadan İşten Nasıl Ayrılabilirsiniz?

Kabul ettikten sonra iş teklifini reddetmenin olası dezavantajları

Artık bir iş teklifini kabul ettikten sonra profesyonel bir şekilde nasıl reddedebileceğinizi biliyorsunuz. Ancak bir sonraki soru, kararınızın olası olumsuz etkilerini nasıl azaltabilirsiniz?

İşte iş kabulünü iptal etmenin dezavantajları ve bunları önlemenin yolları.

Dezavantaj # 1: Gelecekteki olasılıklar göz önünde bulundurulmaz

Bir şirketin iş teklifini ilk kabul ettikten sonra reddettiğinizde, şirketin sizi gelecekteki fırsatlar için değerlendirmeye almaması mümkündür.

Bunu yapmak, şirketin İK departmanı ile ilişkinizi zedeleyebilir. Hatta bu tür adayları kalıcı olarak kara listeye alabilirler. Ancak, şirketin markası çok iyi ve gelecekte bu kapıyı kapatmak istemiyorsanız, iş teklifini geri çekme işlemini titizlikle yürütmeniz çok önemlidir.

Bunu nasıl önleyebilirsiniz?

İşe başlama tarihini beklemeyin, işvereninizle mümkün olduğunca erken iletişime geçerek kararınızı bildirin

Çıkış görüşmesi veya varsa işten ayrılma sonrası görüşme sırasında profesyonelliğinizi koruyun. Teklif için teşekkür edin ve kararınızın neden olabileceği rahatsızlık için özür dileyin

Nedeninizi dürüstçe belirtin, ancak çok fazla ayrıntı vermeyin. Bu, işe ve işe alım ekibinin zamanına olan saygınızı gösterecektir

Dezavantaj # 2: Profesyonel itibarınızın zarar görmesi

Son anda iş teklifini geri çekmek profesyonelce görünmeyebilir ve birçok profesyonel tarafından hoş karşılanmaz. Bu, sadece o kuruluş içinde değil, tüm sektörde itibarınızı zedeleyebilir.

Bu, hayalinizdeki şirkette iş bulma şansınızı bile engelleyebilir.

Bunu nasıl önleyebilirsiniz?

İletişim tonunuza dikkat edin. Sakin, saygılı ve her zaman kibar olun. Bu, profesyonel imajınızı korumaya yardımcı olabilir

İnsan kaynaklarına, değerlendirme için içten teşekkürlerinizi ifade eden bir teşekkür notu göndermeyi unutmayın

Dezavantaj # 3: Yasal sonuçlar

Bir iş teklifini reddederseniz, yasal sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle iş sözleşmesini zaten imzaladıysanız, kuruluş sizi sözleşmenin şart ve koşullarını ihlal etmekten sorumlu tutabilir.

Ayrıca, işe alım ve işe yerleştirme sürecini yeniden başlatmak için ortaya çıkacak masrafları tazmin etmek amacıyla kuruluşa mali cezalar ödemeniz gerekebilir.

Bunu nasıl önleyebilirsiniz?

Kabulü iptal etmeden önce sözleşmenizin koşullarını dikkatlice okuyun

İptal kararınızı mümkün olan en kısa sürede işe alım yöneticisine bildirin

Yasal sonuçları en aza indirmek için işe alım yöneticisiyle karşılıklı anlaşmaya varmayı hedefleyin

Dezavantaj # 4: Finansal istikrarsızlık

İş kabulünü iptal etmenin bir diğer önemli dezavantajı, bununla birlikte gelen finansal güvensizliktir.

Kariyer hedeflerinize destek sağlamadığı için bir işi reddetmeye karar verdiğinizi varsayalım. Şimdi ne olacak? Tekrar işsiz veya mutsuz bir çalışan konumuna geri döndünüz (yeni bir iş aradığınızı varsayarsak). Bu durum, özellikle aktif olarak iş başvurusu yapmıyorsanız veya başka bir iş fırsatınız yoksa, mali koşullarınızı etkileyebilir.

Bunu nasıl önleyebilirsiniz?

Bir yedek planınız olsun — kariyerinizi tekrar rayına oturtmak için bu işi iptal etmeden önce farklı bir kuruluşta daha iyi bir pozisyon bulmaya çalışın

İşsizlik döneminizde geçiminizi sürdürmek için acil durum fonu oluşturun

Bütçenizi sıkı bir şekilde kontrol edin. Gereksiz harcamaları mümkün olduğunca azaltmaya çalışın

Dezavantaj # 5: Stres ve endişe

Değişken bir iş piyasasında, bir iş teklifini geri aldıktan sonra stres ve endişe hissedebilirsiniz. Bu durum sağlığınızı, ilişkilerinizi ve nihayetinde refahınızı bozabilir.

Bunu nasıl önleyebilirsiniz?

Bir destek sistemi oluşturun ve iş aramaya devam ederken ihtiyaç duyduğunuzda profesyonel danışmanlık hizmetlerinden yararlanın

Bu zor dönemde size rehberlik edecek bir kariyer mentoru bulun

Yeni bir iş ararken becerilerinizi geliştirmeye ve profesyonel ağınızı genişletmeye devam edin

Kabul ettikten sonra iş teklifini reddetmek uygun mudur?

Dürüst olmak gerekirse, bu sorunun basit bir cevabı yok.

Gerçek şu ki, bir işi kabul ettikten sonra vazgeçmek günümüzün iş piyasasında profesyonelce kabul edilmez. Bu, profesyonel imajınızı etkileyebilir ve o kuruluşla tekrar çalışma şansınızı azaltabilir.

Ancak, bazen koşullar sizin kontrolünüz dışında olabilir. Olası sonuçların farkında olsanız da, iş teklifini geri çekmekten başka seçeneğiniz olmayabilir.

Bu tür durumlarda geri adım atmak normaldir. İş teklifini geri çekmek için geçerli bir nedeniniz varsa, size şans veren işe alım ekibine profesyonellik, saygı ve empati ile yaklaşın.

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İşte bu kadar. İş teklifini profesyonel bir şekilde geri çekmek için ihtiyacınız olan tüm bilgiler burada. Sonuçta, her şey potansiyel işverene teklifi reddetme nedeninizi ne kadar iyi ilettiğinize bağlıdır.

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SSS

İşe başlamadan önce istifa etmek yasal mı?

Bu, işverenle bir sözleşme imzalayıp imzalamadığınıza bağlıdır; eğer imzaladıysanız, belirli bir dönem içinde kabul veya iptal etmenizi veya önceden bildirimde bulunmanızı gerektirebilecek hüküm ve koşulları mutlaka inceleyin. Daha fazla açıklama gerekiyorsa bir hukuk uzmanına danışın.

Yeni başladığınız bir işten ayrılabilir misiniz?

Evet, yeni başladığınız bir işten istifa edebilirsiniz. Ancak, iş sözleşmenizde, isteğe bağlı istifayı düzenleyen herhangi bir hüküm veya koşul olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Başka bir teklifi kabul etmek için bir teklifi geri çekmek yanlış mıdır?

Başka bir iş teklifi almak için bir iş teklifini geri çekmek doğası gereği yanlış bir şey olmasa da, bunu nasıl yapacağınıza dikkat etmelisiniz, çünkü birçok profesyonel bu uygulamayı hoş karşılamaz ve bunu kötü niyetli bir davranış olarak görebilir. İş kabulünün geri çekilmesi, profesyonellik ve saygı ile yaklaşılması gereken son derece hassas bir konudur.