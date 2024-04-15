Kariyerinizi Tekrar Rayına Oturtmanın Yolları (10 Uygulanabilir Adım)

Kariyer gerilemesi, kariyer hedeflerinize doğru ilerlemenizi ve gelişmenizi engelleyen veya aksatan herhangi bir etkinlik veya durumdur.

İş kaybı, sağlık nedenleriyle izin, ebeveyn izni, terfi alamama veya zehirli bir çalışma ortamı gibi kariyerdeki aksilikler, mesleki ilerlemenizi bozabilir ve hedeflerinize ulaşmanızı engelleyebilir.

Unutmayın, bir aksilik kariyerinizin gidişatını belirlemek zorunda değildir. Zorlu olabileceği kadar, büyüme, kendini yansıtma ve profesyonel hedeflerinizi ve isteklerinizi yeniden belirleme fırsatı da sunar.

Bu makale, kariyerdeki aksiliklere olumlu bir bakış açısı kazandırmayı ve kariyerinizi tekrar rayına oturtmak için uygulanabilir adımlar sunmayı amaçlamaktadır!

İşe geri dönerken odaklanmanızı yeniden kazanmanıza, özgüveninizi artırmanıza ve başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak verimlilik araçlarını ve stratejilerini keşfedin.

Kariyer Gerilemelerini Anlamak

Kariyerdeki aksilikler birkaç farklı türe ayrılabilir ve her biri bireyleri ve kariyer yolculuklarını benzersiz şekillerde etkiler:

İş kaybı: Bu, şirketin yeniden yapılandırılması, ekonomik durgunluk, birleşme ve satın almalar, performans sorunları gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir

Terfi alamama: Muhtemelen sınırlı fırsatlar veya belirli kriterleri karşılamadığınız için, beklediğiniz veya hak ettiğinizi düşündüğünüz bir terfiyi kaçırmış olabilirsiniz

İş ortamı zorlukları: Zehirli bir iş ortamı, büyüme fırsatlarının olmaması, olumsuz performans değerlendirmeleri, uyarılar veya şirket değerleriyle uyumsuzluk, motivasyon kaybına ve memnuniyetsizliğe yol açabilir ve nihayetinde kariyer ilerlemesini engelleyebilir

Beceri açığı: İstenen kariyer ilerlemesi için gerekli beceri veya deneyimin eksikliği, sıkışmış hissetmeye veya ilerleme kaydedememeye neden olabilir

Bilgi eskimesi: Alanınızdaki teknolojinin hızla gelişmesi, mevcut becerilerinizin eskimesine neden olabilir ve rekabet gücünüzü korumak için sürekli öğrenme ve uyum gerektirebilir

Kişisel durumlar: Her zaman olumsuz olmasa da, ebeveyn izni, zihinsel sağlık, fiziksel sağlık sorunları, taşınma, bakım sorumlulukları veya kişisel gelişim arayışları gibi nedenlerle işten ayrılmak, özgeçmişinizde algılanan bir boşluk yaratabilir

Bu aksiliklerin çoğunu, dayanıklılık, arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızdan oluşan destekleyici bir ağ ve kişisel ve mesleki gelişiminize yatırım yaparak aşabilirsiniz.

Gerilemelerin üstesinden gelmede dayanıklılığın rolü

Zorluklardan geri dönme ve değişime uyum sağlama yeteneği olan dayanıklılık, kariyerdeki aksiliklerin üstesinden gelmek için çok önemlidir. Dayanıklı bireyler birkaç anahtar özelliğe sahiptir:

Uyum yeteneği : Değişimi kucaklama, yeni beceriler öğrenme ve alternatif kariyer yolları keşfetme isteği

Azim : Zorluklar ve aksilikler karşısında pes etmeme kararlılığı ve başarısızlıklardan sonra kendini toparlama yeteneği

İyimserlik : Engellere takılmak yerine fırsatlara odaklanan olumlu bir zihniyet ve zorlukların üstesinden gelebileceğine olan inanç

Destek sistemi: Duygusal destek, rehberlik ve kaynaklar sağlayabilecek aile, arkadaşlar, mentorlar veya profesyonellerden oluşan güçlü bir ağ

Öz farkındalık: Kişinin kendi güçlü ve zayıf yönlerini, değerlerini ve hedeflerini değerlendirme ve kariyer geçişleri veya değişiklikleri hakkında bilinçli kararlar alma becerisi

Dayanıklılık geliştirmek, büyüme zihniyetini beslemek, öz bakımı uygulamak, destek aramak ve sürekli öğrenmek ve uyum sağlamakla olur.

Dayanıklılığı benimseyerek, kariyerinizdeki aksiliklerin üstesinden gelebilir, daha güçlü, daha uyumlu ve gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek ve kariyer hedeflerinize ulaşmak için daha donanımlı hale gelebilirsiniz.

Ve size nasıl yapacağınızı göstereceğiz!

kariyerinizi Tekrar Rayına Oturtmak için 10 Adım

Kariyerinde bir aksilik yaşamak moral bozucu olabilir, ancak bunun yolun sonu olmadığını unutmamak önemlidir. Kararlılık ve doğru yaklaşımla profesyonel hayatına yeniden başlayabilirsin.

Başarılı bir kariyer yeniden başlangıcı için yolculuğunuzu basitleştirecek ve yönlendirecek 10 adım:

1. Kariyerinizdeki aksiliklerin tetikleyicilerini belirleyin ve üstesinden gelin

Kariyerinde yaşadığın aksilikler cesaret kırıcı ve hayatın akışını bozucu olabilir, ancak bunlar genellikle hayatın doğal bir parçasıdır.

Geri dönmenin anahtarı, önünüzdeki engelleri aşmak ve gelecekte benzer aksiliklere yol açabilecek tetikleyicileri belirleyip etkisiz hale getirmektir.

Kariyerinizdeki aksaklıkların tetikleyicilerini belirleyip bunların üstesinden gelmenin bazı yolları şunlardır:

Yolculuğunuzu kendiniz değerlendirin. Geri adım atmanıza neden olan etkinlikleri derinlemesine inceleyin ve düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı iç gözlemleyerek, potansiyel kör noktalarınız veya karşılaşabileceğiniz tekrarlayan zorluklar hakkında değerli içgörüler edinin

Farkındalık pratiği yapın. Meditasyon ve günlük yazma gibi teknikler, düşünce ve duygularınızın daha fazla farkında olmanıza yardımcı olarak, tetikleyici durumlarda dürtüsel tepki vermek yerine bilinçli tepki vermenizi sağlar. Meditasyon ve günlük yazma gibi teknikler, düşünce ve duygularınızın daha fazla farkında olmanıza yardımcı olarak, tetikleyici durumlarda dürtüsel tepki vermek yerine bilinçli tepki vermenizi sağlar. ClickUp Notes gibi not alma araçlarını kullanarak potansiyel kariyer engellerini belirleyebilir ve bunların üstesinden gelebilirsiniz

Kariyer danışmanlığı alın. Belki de seçtiğiniz kariyer size uygun değildir. Kariyer danışmanları, becerilerinize ve hedeflerinize daha uygun bir kariyer yolu seçmenize, kariyer değişikliği yapmanıza, kariyer ilerlemenizi yönetmenize ve işle ilgili diğer sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir

Günlük tutmayı bir alışkanlık haline getirin, istediğiniz zaman yazın ve ClickUp Notes ile herhangi bir cihazdan notlarınıza erişin

ClickUp Notlarını kullanarak kariyerinizdeki aksilikler ve bunlardan aldığınız dersler ve öğrendikleriniz hakkında notlar alabilirsiniz:

Mesleki gelişiminize ve kariyerinizin büyümesine adanmış bir Çalışma Alanı veya Alan oluşturun

Bu Çalışma Alanı/Alan içinde, özellikle "Kariyer Gerilemelerinin Tetikleyicileri" için yeni bir Not oluşturun

Geçmişte yaşadığınız kariyer aksaklıklarını listeleyerek başlayın. Her aksaklık için, buna katkıda bulunan faktörleri veya tetikleyicileri analiz edin

Bu tetikleyicileri Not içinde "Kişisel Tetikleyiciler", "İş Yeri Tetikleyicileri" ve "Sektör Tetikleyicileri" gibi farklı bölümlere ayırın

Başlıklar, madde işaretleri ve kontrol listeleri gibi biçimlendirme seçeneklerini kullanarak düşüncelerinizi düzenleyin ve içeriği daha okunabilir ve uygulanabilir hale getirin

ClickUp'ta hatırlatıcılar veya yinelenen görevler ayarlayarak bu Notu düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin

Potansiyel tetikleyicileri belirledikten sonra, aynı Not içinde bir eylem planı oluşturun veya ayrı ClickUp Görevleri veya ClickUp Belgeleri' ne bağlantı verin

ClickUp'ın işbirliği özelliklerini kullanarak mentorlar, koçlar veya güvenilir iş arkadaşlarınızı sürece dahil edin. Notu onlarla paylaşın ve kariyerinizdeki aksiliklerin tetikleyicilerini belirleme ve bunlarla başa çıkma konusunda onların geri bildirimlerini veya görüşlerini alın

Bu Notu, eylem planınızı gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli kontrol veya hatırlatıcılar planlamak üzere ClickUp Takvim Görünümü gibi diğer ClickUp özellikleriyle entegre edin

ClickUp'ın Notlar özelliğini kullanarak, potansiyel kariyer engellerinin tetikleyicilerini göz önünde bulundurmanıza ve bunları proaktif olarak azaltmanıza veya aşmanıza yardımcı olacak canlı bir belge oluşturabilirsiniz. Bu, genel kariyer dayanıklılığınıza ve büyümenize önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

2. Kariyerinizi yeniden kazanmak için mentorluktan yararlanın

Mentorluk, daha deneyimli bir profesyonel (mentor) ile rehberlik ve gelişim arayan daha az deneyimli bir profesyonel (mentee) arasında kurulan destekleyici bir ilişkidir. Her iki taraf için de benzersiz faydalar sunan dinamik bir ortaklıktır.

Kariyer zorluklarını aşma konusunda deneyimli bir mentor, özgeçmişinizi yeniden oluşturma ve sektörle ilgili bilgiler verme konusunda değerli tavsiyelerde bulunabilir. Bir kariyer koçu motivasyon ve destek sağlar, yeni fırsatlar gönderir, önerilerde bulunur, iş arama stratejisi geliştirir ve mülakat sürecinde size yardımcı olur.

Bir mentor seçmek ve ona yaklaşmak için önerilen bazı adımlar şunlardır:

Beceri geliştirme, iş alışkanlıkları , ağ oluşturma stratejileri ve mülakat hazırlığı gibi en çok desteğe ihtiyaç duyduğunuz alanları belirleyin

Benzer kariyer zorluklarını başarıyla aşmış veya istediğiniz alanda deneyime sahip ve güçlü iş ahlakına sahip bir mentor bulun

Meslek kuruluşları, mezun ağları veya LinkedIn gibi çevrimiçi platformlar aracılığıyla potansiyel mentorları belirleyin

Genel bir e-posta veya mesaj göndermeyin. Kendinizi kısaca tanıtın, kariyer hedeflerinizi açıklayın ve onların mentorluğunun neden faydalı olacağını vurgulayın

İlk toplantınızda, mentorluk için hedeflerinizi ve sunabileceğiniz taahhüt düzeyini tartışın

Toplantıların sıklığını ve tercih ettiğiniz iletişim yöntemlerini belirleyin

3. Hedeflerinizi ve önceliklerinizi yeniden belirleyin

Kariyerinizde yaşadığınız bir aksilik, profesyonel hayatınızı değiştirebilir. Belki hayalinizdeki işi kaybettiniz, terfi alamadınız veya sektörünüzde bir değişiklik oldu. Bu yeni koşulları göz önünde bulundurarak hedeflerinizi yeniden belirlemek, bunların gerçekçi ve ulaşılabilir olmasını sağlar.

Yeni iş fırsatları bulmak için ClickUp İş Arama Şablonunu kullanın.

Bu şablonu indirin ClickUp İş Arama Şablonu ile iş aramalarınızı takip edin, mülakatlar ayarlayın, başvurularınızı izleyin ve potansiyel işleri garantileyin

Bu, hedeflerinizi yeniden değerlendirmenize ve ayarlamanıza ve kariyerinize geri dönmeyi önceliklendirmenize yardımcı olabilir. Bu şablonla, başvurularınızı, mevcut iş ilanlarını, şirket derecelendirmelerini, avantajları ve mülakat kaynaklarını takip edin.

4. Kişisel markanızı yaratın

Becerilerinizi, değerlerinizi ve kariyer hedeflerinizi yansıtan olumlu ve profesyonel bir imaj oluşturun. Bunu çevrimiçi varlığınız, iletişim tarzınız ve ağ etkileşimlerinizle başarabilirsiniz.

Küçük adımlarla başlayın. Herkesin yolculuğu benzersizdir; profesyonel yolculuğunuzu, başarılarınızı, hatalarınızı ve bunlardan öğrendiklerinizi paylaşın. Bir platform seçin ve zamanınızı buna ayırın. Seçeceğiniz platform, hedef kitlenizin ve topluluğunuzun bulunduğu yere göre değişebilir. LinkedIn popüler bir seçimdir; diğerleri için ise X veya TikTok olabilir.

Bir adım daha ileri gidin: basit bir web sitesi oluşturun, başarılarınızın yer aldığı bir portföy oluşturun ve sosyal medya profillerinizden bu portföye bağlantı verin.

PROTIP: Kendi markanızı geliştirmek, kariyerler arasında geçiş yaparken para kazanmak için proje bazlı işler veya serbest çalışma fırsatlarını keşfetmenize de yardımcı olabilir.

5. Güçlü iletişim becerileri geliştirin

Fikirlerinizi sözlü ve yazılı olarak net ve öz bir şekilde iletme becerinizi geliştirin.

Etkili iletişim, ilişkiler kurmak, sağlam bir izlenim bırakmak ve mülakatlarda ve sunumlarda başarılı olmak için çok önemlidir.

PROTIP: İletişim becerilerinizi geliştirmek için, halka açık konuşma kursuna katılın veya açık mikrofon etkinliklerine katılmak ya da Toastmasters kulübüne üye olmak gibi halka açık konuşma fırsatlarını aktif olarak arayın.

6. Büyüme odaklı bir zihniyet benimseyin

Geriye düşmeyi bir başarısızlık olarak görmeyin ve olumsuz duygulara kapılmayın, bunu öğrenme ve büyüme fırsatı olarak görün. Kendinize "Bu deneyimden ne öğrenebilirim?" ve "Gelecekte benzer durumlarla karşılaşmamak için hangi beceri veya bilgileri geliştirebilirim?" gibi sorular sorun.

Başarı ve başarısızlıklar hakkında bilgi edinmek için kişisel gelişim kitaplarına ve otobiyografilere dalın. Okuma alışkanlığınızı başlatmanıza yardımcı olabilecek bazı kitaplar:

Zihniyet: Başarının Yeni Psikolojisi Carol S. Dweck

Bounce: Her Başarısızlıktan Daha Güçlü Geri Dönün Matthew Syed

Engel, Yolun Kendisidir Ryan Holiday

Daring Greatly (Cesurca Cesur Olmak), Brené Brown

İLHAM: Apple Podcasts'ta J. Matthew Bodnar'ın sunduğu The Science of Success ve TLB'de Gregg Clunis'in sunduğu Tiny Leaps, Big Changes gibi motivasyonel podcast'leri dinleyerek pozitif kalın ve motivasyonunuzu artırın.

7. Bir destek sistemi geliştirin

Kariyerinizde yaşadığınız bir aksilik, sizi çaresiz ve ne yapacağınızı bilemez bir duruma düşürebilir. İyi haber ise, bu zorlu yolu tek başınıza aşmak zorunda değilsiniz. Sağlam bir destek sistemi oluşturmak, sizi tekrar yolunuza sokacak ve yeni bir ivmeyle ilerlemenizi sağlayacak yakıt olabilir.

Yakın arkadaşlarınızın ve ailenizin gücünü küçümsemeyin. Deneyimlerinizi açık ve dürüst bir şekilde paylaşarak destek arayın. Onların sarsılmaz duygusal desteği ve size olan inancı, zorlu zamanlarda güçlü bir güç kaynağı olabilir ve enerjinizi canlandırabilir.

İletişimi kaybettiğiniz eski iş arkadaşlarınız, mentorlarınız veya sınıf arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurun. LinkedIn, insanlarla yeniden bağlantı kurmak için değerli bir araç olabilir.

8. Başarılarınızı kutlayın

Ne kadar küçük olursa olsun, başarılarınızı takdir edin ve kutlayın. Bu, motivasyonunuzu korumanıza ve kariyer yolculuğunuzda ilerlemenize yardımcı olacaktır.

Bir eğitim kursunu tamamlamayı, olumlu bir performans değerlendirmesi almayı, terfi etmeyi veya yeni bir beceri kazanmayı kutlayın.

Yeni sertifikalarınızı veya başarılarınızı LinkedIn profilinizde paylaşabilir ve hatta bir Sertifika ve Lisans bölümü oluşturarak herhangi bir işveren için en iyi aday olabilirsiniz.

9. Ağ oluşturma fırsatları yaratın veya bunlara katılın

Ağ oluşturmak, yeni fırsatların kapılarını açabilir ve değerli bilgiler ve tavsiyeler sağlayabilir.

Sektör etkinliklerine katılın, alanınızla ilgili Facebook gruplarına katılın veya LinkedIn'de benzer kariyer yollarına sahip kişilerle bağlantı kurun.

İstihdam sitelerinde istediğiniz alanda uzmanlaşmış işverenlerle bağlantı kurun. İçerikleriyle aktif olarak ilgilenin, tartışmalara katılın ve uzmanlığınızı sergileyerek ilgili iş ilanları olduğunda fark edilebilir bir aday olun.

İnisiyatif alın ve belirli bir konu veya beceriye odaklanan bir sektör buluşması düzenleyerek insanları bir araya getirin. Bu, sizi daha fazla sorumluluk almaya hazır bir düşünce lideri olarak konumlandırır ve benzer düşünen kişilerle ağ kurmanıza olanak tanır.

10. Sağlığınızı koruyun

2023 Work in America Anketi'nde, çalışanların %77'sinin işle ilgili stres yaşadığını bildirdiğini biliyor muydunuz? Ayrıca, %57'si iş yerinde tükenmişlikle bazen ilişkili olan işle ilgili stresin olumsuz etkilerini yaşadığını belirtti.

İş yerinde tükenmişlik, aşırı ve uzun süreli stresin neden olduğu duygusal, fiziksel ve zihinsel yorgunluk halidir. Kendinizi bunalmış, duygusal olarak bitkin ve sürekli talepleri karşılayamıyormuş gibi hissettiğinizde ortaya çıkar.

Bu nedenle düzenli terapiye gidin, duygusal ihtiyaçlarınız için güvenebileceğiniz yakın bir çevre oluşturun, duygularınızı günlük olarak yazın ve her gün verimli olmak için kendinizi strese sokmayın. Ruh sağlığı, kariyerinizin toparlanmasında önemli bir rol oynayabilir, bu nedenle doğru tutumu geliştirin ve fiziksel sağlığınıza da odaklanın!

Kariyerinizi Tekrar Rayına Oturtmak İçin Eylem Planı Oluşturma

İşsizlik, banka hesabınızı ve görevlerinizi yerine getirme yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir.

Bu 10 adım, kariyerinizi yeniden başlatmak için genel yöntemler olsa da, kariyerinizin ikinci yarısına başlamak için uygulanabilir bir plan yapalım!

1. Beceri ve yetkinliklerinizi geliştirin ve sürekli öğrenme yoluna girin

Yetenek geliştirme, mevcut pozisyonunuzda veya istediğiniz kariyer yolunda rekabet gücünüzü korumak için yeni beceriler edinmek veya mevcut becerilerinizi geliştirmek anlamına gelir. İş piyasasının sürekli değişen taleplerine uyum sağlamak için mevcut bilgi ve uzmanlığınızı geliştirmeniz gerekir.

Kariyerinizdeki gerilemenin nedenlerini analiz edin. Eksik olduğunuz belirli beceriler var mıydı? İstediğiniz alandaki iş ilanlarını araştırarak işverenlerin en çok aradığı becerileri belirleyin.

ClickUp SMART Hedefler Şablonunu kullanarak, farklı sertifikalar almak veya profesyonel projeleri tamamlamak gibi beceri geliştirme yolculuğunuz için Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı hedefler belirleyin. Bu, öğrenme süreciniz için net bir yol haritası sağlar.

Bu şablonu indirin ClickUp SMART Hedefler Şablonu ile beceri geliştirme yolculuğunuzu görselleştirin ve ilerlemenizi haritalandırın

Farklı ülkelerde iş fırsatları yaratmak için yeni bir dil öğrenebilir veya Google veya HubSpot'tan ücretsiz programlama sertifikaları alabilirsiniz. Tasarımla ilgileniyorsanız , birçok sertifika sizi geliştirmenize yardımcı olabilir.

Ayrıca, yeni hobilerinizde mükemmelleşmek için eğitimler alabilir ve marangozluk, sabun yapımı, mum yapımı veya cam üfleme gibi alışılmadık kariyer yollarını keşfedebilirsiniz.

2. Görev yönetimi ve zaman takibine öncelik verin

Kariyerinizde bir aksilik yaşadığınızda, bu en çok günlük rutininizi etkiler. Bu nedenle, her sabah yeni bir iş bulmak veya daha fazla fırsat keşfetmek için amaçlı bir yol belirlemeye çalışın. Bir rutin oluşturun ve buna sadık kalarak olumlu düşünceleri hayata geçirin.

Elbette, hedeflerinizi ve önceliklerinizi yeniden belirlemek için yardıma ihtiyacınız olacak. Günlük görevlerinizi düzenlemek için ClickUp'ın Kişisel Proje Yönetimi Yazılımını deneyin. Yapılacaklar listenizi birleştirin, notlarınızı eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün, takviminizi birleştirerek mülakatları başarıyla gerçekleştirin ve iyi tanımlanmış hedeflerle ilerlemenizi izleyin.

Gününüzü baştan sona planlayın, hedeflerinizi belirleyin, önceliklerinizi uyumlu hale getirin ve ClickUp Kişisel Proje Yönetimi Yazılımı ile ilerlemenizi izleyin

En iyi yanı, kazandığınız veya harcadığınız parayı, görevlere harcadığınız zamanı, ertesi gün için gecikmiş görevleri vb. her şeyi izlemek için kendi ClickUp Gösterge Panellerinizi oluşturabilmenizdir. 50'den fazla bileşenle verimliliğinizi analiz edebilir ve sizin için neyin işe yaradığını ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

3. Özgeçmişinizi ve kapak mektubunuzu iyileştirin

İş arama sürecinde özgeçmişinizi ve kapak mektubunuzu güncellemeyi unutmayın. Bunun için, ClickUp Eylem Planı Şablonu ile izleyebileceğiniz ve önceliklendirebileceğiniz iyi düşünülmüş bir strateji gerekir.

Bu şablonu indirin ClickUp Eylem Planı Şablonu ile hedeflerinize ulaşmak için bir eylem planı oluşturun

Henüz yapılmamış tüm değişiklikleri "yapılacaklar" bölümünde planlayabilir, ilerleme kaydettikçe "yapılıyor" bölümüne taşıyabilir ve hedef ulaşıldığında "tamamlandı" bölümüne yükseltebilirsiniz.

İşte özgeçmişinizi ve kapak mektubunuzu dönüştürmek için bazı ipuçları:

Özgeçmişinizi özelleştirin: İş tanımını dikkatlice analiz edin ve işverenin gereksinimleriyle doğrudan uyumlu beceri ve deneyimlerinizi vurgulayın

İşinizin etkisini göstermek için sayılar ve ölçütler kullanın. Örneğin, "Web sitesi trafiğini %20 artırdı" veya "Proje tamamlanma süresini %15 azalttı" gibi

İşsizlik süresi uzunsa, özgeçmişinize ve kapak mektubunuza kısa bir açıklama ekleyebilirsiniz. "İşten ayrıldığım süreyi [ilgili beceri] alanında mesleki gelişim için değerlendirdim" gibi olumlu yönlere odaklanın

Kapak mektubunda, becerilerinizin ve deneyimlerinizin şirketin ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını açıkça belirtin ve şirkete katkıda bulunma isteğinizi ve bu yeni kariyer bölümüne olan heyecanınızı vurgulayın

Başvuru izleme sistemleri (ATS) tarafından fark edilmeniz için iş tanımındaki ilgili anahtar kelimeleri özgeçmişiniz ve kapak mektubunuzun içine serpiştirin

4. Kariyer gelişiminizi yönetin ve izleyin

İstediğiniz işi buldunuz mu? Sizi tekrar oyuna sokacak adımlarla bunu başaracağınıza eminiz. Artık kariyerinizin bir sonraki aşamasına geçtiniz, yıllarca sürecek başarıya ulaşmak için bir ilerleme planı oluşturmayı unutmayın.

Bu şablonu indirin ClickUp Kariyer Yolu Şablonu ile bir kuruluş içindeki kariyer ilerlemesini görselleştirin ve izleyin

ClickUp Kariyer Yolu Şablonunu kullanarak, kişisel kariyer hedeflerinizi organizasyonel hedeflerle sorunsuz bir şekilde entegre eden iş planları ve programları oluşturun ve büyüme ve öğrenme fırsatlarını ortaya çıkarın.

Bu şablonu, değerlendirme döngüsü sırasında işvereninize uzun süre çalışmak istediğinizi vurgulamak ve zam almayı hak ettiğinizi gösteren iyi sonuçları öne çıkarmak için de sunabilirsiniz.

Kariyerinizi Yeniden Başlatın ve Yola Geri Dönün

Bir planınız varsa büyük şeyler başarabilirsiniz! Ve size, hedeflerinize ve başarılarınıza odaklanan bir kişisel gelişim ortağıyla bu yolun ne kadar kolay olabileceğini unutmayın.

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