Endonezya'daki En İyi CRM Yazılımlarını Test Ettik

Endonezya'nın, dünyanın en büyük dijital nüfusa sahip ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldığını biliyor muydunuz? 200 milyondan fazla internet kullanıcısı bulunan ülkede, bu sayının artmaya devam etmesi öngörülüyor. Buna ek olarak, ülkede e-ticaret ve çevrimiçi perakendecilik hızla büyüyor. Bu da işiniz için büyük bir fırsat anlamına geliyor!

Ve bu kadar çok müşteriyi yönetmek için neyin işinize yarayacağını biliyor musunuz? Müşterilerinizi mutlu, düzenli ve tekrar gelmelerini sağlayacak müşteri ilişkileri yönetimi [CRM] yazılımı!

Endonezya'daki işletmeler için mükemmel CRM platformunu bulmanıza yardımcı olmak için, takımım ve ben 10 CRM yazılımını değerlendirdik. İş ihtiyaçlarınıza göre listeden birini seçebilirsiniz. Ancak bundan önce, bu CRM yazılımında aramanız ve öncelik vermeniz gereken anahtar özellikleri bilmeniz gerekir.

CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Bu CRM sistemlerini incelerken, satış temsilcilerinin günlük performansını ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkileyen anahtar CRM bileşenlerine ve veri merkezi seçenekleri ve UU ITE gibi Endonezya veri gizliliği düzenlemelerine uygunluk gibi Endonezya'ya özgü özelliklere odaklandım.

İşte aradığım bazı özellikler:

Müşteri adayı yönetimi verimliliği: Satış temsilcilerinin işinin temel bir parçası olan müşteri adayı dönüşümü nedeniyle, CRM aracının puanlama, nitelik belirleme ve geliştirme gibi müşteri adayı yönetimi yeteneklerini değerlendirerek başladım

Satış otomasyonu: Bir diğer odak alanımız otomasyon özellikleri, özellikle potansiyel müşteri geliştirme için otomatik e-posta dizileri oluşturma ve çağrı kaydı ve iletişim bilgileri güncelleme gibi veri girişi görevlerini otomatikleştirme becerisiydi

İşbirliği : Özellikle kurumsal anlaşmalarda, anlaşmaların kapanmasında çok sayıda kişi yer aldığından, işbirliği özellikleri olmazsa olmazdır. İlginç bulduğum bazı : Özellikle kurumsal anlaşmalarda, anlaşmaların kapanmasında çok sayıda kişi yer aldığından, işbirliği özellikleri olmazsa olmazdır. İlginç bulduğum bazı işbirliğine dayalı CRM özellikleri arasında ortak sahip olunan potansiyel müşteriler, takım gösterge panelleri ve sohbet yer alıyor

Raporlama : CRM araçları, temel raporların ötesine geçmelidir — özelleştirilebilir gösterge panelleri, tahminler ve veriye dayalı içgörüler

Mobil uygulama : Bir potansiyel müşterinin size ne zaman geri döneceğini asla bilemezsiniz. Potansiyel müşteri faaliyetlerini izleyerek ve takip ederek anlaşmalarınızı kontrol altında tutmanızı sağlayan bir mobil uygulama çok kullanışlı olabilir

Yapay zeka [AI] : Yapay zekanın yükselişiyle birlikte, satış sürecine büyük katkı sağlayabilecek AI özellikleri, özellikle veri görselleştirme ve tahmine dayalı analitik özellikleri açısından CRM araçlarını da test ettim

Veri merkezleri: Endonezya'nın veri gizliliği düzenlemelerine uymak için APAC bölgesinde veri barındırma seçeneklerine sahip CRM araçlarına öncelik verdim

Daha kapsamlı bir bakış açısı elde etmek için, bağımsız inceleme platformlarındaki kullanıcı yorumlarını da okudum ve her bir CRM platformunun durumunu, güçlü ve zayıf yönlerini ve öne çıkan özelliklerini belirledim.

Şimdi, Endonezya ve Endonezyalı işletmelerin yararlanabileceği en iyi 10 CRM yazılımını sunayım.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 CRM Yazılımı

Potansiyel müşterileri değerlendirip satış sürecini yönetmekten, kişiselleştirilmiş kampanyalar yürütmek ve eyleme geçirilebilir içgörülerle büyümeyi hızlandırmaya kadar, bu 10 CRM yazılımı çözümü satış operasyonlarınızı daha verimli bir şekilde yürütmenize yardımcı olabilir.

1. ClickUp: En iyi hepsi bir arada CRM proje yönetimi sistemi

ClickUp Görünümlerini kullanarak satış sürecini düzenleyin ve potansiyel müşterileri segmentlere ayırın

ClickUp, proje yönetimi, otomasyon ve yapay zeka yardımı gibi birçok özelliğe sahip hepsi bir arada iş yönetimi platformudur ve tüm iş süreçlerinizi tek bir yerden yönetmenizi kolaylaştırır.

ClickUp CRM çözümü, veritabanı yönetimi, otomasyon yetenekleri ve raporlama özellikleriyle tanınmaktadır.

Şimdi bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.

Merkezi bir müşteri veritabanı oluşturun

Tüm müşteri bilgilerinizi bir CRM sistemine aktarın, böylece tek bir bilgi kaynağına sahip olun. Satış temsilcilerinin klasörler, alt klasörler ve listeler oluşturarak hiyerarşiler oluşturmasına ve müşteri hesaplarını daha iyi organize etmesine olanak tanıyın.

Kolay sınıflandırma için müşteri bilgilerini farklı klasörler ve alt klasörlerde düzenleyin

Farklı müşteriler için klasörler oluşturduktan sonra, etiketleri, durumları, filtreleri ve coğrafi konumları kullanarak bunları kategorilere ayırabilirsiniz. Bu, aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

Satış takımları satış fırsatlarını izler, potansiyel müşterilere öncelik verir ve siparişleri kolayca yönetir

Pazarlama takımları hedefli CRM kampanyaları oluşturur ve segmentlere ayrılmış pazarlama otomasyonu ayarları yapar

Müşterinizin adresini CRM sistemine ekleyin ve ClickUp Harita Görünümü'nü kullanarak yüz yüze takip rotalarınızı planlayın

Satış süreçlerinizi geliştirmek için tüm hesap ayrıntılarınızı ve etkinliklerinizi düzenlemek üzere ClickUp CRM şablonunu da kullanabilirsiniz. Şablonla şunları yapabilirsiniz:

Müşteri veritabanınızı durumlar, etiketler ve özel alanlarla yapılandırın ve hesaplarınızın eksiksiz bir özetini alın

Yüksek potansiyelli anlaşmalara öncelik vermek için hesapları anlaşma boyutu, durumu, sektör veya diğer ilgili kriterlere göre filtreleyin

Fiyatlandırma planlarınız ve teklif şablonlarınız gibi farklı kaynakları içeren bir satış kılavuzu oluşturun, böylece satış takımınız bu bilgilere kolayca erişebilir

Tüm toplantılarınızın genel bir görünümünü elde etmek için ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanın

Bu Şablonu İndirin ClickUp CRM Şablonu ile müşteri bilgilerinizi ve satış sürecini takip edin

Satış süreçlerini otomatikleştirin

Potansiyel müşterileri atama ve durumu güncelleme gibi rutin görevleri yerine getirmek için satış otomasyonu kurun

ClickUp, farklı tetikleyiciler ve eylemler temelinde otomasyon çalıştırmanıza olanak tanıyan kullanımı kolay bir if/then otomasyon oluşturucu içerir. Örneğin, bir potansiyel müşteri bir aşamadan diğerine geçtiğinde bir e-posta tetikleyebilir veya yeni bir potansiyel müşteri satış sürecine katıldığında bir BDR'ye bildirim gönderebilirsiniz.

İşte diğer otomasyon fikirleri:

Belirli bir dönem boyunca yanıt vermeyen potansiyel müşterilerin durumunu "sıcak"tan "ılık" veya "soğuk" olarak değiştirin

Potansiyel müşteri eylemlerine göre durum güncellemelerini tetikleyin

Müşteri ayrıntılarına ve faaliyetlerine göre farklı satış kanalları için özel satış ş akışları ayarlayın

Özel gösterge panelleri ayarlayın

Bileşenleri yerleştirin, grafikler oluşturun ve filtreleri kullanarak satış performansınız hakkında ayrıntılı bilgiler edinin

50'den fazla özelleştirilebilir bileşen ile ClickUp CRM, gösterge panellerinizi en önemli metriklere odaklanacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır. Satış boru hattının durumunu analiz edin, müşteri etkileşimlerini izleyin ve eğilimleri belirleyin; hepsi kullanışlı sürükle ve bırak arayüzü ile.

Ancak daha da iyisi, ClickUp Brain'in CRM sisteminizle ne kadar sıkı bir şekilde entegre olduğudur. ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka yardımcı pilotudur ve satış takımınızın sanal asistanı olarak görev yapar, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmelerine ve bilgileri hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olur.

ClickUp Brain ile bilgileri bulun, toplantı kayıtlarını özetleyin ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Gösterge panellerini özetlemekten, geçmiş müşteri verilerine dayalı soruları yanıtlamaya ve hatta bu verilere dayalı kişiselleştirilmiş e-postalar hazırlamaya kadar, ClickUp Brain inanılmaz bir katma değerli hizmet sunabilir.

Dahası, ClickUp, AWS aracılığıyla işletmelerin verilerini dünyanın herhangi bir yerinde barındırmasına olanak tanır ve Endonezyalı müşteriler, müşteri verilerini Avustralya veya Singapur'da saklayabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Müşteri verilerini merkezileştirin : Veri silolarını önlemek için klasörler, alt klasörler ve listeler içeren birleşik bir müşteri veritabanı oluşturun

Segmentlere ayrılmış iş akışları çalıştırın: Etiketler, filtreler ve özel durumlar gibi özellikleri kullanarak özel iş akışları oluşturun ve Etiketler, filtreler ve özel durumlar gibi özellikleri kullanarak özel iş akışları oluşturun ve kişiselleştirilmiş CRM kampanyaları yürütün

Yoğun iş yükünü azaltın : Diğer kaynaklardan veri senkronizasyonu, potansiyel müşteri atama ve takip gibi diğer satış süreçlerini yönetme gibi tekrarlayan işler için otomasyon ayarlayın

Takip işlemlerini otomatikleştirin : ClickUp'ın yerleşik e-posta işlevini kullanarak form gönderimleri, potansiyel müşteri durumu veya öncelik değişiklikleri, tarihler gibi farklı tetikleyicilere göre e-postalar gönderin

Takımınızla işbirliği yapın : Geri bildiriminiz mi var veya güncelleme mi ihtiyacınız var? : Geri bildiriminiz mi var veya güncelleme mi ihtiyacınız var? ClickUp'ın Sohbet görünümü ve yorum fonksiyonlarını kullanarak bağlamsal sorular sorun ve önerilerde bulunun

Eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin: Özel satış raporları ve grafikler oluşturun ve ClickUp Brain'i kullanarak bu raporlardan anlamlı içgörüler elde edin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain ücretli bir özelliktir, bu nedenle erişim için planlarından birine abone olmanız gerekir

Bazı kullanıcılar, platformun sunduğu çözümlerin ve özelleştirme seçeneklerinin sayısı nedeniyle öğrenme sürecinin zor olduğunu bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : 7 $/kullanıcı/ay

İş : 12 $/kullanıcı/ay

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 [9500+ yorum]

Capterra: 4,6/5 [4000+ yorum]

2. Salesforce: Kurumsal satış takımları için en iyisi

salesforce aracılığıyla

Salesforce'u tanıtmaya gerek yok — geniş bir kullanıcı tabanına ve büyük bir iş ortağı ve entegrasyon ekosistemine sahip en eski CRM yazılım çözümlerinden biridir. Yüksek ölçeklenebilir bir CRM olan Salesforce, özelleştirme ve analitik yetenekleriyle tanınır ve bu özellikleri onu çoğu kurumsal şirket için popüler bir CRM haline getirir.

Salesforce CRM'de özellikle beğendiğim bir özellik, satış, gelir ve iş ortağı yönetimi çözümlerini tek bir platformda bir araya getirmesidir.

Örneğin, Salesforce içinde yönetilen bir pazarlama kampanyası aracılığıyla ilk temastan, bir ortak şirket tarafından sunulan indirimi içeren nihai satışa kadar, belirli bir müşterinin satın alma yolculuğunu aynı arayüzden izleyebildim.

Bu sayede, müşterinin geçmişini ve bunun gelirinizle nasıl bağlantılı olduğunu öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda ortaklar ve bağlı kuruluşlar gibi çeşitli kanalların satış ve gelirlerinize nasıl katkıda bulunduğunu da öğrenirsiniz.

Salesforce, Endonezya bölgesinde anahtar bir teknoloji oyuncusu haline gelmeye başlıyor ve kısa süre önce KOMINFO ile Endonezyalılara CRM eğitimi vermek için ortaklık kurdu. Hedefleri, 3 yıl içinde 100.000 öğrenciyi eğitmek.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Bireysel, takım ve bölge düzeylerinde satış performansınızı değerlendirerek, farklı faktörlerin pazara giriş stratejinizi nasıl etkilediğine dair fikir edinin

Salesforce'un yapay zeka destekli commit takvimini kullanarak olası senaryoları çalıştırın ve satış sürecinin gelir hedeflerinize nasıl katkıda bulunabileceğini belirleyin

Yeni iş geliştirme temsilcileri [BDR'ler] için "satış programları" oluşturun ve onlara daha iyi satış yapmaları için ihtiyaç duydukları şablonları ve kaynakları sağlayın

Salesforce sınırlamaları

Salesforce'u uygulamak ve bu sistemden geçiş yapmak, her ikisi de zaman alan süreçlerdir

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün sezgisel olmadığını, bu nedenle onboarding sürecinin uzadığını, özellikleri bulmanın zor olduğunu ve özelleştirmelerin ayarlanmasının zor olduğunu belirtiyor

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç Paketi : Aylık 24 $/kullanıcı

Profesyonel : Aylık 80 $/kullanıcı

Enterprise : Aylık 165 $/kullanıcı

Sınırsız : Aylık 330 $/kullanıcı

Einstein 1 satış: Aylık 500 $/kullanıcı

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,3/5,0 [19.800+ yorum]

Capterra: 4,4/5,0 [18.300+ yorum]

3. Hubspot: Erken aşamadaki girişimler için en iyi CRM yazılımı

hubspot aracılığıyla

Hubspot, son derece kullanıcı dostu ve modern görünümlü bir CRM platformudur, bu da onu satış programlarına yeni başlayan küçük şirketler için iyi bir seçim haline getirir.

Bunu testler sırasında ilk elden gördüm. Arayüz sezgisel ve temizdi ve temel iletişim yönetimi ile anlaşma süreçlerinin ayarları çok kısa sürede tamamlandı.

Ücretsiz planı, beş kullanıcıya kadar destekler ve konuşma botları, hazır mesajlar ve sohbet gibi özellikler sunar. Bu, yeni işletmelerin abone olmadan önce bile çok şey yapmasına yardımcı olur.

Hubspot bir pazarlama platformu olarak başladığından, CRM'lerde daha iyi müşteri etkileşimi sağlamak için gördüğüm A/B testi ve e-posta şablonları dahil olmak üzere en sağlam kampanya yönetimi iş akışlarından bazılarını sunar.

Satış ve pazarlama araçları arasındaki bu sıkı entegrasyon özellikle yararlıydı ve sınırlı kaynaklara sahip küçük işletmeler için ne kadar faydalı olacağını görebildim.

Ayrıca, CRM yazılımını kullanmaya yeni başlıyorsanız [veya karmaşık iş akışlarınız varsa], hızlı bir şekilde kuruluma yardımcı olabilecek yerel Hubspot yetkili iş ortağı ajanslarının uzmanlığından yararlanabilirsiniz.

Hubspot'un en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş potansiyel müşteri bulma iş akışları ve otomatik e-posta kampanyalarıyla potansiyel müşterilerinizin ilgisini çekin

Müşteri konuşmalarını takip etmek için aramaları tarayıcınızdan kaydedin ve günlüğe kaydedin

Hem dijital imzaları hem de gömülebilir ödeme bağlantılarını destekleyen Hubspot'un satış teklifi aracıyla satış döngünüzü iyileştirin

Şirket puanlama ve kullanıma hazır şablonlar gibi özelliklerle ABM kampanyaları yürütün

Hubspot sınırlamaları

Bu çözümler, potansiyel müşteri yönetiminden çok e-posta kampanyalarına ve dizilerine odaklanmaktadır

Sınırlı raporlama ve satış otomasyonu seçenekleri

Hubspot fiyatlandırması

Ücretsiz

Sales Hub Professional : Aylık 90 $/kullanıcı

Sales Hub Enterprise: Aylık 150 $/kullanıcı

Hubspot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5,0 [11.200+ yorum]

Capterra: 4,5/5,0 [4000+ yorum]

4. Microsoft Dynamics 365: Büyük şirketler için en iyi yapay zeka destekli CRM + ERP yazılımı

microsoft Dynamics 365 aracılığıyla

Microsoft Copilot özellikleriyle derin entegrasyonu sayesinde Microsoft Dynamics 365, verimlilik odaklı kurumsal satış takımları için mükemmel bir seçenektir.

Bir müşteriye e-posta yazarken, Copilot müşterinin geçmiş etkileşimlerine göre kişiselleştirilmiş içerik önerdi ve eksik olabilecek onay bilgilerini otomatik olarak işaretledi. Bu sayede hem daha alakalı bir mesaj göndermiş hem de GDPR uyumluluğunu sağlamış oldum.

Copilot'un yapay zeka destekli otomasyonu, e-postaları taslak haline getirmenize, takipleri otomatikleştirmenize, arama özetleri oluşturmanıza ve sonraki adımlar için öneriler almanıza da yardımcı olabilir.

Benim dikkatimi çeken bir diğer özellik ise "otomatik onay verilerinin yenilenmesi" oldu. Bu özellik, müşteri veritabanınızdakikullanıcıların onay verilerini otomatik olarak günceller, böylece satış temsilcilerinin değerli zamanından tasarruf eder ve verilerin doğruluğunu garanti eder.

Ayrıca, Microsoft Dynamics 365, Endonezya dili dil paketi sunan birkaç CRM çözümünden biridir, böylece platformu yerelleştirebilir ve yerel takımlarınız için kullanıcı deneyimini iyileştirebilirsiniz.

Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri

AI destekli potansiyel müşteri puanlaması ile potansiyel müşterilere öncelik verin ve yüksek değerli anlaşmalara odaklanın

Her takım için anahtar performans göstergeleri [KPI] belirleyin ve gömülebilir grafiklerle ilerlemeyi izleyin

Microsoft Copilot ile müşteri etkileşimlerinin zaman çizelgesini oluşturun

Otomatik satış iş akışlarıyla zaman kazanın ve takım verimliliğini artırın

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerinin çoğu ek ücrete tabidir, bu da orta ölçekli şirketler için pahalı hale getirmektedir

Microsoft Dynamics, CRM'ye departman tabanlı bir yaklaşım benimsediğinden, müşteri verilerini silolara ayırarak takımlar arası iletişimi engelleyebilir ve departmanlar arası CRM stratejilerinin uygulanmasını zorlaştırabilir

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması

Sales Professional : Aylık 65 $/kullanıcı

Sales Enterprise : Aylık 95 $/kullanıcı

Satış Premium : Aylık 135 $/kullanıcı

Microsoft Relationship Sales: Aylık 162 $/kullanıcı

Microsoft Dynamics 365 puanları ve yorumları

G2: 3,8/5,0 [1500+ yorum]

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Zoho CRM: KOBİ'ler için en uygun fiyatlı CRM platformu

zoho CRM aracılığıyla

Küçük veya orta ölçekli bir işletmeyseniz ve uygun maliyetli bir CRM arıyorsanız, Zoho CRM'yi deneyebilirsiniz. Enterprise planı, bu listedeki diğer birçok CRM aracından daha uygun fiyatlı olmakla kalmaz, aynı zamanda gelişmiş AI ve otomasyon özellikleri de içerir.

Zoho'nun akıllı otomasyonu beni gerçekten etkiledi. Önceden tanımlanmış tetikleyicilere göre kişiselleştirilmiş e-posta dizilerini otomatik olarak göndererek potansiyel müşteri geliştirme görevlerini kolaylaştırmama yardımcı oldu. Ayrıca, Zoho CRM, 86,9 milyondan fazla aktif WhatsApp kullanıcısı olan Endonezya gibi bir ülke için özellikle yararlı olan güçlü bir WhatsApp Business entegrasyon özelliğine de sahiptir.

En iyi özelliği, size özelleştirme özgürlüğü sağlayan "Geliştirici Merkezi"dir. Satış, saha hizmeti ve müşteri başarı takımlarınız için kendi entegrasyonlarınızı, özel uyarılarınızı ve role özel uygulamalarınızı oluşturabilirsiniz. Ben bir geliştirici değilim, ancak bu özelliğin, son derece özelleştirilmiş bir CRM çözümüne ihtiyaç duyan işletmeler için potansiyelini görebildim.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak yolculuk haritaları ile kişiselleştirilmiş müşteri iş akışları oluşturun

Zoho'nun Canvas Studio ile CRM arayüzünüzün görünümünü ve hissini özelleştirin

Ödüller, rozetler ve liderlik tabloları ile satış girişimlerinizi oyunlaştırın

Zoho CRM sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün sezgisel olmadığını ve hatalı çalıştığını bildirmiştir

Zoho CRM'de otomasyon ayarları biraz karmaşık gelebilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart : Aylık 20 $/kullanıcı

Profesyonel : Aylık 35 $/kullanıcı

Enterprise : Aylık 50 $/kullanıcı

Ultimate: Aylık 65 $/kullanıcı

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5. 0 [2600+ yorum]

Capterra: Yorumlar mevcut değil

6. Monday CRM: Basit müşteri adayı yönetimi özellikleri gerektiren KOBİ'ler için en iyisi

via Monday CRM

Monday CRM, başlangıçta potansiyel müşterileri ve diğer temel müşteri yönetimi eylemlerini yönetmek için özelleştirilmiş bir proje yönetimi yazılımıdır. Potansiyel müşteri takipçisi veya boru hattı proje yönetimi aracını tercih eden serbest çalışanlar ve küçük işletmeler tarafından aranan bir araçtır.

Bu fonksiyonu test ettim ve şaşırtıcı derecede sezgisel olduğunu gördüm. Özelleştirilebilir aşamalardan oluşan temel bir satış boru hattı oluşturmak sadece birkaç dakika sürdü

Küçük takımların seveceği bir başka özellik ise AI yazma asistanıdır. İletişiminizi [içerik oluşturma] ve takip gibi müşteri adayı ile ilgili görevleri (formül oluşturucu ve görev oluşturma) yönetmenize yardımcı olabilir.

Monday CRM'nin bir diğer avantajı, işiniz başka bir ülkede kayıtlı olsa bile müşteri verilerini APAC bölgesinde depolayabilmenizdir.

Monday CRM'nin en iyi özellikleri

Özel durumlar, sütunlar ve tablolarla potansiyel müşteri süreçlerinizi yönetin

Son teslim tarihleri belirleme ve hatırlatıcılar ayarlama gibi yoğun işleri otomatikleştirin

Monday AI ile e-posta taslakları hazırlayın ve ş Akışı formülleri oluşturun

Monday CRM sınırlamaları

Diğer CRM'lere kıyasla sınırlı gösterge panelleri ve raporlar

Geri alma fonksiyonu bulunmadığından, herhangi bir ayrıntıyı yanlışlıkla değiştirirseniz eski verileri geri alamazsınız

Monday CRM fiyatlandırması

Temel CRM : Aylık 15 $/koltuk

Standart CRM : Aylık 20 $/koltuk

Pro CRM : Aylık 33 $/koltuk

Enterprise CRM: Özel fiyatlandırma

Monday CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5,0 [700+ yorum]

Capterra: 4,7/5,0 [300+ yorum]

7. Pipedrive: Potansiyel müşteri ve satış süreci yönetimi için en iyisi

pipedrive CRM aracılığıyla

Pipedrive CRM, boru hattı yönetimi yetenekleriyle tanınan, KOBİ'lere odaklanan bir başka CRM'dir. Ayrıca, Bahasa Endonezyaca dahil 22 dili destekler, böylece yerel ekibiniz hızlı bir şekilde işe başlayabilir.

Bana daha çok bir proje yönetimi ve satış otomasyonu aracı gibi geldi.

Özel boru hatları oluşturabilir, etiketler ve durumlar kullanarak durumlarını izleyebilir ve hatta bir potansiyel müşteri uzun süre bir aşamadan diğerine geçmediğinde [anlaşma çürümesi olarak bilinen bir durum] hatırlatıcılar alabilirsiniz.

Görsel boru hattı arayüzünü özellikle yararlı buldum. Bu arayüz, belirli bir aşamada takılan anlaşmaları hızlı bir şekilde belirlememe ve takip işlemlerine öncelik vermeme yardımcı oldu.

Ayrıca, Pipedrive'ın yerleşik e-posta kampanyası yönetimi ve yapay zeka [AI] yetenekleri sayesinde, anahtar CRM süreçlerinizin çoğunu tek bir gösterge panelinden yönetebilirsiniz.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

E-posta kampanyalarından özel satış aşamalarına potansiyel müşteriler ekleyin ve özel iş akışlarını kullanarak bunları takip edin

Web sitelerinize ve uygulamalarınıza sohbet robotları ve canlı sohbet bileşenleri ekleyerek hızlı destek sağlayın

Pipedrive'ın web ziyaretçisi eklentisini kullanarak web sitesi trafiğini izleyin ve şirketinizi kimlerin ziyaret ettiğini öğrenin

Pipedrive sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın kullanıcı arayüzünün sezgisel olmadığını ve kullanımı zor bulduklarını belirtmiştir

Pipeline verilerinizi diğer CRM'lerden Pipedrive'a aktarmak zaman alıcı bir süreç olabilir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Aylık 14 $/koltuk

Gelişmiş : Aylık 29 $/koltuk

Profesyonel : Aylık 59 $/koltuk

Güç : Aylık 69 $/koltuk

Enterprise: Aylık 99 $/koltuk

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5,0 [1800+ yorum]

Capterra: 4,5/5,0 [2900+ yorum]

8. Freshsales: Hızlı işe alım gerektiren küçük satış takımları için en iyisi

via Freshsales

Freshsales nispeten eski bir oyuncudur, ancak onu öne çıkaran şey, görsel karmaşayı azaltan modern bir kullanıcı arayüzü oluşturmaya odaklanmasıdır. Freshsales birçok gelişmiş özellik ve raporla donatılmış olsa da, arayüzde gezinmek sezgisel ve karmaşık değildir.

Freshworks ayrıca, e-postaları ve geçmiş verileri ayrıştırabilen ve bir sonraki adımlar için veriye dayalı ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunan Freddy adında bir AI asistanına sahiptir. Ücretli bir plana sahipseniz, AI destekli chatbotlarını eklenti olarak da satın alabilirsiniz. Ayrıca, Freshsales Endonezya dilini destekler ve verilerinizi APAC bölgesinde depolamanıza olanak tanır. İkiye iki, değil mi?

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Kanban ve Liste gibi farklı görünümleri kullanarak iş akışınızı kuşbakışı olarak görüntüleyin

Müşterilerin satış huninize nasıl girdiğine, hangi kanalları tercih ettiğine ve benzeri konularda içgörüler elde edin, böylece onları bulundukları yerde ulaşabilirsiniz

Freshsales'in CRM iş akışı şablonlarını kullanarak görevleri otomatikleştirin, takipleri ayarlayın ve yoğun iş yükünüzü azaltın

Freshsales sınırlamaları

Potansiyel müşteri kanalları takımlara göre gruplandırılabilir, bu da yöneticilerin takımlarının toplam iş yükünü görmelerini zorlaştırır

Formlar yalnızca ilk bilgileri toplamak için kullanılabilir. Tüm yeni bilgiler üçüncü taraf bir anket kullanılarak toplanmalı ve harici API'ler kullanılarak Freshsales ile senkronize edilmelidir

Freshsales fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme : Aylık 11 $/kullanıcı

Pro : Aylık 47 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 71 $/kullanıcı

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5,0 [1100+ yorum]

Capterra: 4,5/5,0 [600+ yorum]

9. Oracle CRM: Kurumsal müşteriler için en iyi eksiksiz müşteri deneyimi [CX] paketi

oracle CRM aracılığıyla

Oracle CRM, CRM, ERP ve diğer müşteri deneyimi fonksiyonları gibi birden fazla fonksiyon için tek bir yazılım tedarikçisini tercih eden, riskten kaçınan büyük kurumsal şirketler için başka bir seçenektir.

Bu inceleme sürecinde Oracle CRM'yi keşfetme fırsatı buldum ve tam bir uygulama bu testin kapsamını aşsa da, güvenliğin önemli bir odak noktası olduğu açıktı.

Oracle CRM, diğer Oracle Bulut Çözümleri gibi, kendi kendini onaran sistemler ve otonom veritabanları gibi güvenlik özellikleriyle birlikte gelir ve bu da onu en güvenli bulut tabanlı CRM'lerden biri yapar. Ayrıca, özel güvenlik ihtiyaçlarınıza en uygun dağıtım modelini seçmenize olanak tanıyan bir şirket içi çözüm seçeneği de mevcuttur.

Oracle CRM'nin en iyi özellikleri

Mevcut verileri üçüncü taraf verileri ve yapay zeka destekli veri ayrıştırma ile tamamlayarak ayrıntılı müşteri profilleri oluşturun

ERP ve İK sistemlerinizle senkronizasyon sağlayarak BDR'leriniz için doğru satış tazminat paketleri oluşturun

Oracle CRM'yi Oracle Commerce Cloud ile bağlayarak işinizin finansal durumu hakkında doğru raporlar alın

Oracle CRM sınırlamaları

Eski bir çözüm olduğu için, gezinmesi zor olabilecek eski bir kullanıcı deneyimi sunar

Bazı kullanıcılar, verileri toplu olarak yüklerken sütunların eksik olmasıyla ilgili sorunlar yaşadı

AI veya chatbot özellikleri sunmaz

Oracle CRM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle CRM puanları ve yorumları

G2: 3,7/5,0 [90+ yorum]

Capterra: 4,4/5,0 [30+ yorum]

10. SugarCRM: En iyi şirket içi CRM çözümü

via SugarCRM

SugarCRM, bulut çözümü kadar iyi bir şirket içi çözüm sunan birkaç yazılım satıcısından biridir. Bu çözümün, daha sıkı veri güvenliği gereksinimleri olan şirketler için ne kadar cazip olacağını görebiliyorum.

Şirket içi CRM'si en güvenli CRM'lerden biri olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm API'lerine ücretsiz erişim de sağlar.

Özellikle kullanışlı bir özellik olan SugarBPM™, sürükle ve bırak CRM iş akışı oluşturucu, şirketin boyutuna ve sektörüne göre teklifleri onaylamak, potansiyel müşterileri yönlendirmek ve e-posta şablonlarını önceden doldurmak için otomasyon oluşturmanıza olanak tanır.

Bu oluşturucu, kodlama bilgisi olmayan biri için bile şaşırtıcı derecede sezgiseldi. Sadece birkaç dakika içinde, yeni potansiyel müşterilere sektörlerine göre kişiselleştirilmiş hoş geldiniz e-postaları göndermek için otomatik bir iş akışı oluşturdum.

SugarCRM'nin en iyi özellikleri

AI destekli teklif taslakları hazırlayın, ilgi çekici e-postalar yazın ve hazır çağrı metinlerinden yararlanın

Özel gelir raporları oluşturun ve satış potansiyellerini ve darboğazları belirlemek için sales-i [AI analiz aracı] kullanın

Aynı mahalledeki kayıtları gruplandırın ve saha satış takımınıza sürüş önerileri verin

SugarCRM sınırlamaları

Yinelenen potansiyel müşterileri manuel olarak kontrol edip silmeniz gerekecektir

Bazı kullanıcılar, CRM iş akışı oluşturucusunun oldukça karmaşık olduğunu ve basit satış iş akışlarını ayarlamayı zorlaştırdığını bildiriyor

SugarCRM fiyatlandırması

Temel özellikler : Aylık 19 $/kullanıcı

Gelişmiş : Aylık 85 $/kullanıcı

Premium: Aylık 135 $/kullanıcı

SugarCRM puanları ve yorumları

G2: 3,9/5,0 [900+ yorum]

Capterra: 3,8/5,0 [400+ yorum]

ClickUp CRM ile Müşteri İlişkilerinizi Otomatikleştirin

CRM platformları, herhangi bir satış veya müşteri deneyimi takımının en önemli araçları arasındadır. Satış temsilcileri için bir CRM platformu, müşteri etkileşimlerine tam görünürlük elde etmek, hedefli erişim ve kolaylaştırılmış anlaşma yönetimi anlamına gelir.

CRM ekipleri ise müşteri yolculuğunun bütünsel bir görünümünden yararlanabilir. Bu, geçmiş müşteri faaliyetlerinin bağlamını anlamalarını sağlayarak iletişimi kişiselleştirmelerine ve müşteri desteği sorularını hızlı bir şekilde çözmelerine yardımcı olur.

Ancak tüm bunlar, seçtiğiniz CRM çözümüne bağlıdır. Bu yüzden ClickUp'ı denemenizi tavsiye ederim. Ücretsiz şablonlar, otomasyon ve yapay zeka özellikleri, takımınızın verimliliğini artırmada büyük rol oynar. Hedefler, özel gösterge panelleri ve trend grafikleri gibi raporlama özellikleri ise veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

Müşteri yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve ücretsiz olarak başlayın.