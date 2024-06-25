Çevik Sürüm Treni ile Hedeflere Nasıl Ulaşılır?

Çevik dönüşümün temeli, monolitik bir uygulamayı mümkün olan en küçük birimlere ayırmak ve bunları yinelemeli ve aşamalı olarak oluşturmaktır. Bazen, en küçük birimlere odaklanırken, büyük resim gözden kaçabilir.

Bu soruna yanıt olarak Agile Release Train ortaya çıktı. Nedir ve nasıl yardımcı olur, birlikte inceleyelim.

Çevik Sürüm Treni nedir?

Çevik sürüm treni (ART), bir değer akışında çözümler üreten çevik takımlardan oluşan bir takımdır. Tipik bir çevik sürüm treni şöyledir:

Uzun ömürlü, deneyimli takım üyeleriyle sağlam temeller

Ortak bir iş ve teknoloji misyonuyla uyumlu

Kurumsal değer akışları etrafında organize edilmiştir

Genellikle 50-125 kişiden oluşan bir takımlar takımı

Yazılım tanımlama, oluşturma, yayınlama, çalıştırma ve bakımını yapma yeteneklerine sahip çapraz fonksiyonlu

Scaled Agile Framework, çevik sürüm trenini aşağıdaki gibi görselleştirir.

Çapraz Fonksiyonlu Çevik Sürüm Treni (Kaynak: Ölçeklendirilmiş Çevik Çerçeve )

Neden Agile Release Train'e ihtiyacımız var?

Büyük kuruluşlarda, çevik geliştirme ve proje yönetimini uygulayanlarda bile, değer sunumunu engelleyen silolar olabilir. Örneğin, her iş birimi kendi çevik takımlarına sahip olabilir ve bu takımlar silolar halinde çalışarak işi iki kez yapabilir. Çevik sürüm treni modeli bunu önler.

Etkili devirler: Daha büyük takımlar, daha hızlı bilgi akışını kolaylaştırarak daha iyi devirler sağlar.

Anlamlı işbirliği: Silolar genellikle işbirliğini engelleyen liderlik ve politik sistemlere sahiptir. ART'ler tasarımları sayesinde bunu önler.

Değer odaklılık: ART, müşteri değeri yaratan çözümler oluşturarak bir kuruluşun vaat ettiği değeri sunmasını sağlar.

Çevik Sürüm Treninin Temel İlkeleri

Çevik yazılım geliştirme dünyası, takımların daha fazlasını, daha iyisini veya daha hızlı yapmasına yardımcı olabilecek çerçeveler ve modellerle doludur. Scrum, popüler bir geliştirme yaklaşımıdır. Kanban, tercih edilen bir proje yönetimi stilidir. DevOps ve çeviklik, hiç bitmeyen bir tartışma konusudur.

Agile Release Train'in ne anlama geldiğini ve nasıl işlediğini gerçekten anlamak için, temel ilkelerinden başlayalım. İteratif geliştirme, sürekli iyileştirme, işlevler arası işbirliği, müşteri odaklılık gibi agile scrum ilkelerine ek olarak, işte bazı özel ART ilkeleri.

Değer etrafında organize

ART, takımları fonksiyonlar veya departmanlar etrafında organize etmek yerine, geliştirme değer akışları etrafında yapılandırılmıştır. Yalın düşünceyi kullanarak, çevik sürüm trenleri önemli bir ürünü sunabilecek ve destekleyebilecek bir dizi çevik takımı bir araya getirir.

Ayrıca, değer akışı sona erdiğinde, pazar değiştiğinde veya organizasyonun yönü değiştiğinde, ART'ler ağdaki diğer değerler etrafında yeniden düzenlenebilir.

Takım uyumu

Çevik sürüm trenleri, paylaşılan iş ve teknoloji misyonlarıyla uyumludur. Bu ilke, birden fazla çevik takım arasında tutarlılığı ve odaklanmayı korumak için çok önemlidir.

ART'lerin uyumu sağlamanın yollarından biri, kapsamlı Program Artırımı (PI) planlamasıdır. PI planlaması sırasında, çevik sürüm trenindeki tüm takımlar bir araya gelir ve ortak hedefler belirler, bağımlılıkları anlar ve ortak bir yol haritası oluşturur.

Yerleşik kalite

ART'yi oluşturan çevik takımlar, ürün kalitesi için standartlar belirlemek üzere bir araya gelir. Teslimatı güçlendirmek için Test Odaklı Geliştirme (TDD) veya otomatik çevik testler gibi uygulamaları seçerler.

Bu uygulamalar, kusurları erken tespit edip gidermeye, teknik borcu azaltmaya ve nihai ürünün kuruluş genelinde gerekli standartları karşılamasını sağlamaya yardımcı olur.

Ortak ritim ve senkronizasyon

Çevik takımlar genellikle bağımsız olarak çalışır. Bu durum, gerçek zamanlı işbirliğini ve organizasyonel değerin genel görünümünü engeller. Çevik sürüm trenleri, iki ilkenin önemini vurgulayarak bu sorunu çözer:

Kadans : Sistem demoları, yineleme planlaması vb. gibi düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikler.

Senkronizasyon: Bağımlılıkları daha iyi yönetmek için ART'deki tüm takımlar arasında sprintleri, yinelemeleri ve PI döngülerini eşzamanlı olarak planlama

Bu, yinelemelerin ve sürekli iyileştirmenin tek tek birimlerle sınırlı kalmamasını ve tüm sistemin uyumlu bir şekilde gelişmesini sağlar.

Kritik rollerle bir arada

ART içindeki her çevik takımın çapraz fonksiyonlu rolleri vardır. Ancak, ART'yi işleyen bir birim olarak bir arada tutmak için birkaç kural tasarlanmıştır.

Sürüm treni mühendisi : Scrum Master gibi, sürüm treni mühendisleri de yürütmeyi sağlar, engelleri kaldırır, takımlara koçluk yapar vb.

Ürün yöneticisi : ART biriktirme listesini denetler ve ürünün yol haritası ile ilgili kararları alır

Sistem mimarı : Değer akışındaki çözümlerin mimarisini tanımlar

İşletme sahipleri: İş sonuçlarıyla uyumu sağlayın

Çevik yazılım geliştirme bağlamında çevik sürüm trenlerinin nasıl yer aldığını anladığınıza göre, şimdi bu çerçeveyi kuruluşunuzda nasıl uygulayabileceğinizi görelim.

Çevik Sürüm Trenini Uygulama

Temel olarak, agile release train geleneksel hiyerarşik yapıya sahip olmayan sanal bir organizasyondur. Yani, değer akışı içinde sprintler, ürünler, yinelemeler, kullanıcı hikayeleri ve hatalar üzerinde çalışan takımların bir koleksiyonudur.

Koçları bir arada tutmak ve doğru yönde yönlendirmek için çevik sürüm treninizi dikkatlice uygulayın. ClickUp gibi iyi bir çevik proje yönetimi aracı, önemli bir destek sağlayabilir. İşte nasıl.

1. Değer akışını tanımlayın

Değer akışını tanımlayarak başlayın. Değer akışları genellikle iki türdür:

Operasyonel : Bir ürün/hizmeti müşteriye sunmak için atılan adımlar. Bu, üretim, e-ticaret, sipariş karşılama, ödeme işleme vb. olabilir.

Geliştirme: Bir iş sürecini teknoloji ürününe dönüştürmek için adımlar

Bunlar birbiriyle yakından ilişkili olsa da, çevik sürüm trenleri daha çok geliştirme değer akışıyla ilgilidir.

Takımlarınızın müşteriye sunduğu temel değeri belirleyin ve konseptten teslimata kadar süreci haritalayın. Anahtar paydaşlarla atölye çalışmaları düzenleyerek, değerlerin kuruluşunuzda nasıl aktığına dair ayrıntılı bilgiler edinin. İlk fikir oluşturmadan son teslimata ve desteğe kadar her adımı belgelendirin.

ClickUp Beyaz Tahtalar, süreçlerinizi görsel olarak haritalamak ve gerektiğinde daha sonra eşzamansız işbirliği için takımdaki herkesle paylaşmak için harika bir yerdir. Dijital bir çevik araç olduğu için, değer akışını geliştikçe güncelleyebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile süreç haritalama

2. Değer akışı etrafında takımlar oluşturun

Aynı genel hedefe doğru çalışırken, değer akışının farklı yönlerine odaklanan 5-12 çevik takım oluşturun. Her takımın geliştiriciler, test uzmanları, tasarımcılar ve ürün sahiplerinden oluşan çapraz fonksiyonlu olduğundan emin olun.

Örneğin, bir takım ön uç geliştirmeyi yönetirken, başka bir takım arka uç hizmetlerini yönetebilir, ancak her iki takım da geliştiriciler için aynı sürüm planlaması üzerinde çalışır. Her takım içindeki rol ve sorumlulukların net olması, işbirliğini ve verimliliği optimize etmeye yardımcı olur.

3. Program backlog'u oluşturun

ART'ın oluşturacağı tek doğru kaynak olarak hizmet verecek bir program backlog'u oluşturun.

Değer akışı haritalamasından elde edilen özelliklerle doldurun

Ürün sahipleriyle birlikte çalışarak, öğeleri müşteriye sağladıkları değer ve genel iş stratejisine göre önceliklendirin

Backlog'daki her öğeyi net kabul kriterleriyle iyi tanımlayın

Değişen öncelikleri ve yeni içgörüleri yansıtmak için düzenli olarak birikmiş işleri gözden geçirin ve güncelleyin

Bu birikim, ART içindeki tüm takımların işlerini yönlendirerek uyum ve odaklanmayı sağlar. Bu nedenle, tüm bilgileri tek bir yerde tutmak için ClickUp görevleri gibi merkezi bir araç gereklidir.

ClickUp görevlerinde, birikmiş işler listesindeki her öğe için açıklama ekleyebilir, kontrol listelerinde kabul kriterleri belirleyebilir, ilgili takım üyesine atayabilir, iç içe geçmiş yorumlar kullanarak işbirliği yapabilir, öncelik belirleyebilir, görev türlerini özelleştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Çevik sürüm trenleri için ClickUp görevleri

4. Program artışlarınızı planlayın

Tüm takımları ortak hedefler ve teslim edilecekler doğrultusunda ART'ye uyumlaştırmak için program artış planlama toplantılarını düzenli aralıklarla planlayın. Her artış genellikle 8-12 hafta sürer. Bunu ClickUp Takvim görünümünde yinelenen bir etkinlik olarak otomatikleştirebilirsiniz.

Bonus: Sprint planlamasına yeniyseniz, geliştiriciler için çevik sürüm planlaması hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

5. Hedefler belirleyin

50-125 üyeli bir takımın 8-12 haftalık artışlarla çalıştığı bir projede, işler zorlaşabilir. Net hedefler belirlemek ve bunları düzenli olarak izlemek bu sorunu çözebilir. Bu nedenle, takımların odaklanmak için kullanabilecekleri bir sistem oluşturun.

ClickUp Hedeflerini şu amaçlarla kullanın:

Hedefleri sayısal, parasal, doğru/yanlış veya görevler olarak belirleyin

Sprint hedefleri, artış hedefleri vb. oluşturun.

Görevleri hedeflere bağlayın ve ilerlemeyi otomatik olarak izleyin

Hedefleri yayınlayın, böylece tüm takım ilerlemeyi görebilir

ClickUp Hedefleri ile hedeflerinizi belirleyin, izleyin ve gerçekleştirin

6. İnceleme ve ayarlama

Raporlama oluşturma: Tüm hedeflerinizdeki ilerlemeyi tek bir yerden izleyin. Çevik iş akışlarınız için önemli olan metrikleri seçin ve özel raporlar oluşturun.

Örneğin, çevik burndown grafiklerinin yardımıyla, her sprintin ilerlemesini doğru bir şekilde izleyebilirsiniz. Burnup grafikleri, kümülatif iş yükü görünümü, takım hızı vb. değerli içgörüler sağlayacaktır.

ClickUp Gösterge Panelleri çevik sürüm trenleri için

Geriye dönük değerlendirmeler yapın: Her PI'nın sonunda performansı gözden geçirerek neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını değerlendirin. Bu geri bildirimleri kullanarak süreçleri ve uygulamaları sürekli olarak iyileştirin.

Açık ve dürüst geri bildirimleri teşvik edin: Tüm çevik takımların üyeleri arasında sürekli ve zamanında geri bildirim kültürü oluşturun. Bunun neden gerekli olduğunu buradan öğrenebilirsiniz.

Bonus: İlham almak için ZenPilot'un çözüm mühendisi Gabriel Hoffman'ın ClickUp'ı kullanarak scrum'ı nasıl uyguladığını görün.

Çevik Sürüm Trenlerinde Geri Bildirimin Rolü

Tüm çevik çalışma modellerinde geri bildirim çok önemli bir rol oynar. Aynı şey çevik sürüm trenleri için de geçerlidir.

İş geri bildirimi: ART'lar, sunulan çözümün iş hedeflerini karşılayıp karşılamadığını anlamak için iş takımlarıyla işbirliği yapar.

Müşteri geri bildirimi: ART'ler, değeri doğrulamak için artışlar hakkında aktif olarak müşteri geri bildirimi alır. Bu, kullanım izleme, tutma oranları, sosyal medya yorumları vb. gibi şirket içinde gerçekleştirilebilir. Ya da anketler veya görüşmeler gibi kullanıcılarla işbirliği içinde gerçekleştirilebilir.

Teknoloji geri bildirimi: ART'ler, teknik geri bildirim toplamak için düzenli entegrasyon testleri ve teknik spike'lar gerçekleştirir. Ayrıca, çeşitli izleme süreçleri de altyapı takımına geri bildirim sağlar.

Takım geri bildirimi: Tek bir birim olarak birlikte çalışan birden fazla takım, dürüst ve güvene dayalı geri bildirime ihtiyaç duyar. ART takımları, birlikte çalışmanın davranışsal yönlerini anlamak ve gerektiğinde bunları düzeltmek için incelemelerde ve geriye dönük değerlendirmelerde açıkça konuşur.

Proje yönetimi geri bildirimi: Geri bildirimin bir diğer anahtar yönü, projelerin ne kadar iyi yönetildiğidir. Kaynak kullanımı, teslimatın zamanında yapılması, standartlara uyum vb. proje yönetimi gösterge panellerinden elde edilebilir ve bu bilgiler verimlilik ve etkinliği artırmak için kullanılabilir.

Çevik Sürüm Trenlerinin Yazılım Geliştirme Sürecine Etkisi

Yüzyılın başından bu yana, yazılım geliştirme büyük bir değişim geçirdi. Geçmişteki çevik geliştirme takımları şu sorunlarla karşılaşıyordu:

Parçalanmış takımlar: Geleneksel çevik takımlar, yerel optimizasyonla kendi içlerinde iyi çalışıyordu. Ancak, organizasyon genelinde, koordinasyonun sınırlı olduğu silolar kaldı ve bu da uyumsuzluk ve verimsizliklere yol açtı.

Tutarlı olmayan kalite: Parçalanmış takımlar farklı kalite standartlarına sahipti, bu da değer zincirinde tutarsız ürünlere ve daha fazla hataya yol açtı.

Yavaş geri bildirim döngüleri: Paydaşlar ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler yavaştı, bu da takımların hedeflediği hızlandırılmış sprint döngülerine biraz ters etki yapıyordu.

Optimum olmayan işbirliği: Bağımsız takımlar eşzamansız olarak çalışarak görünürlükte boşluklar yaratıyor ve genel tabloyu etkiliyordu.

Çevik sürüm trenleri, yazılım geliştirme takımlarının karşılaştığı tüm bu sorunlara bir çözüm olarak ortaya çıktı. Çevikliğin avantajlarını büyük ve karmaşık kuruluşların ihtiyaçlarına sunmak için ortaya çıktı.

ART ile kurumsal şirketler şunları başardı:

Değer gerçekleştirme: ART'nin değer akışı odaklı yaklaşımı, tüm yazılım geliştirme işlerinin müşteriye değer sunmaya odaklanmasını sağlar.

Daha iyi takım koordinasyonu: ART, birden fazla çevik takımı sistematik bir şekilde bir araya getirerek, paylaşılan hedefler ve amaçlar etrafında daha iyi koordinasyon ve uyum sağladı.

Yerleşik kalite: Kalite uygulamaları her geliştirme aşamasına entegre edildi, böylece değer akışı boyunca tutarlı ve yüksek kaliteli çıktılar elde edildi.

Hızlı geri bildirim döngüleri: Senkronizasyon ve ortak ritim, daha hızlı geri bildirim ve daha duyarlı ayarlamalar için zamanında incelemeler ve geriye dönük değerlendirmeler sağlar.

Hızlandırılmış teslimat: ART, daha kısa ve daha öngörülebilir teslimat döngüleri sağlayarak daha hızlı sürümler ve pazar değişikliklerine daha iyi uyum sağladı.

Çevik sürüm trenlerini uygulamadaki zorluklar

Yukarıda özetlenen birçok avantaja rağmen, çevik sürüm trenini uygulamak bazı zorluklar içerir. Çevik takımlar ART'yi benimsediklerinde aşağıdakilerle karşılaşabilirler.

Kültürel değişim

ART'yi benimsemek, organizasyon içinde önemli bir kültürel değişim gerektirir. Küçük kurulumlarda, bağımsız ve eşzamansız olarak çalışmaya alışkın takımlar, ART'nin daha büyük yapısını rahatsız edici bulabilir.

Örneğin, senkronize sprintler veya retrospektifler için ortak ritim, kısıtlayıcı gelebilir. Bu tür aksaklıkları önlemek için, ART liderleri bu fikri yavaşça tanıtmalı ve organizasyon içinde konsensüs oluşturmalıdır.

İlk öğrenme eğrisi

ART uygulamalarını anlamak ve benimsemek için ilk öğrenme süreci birçok takım için zor olabilir. ART, takım üyelerinin hızlı bir şekilde öğrenmesi ve günlük iş akışlarına entegre etmesi gereken yeni roller, törenler ve uygulamalar getirir.

Örneğin, her yinelemenin sonunda yapılan geriye dönük değerlendirmeye ek olarak, her yinelemenin başında İnceleme ve Uyarlama (I&A) yapılır.

Kapsamlı eğitim, kaynaklar ve mentorluk sağlamak, bu zorluğun üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir ve takımların daha sorunsuz bir geçiş yapmasını ve ART'nin faydalarını görmeye başlamasını sağlayabilir.

Bağımlılık yönetimi

Çevik sürüm treninde birden fazla takım arasında bağımlılıkları yönetmek biraz kabusa dönüşebilir. Tüm takımların uyumlu çalışmasını ve işlerinin sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlamak için titiz bir planlama ve koordinasyon gerekir.

Bunu önlemek için şunları ayarlayın:

Net iletişim kanalları : Örneğin, ClickUp Sohbet görünümü tüm mesajları birleştirerek, çok fazla gürültü olsa bile hiçbir şeyin kaçmamasını sağlar

Görsel yönetim araçları: Birbirine bağımlı görevleri haritalayan bir bağımlılık panosu, takımların bağımlılıkları erken aşamada belirleyip ele almasına yardımcı olur

ClickUp ile Agile Release Train'inizi Etkili Bir Şekilde Yönetin

Çevik uygulamalar, küçük yazılım geliştirme takımları için harikadır. Aslında, çeviklik, daha iyi verimlilik ve kalite için büyük takımları daha küçük birimlere ayırmayı önerir.

Ancak bu, genellikle ölçeklendirme sorunu yaratır. Çevik sürüm trenleri, büyük kuruluşlarda çevik uygulamaları ölçeklendirme sorununa cevap verir. Harika çevik sürüm trenleri, birden fazla takımı ortak hedefler etrafında hizalar, çabaları senkronize eder, çözümlerde tutarlılık sağlar ve iş değer akışlarını sunar.

Agile release train gibi iddialı bir çerçeveyi uygulamak ve yönetmek için sağlam, kapsamlı, esnek ve özelleştirilebilir bir proje yönetimi aracı gerekir. Görevlerin ana hatlarını belirlemekten bağımlılıkları yönetmeye kadar her şeyi yapması gerekir.

ClickUp tam da bunun için tasarlanmıştır. Çevik takımlar için ClickUp, değer akışlarını yönetmenizi ve tamamlananları zahmetsizce sonlandırmanızı sağlar. Büyük resmi görmenizi ve ayrıntılara yakınlaştırmanızı sağlar. Çevik sürüm treni gibi bireylere, projelere, takımlara ve takımların takımlarına hizmet eder.

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