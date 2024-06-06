Teknik Şartname Belgesi Nasıl Yazılır?

Teknik şartnamenin faydaları göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Akıllı yazılım mühendisleri her zaman teknik şartname veya teknik özellikler sayfası ile işe başlarlar.

Bu belgeyi, ürününüzü oluşturmak için bir yol haritası olarak düşünün. Bu belge, herkesin yolunda ilerlemesini sağlar ve takımlar ile paydaşlar arasında zaman kaybını ve yanlış anlaşılmaları önler.

Bu makalede, teknik şartnamenin neleri içerdiğini, projelerin bundan neden faydalandığını ve ClickUp'ın teknik dokümantasyon araçlarını kullanarak teknik şartname belgelerini nasıl yazabileceğinizi inceleyeceğiz.

Teknik şartname belgesi nedir ve neden önemlidir?

Teknik şartname, bir ürünün ne yapacağını ve geliştirme takımının bunu nasıl başaracağını özetler. Basitçe söylemek gerekirse, ürün geliştirme sürecinin ayrıntılı bir özetidir.

Genellikle "teknik özellikler" olarak adlandırılan bu belgeler, projenin teknik yönleri konusunda tüm paydaşların aynı sayfada olmasını sağlayan ayrıntılı kılavuzlardır. Yazılım projesini hayata geçirmek için gerekli olan teknik gereksinimleri, hedefleri, tasarımı ve uygulama ayrıntılarını özetlerler.

Güçlü bir teknik şartname belgesi genellikle işbirliğine dayalı bir beyin fırtınası oturumu ile başlar.

Geliştiriciler, tasarımcılar ve uzmanlar gibi takımlar, fikirlerini paylaşmak, zorlukların üstesinden gelmek ve projenin teknik ayrıntılarını anlamak için güçlerini birleştirir. Bu süreç, belgenin ayrıntılı ve iyi planlanmış olmasını sağlayarak belgenin iyileştirilmesine ve şekillendirilmesine yardımcı olur.

Teknik şartname belgesi, projenizin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilecek değerli bilgiler içerir. Size sağladığı faydalar şunlardır:

Vizyon netliği sağlar: Teknik şartname belgesi, soyut proje fikirlerini net bir plana dönüştürerek geliştirme hedeflerini ve adımlarını tanımlar. Karışıklığı azaltır, son teslim tarihlerini ve öncelikleri yönetmeye yardımcı olur ve geliştiricilerin kritik görevlere odaklanmalarını sağlar.

Riskleri azaltır veya hafifletir: Bu belge, sorunları ve riskleri erken tespit etmenize yardımcı olarak, maliyetli sorunları önlemek için proaktif çözümler sunar. Ayrıca güvenlik ve gizlilik endişelerini ele alarak kullanıcı verilerini korur ve yasal riskleri önler.

İletişimi ve uyumu iyileştirir: Teknik şartname belgelerinin netliği, yazılım geliştirmede yanlış anlaşılmaları azaltır. Teknik ayrıntıları net bir dile çevirerek, herkesin proje hedefleri konusunda uyum sağlamasına yardımcı olur, paydaşların projenin uygulanabilirliğini değerlendirmesine yardımcı olur ve geliştirme takımı için net kılavuzlar oluşturur.

Planlama ve tahminleri basitleştirir ve açık soruları ele alır: Teknik özellikler, proje yol haritasındaki belirsizlikleri ve olası etkileri belirlemenize yardımcı olur, böylece geliştirme aşamasında çözümler üretebilirsiniz. Bu ayrıntılı belge, kaynak, zaman ve maliyet tahminlerinin de doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olur.

Teknik Özellikleri Anlamak

Teknik şartname belgesini yazmadan önce, konseptin ayrıntılarını anlamanız gerekir.

Teknik şartname belgesinin bileşenleri

Teknik özellikler genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

Ön bölüm: Belge başlığı, yazar(lar), paydaşlar, oluşturma tarihi, sürüm numarası ve içindekiler (TOC) içeren başlık sayfası.

Giriş: Genel bakış, hedefler, kapsam ve varsayımlar hakkında bilgi verir.

Teknik ayrıntılar: Gereksinimler, tasarım, veri akışı vb. dahil olmak üzere belgenin ana gövdesini oluşturur.

Uygulama planı: Zaman çizelgeleri, dönüm noktaları, kaynaklar ve risk azaltma stratejileri hakkında bilgi verir.

Son bölüm: Belgenin sonucu

Teknik özellikler ve fonksiyonel özellikler

İnsanlar genellikle teknik ve fonksiyonel özellikler arasında kafaları karışır, bu nedenle aralarındaki farkları anlamak önemlidir.

İşlevsel özellikler, kullanıcı açısından yazılımın ne yapacağı ile ilgilidir. Beklediğiniz özellikleri ve davranışları açıklar. Yazılımın kullanıcıları için gerçekleştirmesi gerekenlerin bir haritası gibidir.

Öte yandan, teknik özellikler daha çok yazılımın nasıl geliştirileceği ve işinin nasıl yapılacağı ile ilgilidir. Hangi donanım ve yazılımların gerekli olduğu, verilerin nasıl düzenleneceği ve yazılımı oluşturmak için hangi programlama dillerinin kullanılacağı gibi ayrıntıları kapsar.

Yani, fonksiyonel şartname yazılımın kullanıcıları için ne yapması gerektiğine odaklanırken, teknik şartname yazılımın nasıl oluşturulacağına ve bir araya getirileceğine odaklanır.

Teknik özelliklerde akış şemalarının kullanımı

Teknik şartname genellikle çok sayıda yazılı bilgi içerir ve bu bilgiler biraz kafa karıştırıcı (ve sıkıcı) olabilir.

Bununla başa çıkmanın en iyi yolu nedir? Görselleştirme! Akış şemaları, karmaşık süreçlerin, ş Akışlarının veya sistem mimarilerinin görsel olarak temsil edilmesi için çok değerlidir.

Akış şemaları, aşağıdakiler sayesinde bilgilerin iletilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırır:

Sistem mimarisini ve bileşenlerin birbirleriyle nasıl fonksiyon yaptıklarını gösterme

Veri akışlarını ve süreçleri tasvir etme

Karar mantığını ve koşullu yolları netleştirme

Karmaşık algoritmaları veya dizileri görsel olarak sunma

Paydaşların anlamasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştırın

Teknik Şartname Oluşturma Hazırlığı

Kendi teknik şartname şablonunuzu veya şartname belgenizi yazmaya başlamadan önce, gerekli tüm teknik standartları ve şartnameleri karşıladığından emin olmak için dikkate almanız gereken birkaç husus vardır. Bu faktörler şunlardır:

Proje kapsamı ve hedefleri : Güçlü bir teknik belge oluşturmak için önce projenin genel kapsamını ve hedeflerini anlayın. Sistemin veya ürünün neyi başarması ve kapsaması gerektiğini açıkça tanımlayın. Bu anlayış, projenin ihtiyaçlarına göre teknik belgenin ana hatlarını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Paydaşlar : Geliştiriciler, UX tasarımcıları ve ürün yöneticilerini dahil ederek onların gereksinimlerini ve beklentilerini toplayın. Bu işbirliği, herkesin ihtiyaçlarının dikkate alınmasını ve belgenin buna göre uyarlanmasını sağlar. Belgeyi son haline getirmeden önce geri bildirimleri toplayın, endişeleri giderin ve anahtar karar vericilerden onay alın.

Araştırma ve bilgi toplama : Teknik şartnameyi hazırlamadan önce maksimum doğruluk için kapsamlı bir araştırma yapın. Sektör standartlarını inceleyin, pazarı analiz edin, mevcut çözümleri keşfedin ve ilgili teknolojileri araştırın. Şartnamenin gerekli tüm özellikleri ve kısıtlamaları doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak için paydaşların tüm gereksinimlerini (işlevsel, işlevsel olmayan ve teknik) toplayın ve analiz edin.

Hedef kitle : Belgeyi, farklı uzmanlık düzeylerine sahip geliştiriciler, mühendisler, proje yöneticileri, test uzmanları veya paydaşlar gibi hedef kitlenizin ihtiyaçlarına göre uyarlayın. Dil, ayrıntı ve düzeni okuyuculara göre ayarlayın.

Kısıtlamalar : Bütçe, zaman, kaynaklar ve teknik sorunlar gibi ürün geliştirmeyi etkileyebilecek olası engelleri ve sınırlamaları belirleyin. Bu kısıtlamaları bilmek, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, ürün geliştirmeyi etkileyebilecek donanım veya yazılım sınırlamaları gibi teknik sınırlamaları da göz önünde bulundurun.

Net ve yapılandırılmış biçim: Belgenizin bölümlerini ve alt bölümlerini planlayın, başlıklar ve alt başlıklar ile mantıklı bir şekilde düzenleyerek gezinmeyi ve anlamayı kolaylaştırın. Net bir yapı ve biçim okunabilirliği artırır ve özelliklerin etkili bir şekilde iletilmesini sağlar.

Tüm bu faktörler, projeyi net bir şekilde anlamanıza yardımcı olur ve kaçınılmaz olarak projenin başarısını garantiler.

Herkes proje hedeflerini, gereksinimlerini ve kapsamını bildiğinde, riskler azalır, iletişim iyileşir ve kaynak tahsisi optimize edilir. Bu, beklentileri yönetmeye ve müşterinizin ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün sunmaya yardımcı olarak müşteri memnuniyetini artırır.

Projenizin başarısı, muhtemelen farklı roller ve sorumluluklara sahip farklı üyelerden oluşan takımınızın işbirliğinin kalitesine de bağlıdır. Takım şu kişilerden oluşabilir:

Gereksinimleri toplayan ve belgeleyen, görevleri öncelik sırasına koyan ve iş ihtiyaçlarını geliştirmeyle ilişkilendiren iş analistleri .

İlerlemeyi denetleyen ve paydaşların beklentilerini karşıladığından emin olan proje yöneticileri

Yazılım kodunu yazan geliştiriciler

Yazılımın düzgün işlediğinden emin olmak için test eden kalite güvence uzmanları

Otomasyon ve araçları kullanarak dağıtım ve operasyonları yöneten DevOps mühendisleri

Bu ekip çalışması, teknik özelliklerinizin eksiksiz olmasını, proje hedefleriyle uyumlu olmasını ve başarılı bir yazılım geliştirme projesi için gereksinimleri karşılamasını sağlar.

Teknik Şartname Belgesi Nasıl Yazılır?

Kazanan teknik şartname belgenizi yazmaya hazır mısınız? ClickUp'ın ürün yönetimi yazılımını ve kapsamlı teknik yazım araçlarını kullanarak belgenizi oluşturmak için adım adım kılavuzumuzu inceleyin:

1. Kapsamı ve gereksinimleri açıkça tanımlayın

İlk adım, kapsamı ve proje gereksinimlerini tanımlamaktır. Kapsamınız, projenin neleri içerdiği (kapsam dahil) ve neleri içermediği (kapsam dışı) konusunda sınırlar belirlemelidir.

Bu arada, gereksinimler neyi neden geliştirdiğinizi netleştirmelidir. Bunu, paydaşlarınızla bakış açıları ve beklentiler hakkında görüşerek, kullanıcıların bakış açısından özellik açıklamalarını belgeleyerek ve ürünün temel özelliklerini öncelik sırasına koyarak yapabilirsiniz.

2. Belge yapısını mantıklı bir şekilde özetleyin

Kapsam ve gereksinimleriniz belirlendikten sonra, teknik şartname belgenizin nasıl düzenleneceğine karar verin. ClickUp Docs'u kullanarak bunu ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Docs ile kapsamlı ve ayrıntılı bir teknik şartname belgesini kolayca oluşturun.

Teknik belgelerinizi teklifler, tüzükler ve planlar gibi türlere göre alt sayfalara bölebileceğiniz, son derece özelleştirilebilir Belgeler oluşturun. Üstelik, sadece birkaç tıklama ile kolayca bölümler ve alt bölümler, tablolar, bağlantılar ve resimler ekleyebilirsiniz.

Genel bölümler arasında kapak sayfa, giriş, sistem genel bakışı, mimari, gereksinimler (fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan), arayüzler, veri modelleri, güvenlik hususları, test stratejileri, dağıtım kılavuzları ve bakım prosedürleri bulunur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Teknik Rapor Kapak Şablonu ile raporunuzun amacını ve kapsamını etkili bir şekilde belirtin.

Belge oluşturma sürecine başlamak için yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın geniş ürün geliştirme şablonları kütüphanesini inceleyebilir ve bunları istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Örneğin, ClickUp Teknik Rapor Kapak Şablonu, harika bir ilk izlenim yaratmak için tam da ihtiyacınız olan şey. Göz alıcı kapak sayfası, belgeye olumlu bir hava katar ve içeriğine hızlı bir bakış sunar.

Bu kılavuzu kullanarak gerekli tüm ayrıntıları ekleyin ve bunları görsel olarak çekici bir biçimde düzenleyin.

ClickUp Brain'i kullanarak saatler harcamak yerine birkaç saniye içinde taslaklar ve özetler hazırlayın.

Manuel olarak iş yapmak için çok mu yorgunsunuz? Belge oluşturma sürecini hızlandırmak için ClickUp Brain 'e bırakın.

Notlarınızdan taslaklar oluşturabilir, iyileştirmeler önerebilir ve her şeyi güncel tutabilir. Ayrıca, cümleleri tamamlamak, renkleri değiştirmek ve tipografiyi ayarlamak için öneriler sunan açılır menülerini de inceleyebilirsiniz.

Böylelikle, geliştirme takımınızın lideri stratejik görevlere odaklanabilir ve taslağın projenin tüm gerekli yönlerini kapsadığından emin olabilir.

3. Ayrıntılı bir ilk taslak oluşturun

Bu, belgenizin en önemli kısmıdır. Ürün tasarımı, üst düzey gereksinimler, teknik özellikler ve risk azaltma yönergeleri hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Ana hatlar gibi, bu taslağı da tamamen ClickUp Docs kullanarak oluşturabilirsiniz.

Ya da daha iyisi, ClickUp Brain 'in ClickUp Teknik Özellikler Belge Oluşturucusu'nu kullanarak bunu sizin için yapmasına izin verin. Bu araç, takımların yeni özellikler veya projeler için ayrıntılı özellikler belgelerini kolayca oluşturmasına yardımcı olur.

Gereksinimleri, mimariyi, veri akışını ve API'leri belgelemek — her şeyi halleder. Bu bölümleri daha yakından inceleyelim.

Giriş

Spesifikasyon taslağınıza, projenin bağlamını ve arka planını açıkça belirten bir girişle başlayın. Ürünün amacını, kapsamını ve hedeflerini açıklayın ve anahtar özellikleri ile hedef kitlesi hakkında genel bir bilgi verin.

ClickUp Zihin Haritaları ile teknik dokümantasyon sürecinin genel bir görünümünü sunmak için bir ş akışı oluşturun.

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak sürecin görsel, adım adım ş akışını oluşturabilirsiniz. Birden fazla ş akışı arasında kararsızsanız, bunları yan yana yerleştirin ve aynı sayfada karşılaştırın.

Ayrıca, görevleri doğrudan takım üyelerine oluşturup atayabilir ve böylece herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz.

Sistem mimarisi

Sistem mimarisi, parçaları, bölümleri ve bunların birbirleriyle nasıl çalıştığı dahil olmak üzere, oluşturmayı planladığınız ürünün düzenini ifade eder. Takımın büyük resmi görmesine ve her şeyin nasıl birbirine bağlandığını anlamasına yardımcı olur.

Bu bölümde, ürününüzü illüstrasyonlar, grafikler ve resimler kullanarak görselleştirirsiniz. Yerleşik diyagramlar, sistemin farklı parçalarını ve bunların birbirleriyle nasıl çalıştığını gösterir.

Bunları veri akış diyagramlarıyla birleştirerek bilginin sistemde nasıl hareket ettiğini gösterin, verilerin nereden başladığını ve nereye gittiğini vurgulayın, böylece potansiyel sorunları veya zayıflıkları ortaya çıkarabilirsiniz.

Bu bölümün amacı, insanların sistemin tasarımını görmelerine ve anlamalarına yardımcı olmaktır.

Gereksinimler

Sistemin yazılım gereksinimlerini listeye almaya ve sıralamaya başladığınızda, bunları fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan kategorilere ayırabilirsiniz.

İşlevsel gereksinimler, veri girişi, işlemler ve genel iş süreçleri gibi ürünün yapması gereken belirli görevleri tanımlar. Örneğin, bir e-posta uygulamasının işlevsel gereksinimi "Sistem, kullanıcıların e-posta gönderip almasına izin vermelidir" olabilir.

Öte yandan, işlevsel olmayan gereksinimler, belirli görevlerden ziyade sistemin nasıl çalışması gerektiğini kapsar. Bunlar arasında sistemin ne kadar hızlı olması gerektiği, büyümeyi ne kadar iyi idare edebileceği, ne kadar güvenli olması gerektiği, kullanımı ne kadar kolay olduğu ve diğer sistemlerle ne kadar iyi çalıştığı gibi hususlar yer alır.

ClickUp görevleri ile uzun dokümantasyon sürecini daha küçük, daha yönetilebilir görevlere bölün ve bunları farklı takım üyelerine atayın.

Gereksinimler bölümünü yönetmenin harika bir yolu, onu daha küçük, takip edilebilir görevlere ayırmak ve bunları ClickUp görevleri ile farklı takım üyelerine atamaktır.

Görevleri daha iyi organize etmek için Özel Alanlar ekleyin ve 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümle görüntüleyin. Ayrıca, yineleyen görevler için zaman ve çaba harcamayın. Bunları otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

Teknik özellikler

Bu bölümde, sisteminizin harici sistemler, hizmetler veya üçüncü taraf bileşenlerle nasıl bağlantı kurduğu açıklanmaktadır. Veri biçimlerini, bilgi alışverişi kurallarını ve sorunsuz çalışmayı sağlamak için gerekli araçları belirtin.

Aşağıdaki gibi ayrıntıları ekleyin

Kullanacağınız araçlar ve teknolojiler (teknik yığın), örneğin programlama dilleri, çerçeveler ve veritabanları

Uç noktalar, istek-yanıt dinamikleri ve hata kodları gibi API bilgileri

Ekran düzenleri, gezinme akışı ve etkileşim öğeleri dahil olmak üzere kullanıcı arayüzü tasarımları (bunları görselleştirmek için UI maketleri veya tel kafesler kullanabilirsiniz)

Güvenlik ve risk azaltma yönergeleri

Dijital dünyada hiçbir şey, siz onu güvende tutmadığınız sürece güvende değildir. Aynı şey teknik şartname yazılım tasarım belgeniz için de geçerlidir. Belgenizi korumalı ve risk azaltma yönergeleri oluşturmalısınız.

Güçlü bir güvenlik planı oluşturarak başlayın. Kullanıcı kimliklerini doğrulamak için yöntemler seçin, verileri korumak için şifreleme kullanın ve güvenlik duvarları ile diğer koruyucu önlemleri uygulayın.

Bunu, GDPR, PCI DSS ve HIPAA standartlarına uyarak takip edin. Ayrıca, kullanıcı verilerini nasıl ve nerede depolayacağınıza karar vererek, veri erişimi için net kurallar belirleyerek ve güvenlikle ilgili prosedürler oluşturarak gizliliğe öncelik verin.

4. Ayrıntılı bir test stratejisi planlayın

Ürünün nasıl çalıştığını bilmek, ürünün çalışacağından emin olmak için yeterli değildir. Ürünü test etmek için kapsamlı bir plana sahip olmanız gerekir.

Bu plan, farklı modüller için farklı test türlerini içermelidir: birim, entegrasyonlar, sistem ve kabul. Bu testleri nasıl yapacağınıza, hangi araçları kullanacağınıza ve nerede yapacağınıza karar verin. Sistemin kabul edilebilir olduğu durumlar için net hedefler belirleyin ve kalite standartları oluşturun.

Test aşamasını yönetmenin basit bir yolu, test planınızı yaklaşımı, belirli test senaryolarını ve kalite ölçütlerini açıklayan bölümlere ayırmaktır.

Kapsamlı ClickUp Gösterge Panelinizden tüm devam eden görevlerin ilerlemesini görüntüleyin ve izleyin.

Her test durumunu ClickUp'ta bir göreve dönüştürün, böylece bunları kolayca atayabilir ve izleme yapabilirsiniz. İlerlemelerini izlemek istiyorsanız, ClickUp gösterge panellerini kullanarak projenizi görsel olarak görüntüleyin ve izleme yapın. Bu, testleri izlemenize ve her şeyin sorunsuz ilerlemesini sağlamanıza yardımcı olur.

5. Uygulama için kılavuzlar ekleyin

Ürününüz denenip test edildikten sonra, onu nasıl uygulayacağınızı belirleme zamanı gelir.

Takım üyelerinizin sistemi kurup başlatması için net kurallar, araçlar ve talimatlar yazın. Kullanılacak programlama dilleri, çerçeveler ve kütüphaneler ile kodlama standartları veya kurallarını belirtin.

Sistemi dağıtmak, yapılandırmaları yönetmek ve gerekli altyapı ve ortamları kurmak için ayrıntılı adımlar sağlayın.

GitHub ile entegre edin ve tüm kodlarınızı ClickUp'ın tek çatısı altında toplayın.

Belgenizdeki her şeyi düzenleyin ve ClickUp'ın 1000'den fazla entegrasyonunu kullanarak bu yönergeleri GitHub gibi kod tabanlı platformlara bağlayın. Kodunuzu GitHub depolarında sakladıysanız, ilgili kodları doğrudan ClickUp Docs'taki belgenize bağlayabilirsiniz.

Ayrıca, proje yönetimi ve kod işbirliğini kolaylaştırmak için Jira ve GitLab gibi geliştirme araçlarıyla çalışıyorsanız, ClickUp bunları da entegre edebilir! Böylece, araçlar arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalmazsınız. Hepsini ClickUp'a bağlayın ve tüm süreçlerinizi tek bir platformdan yönetin.

6. Gözden geçirin ve düzeltin

Artık tüm ayrıntılar hazır olduğuna göre, teknik şartname belgenizi gözden geçirin. Hataları işaretlemek, geri bildirim toplamak ve teknik tasarım belgesinin en iyi sürümünü oluşturmak için takımınızla birlikte çalışmayı unutmayın.

Belgenin belirli bölümlerini veya bölümlerini inceleme için takım üyeleri arasında bölüştürün. ClickUp görevleri ile görevleri atayın, net son tarihler belirleyin ve görevin ilgili konu dizisini kullanarak atanan kişilerle iletişim kurun.

Bu arada, gerçek zamanlı işbirliği için takım üyelerinizden yorumlar veya açıklamalar kullanarak geri bildirimlerini doğrudan belgeye eklemelerini isteyebilir ve tüm geri bildirimleri tek bir yerde toplayabilirsiniz.

Geri bildirimleri inceleyerek ortak temaları veya iyileştirilmesi gereken alanları bulun. Revizyon yapmak için sunulan önerileri değerlendirin. Zamanınız kısıtlıysa, ClickUp Brain'den geri bildirimlerinizi özetlemesini isteyin.

Gerekli tüm değişiklikleri yapın ve belgenizi gözden geçirin. Bu değişiklikleri sürüm kontrol sistemleri kullanarak izlemeyi unutmayın, böylece gerektiğinde karşılaştırma yapabilir veya geri alabilirsiniz.

Teknik şartname belgesinde doğru ve kesin iletişim

Teknik şartname belgeniz temel olarak takımlara ve paydaşlara bilgi aktarır. Bu nedenle, belgeyi gözden geçirirken doğru ve kesin olduğundan emin olun, çünkü bu belge:

Yanlış yorumlamaları ve hataları önler

Geliştiricilerden son kullanıcılara kadar herkesin gereksinimleri anlamasını sağlar

Takımların gereksinimleri özelliklere eşleştirmelerine yardımcı olarak test ve doğrulama işlemlerini basitleştirir.

Hataları ve maliyetli yeniden çalışmaları azaltır

Yasal ve düzenleyici standartlara nasıl uyulacağını açıklığa kavuşturur

Gelecekteki yükseltmeler ve bakımlar için güvenilir bir referans sağlar

Teknik şartname belgesini düzeltmek için en iyi uygulamalar

İnceleme süreciniz yüksek yoğunluklu bir düzeltme okuması gerektirir. Teknik şartname belgenizi düzeltme okurken aklınızda bulundurmanız gereken bazı en iyi uygulamalar şunlardır:

Düzeltme kontrol listesiyle başlayın: Dilbilgisi, imla, noktalama, biçimlendirme, tutarlılık ve teknik ayrıntıların doğruluğu dahil olmak üzere belgenin tüm yönlerini kapsayan bir kontrol listesi hazırlayın.

Profesyonel düzeltme araçları kullanın: Grammarly veya Hemingway Düzenleyici gibi profesyonel düzeltme araçları gramer hatalarını düzeltebilir.

Birden fazla inceleme turu gerçekleştirin: Her turda belirli yönlere odaklanarak birden fazla turda düzeltme yapın.

Konu uzmanlarını dahil edin: Teknik ayrıntıları, terminolojiyi ve bilgilerin doğruluğunu incelemek için konu uzmanlarının yardımını alın.

Diyagramları ve görselleri inceleyin: Tüm diyagramları, grafikleri ve görsel sunumları, yazılı içerikle tutarlılık, doğruluk ve netlik açısından iyice inceleyin.

Son gözden geçirmeyi yapın: Tüm değişiklikleri ve düzeltmeleri ekledikten sonra, belgenin tamamını son bir kez gözden geçirerek eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun.

Teknik Şartname Belgesinin Anahtar Bölümleri

Şimdi teknik şartname belgesinin en önemli bölümlerini birlikte inceleyelim.

1. Ön bölüm

Her teknik şartname belgesine, belgeyle ilgili temel bilgileri içeren önsözle başlarsınız.

Başlık sayfasında belgenin başlığı, proje adı, sürüm numarası, yayın tarihi ve bazen şirket logosu yer alır. Kapak sayfası görevi gören bu sayfa, belgenin amacını hızlı bir şekilde anlamanıza yardımcı olur.

Genellikle, kolay gezinme için tüm bölümleri ve alt bölümleri sayfa numaralarıyla birlikte listeleyen içindekiler tablosu gelir.

2. Giriş

Giriş bölümünde projenin arka planı, hedefleri ve kapsamı açıklanmakta ve teknik şartname için zemin hazırlanmaktadır.

Belge, projenin bağlamına ilişkin kısa bir genel bakışla başlar ve önerilen çözümün ele aldığı sorunu veya fırsatı açıklar. Bu, mevcut zorlukları, sistem sınırlamalarını veya projenin kapsamına ilişkin iş nedenlerini içerebilir.

via Vernon Systems

Vernon CMS teknik şartname belgesi, bir giriş bölümünün nasıl yazılması gerektiğine dair mükemmel bir örnektir. Doğrudan ve basittir ve okuyucuya ürünün ne olduğu ve ne yaptığı konusunda hemen net bir genel bakış sunar.

3. Çözümler

Bu bölümde, giriş bölümünde özetlenen projenin teknik gereksinimlerini ve hedeflerini karşılamak için önerilen çözümler açıklanmaktadır.

Kılavuz, çözümün genel bir özetiyle başlar ve yaklaşımı, sistem mimarisini ve anahtar bileşenleri açıklar. Bu genel özet, teknik ayrıntılara girmeden önce çözümün tasarımına ilişkin geniş bir anlayış sağlar.

BMC aracılığıyla

BMC'nin teknik belgeleri genellikle ürünün sunduğu özellikleri açıkça açıklayan bir çözümler bölümü (resimde "Anahtar Kavramlar" olarak bahsedilmiştir) içerir. Bu bölümler kolayca gezilebilir ve her bir bölümü anlaşılır bir şekilde açıklar.

4. İş yapın

İş bölümü, daha önce açıklanan önerilen çözümü uygulamak için gerekli olan belirli görevleri, faaliyetleri ve sonuçları ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

İlk olarak, uygulamayı gereksinimlerin toplanması, tasarım, geliştirme, test ve dağıtım gibi aşamalara veya evrelere ayırın. Bu ayrıştırma, yapılandırılmış bir yaklaşım belirler ve her aşamadaki bireysel görevleri ve sonuçları açıklamak için temel oluşturur.

AWS aracılığıyla

Ayrıntılı bir iş bölümünün klasik bir örneği AWS'dir. Bu teknik şartname kılavuzu, performans yönergeleri ve güvenlik önlemleriyle kapsamlı ve eksiksizdir.

5. Diğer hususlar

Bu bölüm, daha önce ele alınmamış olabilecek, uygulama sırasında gerekli olan ek faktörleri, kısıtlamaları veya gereksinimleri kapsar. Öncelikle, veri gizliliği yasaları veya endüstri güvenlik standartları gibi çözümün uyması gereken belirli düzenlemeleri, standartları veya uyumluluk kurallarını vurgular.

Örnek olarak: Sistem, veri gizliliği düzenlemelerine ve sektör güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. Sorunsuz veri alışverişi için mevcut ERP ve CRM sistemleriyle entegrasyonlar düşünülmelidir.

6. Başarı değerlendirmesi

Burada, çözümün (yani ürününüzün) başarısını değerlendirmek için kriterleri ve ölçütleri belirleyebilirsiniz.

Bu kılavuz, çözümün proje hedeflerini ne kadar etkili bir şekilde karşıladığını ölçmek için kullanılan anahtar performans göstergelerini (KPI) veya başarı ölçütlerini tanımlar. Bunlar arasında sistem performansı, kullanıcı benimseme oranları, maliyet tasarrufu ve kullanıcı memnuniyeti gibi ölçütler yer alabilir.

via Tesla

İlham almak istiyorsanız, Tesla'nın Model 3 teknik özelliklerine göz atın. Bu özellikler, diğer anahtar ayrıntıların yanı sıra, aracın sistemi hakkında kesin performans ölçütleri sunar.

7. Müzakereler

Deliberations, değerlendirilen ancak seçilmeyen alternatif çözümleri veya yaklaşımları ifade eder. Çözüm tasarım aşamasında değerlendirilen farklı seçeneklerin sunulması, her bir alternatifin artıları ve eksileri ile nihai kararın nedenleri ile başlar.

OpenS tack aracılığıyla

OpenStack'in Cyborg teknik özelliklerine bakarsanız, bazı çözümlerin onaylandığı ancak uygulanmadığı bir bölüm göreceksiniz. Bunlar, değerlendirme aşamasıdır. Sayfayı aşağı kaydırırsanız, hiçbir zaman uygulamaya konulmamış birçok değerlendirme göreceksiniz.

8. Son bölüm

Son bölüm, teknik şartname belgesinin sonuç kısmıdır. Ekler, sözlükler, referanslar ve teknik şartnameye ilişkin diğer destekleyici bilgileri içerir.

Ekler, veri sözlükleri, kullanıcı arayüzü tasarım özellikleri, teknik diyagramlar ve kod parçacıkları gibi ana belge için çok karmaşık veya kapsamlı olan ayrıntılı bilgileri içerebilir.

Teknik Şartname Belgesi Oluşturmanın Zorlukları

Bu kadar ayrıntılı ve spesifik bir belge oluştururken bazı zorluklarla karşılaşacağınız açıktır. Daha iyi hazırlanabilmek için bazılarını önceden bilmeniz en iyisidir.

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

Belirsiz gereksinimler: Eksik veya belirsiz gereksinimler, yanlış anlaşılmalara ve hatalara yol açabilir. Bu nedenle, sistemle ilgili her türlü gereksinimi, bariz olanları bile, belgelendirdiğinizden emin olun.

Kapsam genişlemesi: Bu, yeni gereksinimler etkilerini dikkate alınmadan eklendiğinde ortaya çıkar. Bunu önlemek için, proje kapsamını baştan net bir şekilde tanımlayın ve değişiklikleri dikkatli bir şekilde yönetin.

Gereksinimlerin önceliklendirilmemesi: Tüm gereksinimler eşit derecede önemli değildir. En önemli gereksinimlerin önce ele alınması için bunları önceliklendirin.

Karmaşık teknik kavramlar: Teknik şartnamede herkesin anlayabileceği basit bir dil kullanın. Teknik uzmanları erken aşamada sürece dahil edin, kavramları parçalara ayırın ve açıklamak için diyagramlar kullanın.

Tüm paydaşları dahil etmemek: Anahtar paydaşları dahil etmemek, onların ihtiyaçlarını karşılamayan bir belgeyle sonuçlanabilir. Paydaşların sürece aktif olarak dahil olmalarını ve süreç boyunca geri bildirimde bulunmalarını sağlayın.

Zorlukları azaltmada sürüm kontrolünün rolü

Teknik şartname belgenizin en iyi sürümü, birçok düzeyde değişiklikler içerecektir. Bu nedenle, tüm hataları azaltmak ve belgenin doğruluğunu korumak için tutarlı bir sürüm kontrolüne ihtiyacınız vardır. Bu, size aşağıdakileri sağlar

Belgede yapılan tüm değişiklikleri, bunları kimin ve ne zaman yaptığını da dahil olmak üzere kolayca izleyin.

Birden fazla kullanıcının aynı anda ve çakışma olmadan belge üzerinde iş yapmasını sağlayarak işbirliğini teşvik edin.

Paydaşların belirli sürümleri incelemesi, değişiklikleri karşılaştırması ve verimli bir şekilde geri bildirimde bulunması için kontrollü bir ortam oluşturun.

Belge için istikrarlı referans noktaları veya dönüm noktaları belirleyin ve uygun sürüm yönetimini sağlayın.

Gerekirse önceki bir sürüme geri dönün

Tüm değişikliklerin, yazarların ve zaman damgalarının ayrıntılı bir kaydını tutarak şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlayın.

Veri taşıma ile ilgili hususlar

Yazılımınızın başarısını ve yükseltmeye karar verdiğinizi, ancak yeni sürümün yalnızca daha gelişmiş bir sistemde çalıştığını hayal edin. Bu senaryoda, mevcut tüm verilerinizi yeni bir konuma taşımanız gerekecektir.

Buna hazırlanmak için, teknik şartnamenize olası veri taşıma hususlarını dahil etmeniz önemlidir. Bu hususlardan bazıları şunlardır

Mevcut veri kaynaklarını (veritabanları veya eski sistemler gibi) listeye alın ve veri biçimlerini ve hacimlerini belirtin.

Kaynak sistemlerden gelen verilerin yeni sistemin yapısına nasıl uyarlanacağını (veri eşleme) açıklayın, gerekli dönüşümleri veya temizleme işlemlerini göz önünde bulundurun.

Geçiş öncesinde veri kalitesini kontrol etme konusunda adım adım kılavuz ekleme

Bir geçiş stratejisi belirlemek (tek seferde veya aşamalı olarak) ve bu stratejinin neden seçildiğini açıklamak

ETL araçları veya özel komut dosyaları gibi geçiş araçlarını ve tekniklerini listeye ekleme

Yeni sistemde taşınan verilerin nasıl kontrol edileceğini ve hataların düzeltilmesi için planları özetleyin.

Göç sorunları ortaya çıktığında orijinal verilere geri dönmek için bir plan hazırlayarak verilerin güvenli ve erişilebilir kalmasını sağlayın.

ClickUp ile Teknik Şartname Belgenizi Yazın!

Ürününüzün başarısı, doğru ve ayrıntılı bir teknik şartname belgesine bağlıdır. Bu belge, paydaşları aynı çizgide buluşturan ve geliştirme sürecine rehberlik eden bir plan sağlar.

Ancak bu süreç karmaşık olabilir. ClickUp ise her şeyi basitleştirme konusunda mükemmeldir.

Docs özelliği, takım üyelerinin yorumlar, @bahsetmeler ve gerçek zamanlı düzenleme özelliklerini kullanarak kolayca işbirliği yapabilecekleri, taslak hazırlama ve işbirliği için merkezi bir platform sunar.

Ayrıca, ClickUp'ın proje yönetimi araçları teknik şartnameyi yazılım geliştirme proje yaşam döngüsüne entegre eder. Panolar, Takvimler ve Gantt grafikleri gibi çeşitli görünümleri kullanarak birden fazla görevi atayabilir ve izleme yapabilirsiniz.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve tüm başarıyla tamamlanan projeleriniz için birinci sınıf teknik şartname belgeleri oluşturun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Teknik özellikler nasıl yazılır?

Teknik özellikleri yazmak için paydaşların gereksinimlerini toplayın, kullanıcı hikayelerini belgelendirin, temel özellikleri belirleyin ve proje kapsamını tanımlayın. Ardından, sistem mimarisini, veri akışını, arayüzleri, test stratejisini ve dağıtım talimatlarını özetleyin.

2. Şartname örneği nasıl yazılır?

Teknik şartname şablonu veya örneği, bir sistem veya ürünün ne yapması gerektiğini açıkça tanımlar. AWS Lambda Belgeleri, teknik şartnamenin mükemmel bir örneğidir.

3. Teknik özellikleri kim yazmalıdır?

Teknik özellikler genellikle proje gereksinimlerini anlayan ve bunları geliştirme takımları için net teknik yönergelere dönüştürebilen proje yöneticileri, iş analistleri veya teknik liderler tarafından yazılır.