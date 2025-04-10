2025'te E-posta Yönetimi için En İyi 10 Superhuman Rakibi ve Alternatifi

Bu makaleyi okuyorsanız, muhtemelen iki gruptan birine dahilsiniz: E-postalara boğulmuş ya da şık e-posta uygulaması Superhuman'ı kullanıyorsunuz.

İlk durumda, size harika bir sürprizimiz var: E-postaları okumak ve yanıtlamakla ilgili yükünüzü hafifletmek için tasarlanmış 10 son teknoloji e-posta aracı.

İkinci gruba dahilseniz ve Superhuman'ın beklentilerinizi karşılamadığını düşünüyorsanız, okumaya devam edin.

Keşfedebileceğiniz birkaç alternatif var.

E-posta içeriğinizi ve gelen kutularınızı düzenli tutmak için akıllı bir e-posta yönetim aracına ihtiyacınız var. Bu kılavuz, ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve iş akışınıza göre uyarlanmış harika özelliklere sahip Superhuman alternatiflerini derinlemesine inceler.

Superhuman alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Verimliliği artıracak bir e-posta müşterisi seçin ve dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

Hız ve verimlilik: E-postaları oluşturmak, göndermek ve düzenlemek için sezgisel klavye kısayollarına sahip, yıldırım hızında bir arayüz arayın

Organizasyon özellikleri: Güçlü etiketleme, etiketleme ve arama işlevleriyle gelen kutunuzu düzenli tutan bir alternatif seçin

İşbirliği: Büyük veya küçük takımlar için çok değerli olan e-posta iletme, paylaşılan gelen kutuları ve yorumlama özellikleri gibi işlevleri arayın

Entegrasyonlar: Sistemin, proje yönetimi platformları veya takvimler gibi favori Sistemin, proje yönetimi platformları veya takvimler gibi favori verimlilik araçlarınızla bağlantı kurduğundan emin olun

Bu özellikleri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, e-posta yönetimi gereksinimlerinizi karşılayan en uygun Superhuman alternatifini seçebilirsiniz.

en İyi 10 Superhuman Rakibi ve Alternatifi

Superhuman'ın becerilerine rakip olabilecek, her biri benzersiz özellik ve işlevlerin bir karışımını sunan şampiyonlarla tanışın:

1. Canary Mail

canary Mail aracılığıyla

Canary Mail, şifreleme ve kimlik sahtekarlığı önleme gibi sağlam güvenlik özellikleri, kullanıcı dostu bir arayüz ve e-posta tarayıcı yönetimi için yararlı AI özellikleri sunar.

Superhuman'ın hız ve verimliliğe verdiği önceliğe kıyasla, güvenlik ve işlevsellik arasında güçlü bir denge sağlar.

Canary Mail'in en iyi özellikleri

E-postaları planlama, takip etme ve AI ile kişiselleştirilmiş selamlar gönderme gibi sıkıcı görevleri otomatikleştirin

Önemli e-postaları önceliklendirerek ve geri kalanları sessize alarak dikkatinizi dağıtan unsurları bloklayın

Tüm e-posta hesaplarınızı tek bir düzenli görünümde birleştirin

Canary Mail sınırlamaları

Bazı kullanıcılar AI asistanında ara sıra hatalar olduğunu bildiriyor

Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir

Canary Mail fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Yıllık 49 $/kullanıcı

Kurumsal: Yıllık 100 $/kullanıcı

Canary Mail puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

2. BlueMail

bluemail aracılığıyla

BlueMail, Superhuman'ın premium fiyatlandırmasına göre potansiyel olarak daha uygun fiyatlı bir alternatif sunar. Özellikleri, özellikle Superhuman e-postanın sunduğu hıza odaklanmaya ihtiyaç duymayan daha geniş bir kullanıcı aralığına hitap eder.

E-posta verimliliğinizi ve iş akışınızı kolaylaştırmak için ChatGPT kullanır. Ayrıca, gelen e-postalarınızı akıllıca anında ileterek değerli zamanınızdan tasarruf sağlar.

BlueMail'in en iyi özellikleri

BlueMail içinden Takviminize erişin ve etkinliklerinizi planlayın

Tüm hesaplarınızdaki e-postaları birleştirin ve hızlı görünüm için birleştirilmiş klasörlerde görüntüleyin

Gelen kutunuzu gönderen ve gruba göre dinamik ve akıllı bir şekilde yönetin

Hesaplarınızı ve ayarlarınızı tüm cihazlarınız arasında yedekleyin, geri yükleyin ve güvenli bir şekilde aktarın

BlueMail sınırlamaları

Bazı işlemlerde (örneğin arama), Bluemail çok fazla CPU ve RAM kullanma eğilimindedir

E-posta ve hesap sayısının artmasıyla birlikte, sistem yavaşlar ve senkronizasyon sorunları ortaya çıkar

BlueMail fiyatlandırması

Standart: Ücretsiz

Bluemail Plus : Aylık 5 $/kullanıcı

Business Pro: Aylık 10 $/kullanıcı

BlueMail puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)

Ayrıca okuyun: Maksimum Verimlilik için En İyi 10 Gelen Kutusu Yönetimi Aracı

3. Airmail

airmail aracılığıyla

Airmail, Superhuman'dan daha geniş bir özellik aralığı sunar. Apple cihazlar için özel olarak tasarlanmıştır ve iOS, macOS ve watchOS ile iyi çalışır.

Superhuman e-postanın sahip olmadığı temel e-posta yönetiminin ötesinde hız ve değer fonksiyonlarından daha fazlasına ihtiyaç duyan kullanıcılar için caziptir.

Akıllı gelen kutusu, e-postalarınızı otomatik olarak sıralar, promosyon mesajlarını ve gereksiz mesajları filtreler. Böylece en önemli mesajlar ön plana çıkar ve gerçekten dikkatinizi gerektiren işleri takip etmenize yardımcı olur.

Airmail'in en iyi özellikleri

Birleştirilmiş gelen kutusu özelliği ile tüm gelen kutularınızdaki e-postaları bir kerede görün

E-postalarınızın alıcının gelen kutusuna tam zamanında ulaşmasını planlayın

E-posta hesaplarını hızlıca tanımlamak için renkler atayın ve mesaj listesindeki görünümü özelleştirin

Cihazınızdaki diğer uygulamalardan Airmail'e belge veya metin paylaşarak kolayca e-posta oluşturun

Airmail sınırlamaları

Takvim entegrasyonu yoktur

Bazen konular karışır ve bir mesajı silmeye çalıştığınızda tüm konu silinir

Airmail fiyatlandırması

Temel sürüm : Ücretsiz

Pro: Aylık 2,99 $/kullanıcı (3 günlük ücretsiz deneme dahil)

Airmail puanları ve yorumları

G2: 3,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (Yeterli yorum yok)

4. Postbox

postbox aracılığıyla

Postbox, çeşitli e-posta hizmetleriyle daha geniş uyumluluk sunarken, Superhuman bazı sınırlamalara sahiptir.

Postbox, trackpad veya çoklu dokunma hareketlerini destekleyen başka bir cihazla macOS kullananlar için hareketleri de destekler.

Postbox'ın en iyi özellikleri

Hızlı Çubuk'a hedef klasörün adını yazarak mesajları dosyalayın

Araç çubuğundaki Arşivle düğmesine tıklayarak mesajları Gelen Kutusu'ndan özel bir Arşiv Klasörü'ne taşıyın

Hesap başına veya tüm hesaplarda genel olarak filtreler oluşturun ve otomatik, manuel veya periyodik olarak çalıştırın

Postbox sınırlamaları

UI/UX'in iyileştirilmesi gerekiyor

Çok fazla klasör ve etiket, ön tanımlı yapılandırmada düzgün çalışmayan birden fazla Junk Mail sistemine yol açabilir

Postbox fiyatlandırması

30 günlük deneme: Ücretsiz

Postbox ömür boyu lisans: 49 $

Postbox puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

5. eM Client

eM Client aracılığıyla

eM Client, daha basit e-posta istemcilerine kıyasla daha geniş bir özellik aralığı sunar. E-postanın ötesinde, kapsamlı bir takvim ve görev yönetimi paketi sağlar.

Ayrıca, Superhuman'da bulunmayan sunucu tarafı kuralları ve arama gibi güçlü organizasyon araçlarını da destekler.

eM Client'ın en iyi özellikleri

Ek dosyaları, iletişim bilgilerini ve ek dosyalardaki içeriği içeren gelişmiş arama filtreleriyle belirli e-postaları bulun

Çeşitli temalar, düzenler ve bildirim seçenekleriyle arayüzü istediğiniz gibi özelleştirin

Merkezi iletişim için WhatsApp ve Telegram gibi popüler sohbet hizmetlerini entegre edin

eM Client sınırlamaları

Özellikle teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için biraz daha zor öğrenme eğrisi

Bazı kullanıcılar, özellikle eski makinelerde ara sıra performans yavaşlamaları olduğunu bildirmiştir

eM Client fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 31,17 $/cihaz (tek seferlik ödeme)

Business Pro: 148 $. 12/cihiz (tek seferlik ödeme)

eM Client derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,0/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Spark

spark aracılığıyla

Spark, Superhuman'ın abonelik ödeme modeline tamamen ücretsiz bir alternatif sunar. Superhuman'ın bazı gelişmiş özelliklerinden yoksun olsa da, bütçeye duyarlı kullanıcılar için mükemmel bir seçenek olabilir.

Spark'ın en iyi özellikleri

Basit bir kaydırma hareketiyle e-postaları arşivleyin, erteleyin veya silin, zamandan tasarruf edin ve e-posta yönetimini kolaylaştırın

E-posta taslakları üzerinde iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve sık kullanılan mesajlar için yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturarak zaman kazanın ve tutarlılığı sağlayın

E-postaların belirli bir zamanda gönderilmesini planlayarak, mesajlarınızın en uygun anda veya ofis dışındayken ulaşmasını sağlayın

Spark sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle güncellemelerden sonra ara sıra hatalar veya performans sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Spark, diğer bazı e-posta müşterilerine kıyasla daha az özelleştirme esnekliğine sahip olabilir

Spark fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium Bireysel : Aylık 4,99 $/kullanıcı

Premium Takımlar: Aylık 6,99 $/kullanıcı

Puanlamalar ve yorumlar

G2: 3,7/5 (Yeterli yorum yok)

Capterra: 4,8/5 (15+ yorum)

7. Mailspring

mailspring aracılığıyla

Mailspring, tüm büyük platformlar için sürümleri bulunan ücretsiz, hafif bir e-posta istemcisidir. Superhuman ise daha geniş bir aralıkta gelişmiş özellikler ve olağanüstü destek sunar, ancak ücretlidir.

Mailspring'in öne çıkan bir özelliği, taslak içinden e-postaları İngilizce'den çeşitli dillere çevirebilmesidir.

Mailspring'in en iyi özellikleri

İngilizce yazılmış mesajları taslaklarınızda İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca ve Almanca'ya çevirin

Kişiler mesajlarınızı okuduğunda bildirim almak için bağlantıları ve etkinlikleri izleyin

Hızlı yanıt şablonlarını kullanarak özelleştirilebilir e-postalardan oluşan bir kitaplık oluşturun

Mailspring sınırlamaları

Bazen bazı e-postalar otomatik olarak başka klasörlere taşınır

Tekrarlayan senkronizasyon sorunları

Mailspring fiyatlandırması

Ücretsiz

Mailspring Pro: Aylık 8 dolar

Mailspring puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (18+ yorum)

Capterra: 5/5 (Yeterli yorum yok)

8. Mailbird

mailbird aracılığıyla

Spark gibi, Mailbird de kullanıcı dostu bir arayüze sahip ücretsiz bir e-posta yönetimi uygulamasıdır. Bu, Superhuman'ın hıza odaklı yaklaşımından çok uygun fiyat ve hoş bir kullanıcı deneyimi öncelikli kullanıcılar için iyi bir seçim olabilir.

Mailbird'ün en iyi özellikleri

Seçim yaptığınız resimlerle arka planınızı kişiselleştirin

ChatGPT'yi kullanarak saniyeler içinde doğal ve insan gibi e-postalar oluşturun

Güçlü arama fonksiyonu ile gelen kutunuzdaki tüm ek dosyaları bulun

Desteklenen dillerin giderek genişleyen listesinden seçim yaparak kendi dilinizde e-posta gönderin

Mailbird sınırlamaları

E-postaya resim eklemeyle ilgili sorunlar

Verimli otomasyon özellikleri yoktur

Mailbird fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart yıllık : 2,28 $/kullanıcı başına aylık

Yıllık premium: Aylık 4,03 $/kullanıcı

Mailbird puanları ve yorumları

G2: 3,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

9. Front

via Front

Takım işbirliği için özel olarak tasarlanan Front, paylaşılan gelen kutuları ve takım işlevleri gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Bu işletim sistemi, bir takım ortamında e-posta iletişimini yöneten kullanıcılar için idealdir, oysa Superhuman daha çok bireysel kullanıcı verimliliğine yöneliktir.

Front'un en iyi özellikleri

Tüm kanalların paylaşılan gelen kutularını tek bir yerden yönetin

AI kullanarak iletişimi büyük ölçekte düzenleyin, yönlendirin ve çözün

Çözülmemiş konuşmaları, sohbet veya e-posta yoluyla daha hızlı takip için takımınıza iletin

Front sınırlamaları

Eski mesajları bulmak, arşivlemek ve kişileri içe aktarmak bazı kullanıcılar için zor olabilir

Outlook gibi bir programdan geçiş yapan kullanıcılar için biraz öğrenme süreci vardır ve çok sayıda özelliğe alışmak biraz zaman alır

Front fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 29 $/koltuk

Büyüme : Aylık 79 $/koltuk

Ölçek : Aylık 99 $/koltuk (yalnızca yıllık plan olarak mevcuttur)

Premier: Aylık 229 $/koltuk (yalnızca yıllık plan olarak mevcuttur)

Front puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

10. Mailman

mailman aracılığıyla

Mailman, Superhuman'ın masaüstü uygulamasına kıyasla tamamen farklı bir yaklaşım sunar. Web tabanlı bir çözüm tercih ediyorsanız, bu iyi bir seçenek olabilir.

Tercih ettiğiniz e-posta uygulamalarıyla entegre olan bir e-posta güvenlik duvarı olarak çalışır. Böylece, derinlemesine çalışmak için zaman aralıklarını bloklayabilir ve gelen kutunuzdaki dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırabilirsiniz.

Mailman'ın en iyi özellikleri

Daha iyi bir iş-yaşam dengesi ve e-postasız odaklanma zamanı için önceden ayarlanmış "Rahatsız Etmeyin" zamanları

Mailman'ı, posta listenizi yönetmek ve bunları saatlik aralıklarla, günde belirli sayıda teslim etmek için ayarlayın

Önemsiz e-postaları bloklayın ve gelecekte her bir göndereni nasıl ele almak istediğinizi seçin

Önemli gönderenleri, etki alanlarını veya anahtar kelimeleri VIP listesine ekleyin, böylece filtreleri atlayarak her zaman ihtiyacınız olan şeyleri görebilirsiniz

Mailman sınırlamaları

Arama mekanizması bazen düzgün çalışmayabilir

En iyi sonuçları elde etmek için verileri manuel olarak girmelisiniz

Mailman fiyatlandırması

21 günlük ücretsiz deneme

Standart: Aylık 10 ABD doları

Mailman puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (11+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

E-posta ihtiyaçlarınızı karşılamak için her zaman özel bir e-posta yönetim yazılımına ihtiyacınız olmayabilir. ClickUp gibi güçlü proje yönetimi araçları da sağlam e-posta entegrasyon yetenekleri sunabilir.

Böylesine kapsamlı bir çözüm, e-posta güncellemeleri ve diğer yollarla iş ilerlemesini izlemeyi de kolaylaştırabilir.

Daha yakından bakalım.

Proje bağlamında e-postalara yanıt vermeyi, görevleri doğrudan konuşmalardan atamayı ve son teslim tarihlerini lazer odakla takip etmeyi hayal edin.

İşte ClickUp E-posta Proje Yönetimi'nin gücü!

ClickUp içinden mesajlar gönderin ve yanıtlar yayınlayın

ClickUp Entegrasyonları, e-posta karmaşasını işbirliğine dayalı bir süper güce dönüştürür. Gmail ve Outlook gibi popüler e-posta hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve sezgisel arayüzü üzerinden e-postaları yönetmenizi sağlar.

ClickUp Brain ve AI özellikleri, e-posta planlama, takip, bildirimler ve akıllı yanıtlar gibi görevleri otomatikleştirerek iş akışınızı daha da düzenleyebilir.

ClickUp Brain ile e-postalarınızı ve takviminizi yönetin

ClickUp, kişisel kullanım için ücretsiz bir plan sunar. Örneğin, sadece birkaç tıklama ve tek bir yazılım paketi ile projelerinin yanı sıra e-postalarını da yöneten bireyler için bütçe dostu bir seçenek sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Müşteri e-postalarından, biletlerden, hatalardan ve daha fazlasından eylem öğeleri oluşturun

Ek dosya ekleyin, e-postaları görevlere bağlayın ve takımınızı etiketleyerek iletişimi düzenli ve eyleme geçirilebilir hale getirin

ClickUp'ta özel alanlara, form gönderimlerine veya görev etkinliklerine göre e-postalar gönderin

Gmail, Outlook, Office 365 veya IMAP'tan herhangi bir e-posta hesabını entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu not ediyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Doğru E-posta Yönetimi Platformunu Seçmek

Doğru iş e-posta müşterisini seçmek zor olabilir, ancak dikkatli bir değerlendirme ile size en uygun olanı bulabilirsiniz.

ClickUp, tüm iletişim ve işbirliğinizi tek bir merkezi hub'da tutmanıza olanak tanıyan mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor.

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