2025'te E-posta Yönetimi için En İyi 10 Superhuman Rakibi ve Alternatifi

Bu makaleyi okuyorsanız, muhtemelen iki gruptan birine dahilsiniz: E-postalara boğulmuş ya da şık e-posta uygulaması Superhuman'ı kullanıyorsunuz.
İlk durumda, size harika bir sürprizimiz var: E-postaları okumak ve yanıtlamakla ilgili yükünüzü hafifletmek için tasarlanmış 10 son teknoloji e-posta aracı.
İkinci gruba dahilseniz ve Superhuman'ın beklentilerinizi karşılamadığını düşünüyorsanız, okumaya devam edin.
Keşfedebileceğiniz birkaç alternatif var.
E-posta içeriğinizi ve gelen kutularınızı düzenli tutmak için akıllı bir e-posta yönetim aracına ihtiyacınız var. Bu kılavuz, ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve iş akışınıza göre uyarlanmış harika özelliklere sahip Superhuman alternatiflerini derinlemesine inceler.
Superhuman alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Verimliliği artıracak bir e-posta müşterisi seçin ve dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:
- Hız ve verimlilik: E-postaları oluşturmak, göndermek ve düzenlemek için sezgisel klavye kısayollarına sahip, yıldırım hızında bir arayüz arayın
- Organizasyon özellikleri: Güçlü etiketleme, etiketleme ve arama işlevleriyle gelen kutunuzu düzenli tutan bir alternatif seçin
- İşbirliği: Büyük veya küçük takımlar için çok değerli olan e-posta iletme, paylaşılan gelen kutuları ve yorumlama özellikleri gibi işlevleri arayın
- Entegrasyonlar: Sistemin, proje yönetimi platformları veya takvimler gibi favori verimlilik araçlarınızla bağlantı kurduğundan emin olun
Ayrıca okuyun: Sonuçları İleriye Taşıyacak En İyi 10 E-posta Test Aracı
Bu özellikleri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, e-posta yönetimi gereksinimlerinizi karşılayan en uygun Superhuman alternatifini seçebilirsiniz.
en İyi 10 Superhuman Rakibi ve Alternatifi
Superhuman'ın becerilerine rakip olabilecek, her biri benzersiz özellik ve işlevlerin bir karışımını sunan şampiyonlarla tanışın:
1. Canary Mail
Canary Mail, şifreleme ve kimlik sahtekarlığı önleme gibi sağlam güvenlik özellikleri, kullanıcı dostu bir arayüz ve e-posta tarayıcı yönetimi için yararlı AI özellikleri sunar.
Superhuman'ın hız ve verimliliğe verdiği önceliğe kıyasla, güvenlik ve işlevsellik arasında güçlü bir denge sağlar.
Canary Mail'in en iyi özellikleri
- E-postaları planlama, takip etme ve AI ile kişiselleştirilmiş selamlar gönderme gibi sıkıcı görevleri otomatikleştirin
- Önemli e-postaları önceliklendirerek ve geri kalanları sessize alarak dikkatinizi dağıtan unsurları bloklayın
- Tüm e-posta hesaplarınızı tek bir düzenli görünümde birleştirin
Canary Mail sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar AI asistanında ara sıra hatalar olduğunu bildiriyor
- Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir
Canary Mail fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Yıllık 49 $/kullanıcı
- Kurumsal: Yıllık 100 $/kullanıcı
Canary Mail puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
2. BlueMail
BlueMail, Superhuman'ın premium fiyatlandırmasına göre potansiyel olarak daha uygun fiyatlı bir alternatif sunar. Özellikleri, özellikle Superhuman e-postanın sunduğu hıza odaklanmaya ihtiyaç duymayan daha geniş bir kullanıcı aralığına hitap eder.
E-posta verimliliğinizi ve iş akışınızı kolaylaştırmak için ChatGPT kullanır. Ayrıca, gelen e-postalarınızı akıllıca anında ileterek değerli zamanınızdan tasarruf sağlar.
BlueMail'in en iyi özellikleri
- BlueMail içinden Takviminize erişin ve etkinliklerinizi planlayın
- Tüm hesaplarınızdaki e-postaları birleştirin ve hızlı görünüm için birleştirilmiş klasörlerde görüntüleyin
- Gelen kutunuzu gönderen ve gruba göre dinamik ve akıllı bir şekilde yönetin
- Hesaplarınızı ve ayarlarınızı tüm cihazlarınız arasında yedekleyin, geri yükleyin ve güvenli bir şekilde aktarın
BlueMail sınırlamaları
- Bazı işlemlerde (örneğin arama), Bluemail çok fazla CPU ve RAM kullanma eğilimindedir
- E-posta ve hesap sayısının artmasıyla birlikte, sistem yavaşlar ve senkronizasyon sorunları ortaya çıkar
BlueMail fiyatlandırması
- Standart: Ücretsiz
- Bluemail Plus: Aylık 5 $/kullanıcı
- Business Pro: Aylık 10 $/kullanıcı
BlueMail puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)
3. Airmail
Airmail, Superhuman'dan daha geniş bir özellik aralığı sunar. Apple cihazlar için özel olarak tasarlanmıştır ve iOS, macOS ve watchOS ile iyi çalışır.
Superhuman e-postanın sahip olmadığı temel e-posta yönetiminin ötesinde hız ve değer fonksiyonlarından daha fazlasına ihtiyaç duyan kullanıcılar için caziptir.
Akıllı gelen kutusu, e-postalarınızı otomatik olarak sıralar, promosyon mesajlarını ve gereksiz mesajları filtreler. Böylece en önemli mesajlar ön plana çıkar ve gerçekten dikkatinizi gerektiren işleri takip etmenize yardımcı olur.
Airmail'in en iyi özellikleri
- Birleştirilmiş gelen kutusu özelliği ile tüm gelen kutularınızdaki e-postaları bir kerede görün
- E-postalarınızın alıcının gelen kutusuna tam zamanında ulaşmasını planlayın
- E-posta hesaplarını hızlıca tanımlamak için renkler atayın ve mesaj listesindeki görünümü özelleştirin
- Cihazınızdaki diğer uygulamalardan Airmail'e belge veya metin paylaşarak kolayca e-posta oluşturun
Airmail sınırlamaları
- Takvim entegrasyonu yoktur
- Bazen konular karışır ve bir mesajı silmeye çalıştığınızda tüm konu silinir
Airmail fiyatlandırması
- Temel sürüm: Ücretsiz
- Pro: Aylık 2,99 $/kullanıcı (3 günlük ücretsiz deneme dahil)
Airmail puanları ve yorumları
- G2: 3,6/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (Yeterli yorum yok)
4. Postbox
Postbox, çeşitli e-posta hizmetleriyle daha geniş uyumluluk sunarken, Superhuman bazı sınırlamalara sahiptir.
Postbox, trackpad veya çoklu dokunma hareketlerini destekleyen başka bir cihazla macOS kullananlar için hareketleri de destekler.
Postbox'ın en iyi özellikleri
- Hızlı Çubuk'a hedef klasörün adını yazarak mesajları dosyalayın
- Araç çubuğundaki Arşivle düğmesine tıklayarak mesajları Gelen Kutusu'ndan özel bir Arşiv Klasörü'ne taşıyın
- Hesap başına veya tüm hesaplarda genel olarak filtreler oluşturun ve otomatik, manuel veya periyodik olarak çalıştırın
Postbox sınırlamaları
- UI/UX'in iyileştirilmesi gerekiyor
- Çok fazla klasör ve etiket, ön tanımlı yapılandırmada düzgün çalışmayan birden fazla Junk Mail sistemine yol açabilir
Postbox fiyatlandırması
- 30 günlük deneme: Ücretsiz
- Postbox ömür boyu lisans: 49 $
Postbox puanları ve yorumları
- G2: 3,5/5 (30+ yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
5. eM Client
eM Client, daha basit e-posta istemcilerine kıyasla daha geniş bir özellik aralığı sunar. E-postanın ötesinde, kapsamlı bir takvim ve görev yönetimi paketi sağlar.
Ayrıca, Superhuman'da bulunmayan sunucu tarafı kuralları ve arama gibi güçlü organizasyon araçlarını da destekler.
eM Client'ın en iyi özellikleri
- Ek dosyaları, iletişim bilgilerini ve ek dosyalardaki içeriği içeren gelişmiş arama filtreleriyle belirli e-postaları bulun
- Çeşitli temalar, düzenler ve bildirim seçenekleriyle arayüzü istediğiniz gibi özelleştirin
- Merkezi iletişim için WhatsApp ve Telegram gibi popüler sohbet hizmetlerini entegre edin
eM Client sınırlamaları
- Özellikle teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için biraz daha zor öğrenme eğrisi
- Bazı kullanıcılar, özellikle eski makinelerde ara sıra performans yavaşlamaları olduğunu bildirmiştir
eM Client fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 31,17 $/cihaz (tek seferlik ödeme)
- Business Pro: 148 $. 12/cihiz (tek seferlik ödeme)
eM Client derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,0/5 (50+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. Spark
Spark, Superhuman'ın abonelik ödeme modeline tamamen ücretsiz bir alternatif sunar. Superhuman'ın bazı gelişmiş özelliklerinden yoksun olsa da, bütçeye duyarlı kullanıcılar için mükemmel bir seçenek olabilir.
Spark'ın en iyi özellikleri
- Basit bir kaydırma hareketiyle e-postaları arşivleyin, erteleyin veya silin, zamandan tasarruf edin ve e-posta yönetimini kolaylaştırın
- E-posta taslakları üzerinde iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve sık kullanılan mesajlar için yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturarak zaman kazanın ve tutarlılığı sağlayın
- E-postaların belirli bir zamanda gönderilmesini planlayarak, mesajlarınızın en uygun anda veya ofis dışındayken ulaşmasını sağlayın
Spark sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özellikle güncellemelerden sonra ara sıra hatalar veya performans sorunları yaşadıklarını bildirmiştir
- Spark, diğer bazı e-posta müşterilerine kıyasla daha az özelleştirme esnekliğine sahip olabilir
Spark fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium Bireysel: Aylık 4,99 $/kullanıcı
- Premium Takımlar: Aylık 6,99 $/kullanıcı
Puanlamalar ve yorumlar
- G2: 3,7/5 (Yeterli yorum yok)
- Capterra: 4,8/5 (15+ yorum)
7. Mailspring
Mailspring, tüm büyük platformlar için sürümleri bulunan ücretsiz, hafif bir e-posta istemcisidir. Superhuman ise daha geniş bir aralıkta gelişmiş özellikler ve olağanüstü destek sunar, ancak ücretlidir.
Mailspring'in öne çıkan bir özelliği, taslak içinden e-postaları İngilizce'den çeşitli dillere çevirebilmesidir.
Mailspring'in en iyi özellikleri
- İngilizce yazılmış mesajları taslaklarınızda İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca ve Almanca'ya çevirin
- Kişiler mesajlarınızı okuduğunda bildirim almak için bağlantıları ve etkinlikleri izleyin
- Hızlı yanıt şablonlarını kullanarak özelleştirilebilir e-postalardan oluşan bir kitaplık oluşturun
Ayrıca okuyun: Gmail'de e-posta şablonları nasıl oluşturulur?
Mailspring sınırlamaları
- Bazen bazı e-postalar otomatik olarak başka klasörlere taşınır
- Tekrarlayan senkronizasyon sorunları
Mailspring fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Mailspring Pro: Aylık 8 dolar
Mailspring puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (18+ yorum)
- Capterra: 5/5 (Yeterli yorum yok)
8. Mailbird
Spark gibi, Mailbird de kullanıcı dostu bir arayüze sahip ücretsiz bir e-posta yönetimi uygulamasıdır. Bu, Superhuman'ın hıza odaklı yaklaşımından çok uygun fiyat ve hoş bir kullanıcı deneyimi öncelikli kullanıcılar için iyi bir seçim olabilir.
Mailbird'ün en iyi özellikleri
- Seçim yaptığınız resimlerle arka planınızı kişiselleştirin
- ChatGPT'yi kullanarak saniyeler içinde doğal ve insan gibi e-postalar oluşturun
- Güçlü arama fonksiyonu ile gelen kutunuzdaki tüm ek dosyaları bulun
- Desteklenen dillerin giderek genişleyen listesinden seçim yaparak kendi dilinizde e-posta gönderin
Mailbird sınırlamaları
- E-postaya resim eklemeyle ilgili sorunlar
- Verimli otomasyon özellikleri yoktur
Mailbird fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart yıllık: 2,28 $/kullanıcı başına aylık
- Yıllık premium: Aylık 4,03 $/kullanıcı
Mailbird puanları ve yorumları
- G2: 3,7/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
9. Front
Takım işbirliği için özel olarak tasarlanan Front, paylaşılan gelen kutuları ve takım işlevleri gibi özellikleriyle öne çıkıyor.
Bu işletim sistemi, bir takım ortamında e-posta iletişimini yöneten kullanıcılar için idealdir, oysa Superhuman daha çok bireysel kullanıcı verimliliğine yöneliktir.
Front'un en iyi özellikleri
- Tüm kanalların paylaşılan gelen kutularını tek bir yerden yönetin
- AI kullanarak iletişimi büyük ölçekte düzenleyin, yönlendirin ve çözün
- Çözülmemiş konuşmaları, sohbet veya e-posta yoluyla daha hızlı takip için takımınıza iletin
Front sınırlamaları
- Eski mesajları bulmak, arşivlemek ve kişileri içe aktarmak bazı kullanıcılar için zor olabilir
- Outlook gibi bir programdan geçiş yapan kullanıcılar için biraz öğrenme süreci vardır ve çok sayıda özelliğe alışmak biraz zaman alır
Front fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 29 $/koltuk
- Büyüme: Aylık 79 $/koltuk
- Ölçek: Aylık 99 $/koltuk (yalnızca yıllık plan olarak mevcuttur)
- Premier: Aylık 229 $/koltuk (yalnızca yıllık plan olarak mevcuttur)
Front puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: Outlook'ta e-posta şablonları nasıl oluşturulur?
10. Mailman
Mailman, Superhuman'ın masaüstü uygulamasına kıyasla tamamen farklı bir yaklaşım sunar. Web tabanlı bir çözüm tercih ediyorsanız, bu iyi bir seçenek olabilir.
Tercih ettiğiniz e-posta uygulamalarıyla entegre olan bir e-posta güvenlik duvarı olarak çalışır. Böylece, derinlemesine çalışmak için zaman aralıklarını bloklayabilir ve gelen kutunuzdaki dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırabilirsiniz.
Mailman'ın en iyi özellikleri
- Daha iyi bir iş-yaşam dengesi ve e-postasız odaklanma zamanı için önceden ayarlanmış "Rahatsız Etmeyin" zamanları
- Mailman'ı, posta listenizi yönetmek ve bunları saatlik aralıklarla, günde belirli sayıda teslim etmek için ayarlayın
- Önemsiz e-postaları bloklayın ve gelecekte her bir göndereni nasıl ele almak istediğinizi seçin
- Önemli gönderenleri, etki alanlarını veya anahtar kelimeleri VIP listesine ekleyin, böylece filtreleri atlayarak her zaman ihtiyacınız olan şeyleri görebilirsiniz
Mailman sınırlamaları
- Arama mekanizması bazen düzgün çalışmayabilir
- En iyi sonuçları elde etmek için verileri manuel olarak girmelisiniz
Mailman fiyatlandırması
- 21 günlük ücretsiz deneme
- Standart: Aylık 10 ABD doları
Mailman puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (11+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Diğer E-posta Yönetimi Araçları
E-posta ihtiyaçlarınızı karşılamak için her zaman özel bir e-posta yönetim yazılımına ihtiyacınız olmayabilir. ClickUp gibi güçlü proje yönetimi araçları da sağlam e-posta entegrasyon yetenekleri sunabilir.
Böylesine kapsamlı bir çözüm, e-posta güncellemeleri ve diğer yollarla iş ilerlemesini izlemeyi de kolaylaştırabilir.
Daha yakından bakalım.
Proje bağlamında e-postalara yanıt vermeyi, görevleri doğrudan konuşmalardan atamayı ve son teslim tarihlerini lazer odakla takip etmeyi hayal edin.
İşte ClickUp E-posta Proje Yönetimi'nin gücü!
ClickUp Entegrasyonları, e-posta karmaşasını işbirliğine dayalı bir süper güce dönüştürür. Gmail ve Outlook gibi popüler e-posta hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve sezgisel arayüzü üzerinden e-postaları yönetmenizi sağlar.
ClickUp Brain ve AI özellikleri, e-posta planlama, takip, bildirimler ve akıllı yanıtlar gibi görevleri otomatikleştirerek iş akışınızı daha da düzenleyebilir.
ClickUp, kişisel kullanım için ücretsiz bir plan sunar. Örneğin, sadece birkaç tıklama ve tek bir yazılım paketi ile projelerinin yanı sıra e-postalarını da yöneten bireyler için bütçe dostu bir seçenek sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Müşteri e-postalarından, biletlerden, hatalardan ve daha fazlasından eylem öğeleri oluşturun
- Ek dosya ekleyin, e-postaları görevlere bağlayın ve takımınızı etiketleyerek iletişimi düzenli ve eyleme geçirilebilir hale getirin
- ClickUp'ta özel alanlara, form gönderimlerine veya görev etkinliklerine göre e-postalar gönderin
- Gmail, Outlook, Office 365 veya IMAP'tan herhangi bir e-posta hesabını entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı yeni kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu not ediyor
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı
- İş: Aylık 12 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
Doğru E-posta Yönetimi Platformunu Seçmek
Doğru iş e-posta müşterisini seçmek zor olabilir, ancak dikkatli bir değerlendirme ile size en uygun olanı bulabilirsiniz.
ClickUp, tüm iletişim ve işbirliğinizi tek bir merkezi hub'da tutmanıza olanak tanıyan mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor.