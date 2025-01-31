2025'te Video Oluşturmak için En İyi 10 Sora AI Alternatifi

OpenAI, yenilikçi metin-video aracı Sora AI ile AI destekli içerik üretim endüstrisini dönüştürdü. Sora'nın piyasaya sürülmesi, sadece bir ürün duyurusundan daha fazlasıydı; AI ve multimedya oluşturma alanlarının kesiştiği, dünya çapındaki video oluşturucular için yeni ufuklar açan olağanüstü bir andı.

Bu AI video oluşturucu, kullanıcıların metni etkileşimli videolara dönüştürmelerini sağlamak için gelişmiş algoritmalar kullanır. Metni görüntüler ve müzikle düzgün bir şekilde entegre ederek profesyonel görünümlü videolar üretir ve Sora'yı rakiplerinden ayırır.

Sora AI, video pazarlamadan eğitim içeriğine ve eğlence videolarına kadar birçok uygulamaya hitap eder.

Etkileyici özelliklerine rağmen, Sora AI'nın bazı sınırlamaları vardır.

İlk olarak, halka açık olarak yayınlanmamıştır (Mayıs 2024 itibariyle). OpenAI'nin modelini optimize etmek için geri bildirim almak amacıyla yalnızca sınırlı sayıda kırmızı takım üyesi ve yaratıcı profesyonel tarafından kullanılabilir.

İkincisi, fizik konusunda örtük bir anlayışa sahip olmadığı için her zaman gerçek dünyadaki fizik kurallarına uymayabilir. Bu sınırlama, karakterlerin, nesnelerin veya hayvanların zamanla kaybolmasına, deforme olmasına veya çoğalmasına neden olabilir.

Son olarak, Sora AI yalnızca bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabilir, bu da daha uzun formdaki video içerikleri için uygunluğunu sınırlar.

Birkaç alternatif, Sora'nın sunduğuna benzer veya daha iyi işlevsellik sunar. Bu makalede, 2024'ün en iyi 10 Sora alternatifini keşfedecek, özelliklerini, avantajlarını, fiyatlarını ve daha fazlasını derinlemesine inceleyeceğiz.

Ama önce başlangıçtan başlayalım..

Sora AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Sora AI'ya alternatifler ararken, özel ihtiyaçlarınıza uygun anahtar özellikleri ve yetenekleri aramak çok önemlidir.

Dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlardır:

Özellik seti: Alternatifin, metinden videoya dönüştürme, duygu analizi, metin özetleme, özelleştirme seçenekleri ve entegrasyon yetenekleri gibi gereksinimlerinizi karşılayan sağlam bir özellik seti sunduğundan emin olun

Kullanım kolaylığı : Kullanıcı dostu ve sezgisel bir platform seçin, böylece kapsamlı bir eğitime gerek kalmadan verimli bir şekilde videolar oluşturabilirsiniz

Ölçeklenebilirlik: İşinizle birlikte ölçeklenebilen, kalite veya performanstan ödün vermeden artan video üretim ihtiyaçlarını karşılayabilen bir platform seçin

Entegrasyon kolaylığı: Alternatifin CRM, CMS, Adobe Suite ve diğer araçlar dahil olmak üzere mevcut araçlarınız ve iş akışlarınızla entegre olup olmadığını kontrol edin, böylece mevcut kurulumunuzla sorunsuz bir geçiş ve uyumluluk sağlayın

Uyumluluk ve güvenlik: Platformun ilgili veri gizliliği düzenlemelerine ve güvenlik standartlarına uyduğunu doğrulayın. Güçlü veri koruma mekanizmaları sunmalı ve sektöre özgü gerekliliklere uyumu sağlamalıdır

Maliyet ve fiyatlandırma modeli: Abonelik ücretleri, kullanıma dayalı fiyatlandırma ve özelleştirme veya destek hizmetleri için ek maliyetler dahil olmak üzere farklı platformların fiyatlandırma yapılarını karşılaştırın. Bütçenize uygun ve paranızın karşılığını veren bir çözüm seçin

Müşteri desteği: Alternatifin sunduğu müşteri desteğinin düzeyini, kullanılabilirlik, yanıt verme hızı ve video üretimindeki uzmanlık dahil olmak üzere değerlendirin

Bu faktörleri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, iş gereksinimlerinizi karşılayan ve AI odaklı girişimlerinizi etkili bir şekilde destekleyen Sora AI'ya en uygun alternatifi belirleyebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Sora AI Alternatifi

Çeşitli video pazarlama ihtiyaçlarını karşılamak için, yerleşik platformlar ve yeni şirketler dahil olmak üzere çeşitli alternatifler mevcuttur. Aşağıda, video oluşturma için Sora AI'nın en iyi 10 alternatifini inceleyeceğiz.

1. ClickUp

Daha iyi video proje yönetimi için 15 dinamik görünüm ile ClickUp'ta video üretim görevlerini düzenleyin

Sora AI, çeşitli video prodüksiyon görevleri için popüler bir seçim olsa da, bazı alternatifler benzersiz özelliklerle donatılmış benzer işlevler sunar.

Bu alternatiflerden biri, ClickUp Brain ve ClickUp Clip dahil olmak üzere çeşitli verimlilik araçlarını entegre eden, video prodüksiyonu için çok yönlü bir proje yönetimi yazılımı olan ClickUp'tır.

ClickUp, tüm video projelerini yönetmek, roller ve öncelikler atamak ve herkesin son teslim tarihlerine uymasını ve bilgilendirilmesini sağlamak için en iyi AI teknolojisini ve AI transkripsiyon araçlarını bir araya getirir.

Ses kliplerini transkribe etmek için ClickUp Brain'i kullanın

ClickUp Brain ile ses kliplerini hızlı bir şekilde transkribe ederek videolarınıza altyazı ekleyebilirsiniz. Bu özellik, erişilebilir video içeriği oluşturmayı basitleştirir ve kullanıcı katılımını artırır. Yapmanız gereken tek şey, ses klibinizi ClickUp Brain'e yüklemek, o da sesi metne dönüştürür.

Nasıl yapacağınızı öğrenmek için bu videoyu izleyin:

Bu metni videolarınızda altyazı olarak kullanabilir ve izleyicilerin ses olmadan da videoları takip etmelerini sağlayabilirsiniz. Bu özellik, net iletişimin anahtar olduğu eğitim videoları, öğretici videolar ve diğer eğitim içerikleri oluşturmak için kullanışlıdır.

ClickUp Brain ile AI destekli özetlemeyi deneyin

ClickUp Clip'ten yararlanarak ekranı kaydedin ve video talimatları oluşturunClickUp Clip'ten yararlanarak ekranı kaydedin ve video talimatları oluşturun

ClickUp video mesajınızı, indirme gerektirmeyen ve kaydetmeden hemen sonra görüntülenebilen doğrudan bir tarayıcı bağlantısıyla paylaşın

Başarılı video kanalları, sadece harika görüntülerden daha fazlasını gerektirir. Windows, Mac ve tarayıcınız için ClickUp'ın hepsi bir arada ekran kayıt yazılımı, videolarınızı oluşturmanıza, kaydetmenize, düzenlemenize ve yayınlamanıza yardımcı olur.

ClickUp Clips, ekranınızı kaydetmenize, mikrofonunuzdan ses eklemenize ve video klipleri bir bağlantı ile paylaşmanıza olanak tanır. Bu özellik, mesajlar oluşturmanıza, fikirler üretmenize ve işlevler arası takımlarla anında iletişim kurmanıza olanak tanır.

Daha fazla kolaylık için ClickUp'ın ekran kaydedici Chrome uzantısını kullanarak mesajları ve prodüksiyon görüntülerini yakalayabilirsiniz.

Ek olarak, platform içi storyboard şablonlarıyla beyin fırtınası ve fikir üretme süreçlerini geliştirebilir ve çeşitli proje yönetimi görünümlerini kullanarak her üretim projesine görevler atayabilirsiniz. ClickUp, iç iş akışlarını oluşturmak ve revize etmek için SOP şablonları sunarak herkesin üretim görevlerini daha hızlı tamamlamasına yardımcı olur.

Ekranınızı kolayca paylaşın ve bir ClickUp Görevi içinde kaydedin, böylece diğer ekran kayıt araçlarına ihtiyaç duymadan diğer kullanıcılarla daha hızlı iletişim kurun

Clip, ürün veya hizmetler için ayrıntılı eğitimler oluşturmak için mükemmeldir. 2022 video pazarlama istatistiklerinin gösterdiği gibi, bu satışlara büyük fayda sağlayabilir, çünkü insanların %96'sı yeni ürünler hakkında bilgi edinmek için açıklayıcı videoları izliyor. Ayrıca, platformu çalışanlara yönelik adım adım kılavuzlar veya pratik ekran kayıtları oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

ClickUp Video Prodüksiyon Şablonunu kullanın

ClickUp'ın Video Prodüksiyon Şablonu ile ilk konseptten son yayına kadar tüm video prodüksiyonunuzu düzenli tutun.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Video Prodüksiyon ile videolarınızı planlayın, yönetin ve özelleştirin

Şablon, videonuzun ilerlemesini izlemek için önceden tanımlanmış aşamalarla birlikte gelir. Video prodüksiyon iş akışınızı kolayca izlemek için videolarınızı Çekim, Düzenleme, İnceleme, Onay ve Son Kesim gibi Özel Durumlara ayırın.

Bu, ilgili tüm kişilerin son teslim tarihleri, görevler ve genel ilerleme konusunda aynı sayfada olmasını sağlar. Ayrıca, her video projesi için net bir yol haritası sunarak sorunsuz bir üretim süreci sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile ses kliplerini doğru bir şekilde transkribe edin

Profesyonel kalitede video ve ses kalitesi sağlayın

Ekran kayıtlarınızda zaman sınırı veya filigran olmadan kayıt yapın

Video prodüksiyonu, pazarlama ve içerik yazımı şablonları dahil 1.000'den fazla şablona erişin

Yerleşik raporlar ve bileşenlerle ClickUp Gösterge Panellerinden yararlanın

Videoları e-posta veya genel veya gizli bağlantılar aracılığıyla paylaşın

Çoklu platform uyumluluğunun keyfini çıkarın

Hızlı web sitesi kırpma ve ekran görüntüleri için Chrome uzantısını kullanın

İlgi çekici ve yaratıcı sunumlar hazırlamak için sunum araçlarını kullanın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın geniş dizi özelliklerini zorlayıcı bulabilir ve bu özellikleri tam olarak kullanmak için biraz zamana ihtiyaç duyabilir

SORA gibi sıfırdan video oluşturamaz (ancak yaratıcı beyin fırtınası ve video prodüksiyon yönetimi süreçlerinde yardımcı olabilir)

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 10 $/kullanıcı

İş: Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. RunwayML

vis RunwayML

İşte size Sora AI'ya bir alternatif daha. Bu araç, metinden zahmetsizce videolar oluşturmanıza olanak tanır. Kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özellikleriyle RunwayML, yeni başlayanlar ve deneyimli dijital içerik oluşturucular için mükemmel bir seçimdir.

RunwayML'nin son güncellemesi, oluşturduğunuz videolardaki hareketleri daha iyi kontrol etmenizi sağlayan Multi-Motion Brush'tır. Bu Gen-2 özelliği, Runway web platformunda ve mobil uygulamasında mevcuttur ve hareket halindeyken yaratıcı projeler için esneklik sunar.

Oluşturdukları videoları önizleyebilir ve indirebilir, vizyonunuza en uygun olanı seçebilirsiniz. Ayrıca RunwayML, girdilerinizi düzenlemenize, kırpmanıza ve canlandırmanıza olanak tanıyarak yaratıcı olanakları artırır.

RunwayML'nin en iyi özellikleri

AI teknolojisiyle ilgi çekici videolar oluşturun ve metinleri videolara dönüştürün

Kusursuz düzenleme araçlarıyla videoların genel kalitesini artırın

Videoları gereksinimlerinize göre özelleştirin

Diğer AI araçları ve uygulamalarıyla entegre edin

RunwayML sınırlamaları

Gelişmiş özellikleri nedeniyle, RunwayML, AI yazılımını ilk kez kullanan kullanıcılar için daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir

RunwayML fiyatlandırması

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart : Aylık 15 $/kullanıcı

Pro : Aylık 35 $/kullanıcı

Sınırsız : Aylık 95 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

RunwayML puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

3. Kaiber AI

kaiber AI aracılığıyla

Kaiber AI, oluşturucuların fikirlerini çarpıcı görsel deneyimlere dönüştürmelerini sağlayan devrim niteliğinde bir platformdur.

Metinleri, videoları, fotoğrafları ve müziği, kalıcı bir izlenim bırakan büyüleyici, gerçekçi ve yaratıcı sahnelere dönüştürmek için gelişmiş bir AI oluşturma motorundan yararlanır. Kaiber AI, bir şarkıyı yükleyip sanatsal bir dokunuş uygulayarak sihrini sergiler ve büyüleyici bir görsel-işitsel yolculuk yaratır.

Platformun kare kare animasyon stili, zamansız bir çekicilikle yaratıcılığı teşvik eder. Her katman bir öncekine dayanarak oluşturulur, böylece yeni stilleri ve estetiği zahmetsizce keşfedebilirsiniz.

Kaiber'in AI teknolojisi, komutları akıcılık ve hareketle karakterize edilen büyüleyici görsel deneyimlere sorunsuz bir şekilde dönüştürür.

Kaiber AI'nın en iyi özellikleri

Kaiber'in storyboard şablonlarıyla hikayelerinizi tasarlayın

Gelişen katmanlarla yeni stilleri ve estetiği keşfedin

Başkalarının işlerinden ilham alın ve oluşturduklarınızı tek bir yerden tüm dünyaya sergileyin

Kaiber AI sınırlamaları

Kullanıcıların özelliklere erişmek için kaydolması ve oturum açması gerekir

Kaiber AI fiyatlandırması

Explorer : Aylık 5 $/kullanıcı

Pro : Aylık 15 $/kullanıcı

Sanatçı: Aylık 30 $/kullanıcı

Kaiber AI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

4. DescriptAI

via Descript

Descript sadece bir video düzenleyici değil, yazılı içeriğinizi zahmetsizce videolara dönüştüren çok işlevli bir platformdur. DescriptAI ile ses kayıtlarını hızlı bir şekilde yazılı metne dönüştürebilirsiniz. Bu özellik, dinlemekten çok okumayı tercih eden öğrenciler veya işitme engelli kişiler için faydalıdır.

Descript ayrıca, birden fazla kullanıcının aynı anda bir proje üzerinde çalışmasına olanak tanıyan güçlü işbirliği özelliklerine sahiptir. Takım üyeleri yorum bırakabilir ve önerilerde bulunabilir, böylece düzenleme süreci kolaylaşır.

Ek olarak, platform Slack, Castos, Podbean, Restream ve Final Cut Pro gibi yaygın olarak kullanılan araçlarla kolay entegrasyon sağlar. Adobe Premiere Pro ile uyumluluğu, gelişmiş düzenleme görevleri için vazgeçilmez bir araç olarak durumunu daha da sağlamlaştırır.

Ayrıca, platform içinde baştan sona zahmetsizce eğitim veya sunum videoları oluşturmanıza olanak tanıyan yerleşik bir ekran kaydedici de içerir.

En iyi özellikler

Ses kayıtlarını 23 dilde yazılı metne dönüştürün

Sürükle ve bırak özellikleriyle kolayca içerik ekleyin

Ses iyileştirmeleri ve metin tabanlı düzenleme için tek tıklamayla ses kalitesini artırın

Video oluşturma sürecinizi temel öğelerle zenginleştirmek için şablonlar, altyazılar ve geçişlerle video oluşturmanızı destekleyin

Descript sınırlamaları

Descript bir öğrenme eğrisi içerdiğinden, kullanıcılar istikrarlı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyabilir ve tüm özelliklerini öğrenmek için zaman ayırmaları gerekebilir

Fiyatlandırması kullanıcı/düzenleyici başına olduğu için daha büyük takımlar için maliyeti daha yüksektir

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu : Aylık 15 $/kullanıcı

Pro : Aylık 30 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (160+ yorum)

5. Pika. art

Pika. art, video oluşturmayı daha verimli ve sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış çeşitli özelliklere sahip yenilikçi bir platformdur.

Pika. art'ın öne çıkan özelliklerinden biri, platformda kolayca gezinebilmenizi sağlayan sezgisel arayüzüdür. Görüntüleri yüklemekten düzenlemeye ve efekt eklemeye kadar her adım basit ve kullanıcı dostudur.

Diğer bir anahtar özellik ise önceden tasarlanmış şablonlar ve özelleştirilebilir öğelerden oluşan geniş kütüphanedir. Metin animasyonları, geçişler veya grafikler arıyorsanız, Pika. art tam size göre. Platform ayrıca, takımların gerçek zamanlı projelerde işbirliği yapmasına olanak tanıyan işbirliği özellikleri de sunar.

Ek olarak, Pika. art, nihai videolarınızı çeşitli biçimlerde ve çözünürlüklerde kaydetmek için kullanabileceğiniz sağlam dışa aktarma seçenekleri sunar. Sosyal medya, web siteleri veya sunumlar için içerik oluşturuyor olsanız da, videolarınızı amaçlanan platforma göre kolayca optimize edebilirsiniz.

Pika. art'ın en iyi özellikleri

Pika. art'ın dudak senkronizasyonu özelliğini kullanarak karakterlerinize ses verin

Çaba harcamadan sürükleyici animasyonlu hikayeler oluşturun

Ses efektleri fonksiyonunu, komutlar sunarak veya Pika. art'ın sizin için oluşturmasına izin vererek kullanın

"Tuval genişlet" özelliğini kullanarak şablonları kolayca kişiselleştirin

Video uzunluğunu uzatın ve oluşturduklarınızı çeşitli biçimlerde kaydedin

Pika. sanat sınırlamaları

Bazı kullanıcılar harici yazılım veya eklentilerle uyumluluk sorunları yaşadı

Pika. art fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Standart : Aylık 10 $/kullanıcı

Sınırsız : Aylık 35 $/kullanıcı

Pro: Aylık 70 $/kullanıcı

Pika. sanat derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

6. Invideo

via Invideo

Invideo, profesyonel görünümlü videoları kolayca oluşturmanıza olanak tanıyan çok yönlü bir çevrimiçi video düzenleme platformudur.

En iyi özelliklerinden biri, özelleştirilebilir şablonlardan oluşan kapsamlı kütüphanesidir. 4.000'den fazla hazır şablonla, çeşitli video türleri için geniş seçeneklere sahipsiniz.

Invideo'nun bir diğer öne çıkan özelliği, sezgisel arayüzü ve kullanıcı dostu düzenleyicisidir. Sürükle ve bırak işlevselliği, projenize metin, resim ve video klipler eklemeyi ve bunları istediğiniz gibi düzenlemeyi kolaylaştırır.

Invideo ayrıca, stok görüntü, müzik parçaları ve ses efektlerinden oluşan geniş bir kütüphaneye erişim sağlayarak, projeleriniz için harici kaynaklara ihtiyaç duymadan çalışmanıza olanak tanır.

Ayrıca, platform videolarınızın görsel çekiciliğini artırmak için çıkartmalar, simgeler ve animasyonlar gibi çeşitli yerleşik tasarım öğeleri sunar.

Invideo'nun en iyi özellikleri

Sosyal medya reklamları, pazarlama videoları ve sunumlar gibi çeşitli video türleri için özelleştirilebilir şablonlar kullanın

Videolarınızı özelleştirmek için hedef kitle ve platform gibi talimatlar ekleyin

Tam donanımlı video düzenleyiciyi kullanarak kolay bir arayüzle video senaryolarını ve medyayı değiştirin

İnsan sesine benzeyen seslendirmelerle videolarınıza hayat verin

Invideo sınırlamaları

Özel yazılımlarla karşılaştırıldığında özelleştirme seçenekleri sınırlı olabilir

Invideo fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Aylık 25 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Maksimum: Aylık 60 $/kullanıcıdan başlar

Invideo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (370+ yorum)

7. Lumen5

lumen5 aracılığıyla

Lumen5, ilgi çekici video içeriğinin oluşturulmasını basitleştiren güçlü bir çevrimiçi video oluşturucu.

Kullanıcı dostu platformu, teknik beceri veya deneyimden bağımsız olarak takım üyelerinin zahmetsizce profesyonel görünümlü videolar üretmesini sağlar. Platform, işaretle ve tıkla, sürükle ve bırak arayüzü özelliğine sahiptir, böylece projelerinize metin, resim ve video klipleri hızlıca ekleyebilirsiniz.

Lumen5'in en önemli özelliklerinden biri, blog gönderilerini veya Zoom kayıtlarını birkaç tıklamayla büyüleyici videolara dönüştürebilen gelişmiş otomasyon teknolojisidir.

Bu otomasyon, çok sayıda şablon, yazı tipi, renk ve animasyonla bir araya gelerek, mesajınızı izleyicilere etkili bir şekilde ileten çarpıcı videolar oluşturmanıza olanak tanır.

Pazarlama, eğitim veya öğretim amaçlı olsun, Lumen5'in özelleştirilebilir tasarımları ve işbirliği araçları, onu her boyuttaki iş için en iyi seçim haline getirir.

Lumen5'in en iyi özellikleri

Lumen5'in AI Script Composer'ını kullanarak metinlerinizi videolara dönüştürün

Yüksek kaliteli video klipler ve görüntülerden oluşan bir kütüphaneye erişin

Blog gönderilerinizi, makalelerinizi, PDF'lerinizi, teknik belgelerinizi ve diğer yazılı materyallerinizi dinamik videolara dönüştürün

Metni ilgili görsellerle otomatik olarak eşleştirmek için AI'yı kullanın

Lumen5 sınırlamaları

Diğer Sora alternatiflerine kıyasla pahalı

Lumen5 fiyatlandırması

Temel : 29 $/ay

Başlangıç : 79 $/ay

Profesyonel : 199 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lumen5 puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130+ yorum)

8. Animaker

via Animaker

Animaker, dakikalar içinde profesyonel canlı ve animasyonlu videolar oluşturmak için bir Kendin Yap (DIY) platformudur.

Bu platform, teknik uzmanlık gerektirmeden, işe alım, pazarlama, markalaşma ve karmaşık kavramları basitleştirme gibi çeşitli amaçlar için yüksek kaliteli 4K videolar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu, şirketlerin pazar değişikliklerine uyum sağlamasına ve hızlı bir şekilde rekabet avantajı elde etmesine olanak tanır.

Animaker'ın anahtar özelliklerinden biri, kurumsal takımların geniş bir grafik, simge ve harita aralığı aracılığıyla verileri görsel olarak sunmasına yardımcı olan video infografik desteğidir.

Platform ayrıca kayıt, çoklu hareket, eğri, geçiş efektleri, kamera girişi ve çıkışı ve giriş/çıkış efektleri gibi profesyonel düzeyde özellikler sunarak profesyonel ve ilgi çekici animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır.

Ek olarak, Animaker videolara hayat katmak için metin okuma özelliği, arka plan müzik parçaları ve ses efektleri içeren bir kitaplık ve doğrudan ses kaydı gibi araçlar sunar. Videolarınızı tam HD kalitesinde dışa aktarabilir ve mobil ekranlar için dikey olarak optimize edebilirsiniz.

Animaker'ın en iyi özellikleri

50'den fazla ses, 25'ten fazla dil ve diğer özelleştirmeleri kullanarak metinleri konuşma diline dönüştürün

15'ten fazla yüz özelliği, 10 aksesuar yuvası ve 20 yüz ifadesi ile özel karakterler oluşturun

Kurumsal ortamlar için yüzlerce şablondan yararlanın

Giphy ve Getty'den projelerinize resimler, videolar ve GIF'ler ekleyin

Projelerinizle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurarak iş yükünüzü kolaylaştırın

Animaker'ın Steve.ai'sini kullanarak metinleri videolara dönüştürün

Animaker sınırlamaları

Yazılım yeni olduğu için karakter animasyonları sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, video düzenleme için daha fazla veri gerektiğini söylüyor

Animaker fiyatlandırması

Temel : 24 $/ay

Başlangıç : 37 $/ay

Pro : 79 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Animaker puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (200+ yorum)

9. Vidyo. ai

Vidyo. ai ile video düzenleme ve prodüksiyonunu geliştirebilirsiniz. Vidyo. ai, gelişmiş AI teknolojisi ile yüksek kaliteli videoların oluşturulmasını basitleştiren birçok özellik ve araç sunar.

Anahtar özelliklerinden biri, video özetlerini otomatik olarak oluşturma yeteneğidir, bu da çekimlerinizdeki önemli anları belirlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştırır.

Ek olarak, Vidyo. ai, düzenleme sürecinizi daha verimli hale getiren ve videolarınızın genel kalitesini artıran otomatik sahne algılama ve akıllı kırpma gibi bir dizi düzenleme aracı sunar.

AI destekli ses geliştirme özelliği, arka plan gürültüsünü azaltarak ve konuşma netliğini artırarak videolarınızın ses kalitesini iyileştirebilir. Bu özellik, net sesin önemli olduğu röportajlar, web seminerleri ve diğer içerikler için kullanışlıdır.

Vidyo. ai ayrıca, birden fazla kullanıcının aynı proje üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanıyan bir dizi işbirliği aracı sunar.

Vidyo. ai en iyi özellikler

AI destekli otomatik video altyazı oluşturucu ile videolarınıza altyazı ekleyin

Uzun videolar için AI destekli video özet ve fragman oluşturucuyu kullanın

Vidyo.ai'nin kısa videolar, makaralar ve TikTok'lar için Virality Scores özelliği ile çevrimiçi izleyici kitlenizi büyütün

Vidyo. ai sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, kullanıcıların bir seferde yalnızca bir video yüklemesine izin verir

Platform, sessizlikleri veya dolgu kelimeleri otomatik olarak kesmez

Vidyo. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : 35 $/ay

Büyüme : 50 $/ay

Özel: 75–150 $/ay

Vidyo. ai puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

10. Pictory AI

pictory AI aracılığıyla

Pictory, metinlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde videolara dönüştüren son derece sezgisel bir araçtır. Pictory AI ile metinlerinizden doğrudan video arka planları, AI seslendirmeleri, altyazılar ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz.

Bu aracı kullanarak videoları Instagram, YouTube, TikTok vb. gibi çeşitli sosyal medya platformlarına uyacak şekilde yeniden boyutlandırın.

Premium kullanıcılar ek özelliklere erişebilirken, ücretsiz plan sadece kısa videolar oluşturmanıza izin verir. Pictory, video oluşturma sürecini basitleştirmek için tasarlanmıştır ve teknik uzmanlık düzeyine bakılmaksızın herkesin erişimine açıktır.

Pictory AI'nın en iyi özellikleri

Pictory'nin yapay zeka destekli araçlarını kullanarak metinlerinizi, görsellerinizi ve senaryolarınızı videolara dönüştürün

Videolarınızı geliştirmek için geniş bir müzik kitaplığına erişin

Pictory'nin kitaplığindeki şarkıları kullanarak videolara kolayca müzik ekleyin

Videolarınız için çeşitli stillerden seçim yapın

Pictory AI sınırlamaları

Kullanıcılar başlangıç planıyla sınırlı gelişmiş özellikler elde eder

Video işleme hızı diğer araçlara göre daha yavaş olabilir

Pictory AI fiyatlandırması

Başlangıç : 29 $/ay

Profesyonel : 59 $/ay

Takımlar: 149 $/ay

Pictory AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (75+ yorum)

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

Video Prodüksiyon İhtiyaçlarınız için En İyi Sora AI Alternatifini Seçme

2024'ün en iyi Sora alternatifleri listemizi sonlandırırken, metin-video platformlarının çeşitli kullanıcı taleplerini karşılamak için hızla geliştiği açıktır. Her seçenek, bu alanın rekabetçi doğasını vurgulayan benzersiz özellikler sunar.

Teknoloji ilerledikçe, ilgi çekici videolar oluşturmak için yenilikçi yollar sunan daha fazla platformun ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Bu platformlardan biri, yazılı metinleri çarpıcı videolara dönüştürmekle kalmayıp, projelerinizi (sadece video üretimi ve dağıtımı ile ilgili olanları değil!) düzenlemenize ve yönetmenize de yardımcı olan ClickUp'tır.

ClickUp ile video düzenleme iş akışınızı basitleştirebilir ve hızlandırabilirsiniz. Bu arada, ClickUp ile içerik oluşturma sürecinizi geliştirmek için AI sanal asistanlarından ve podcasting yazılımından yararlanma fırsatını kaçırmayın.

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