İş Yerinde Takım Çatışmalarını Profesyonelce Çözme

Çoğu lider çatışmanın yanlış olduğunu düşünür, çatışmadan kaçınır ve çatışmadan rahatsız olur. Takımlarında bir çatışma olduğunu öğrendiklerinde, bunu görmezden gelebilir veya "Bunu iş dışında konuşun" diyebilirler

Anlaşılması gereken en önemli nokta, çatışmanın kişisel ve profesyonel hayatımızın bir parçası olduğudur. Farklı nesiller, cinsiyetler, ırklar ve kültürlerden oluşan giderek çeşitlenen bir işgücüyle, takım çatışmalarıyla karşılaşmak kaçınılmazdır.

Peki, takım çatışması tam olarak nedir?

Çatışma, birlikte çalışan bir grup birey içinde fikir, görüş veya kişiliklerin çatışması olarak tanımlanır. Görevlerin teslim tarihleri konusunda anlaşmazlıklar, iş süreçleri hakkında fikir ayrılıkları veya kişisel etik kuralları nedeniyle ortaya çıkan sürtüşmeler gibi çeşitli formlarda ortaya çıkabilir.

Conflict at Work raporuna göre, yöneticiler haftada 4 saatten fazla zamanını işyerindeki çatışmaları yönetmek ve çözmek için harcıyor. İşgücünün verimliliğinin düşmesinden bahsetmeye gerek yok.

İster ön saflarda çalışan bir yönetici ister üst düzey yönetici olun, çatışmaları etkili bir şekilde yönetmeyi anlamak, personel ve organizasyonel başarı için çok önemlidir.

Bu blog yazısı, işyerindeki çatışmaları ele alıyor ve başarılı bir çözüm için gerekli olan çeşitli iletişim stratejilerini ve çatışma yönetimi becerilerini ortaya koyuyor.

Farklı Takım Çatışmaları Türleri

Takım çatışmalarının olumsuz etkileri iş kesintileri, proje başarısızlıkları, verimlilik düşüşü ve takım moralinin bozulmasıyla sonuçlanır, bu nedenle çatışmaları görmezden gelmek tavsiye edilmez. İş yerinde sık görülen çatışma türleri şunlardır:

1. Çelişkili iş alışkanlıkları

Her çalışanın farklı bir çalışma tarzı vardır. Çoğu kişi ekip arkadaşlarıyla işbirliği yapmayı ve grup olarak çalışmayı tercih ederken, bazıları işlerini tek başına yapmayı tercih edebilir.

Bazı çalışanlar dakiktir ve görevlerini zamanında tamamlar, diğerleri ise son dakikaya kadar bekler. Bu tür farklılıklar, özellikle zaman sınırlaması olan ortak bir hedef olduğunda takım dinamiklerinde sürtüşmelere neden olabilir.

2. Kişilik çatışmaları

Neden bazı insanlarla ne kadar uğraşırsanız uğraşın birlikte çalışmaktan zevk almadığınızı hiç merak ettiniz mi? Onları sevmiyorsunuz ve genellikle fiziksel olarak onlardan uzak duruyorsunuz. Kişilik, bir bireyin kendine özgü karakterini oluşturan niteliklerin veya özelliklerin birleşimidir.

Bu nedenle ortaya çıkan çatışmalar işyerlerinde yaygındır ve iki veya daha fazla çalışanın uyumsuz tutumları, sosyo-ekonomik geçmişleri veya hayata bakış açıları olduğunda ortaya çıkar.

3. Kötü iletişim

İletişim sorunları, takım arkadaşları, bir çalışan veya bir yönetici arasında duyulan veya söylenenler arasında bir tutarsızlık olduğunda ortaya çıkar. Örneğin, aylık raporların incelenip gönderilebilmesi için takımınıza raporları Cuma günü teslim etmeleri için bir son tarih belirleyebilirsiniz.

Ancak, bazı çalışanlar son teslim tarihine kadar gece geç saatlere kadar zamanları olduğunu düşünebilir ve bu da işlerin gecikmesine neden olabilir. Bu son teslim tarihlerinin uyumsuzluğu, zayıf iletişimden kaynaklanır.

Bazen, çalışanlar ve yöneticiler arasında birbirlerine karşı gerçek bir hoşnutsuzluk nedeniyle çatışmalar ortaya çıkabilir. Bu durum, kişinin talimatları takip etmemesine veya net siparişler vermemesine neden olarak iletişimin bozulmasına yol açabilir.

4. Liderlik farklılıkları

Herkesin takımları yönetme tarzı farklıdır. Bazı liderler otoriterken, diğerleri açık iletişimi teşvik eder ve son derece kapsayıcıdır. Tüm liderlik tarzları her takım üyesine uygun değildir.

Örneğin, finansal ve operasyonel risklerin yüksek olduğu imalat işlerinde, toplantı tarihlerine rahat bakan bir lider, çalışanlar arasında kaos yaratabilir ve iş performansını etkileyebilir.

Öte yandan, açık iletişimin çok önemli olduğu bir pazarlama ajansının başında bulunan direktifçi bir lider, kısıtlayıcı bir çalışma ortamı yaratabilir. Bu durum, geri bildirimleri, takım işbirliğini ve yaratıcı özgürlüğü engelleyerek moralin bozulmasına ve iş kalitesinin düşmesine neden olabilir.

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5. Zorbalık ve taciz

Artan farkındalığa rağmen, işyerinde yaş, ırk, dini veya siyasi inançlar, engellilik ve fiziksel özelliklere dayalı ayrımcılık hala çok yaygındır.

Bu nedenlerle iş arkadaşlarını veya astlarını taciz eden veya zorbalık yapan ekip üyeleri veya yöneticiler, çatışmalara ve kötü bir ortama neden olur.

Takım Çatışmalarını Çözmek için En İyi Uygulamalar

İş yerinde uyumsuzluk olduğunda, bu durum herkesi etkiler. Aynı zamanda, "demir demiri keser" atasözü, bu durumun olumlu yanını temsil eder.

Yapıcı bir şekilde ele alındığında, işyerindeki çatışmalar sağlıklı bir arkadaşlık ortamı, süreç iyileştirmeleri ve yeniliklerle sonuçlanır. İş yerinde daha iyi ve daha hızlı problem çözme için aşağıdaki beş çatışma yönetimi stratejisini kullanın.

1. Çatışmayı kabul edin ve takımınıza bildirin

Son birkaç haftadır belirli bir görev için tartışan iki takım arkadaşınız var mı? Bu sorun kendiliğinden çözülebilir. Ancak bu olmazsa ve projenin ilerlemesini ve diğer takım üyelerini nasıl etkilediğini görürseniz, harekete geçme zamanı gelmiştir.

Herkese, anlaşmazlık veya gerginliğin varlığını fark ettiğinizi ve bunun kazanılması gereken bir savaş değil, işbirliği içinde çözülmesi gereken bir sorun olduğunu bildirin.

2. Altta yatan sorunu belirleyin ve aktif dinlemeyi uygulayın

Çalışanlarınız arasındaki anlaşmazlığın nedenini bulun. Çatışan çalışma tarzları mı var? Yeni katılan bir müşteri hakkında mı tartışıyorlar? İş yerinde taciz veya ayrımcılık mı var?

Her iki tarafı da dinleyerek sorunun özünü anlamaya çalışın. Ardından, her iki çalışanla ayrı ayrı görüşün ve onları rahatsız eden şeyin ne olduğunu, diğer kişinin hatalı olduğunu düşündükleri için herhangi bir kanıtları olup olmadığını ve ileriye gitmek için en iyi çözümün ne olabileceğini sorun.

Her iki çalışanın da çatışma hakkında farklı algıları olabileceğini unutmamalısınız. Bu nedenle, özellikle söylentiler dolaşıyorsa, çatışmayı objektif bir şekilde ele almalı ve varsayımlarda bulunmamalıyız.

3. Araştırmanızı yapın ve kazan-kazan çözümleri arayın

Her iki tarafın da hikayesini dinledikten ve çatışma hakkında notlar aldıktan sonra, durumu kendiniz araştırın. İlk konuşmaya dayanarak erken yargılarda bulunmaktan kaçının ve önyargılarınızı bir kenara bırakın.

Nesnel bir çözüm için, çalışan el kitabındaki şirket politikalarını gözden geçirin. Her çalışanın her zaman uyması beklenen ortak kurallara bağlı kalın, böylece herhangi bir öznellik olmadan sorunla başa çıkabilirsiniz.

Örneğin, el kitabında kavga eden çalışanlar arasında doğrudan iletişim kurulması tavsiye ediliyorsa, kısa bir arabuluculuk toplantısı planlayın.

Zamanlama çatışmasını çözmek için net bir gündem belirleyin ve her iki çalışanın da endişelerini dile getirmesini ve birbirlerini dinlemesini teşvik edin.

Kritik proje teslim tarihleriyle çakışan vardiya planlamaları konusunda tartışıyorlarsa, arabuluculuk, zaman çizelgelerini ayarlamak için öncelikleri değiştirme gibi bir uzlaşma noktası bulmalarına yardımcı olabilir.

Çözüm için her zaman bir el kitabına ihtiyacınız olmayabileceğini ve çatışma çözme becerilerinizi doğal olarak uygulayabileceğinizi lütfen unutmayın.

4. Olayı belgelendirin ve düzenli olarak takip edin

Her iki çalışan da bir çözüm üzerinde anlaşmış olsa bile, işinizin tamamlanması için birkaç adım daha vardır. Bir veya iki hafta içinde durumun nasıl ilerlediğini kontrol edin. Bu, konuyu sonuna kadar takip ettiğinizi gösterir.

Ayrıca, takım içindeki anlaşmazlıkların tırmanmayacağı veya halının altına süpürülmeyeceği konusunda herkesi bilgilendirir. Bu, çalışanların belirli önlemleri almalarını ve takım arkadaşlarıyla daha dostane bir çalışma ilişkisi kurmalarını sağlar.

Daha da önemlisi, söz konusu çatışmayı belgelendirin. Aşağıdakiler gibi gerçek bilgileri yazmayı düşünün:

Çatışmaya dahil olan taraflar

Çatışmanın tarihi, saati ve konumu

Çatışmanın tanımı (sadece gerçekler)

Tanıklar ve hesapları

Çatışmaya yol açan tüm ilgili iletişim

Çatışma sırasında her bir tarafın aldığı önlemler

Çatışmanın hemen sonuçları

O anda yapılan tüm çözüm girişimleri

Çatışmanın işyeri operasyonları veya moral üzerindeki etkisi

Olayın ardından yönetim tarafından atılan adımlar

Bunu yapmak, çözüme gerçekçi bir temel sağlamak, her iki çalışana da adil davranılmasını sağlamak ve yasal sorumluluktan korunmak için çok önemlidir. Ayrıca, kalıpları belirlemeye, işyeri politikalarını iyileştirmeye ve gelecekteki çatışmaları önlemek için disiplin eylemlerine ilişkin karar vermeyi desteklemeye yardımcı olur.

5. Beklentileri belirleyin ve proaktif iletişim ile şeffaf olun

Birbirine saygı duyan ve birlikte iyi çalışan, bağlı çalışanlardan oluşan bir kültür oluşturmak, bir lider için önceliklidir. Anlaşmazlıklar ortaya çıktığında bile herkesin kendini anlaşılmış ve değerli hissettiği bir empati ortamı yaratın.

Bunu yapmak için, başkalarından bekledikleriniz ve onların sizden bekledikleri konusunda beklentileri yönetmelisiniz. Takımınızdan neye ihtiyacınız olduğunu veya tam tersini açıkça belirtin. Ücretli veya ücretsiz proje yönetimi yazılımları bu konuda önemli ölçüde yardımcı olabilir.

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Çatışmayı Çözmede Organizasyonel Kültürün Rolü

Organizasyonel kültür, işgücünün eylemlerine yön veren ve bilgi sağlayan ortak değerler, inançlar, davranışlar ve uygulamaları ifade eder.

Bu, bir şirkette hangi davranışların ve sonuçların kabul edilebilir olduğunu etkiler ve çalışanların çatışmalarla nasıl başa çıkacağını belirler.

Örneğin, bazı kültürlerde çalışanların ortak bir noktaya ulaşmak için ödünler verdiği uzlaşma veya pazarlık tarzı desteklenebilir. Buna karşılık, diğer kültürlerde bir tarafın endişesi nedeniyle diğer tarafın taleplerine boyun eğdiği uzlaşmacı bir tarz kullanılabilir.

Organizasyonel kültür, hangi sorunların veya durumların çatışmaya neden olabileceğini ve bunların nasıl sınıflandırıldığını da gösterir.

Örneğin, bazı kültürler değerler veya duygular üzerindeki çatışmalar gibi ilişki odaklı çatışmaları vurgularken, diğerleri kaynaklar, yöntemler veya rekabet eden öncelikler üzerindeki anlaşmazlıkları görebilir.

İşe alım ve istihdam üzerindeki etkileri

Sağlam ve sağlıklı bir kültür, bir şirketin yürütme motorudur ve onu en değerli varlığı haline getirir. Bu, çalışanların %65'inin organizasyonel kültürü işlerinde kalmalarının ana nedenlerinden biri olarak görmesi ile desteklenmektedir.

Doğal olarak, işe alım süreci, mevcut değerleri somutlaştıran veya istenen yeni bakış açıları getiren bireyleri seçerek organizasyonel kültürü güçlendirmek veya kademeli olarak geliştirmek için kritik bir fırsattır.

Çatışma, potansiyel çalışanın değerleri ile şirketin değerleri arasındaki uyumsuzluktan ve işe alım sırasında kültürel beklentilerin net bir şekilde iletilmemesinden kaynaklanabilir.

Takım Çatışmalarını Yönetmede Etkili İletişimin Önemi

Çatışma yönetiminde iletişim, çatışmanın tırmanmasını önleyen bir önlem ve çatışmayı çözmek için bir araç görevi görür.

Çatışan tarafları yanlış anlamaları açıklığa kavuşturmaya, bakış açılarını aktarmaya ve orta yolu bulmaya zorlayarak iş yerinde verimli bir işbirliği ortamı yaratmanıza yardımcı olur.

Takımınızdaki çatışmaları çözmek için uygulayabileceğiniz yaygın teknikler ve ipuçları şunlardır:

Tüm tarafları, bakış açılarını yapılandırılmış bir şekilde paylaşmaya teşvik edin ve her çalışanın kesintisiz konuşma fırsatı bulmasını sağlayın. Açık diyalog için zemin hazırlayın

Tartışmalar sırasında tarafsız davranın, konuşmayı suçlamadan uzaklaştırın ve anlayış ve çözüme yönlendirin. Anlamlı sorular sorun, düşünmeyi ve öğrenmeyi teşvik edin ve çalışanların farklı bakış açılarını dikkate almasına yardımcı olun

Çatışma çözümüne, insanları sorundan ayırmaya ve altta yatan sorunu bulup ortadan kaldırmak için birlikte çalışmaya odaklanan "Faiz Temelli İlişkisel" (IBR) yaklaşımını uygulayın

Geçmişteki şikayetler üzerinde durmak yerine, olası çözümleri beyin fırtınası yaparak, her birinin artılarını ve eksilerini değerlendirerek ve tüm tarafların ihtiyaç ve endişelerini karşılayan bir eylem planı belirleyerek bir değişimi teşvik edin

Takım Çatışmalarını Çözmede Liderlik Becerileri

Çatışmaları çözmeyi öğrenmek, işteki pozisyonunuz ne olursa olsun çok önemlidir. Bir lider olarak, arabulucu olarak hareket etmeniz ve tüm tarafların misilleme korkusu olmadan endişelerini dile getirebilecekleri tartışmaları kolaylaştırmanız beklenir.

Bu nedenle, geniş bir yetkinlik seti geliştirmeli ve bunları iyileştirmelisiniz. İşte nasıl yapabilirsiniz:

Düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etme ve başkalarını aktif bir şekilde dinleme konusunda yetkin olun. Söylenenlere ve söylenme şekline, beden dili ve ses tonu gibi sözsüz ipuçları da dahil olmak üzere dikkat edin

Takım üyelerinin duygularını anlayın ve kabul edin, insan dinamiklerinin karmaşıklığını yönetin. Bu, özellikle stresli durumlarda derin bir öz farkındalık ve duygularınızı yönetme becerisi gerektirir

Fikirleri veya durumları ne olursa olsun tüm takım üyelerine saygılı davranarak tavrınızı belirleyin. Düşünce çeşitliliğini teşvik edin ve herkesi tartışmalara katkıda bulunmaya teşvik edin

Anlaşmazlıkları etkili bir şekilde yönetmek için gerekli araçları edinmek üzere düzenli olarak eğitim programlarına ve atölye çalışmalarına katılın. Ayrıca, benzer bir alanda çalışan meslektaşlarınızdan ve mentorlarınızdan geri bildirim alın ve takım anlaşmazlıklarıyla başa çıkmak için değerli içgörüler ve stratejiler sağlayan en son araştırma ve teoriler hakkında kendinizi bilgilendirin

Takım Çatışmaları Doğaldır, Yönetici/Takım Lideri Olarak Çözümünüz de Öyle Olmalıdır

Takım arkadaşları arasında çatışmaların yarattığı gerginlik ve rahatsızlıktan kimse hoşlanmaz. Bu tür çatışmalar verimliliği düşürür, iş kalitesini bozar ve günlük ofis hayatını stresli hale getirir.

Sonuçta, çatışmaları çözmeye olan bağlılığınız çok önemli bir rol oynar. Takım anlaşmazlıkları, yöneticilerin veya takım liderlerinin aktif müdahalesi ve uyumlu bir ortam yaratmaya yönelik samimi bir faiz olmadan devam eder.

Anahtar, kolları sıvayıp çatışmaları çözmek için dostane ve pratik bir yaklaşım benimsemektir.

Dahası, ClickUp'ın iletişim planı şablonlarını ve uzaktan işbirliği araçlarını kullanmak, uyumu korumak ve iş görevleriyle ilgili yanlış anlamaları önlemek için çok yararlı olabilir.

ClickUp ile başlayın. Ücretsiz kaydolun ve takım çatışmaları olasılığını en aza indirin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Takımdaki çatışmaları nasıl çözersiniz?

Bir lider olarak, beş adımı izleyerek çatışmaları etkili bir şekilde çözebilirsiniz:

Birkaç çalışanınız arasında takım moralini bozan sürtüşmeler olduğunu kabul edin

Neler olup bittiğini tam olarak anlamak için zaman ayırın ve ilgili tarafları bir araya getirerek konuyu tartışın

Onlar için işe yarayan bir çözüm belirleyin ve uygulayın

Aynı çatışmaların tekrar ortaya çıkmamasını sağlamak için düzenli olarak takip edin ve takımın bu çatışmaları aşarak ilerlemesini sağlayın

2. Çatışma çözme stratejilerinin beş tanesi nedir?

Beş çatışma çözme stratejisi şunlardır:

Bir taraf diğerinin isteklerine boyun eğdiğinde uzlaşmacı davranmak

Kaçınma, insanlar bir çatışmayı tamamen görmezden geldiğinde veya çatışmadan çekildiğinde

Uzlaşma, takımın en yüksek faizine uygun ve kimseyi kayırmayan bir çözüm bulmaya yardımcı olur

İşbirliği, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm için başkalarıyla birlikte çalışmak anlamına gelir

Rekabet, argümanı kazanmak, ilgili taraflardan biri için birincil hedeftir

3. En iyi çatışma yönetimi aracı nedir?

ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, takımları aynı sayfada tutarak sürtüşme olmadan aynı hedefe doğru çalışmasını sağlar. Güçlü bir takım iletişimi olduğunda ve herkesin yaptıklarını yönetmek için bir araca sahip olduğunuzda, çatışmalar önlenir veya oluşumları önemli ölçüde en aza indirilir.