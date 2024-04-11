Evernote hesabınızı kalıcı olarak silme

Evernote, bir zamanlar piyasada bulunan en iyi not alma uygulamasıydı. 2008 yılında piyasaya sürüldüğünde, o yıl yaklaşık yarım milyon kullanıcıya ulaştı. Popülerliği 2013 yılında 75 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşarak zirveye ulaştı.

O zamandan beri, bir dizi sorun ve rekabetin artması, popülaritesinin giderek azalmasına neden oldu.

Daha iyi bir alternatife geçmek isteyen Evernote kullanıcılarından biriyseniz ve Evernote hesabınızı nasıl silebileceğinizi merak ediyorsanız, bu blog tam size göre.

Devre dışı bırakma ve silme: Aralarındaki fark nedir?

Evernote'tan ayrılmaya karar verdiyseniz, iki seçeneğiniz vardır. Evernote hesabınızı devre dışı bırakabilir veya tamamen silebilirsiniz. Peki, bunların arasındaki fark nedir ve hangisini seçmelisiniz?

Hesabı devre dışı bırakma seçeneği, Evernote hizmetinizi geçici olarak kapatır. Ancak, ihtiyaç duymanız halinde hesabınızı daha sonra yeniden etkinleştirme seçeneğiniz olacaktır.

Hesabınızı silerseniz, tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir. Dört hafta sonra, Evernote müşteri hizmetleri bile hesap bilgilerinize erişemez. Bu nedenle, hesap silme işleminin geri alınamayacağını unutmayın.

İşte birkaç anahtar nokta:

Gelecekte Evernote'a geri dönmeyi düşünüyorsanız veya bir süre ara verirken kaydettiğiniz bilgilerinizi güvende tutmak istiyorsanız, hesabı devre dışı bırakmayı tercih edin

Evernote'a artık ihtiyacınız olmadığından emin iseniz ve verilerinizi kalıcı olarak silmek istiyorsanız silme seçeneğini seçin

Evernote Hesabı Nasıl Silinir?

Evernote hesabınızı silmeye karar verdiyseniz, aşağıdaki adımları izleyin.

1. Evernote hesabınıza giriş yapın

Evernote hesabınızı silmenin ilk adımı, hesabınıza giriş yapmaktır. Giriş yaptıktan sonra, sayfanın sol üst köşesindeki kullanıcı adınıza tıkladığınızda görünen "Hesap Bilgileri" menü seçeneğine tıklayın.

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Ardından, Hesap Özeti'nin görüntülendiği yeni bir sekmeye yönlendirileceksiniz.

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2. "Hesap Durumu" bölümüne gidin

"Hesap Özeti" sayfasına geldiğinizde, sol taraftaki gezinme menüsünde "Hesap Durumu" öğesine gidin ve üzerine tıklayın. Bunu yaptığınızda, şifrenizi tekrar girmeniz istenecektir.

Bu sayfada iki seçenek sunulur: Evernote hesabınızı devre dışı bırakma veya kalıcı olarak silme.

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3. Evernote hesabınızı kapatın

"Evernote hesabınızı kapatın" seçeneğine tıkladığınızda, Evernote hesabınızı kalıcı olarak kapatmak istediğinizi onaylamak için bir açılır pencere gösterilir. "Devam et" seçeneğine tıklayın.

youTube aracılığıyla

Devam'ı tıkladığınızda, abonelik durumunuzu doğrulamanızı ve mevcut notlarınızı dışa aktarmak isteyip istemediğinizi soran ikinci bir iletişim kutusu görüntülenir ve bunu nasıl yapacağınızla ilgili ek bilgilere bağlantı verilir.

youTube aracılığıyla

Burada devam'a tıkladığınızda, Evernote'tan neden ayrıldığınızı soran son iletişim kutusuna yönlendirileceksiniz. Onaylamak için onay kutusunu tıklayın, ardından şifrenizi tekrar girmeniz istenecektir.

youTube aracılığıyla

Hesabı kapat düğmesine tıklayarak aşağıdaki onay sayfasına yönlendirilebilirsiniz.

youTube aracılığıyla

Not: Ücretli bir aboneliğiniz varsa, Evernote hesabınızı silmeden önce aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir.

Kullanıcıların Evernote Hesaplarını Silme Nedenleri

Kullanıcıların Evernote hesaplarını silip daha iyi alternatiflere geçmelerine neden olan birkaç faktör vardır. Bunların anahtarları şunlardır:

Evernote'un ücretsiz sürümü, sunduğu özellikler açısından ciddi şekilde sınırlandırılmıştır. Kullanıcılar artık yalnızca bir defter ve en fazla 50 not oluşturabilirler. Ayrıca, aylık 60 MB veri yükleme sınırına da tabidirler

Premium planlarının fiyatları sürekli artıyor ve artık maliyetini haklı çıkarmak zorlaşıyor

Kullanıcılar arasında yaygın bir görüş, uygulamanın kullanıcı arayüzünün eskimeye başladığı ve performansının yavaşladığı yönündedir

Yıllar boyunca yaşanan çeşitli güvenlik ihlalleri, kullanıcılar arasında gizlilik endişelerine yol açtı

ClickUp: Not Alma için Evernote'un En İyi Alternatifi

ClickUp, projelerinizi, görevlerinizi ve notlarınızı tek bir yerden yönetmenizi sağlayan güçlü bir verimlilik platformudur. Peki, ClickUp neden Evernote'a göre daha üstün bir alternatif? Hadi öğrenelim.

Evernote alternatiflerinden bahsettiğimize göre, ilk bakmamız gereken özellik ClickUp'ın Not Defteri. Evernote gibi, bu özellik de düşüncelerinizi not almak veya ayrıntılı toplantı notları almak için zahmetsizce zengin metin notları oluşturmanıza olanak tanır.

Ancak, ClickUp'ın Not Defteri'nin Evernote'a göre birçok avantajı vardır. ClickUp ile oluşturduğunuz notları, çalışma alanınızdaki herhangi bir görev, proje veya ilgili belgeyle entegre edebilirsiniz.

Notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin.

Evernote'tan farklı olarak, ClickUp'ta notlarınıza resim, video, emoji, kontrol listesi, kod blokları ve daha fazlası gibi özellikler ekleyebilirsiniz. Son olarak, Clickup, verimlilik seviyenizi artırmanıza yardımcı olan çok sayıda AI destekli araca da sahiptir. Bu platformun sunduğu bir başka kullanışlı özellik ise ClickUp Docs'tur. Bu özellik, ClickUp ekosistemindeki herhangi bir alan, klasör veya liste içinde depolanan ortak belgeler oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Belgeleri kullanarak önemli belgelere her yerden erişin

Bu özelliği kullanarak bilgi tabanınızı, SOP'larınızı, raporlarınızı ve hatta toplantı notlarınızı (seçim yapabileceğiniz çeşitli toplantı notu şablonlarıyla ) oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Dahası, ClickUp, herkese açık veya gizli bir bağlantı oluşturarak veya onları ClickUp çalışma alanınıza davet ederek belgelerinizi herkesle paylaşmanıza olanak tanır. Bu özellik ayrıca sürüm geçmişini destekler ve belgelerinizde yapılan tüm değişiklikleri takip etmenizi sağlar.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

AI destekli Yardım : ClickUp, daha hızlı ve verimli çalışmanıza yardımcı olan çok sayıda : ClickUp, daha hızlı ve verimli çalışmanıza yardımcı olan çok sayıda AI destekli not alma aracı sunar. Sesli dikte ve otomatik transkripsiyon gibi özellikler not almayı çocuk oyuncağı haline getirir. ClickUp'ın akıllı arama özelliği, çalışma alanınızdaki herhangi bir bilgiyi anında bulmanızı sağlar

Üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz entegrasyon : ClickUp, Google Drive, Slack ve Dropbox gibi popüler uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve böylece silolaşmış bilgilerden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırır

Güçlü Android Uygulaması: ClickUp, Google Play'de ClickUp, Google Play'de Android cihazlar için yerel bir uygulamaya sahiptir ve bu uygulama sayesinde notlarınıza hareket halindeyken erişebilir ve düzenleyebilirsiniz. Uygulama ayrıca, nerede olursanız olun her şeyden haberdar olmanıza yardımcı olan push bildirimlerini de destekler

ClickUp'ın sınırlamaları

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : 0

Sınırsız : üye başına aylık 7 ABD doları

İş : üye başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $

Evernote'u silme ve bundan sonra ne yapmalı?

İşte, Evernote hesabınızı nasıl silebileceğiniz ve piyasadaki diğer tüm Evernote alternatifleri arasında neden ClickUp'ı tercih etmeniz gerektiği hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgiler. ClickUp'ı tercih ederek notlarınızı daha etkili bir şekilde alabilir ve yapay zeka desteği ve işbirliği araçları sayesinde verimlilik seviyenizi yeni zirvelere taşıyabilirsiniz.

Değişikliğe hazır mısınız? Bugün ücretsiz denemeye kaydolun ve not almaktan öte bir dünya keşfedin.

Sık sorulan sorular

1. Evernote hesabımı kalıcı olarak nasıl silebilirim?

Aşağıdaki adımları izleyerek Evernote hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz:

Evernote hesabınıza giriş yapın ve Hesap Bilgileri menü seçeneğinden hesap durumuna gidin

Buradan, hesabınızı kapatma seçeneğini seçin, ücretli plana sahipseniz aboneliğinizi iptal edin, ihtiyacınız varsa mevcut notlarınızın yedeklemesini alın ve tamamlandığında, hesabınızı kalıcı olarak silmek için kimlik bilgilerinizi doğrulayın

2. Evernote hesabımın bağlantısını nasıl kaldırırım?

Evernote hesabınızı herhangi bir cihazdan beğenmeyi kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

"Evernote Hesabı"na giriş yapın ve "Uygulamalar Menüsü"ne gidin. (Bu görünümde, Evernote hesabınıza şu anda erişebilen tüm cihazların bir listesi gösterilir)

Evernote hesabınızın bağlantısını kaldırmak istediğiniz cihazın yanındaki "Erişimi İptal Et" seçeneğine tıklayın.

3. Evernote'u nasıl iptal edebilirim?

Evernote aboneliğinizi iptal etmek için: