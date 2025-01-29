2025'te Bilgi Yönetimi için En İyi 10 Bloomfire Alternatifi

Hepimiz bilginin güç olduğu konusunda hemfikiriz. Ancak, bilgileri iyi yönetmeden onları iyi bir şekilde kullanabilir misiniz?

İşiniz muhtemelen sayısız belgeye yayılmış geniş bilgiye dayanmaktadır. Müşteriler, ürünler ve iş süreçleri hakkında bilgilerle dolu, iyi organize edilmiş bir bilgi tabanı, bu veri denizinde gezinmenize yardımcı olur.

Kuruluşunuzun ansiklopedisini oluşturmak için bilgi yönetimi yazılımı ararken Bloomfire ile karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak, sınırlı entegrasyonlar ve temel ş Akışı otomasyonu, işlemlerinizi engelleyebilir.

Bu durumda, size yardımcı olabilecek bir alternatife ihtiyacınız vardır. Bu nedenle, en iyi 10 Bloomfire alternatifini araştırdık ve bir liste halinde derledik.

Ancak başlamadan önce, bu listeyi oluştururken dikkate aldığımız hususları paylaşmak istiyoruz.

Bloomfire alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bloomfire, sezgisel arayüzü ve güçlü arama fonksiyonuyla bilinir. Bilgi yönetimi stratejilerinizi desteklemek için ekstra çaba sarf eden ve bu özelliklere sahip bir Bloomfire alternatifi bulun.

Dikkate almanız gereken anahtar özelliklere bir göz atalım:

Güçlü arama fonksiyonu: Kullanımı kolay arama özelliği ile Bloomfire alternatiflerini bulun, yazarken anında önerilerle bilgileri hızlıca bulun

AI destekli özellikler: Belge başlıkları, etiketler, makale özetleri ve SEO açıklamaları için Belge başlıkları, etiketler, makale özetleri ve SEO açıklamaları için AI araçlarını kullanarak akıllı öneriler sunan bir bilgi yönetimi yazılımını değerlendirin

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir: Bilgi tabanınızı markanızın stiline ve tasarımına göre özelleştirmenize olanak tanıyan bir Bloomfire alternatifi seçin

Raporlama ve analiz: Bilgi tabanınızın performansını değerlendirmenize, metrikleri ve değişiklikleri kolayca izlemenize yardımcı olacak yerleşik raporlar ve analizler içeren bir aracı kısa listeye alın

Yerleşik geri bildirim sistemi: Özel formları destekleyen veya üçüncü taraf araçlarla entegre olarak önemli kullanıcı geri bildirimlerini toplayan bir bilgi yönetimi çözümü bulun

Akıllı entegrasyonlar: Takımınızın mevcut araçlarıyla entegre olan bir yazılım arayın, böylece hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Bloomfire Alternatifi

Özellikleri, fiyat planları ve incelemelerine göre, 2024 için en iyi 10 Bloomfire alternatifinin listesi aşağıda yer almaktadır:

1. ClickUp

ClickUp Öğe Merkezleri görünümü, Belgeler, Gösterge Panelleri ve Beyaz Tahtaları son eklenenlere, favorilere veya "Benim tarafımdan oluşturulanlar"a göre kolayca sıralamanızı sağlar

Bilgi yönetimi için 1 numaralı seçimimiz ClickUp — bunu, her boyuttaki ve her sektördeki takımların işlerini merkezileştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada verimlilik platformuyla birleştirin.

ClickUp Belgeleri ile işbirliği yapın ve bilgi tabanınızı güncel tutun

Tüm bilgi tabanı ihtiyaçlarınız için ClickUp Docs'a başvurun. Kullanımı kolay düzenleme aracıyla, belgenizi yayınlamadan önce görünümünü önizleyebilirsiniz. Görüntüler, kontrol listeleri, iç içe sayfalar ve yer imleri gibi farklı içerik türleri ekleyerek düzenli ve görsel olarak çekici parçalar oluşturabilirsiniz.

İçeriğinizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Takım arkadaşlarınızı aynı anda aynı belge üzerinde çalışmaya davet edebilirsiniz.

ClickUp'ın proje ve görev araçlarıyla senkronize olarak takımınızla işbirliği yapın, belgeleri iş akışlarına bağlayın ve bilgi tabanı yönetimini proje yürütmeyle bağlantılandırın.

ClickUp Brain'i kullanarak fikirlerinizi beyin fırtınası yapın, içerik yazın ve düzenleyin

Zamanınız kısıtlıysa, ClickUp Brain işlerinizi devralabilir. Platformun yerleşik AI Writer for Work özelliği, metinleri özetleyerek, eylem öğeleri oluşturarak, makale taslakları oluşturarak ve içeriği saniyeler içinde biçimlendirerek içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

ClickUp kullanıcıları, platform genelinde yapay zeka kullanarak bilgi yönetimini geliştirebilir. Bu entegrasyon, şirket wiki'leri için içerik yazıp özetlemenizi, notları eyleme geçirilebilir yapılacaklar listelerine dönüştürmenizi, bilgi eksikliklerini gidermenizi ve iç belgeler için fikirler üretmenizi sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın önceden tasarlanmış şablonlarıyla bilgi tabanınızı oluşturmak için zaman kazanın

Ancak, ihtiyacınız olan tek şey başlangıç için bir şeyse, kapsamlı şablon kitaplığımıza göz atın. ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu gibi basit bir şeyle hızlıca başlayın ve dijital bilgi kitaplığınızı oluşturun. Bilgi makaleleri, SSS'ler ve kaynaklar için bölümler içerir, böylece şirket içinde bilgiyi saklamak ve paylaşmak kolaylaşır.

Bilgi yönetiminin ötesinde, ClickUp takımlarınızın projeleri planlamasına, değişiklikleri izlemesine ve proje yaşam döngüsü boyunca organizasyonu sürdürmesine olanak tanır. ClickUp, birleşik bir bilgi ve proje yönetimi platformu arayan şirketler için birinci sınıf bir çözümdür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Esnek stil seçenekleriyle wiki'lerinizi özelleştirin ve geliştirin

Klasörlere, departmanlara kolayca düzenleme — ihtiyacınız olan şekilde

Evrensel arama, her şeyi saniyeler içinde bulmanıza yardımcı olur

Takımlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Düzenleme, gizlilik ve diğer güvenlik özelliklerini kontrol edin

Dikkatinizi dağıtmadan okuma deneyimi için odak modunu etkinleştirin

ClickUp'ta görevlerinize bağlayarak bağlantılı belgeleri kolayca bulun

Bilgi tabanınız için önceden tasarlanmış şablonları kullanın

Slack, Zoom ve Google Drive gibi 1.000'den fazla popüler araçla kolayca entegre edin

ClickUp sınırlamaları

İlk öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık kullanıcı başına 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. SharePoint

sharePoint aracılığıyla

Microsoft'un SharePoint'i, içeriği kolayca oluşturmanıza, yönetmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan, proje zaman çizelgeleri, şirket haberleri ve daha fazlası hakkında herkesi güncel tutmak için mükemmel bir bilgi yönetim sistemidir.

Çalışanları şirket portalları veya intranet ve Sharepoint uygulamasındaki kişiselleştirilmiş güncellemeler aracılığıyla bilgilendirir ve bağlılıklarını sağlar. SharePoint'i ayıran özellik, özelleştirme araçlarıdır. Farklı projeler ve departmanlar için özel web siteleri oluşturabilir, kaynak ve uygulama paylaşımını basitleştirerek verimliliği artırabilirsiniz.

SharePoint, takımınızın tarzına kolayca uyum sağlar ve masaüstü paylaşımı, metin açıklamaları ve daha fazlasını destekleyerek tüm proje bilgilerinizi tek bir yerde toplar ve takım katılımını teşvik eder.

SharePoint'in en iyi özellikleri

1 TB'lık geniş depolama alanında sınırsız bilgi tabanı portallarını yönetin

Belge sürümleme ve onay ş akışlarını uygulayın

Güvenli iç ve dış dosya paylaşımı sağlayın

MS Office, OneDrive, Microsoft Teams ve Power BI ile entegre edin

SharePoint sınırlamaları

Microsoft dışındaki araçlarla entegrasyon biraz zor

Ayarlar biraz karmaşık olabilir

SharePoint fiyatlandırması

SharePoint (Plan 1): Aylık 5 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard'ın bir parçası olarak: Aylık 12,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

SharePoint puanları ve yorumları

G2: 4/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (5.000+ yorum)

3. Notion

notion aracılığıyla

Takımlar için Notion, bulut tabanlı bir verimlilik ve işbirliği merkezine dönüşür. Bir bilgi tabanı yazılımı olarak, wiki'leri, belgeleri ve projeleri AI destekli bağlantılı bir çalışma alanında bir araya getirir.

Takım bilgilerini depolamak ve düzenlemek için veritabanları, belgeler ve dahili wiki'ler oluşturabilir, böylece daha iyi işbirliği ve kolay bilgi paylaşımı sağlayabilirsiniz.

Basit görünümüne rağmen, Notion özelleştirme seçeneklerine sahiptir ve çeşitli özelleştirilebilir şablonlar ile memler ve emojiler gibi eğlenceli öğeler sunar. Bu, onu kişisel bilgi yönetimi için de oldukça esnek bir seçenek haline getirir.

Notion'un en iyi özellikleri

Sayfalar ve veritabanları ile şirket içi bilgi tabanları oluşturun

İçindekiler, anahtarlar ve kod parçacıkları gibi çeşitli öğeleri kullanarak belgeleri özelleştirin

Belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin ve takım üyelerine sorular ve yorumlar ile etiket ekleyin

İçeriği özetleyin, düzenleyin ve AI kullanarak anahtar noktaları belirleyin

Notion sınırlamaları

Notion'un iş akışı otomasyon tetikleyicileri diğer araçlara kıyasla sınırlıdır

Şirket wiki'lerinde veri alt kümelerine kullanıcı izinleri yapılandırılamıyor

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 10 $/kullanıcı

İş: Aylık 18 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI aylık 10 $/kullanıcı ek ücret karşılığında kullanılabilir

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

4. KnowledgeOwl

via KnowledgeOwl

BT uzmanları arasında popüler bir bilgi paylaşım yazılımı olan KnowledgeOwl, kullanıcı dostu ve aranabilir bilgi tabanlı web siteleri oluşturma yeteneği ile öne çıkıyor.

"Yazım hatalarına toleranslı" arama özelliği, özellikle yazım kuralları güçlü değilse, bilgileri bulmayı kolaylaştırır. Platform, her şeyi temiz, basit ve sezgisel tutarak müşteri ve çalışan bilgi tabanlarının oluşturulmasını ve bakımını kolaylaştırır.

KnowledgeOwl, hizmet sunan işletmeler için iyi bir iş çıkarır ve onlara yazılım kılavuzları, politikalar ve süreçler gibi içerikleri yönetmenin basit bir yolunu sunar.

KnowledgeOwl'un en iyi özellikleri

Esnek bir içerik tablosuyla düzenleyin ve gezin

Gördüğünüzü alırsınız (WYSIWYG) düzenleyiciyi kullanın ve kaynak HTML'yi düzenleyin

Yazarlar için dahili notlar ekleyin ve herkese güncellemeler hakkında bildirim gönderin

Gizli alan adlarıyla içerik erişimini ve markalaşmayı kontrol edin

Belirli makale sonuçları için arama ifadeleri tanımlayın

KnowledgeOwl sınırlamaları

Sınırlı özel raporlama özellikleri

Küçük kuruluşlar için maliyet açısından verimli değildir

KnowledgeOwl fiyatlandırması

Tek plan: Aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

İş Ekstraları: Aylık 275 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise Ekstra Özellikler: Aylık 1150 $'dan başlayan fiyatlarla

KnowledgeOwl puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (200+ yorum)

5. Confluence

via Confluence

Confluence, bilgi yönetimi için bir başka sağlam seçenektir. Proje belgelerini ve dahili wiki'leri oluşturmak, düzenlemek ve organize etmek için idealdir.

Confluence'ın Sayfalar ve Beyaz Tahta özelliği ile belgeleri kolayca oluşturun ve fikirlerinizi görselleştirin. Ardından bunları klasörler gibi Alanlar içinde düzenleyin ve hangilerinin herkese açık veya gizli olacağına karar verin, böylece herkesin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasını sağlayın.

Kullanıcılar, Confluence'un iç iletişimi nasıl güçlendirdiğini özellikle övüyor. Bilgi yönetiminin ötesinde, teknik bilgileri merkezileştirerek güncellemelere ve proje planlarına kolay erişim sağlar.

Confluence'ın en iyi özellikleri

İçerik veritabanınızı gerçek zamanlı olarak ücretsiz olarak oluşturun, düzenleyin ve organize edin

Esnek ve özelleştirilebilir alanları kullanarak belirli projeler veya departmanlar için özel alanlar oluşturun

Hızlı içerik görevleri için ChatGPT, Copywriter ve Wordsmith gibi AI araçlarını kullanın

Verimliliği artırmak için birden fazla belgede tekrarlanan görevleri otomatikleştirin

Hızlı ve kesin bilgi erişimi için gelişmiş arama fonksiyonuna erişin

Confluence sınırlamaları

PDF biçimlendirme ve dışa aktarma ile ilgili zorluklar

Teknik dokümantasyon oluşturmak için izinleri yönetmek karmaşıktır

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 6,05 $/kullanıcı

Premium: Aylık 11,55 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.300+ yorum)

6. HelpDocs

via HelpDocs

Müşteri desteği bilgilerinizi oluşturmak ve yönetmek istiyorsanız, HelpDocs Bloomfire'a harika bir alternatiftir.

Bu veritabanı yazılımı, küçük girişimler ve büyük şirketler tarafından kullanılır. Kullanımı kolay bir arayüze ve resim ve videolarla özelleştirilebilir veritabanları oluşturmak için yerleşik bir düzenleyiciye sahiptir.

Kendi kendine hizmet bilgi tabanınızı kurduktan sonra, makaleleri farklı konulara veya bölümlere ayırıp etiketler kullanarak kullanıcıların bilgileri kolayca bulmasını sağlayabilirsiniz.

HelpDocs, destek platformları ve chatbotlar gibi diğer araçlarla da iyi bir şekilde entegre olur ve destek deneyimini iyileştirir.

HelpDocs'un en iyi özellikleri

Markanıza ve stilinize uygun özel bilgi tabanı şablonları oluşturun

Hızlı yüklenen önceden tasarlanmış şablonları seçerek zaman kazanın ve yönetin

Planlanmış makale güncellemeleri ve numaralı sürümlerle güncel kalın

Slack, Intercom ve Drift gibi iletişim ve destek araçlarıyla entegre edin

Çalışanlar ve müşteriler için makalelerin erişimini ve görünürlüğünü kontrol edin

HelpDocs sınırlamaları

Kullanıcılar, yazılımın birçok küçük sorun nedeniyle hatalı çalışabildiğini bildiriyor

HelpDocs fiyatlandırması

Başlangıç: 69 $/ay

Oluşturma: 139 $/ay

Grow: 279 $/ay

HelpDocs puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Guru

guru aracılığıyla

Bloomfire'a mükemmel bir alternatif olan Guru, arama, intranet ve wiki fonksiyonlarını basit bir platformda birleştirir. Güçlü arama özelliği, yararlı öneriler ve sürüm kontrolü ile iç bilgi tabanlarını oluşturmak ve yönetmek için mükemmeldir.

Guru'nun wiki özellikleri ise kolay kullanım için yapay zeka ile desteklenmektedir. İçerik veritabanı oluştururken veya cevap ararken herkes için kolay kullanım için tasarlanmıştır. Yazarlar, uzmanları etiketlemek ve daha iyi yazmak için yapay zeka yardımı alırken, arama yapanlar doğrudan ve yararlı yanıtlar alır.

Ayrıca, Slack, Salesforce ve Microsoft Teams gibi araçlarla da uyumlu çalışarak takım çalışmasını daha da kolaylaştırır.

Guru'nun en iyi özellikleri

Kullanıcıların yorum ve soru ekleyebilmesini sağlayan bilgi kartları oluşturun ve yönetin

Bilgi tabanını tarayın ve karmaşık cevaplar için harici araçları bağlayın

Mevcut iş akışlarınızı ve platformlarınızı gerçek zamanlı olarak senkronize edin

Bağlam içi yorumlama ve takım alanlarını kullanarak işbirliği yapın

Guru sınırlamaları

Görsel markalama ve düzen için özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Arama fonksiyonu iyileştirilebilir

Guru fiyatlandırması

30 gün boyunca ücretsiz deneme

Hepsi bir arada: Aylık 18 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (200+ yorum)

8. Trainual

via Trainual

Onboarding ve eğitiminizi yönetmek için bir platforma ihtiyacınız varsa, Trainual'ı deneyin. Büyüyen takımlar için tasarlanmış bir bilgi aktarım ve eğitim platformudur.

Trainual, her süreci, politikayı ve prosedürü belgelemeyi, düzenlemeyi, atamayı ve aramayı kolaylaştırır. Onboarding ve eğitimin otomasyonuna odaklanan Trainual, daha hızlı ölçeklenebilirlik için zemin hazırlar.

Bilgi tabanları oluşturmak, iş akışlarını tanımlamak, rolleri netleştirmek ve tutarlı eğitim sağlamak için kullanabilirsiniz. Bu, işletmelerin yetenekleri elde tutmasına, tutarlılığı korumasına ve günlük operasyonel yükünü azaltmasına yardımcı olur.

Trainual'ın en iyi özellikleri

Tüm iş süreçlerinizi etkileşimli wiki' lerde merkezileştirin ve bir operasyon kılavuzu oluşturun

İçeriği roller, departmanlar veya konumlarla ilişkilendirerek yeni kullanıcıların sistemine katılımını otomatikleştirin

Çalışanlarınızı sürekli eğitimlerle motive ederek yetenekleri elde tutun

Güçlü arama fonksiyonuyla SOP'leri ve eğitim materyallerini bulun ve referanslayın

Trainual sınırlamaları

Sık değişiklikler, takımları eğitmeyi zorlaştırır

Sayfaların yüklenmesi uzun sürüyor

Trainual fiyatlandırması

Küçük İşletmeler: 300 $/ay

Growth Business: 500 $/ay

Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Trainual puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (400+ yorum)

9. Document360

via Document360

Document360, bilgi tabanlarından teknik belgelere kadar birinci sınıf dokümantasyon oluşturma konusunda öne çıkıyor. Sezgisel arayüzüyle işleri basit tutarak işbirliğini ve bilginin merkezileştirilmesini kolaylaştırır.

Sistemin blok düzenleyicisi, içerik oluşturmayı kolaylaştırırken, özelleştirme seçenekleri ince ayar yapmaya olanak tanıyarak, personel oryantasyonundan müşteri SSS'lerine kadar çeşitli dokümantasyon ihtiyaçlarına uyarlanabilir hale getirir.

Document 360, yeni kurulan şirketler, kurumsal şirketler ve büyüyen kuruluşlar dahil olmak üzere farklı ölçeklerdeki işletmeler için değerli bir bilgi yönetimi aracıdır.

Document360'ın en iyi özellikleri

Dahili Bilgi Bankası Portalı aracılığıyla içerik oluşturun, yönetin ve inceleyin

Dış Bilgi Bankası Web Sitesini kullanarak belgelerinizi herkese açık veya gizli olarak paylaşın

İçeriğinizin nasıl görüntülendiğini ve kullanıldığını izlemek için ayrıntılı analitiklere erişin

Gelişmiş filtreler, anahtar kelime aramaları ve yapay zeka tabanlı önerilerle belgelerinizi bulun

Document360 sınırlamaları

Yerleşik yazım denetleyici ve dil çevirisi gibi temel özellikler yoktur

Tasarımları ve düzenleri ayarlamak için özel kodlama gerekir

Document360 fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 199 $/proje

Profesyonel: Aylık 299 $/proje (yıllık faturalandırılır)

İş: Aylık 399 $/proje (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Aylık 599 $/proje (yıllık faturalandırılır)

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (375+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

10. Slab

via Slab

Her tür takım için tasarlanan Slab, farklı ihtiyaçları olan mühendislik takımları tarafından sıklıkla tercih edilen birinci sınıf bir kurumsal bilgi yönetimi aracıdır. Görsel wiki'leri ve gelişmiş biçimlendirme özellikleriyle özellikle öne çıkmaktadır.

Slab'ı diğerlerinden ayıran özelliği, gezinmeyi kolaylaştıran modern tasarımıdır. Slab, alışılmış klasör kurulumunun yerine "Slab Konuları"nı kullanarak takım üyelerinin bilgileri daha kolay bulmasını sağlar.

Ortak düzenleme, sürüm kontrolü ve yorumlar aracılığıyla tartışma gibi özelliklerle, her şey işbirliği ve bilgi paylaşımıyla ilgilidir.

Dahası, İş veya Kurumsal planını kullanıyorsanız, Slab size özel bir alan adı kullanarak iç wiki'nize benzersiz bir kimlik kazandırmanıza ve bilgi yönetiminize kişisel bir dokunuş eklemenize olanak tanır.

En iyi özellikler

İçeriği klasörler, etiketler ve konularla düzenleyin, arama işlevselliğini artırın

Daha fazla kolaylık için diğer yazılımlar, elektronik tablolar ve görev yöneticileriyle hızlı entegrasyon sağlayın

Aracın sezgisel arayüzü ve modern biçimlendirme özellikleriyle içerik oluşturmaya odaklanın

Üniversitenin yardım merkezi desteği ve video eğitimleriyle araç kullanımınızı en üst düzeye çıkarın

Slab sınırlamaları

Sınırlı düzenleme özellikleri

Yalnızca belgelerin oluşturulmasını ve depolanmasını destekler, takımları veya görevleri yönetemez

Sabit fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Slab puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

En iyi Bloomfire alternatifi ile bilgi yönetimini basitleştirin

Bilgi tabanınızı şirketinizin içgörülerini izlemek, önemli bilgileri aramak veya yeni çalışanları işe almak için kullanıyor olun, iyi organize edilmiş bir bilgi tabanı işinizi yeni zirvelere taşıyabilir. Destek platformları için müşteri memnuniyetini artırır ve uzun vadede kalitelerini iyileştirir.

En iyi 10 Bloomfire alternatifimizden seçim yapın ve iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun.

Ancak, size bir tane önermek zorunda olsaydık, ClickUp'ı önerirdik. ClickUp, ideal bilgi tabanınızı oluşturmanıza yardımcı olacak sağlam belge yönetimi, AI özellikleri ve özelleştirme seçenekleri sunar.

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