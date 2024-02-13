PRINCE2 ve PMP: Proje Yöneticileri için Hangisi Daha İyi?

Mevcut birçok proje yönetimi sertifikası arasında doğru olanı bulmak, zar atmak gibi hissettirebilir. Doğru sayıyı bulun ve kariyer beklentilerinizin yükseldiğini göreceksiniz. Diğer her şey muhtemelen sizi tekrar denemeye itecektir.

Mevcut seçenekler arasında, Kontrollü Ortamlarda Projeler (PRINCE2) ve Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) en tanınmış iki sertifikadır. Ancak, proje yönetimi kariyeriniz için PMP mi yoksa PRINCE2 mi daha uygun olduğuna nasıl karar verebilirsiniz?

Bu PRINCE2 ve PMP karşılaştırmasında, PMP ve PRINCE2 sertifikalarını birbirinden ayıran nüansları inceliyoruz. Bu blog yazısının sonunda, bilinçli bir karar vermek için daha iyi bir pozisyonda olacaksınız.

Proje Yönetimi Sertifikalarının Genel Avantajları

PRINCE2 ve PMP sertifikalarının farklı avantajlarını daha sonra ele alacağız. Öncelikle, proje yönetimi sertifikalarının avantajlarına genel bir bakış atalım. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

Mesleki güvenilirlik : Bir proje yönetimi sertifikası, proje yönetimi alanındaki bilgi, beceri ve uzmanlığınızı meşrulaştırır ve resmi olarak tanır. Hatta belirli bir sektördeki incelikli anlayışınızı ve uzmanlığınızı kanıtlamak için sektörde tanınan sertifikalar da alabilirsiniz

Gelişmiş beceri seti : Sertifikalı proje yöneticileri, projeleri etkin bir şekilde yönetmek için gelişmiş araçlara, tekniklere ve metodolojilere sahiptir. Bu beceri geliştirme, proje sonuçlarını ve müşteri memnuniyetini artırarak herkes için kazan-kazan durumu yaratır

Daha iyi maaş beklentileri : Proje yönetimi sertifikası almak, kariyer fırsatlarının kapısını açabilir veya mevcut kuruluşunuzda kariyer gelişiminizi hızlandırabilir. Bu tür bir büyüme, daha iyi maaş beklentileriyle eşleşir

Evrensel tanınma : Çoğu proje yönetimi sertifikası dünya çapında kabul edilmektedir. Küresel olarak tanınan sertifika, proje yönetimi profesyonellerinin farklı ülkelerde veya coğrafyalarda iş bulmalarını sağlar

Standartlaştırılmış bilgi : Proje : Proje yönetimi ilkeleri değişiklik gösterdiğinden, sertifikalar yerleşik çerçeveler ve en iyi uygulamalar aracılığıyla tutarlılık sağlar. Bilgi ve becerilerin bu şekilde standartlaştırılması, sertifikalı proje yöneticilerinin her yerde daha kolay iş bulmasını sağlar

Rekabet avantajı : Proje yönetimi son derece rekabetçi bir alan haline gelirken, sertifikasyon profesyonellere çok ihtiyaç duydukları rekabet avantajı sağlayabilir. İşverenler, sertifikalı bir proje yöneticisini sertifikasız bir aday yerine işe almayı tercih ederler

Ağ oluşturma fırsatları : Bir proje yönetimi sertifikasına kaydolmak, bu tür programlar sunan profesyonel kuruluşlara katılmak anlamına gelir. Proje yöneticilerine, diğer sertifikalı profesyoneller ve proje yönetimi uzmanlarıyla ağ oluşturma ve değişen sektör trendlerini takip etme fırsatları sunar

Sürekli öğrenme: Profesyonel sertifikalar genellikle bakım gerektirir. Profesyonel gelişim ve sürekli öğrenme ihtiyacı, proje yöneticilerini en son proje yönetimi uygulamaları hakkında güncel kalmaya teşvik eder

PRINCE2 Sertifikası nedir?

PRINCE2 sertifikası nasıl görünüyor via Novelvista

PRINCE2, Kontrollü Ortamlarda Projeler anlamına gelir.

Proje yönetimine yapı ve ölçeklenebilirlik kazandıran, yaygın olarak tanınan bir proje yönetimi metodolojisidir. Süreç odaklı yaklaşımı, projeleri tanımlanmış süreçler, temalar ve ilkelerle daha küçük, yönetilebilir aşamalara bölmeyi içerir.

Gerekçelendirilebilen veya projeye önemli değer katan değişiklikler dahil edilir, bu da tekniği son derece esnek ve uyarlanabilir hale getirir. Ayrıca, başarılı bir projenin temelini oluşturan güçlü bir sorumluluk ve sahiplik duygusu aşılar.

İngiltere hükümeti ve Capita'nın ortak girişimi olan AXELOS tarafından geliştirilen PRINCE2, hükümet ve kamu sektörü projelerinde büyük ölçüde kullanılmaktadır. Ancak, Avrupa'da oldukça popüler olmasıyla birlikte kapsamı da genişlemiştir.

PRINCE2 sertifikası almanın avantajları

PRINCE2 sertifikası almanın bazı anahtar avantajları şunlardır:

Proje yönetimine metodik ve yapılandırılmış bir yaklaşım sunarak başarı şansını artırır

Farklı tür, boyut ve gereksinimlere sahip projelere uyum sağlar, farklı sektör ve işlerden gelen projeleri yönetmek için uygundur

Organizasyona değer katmak için proje hedefleri ve iş hedeflerinin uyumuna odaklanır

Proje ekibi, proje yöneticileri ve diğer paydaşlar için rolleri ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlayarak hesap verebilirliği artırır ve belirsizliği azaltır

Risk yönetimine vurgu yapar ve kuruluşların riskleri etkili bir şekilde belirlemesine, değerlendirmesine ve yönetmesine olanak tanır

Özellikle İngiltere, Avrupa, Asya ve Avustralya'da yüksek itibara sahip bir sertifikadır ve maaş beklentilerinizi artırabilir

PMP Sertifikası nedir?

PMP sertifikası nasıl görünüyor Sprintzeal aracılığıyla

Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) sertifikası, Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından yönetilen, sektörde tanınan küresel bir sertifikadır.

PMP sertifikası, proje yönetimi metodolojileri ve uygulamalarında yüksek düzeyde yetkinlik anlamına gelir. PMP kursu, Proje Yönetimi Bilgi Birikimi (PMBOK®) tarafından belirlenen on bilgi alanına odaklanır.

Bu sertifikalar, proje yönetimi hakkında kapsamlı bilgiler sağlar ve entegrasyon, kapsam, zamanlama, maliyet, kalite, kaynak, iletişim, risk, tedarik ve paydaşlar gibi konuları ele alır.

PMP sertifikası, herhangi bir resmi proje yönetimi metodolojisiyle bağlantılı değildir. Bu tür bir ayrılık, çeviklik sağlar. PMP proje yönetimi uzmanları, proje planlamadan değişiklik yönetimine, proje yürütme ve tamamlamaya kadar proje yönetimi yaşam döngüsünü uçtan uca yönetmek ve proje, organizasyon veya sektör gereksinimlerini karşılamak için bilgilerine ve becerilerine güvenirler.

PMP sertifikası almanın avantajları

PMP sertifikası almanın bazı anahtar avantajları şunlardır:

Herhangi bir özel proje yönetimi metodolojisine bağlı değildir, bu da onu farklı sektörlerde ve proje ortamlarında uygulamak için son derece çok yönlü hale getirir

Proje yönetimi tekniklerini geliştirmek için kapsam, maliyet, zaman, kalite, risk, iletişim vb. gibi on bilgi alanını kapsar

PMP sertifikası, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde proje yönetimi pozisyonları için genellikle birincil gerekliliktir. Ayrıca, dünya çapında yaygın bir tanınırlığa sahiptir

Sertifika, bir proje yöneticisinin portföyünde olmazsa olmaz olan liderlik, iletişim, paydaş yönetimi gibi becerilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır

Proje yönetimi profesyonellerinin Profesyonel Gelişim Birimleri (PDU) kazanmaları gerekir. Bu gereklilik, proje yönetimi becerilerini geliştirirken sürekli öğrenme ve iyileştirme için zemin hazırlar

PRINCE2 ve PMP: Anahtar Farklılıklar Nelerdir?

Artık PMP ve PRINCE2 sertifikaları hakkında temel bilgilere sahip olduğunuza göre, ikisi arasındaki farklara bir göz atalım. İşte çeşitli parametreler üzerinden PMP ve PRINCE2'nin karşılaştırması:

Sertifika sağlayıcıları

AXELOS, Birleşik Krallık Hükümeti Kabine Ofisi ile özel sektör iş dış kaynak sağlayıcısı Capita plc'nin ortak girişimi olan bir şirkettir ve PRINCE2'yi yönetmektedir.

PMP sertifikaları, Amerika Birleşik Devletleri merkezli, dünya çapında tanınan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından sağlanmaktadır.

Her iki kuruluş da proje yönetiminde endüstri standartlarını ve en iyi uygulamaları yönetmek ve ayarlamak için çalışır. Ancak, PMI, PMP sertifikasının küresel çekiciliğine atfedilebilecek daha geniş bir etki alanına sahiptir.

Avantaj: PMI'nın daha popüler olması nedeniyle PMP.

Sertifika türleri

PRINCE2 sertifikası iki yeterlilik düzeyinde sunulmaktadır: Temel ve Uygulayıcı. Temel sertifikası, PRINCE2 metodolojisi, ilkeleri ve terminolojisi hakkında bilgi verir. Uygulayıcı sertifikası, Temel kursunda öğrenilenlerin PRINCE2 ortamındaki pratik hayata ve gerçek dünya projelerine uygulanmasını içerir.

PMP, belirli düzeyde proje yönetimi deneyimi olanlara sunulan tek başına bir sertifikadır. PMP proje yönetimi eğitiminin geniş bilgi alanlarını kapsar ve ileri düzey bir yeterlilik belgesi olarak kabul edilir.

Avantaj: PRINCE2, esnek, iki aşamalı sertifika yapısı ile öne çıkıyor.

Sertifika ön koşulları

PMP ve PRINCE2 sertifikaları arasındaki farkların daha belirgin olduğu nokta burasıdır.

PRINCE2 Foundation kursu, proje yönetimi deneyimi olan veya olmayan herkese açıktır. Proje yöneticisi olmak isteyenler, Foundation sertifikasını aldıktan sonra PRINCE2 Practitioner sertifikasına başvurabilirler.

Öte yandan, PMP sertifikası için ön koşullar oldukça ayrıntılıdır. Öncelikle, tanınmış bir kolej veya üniversiteden veya bunların küresel eşdeğerlerinden dört yıllık bir lisans derecesine sahip olmanız gerekir.

Ayrıca, son sekiz yıl içinde 36 aylık proje yönetimi deneyimine sahip olmanız gerekir. Bu gereklilik, ortaokul veya lise diplomasına sahip proje yöneticileri için 60 aya çıkar. Son olarak, 35 saatlik resmi proje yönetimi eğitimi veya CAPM sertifikasına sahip olmanız gerekir.

Avantaj: PRINCE2, tüm deneyim seviyelerindeki bireyler için daha erişilebilir olması nedeniyle.

Sınav ücreti

PMP ve PRINCE2 sertifikalarının sınav ücretleri aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir:

PMP sınav ücreti PMI üyeleri için 405 ABD doları, PMI üyesi olmayanlar için 555 ABD dolarıdır. PMI üyeliğinin yıllık ücreti 129 ABD dolarıdır ve buna ek olarak tek seferlik 10 ABD doları başvuru ücreti alınır.

PRINCE2 (7. baskı) sınav ücreti, Temel kurs için 380 £ ve Uygulayıcı sertifikası için 410 £'dır.

Bu sınav ücretinin yanı sıra, her iki sertifika için de çalışma materyalleri, hazırlık kursları ve deneme sınavları için ek maliyetler ortaya çıkabilir.

Avantaj: Beraberlik. Yetkinliğinize bağlı olarak, PRINCE2, Foundation ve Practitioner seviyeleri arasında seçim yapma esnekliği sunar. Ayrıca, PMP sertifikasından biraz daha ucuzdur. Ancak, daha kapsamlı ve gelişmiş bir proje yönetimi sertifikası arıyorsanız, PMI üyeliği seçip seçmemenize bakılmaksızın PMP daha uygun maliyetli bir seçenektir.

Proje yönetimi çerçevesi

PMP ve PRINCE2 karşılaştırması, genel proje yönetimi çerçevesini görselleştirdiğinizde daha net hale gelir.

PRINCE2 ile proje yönetimi çerçevesi daha fazlasını sunar:

Yapılandırılmış, projeleri yönetmek için açık ve organize bir çerçeve gerektirir

Kuralcı, kontrollü ortamlarda adım adım bir metodolojinin izlendiği

Süreç odaklı, projeleri iyi tanımlanmış, küçük birimlere ayırmaya odaklanma

Esnek ve uyarlanabilir, değişikliğin gerekçesi ve değer önerisine tabidir

İlgili tüm paydaşlar için net roller ve sorumluluklara dayalı

Buna karşılık, PMP proje yönetimi çerçevesi şöyledir:

Sabit veya belirli bir metodolojiye uymadığı için çok yönlüdür

Etkili proje yönetimi için on bilgi alanına odaklanan açıklayıcı

PMBOK® Kılavuzu kullanılarak bilgi, beceri ve teknikler için standartlaştırılmıştır

Sektör veya işe özel gereksinimlere uyarlanabilir

Proje yöneticisinin projenin kahramanı olmasına odaklanmıştır

Avantaj: Beraberlik. İdeal proje yönetimi çerçevesi, duruma göre değişir. Örneğin, süreç odaklı veya son derece yapılandırılmış projeler için PRINCE2 proje yönetimi yol haritası gerekebilir. Öte yandan, proje yöneticilerinin güçlü liderlik becerileri gerektiren çok yönlü projeler için PMP daha uygun olabilir.

Sertifika sınavı biçimi

PRINCE2 Foundation ve Practioner sınavları çoktan seçmeli sorulardan oluşur. İlki yaklaşık 60 soru içerirken, ikincisi 68 soru içerir ve birkaç senaryo tabanlı soru da bulunur.

Adaylar, sınavı tamamlamak için bir saat (Foundation) veya 2,5 saat (Practitioner) süre alır ve geçmek için %55 veya daha fazla puan almalıdır. Foundation sertifikası kapalı kitap sınavı içerirken, Practitioner sınavı adayların resmi PRINCE2 kılavuzuna başvurabilecekleri açık kitap sınavıdır.

PMP sınavı, bazı durumsal sorular ve çoktan seçmeli sorular içeren çok daha kapsamlı bir sınavdır. Sınav biçimi, 3 saat 50 dakika (230 dakika) süre sınırına sahip 180 sorudan oluşur. Geçer not açıklanmaz, ancak psikometrik analizle belirlenir.

Avantaj: PRINCE2, çünkü sınavda daha az soru var ve süre daha kısa. Ayrıca, ikisi arasında daha zor olanı açık kitap sınavıdır, bu da teraziye büyük ölçüde onun lehine etki ediyor.

Sertifikasyonun geçerliliği ve yenilenmesi

PRINCE2 sertifikaları, hem Foundation hem de Practitioner, yenileme gerektirmeden ömür boyu geçerlidir.

PMP sertifikası, verildiği tarihten itibaren üç yıl geçerlidir. Ayrıca, bu sertifikayı yenilemek için proje yöneticisi üç yıl içinde 60 PDU kazanmalıdır.

Avantaj: PRINCE2, ömür boyu geçerliliği ve yenileme gerekliliği olmaması nedeniyle, zaman, para ve çaba açısından tek seferlik bir yatırım yapmak isteyen proje yönetimi profesyonelleri için mükemmel bir seçimdir. Ancak, dinamik bir sektörde çalışıyorsanız, PMP sertifikasının sürekli öğrenme ve süreklilik özelliği daha uygun olabilir.

Coğrafi talep

PMP ve PRINCE2 sertifikalarına olan coğrafi talep, bu sertifikaların kökeninden kaynaklanmaktadır.

PRINCE2, kökleri İngiltere'ye dayanan bir sertifikasyon programıdır ve bu nedenle İngiltere ve çevresindeki Avrupa ülkelerinde çok daha popülerdir. Avustralya'da da popülerdir.

Merkezi ABD'de bulunan PMI ile PMP, Kuzey Amerika, Asya ve Orta Doğu'da popülerlik kazanmıştır.

Avantaj: PMP sertifikası, daha geniş erişim alanı ve daha yüksek küresel benimsenme oranları nedeniyle.

Başvuru

PMP ve PRINCE2 karşılaştırmasının sonucu, uygulabilirliklerine bağlıdır.

PRINCE2, genellikle Avrupa proje yönetimi standartlarını izleyen devlet kurumları ve endüstriler tarafından kullanılır. Bu nedenle, kapsamı kamu sektörü projeleriyle sınırlıdır.

Öte yandan, PMP, uluslararası proje yönetimi standartlarına uygunluğu nedeniyle çok uluslu şirketler tarafından yaygın olarak kabul edilmektedir. PMP sertifikalı bir proje yönetimi uzmanı, BT'den üretime, sağlık hizmetlerinden finansa kadar çeşitli sektörlerde çalışabilir!

Avantaj: PMP, çeşitli sektörlerde ve proje yönetimi ortamlarında daha yüksek çok yönlülük ve uygulanabilirlik sunar.

PRINCE2 ve PMP: Hangisi daha zor?

PMP ve PRINCE2'nin zorluk açısından karşılaştırılması oldukça özneldir, çünkü algılanan zorluk, kişinin geçmişine, deneyimine ve kavrayışına göre kişiden kişiye değişebilir.

Bununla birlikte, her iki sınavın da kendine özgü zorlukları vardır.

Örneğin, PRINCE2 sınavları, proje yönetimi ilkelerini pratik hayata uygulamanız gereken gerçek dünya senaryolarına daha fazla dayanmaktadır. El kitabınız olsa bile, başarınız PRINCE2 çerçevesini ayrıntılı olarak anlamak ve projeleri yürütmek için kavramlarını kullanmak için problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinize bağlıdır.

Benzer şekilde, PMP sertifika sınavı çok kapsamlıdır ve PMBOK® Kılavuzunda yer alan çeşitli proje yönetimi bilgi alanlarını ve süreçlerini kapsar. Çoktan seçmeli soruları, özellikle de birden fazla cevabı olanları cevaplamak, proje yönetimi kavramları, formülleri ve süreçleri hakkında derinlemesine bilgi gerektirir. Daha da karmaşık hale getiren ise, bu sınavın kapalı kitap sınavı olmasıdır, bu nedenle her şeyi ezberlemeniz gerekir.

Sınava ilişkin bu üst düzey bilgi, kariyer hedefleriniz ve kişisel değerlendirmenize dayanarak, hangisinin daha zor olacağına karar verebilirsiniz.

PRINCE2 ve PMP: Maaş ve İş Olanakları

Şimdi PMP ve PRINCE2 karşılaştırmasının en ilginç kısmına geldik: hangisi daha iyi kazanç sağlıyor? Ya da en azından daha iyi bir maaş için proje yönetimi kariyer fırsatlarının kapılarını açan hangisi?

Proje Yönetimi Maaş Anketi'ne (13. baskı) göre, ABD'de PMP sertifikalı proje yönetimi uzmanları yıllık 130.000 ila 150.000 dolar arasında kazanmaktadır. Bu, sertifikasız meslektaşlarına göre %44'lük bir artış anlamına gelmektedir. Ortalama maaştaki bu artış, Güney Afrika'da olduğu gibi %67'ye kadar çıkabilir!

Peki, PRINCE2 ile karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergiliyor?

Bölgesel etkileri ve farklılıkları dengelemek için, yukarıdaki maaşı Birleşik Krallık'ta PRINCE2 sertifikalı bir proje yöneticisinin kazandığı maaşla karşılaştıracağız.

PayScale'e göre, PRINCE2 sertifikasına sahip proje yöneticileri yıllık ortalama 44.322 £ maaş almaktadır. Bu makalenin yazıldığı tarihteki döviz kuru ile yıllık 56.329 $'a eşittir.

Daha fazla tutarlılık için, PayScale'de PMP sertifikalı proje yöneticilerinin maaşlarını kontrol ettik ve yıllık ortalama maaşlarının 92.690 dolar olduğunu gördük.

Yani, nasıl bakarsanız bakın, PMP, PRINCE2'nin kazandığının 2-3 katını kazanmanıza yardımcı olur. Tabii ki, bunlar yaklaşık sayılardır ve proje yönetimi deneyiminize, sektörünüze ve diğer değişkenlere bağlı olarak daha fazla (veya daha az) kazanabilirsiniz.

Kariyer olanakları açısından, PMP'nin dünya çapında yaygın bir tanınırlığa sahip olduğunu ve sayısız sektörde uygulanabilir olduğunu gördük. Bu özellikler, genellikle daha geniş iş olanakları sunması açısından PMP'yi daha umut verici hale getirir.

PRINCE2 ve PMP: Hangisini Seçmelisiniz?

Son olarak, en çok merak edilen soruyu ele alıyoruz: PMP mi, PRINCE2 mi? Bu iki sertifikadan hangisini seçmelisiniz?

Maalesef, bunun kesin bir cevabı yoktur. PMP ve PRINCE2 sertifikaları arasında seçim yapmak, kariyer hedeflerinize, sektör tercihlerinize, coğrafi konumunuza vb. bağlıdır.

Aşağıdaki durumlarda PMP'yi tercih edebilirsiniz:

Öncelikle Amerika, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde uluslararası işler planlıyorsunuz

Çeşitli proje türleri ve sektörlerde uygulanabilir, çok yönlü bir sertifika istiyorsunuz

Başarılı bir proje için on anahtar proje yönetimi bilgi alanında uzmanlık kazanmak istiyorsunuz

Sürekli öğrenmeye ve her üç yılda bir becerilerinizi geliştirmeye açıksınız

Öte yandan, aşağıdaki durumlarda PRINCE2'yi tercih edebilirsiniz:

İngiltere veya Avrupa'da bir işe girmek istiyorsunuz

Kamu sektöründe veya devlet kurumlarında kariyer yapmak istiyorsunuz

Proje yönetiminde yapılandırılmış ve süreç odaklı bir yaklaşımı tercih ediyorsunuz

Sertifikasyon çabalarınıza tek seferlik bir yatırım yapmak istiyorsunuz

Yukarıdaki bilgileri genel bir kural olarak kabul edin ve tamamen gösterge niteliğinde kullanın. İdeal olarak, iş piyasasını araştırmalı, faiz ve uzmanlığınızı göz önünde bulundurmalı ve ilgili sınavlar için yeteneklerinizi değerlendirerek PMP ve PRINCE2 arasında daha kişisel ve kapsamlı bir karar vermelisiniz.

ClickUp: Proje Yönetimi Sertifikası Hazırlığınız için Güç Katın

ClickUp'ın Proje Yönetimi yazılımı, şüphesiz her proje yöneticisinin en iyi arkadaşıdır. ClickUp, hangi metodolojiyi kullanırsanız kullanın, proje yönetimini çevik hale getirir. Ancak, proje yönetimi sertifikası için hazırlıklarınızı güçlendirebileceğini de biliyor muydunuz?

İşte nasıl:

Görev yönetimi

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PMP ve PRINCE2 sınavlarına hazırlanmak, organize bir öğrenme süreci gerektirir. ClickUp'ın görev öncelikleri özelliği, müfredatı daha küçük görevlere bölmenize ve bunları atamanıza yardımcı olur.

Referans olması için her göreve ilgili çalışma materyallerini ve notları ekleyin ve son teslim tarihlerini ve son tarihleri atayın. Ardından, görev listeleri, yapılacaklar listeleri ve Kanban panosu gibi araçlar, çalışma planınızı görsel olarak gösterir, böylece yüksek düzeyde bir görünüm elde edebilir ve çalışırken düzenli kalabilirsiniz!

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ClickUp'taki zaman takibi aracı, ders çalışırken zamanınızı yönetmek için paha biçilmez bir varlıktır. Her bir çalışma görevi için belirli süreler ayırmak ve ders çalışmaya harcadığınız zamanı gerçek zamanlı olarak izlemek için kullanın.

Böyle bir zaman bloklama stratejisi, çalışma rutininize yapı ve tutarlılık kazandırır. Zaman düzeninizi analiz ederek, verimliliğinizin en yüksek olduğu saatleri de belirleyebilirsiniz. Sıfırdan başlamak istemiyorsanız, zamanlı çalışma şablonlarını kullanın.

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SSS

1. PMP ve PRINCE2 sertifikaları eşdeğer mi?

Hayır, PMP (Proje Yönetimi Uzmanı) ve PRINCE2 (Kontrollü Ortamlarda Projeler) birbirine eşdeğer olmayan iki farklı sertifikadır.

2. PRINCE2 sertifika eğitimi nasıl yapılır?

PRINCE2 sertifika sınavı iki seviyeden oluşur: PRINCE2'ye temel bir giriş sağlayan PRINCE2 Foundation ve PRINCE2 metodolojilerinin gerçek dünyada pratik uygulamasına odaklanan PRINCE2 Practitioner.

PRINCE2 sertifika eğitimi genellikle bir eğitim kuruluşunun akredite kurslarına katılmayı içerir. Bu kurslar PRINCE2 ilkelerini, terminolojisini, temalarını ve süreçlerini kapsar. Teorik yönün yanı sıra, sertifika eğitimi, öğrencilerin PRINCE2 ilkelerini gerçek dünya projelerine ve sorunlarına uyguladıkları pratik alıştırmaları da içerir.

3. PRINCE2 ve PMP uzmanlarının dünya çapındaki maaş skalası nedir?

Farklı coğrafyalarda PRINCE sertifikalı profesyonellerin yıllık maaş skalası şöyledir:

Amerika Birleşik Devletleri: 98.422 ABD doları

Kanada: 89.009 CAD

Hindistan: 22.000.000 INR

Birleşik Krallık: 54.634 GBP

Avustralya: 163.042 AUD

Dünya çapında PMP sertifikalı profesyonellerin maaş skalası şöyledir:

Amerika Birleşik Devletleri: 1.300.000 ABD doları

Kanada: 81.503 CAD

Hindistan: 17.700.000 INR

Birleşik Krallık: 48.111 GBP

Avustralya: 150.503 AUD

Bu rakamların gösterge niteliğinde olduğunu ve sektöre, deneyime, profile vb. bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutun.

4. PRINCE2 sertifikası değerinde mi?

PRINCE2 sertifikasının değeri, coğrafi konumunuz, kariyer hedefleriniz ve çalıştığınız sektörler gibi faktörlere bağlıdır. PRINCE2, Birleşik Krallık ve Avrupa'da yüksek itibara sahiptir ve hükümet ve kamu sektörü projelerinde yaygın olarak kullanıldığından, kariyer hedefleriniz bu bölgeler ve sektörlerle uyumluysa faydalı olabilir.

5. PRINCE2 ve PMP sınavlarına nasıl kayıt olunur?

PRINCE2 sınavına kayıt için aşağıdaki adımları izleyin:

Onaylı bir eğitim kuruluşu (ATO) seçin

Belirlenen saat sayısında PRINCE2 Foundation veya Practitioner eğitimine katılın

Eğitim kurumu veya akredite bir sınav enstitüsü aracılığıyla sınava kaydolun

PMP sınavına kaydolmak için aşağıdaki adımları izleyin: