Claude AI ve ChatGPT: 2025'in en iyi AI asistanı hangisi?

Aile içi hararetli tartışmalarda gerçekleri doğrulamaktan profesyonel bir e-posta için ilham bulmaya kadar, AI araçları saniyeler içinde hemen hemen her şeyi halledebilir.

Birkaç büyük dil modeli arasında, iki büyük isim ön plana çıkıyor: Claude AI ve ChatGPT. Neredeyse anında insan benzeri içerik üretebilmeleriyle ünlüler. Elbette, her birinin kendine özgü özellikleri ve güçlü yanları var.

Hangisinin sizin için daha iyi olacağını merak mı ediyorsunuz?

Claude AI ve ChatGPT'nin özelliklerini, artılarını ve eksilerini analiz ederek size en uygun olanı seçmenize yardımcı olacağız. Alternatif olarak, bir başka süper verimli yapay zeka asistanını da ekleyeceğiz.

Hadi, 2024'ün gerçek MVP'si (en değerli oyuncusu) olan AI asistanını bulalım! 🦘

Claude AI nedir?

claude AI aracılığıyla

Claude, eski Open AI üyeleri tarafından kurulan ve yapay zekayı güvenli ve kullanışlı hale getirmeyi amaçlayan bir yapay zeka girişimi olan Anthropic AI'nın yapay zeka sohbet robotudur.

Büyük bir Büyük Dil Modeli (LLM) ile desteklenen Claude, doğal dilde anlar ve yanıt verir. Benzersiz "anayasal tasarımı", yanıtlarının her zaman yararlı, zararsız ve dürüst olmasını sağlar (tabii ki zaman zaman halüsinasyonlar meydana gelebilir).

Bu sohbet robotu, yaratıcı metinler yazmak, dilleri çevirmek ve sorularınıza daha ayrıntılı cevaplar vermek gibi harika şeyler yapabilir. Claude AI'nın sohbetleri, sanki sizi anlayan biriyle konuşuyormuşsunuz gibi, son derece konuşma havasında geçer.

Claude AI'nın en iyi yanı, adaleti sağlamak, stereotiplerden uzak durmak ve yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için bir dizi ilkeye uymasıdır. Anthropic AI, ChatGPT'ye cevabı olarak Claude 2'yi piyasaya sürdü ve yeni özelliklerle sürekli olarak geliştiriyor.

Claude, ücretsiz bir hesapla kullanılabilirken, öncelikli erişim ve ek özellikler Claude Pro sürümünde sunulmaktadır.

Claude AI özellikleri

Peki, Claude AI'yı diğer AI araçları arasında öne çıkaran nedir? En benzersiz özelliklerinden bazılarına göz atalım.

1. Dosya ustalığı ve öğrenme

claude AI aracılığıyla

Claude AI'nın sohbet sırasında dosyaları işleme yeteneği, onu diğer AI araçları arasında benzersiz kılar. Yüklediğiniz dosyaları özetleyebilir ve konuşma boyunca bağlamı koruyabilir.

Her biri 10 MB ile sınırlı olmak üzere, tek seferde en fazla beş dosya yükleyebilirsiniz. Buna Word belgeleri, PDF'ler ve hatta .txt dosyaları da dahildir. Bir düğmeye tıklayarak veya dosyaları sohbete sürükleyerek dosya ekleyebilirsiniz ve Claude AI, yüklenen içerikten öğrenir.

Bu, tıbbi çalışmalar gibi karmaşık materyalleri incelemek ve özümsemek için özellikle yararlıdır, çünkü daha derin bir anlayış için belirli takip soruları sorabilirsiniz.

Ancak Claude AI, Excel elektronik tablolarını doğrudan işleyemez. Verileriniz üzerinde sihirli etkisini göstermesi için bunları PDF'lere dönüştürebilirsiniz.

2. Genişletilmiş bağlam penceresi

Claude AI'nın en son sürümünde 100.000 belirteç sınırı vardır. Bu, daha doğal konuşabileceği ve büyük veri kümelerini kullanarak sizi daha iyi anlayabileceği anlamına gelir, böylece her seferinde 75.000 kelimeye kadar süper uzun etkileşimler mümkün olur!

Bu genişletilmiş bağlam, Claude AI'nın kelimeleri ve cümleleri daha iyi anlamasına yardımcı olarak daha doğru ve doğal yanıtlar verir. Basit bir ifadeyle, daha geniş bağlam geçmiş sohbetleri, devam eden konuşmaları ve tercihlerinizi içerir, böylece sohbet robotu daha akıllı ve daha kişiselleştirilmiş hale gelir.

Bu yükseltme, bilimsel çalışmalar gibi büyük belgeleri özetlemek ve her biri birkaç bin kelimeden oluşan uzun metinler oluşturmak için kullanışlıdır.

3. Anayasal AI etiği

Claude AI, sorumlu ve güvenli bir AI olmak için etik ilkelerden oluşan bir kod izler. Bu, Claude'u diğer AI sistemlerinden farklı kılar ve özellikle veriye duyarlı görevler için daha güvenli bir seçim haline getirir.

Claude'un iyi davranışının temelinde, yanıtlarını güvenli, etik ve adil tutmak için anahtar ilkelere odaklanan Anayasal AI ilkeleri yatmaktadır. Bu ilkelerden biri zararsızlıktır; bu chatbot, zararlı, tehlikeli veya yasa dışı bir şey yapmaya kandırılamaz.

Dürüstlük de çok önemlidir: Claude yanlış bilgi vermez ve yaptığı hataları hızla düzeltir. Claude AI ayrıca adildir: önyargılı davranmaz veya favoriler yapmaz.

Claude AI'nın etik kodu şeffaflığı içerir. Bir şeyden emin değilse, bunu açıkça belirtir. Ve sorarsanız, gerekçesini de açıklar.

Claude AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Claude Pro: Aylık 20 $

ChatGPT nedir?

via OpenAI

OpenAI tarafından Kasım 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT, insan gibi sohbet etme yeteneği ile büyük yankı uyandıran bir AI sohbet robotudur. Çok sayıda metin ve kodla eğitilen bu sohbet robotu, dilleri çevirebilir ve yaratıcı içerikler yazabilir.

180 milyondan fazla kullanıcısıyla son derece popüler hale geldi!

ChatGPT ilk çıktığında, türünün ilk örneğiydi ve AI'yı ana akım konuşmalara sokmada önemli bir rol oynadı. Normal chatbotlardan farklı olarak, daha doğal konuşmalar için Generative Pretrained Transformer (GPT) adlı benzersiz bir teknoloji kullanır.

Bu, kullanıcıların soru cevaplama, yazma veya matematik problemlerini çözme gibi çeşitli görevler için ChatGPT'den en iyi şekilde yararlanmasını sağlar.

ChatGPT'yi GPT-3 ile ücretsiz olarak veya daha güçlü GPT-4 ile ChatGPT Plus adlı ücretli sürümle kullanabilirsiniz.

Hayallerinizin sanal asistanı olan GPT-4, sohbetin ötesine geçer. Belgeler oluşturur, zor matematik veya mantık problemlerini çözer ve görüntüleri de çözebilir. 🤖

ChatGPT özellikleri

Peki, ChatGPT'yi özel kılan nedir? Onu diğerlerinden ayıran özellikleri inceleyelim.

1. Doğal dil işleme

ChatGPT, doğal dil işleme (NLP) özelliği sayesinde insanların konuşma şeklini iyi anlar. Belirli kelimeler veya komutlar kullanmanıza gerek yoktur, normalde konuştuğunuz gibi konuşun yeter. Akıllı algoritmalar kullanarak söylediklerinizin ayrıntılarını anlar ve yanıtlarını daha gelişmiş ve kişiselleştirilmiş hale getirir.

Örneğin, sağlıklı akşam yemeği seçeneklerine ihtiyacınız varsa, ChatGPT'ye sorabilirsiniz ve size hızlı bir liste sunacaktır. Hatta daha önce söylediklerinizi de hatırlar, böylece ilk öneriler tam olarak uygun değilse daha fazla seçenek isteyebilirsiniz. Size hemen daha fazla fikir verecektir.

ChatGPT'nin dikkat çekici özelliği, şakalar, göndermeler ve alaycı ifadeler gibi zorlu dili de anlayabilmesidir. Böylece size mantıklı ve akıllı yanıtlar verebilir. Bu özelliği, onu en iyi AI metin yazma araçlarından biri yapar.

2. Ses ve görüntü özellikleri

via OpenAI

Geçen yılın Eylül ayında, ChatGPT harika bir güncelleme aldı: Artık onunla gerçek zamanlı olarak konuşabilir ve sohbet etmek için resimler kullanabilirsiniz. 📷

Diyelim ki İtalya'ya seyahate çıktınız ve Eğik Kule'nin fotoğrafını çektiniz. ChatGPT tur rehberiniz olabilir ve size anıtın tarihini anlatabilir. Eve döndüğünüzde buzdolabınızın fotoğrafını çekin, ChatGPT adım adım tariflerle akşam yemeğinizi planlamanıza yardımcı olabilir.

ChatGPT ile sesli sohbetler de yapabilirsiniz. İster meşgul olup hızlı bir iş ipucuna ihtiyacınız olsun, ister çocuklara yatmadan önce hikaye okumak isteyin, ChatGPT emrinizdedir. Ayrıca çok gerçekçi insan sesleri de çok hızlı bir şekilde oluşturabilir.

Open AI, seslerin daha gerçekçi olması için profesyonel seslendirme sanatçılarıyla bile işbirliği yaptı. Bu yükseltme, ChatGPT'yi konuşma ve resimlerle etkileşim kurma konusunda daha da iyi hale getiriyor.

3. Çok dilli kelime hazinesi veritabanı

ChatGPT, geniş internetten elde ettiği 570 GB'lık devasa veri seti sayesinde bir dil dehasıdır.

Bu muazzam veri koleksiyonu, temel bilgilerin ötesine geçen geniş bir kelime hazinesi sunar. Günlük kelimelere aşinadır ve nadir ve teknik terimleri kolaylıkla kullanabilir.

Ayrıca, ChatGPT ile dil engelleri ortadan kalkar. Çeşitli dillerdeki metinlerle eğitildiği için, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve diğerleri dahil 200'den fazla dilde sohbet edebilirsiniz.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Planınıza dahil edebileceğiniz çok sayıda esnek seçenek hakkında daha fazla bilgi için OpenAI'nin web sitesini ziyaret edin.

Claude ve ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

Claude ve ChatGPT arasındaki anahtar farkları gösteren bir grafik:

Özellik Claude AI ChatGPT Doğal dil işleme Evet Evet Bağlamsal kapasite 100.000 belirteç 80.000 belirteç Sesli ve görüntülü sohbet Evet Evet Dosya yükleme Evet Hayır Çok dilli özellikler 10 dil 200'den fazla dil Entegrasyonlar Evet Evet Anayasal etik Evet Hayır Erişilebilirlik Sınırlı Geniş Fiyat Ücretsiz ve ücretli planlar Ücretsiz ve ücretli planlar

Fonksiyon

Hem Claude hem de ChatGPT, kendi benzersiz yöntemleriyle yaptıkları işte oldukça başarılıdır.

Claude AI

Claude AI, müşteri hizmetleri, hukuki konular, arka ofis işlemleri ve satış gibi belirli kullanım alanlarında mükemmeldir. Yanıtlarını belirli veri kümelerine göre özelleştirir, çeşitli dilleri konuşur ve hatta programlama dillerini anlar.

Claude, tek başına internet aramaları yapamaz, ancak web'den verdiğiniz metni kullanarak görevleri yerine getirebilir. İşletmeler için tasarlanmış olup, etik AI kurallarına uyar, doğru bilgileri bulmaya ve sorulara sorumlu yanıtlar vermeye odaklanır.

ChatGPT

ChatGPT, bir profesyonelle sohbet ediyormuşsunuz gibi yanıtlar verir. Bu, onu müşteri hizmetleri kullanım durumları için ideal hale getirir. Hatta çevrimiçi planlama, rezervasyon ve ödeme işleme gibi görevleri otomatikleştirir.

ChatGPT, AI görüntü oluşturma, veri analizi ve Eklentiler gibi özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Ücretsiz hesap ve kademeli ücretli seçeneklerle geniş bir kitleyi hedefliyor.

Yanıtlar ve doğruluk

Bir AI botu, yanlış cevaplar veya düşük kaliteli yanıtlar verirse amacını yerine getiremez. Bu chatbotların yanıtlarının kalitesini ve doğruluğunu inceleyelim.

Claude AI

Claude AI mükemmel değildir. Ancak bazı kişiler, Claude'un tarih ve coğrafya gibi konu uzmanlıklarında iyi olduğunu düşünür, çünkü daha küçük bir bilgi kümesine bakar. Claude'u ayıran özelliği dürüstlüğüdür — bilmediği şeyleri kabul eder.

Claude, Aralık 2022'ye kadar öğrenim gördü, bu nedenle 2023'ün başlarında neler olacağını biliyor olabilir. Bu, diğer AI sohbet robotlarından daha güncel bir bilgi ve Claude'a avantaj sağlıyor.

ChatGPT

ChatGPT, GPT-4 ile oyununu bir üst seviyeye taşıdı ve daha iyi doğruluk sağladı. OpenAI, GPT-4'ün OpenAI'nin kurallarına aykırı içerik üretme olasılığının önceki sürüme göre %82 daha az olduğunu ve yanıt oluşturma olasılığının %60 daha az olduğunu belirtti.

Claude'dan daha yaygın olarak kullanılan ChatGPT, daha hızlı ve daha ayrıntılı yanıtlar sağlar. Özellikle daha basit içerik oluşturma görevlerinde daha hızlı işlem hızları ve daha kısa yanıt süreleri sunar.

Entegrasyon

Sağlam bir AI modeliniz varsa, bunu tüm iş uygulamalarınızda kullanmak kullanışlı olmaz mı? Hem Claude AI hem de ChatGPT, kullanışlı entegrasyonları destekler.

Claude AI

Claude, Notion, Quora, DuckDuckGo, Slack ve Zoom gibi büyük isimlerle işbirliği yapmaktadır. Yakında daha fazla Google entegrasyonu beklenmektedir. Claude, API'si aracılığıyla çeşitli uygulamalarla kolayca entegre olur.

Slack'te Claude uygulaması konuları özetler ve soruları yanıtlarken, Zoom'da Claude iletişim merkezi, toplantılar, telefon, takım sohbeti, beyaz tahta ve Zoom IQ'da anahtar bir oyuncu haline geliyor.

ChatGPT

ChatGPT çok yönlüdür ve API kullanarak farklı uygulamalara kolayca uyum sağlar.

Kayak, Expedia, OpenTable, Slack, Shopify ve daha fazlası için eklentiler mevcuttur. Ayrıca, çeşitli programlama dilleriyle sorunsuz bir şekilde çalışır, bu da onu esnek ve uyarlanabilir kılar.

Güvenlik ve emniyet

İşiniz için bir AI botu kullanıyorsanız, muhtemelen AI güvenliği konusunda endişeleriniz vardır. Hassas bilgileri kaybetmeyi göze alamazsınız ve Claude AI ile ChatGPT belirli düzeylerde güvenlik sağlar.

Claude AI

Claude AI, kullanıcı verilerinin gizliliğini ciddiye alır. Güvenliği sağlamak için sınırlı veri toplama, şifreleme ve harici denetimler gibi akıllı önlemler kullanır.

Temelinde Anayasal AI bulunan Claude, Anayasal Küratörlük, Yetenek Maskeleme, Karşıt Eğitim, Uygulamalı Etik ve Gözetim Entegrasyonu gibi güvenlik özelliklerine sahiptir. Bu uygulamalar ve standart veri analizi ve işleme, Claude'un belirli alanlarda güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

ChatGPT

ChatGPT güvenlik özelliklerine sahiptir, ancak eğitim verilerinden önyargılar alabilir. Kaynaklardan her zaman bahsetmediği için bilgileri doğrulamak zor olabilir. Bazen, saf gerçeklerden çok yaratıcılığa yönelir ve bu da bazı yanlışlıklara yol açabilir.

Güvenlik, geliştirme aşamasında çok önemsenmemişti, ancak ChatGPT uzman yardımıyla bu konuda çalışıyor. Hassas iş bilgilerinin söz konusu olduğu durumlarda kullanmaktan kaçınmak akıllıca olacaktır.

Claude AI ve ChatGPT: Net Bir Kazanan Var mı?

Claude AI ve ChatGPT arasında seçim yapmak zor, çünkü her ikisi de hala gelişme aşamasında.

Claude AI, profesyonel, süper güvenli ve doğru, iş görevleri için harika bir AI'dır. Anayasal bir tasarıma sahiptir, bu nedenle sorumlu ve dürüsttür. Ancak bir dezavantajı var: farklı dillerde veya ses özelliklerinde o kadar iyi değildir.

Şu anda ChatGPT çok yönlü bir araçtır. Neredeyse her şeye uyar ve geniş bir kitleye hitap eder. Ancak Eylül 2021'den bu yana güncel bilgilerle güncellenmediğinden bazı gerçekleri kaçırabilir.

Sonuçta, her şey sizin ihtiyacınıza bağlıdır: iş profesyoneli mi yoksa çok yönlü günlük AI arkadaşı mı?

Reddit'te Claude AI ve ChatGPT karşılaştırması

Redditorlar ChatGPT ve Claude AI savaşı hakkında ne düşünüyor?

İlginç bir şekilde, çoğu, elindeki göreve bağlı olarak her iki AI chatbotunu da kullanarak her iki takımda da oynuyor gibi görünüyor.

Araştırmamızın anahtar noktaları:

"Son iki hafta boyunca, hem GPT-4'ü hem de Claude'u (ücretsiz) denedim. Bir dizi amaç için her ikisini de kullanan profesyonel bir pazarlamacı olarak, GPT-4'e kıyasla yaklaşık %70 oranında Claude'un çıktılarını tercih ettim."

Başka bir Redditor, karmaşık muhakeme yeteneği ve Claude AI'dan daha iyi anlama becerisi nedeniyle kod üretimi için özellikle GPT-4'ü tercih ettiğini bahsetmektedir.

"GPT4 ve Claude'u her gün kullanıyorum. Gördüğüm kadarıyla, GPT4 çoğu kodlama problemi için daha iyi. Daha iyi muhakeme yeteneğine sahip ve beklediğim eksiklikleri daha iyi tahmin edebiliyor (örneğin, mevcut testleri örnek olarak kullanarak yeni, orijinal testler yazabiliyor)."

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ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

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